10 alternative a Mammouth IA per l'automazione agenziale su larga scala

Poiché i team cercano di automatizzare flussi di lavoro complessi, effettuare connessioni tra strumenti e implementare l'IA nel loro stack, la domanda di piattaforme IA capaci è cresciuta.

Mammouth AI è un'area di lavoro multimodello che riunisce modelli come Claude, GPT e Gemini in un'unica interfaccia. Funziona bene per l'uso quotidiano dell'IA, in particolare per la chat e le attività leggere.

Ma quando è necessario orchestrare flussi di lavoro, effettuare connessioni tra sistemi o eseguire agenti su diversi strumenti, i suoi limiti diventano più evidenti.

In questa guida esaminiamo le migliori alternative a Mammouth IA in base a due esigenze: estendere il lavoro quotidiano con l'IA e creare flussi di lavoro agentici che funzionino con tutti i tuoi strumenti.

Nota: Mammouth è principalmente uno spazio di lavoro IA multimodello. Le alternative riportate di seguito includono sia ambienti multimodello che piattaforme di automazione agentica.

Cosa cercare nelle alternative a Mammouth IA

Mammouth AI può gestire flussi di lavoro di agenti di base, ma i suoi limiti possono spingere i team in crescita verso strumenti di automazione dei flussi di lavoro più potenti.

Ecco cosa considerare quando si valutano le alternative e le piattaforme di automazione agenziale. ⚙️

Orchestrazione degli agenti: più agenti possono collaborare, delegare il lavoro e effettuare la condivisione del contesto tra i flussi di lavoro?

Strumenti di connessione: si integra immediatamente con le tue app, i tuoi database e le tue API?

Personalizza il comportamento: puoi ottimizzare prompt, strumenti e guardrail senza ricorrere a complesse operazioni di codice?

Esecuzione in produzione: offre supporto per il monitoraggio, il debug, la sicurezza e la conformità?

Rimani utilizzabile: i team non tecnici possono utilizzarlo senza un supporto significativo da parte degli sviluppatori?

Prevedi i costi: i prezzi e i limiti di utilizzo sono chiari su larga scala?

Controllo dell'hosting: puoi ospitare autonomamente per motivi di privacy, governance o residenza dei dati?

Panoramica delle alternative a Mammouth IA

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Mammouth IA e di ciò che ciascuna di esse offre. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità migliori Prezzi* ClickUp Team che desiderano una area di lavoro IA convergente in cui agenti, attività, documenti e flussi di lavoro coesistono Super agenti, ricerca Enterprise, automazioni, BrainMax, oltre 15 visualizzazioni, dashboard Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende. ChatGPT (OpenAI) Assistenza IA versatile per scrittura, codifica, analisi e automazioni personalizzate GPT personalizzati, ragionamento in linguaggio naturale, analisi dei file, comprensione delle immagini, memoria multi-turno Gratuito; piani a pagamento da 8 $/mese a 200 $/mese; personalizzati per le aziende CrewAI Flussi di lavoro collaborativi multi-agente per ricerca, contenuto e analisi Agenti basati sui ruoli, memoria condivisa, invocazione di strumenti, passaggi coordinati Gratis; versione professionale a partire da 25 $ al mese LangChain Sviluppatori che realizzano applicazioni LLM di livello produttivo e sistemi RAG Catene LCEL, LangGraph, agenti di utilizzo degli strumenti, componenti indipendenti dal modello Gratis; Plus a partire da 39 $/postazione/mese LlamaIndex Connessione degli LLM ai dati aziendali strutturati e non strutturati LlamaParse, Hybrid RAG, indici gerarchici, agenti sensibili ai dati Gratis; Starter a partire da 50 $ al mese Zapier IA Actions Automazione delle azioni reali in oltre 6.000 app utilizzando il linguaggio naturale Zaps generati dall'IA, ragionamento all'interno dei flussi di lavoro, invocazione di strumenti Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese. Agenti IA n8n Teams che desiderano un'automazione IA self-hosted e completamente controllata Generatore basato su nodi, logica multi-agente, self-hosting, codice personalizzato Piani a pagamento a partire da 20 $ al mese (annuali) Google Vertex IA End-to-end ML + GenAI teams on Google Cloud AutoML, Model Garden, pipeline MLOps, valutazione dei modelli Prezzi personalizzati Azure IA Foundry Teams aziendali che sviluppano app IA sicure e con un elevato livello di governance nell'ecosistema Microsoft Foundry Agent Service, Flusso promt, Catalogo modelli, Sicurezza Azure Prezzi personalizzati Databricks Model Serving Implementazione di modelli ML e LLM su larga scala con governance unificata Scalabilità serverless, pipeline RAG, confronto dei modelli, monitoraggio MLflow Versione di prova gratis; prezzi personalizzati

📍 Un modo rapido per scegliere l'alternativa giusta Scegli un'area di lavoro AI multimodello se hai principalmente bisogno di una bozza più veloce, suggerimenti migliori e un cambio di modello più facile. Scegli una piattaforma di automazione agentica se hai bisogno di flussi di lavoro che funzionino su diversi strumenti con integrazioni, trigger e controlli di produzione.

Le migliori alternative a Mammouth IA

Ora entriamo subito nei dettagli.

1. ClickUp (ideale per creare uno spazio di lavoro IA convergente per i team)

Usa più LLM da un'unica interfaccia con ClickUp Brain

Mammouth IA può aiutarti a creare agenti IA di base, ma non è progettato per comprendere in modo nativo i dati di lavoro strutturati di un'organizzazione. Per i team che lavorano a ritmi serrati, questa lacuna può rallentare le operazioni.

Converged AI Workspace di ClickUp adotta un approccio diverso. La piattaforma riunisce tutte le tue app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro in un unico spazio basato sull'intelligenza artificiale. Questa convergenza elimina la dispersione del lavoro (il continuo passaggio da un'app all'altra che ruba ore ogni settimana) e fornisce un'unica interfaccia in cui gli esseri umani e gli agenti AI collaborano.

Crea colleghi intelligenti e sensibili al contesto con Super Agents.

I Super Agenti di ClickUp sono progettati per operare nel contesto dell’area di lavoro, consentendo loro di aiutare ad automatizzare flussi di lavoro in più fasi. Raccolgono informazioni da attività, documenti, commenti, campi personalizzati, Sequenze, stati e altro ancora per prendere decisioni basate sul tuo stato operativo effettivo.

Per un'efficiente automazione del posto di lavoro, possono rivedere settimanalmente le attività in ritardo, riassegnare il lavoro in base al carico di lavoro, pubblicare automaticamente i riepiloghi dei progetti, evidenziare gli ostacoli e generare report sprint dai dati in tempo reale.

Automatizza flussi di lavoro complessi end-to-end con i Super Agent personalizzati di ClickUp.

C'è anche un vantaggio in termini di governance. ClickUp supporta autorizzazioni basate sui ruoli e controlli di accesso granulari a livello di area di lavoro, spazio, cartella, elenco e attività. I Super Agenti operano entro questi limiti.

Automatizza il lavoro ripetitivo e la gestione delle attività con Automazioni.

Il motore di automazione di ClickUp automatizza i tuoi flussi di lavoro. Invece di ripetere continuamente gli stessi passaggi, puoi definire regole che vengono eseguite automaticamente quando si verificano determinati eventi.

Sono disponibili oltre 100 modelli di automazione già pronti che puoi applicare immediatamente o personalizzare per il tuo flusso di lavoro, come l'assegnazione automatica delle attività, la notifica ai colleghi in caso di mancato rispetto delle scadenze, l'aggiornamento degli stati o lo spostamento delle attività tra gli elenchi.

Per esigenze personalizzate, è disponibile un Automation Builder integrato e senza codice per costruire regole di trigger e azione. Le automazioni supportano anche assegnatari dinamici (ad esempio, assegnare la persona che ha attivato l'evento o chiunque stia osservando l'attività), rendendole flessibili e adattabili in ambienti in cui la titolarità cambia regolarmente.

Trigger automaticamente le azioni giuste ed esegui le operazioni senza intoppi con ClickUp Automazioni.

Ecco come automatizzare i flussi di lavoro in soli 5 minuti e risparmiare più di 5 ore ogni settimana ✨

Ottieni informazioni direttamente integrate nella tua area di lavoro con ClickUp Brain.

Dietro Agents and Automations c'è ClickUp Brain, il motore AI che alimenta tutto. Alimenta la project management basata sull'intelligenza artificiale operando su attività, documenti, commenti, scadenze, calendari e altro ancora.

Può trasformare il riepilogo di una riunione in attività, assegnare tali attività a membri specifici del team, impostare date di scadenza in base alle tempistiche del progetto, aggiornare lo stato delle attività quando le condizioni cambiano e attivare automazioni che avvisano le parti interessate o spostano il lavoro alla fase successiva.

Grazie a questa conoscenza contestuale dell'area di lavoro, la rete neurale di ClickUp Brain elimina il passaggio manuale di conversione dell'output generativo in lavoro.

Interagisci con ClickUp Brain direttamente da attività, chat, documenti e dashboard per trasformare le informazioni in elementi utilizzabili.

Trova le risposte in tutto il tuo ecosistema di lavoro con Enterprise Search.

Cercare quell'aggiornamento fondamentale tra file, cartelle, chat ed email diventa un ostacolo alla produttività quotidiana.

Enterprise Search in ClickUp converte le conoscenze lavorative sparse in un unico hub ricercabile. Invece di restituire corrispondenze di parole chiave di base o semplici link, l'IA comprende il contesto e il significato alla base della tua query.

Quindi, per un product manager alla ricerca di ostacoli nel rilascio di una funzionalità/funzione, Enterprise AI Search controlla lo stato attuale delle attività relative al checkout, esamina i commenti recenti nelle chat, cerca le modifiche nei documenti di pianificazione del rilascio e tiene conto anche delle ultime attività dai tabelloni sprint.

Trova qualsiasi cosa nella tua area di lavoro e negli strumenti collegati con Enterprise Search.

Questa è la differenza: invece di mostrare dove si trovano le informazioni, l'IA ti dice cosa sta succedendo e perché, sulla base di dati reali.

🚨 Nota importante: ClickUp pone l'accento sulla privacy di livello aziendale. I dati rimangono all'interno del tuo spazio di lavoro e i provider di IA di terze parti non possono utilizzarli per l'addestramento.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Gestisci il lavoro con le attività di ClickUp: suddividi le idee in azioni chiare, assegna i titolari, imposta le priorità e monitora lo stato dei progressi dall'inizio alla fine. suddividi le idee in azioni chiare, assegna i titolari, imposta le priorità e monitora lo stato dei progressi dall'inizio alla fine.

Mantieni le conversazioni direttamente collegate al lavoro in ClickUp Chat : collega le chat alle attività e ai progetti per ridurre il cambio di contesto e consentire un follow-up più rapido. : collega le chat alle attività e ai progetti per ridurre il cambio di contesto e consentire un follow-up più rapido.

Visualizza lo stesso lavoro in modi diversi con oltre 15 visualizzazioni personalizzate : passa da elenchi tradizionali a bacheche in stile Kanban, diagrammi di Gantt, calendari con codici colore, ecc. : passa da elenchi tradizionali a bacheche in stile Kanban, diagrammi di Gantt, calendari con codici colore, ecc.

Trasforma i dati del progetto in visibilità in tempo reale sulle dashboard di ClickUp : individua tempestivamente i rischi e effettua il monitoraggio delle prestazioni senza dover cercare manualmente gli aggiornamenti. : individua tempestivamente i rischi e effettua il monitoraggio delle prestazioni senza dover cercare manualmente gli aggiornamenti.

Limitazioni di ClickUp

L'ampia gamma di opzioni di personalizzazione può risultare un po' opprimente per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione. Come utente aziendale, posso organizzare le attività in modo che si adattino perfettamente al nostro flusso di lavoro, sia che io lavori con elenchi, bacheche o sequenze. Funzionalità come le priorità delle attività, le date di scadenza, i commenti e gli allegati rendono facile il monitoraggio del lavoro e la collaborazione con i membri del team in un unico posto. Apprezzo anche il fatto che tutto sia centralizzato, così non devo passare da uno strumento all'altro solo per capire lo stato di un'attività, i progressi complessivi o gli ultimi aggiornamenti.

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione. Come utente aziendale, posso organizzare le attività in modo che si adattino perfettamente al nostro flusso di lavoro, sia che io lavori con elenchi, bacheche o Sequenze. Funzionalità come le priorità delle attività, le date di scadenza, i commenti e gli allegati rendono facile il monitoraggio del lavoro e la collaborazione con i membri del team in un unico posto. Apprezzo anche il fatto che tutto sia centralizzato, così non devo passare da uno strumento all'altro solo per capire lo stato di un'attività, i progressi complessivi o gli ultimi aggiornamenti.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX integra funzionalità IA in un'unica app unificata collegata al tuo lavoro e alle tue app. Non è legato solo ai dati di ClickUp, ma è progettato per estrarre il contesto da tutte le tue app, come Google Drive, GitHub, SharePoint, Notion e altre, con accesso a modelli IA premium. Integra tutto il tuo lavoro per ottenere risultati più rapidi con ClickUp BrainMAX.

2. ChatGPT (OpenAI) (Ideale per assistenti IA versatili con GPT personalizzati)

tramite OpenAI

ChatGPT (OpenAI) è uno strumento di produttività IA generico progettato per supportare un'ampia gamma di attività creative e di conoscenza. Il suo punto di forza risiede nella comprensione del linguaggio naturale e nell'adattamento al contesto, che lo rendono utile per qualsiasi attività, dalla stesura di contenuti e la riabilitazione/riassunzione di documenti alla risposta a domande e al ragionamento attraverso i problemi.

Anziché concentrarsi su un unico flusso di lavoro, lo strumento funziona come un assistente flessibile. È in grado di analizzare file, interpretare immagini, generare codice e mantenere il contesto della conversazione attraverso più turni.

Funzionalità come GPT personalizzati, progetti e memoria ti consentono di modellare l'esperienza attorno a attività specifiche o lavori di lunga durata, rendendo la piattaforma più uno spazio di lavoro AI versatile che uno strumento specializzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT (OpenAI)

Comprendi e segui istruzioni complesse in linguaggio naturale, inclusi prompt in più passaggi e follow-up conversazionali.

Genera contenuti di alta qualità per la scrittura, il riassunto, la riscrittura e l'ideazione creativa in diversi casi d'uso.

Ragiona sui problemi passo dopo passo per spiegare concetti, risolvere problemi o fornire assistenza al processo decisionale.

Analizza documenti, dati e file per estrarre informazioni, riepilogare dati o rispondere a domande specifiche relative al contesto.

Crea GPT personalizzati con istruzioni e conoscenze su misura per supportare attività o flussi di lavoro specializzati.

Limiti di ChatGPT (OpenAI)

Per attività più lunghe o complesse, le risposte possono deviare o ripetere idee già espresse.

Prezzi di ChatGPT (OpenAI)

Free

Go : 8 $ al mese

In più : 20 $ al mese

Pro : 200 $/mese

Aziendale : 30 $/utente/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT (OpenAI)

G2: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT (OpenAI)?

Una recensione di un utente dice:

ChatGPT è ancora la migliore soluzione IA all-in-one per la mia vasta gamma di esigenze. Riunisce in un'unica piattaforma la generazione di testo, la codifica e la creazione di audio e video. Ciò che apprezzo di più è la profondità delle sue opzioni di personalizzazione: posso mettere a punto GPT personalizzati per flussi di lavoro specifici, adattare lo stile e il tono delle risposte e effettuare connessioni con diversi strumenti in base alle esigenze.

ChatGPT è ancora la migliore soluzione IA all-in-one per la mia vasta gamma di esigenze. Riunisce in un'unica piattaforma la generazione di testo, la codifica e la creazione di audio e video. Ciò che apprezzo di più è la profondità delle sue opzioni di personalizzazione: posso mettere a punto GPT personalizzati per flussi di lavoro specifici, adattare lo stile e il tono delle risposte e stabilire connessioni con diversi strumenti in base alle esigenze.

3. CrewAI (ideale per flussi di lavoro di collaborazione IA multi-agente)

tramite CrewAI

CrewAI è progettato per situazioni in cui un singolo modello di IA non è sufficiente. Invece di chiedere a un unico modello di fare tutto, lo strumento di project management di IA consente di creare un piccolo team di agenti IA che lavorano insieme. Ogni agente ha un ruolo chiaro, come ricercatore, analista o scrittore, e collaborano per portare avanti attività complesse.

Gli agenti possono condividere il contesto, passare il lavoro l'uno all'altro e utilizzare strumenti come la ricerca web, i database o le API esterne per terminare il lavoro.

Questo lo rende particolarmente utile per attività come la ricerca approfondita, le pipeline di contenuto o i flussi di lavoro di sviluppo, dove le attività si suddividono naturalmente in passaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di CrewAI

Orchestra più agenti IA con ruoli, obiettivi e passaggi definiti in modo che le attività complesse vengano eseguite come flussi di lavoro coordinati anziché come prompt isolati.

Crea flussi strutturati e basati sugli eventi che gestiscono lo stato, la logica di ramificazione e i processi di lunga durata in attività IA in più passaggi.

Collega gli agenti a strumenti e API reali, tra cui ricerca web, file di dati, esecuzione Python e integrazioni personalizzate per l'automazione end-to-end.

Mantieni la memoria condivisa e il contesto tra gli agenti in modo che la ricerca, le decisioni e i risultati rimangano coerenti man mano che il lavoro procede.

Limiti di CrewAI

Richiede tentativi ed errori per progettare flussi di lavoro complessi degli agenti

Curva di apprendimento ripida per l'orchestrazione multi-agente

Prezzi di CrewAI

Base : gratis

Professional : 25 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CrewAI

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di CrewAI?

Una recensione di un utente dice:

La parte migliore di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo fornirgli un ruolo, un obiettivo e una storia, aumentando notevolmente le sue prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc. La documentazione è molto chiara e facile da comprendere. Supporta molti strumenti e server MCP che possiamo utilizzare per creare sistemi multi-agente.

La parte migliore di crewAI è che durante la creazione di un agente possiamo fornirgli un ruolo, un obiettivo e una storia, aumentando notevolmente le sue prestazioni. Supporta tutti i provider LLM come OpenAI, Groq, Nvidia Nemo ecc. La documentazione è molto chiara e facile da capire. Supporta molti strumenti e server MCP che possiamo utilizzare per creare sistemi multi-agente.

🔎 Lo sapevi? L'idea di più agenti IA che lavorano insieme come una squadra risale al computing ispirato alla natura. Nel 1986, il ricercatore di computer grafica Craig Reynolds creò i boids (semplici creature digitali che seguivano solo tre regole di base e formavano improvvisamente stormi, banchi e branchi realistici). Questa prima simulazione dimostrò come agenti indipendenti potessero produrre un comportamento collettivo intelligente, che è esattamente il principio alla base dei framework multi-agente odierni.

4. LangChain (ideale per la creazione di applicazioni LLM di livello produttivo)

tramite LangChain

LangChain aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni reali basate su modelli linguistici di grandi dimensioni, fornendo un framework per la connessione degli LLM. Standardizza il modo in cui i diversi componenti interagiscono, rendendo più facile sperimentare o passare da un provider all'altro, come OpenAI e Anthropic, senza dover ricostruire l'applicazione da zero.

Invece di chiamate modello una tantum, puoi creare catene che combinano prompt, modelli IA, memoria e dati esterni in flussi di lavoro ripetibili. Si tratta di uno strumento affidabile per la generazione potenziata dal recupero, in cui i modelli attingono da documenti interni o database vettoriali per produrre risposte più fondate.

La piattaforma trasforma gli LLM in sistemi in grado di ragionare, recuperare e agire all'interno di applicazioni di livello produttivo piuttosto che in esperienze di chat isolate. Ciò è reso possibile grazie a strumenti ecosistemici come LangGraph e LangSmith che estendono le capacità della piattaforma.

Le migliori funzionalità di LangChain

Componi flussi di lavoro complessi con LCEL in modo che le catene rimangano leggibili, supportino le risposte in streaming ed eseguano i passaggi in modo asincrono o in parallelo.

Scambia facilmente modelli e componenti IA utilizzando interfacce standardizzate per LLM, modelli di prompt, parser di output e caricatori di documenti.

Crea agenti autonomi che decidono quali strumenti, API o origini dati utilizzare attraverso il ragionamento agentico e i framework.

Limiti di LangChain

Lo strumento può risultare eccessivamente complesso per casi d'uso semplici, con una curva di apprendimento ripida per i principianti.

Prezzi di LangChain

Sviluppatore : Gratis

In più : 39 $ al mese per postazione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LangChain

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LangChain?

Una recensione di un utente dice:

Mi piace molto il modo in cui LangChain riunisce in un unico posto tutte le parti mobili dello sviluppo di app IA. L'integrazione con diversi LLM, database vettoriali e API è estremamente fluida, quindi non perdo tempo a creare connettori da zero.

Mi piace molto il modo in cui LangChain riunisce in un unico posto tutte le parti mobili dello sviluppo di app IA. L'integrazione con diversi LLM, database vettoriali e API è estremamente fluida, quindi non perdo tempo a creare connettori da zero.

🔍 Lo sapevate? LangChain è nato come progetto secondario di 800 righe su GitHub nell'ottobre 2022 (letteralmente pochi giorni dopo il rilascio di ChatGPT). Harrison Chase lo ha creato perché gli sviluppatori avevano un disperato bisogno di un modo per creare connessioni tra gli LLM e gli strumenti, la memoria e i dati. Nel giro di pochi mesi, è diventato uno dei progetti open source in più rapida crescita di sempre.

📮 ClickUp Insight: Il 30% delle persone afferma che la loro più grande frustrazione con gli agenti IA è che sembrano sicuri di sé ma sbagliano. Questo accade solitamente perché la maggior parte degli agenti lavora in modo isolato. Rispondono a un singolo prompt senza sapere come ti piace fare le cose, come lavori o quali sono i tuoi processi preferiti. I Super Agenti funzionano in modo diverso. Operano con il 100% del contesto estratto direttamente dalle tue attività, documenti, chat, riunioni e aggiornamenti in tempo reale. Inoltre, conservano nel tempo la memoria recente, basata sulle preferenze e persino episodica. Ed è proprio questo che trasforma un agente da un semplice indovino sicuro di sé a un collega proattivo in grado di stare al passo con l'evoluzione del lavoro.

5. LlamaIndex (ideale per la connessione degli LLM ai dati dell'azienda)

tramite LlamaIndex

LlamaIndex si concentra su un unico problema e lo risolve egregiamente: creare una connessione tra modelli linguistici di grandi dimensioni e i tuoi dati.

Invece di trattare un LLM come un chatbot autonomo, lo strumento funge da strato intermedio, gestendo il modo in cui documenti, database e API vengono acquisiti, strutturati e recuperati, in modo che le risposte si basino su informazioni rilevanti provenienti dai tuoi dati.

È una scelta affidabile per casi d'uso con grandi quantità di dati e basati su documenti. Puoi importare contenuti da varie fonti, organizzare i dati in indici efficienti e utilizzare la generazione potenziata dal recupero per ridurre le allucinazioni.

Le migliori funzionalità di LlamaIndex

Analizza con precisione documenti complessi utilizzando LlamaParse per gestire PDF, tabelle, immagini e diagrammi e convertirli in formati puliti e compatibili con LLM.

Migliora la qualità delle risposte con RAG avanzato attraverso la ricerca ibrida, il chunking semantico e l'indice gerarchico che fa emergere il contesto più rilevante.

Crea flussi di lavoro agentici e sensibili ai dati che forniscono supporto al ragionamento in più passaggi, all'uso di strumenti e alla memoria per applicazioni che richiedono un uso intensivo di documenti e basate sul recupero.

Limiti di LlamaIndex

I limiti di contesto e token creano difficoltà con documenti di grandi dimensioni

Memoria di conversazione limitata per interazioni multi-turno

Prezzi di LlamaIndex

Free

Starter : 50 $ al mese

Pro : 500 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LlamaIndex

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di LlamaIndex?

Una recensione di un utente dice:

Come data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile da gestire. Mi ha permesso di inserire dati in formati come PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

Come data scientist che si occupa di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), ho trovato LlamaIndex molto utile da gestire. Mi ha permesso di inserire dati in formati come PDF o API, database ed Excel, facilitandomi l'addestramento e l'esecuzione di LLM con numerosi set di dati.

6. Zapier IA Actions (ideale per l'automazione dei flussi di lavoro basata sull'IA tra diverse app)

tramite Zapier

Invece di creare uno Zap tradizionale, le azioni IA interpretano un comando in linguaggio semplice ed eseguono una delle numerose azioni di automazione di Zapier per conto tuo.

Il modello comprende l'intento dell'utente, lo mappa all'azione Zapier corretta, compila i campi richiesti e invia la richiesta attraverso l'infrastruttura di Zapier. Prima dell'esecuzione, è possibile rivedere in anticipo le azioni per una maggiore precisione e controllo.

L'autenticazione, la gestione delle API, i tentativi di riconnnessione e le integrazioni di terze parti sono gestiti direttamente all'interno di Zapier. Ciò significa che non è necessario gestire manualmente i token o scrivere middleware personalizzati. Una volta che un account dell'app è collegato a Zapier, l'IA può richiamare in modo sicuro le azioni consentite senza ulteriore lavoro di ingegneria.

La piattaforma può essere collegata a piattaforme come GPT o configurazioni IA personalizzate, trasformando i comandi in linguaggio naturale in operazioni live su tutti gli strumenti collegati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zapier IA Actions

Integra il ragionamento IA direttamente nei flussi di lavoro analizzando testi, immagini o dati all'interno di uno Zap e restituendo output strutturati che puoi utilizzare nei passaggi successivi.

Implementa agenti IA autonomi che gestiscono lavori non strutturati e in più passaggi, effettuando ricerche e intraprendendo azioni su app connesse.

Crea automazioni utilizzando il linguaggio naturale in modo da poter descrivere un flusso di lavoro in inglese semplice e lasciare che Zapier lo generi, lo debugghi e lo perfezioni per te.

Limitazioni delle azioni IA di Zapier

Curva di apprendimento ripida per gli utenti non tecnici che creano flussi di lavoro avanzati

I piani gratuiti e di base limitano fortemente la sperimentazione.

Prezzi di Zapier

Free

Professional : a partire da 29,99 $ al mese

Team : a partire da 103,50 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2 : 4,5/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione di un utente dice:

Adoro la sua facilità d'uso, soprattutto ora con le funzionalità/funzioni di assistenza IA. Puoi descrivere ciò di cui hai bisogno e l'IA preimpostare tutto per te. Zapier è davvero un salvavita, che ti consente di automatizzare con facilità attività noiose e ripetitive. È lo strumento migliore da utilizzare per la generazione di lead. Mantiene me e i miei clienti aggiornati in tempo reale.

Adoro la sua facilità d'uso, soprattutto ora con le funzionalità/funzioni di assistenza IA. Puoi descrivere ciò di cui hai bisogno e l'IA preimpostare tutto per te. Zapier è davvero un salvavita, che ti consente di automatizzare con facilità attività noiose e ripetitive. È lo strumento migliore da utilizzare per la generazione di lead. Mantiene me e i miei clienti aggiornati in tempo reale.

7. n8n AI Agents (ideale per l'automazione IA self-hosted con controllo completo)

tramite n8n

n8n offre ai team il pieno controllo sulla logica di automazione, soprattutto quando l'IA fa parte del flusso di lavoro. A differenza dei semplici strumenti basati su trigger, questo strumento consente di progettare flussi di lavoro complessi e ramificati in cui gli agenti IA possono prendere decisioni e interagire con centinaia di app in base alle condizioni reali.

Il suo punto di forza risiede nella flessibilità e nella trasparenza. È possibile estrarre dati da più origini dati, elaborarli tramite modelli di IA e quindi agire sui risultati in oltre 400 integrazioni.

Con il suo editor visivo basato su nodi e il supporto per il codice personalizzato, funziona bene per i team tecnici che necessitano di una logica precisa e di agenti IA che si comportino in modo prevedibile all'interno di sistemi di automazione più grandi, piuttosto che agire come scatole nere.

Le migliori funzionalità di n8n

Coordina i flussi di lavoro multi-agente assegnando agenti specializzati alla ricerca, al piano, alla scrittura, alla convalida e all'azione in processi complessi e articolati con numerosi passaggi.

Crea un'automazione IA altamente controllata utilizzando approvazioni human-in-the-loop, API personalizzate e logica JavaScript o Python quando i nodi visivi non sono sufficienti.

Progetta flussi di lavoro di livello produttivo con trasparenza combinando regole deterministiche con l'IA, tracciando l'input, il prompt e l'output di ogni nodo per un facile debug.

Funziona in modo sicuro sulla tua infrastruttura con self-hosting, credenziali crittografate e supporto di conformità di livello aziendale per ambienti con dati sensibili.

Limiti di n8n

Piccoli errori di configurazione possono trigger esecuzioni eccessive o costi imprevisti, specialmente nei loop o nei flussi di lavoro di scraping.

Prezzi n8n

Starter : 20 $/mese (fatturato annualmente)

Pro : 50 $/mese (fatturazione annuale)

Aziendale : 800 $/mese (fatturato annualmente)

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di n8n

G2 : 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di n8n?

Una recensione di un utente dice:

n8n è uno strumento di automazione incredibilmente conveniente con potenti funzionalità. L'opzione di implementazione autonoma su Hostinger Cloud è conveniente e ti offre il controllo completo. Il generatore di flussi di lavoro visivo è intuitivo e offre supporto per integrazioni estese. Ottimo strumento per progetti che richiedono un'elevata automazione.

n8n è uno strumento di automazione incredibilmente conveniente con potenti funzionalità. L'opzione di implementazione autonoma su Hostinger Cloud è conveniente e ti offre il controllo completo. Il generatore di flussi di lavoro visivo è intuitivo e supporta integrazioni estese. Ottimo strumento per progetti che richiedono un elevato livello di automazione.

🧠 Curiosità: n8n è un numeronimo di nodemation (nodo + automazione). L'8 sta per le otto lettere tra la prima e l'ultima n.

8. Google Vertex IA (ideale per ML end-to-end e GenAI su Google Cloud)

tramite Google Vertex IA

Google Vertex IA ti offre un'unica area di lavoro per preparare i dati, addestrare i modelli, implementarli e monitorarne le prestazioni.

Funziona sia per i principianti che per i team avanzati. Puoi utilizzare AutoML per la creazione di modelli low-code o addestrare modelli di IA personalizzati con framework popolari. Per quanto riguarda l'IA generativa, lo strumento ti consente di accedere ai modelli Gemini AI di Google, nonché a opzioni open source e di terze parti, tramite Model Garden.

Le funzionalità MLOps integrate e i controlli di governance di Google Cloud lo rendono una scelta affidabile per i sistemi di IA su scala di produzione.

Le migliori funzionalità di Google Vertex IA

Effettua il monitoraggio delle versioni dei modelli, testa le modifiche, monitora le prestazioni e risolvi i problemi quando le cose vanno storte.

Riutilizza set di funzionalità precalcolati e coerenti tra i modelli, migliorando le prestazioni e riducendo le duplicazioni.

Accedi a strumenti che aiutano a interpretare le decisioni dei modelli e a valutare le prestazioni su diversi set di dati.

Limitazioni di Google Vertex IA

La configurazione di pipeline personalizzate o il debug di flussi di lavoro più complessi può talvolta richiedere una conoscenza approfondita di Google Cloud e dei concetti fondamentali di ML.

Prezzi di Google Vertex IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Vertex IA

G2: 4,3/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Vertex IA?

Una recensione di un utente dice:

Ciò che mi piace di più di Vertex AI è il suo ecosistema unificato. Riunisce la preparazione dei dati, l'addestramento dei modelli e l'implementazione in un unico flusso di lavoro coerente, che rende l'intero processo fluido e ben connesso. Il Model Garden è per me un vero punto di forza, poiché offre un facile accesso a oltre 150 modelli di base come Gemini e Claude e velocizza notevolmente la creazione e la fornitura di soluzioni IA di livello produttivo.

Ciò che mi piace di più di Vertex AI è il suo ecosistema unificato. Riunisce la preparazione dei dati, l'addestramento dei modelli e l'implementazione in un unico flusso di lavoro coerente, che rende l'intero processo fluido e ben connesso. Il Model Garden è per me un vero punto di forza, poiché offre un facile accesso a oltre 150 modelli di base come Gemini e Claude e velocizza notevolmente la creazione e la fornitura di soluzioni IA di livello produttivo.

9. Azure AI Foundry Portal (ideale per le app AI aziendali con ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft

Azure AI Foundry Portal offre agli sviluppatori l'accesso a una serie curata di modelli di intelligenza artificiale, tra cui Azure OpenAI, modelli Microsoft e opzioni aperte e di terze parti selezionate da un catalogo integrato.

Rende più semplice lo sviluppo dell'IA con strumenti coerenti, supporto SDK e modelli di avvio che aiutano i team a passare facilmente dal prototipo alla produzione.

Progettato per l'uso aziendale, Azure AI Foundry aggiunge governance, valutazione e gestione del ciclo di vita all'esperienza precedente di Azure AI Studio. I team possono provare diversi modelli e vedere quale funziona meglio per il loro caso d'uso prima dell'implementazione.

Le migliori funzionalità di Azure IA Foundry

Utilizza il sistema di sicurezza di Microsoft Azure per controllare chi può accedere a dati, modelli e app.

Crea e gestisci agenti IA con memoria, strumenti e conversazioni multi-turno utilizzando Foundry Agent Service.

Crea e testa flussi di lavoro IA passo dopo passo senza dover scrivere codice complesso con il builder visivo di Prompt Flow.

Limitazioni di Azure IA Foundry

L'interfaccia della chat risulta meno intuitiva rispetto alle piattaforme IA più recenti.

Richiede un notevole lavoro richiesto per la configurazione e la personalizzazione.

Prezzi di Azure IA Foundry

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Azure IA Foundry

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

10. Databricks Model Serving (ideale per l'implementazione di modelli ML su larga scala)

tramite Databricks

Databricks Model Serving consente ai team di implementare modelli di machine learning, modelli linguistici di grandi dimensioni e agenti IA come API pronte per la produzione senza dover gestire l'infrastruttura.

Puoi utilizzare diversi tipi di modelli attraverso un unico endpoint, con scalabilità e governance integrate. Gli utenti esperti apprezzano la flessibilità di poter lavorare con più modelli di IA e di confrontarli per ottimizzare le prestazioni in diversi casi d'uso.

Grazie all'ottimizzazione automatica dei costi e alla stretta integrazione con i flussi di lavoro Databricks, è un'ottima opzione per i team che desiderano un'IA affidabile e di livello aziendale in produzione senza costi operativi aggiuntivi.

Le migliori funzionalità di Databricks Model Serving

Implementa istantaneamente modelli di IA con un'infrastruttura serverless che si adatta automaticamente da zero e ottimizza i costi.

Fornisci previsioni in tempo reale e in batch con prestazioni elevate e bassa latenza, grazie alla CPU/GPU flessibile integrata.

Accelera i casi d'uso di GenAI e LLM attraverso la messa a punto, il RAG tramite ricerca vettoriale e l'accesso a una libreria di modelli di IA e modelli di base.

Centralizza tutti i modelli di IA in un unico posto utilizzando MLflow e Unity Catalog per il monitoraggio, la tracciabilità e la governance.

Limitazioni del modello Databricks Model Serving

A volte, anche il debug degli errori o i problemi di prestazioni possono rappresentare una sfida, in particolare nei flussi di lavoro di grandi dimensioni o altamente integrati.

Prezzi di Databricks Model Serving

Versione di prova gratis

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Databricks Model Serving

G2 : 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Databricks Model Serving?

Una recensione di un utente dice:

La piattaforma di data intelligence Databricks è molto affidabile ed è bello sapere che l'architettura cloud native non è andata in tilt subito dopo averla implementata su Kubernetes. Onestamente, pensavo che l'integrazione python/r sarebbe andata in tilt, quindi è stato uno shock scoprire che entrambe funzionavano senza alcun ritardo.

La piattaforma di data intelligence Databricks è molto affidabile ed è bello sapere che l'architettura cloud native non è andata in tilt subito dopo averla implementata su Kubernetes. Onestamente, pensavo che l'integrazione python/r sarebbe andata in tilt, quindi è stato uno shock scoprire che entrambe funzionavano senza alcun ritardo.

Mammouth AI è utile se desideri principalmente un modo semplice per lavorare con più modelli di IA. Ma la maggior parte dei team non vuole solo risposte migliori. Vuole un'IA in grado di portare avanti il lavoro attraverso progetti, persone e strumenti.

Ecco perché le alternative in questo elenco si dividono in due categorie:

Aree di lavoro IA per una redazione, un'analisi e un supporto decisionale più rapidi

Piattaforme di automazione agentica per orchestrazione, integrazioni e flussi di lavoro di produzione

Se vuoi che la tua IA rimanga legata al contesto di lavoro reale e trasformi i risultati in azioni, ClickUp è la soluzione più adatta. Mantiene la pianificazione e l'esecuzione in un unico posto, in modo che i tuoi agenti e le tue automazioni possano operare con la stessa fonte di verità che il tuo team utilizza ogni giorno.

Porta l'IA nel tuo lavoro. Prova ClickUp. ✅

Domande frequenti

Mammouth AI viene solitamente utilizzato per prototipare agenti IA e flussi di lavoro di base. I team spesso cercano altrove quando hanno bisogno di integrazioni più profonde, governance e monitoraggio della produzione.

Se desideri agenti AI che funzionino direttamente all'interno di progetti, attività, documenti e flussi di lavoro di team, ClickUp è solitamente la soluzione più adatta perché l'esecuzione avviene nello stesso luogo dell'orchestrazione.

Se hai bisogno di framework di agenti e flussi di lavoro componibili, CrewAI, LangChain e LlamaIndex sono scelte comuni a seconda che tu dia priorità all'orchestrazione, alla creazione di app o al recupero.