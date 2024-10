Come ottenere risultati con una strategia video personalizzata

Volete sapere qual è il segreto per realizzare video che piacciano al pubblico? Non si tratta solo di grandi contenuti, ma di far sentire lo spettatore speciale.

È qui che entrano in gioco i video personalizzati. Immaginate un video che saluta un cliente per nome, mostra i prodotti a cui potrebbe essere interessato in base agli acquisti precedenti e offre consigli personalizzati. È come avere un rappresentante commerciale dedicato per ogni spettatore.

Non sorprende quindi che la comunicazione video stia cambiando il gioco del marketing digitale. In questo post parleremo della creazione di una strategia di video personalizzati ed esploreremo il modo in cui può trasformare la vostra comunicazione e far sì che il vostro pubblico torni a visitarvi.

Che cos'è il video personalizzato?

Un video personalizzato va oltre la semplice aggiunta del nome a un video: si tratta di creare un'esperienza su misura che parla direttamente al singolo spettatore.

Personalizzato soluzioni di video marketing rispondere alle esigenze, agli interessi e alle preferenze specifiche dei clienti. Pensate ad abiti su misura invece che a vestiti generici prodotti in serie. Si adattano perfettamente e lasciano un'impressione duratura.

A differenza dei video standard con contenuti generici, i video personalizzati riconoscono che ogni spettatore è speciale e merita un'esperienza unica. Questi video forniscono contenuti personali e coinvolgenti utilizzando dati come nomi, posizioni, cronologia degli acquisti e comportamenti di navigazione.

È possibile utilizzare messaggi video personalizzati in qualsiasi fase del percorso del cliente, dalla prima interazione con un lead alla cura delle relazioni esistenti.

I video Spotify Wrapped di fine anno di Spotify sono un esempio eccellente di creazione di contenuti video personalizzati per migliorare le relazioni con i clienti. Questi video personalizzati mostrano agli utenti dell'app i loro generi preferiti e le canzoni e gli artisti più ascoltati.

via Spotify Non per vantarci, ma anche voi potete imparare qualcosa sulla creazione di una strategia video che stupisca il vostro traguardo da ClickUp. Ecco cosa dicono le persone dei nostri video:

via LinkedIn Usiamo l'umorismo per entrare meglio in connessione con il nostro pubblico. Inoltre, usare gli stessi caratteri per interpretare ruoli diversi aiuta a creare un senso di familiarità.

I vantaggi dei video personalizzati

I contenuti video personalizzati offrono diversi vantaggi che possono rafforzare in modo significativo i vostri lavori richiesti. Ecco i cinque vantaggi chiave:

Maggiori valutazioni di coinvolgimento

Gli spettatori si impegnano con un video quando sentono che è per loro. I video personalizzati catturano l'attenzione rivolgendosi agli spettatori per nome, riconoscendo le loro preferenze e rispondendo alle loro esigenze. Questo tocco personale può aumentare il coinvolgimento e portare a tassi di clic più alti, tempi di visione più lunghi e maggiore interazione con i contenuti.

Aumento dei tassi di conversione

I messaggi video personalizzati sono persuasivi. Questi video guidano naturalmente i potenziali clienti lungo l'imbuto commerciale, offrendo soluzioni pertinenti. Che si tratti di incoraggiare qualcuno ad acquistare un prodotto, a iscriversi a un servizio o a prenotare una demo, i video personalizzati spingono all'azione e aumentano i tassi di conversione.

Esperienza cliente migliorata

I clienti si aspettano che i marchi li comprendano e forniscano contenuti pertinenti e tempestivi. I video personalizzati dimostrano al vostro pubblico che vi siete presi il tempo di soddisfare le loro esigenze, e questo porta a un'esperienza cliente più positiva.

Questa attenzione personalizzata può rafforzare la fedeltà dei clienti, rendendoli più propensi a tornare per acquisti o interazioni future.

Uso massimizzato dei dati dei clienti

Ogni azienda raccoglie dati sui clienti, ma non tutti li sfruttano in modo efficace. I video personalizzati trasformano questi dati in un bene prezioso, utilizzandoli per creare contenuti significativi e pertinenti. Dati come la cronologia degli acquisti passati, il comportamento di navigazione o le informazioni demografiche consentono di creare video che risuonano con ogni individuo.

Maggiore fidelizzazione dei clienti

Le soluzioni di video marketing personalizzato aiutano a mantenere i clienti impegnati anche dopo la vendita iniziale. Fornendo contenuti personalizzati - consigli di follow-up, offerte esclusive o messaggi personalizzati - è possibile curare relazioni a lungo termine.

Questi video dimostrano ai vostri clienti che non sono solo un numero, il che può migliorare significativamente i tassi di valutazione e incoraggiare la ripetizione dell'attività aziendale.

I video personalizzati attirano l'attenzione, creano fiducia, aumentano il coinvolgimento e portano a risultati significativi per la vostra azienda.

Tipi di video personalizzati

I video personalizzati possono essere di diversi tipi, ciascuno progettato per coinvolgere gli spettatori in fasi diverse. Vediamo alcuni tipi di video personalizzati.

Video inseriti dinamicamente

Si tratta di video preregistrati con segnaposto per elementi personalizzati come nomi, posizioni o consigli sui prodotti. Gli elementi vengono inseriti dinamicamente in base alle informazioni del visualizzatore, creando un'esperienza di visione unica.

Video con pubblico segmentato

Questo approccio prevede la creazione di diverse versioni di video per specifici segmenti di pubblico in base a dati demografici, interessi o comportamenti. Ad esempio, si potrebbe creare una versione di un video per i nuovi clienti e un'altra per i clienti abituali.

Video completamente personalizzati

Si tratta del modulo più avanzato di personalizzazione, in cui le piattaforme dotate di IA creano video unici per ogni spettatore. Questi video possono incorporare elementi personalizzati, come raccomandazioni personalizzate, demo di prodotti o prove virtuali.

I video personalizzati sono anche categorizzati come:

Video in stile selfie: Questo format informale, spesso ripreso con uno smartphone o una webcam, crea una connessione più personale. Ideali per messaggi di ringraziamento, saluti o rapidi aggiornamenti aziendali, i video in stile selfie aggiungono un tocco di autenticità

Questo format informale, spesso ripreso con uno smartphone o una webcam, crea una connessione più personale. Ideali per messaggi di ringraziamento, saluti o rapidi aggiornamenti aziendali, i video in stile selfie aggiungono un tocco di autenticità Video di condivisione su schermo: Perfetto per tutorial e presentazioni,video di formazionee supporto clienti, i video di condivisione dello schermo mostrano lo schermo del computer per dimostrare visivamente processi, applicazioni software o diapositive. Sono indispensabili per i contenuti didattici che richiedono aiuti visivi

Perfetto per tutorial e presentazioni,video di formazionee supporto clienti, i video di condivisione dello schermo mostrano lo schermo del computer per dimostrare visivamente processi, applicazioni software o diapositive. Sono indispensabili per i contenuti didattici che richiedono aiuti visivi Video ibridi: Con i video ibridi è possibile combinare il meglio dei due mondi. Iniziate con un'introduzione o un commento personale, quindi passate senza problemi alla condivisione dello schermo per le spiegazioni dettagliate. Questo format è particolarmente efficace pertutorial coinvolgenti, dimostrazioni di produttività o panoramiche complete dei servizi, dove il tocco personale e le informazioni approfondite sono essenziali

Come creare video personalizzati

Creare video personalizzati può sembrare scoraggiante, ma con gli strumenti giusti è divertente. Vi illustriamo i passaggi per creare video personalizzati efficaci.

Passaggio 1: pianificare il contenuto

Iniziate definendo il vostro pubblico e i vostri obiettivi. Da cosa volete trasmettere il messaggio e a chi vi rivolgete?

È qui che strumenti come CickUp è utile. ClickUp è una piattaforma completa di project management che ottimizza la produzione di video.

È possibile utilizzare Documenti di ClickUp per fare un brainstorming di idee e strutturare la sceneggiatura. Le funzionalità/funzione di ClickUp consentono di raccogliere i suggerimenti del team in tempo reale, facilitando la messa a punto del messaggio in modo da coprire ogni dettaglio.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image2-3-1400x944.png Utilizzate i documenti di ClickUp per creare una strategia video personalizzata /$$$img/

trasformate i vostri copioni video in narrazioni accattivanti con ClickUp Docs

Sia che si tratti di realizzare un'offerta commerciale mirata o un tutorial personalizzato per i clienti, un copione ben pianificato è la spina dorsale di un video personalizzato. ClickUp Documenti vi aiuta a pianificare il copione perfetto.

Con ClickUp Documenti è possibile:

Connettere i documenti alle attività senza soluzione di continuità, creando un flusso di lavoro dinamico

Modificare i documenti con il vostro team in tempo reale, assicurandovi che tutti siano sulla stessa pagina

Ottenere ispirazione creativa e migliorare la scrittura con suggerimenti generati dall'IA

Formattare i documenti con titoli, elenchi, tabelle e blocchi di codice

Monitoraggio delle modifiche apportate ai documenti e ripristino delle versioni precedenti, se necessario

Risparmiare tempo e lavoro richiesto utilizzando modelli precostituiti per vari tipi di documenti

Combinare la potenza di Documenti e Lavagne online per il brainstorming e la collaborazione visiva

Aggiungere campi personalizzati per tenere traccia di informazioni specifiche e organizzare il contenuto

Passaggio 2: scrivere lo script con l'IA

La scrittura di uno script non deve richiedere molto tempo perché c'è ClickUp AI. Utilizzate ClickUp Brain per generare script personalizzati per un pubblico specifico. Può creare rapidamente materiali di marketing, tra cui script per le email, post sui social media e testi per i siti web, assicurando che i contenuti dei video siano allineati su tutte le piattaforme.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image9-4-1400x652.png Utilizzate ClickUp Brain per creare script video personalizzati /$$$img/

rendete i vostri video più coinvolgenti con ClickUp Brain

È inoltre possibile richiedere all'IA di adattare il tono e la messaggistica in base ai dati dei singoli clienti, rendendo ogni script unico e pertinente. Ma non è tutto! Potete utilizzare ClickUp Brain anche per riepilogare/riassumere i video .

Passaggio 3. Brainstorming e collaborazione

Non sapete come iniziare a creare video personalizzati o avete bisogno di nuove idee? Utilizzate Lavagne online di ClickUp per fare brainstorming con il team in modo visivamente coinvolgente. Potete mappare le personas dei clienti, delineare i concetti creativi e monitorare visivamente il flusso della vostra strategia video personalizzata, tutto in un unico luogo.

Le lavagne online di ClickUp sono un concentrato di collaborazione visiva. È possibile creare mappe mentali e diagrammi di flusso per organizzare le idee . Inoltre, è possibile incorporare attività e documenti per tenere tutto ciò che riguarda il progetto in un unico posto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image6-2-1400x933.png Usate le lavagne online di ClickUp per fare un brainstorming di idee per video personalizzati /$$$img/

con ClickUp Whiteboards potete pianificare i vostri video personalizzati senza fatica

Collaborate in tempo reale con il vostro team, facendo brainstorming e pianificando insieme senza problemi. Trascinate gli elementi per riorganizzare facilmente la lavagna online e utilizzate i connettori per collegare visivamente attività, documenti e altri elementi per avere una panoramica chiara del progetto.

Passaggio 4: visualizzare con gli storyboard

Prima di girare il video, utilizzate uno storyboard per pianificare le immagini. Modelli di storyboard delineano chiaramente e visivamente ogni scena, inquadratura e idea, fornendo un quadro completo del progetto prima ancora di registrare.

È possibile condividere facilmente lo storyboard con il team, raccogliere feedback e apportare rapide modifiche.

Il Modello di storyboard di ClickUp è uno strumento perfetto per organizzare e visualizzare le scene del vostro video personalizzato. Consente di scomporre ogni momento del video, assicurando chiarezza e coerenza al messaggio e alle immagini.

La parte migliore? Tutto viene memorizzato in ClickUp, in modo da poter collegare senza problemi le attività, impostare le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento insieme allo storyboard.

Passaggio 5: creazione del video

Una volta che il vostro copione è pronto, è il momento di dargli vita con ClickUp Clip . Questo strumento registra e modifica rapidamente i video, facilitando la personalizzazione dei contenuti per ogni spettatore. Che si tratti di registrazione di una presentazione una demo di un prodotto, un messaggio di ringraziamento o una presentazione commerciale, Clip semplifica il processo e garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità.

Con ClickUp Clip, registrare, trascrivere e condividere i video è un gioco da ragazzi. È anche possibile lasciare commenti sui video, trasformarli in attività e persino cercare informazioni specifiche nei video.

Ogni Clip è ordinatamente organizzato all'interno del suo progetto, rendendo più facile trovare i video rilevanti per le diverse campagne commerciali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image4-3-1400x836.png Utilizzate le Clip di ClickUp per creare un video personalizzato /$$$img/

create splendidi video personalizzati con gli strumenti di modifica di ClickUp Clips, facili da usare_

Inoltre, l'Hub Clip di ClickUp archivia tutti i clip registrati in un'unica posizione centralizzata per un facile accesso.

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp Clip:

Registrazione gratuita dello schermo senza filigrana

Trascrizioni automatiche generate dall'IA con timestamp e snippet

Incorporare i video direttamente in ClickUp, condividere collegamenti pubblici o scaricare i file video

Commentare i video per stimolare le discussioni sui contenuti

Convertire i video in attività e assegnarle ai membri del team per stimolare l'azione

Ricerca nelle trascrizioni dei video per individuare dettagli specifici

Gestire e organizzare tutti i video nell'Hub clip per un accesso semplificato

Queste funzionalità fanno di ClickUp Clip uno strumento potente per aumentare la produttività e la collaborazione attraverso i video.

Passaggio 6: Gestire la produttività dei video in modo efficiente

Il Modello di produzione video ClickUp è la soluzione completa per trasformare le idee creative in video di qualità. Questo modello vi aiuta a essere organizzati, a gestire le attività e a monitorare le scadenze dalla pre-produzione alla modifica finale.

Sia che stiate producendo una campagna di marketing, una serie su YouTube o lavorando a un progetto per un cliente, il modello vi fornisce una tabella di marcia chiara per fissare obiettivi precisi, organizzare le attività di pre-produzione e programmare le risorse di produzione.

Una volta completata la personalizzazione del video, è il momento di condividerlo! Utilizzate il pulsante Modello di programma di pubblicazione sui social media di ClickUp per organizzare e programmare i vostri video su diverse piattaforme. Con questo modello è possibile pianificare e monitorare tutti i post sui social media, assicurando una consegna tempestiva e una comunicazione coerente.

Dove usare i video personalizzati

I video personalizzati offrono infinite opportunità per migliorare la comunicazione e il coinvolgimento dei clienti nelle impostazioni di marketing e aziendali. Aiutano a creare una connessione più profonda con il pubblico.

Esploriamo i casi d'uso chiave in cui i video personalizzati possono avere un impatto significativo:

Video di benvenuto

La prima impressione è importante e i video di benvenuto personalizzati sono un ottimo modo per iniziare la relazione con il cliente con il piede giusto.

Immaginate un nuovo cliente che riceve un video che lo accoglie per nome e lo introduce alle funzionalità/funzioni specifiche per le quali si è iscritto.

Ad esempio, una piattaforma di e-commerce potrebbe inviare un video di benvenuto che mostra i prodotti legati al primo acquisto del cliente, facendolo sentire speciale.

Video di raccomandazione dei prodotti

Vi è mai capitato di fare acquisti online e vedere suggerimenti basati sui vostri acquisti precedenti? Ora immaginatevi tutto questo sotto forma di video.

Per esempio, se un cliente ha recentemente acquistato un paio di scarpe da corsa, potreste inviargli un video personalizzato che metta in evidenza gli accessori abbinati o l'attrezzatura complementare, completata dal suo nome e dalle sue preferenze inserite nel contenuto.

Video di ringraziamento

A volte un semplice "grazie" è molto utile. Potete inviare video di ringraziamento personalizzati dopo che un cliente ha effettuato un acquisto, si è iscritto a un servizio o ha partecipato a un webinar.

Rivolgetevi personalmente allo spettatore e ringraziatelo per la sua azione per creare una connessione più genuina.

Ad esempio, un'azienda SaaS potrebbe inviare un video personalizzato per ringraziare i nuovi abbonati, illustrare i passaggi successivi e mostrare apprezzamento per la scelta del prodotto.

Video di invito a eventi

Che si tratti di un webinar, del lancio di un prodotto o di una conferenza, un video personalizzato di invito a un evento può aumentare significativamente la valutazione della partecipazione. Rivolgetevi agli invitati per nome e fate riferimento a dettagli come il loro settore o le loro precedenti interazioni per rendere l'invito esclusivo.

Ad esempio, se state promuovendo un evento sul software, potete inviare video personalizzati che mettano in evidenza le sessioni o i prodotti più rilevanti per gli interessi di ciascun invitato.

Video di sensibilizzazione commerciale

La personalizzazione può fare la differenza tra essere ignorati e chiudere un affare commerciale. I video commerciali sono perfetti per tagliare i ponti con il rumore e creare un rapporto con i potenziali client.

Ad esempio, potete inviare a un potenziale cliente un video personalizzato in cui affrontate le sfide specifiche della sua azienda, spiegate come il vostro prodotto o servizio può aiutarlo e fate anche riferimento a conversazioni o contatti precedenti. Un messaggio personale attira l'attenzione e dimostra che avete terminato i vostri compiti.

Video per campagne email

Incorporazione di video personalizzati video personalizzati nelle email possono aumentare i tassi di apertura e di clic. Salutate i destinatari per nome, rispondete alle loro esigenze specifiche e inviate un messaggio che sembra fatto su misura per loro, rendendo le vostre email più coinvolgenti e d'impatto.

Supponiamo che un cliente abbia recentemente acquistato un nuovo computer portatile. Potreste inviare un'email personalizzata con un video che mostra gli accessori compatibili, come la custodia del portatile, il mouse e le cuffie.

Il video potrebbe evidenziare i vantaggi di ciascun accessorio e includere un messaggio personalizzato del tipo: "Abbiamo notato che ha recentemente acquistato il nostro nuovo computer portatile. Dai un'occhiata a questi accessori indispensabili per migliorare la tua esperienza"

Video di formazione e tutorial

Per le aziende B2B o per i provider di servizi, i video personalizzati video di formazione personalizzati possono aiutare i client a orientarsi tra i vostri prodotti o servizi in base al loro caso d'uso specifico. Sia che si tratti di formare nuovi membri del team, sia che si tratti di offrire una formazione avanzata a clienti di lunga data, questi video assicurano che il contenuto sia pertinente e coinvolgente.

Ad esempio, un'azienda di software che offre un complesso strumento di project management e che di recente ha avviato un nuovo client nel settore del marketing.

Invece di inviare un tutorial generico, l'azienda crea un video di formazione personalizzato per questo client.

Il messaggio video personalizzato potrebbe rivolgersi al client chiamandolo per nome e dimostrando come utilizzare le funzionalità dello strumento che sono particolarmente importanti per un team di marketing, come il monitoraggio delle campagne, la gestione del calendario dei contenuti e la collaborazione con team remoti.

Massimizzate la vostra strategia video personalizzata con ClickUp

Le esperienze personalizzate sono la chiave per distinguersi nel video marketing. E i video personalizzati sono uno dei modi più potenti per entrare in connessione con il pubblico.

Con ClickUp, creare video personalizzati è più facile della proverbiale torta. Dalla stesura dei copioni alla registrazione e alla gestione dei video, ClickUp è la piattaforma di video marketing personalizzato per eccellenza.

Inoltre, grazie ai modelli ClickUp già pronti, potete semplificare l'intero processo, dare vita alle vostre idee più rapidamente e creare video in pochi secondi.

Allora, cosa state aspettando?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi gratis con ClickUp /%href/

e portate la vostra strategia di video marketing al livello successivo.