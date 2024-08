Come inviare un video tramite email

Avete fretta. Avete apportato le modifiche finali al video e siete pronti a inviarlo via email al vostro team. Ma non appena si preme invio, compare un messaggio di errore.

"La dimensione del file è troppo grande". Vi suona familiare?

Con i video che rappresentano più del 80% di tutto il traffico web del mondo, è sconcertante che le email abbiano ancora un limite irragionevole alla dimensione dei file. Fare video è più facile che mai, ma inviarli... non è così semplice, vero? Deve esserci una soluzione più intelligente!

I video vengono utilizzati negli ambienti di lavoro di tutto il mondo per moltissimi motivi: formazione dei dipendenti, demo di prodotti o esercitazioni, registrazioni di riunioni, presentazioni, video di presentazione, video di presentazione strumento di sensibilizzazione per gli operatori di marketing , assistenza informatica e l'elenco continua.

L'impossibilità di allegare video alle email può essere una seccatura. Ma c'è un problema: È possibile inviare file video di grandi dimensioni via email solo se si sa come fare.

Sfide nell'invio di video via email

La qualità dei video e la registrazioni dello schermo migliorano di anno in anno e le loro dimensioni aumentano di conseguenza. Creare un video è una cosa, ma non poterlo inviare può essere frustrante.

"Perché non riesco a inviare un video tramite email?" può essere molto fastidioso, soprattutto quando si è di fretta. Il problema principale è il limite di dimensione degli allegati imposto dalle diverse piattaforme di email. Per Gmail e Yahoo Mail è impostato a 25 MB. Il limite di file consentito per Microsoft Outlook e iCloud Mail è di soli 20 MB.

Non è possibile inviare video di grandi dimensioni tramite email perché i provider di servizi di posta elettronica limitano la dimensione massima dei file per motivi di sicurezza.

Ci sono però alcuni modi per aggirare questo problema. Le piattaforme video di solito chiedono di ospitare il video sulla loro piattaforma e di inserire un URL nel messaggio. Un altro modo è quello di comprimere i video e poi allegarli alle email.

Comprimere i video per le email

Vediamo come comprimere un video per inviarlo via email. Compressione significa ridurre la dimensione del file preservando i dati originali. Questo è uno dei modi più semplici per inviare video di grandi dimensioni via email.

Si può procedere in due modi: compressione con o senza perdita di dati.

compromette la qualità del video, ma può essere una buona scelta quando non si tratta della versione finale del video la compressione senza perdita riduce le dimensioni del video in misura limitata, ma non ne compromette la qualità

Da fare in due modi. Il primo consiste nell'utilizzare uno strumento online gratuito per la compressione dei video. Caricare il video sullo strumento, selezionare i requisiti di dimensione e qualità del file, comprimere il video e scaricarlo.

Un altro modo è quello di creare un file ZIP compresso. Per creare file compressi:

Selezionare il file video che si desidera comprimere e fare clic con il pulsante destro del mouse su Si aprirà un menu a tendina, selezionare "Invia a" Selezionare "Cartella ZIP compressa" Inviare il file compresso salvato localmente allegandolo all'email

Come allegare video alle email

Ora che avete un file compresso, la domanda successiva sorge spontanea: "Da fare per allegare un video a un'email?" Ecco come fare:

Componete una nuova email e cliccate sull'opzione di allegato (di solito l'icona di una graffetta)

Verrete reindirizzati ai file del vostro disco locale da caricare nell'email. Selezionate il video che desiderate caricare

Attendere che il file venga completato in allegato in fondo all'email

Ecco una guida di passaggio per allegare i file in Gmail.

Aggiungere file alle email tramite Gmail

Suggerimento: È anche possibile utilizzare il telefono per inviare email con video. È sufficiente selezionare il video dalla galleria o dall'unità durante la composizione dell'email. Potrebbe non essere possibile comprimere le dimensioni del video, ma si dovrebbe essere in grado di inviare un link condivisibile dal proprio spazio di archiviazione cloud come Dropbox, Google Drive o Apple.

Allegando il video, si inviano i file video come parte dell'email: il destinatario può guardare il video senza essere reindirizzato.

Allegate video e altri tipi di file e inviate le email con la funzionalità/funzione Email di ClickUp

Ma Da fare per inviare un'email se il file è troppo grande? Se le dimensioni del file sono troppo grandi, anche dopo averlo compresso, potrebbe non essere possibile inviare il video come allegato. Ecco invece alcuni modi per inviare il file via email senza allegarlo.

Invio di file video di grandi dimensioni tramite email

Il cloud è la risposta! Il modo più comodo per inviare un file video di grandi dimensioni senza allegarlo all'email è caricarlo prima sullo spazio di archiviazione cloud e poi inviare un link condivisibile via email.

Vediamo alcuni modi per terminare questa operazione.

Come inviare un file video di grandi dimensioni via email

Non è obbligatorio allegare i file all'email. I servizi di archiviazione cloud consentono di caricare i video e di condividere il link con i propri spettatori. Lo spettatore può semplicemente accedere al collegato e scaricare il video.

Ecco alcuni servizi di archiviazione cloud che potete esplorare:

1. Google Drive

Google Drive è uno spazio di archiviazione cloud offerto da Google ai suoi utenti. Consente agli utenti di caricare file di grandi dimensioni e di condividerli come collegati.

Da fare, aprire Gmail:

In alto a sinistra, fare clic su Componi

Nella parte inferiore del messaggio, fare clic su Inserisci file utilizzando Drive

Allegare file tramite Google Drive

Selezionare i file da allegare.

Selezione di collegati o allegati tramite Google Drive

In fondo alla pagina, decidere come inviare il file:

Collegato a Drive: Funziona con tutti i file archiviati in Drive, compresi quelli creati con Documenti Google, Fogli, Slides o Moduli.

Allegato: Funziona solo per i file non creati con Fogli, Documenti, Slides o Moduli di Google

Fare clic su Inserisci

Per coloro che utilizzano Gmail, ecco un'opzione Hack di Gmail : Esistono opzioni dedicate per caricare i collegamenti da Google Drive. È anche possibile utilizzare l'estensione Chrome di Google Drive o Google Photos per caricare le foto e semplificarne la condivisione.

2. MailDrop

Per i fedelissimi di Apple, MailDrop offre un'opportunità simile di condivisione di file di grandi dimensioni caricandoli su iCloud. È possibile inviare il collegato al video da iCloud, al quale l'utente può accedere e scaricare.

3. OneDrive

OneDrive, il servizio cloud offerto da Microsoft, offre accesso gratis a 5 GB per utente per caricare video e altri file e condividerli con altri.

Ma esiste un modo per inviare un video tramite email utilizzando l'iPhone o un modo per inviare un video tramite Gmail?

Gli utenti Android e Apple hanno la stessa preoccupazione: Mentre un account Gmail consente una dimensione massima dei file di 25 MB, Apple ne consente solo 20 MB. È possibile superare questa sfida utilizzando Google Drive e MailDrop e condividere i video via email.

Condivisione di video attraverso i social media o le piattaforme video online

Le email non sono l'unico modo per raggiungere i vostri clienti, membri del team o amici. Anche se email e gli strumenti associati aiutano notevolmente la comunicazione, i canali dei social media non sono da meno.

Social media

I social media sono un'ottima soluzione per scambi rapidi e per diffondere informazioni a un vasto pubblico. È possibile condividere video e lanciare campagne video sui canali dei social media come Facebook, Instagram, LinkedIn e Snapchat.

La condivisione di video sui social media comporta una serie di vantaggi. Questi includono:

Le aziende e gli individui possono comunicare facilmente le loro idee, messaggi ed esperienze

La portata dei social media consente di generare un maggiore coinvolgimento

Strumenti analitici per valutare le prestazioni del video, il numero di visualizzazioni e l'engagement

Tuttavia, a fronte di questi vantaggi, ci sono anche alcuni svantaggi da considerare:

I continui cambiamenti degli algoritmi dei social media possono avere un impatto sulla visibilità e sulla portata dei video

La valutazione dell'impatto di un video potrebbe rivelarsi difficile una volta condiviso sui social media

YouTube

YouTube è sinonimo di condivisione di video. La piattaforma presenta funzionalità/funzione video che spaziano praticamente in ogni genere, lunghezza e formato. Gli utenti possono accedere (e anche caricare) i video condivisi su questa piattaforma di video-hosting in pochi secondi attraverso i loro computer, telefoni cellulari o qualsiasi dispositivo abilitato a Internet.

Oltre a YouTube, ci sono diversi altri siti alternative all'email per la condivisione di video. Eccone alcune:

Vimeo : Una piattaforma di video user-friendly utilizzata soprattutto da creativi, marketer e artisti. La piattaforma è pensata per i professionisti e si concentra su contenuti di alta qualità e su un hosting video raffinato con diversi limiti di upload e opzioni di condivisione

: Una piattaforma di video user-friendly utilizzata soprattutto da creativi, marketer e artisti. La piattaforma è pensata per i professionisti e si concentra su contenuti di alta qualità e su un hosting video raffinato con diversi limiti di upload e opzioni di condivisione LinkedIn : Un must per aziende e professionisti, LinkedIn consente la condivisione di contenuti video per amplificare il messaggio e favorire le connessioni

: Un must per aziende e professionisti, LinkedIn consente la condivisione di contenuti video per amplificare il messaggio e favorire le connessioni Facebook : Offre un'immensa portata di pubblico, ma con limiti di caricamento e opzioni di monetizzazione specifici. È una piattaforma ideale permarketing video *Wistia: Ideale per le aziende che si concentrano sulla generazione di lead, provider di analisi video e servizi di hosting di prim'ordine

: Offre un'immensa portata di pubblico, ma con limiti di caricamento e opzioni di monetizzazione specifici. È una piattaforma ideale permarketing video *Wistia: Ideale per le aziende che si concentrano sulla generazione di lead, provider di analisi video e servizi di hosting di prim'ordine Vidyard e le sue alternative : Una piattaforma di video hosting e analisi che consente agli utenti di creare, ospitare, condividere e monitorare le visualizzazioni dei propri video

Condivisione dei video con ClickUp

Siete alla ricerca di uno strumento per la condivisione di video di grandi dimensioni con il minimo lavoro richiesto? ClickUp è la soluzione che fa per voi.

Le registrazioni dello schermo aiutano le persone a comunicare più velocemente, a spiegare meglio e a lavorare più rapidamente. Non ci credete? Forbes ha rilevato che gli spettatori conservano il 95% di un messaggio quando guardano un video rispetto al 10% quando leggono un testo. ClickUp Clip può aiutarvi a registrare e inviare video immediatamente senza preoccuparvi della qualità o della lunghezza. Che si tratti di fornire feedback, spiegare contratti, comunicare, segnalare bug, accogliere clienti, fare dimostrazioni di prodotti o condividere aggiornamenti sui progetti, questa è l'app che può fare tutto!

registrare e condividere i video nel modo più semplice con ClickUp Clips

Prendiamo ad esempio le spiegazioni dei prodotti: Non dovrete più scrivere lunghe guide per spiegare ogni passaggio. Basta registrare la funzione e condividere un video con un solo clic.

Clip di ClickUp, un prodotto di ClickUp strumento di registrazione dello schermo di ClickUp consente di:

Comunicare in modo efficace con video di alta qualità

Trascrivere i video conClickUp Braincopiare frammenti e usare i timestamp per saltare all'interno del video

Scaricare il video, condividere un collegato ad accesso pubblico o utilizzare il video all'interno dello strumento

Commentare le Clip per fornire un feedback al team e mostrare la Sequenza di tutti i commenti

Incorporare le Clip nelle descrizioni delle attività per rendere le Clip parte integrante del flusso di lavoro

Visualizzazione, ricerca e ordinamento dei clip in un'unica posizione con Hub clip

Con software di condivisione di file come ClickUp Clip, è possibile eliminare le preoccupazioni legate alla condivisione via email di file video pesanti e, invece, condividere un collegato che consente agli spettatori un accesso immediato.

Inoltre, è possibile integrare la propria email in ClickUp per semplificare ulteriormente il processo ed eseguire tutte le azioni da un unico posto con questo strumento.

ClickUp consente di inviare e ricevere email direttamente all'interno di un'attività e di passare dall'invio di email a persone esterne al team a quello interno. Supporta diversi provider e client email, tra cui Outlook, IMAP, Gmail e Microsoft 365.

inviare email direttamente dall'interno di un'attività e passare dalla comunicazione interna a quella esterna in un istante con l'integrazione email di ClickUp_

Con Integrazione ClickUp Email è possibile:

Inviare email dall'interno di un'attività e creare automaticamente un funnel di email

Impostare le firme predefinite delle email e creare modelli di email

Automatizzare i flussi di lavoro delle email per le transazioni di un sito web, per i bug e altro ancora

Best practice dell'invio di video via email

Come per l'email e per il le videoconferenze il galateo e le best practice sono importanti. Tenete a mente quanto segue quando inviate video via email:

La brevità è una virtù : Mantenete il video il più breve possibile per garantire il massimo coinvolgimento. La durata ideale è di due o tre minuti. Se si tratta di un video più dettagliato o di un video di istruzioni per l'uso, è possibile allungarlo fino a cinque minuti

: Mantenete il video il più breve possibile per garantire il massimo coinvolgimento. La durata ideale è di due o tre minuti. Se si tratta di un video più dettagliato o di un video di istruzioni per l'uso, è possibile allungarlo fino a cinque minuti Scrivete anche l'email : Scrivete un testo rilevante per l'email. Anche se il video contiene la maggior parte delle informazioni, è fondamentale dare agli spettatori un'idea del video nell'email e dire loro perché dovrebbero guardarlo

: Scrivete un testo rilevante per l'email. Anche se il video contiene la maggior parte delle informazioni, è fondamentale dare agli spettatori un'idea del video nell'email e dire loro perché dovrebbero guardarlo Scrivere un buon oggetto : Assicuratevi che la parola video sia obbligatoriamente presente nell'oggetto dell'email. Questo aumenta le probabilità che i destinatari dell'email aprano l'email e il video stesso

: Assicuratevi che la parola video sia obbligatoriamente presente nell'oggetto dell'email. Questo aumenta le probabilità che i destinatari dell'email aprano l'email e il video stesso Concentrarsi sul contenuto : Nessun utente continuerà a guardare un video che non offre valore. Inviate sempre video strutturati con cura ai vostri spettatori.

: Nessun utente continuerà a guardare un video che non offre valore. Inviate sempre video strutturati con cura ai vostri spettatori. **Da fare in modo che l'engagement non cali a causa della mancanza di qualità del video o dell'audio. Guardate voi stessi il video e, se vi state registrando, posizionatevi in un luogo ben illuminato

Testate l'email: Se è la prima volta che allegate un video a un'email, inviate prima l'email a voi stessi o a qualcun altro che lavora allo stesso progetto, per valutare se il video è accessibile o meno

Questi fattori si concentrano principalmente sull'offerta di un'esperienza utente positiva, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi dell'invio del video.

Superare le sfide dei file video con ClickUp

I video sono diventati una parte fondamentale della comunicazione, sia per lavoro che per divertimento.

Tuttavia, l'invio di video di grandi dimensioni tramite email è quasi impossibile senza comprimerli o caricarli su un servizio cloud.

ClickUp Clip è uno strumento eccellente che consente di registrare lo schermo, creare attività di ClickUp e allegare i file video alle interazioni via email. Con uno strumento come ClickUp, registrare, gestire e condividere video è un gioco da ragazzi, così come lo è essere produttivi ed efficienti. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!