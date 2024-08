Abbiamo testato i 10 migliori software per video tutorial nel 2024

Immaginate di trovarvi in una riunione aziendale e il vostro manager vi spiega come utilizzare un nuovo strumento software utilizzando un lungo documento di testo. Fate fatica a capire come funziona lo strumento e siete sicuri che non ricorderete metà delle istruzioni del vostro manager.

Ora sostituite quel lungo documento con un video tutorial che mostra visivamente le funzionalità/funzione del software. In pochi minuti, il team acquisisce familiarità con l'aspetto e il funzionamento dello strumento, capisce come usarlo e può guardare il video tutorial tutte le volte che vuole dai propri sistemi.

Questa è l'efficienza che offre il software di video tutorial.

A reportistica di Vidico dimostra che il 75% delle persone preferisce i video ai testi per apprendere un nuovo argomento. Questo perché le persone tendono a trattenere il 95% delle informazioni trasmesse attraverso un video.

Creare video tutorial di alta qualità, in linea con gli specifici oggetti della formazione e in grado di raggiungere diversi tipi di pubblico, è possibile con gli strumenti giusti. Per questo motivo, il team di ricerca di ClickUp e io abbiamo sperimentato una serie di strumenti per la registrazione di video e tutorial.

Sulla base di questa ricerca, ho stilato un elenco dei 10 migliori strumenti software per la creazione di esperienze di apprendimento coinvolgenti in formato video.

Cosa cercare in un software per video tutorial?

Prima di iniziare, discutiamo le funzionalità/funzione chiave da ricercare in un buon software per video tutorial.

Capacità di registrazione: Cercate un software che offra solide opzioni di registrazione, tra cui la registrazione dello schermo, la registrazione della webcam e la cattura dell'audio, oltre alla possibilità di registrare più fonti contemporaneamente

Cercate un software che offra solide opzioni di registrazione, tra cui la registrazione dello schermo, la registrazione della webcam e la cattura dell'audio, oltre alla possibilità di registrare più fonti contemporaneamente Strumenti di modifica: Funzionalità/funzione di modifica complete, come taglio, ritaglio, aggiunta di transizioni, annotazioni e sovrapposizioni, aiutano a creare tutorial raffinati e professionali

Funzionalità/funzione di modifica complete, come taglio, ritaglio, aggiunta di transizioni, annotazioni e sovrapposizioni, aiutano a creare tutorial raffinati e professionali Funzionalità di accessibilità: Funzioni come didascalie chiuse, sottotitoli e sintesi vocale possono rendere i vostri video tutorial più inclusivi

Funzioni come didascalie chiuse, sottotitoli e sintesi vocale possono rendere i vostri video tutorial più inclusivi Analisi e reportistica: Le analisi completate, come la durata delle visualizzazioni, la percentuale di completamento e l'impegno, possono fornire informazioni sul modo in cui gli utenti interagiscono con i vostri tutorial

Le analisi completate, come la durata delle visualizzazioni, la percentuale di completamento e l'impegno, possono fornire informazioni sul modo in cui gli utenti interagiscono con i vostri tutorial Elementi interattivi: Funzionalità/funzione come quiz, sondaggi e collegamenti cliccabili possono coinvolgere gli spettatori e rafforzare l'apprendimento

Funzionalità/funzione come quiz, sondaggi e collegamenti cliccabili possono coinvolgere gli spettatori e rafforzare l'apprendimento Qualità dell'output: Cercate un software che supporti l'output video ad alta risoluzione HD o 4K per garantire un aspetto professionale dei vostri video su tutti i dispositivi

Cercate un software che supporti l'output video ad alta risoluzione HD o 4K per garantire un aspetto professionale dei vostri video su tutti i dispositivi Archiviazione cloud e opzioni di condivisione: Lo spazio di archiviazione cloud consente di salvare e accedere ai progetti da qualsiasi luogo. Le opzioni di condivisione devono essere versatili e consentire la distribuzione dei tutorial tramite collegamenti, incorporazioni o upload diretto su piattaforme video

Lo spazio di archiviazione cloud consente di salvare e accedere ai progetti da qualsiasi luogo. Le opzioni di condivisione devono essere versatili e consentire la distribuzione dei tutorial tramite collegamenti, incorporazioni o upload diretto su piattaforme video Integrazione con altri strumenti: Il software per la creazione di tutorial deve integrarsi perfettamente con gli altri strumenti utilizzati, come i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS), i servizi di archiviazione cloud e le piattaforme di collaborazione

Il software per la creazione di tutorial deve integrarsi perfettamente con gli altri strumenti utilizzati, come i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS), i servizi di archiviazione cloud e le piattaforme di collaborazione Modelli personalizzabili: I modelli preconfezionati possono far risparmiare tempo e garantire la coerenza dei video. Permettono di adattare l'aspetto dei tutorial al proprio marchio e ai propri oggetti di formazione

I modelli preconfezionati possono far risparmiare tempo e garantire la coerenza dei video. Permettono di adattare l'aspetto dei tutorial al proprio marchio e ai propri oggetti di formazione Facilità d'uso: Il software per video tutorial deve avere un'interfaccia intuitiva che permetta agli utenti di creare e modificare i video senza avere conoscenze tecniche approfondite

I 10 migliori software per video tutorial da usare nel 2024

Ecco la mia recensione completa e l'analisi delle 10 migliori scelte tra gli strumenti che ho esaminato:

1. ClickUp: Il migliore per la trascrizione di video didattici

Per la registrazione e la trascrizione di video, ClickUp è la mia scelta migliore. ClickUp Clip rivoluziona la comunicazione del team consentendo la creazione istantanea di video. Al posto dei lunghi scambi di testo, gli utenti possono registrare e condividere rapidamente video istruttivi. Questo semplifica il processo di creazione, garantendo chiarezza ed efficienza.

Registrate facilmente video tutorial e gestiteli e condivideteli tutti in un unico posto con ClickUp Clip

Inoltre:

Elimina i lunghi thread di commenti , facilita un processo decisionale più rapido e riduce le incomprensioni

, facilita un processo decisionale più rapido e riduce le incomprensioni Si integra perfettamente nel vostro flusso di lavoro

nel vostro flusso di lavoro Offre versatili opzioni di condivisione , tra cui collegamenti pubblici e video da scaricare

, tra cui collegamenti pubblici e video da scaricare Offerteregistrazione dello schermo senza filigranacon un sistema integratoregistratore di schermo in estensione su Chromeche migliora la qualità dei video

Permette agli utenti di registrarsi da soli mentre condividono il loro schermo

Per aumentare ulteriormente la produttività, ClickUp Brain , un assistente IA, trascrive automaticamente le Clip, rendendole ricercabili e condivisibili.

Semplificate la trascrizione dei vostri video con ClickUp Brain

ClickUp Brain inoltre unifica attività, documenti, membri del team e conoscenze in un'unica piattaforma alimentata dall'IA.

Le sue funzionalità/funzione chiave includono:

Integrazione perfetta: Lavora senza problemi con ClickUp Clip per una gestione efficiente dei video

Lavora senza problemi con ClickUp Clip per una gestione efficiente dei video Trascrizione con tecnologia IA Trascrive automaticamente i contenuti dei video per facilitarne la ricerca e la consultazione

Ricerca intelligente: Fornisce risposte alle domande e fornisce informazioni pertinenti dalle trascrizioni dei video

Fornisce risposte alle domande e fornisce informazioni pertinenti dalle trascrizioni dei video Accessibilità alla conoscenza: Genera intuizioni preziose nascoste che vengono estratte dal contenuto dei video per l'intera organizzazione

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Migliorare l'accessibilità dei contenuti: Integrare senza soluzione di continuitàDocumenti ClickUpper incorporare materiali di formazione pertinenti accanto ai video walkthrough

Integrare senza soluzione di continuitàDocumenti ClickUpper incorporare materiali di formazione pertinenti accanto ai video walkthrough Streamline i flussi di lavoro dei progetti: Visualizzare le registrazioni e le trascrizioni dei video all'interno diAttività di ClickUpper una comunicazione chiara prima dell'avvio delle attività

Visualizzare le registrazioni e le trascrizioni dei video all'interno diAttività di ClickUpper una comunicazione chiara prima dell'avvio delle attività Promuovere la collaborazione: Condivisione di Clip suLavagne online ClickUpper arricchire le sessioni di brainstorming con supporti visivi

Condivisione di Clip suLavagne online ClickUpper arricchire le sessioni di brainstorming con supporti visivi Centralizza la gestione dei video: Utilizza ClickUp come hub centrale per organizzare e accedere ai video didattici

Utilizza ClickUp come hub centrale per organizzare e accedere ai video didattici Espandere il raggio d'azione: Condivisione delle registrazioni video con un vasto pubblico attraverso gli oltre 1000 file di ClickUpIntegrazioni di ClickUp Limiti di ClickUp

Alcuni utenti riferiscono di una curva di apprendimento ripida a causa delle sue funzionalità/funzioni estese

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. DemoBuilder: Il migliore per l'animazione di caratteri virtuali

via Costruttore di demo Demo Builder consente di creare **presentazioni dinamiche del software, tutorial accattivanti e guide complete

Supporta oltre 30 lingue con traduzione automatica, in modo che possiate creare la vostra demo nella vostra lingua madre e raggiungere un pubblico più ampio senza sforzo. La piattaforma è dotata di tecnologia text-to-audio con voci IA, che fornisce un audio di qualità professionale dal testo.

È possibile condividere facilmente il video, la cartella o l'area di lavoro o esportarlo come file MP4, AVI o HTML5, rendendolo facilmente condivisibile e accessibile.

Funzionalità/funzione migliori di DemoBuilder

Utilizzate effetti e animazioni 3D per dare vita alle vostre demo, rendendole visivamente accattivanti e dinamiche

Integrare avatar personalizzabili per guidare gli spettatori attraverso le dimostrazioni, aggiungendo un tocco personale ai contenuti

Includere una voce fuori campo per spiegare processi complessi e fornire un contesto aggiuntivo ai vostri provider

Limiti di DemoBuilder

Il software può richiedere un computer potente per funzionare senza problemi, soprattutto con animazioni complesse ed effetti 3D

Alcuni utenti potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione limitate, in particolare rispetto ad altri editor video avanzati

Prezzi di DemoBuilder

**Gratuito

Standby: $9/mese

$9/mese Autore: $19/mese

Valutazioni e recensioni su DemoBuilder

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non disponibile

3. Snagit: Il migliore per l'annotazione dei video

via Snagit Snagit è un software versatile per la cattura di schermate e la registrazione di video, progettato per aiutarvi a creare video tutorial professionali di alta qualità. Sia che vogliate fare uno screenshot, registrare uno screencast o aggiungere annotazioni a un'immagine, Snagit fornisce vari strumenti per svolgere queste attività.

Offre funzionalità/funzione come l'acquisizione a scorrimento, la registrazione di video e la modifica di immagini, consentendo di creare immagini raffinate per varie applicazioni, tra cui tutorial, presentazioni e documentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Utilizzate modelli predefiniti per creare rapidamente immagini coerenti e professionali

Cattura intere pagine web o lunghi documenti che si estendono oltre lo schermo visibile

Estrarre il testo dalle catture dello schermo e incollarlo in altri documenti per una facile modifica e condivisione

Creare GIF animate dalle registrazioni dello schermo per ottenere contenuti visivi rapidi e coinvolgenti

Limiti di Snagit

Sebbene Snagit offra una robusta serie di funzionalità, il suo costo può essere un problema per i singoli o i piccoli team con budget limitati

Alcuni utenti possono riscontrare problemi di prestazioni, soprattutto quando lavorano con file di grandi dimensioni o con attività di modifica video di ampia portata

Prezzi di Snagit

Istruzione 37,99 dollari/utente, fatturati una sola volta per i piccoli team 33,19 dollari/utente, fatturati una volta per le aziende

Teams e Business $39/utente per singoli utenti 62,99 dollari/utente, fatturati una volta per piccoli team 55,35 dollari/utente, addebitati una sola volta per le aziende

Governo 53,99 dollari/utente, fatturati una volta per piccoli team 47,58 dollari/utente, fatturati una volta per le aziende



Valutazioni e recensioni di Snagit

G2 : 4.7/5 (4500+ recensioni)

: 4.7/5 (4500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (450+ recensioni)

4. Flashback: Il migliore per la condivisione istantanea sul web

via Registratore di flashback FlashBack Recorder è uno strumento di registrazione dello schermo all-in-one che cattura e modifica in modo efficiente le attività dello schermo. Permette di registrare le schermate tramite webcam e audio simultaneamente, rendendolo ideale per la creazione di tutorial, demo, presentazioni e videochiamate

Funzionalità/funzioni quali annotazioni, zoom ed effetti di panoramica migliorano le registrazioni. Il software offre anche capacità di modifica, tra cui correzione, taglio, unione di Clip, aggiunta di testi e immagini e regolazione dei livelli audio.

Grazie al supporto di vari formati di esportazione e alle opzioni di condivisione, FlashBack Recorder è una soluzione software versatile per i video tutorial, adatta a varie esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flashback

Include elementi come hotspot cliccabili e quiz per coinvolgere gli spettatori e fornire un'esperienza di apprendimento dinamica

Condivisione immediata dei video tutorial tramite opzioni integrate per il caricamento su piattaforme come YouTube, Vimeo o direttamente sui social media, semplificando il processo di distribuzione

Utilizzate la funzionalità di sintesi vocale per generare voci fuori campo a partire dal testo, aggiungendo una narrazione ai vostri video senza registrare la vostra voce

Esportazione dei video in vari formati, tra cui MP4, AVI e WMV, per una facile condivisione e distribuzione

Limiti di Flashback

Alcune funzionalità avanzate di modifica dei video sono limitate rispetto a software più specializzati

Prezzi di Flashback

Flashback Express :Free per sempre

:Free per sempre Flashback Pro : $$$a per una licenza a vita

: $$$a per una licenza a vita Flashback Pro + Video Converter: $$$a per una licenza a vita

Valutazioni e recensioni di Flashback

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Loom: La migliore per la registrazione e la condivisione veloce

via Loom Loom è una popolare piattaforma di video e messaggi che semplifica la comunicazione e la collaborazione. L'interfaccia intuitiva della piattaforma e la perfetta integrazione con vari strumenti semplificano il processo di creazione dei video.

Una funzionalità/funzione di spicco è la capacità di Loom di modificare il video direttamente dalla trascrizione generata, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Le migliori funzionalità/funzione di Loom

Cattura video in qualità HD per garantire che il contenuto sia chiaro e professionale

Aggiunta di pulsanti interattivi ai video per coinvolgere gli spettatori e indirizzare le azioni

Registrazione da dispositivi desktop e mobili per la massima flessibilità e convenienza

Limiti di Loom

Occasionalmente, i video possono bloccarsi nella fase di elaborazione, rendendo difficile procedere

Gli utenti Free hanno uno spazio di archiviazione e una cronologia video limitati, il che può risultare limitante per gli utenti con esigenze di registrazione estese

Prezzi di Loom

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Aziendale : $12,50/mese (fatturati annualmente)

: $12,50/mese (fatturati annualmente) Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Loom IA: Aggiungi al tuo piano per $4 al mese per autore

Valutazioni e recensioni di Loom

G2 : 4.7/5 (2000+ recensioni)

: 4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

6. ScreenFlow: il migliore per la registrazione simultanea di schermo, telecamera e microfono

via Telestream ScreenFlow, uno strumento per la modifica dei video e la registrazione delle schermate, può catturare più schermate simultaneamente. Offre anche flessibilità per la registrazione di dimostrazioni o tutorial complessi.

ScreenFlow include un'ampia libreria multimediale integrata con oltre 500.000 immagini, tracce audio e clip video. Questa estensione consente di arricchire i progetti con contenuti di alta qualità, eliminando la necessità di ricorrere a fonti multimediali esterne.

Le migliori funzionalità/funzione di ScreenFlow

Registra simultaneamente l'attività dello schermo, le riprese della webcam e l'audio del microfono per creare contenuti video dinamici e coinvolgenti

Acquisizione di video in alta risoluzione fino a 4K per garantire la nitidezza e il dettaglio dei contenuti

Aggiungere testi, grafici e forme animate ai video per renderli visivamente più attraenti e informativi

Applicare effetti di Zoom e Pan per focalizzare l'attenzione su aree specifiche del video e migliorare l'esperienza dello spettatore

Limiti di ScreenFlow

Gli aggiornamenti frequenti possono a volte essere fastidiosi per gli utenti

Gli utenti devono pagare per avere accesso alla libreria stock

Prezzi di ScreenFlow

Licenza standard : $169 per una licenza unica

: $169 per una licenza unica ScreenFlow Super Pak : $$$$a per una licenza una tantum

: $$$$a per una licenza una tantum ScreenFlow Super Pak +: $$$$a per una licenza una tantum

Valutazioni e recensioni su ScreenFlow

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Hippo Video: Il migliore per i flussi video commerciali

via Video Hippo Hippo Video è una piattaforma guidata dall'IA che consente agli utenti di creare video di qualità professionale. La sua suite completa di funzionalità/funzione include conversione da testo a video, avatar dell'IA, elementi video interattivi, registrazione dello schermo e della webcam e un versatile SDK video.

L'integrazione della piattaforma con le principali piattaforme di marketing semplifica la creazione, la distribuzione e l'analisi dei video. La piattaforma si integra con le principali piattaforme di marketing e semplifica la creazione, la distribuzione e l'analisi dei video, rendendola così una risorsa potente per le aziende che mirano ad aumentare il coinvolgimento e la crescita dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Hippo Video

Creazione di pagine di atterraggio personalizzate per i vostri video, per una presentazione professionale che vi aiuterà a catturare i clienti

Automazioni della messaggistica video e dei follower all'interno del vostro CRM, per facilitare il processo commerciale e garantire una comunicazione tempestiva e coerente

Monitoraggio di metriche dettagliate sul coinvolgimento nei video, come il numero di visualizzazioni, i tempi di visione e le interazioni, per misurare l'efficacia dei contenuti video e perfezionare la strategia

Integrazione con sistemi CRM come Salesforce, HubSpot e Zoho per migliorare i flussi di lavoro commerciali e di marketing

Limiti di Hippo Video

L'interfaccia può essere difficile da navigare e gli utenti la trovano goffa e poco intuitiva

Alcuni utenti hanno segnalato problemi quali crash, rallentamenti e tempi di caricamento lenti, che incidono sull'esperienza generale

Prezzi di Hippo Video

free Forever : Piano base

Piano base Piano base : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Piano professionale : $75/utente al mese

: $75/utente al mese Piano Enterprise: $80/utente al mese, fatturati annualmente

Hippo Video valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (90+ recensioni)

8. Free Cam: la migliore interfaccia per la registrazione di video semplici

via Camma libera Free Cam è uno strumento intuitivo per la registrazione dello schermo e la modifica dei video che permette di creare screencast in modo semplice, catturare aree specifiche o contenuti a schermo intero e registrare narrazioni audio.

Inoltre, nella versione gratis, è possibile caricare direttamente i video da Free Cam su YouTube senza watermark o restrizioni di tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Free Cam

Registra l'audio del sistema e l'ingresso del microfono simultaneamente e applica funzionalità di riduzione del rumore e di miglioramento dell'audio per una qualità sonora chiara

Caricare facilmente i video su piattaforme come YouTube o salvarli in vari formati, semplificando il processo di condivisione

Esportazione di video in formati popolari come MP4 e WMV

Limiti di Free Cam

Il software supporta il formato WMV per l'esportazione, che potrebbe non essere l'ideale per alcuni utenti

Prezzi di Free Cam

**Gratis

Versione Pro: 227$/anno

Free Cam valutazioni e recensioni

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Icecream Screen Recorder: Il migliore per la modifica istantanea

via Registratore di schermo Icecream Icecream Screen Recorder è uno strumento di registrazione dello schermo versatile e multipiattaforma per Windows, Mac e dispositivi Android. Permette di catturare l'intero schermo o di selezionare regioni specifiche e di incorporare nelle registrazioni le riprese della webcam e l'audio del sistema.

Le funzioni di annotazione del software consentono di personalizzare ulteriormente le registrazioni e di fornire spiegazioni durante gli screencast. Mentre la versione gratuita offre le funzionalità di registrazione essenziali, gli utenti possono passare alla versione Pro per ottenere funzionalità aggiuntive come la modifica dei video, la programmazione e la rimozione dei watermark, per soddisfare gli utenti occasionali e professionali.

Le migliori funzionalità/funzione di Icecream Screen Recorder

Possibilità di scegliere tra la registrazione a schermo intero, in una regione personalizzata o in una finestra specifica, per un'acquisizione video precisa e personalizzata

Impostazione di sessioni di registrazione automatizzate basate su orari specifici, perfette per catturare eventi o attività senza intervento manuale

Salvate le registrazioni in vari formati, tra cui MP4, AVI e MKV, per soddisfare esigenze e preferenze diverse

Limiti di Icecream Screen Recorder

L'audio può risultare distorto durante la modifica del video

La versione gratuita di Icecream Screen Recorder include un watermark sui video, che può essere rimosso solo con la versione Pro

Prezzi di Icecream Screen Recorder

free Forever : Licenza di un anno

Licenza di un anno Licenza di un anno : $29,95 (fatturati annualmente)

: $29,95 (fatturati annualmente) Licenza a vita : $$$a 93 per l'acquisto di una sola volta

: $$$a 93 per l'acquisto di una sola volta Pacchetto Video Pro: $$$a per l'acquisto una tantum

Icecream Screen Recorder valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.0/5 (30+ recensioni)

10. Filmora: Le migliori funzionalità/funzione dell'IA

via Filmora Filmora di Wondershare è un software di modifica video facile per utenti alle prime armi e per editor esperti. Le sue funzionalità/funzione includono strumenti di IA, come IA Object Remover, IA Text-Based Editing, IA Music Generator e IA Text-to-Video, che semplificano il processo di modifica.

L'estesa libreria di modelli ed effetti già pronti di Filmora accelera la creazione di video, mentre la compatibilità multipiattaforma garantisce modifiche, salvataggi e condivisioni senza problemi su tutti i dispositivi. Le funzioni aggiuntive di text-to-speech e speech-to-text ampliano ulteriormente le capacità del software, rendendolo una scelta versatile per diversi progetti video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Filmora

Cattura lo schermo del computer per esercitazioni, giochi o presentazioni

Regolazione dei colori, del bilanciamento del bianco e del contrasto per video dall'aspetto professionale

Esportazione di video in più formati e risoluzioni per adattarsi a diverse piattaforme

Limiti di Filmora

Alcuni utenti trovano il modello di prezzo confuso a causa delle molteplici opzioni di sottoscrizione, ognuna delle quali offre un diverso set di funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzione di modifica dell'audio disponibili sono molto poche

Prezzi di Filmora

Piano mensile multipiattaforma: $9,99/mese

$9,99/mese Piano annuale multipiattaforma: $29,99/anno

$29,99/anno Piano perpetuo: $49,99 in un'unica soluzione (disponibile solo su Windows)

Filmora valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (300+ recensioni)

: 4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (650+ recensioni)

Crea oggi video tutorial di alta qualità con ClickUp

Il giusto software per video tutorial è fondamentale per fornire informazioni precise ed efficaci. Uno strumento ben scelto facilita la creazione, la modifica e l'integrazione dei video con altre risorse, rendendo semplice ed efficace la trasmissione di concetti complessi e migliorando i risultati dell'apprendimento.

Ho scoperto che ClickUp eccelle in questo campo, offrendo una serie di funzionalità/funzione eccellenti. Queste funzionalità/funzioni consentono di incorporare nei video materiali formativi pertinenti, di mantenere una comunicazione chiara del progetto e di ottenere informazioni preziose.

Al di là della semplice registrazione e modifica, ClickUp aumenta la produttività grazie ai suoi strumenti di IA, trasformando le attività quotidiane in esperienze d'impatto.

Grazie alle sue funzionalità/funzione versatili e all'interfaccia utente, ClickUp è una scelta eccellente per creare video tutorial di alta qualità.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso e migliorate la vostra esperienza con i video tutorial!