Le 8 migliori alternative a n8n per l'automazione dei flussi di lavoro nel 2025

n8n è popolare per la creazione di flussi di lavoro visivi e per essere open-source, ma non è sempre la soluzione più fluida man mano che le automazioni diventano più complesse o il team cresce. Ciò che all'inizio sembra semplice può rapidamente trasformarsi in "Perché si è rotto di nuovo?

Abbiamo capito. Non stai solo cercando di connettere alcune API. Hai bisogno di una piattaforma di automazione affidabile in grado di gestire flussi di dati, gestire logiche complesse e scalare in base alle tue esigenze, senza rendere il debugging un lavoro a tempo pieno.

Ecco perché abbiamo raccolto le migliori alternative a n8n: strumenti creati per flussi di lavoro più intelligenti, casi d'uso più complessi e team in rapida evoluzione.

Perché scegliere le alternative a n8n

n8n è uno strumento di automazione del flusso di lavoro apprezzato dai team tecnici che danno valore al controllo e alla flessibilità dell'open source. Ma la flessibilità comporta dei compromessi. Se hai riscontrato difficoltà con la scalabilità, la collaborazione o l'usabilità, potrebbe essere il momento di prendere in considerazione un'alternativa a n8n.

Ecco dove n8n può risultare carente 👇

Curva di apprendimento ripida per i non sviluppatori: Questo generatore visivo di flussi di lavoro è utile, ma richiede comunque agli utenti di comprendere i nodi, il passaggio dei dati e le espressioni. Per i team senza competenze ingegneristiche, strumenti come ClickUp o Zapier rendono l'automazione dei flussi di lavoro molto più accessibile

Il debug può essere una seccatura: con flussi di lavoro complessi, un piccolo errore può interrompere l'intera catena. Rintracciare la logica annidata, soprattutto senza un sistema di versioning robusto, è frustrante e rallenta la collaborazione

Le prestazioni non sono scalabili all'infinito: Esegui decine di flussi di lavoro in parallelo o elabori aggiornamenti in tempo reale? n8n potrebbe raggiungere i limiti delle prestazioni. Non è raro che configurazioni Esegui decine di flussi di lavoro in parallelo o elabori aggiornamenti in tempo reale? n8n potrebbe raggiungere i limiti delle prestazioni. Non è raro che configurazioni di automazione di flussi di lavoro ad alto volume subiscano ritardi o falliscano sotto pressione

Mancanza di analisi integrate: n8n non fornisce analisi dettagliate o registrazione fuori dalla scatola. Ciò rende più difficile monitorare le prestazioni, risolvere i problemi o ottenere informazioni dettagliate sul funzionamento dei flussi di lavoro

Le migliori alternative a n8n in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a n8n:

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Gestione completa di progetti e attività con automazione Automazione delle attività integrata, generatore di automazioni NLP, campi IA, agenti IA Autopilot, oltre 1.000 integrazioni, monitoraggio in tempo reale, interfaccia intuitiva Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende Crea Flussi di lavoro in più passaggi con logica visiva e manipolazione dei dati Builder visivo drag-and-drop, router, filtri avanzati, trigger basati su pianificazione, supporto JSON Gratis; piani a pagamento a partire da $10,59/mese (1K operazioni) Zapier Connetti le app SaaS più diffuse con una logica semplice Sub-Zaps, richieste personalizzate, passaggi Python/JS integrati, strumenti di formattazione Gratis; piani a pagamento a partire da 29,99 $ al mese Pipedream Flussi di lavoro basati su eventi con controllo approfondito del codice Scripting in linea (Node. js, Python, ecc.), variabili persistenti, registrazione in tempo reale, infrastruttura serverless Gratis; piani a pagamento a partire da 45 $ al mese Workato Automazioni di livello aziendale tra reparti e database Agenti IA, generatore di ricette drag-and-drop, convalida dello schema, oltre 1.000 connettori, funzionalità avanzate di elaborazione dei dati Prezzi personalizzati Activepieces Automazioni open source e predisposte per l'IA con self-hosting Generatore visivo, self-hosting, integrazioni riutilizzabili (TypeScript), "pezzi" di IA, flussi di lavoro con intervento umano, piattaforma di automazione senza codice Gratis (1.000 attività); piani a pagamento a partire da 1.200 $ al mese Tray. ai IPaaS componibile per grandi team che creano flussi di lavoro potenziati dall'IA Generatore di agenti IA Merlin, monitoraggio centralizzato, blocchi riutilizzabili, editor di flusso drag-and-drop Prezzi personalizzati Tines Sicurezza e team IT che creano flussi di lavoro con intervento umano Generatore API-first, storie predefinite, audit trail, interfaccia in stile chat, risorse riutilizzabili Piano Free disponibile, i piani a pagamento possono essere personalizzati

Le migliori alternative a n8n da utilizzare

Diamo un'occhiata ai migliori strumenti che ti aiutano a creare flussi di lavoro automatizzati più velocemente, scalare facilmente e offrire al tuo team modi più intelligenti per gestire i flussi di lavoro senza problemi.

1. ClickUp (Il miglior project management all-in-one con automazione)

Inizia gratis Scegli tra oltre 100 automazioni per semplificare i flussi di lavoro, affrontare le attività di routine, gestire i passaggi di progetto e molto altro ancora con le automazioni di ClickUp

Uno dei maggiori problemi della maggior parte degli strumenti di automazione? Sono esterni al tuo lavoro. Passi più tempo a collegare zaps, trigger e logica esterna che a portare avanti i progetti. È allora che le persone passano a ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro. Integra l'automazione nella tua area di lavoro, proprio dove si trova il tuo team.

Guarda questo video per scoprire come le automazioni di ClickUp possono aiutare il tuo team 👇

ClickUp Automazioni opera a livello di attività, ma si estende a elenchi, cartelle e spazi. È possibile attivare azioni quando un'attività cambia stato, ottiene un nuovo assegnatario, raggiunge una data di scadenza o anche quando viene aggiornato un campo personalizzato specifico.

📌 Esempio: quando viene creato un bug report nel tuo Elenco QA, ClickUp lo assegna immediatamente al tecnico giusto, aggiunge un tag rosso di priorità e avvisa il team su Slack. La logica segue una struttura flessibile e diretta: trigger → condizione → azione. Puoi impilare azioni, creare automazioni a più livelli e persino gestirle centralmente attraverso la dashboard "Automazioni attive".

Ciò che lo rende ancora migliore è la trasparenza del sistema. Ogni automazione ha una traccia. Se qualcosa non funziona, puoi andare alla scheda Attività per filtrare per esito positivo, esito negativo o tipo di regola. Puoi controllare l'attività che l'ha triggerata, vedere la regola che ha violato e risolvere il problema senza bisogno di una console amministratore o del supporto degli sviluppatori.

Usa le automazioni di ClickUp per tracciare i problemi del flusso di lavoro con registri delle attività chiari

Ma il vero salto di qualità arriva con gli agenti Autopilot di ClickUp. Gli agenti Autopilot si attivano in base a determinate condizioni, seguono le istruzioni, accedono a fonti di conoscenza specifiche e pubblicano aggiornamenti o decisioni direttamente nelle attività o nei thread di chat.

Automatizza gli aggiornamenti delle attività con gli agenti Autopilot di ClickUp che agiscono in base alle condizioni e alle conoscenze dell'area di lavoro

Poi c'è ClickUp Brain, il motore di IA creato per aiutare i team a muoversi più velocemente senza aggiungere altri strumenti. Ti aiuta a fare più di quanto tu possa immaginare: dal riepilogare/riassumere lunghi thread di commenti all'automatizzare flussi di lavoro ricorrenti, come la creazione di attività da zero.

Accelera il lavoro con ClickUp Brain automatizzando la creazione delle attività e i flussi di lavoro ricorrenti

Meglio ancora, puoi inserire prompt in linguaggio naturale in ClickUp Brain e vedere come crea automazioni dettagliate per te in pochi secondi. Parliamo di IA che aumenta la produttività!

Genera automazioni dettagliate all'istante con ClickUp Brain utilizzando prompt in linguaggio naturale

Grazie alle funzionalità avanzate di automazione fornite da ClickUp Brain e dagli agenti IA, i team possono andare oltre i flussi di lavoro di base e creare sistemi che pensano in anticipo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automazione delle attività : automatizza gli aggiornamenti delle attività , le assegnazioni e le modifiche di stato con oltre 100 modelli di automazione integrati e trigger personalizzati

Riepiloghi/riassunti e analisi basati sull'IA : utilizza i campi IA per riepilogare/riassumere le attività, estrarre elementi di azione, rilevare il sentiment, tradurre descrizioni e molto altro, il tutto all'interno delle tue visualizzazioni

Agenti personalizzati : configura : configura agenti IA per eseguire azioni in più passaggi basate su trigger, istruzioni e conoscenze dell'area di lavoro

Integrazioni con strumenti esterni: integra ClickUp con oltre 1000 strumenti, tra cui Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Fogli Google e Salesforce

Limiti di ClickUp

All'inizio può sembrare complicato a causa dell'ampia possibilità di personalizzazione e configurazione disponibili

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua personalizzazione e flessibilità. Che si tratti di creare flussi di lavoro su misura per diversi team (come marketing e sviluppo web), utilizzare campi personalizzati per monitorare dettagli specifici di un progetto o automatizzare attività ripetitive, ClickUp mi permette di adattarlo alle nostre esigenze specifiche. Aiuta a tenere tutto in un unico posto, rendendo il project management e la comunicazione tra i team perfettamente integrati. Inoltre, le integrazioni e l'automazione ci fanno risparmiare tantissimo tempo, permettendoci di concentrarci su ciò che conta davvero.

2. Make (Ideale per creare flussi di lavoro in più passaggi con logica ramificata)

via Make

Make (precedentemente Integromat) è noto per il suo controllo granulare sulla progettazione del flusso di lavoro. A differenza degli strumenti più semplici che guidano l'utente attraverso automazioni passo dopo passo, Make offre agli utenti un editor basato su canvas per concatenare visivamente più operazioni, gestire gli errori, eseguire router per la logica di ramificazione ed elaborare i dati in parallelo. Supporta i moduli HTTP e l'analisi JSON, rendendolo utile per la creazione di integrazioni che richiedono la gestione della logica e l'interazione con le API.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni

Crea "Scenari" (automazioni) utilizzando una tela visiva che collega le app, imposta le condizioni e controlla la logica di ramificazione

Pianifica i flussi di lavoro utilizzando trigger a livello di minuto, espressioni cron o finestre temporali personalizzate per una temporizzazione flessibile delle automazioni

Applica funzioni di testo, matematiche e di data integrate per trasformare o filtrare i dati in qualsiasi fase di un flusso di lavoro

Rimuovi i limiti

I messaggi di errore durante la configurazione degli scenari sono spesso vaghi o difficili da decifrare, specialmente nei flussi di lavoro complessi

Alcuni sostengono che il debugging sia frustrante: riutilizzare set di dati precedenti è quasi impossibile senza ricostruire manualmente l'esecuzione

Crea i tuoi prezzi

Free Forever

Core : 10,59 $ al mese

Pro : 18,82 $ al mese

Teams : 34 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

📍 Nota: Il prezzo è valido per un massimo di 1.000 operazioni al mese.

Effettua valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Make?

Una recensione su G2 dice

Ti offre la libertà di creare automazioni straordinarie e si integra bene con la maggior parte dei provider di software. Un altro aspetto interessante è che c'è sempre un'altra soluzione. Se ti trovi in difficoltà, c'è una soluzione alternativa, che si tratti di un modulo diverso, un'API, un'integrazione, ecc.

💡 Suggerimento: utilizza un ambiente di gestione temporanea per testare l'integrazione dei dati tra il tuo strumento attuale e le potenziali alternative. Esegui flussi di lavoro paralleli per 2-3 settimane per individuare i casi limite che emergono solo con volumi di dati reali.

3. Zapier (ideale per creare automazioni SaaS in più passaggi)

tramite Zapier

Zapier è una delle tante alternative a n8n che vengono in mente quando si pensa all'automazione del flusso di lavoro. Uno dei suoi principali punti di forza è l'ecosistema di oltre 6.000 integrazioni di app, da Slack e Gmail a Salesforce e Airtable.

I team utilizzano Zapier per trigger azioni su diverse app senza scrivere codice. L'interfaccia è pulita e la configurazione basata sulla logica lo rende accessibile anche agli utenti non tecnici. Per i team che cercano di ridurre le attività ripetitive tra strumenti popolari, Zapier è una valida alternativa a n8n.

Funzionalità/funzioni migliori di Zapier

Invia chiamate API personalizzate con metodi HTTP GET, POST, PUT, DELETE e controllo completo dell'intestazione/corpo utilizzando le richieste personalizzate

Inserisci script Python o JavaScript per manipolare i dati o richiamare API oltre le funzionalità integrate

Attiva flussi di lavoro riutilizzabili con Sub-Zaps per ridurre la duplicazione e semplificare le architetture di automazione di grandi dimensioni

Limiti di Zapier

La creazione di attività duplicate può verificarsi quando i dati trigger hanno una formattazione imprevista, specialmente con input email complessi

La risoluzione degli errori negli Zaps (automazioni) in più passaggi può richiedere molto tempo senza strumenti diagnostici chiari o debug sensibile al contesto

Prezzi di Zapier

Free Forever

Professional : 19,99 $ al mese

Team : 69 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zapier

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zapier?

Una recensione su G2 dice

Zapier ha trasformato completamente il nostro modo di lavorare. La sua interfaccia intuitiva e la vasta libreria di integrazioni rendono semplicissimo automatizzare attività ripetitive tra centinaia di app, dai CRM alle piattaforme email, dagli strumenti di project management ai fogli di calcolo.

4. Pipedream (ideale per creare flussi di lavoro serverless e basati su eventi con un controllo approfondito a livello di codice)

tramite Pipedream

Pipedream eccelle quando si desidera concatenare API, gestire trasformazioni di dati nel codice o creare automazioni del flusso di lavoro vicine al livello logico. Ogni flusso di lavoro viene eseguito come una funzione PaaS senza server, quindi non dovrai mai preoccuparti del provisioning o della gestione dell'infrastruttura.

Fornisce inoltre un ambiente ricco per il debug. È possibile ispezionare ogni evento che trigger un flusso di lavoro, visualizzare l'input e l'output di ogni passaggio ed esaminare log dettagliati. Questo "event inspector" è ottimo per comprendere il flusso dei dati, risolvere i problemi e iterare rapidamente su integrazioni complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedream

Esegui script in linea utilizzando Node.js, Python, Go o Bash per elaborare dati, chiamare API o scrivere logica personalizzata

Scala automaticamente i flussi di lavoro su un'infrastruttura serverless senza gestire gli ambienti di distribuzione o di runtime

Archivia e recupera variabili persistenti durante l'esecuzione dei flussi di lavoro per casi d'uso quali contatori, flag o stato della cache

Limiti di Pipedream

Nessuna opzione ufficiale self-hosted, il che limita l'uso per i team con requisiti rigorosi in materia di residenza dei dati o conformità

Manca un generatore di flussi di lavoro visivo in stile BPMN, rendendo più difficile mappare visivamente i flussi complessi

Prezzi di Pipedream

Free Forever

Base : 45 $/mese

Avanzato : 74 $/mese

Connect: 150 $/mese

Valutazioni e recensioni di Pipedream

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedream?

Una recensione su G2 dice

Pipedream è open source, quindi puoi creare la tua integrazione o contribuire alla piattaforma. Di risultato, è molto versatile e adattabile. Pipedream fornisce un'interfaccia senza codice che facilita la creazione di flussi di lavoro senza programmazione.

💡 Suggerimento: quando valuti piattaforme di automazione senza codice, provale prima con il flusso di lavoro più disordinato e complesso, non con quello più semplice. Le cose semplici funzionano ovunque; gli scenari complessi rivelano quali strumenti hanno funzionalità IA avanzate.

5. Workato (Ideale per flussi di lavoro automatizzati di livello aziendale basati sull'IA)

tramite Workato

Workato è progettato appositamente per i team che gestiscono flussi di lavoro su larga scala e interfunzionali che richiedono affidabilità, velocità e governance. Integra i processi aziendali fondamentali tra app, database, API e sistemi on-premise. Con il suo builder basato su ricette, i team possono automatizzare qualsiasi cosa, dai passaggi di marketing ai cicli dall'ordine all'incasso, senza scrivere codice.

Una delle caratteristiche più interessanti di Workato è il modo in cui è integrato nel movimento dei dati aziendali e nell'orchestrazione delle app. Gestisce con precisione funzionalità avanzate di elaborazione dei dati come la convalida degli schemi, la sincronizzazione multipiattaforma e la gestione degli errori.

Funzionalità/funzioni migliori di Workato

Crea flussi di lavoro con un editor di ricette drag-and-drop per creare flussi di dati complessi e condizionati tra le app

Incorpora l'IA tramite Agent Studio e le app AgentX per automatizzare processi quali approvazioni, instradamento o convalida dei dati

Utilizza connettori predefiniti per oltre 1.000 servizi e mappa, trasforma e instrada facilmente i dati tra i sistemi

Limiti di Workato

L'implementazione degli aggiornamenti di integrazione su più ambienti client è un'operazione tediosa in Workato Embedded, specialmente su larga scala

Non supporta nativamente i tipi di dati del dizionario, limitando la flessibilità per l'aggregazione di dati nidificati o strutturati

Prezzi di Workato

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workato

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Workato?

Una recensione su G2 dice

Adoro le varie funzionalità/funzioni che Workato offre per semplificare le integrazioni software. Apprezzo anche l'interfaccia utente e l'esperienza utente complessiva di Workato. Adoro la facilità d'uso e la velocità e la qualità del supporto clienti. Ammiro il gran numero di connessioni che offre a varie applicazioni. A parte tutto questo, adoro Workato perché è la migliore piattaforma iPaaS.

👀 Lo sapevi? Il mercato delle piattaforme di sviluppo senza codice è destinato a raggiungere l'incredibile cifra di 84,47 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,9% dal 2020.

6. Activepieces (Ideale per l'automazione dei flussi di lavoro open source e predisposti per l'IA con self-hosting)

tramite Activepieces

Activepieces è uno strumento di automazione open source che offre la creazione visiva di flussi, l'auto-hosting e azioni predefinite che ti aiutano a creare flussi di lavoro senza conoscenze tecniche approfondite. Funziona su Node.js, supporta l'implementazione cloud e locale e include un elenco in continua crescita di integrazioni incorporate con strumenti popolari come Gmail, Slack e OpenAI.

La piattaforma rappresenta un buon compromesso tra facilità d'uso per i principianti e orientamento agli sviluppatori. Sebbene sia ancora in fase di maturazione, sta diventando un punto di riferimento per i team che desiderano un'interfaccia intuitiva e un'automazione del flusso di lavoro con poco codice, con la possibilità di approfondire quando necessario.

Le migliori funzionalità/funzioni di Activepieces

Integrazioni personalizzate realizzate utilizzando Node. js/TypeScript e pubblicate come pacchetti npm riutilizzabili

Incorpora Activepieces come builder white label all'interno dei prodotti SaaS per un'esperienza utente di automazione nativa

Passaggi con intervento umano per mettere in pausa, rivedere o approvare manualmente i flussi all'interno delle pipeline di automazione

Limiti di Activepieces

Le integrazioni native sono limitate rispetto ad altre piattaforme e spesso richiedono un lavoro manuale sull'API o codice personalizzato

La documentazione può sembrare scarsa o obsoleta, soprattutto quando si configurano le credenziali OAuth o si fa riferimento ad app meno utilizzate

Prezzi di Activepieces

Free Forever (1.000 attività al mese, utenti illimitati)

Ultimate : a partire da 1.200 $ al mese

Incorpora: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Activepieces

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Activepieces?

Una recensione su G2 dice

È open source, quindi le possibilità sono infinite. Questo strumento è così intuitivo che ti guida letteralmente attraverso ogni passaggio, riducendo notevolmente le possibilità di commettere errori.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 45% dei lavoratori ha pensato di utilizzare l'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo. Fattori come il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passo verso l'automazione. ⚒️Con i suoi agenti IA facili da creare e i comandi basati sul linguaggio naturale, ClickUp semplifica l'avvio delle automazioni. Dall'assegnazione automatica delle attività ai riepiloghi dei progetti generati dall'IA, puoi usufruire di potenti automazioni e persino creare agenti IA personalizzati in pochi minuti, senza alcuna curva di apprendimento. 💫 Risultati reali: QubicaAMF ha ridotto i tempi di reportistica del 40% utilizzando i dashboard dinamici e i grafici automatizzati di ClickUp, trasformando ore di lavoro manuale in informazioni in tempo reale.

7. Tray. ai (Ideale per iPaaS componibile e potenziato con IA per creare automazioni intelligenti)

Tray. ai è una piattaforma di integrazione e automazione creata per le aziende. Consente alle organizzazioni di progettare flussi di lavoro predisposti per l'IA che connettono sistemi disparati e semplificano i processi ad alto impatto.

Con il suo builder visivo e low-code, i team possono orchestrare automazioni complesse che combinano punti decisionali umani, logica condizionale e machine learning. È ideale per i team aziendali che desiderano un controllo centralizzato sulle integrazioni, il monitoraggio in tempo reale e funzionalità/funzioni pronte per la governance per scalare in modo affidabile.

Barra di accesso rapido. Le migliori funzionalità/funzioni di ai

Merlin Agent Builder per progettare automazioni intelligenti basate sull'IA con poco o nessun codice

Dashboard unificato per il monitoraggio centralizzato, la registrazione e la gestione degli errori su larga scala

L'architettura di automazione componibile promuove micro-servizi modulari e blocchi di flusso di lavoro riutilizzabili, migliorando l'efficienza dello sviluppo

Limiti di Tray. ai

Gli input di mappatura dei dati provenienti da elenchi a discesa mostrano ID criptici invece di nomi leggibili, senza che l'ordine di ricerca e di clic influenzi i risultati

Il cambio di autenticazione all'interno dei connettori può essere incoerente: selezionando "aggiorna tutto" alcune autenticazioni potrebbero rimanere invariate, senza un modo chiaro per identificare cosa non è stato cambiato

Prezzi di Tray.ai

Prezzi personalizzati

Barra di accesso rapido. Valutazioni e recensioni di ai

G2: 4,5/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tray. ai?

Una recensione su G2 dice

L'interfaccia utente è fantastica, secondo me! Adoro poter seguire chiaramente un diagramma che mostra come i vari elementi interagiscono tra loro, e la possibilità di trascinare e rilasciare l'interfaccia è fantastica. Tray è uno dei pochi/rari strumenti che consente un avvio rapido ed è nel complesso intuitivo, quindi il personale tecnico junior può iniziare a lavorare e gestire alcune richieste con poca formazione.

8. Tines (ideale per i team IT e di sicurezza che creano flussi di lavoro con intervento umano)

via Tines

Tines è una piattaforma di orchestrazione del flusso di lavoro e IA per la sicurezza, le operazioni IT e i team aziendali. Aiuta le organizzazioni ad automatizzare flussi di lavoro complessi che si integrano con qualsiasi API (no-code, low-code o full-code).

La sua interfaccia di chat "Workbench" aggiunge un livello di conversazione, consentendo agli utenti di attivare flussi di lavoro o accedere ai dati tramite linguaggio naturale, in modo sicuro e senza passare da uno strumento all'altro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tines

Archivia le risorse riutilizzabili in modo centralizzato (ad es. JSON, elenchi di dati) per utilizzarle in più flussi di lavoro

Registri di controllo integrati e controllo degli accessi basato sui ruoli per un monitoraggio del flusso di lavoro conforme alle normative

Centinaia di "storie" predefinite (modelli di flusso di lavoro) come punti di partenza per casi d'uso comuni

Limiti di Tines

I limiti della piattaforma spesso derivano da strumenti di terze parti che non dispongono di API, limitando ciò che Tines può automatizzare nonostante la sua flessibilità

L'editor di script per le azioni "Esegui script" non dispone di funzionalità IDE moderne come il completamento automatico, l'evidenziazione avanzata della sintassi e il rilevamento degli errori in linea, il che rende più difficile il debug di logiche complesse

Prezzi di Tines

Edizione Community: Free Forever

Per le aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tines

G2: 4,8/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Tines?

Una recensione su G2 dice

Tines è un'automazione che richiede competenze di codifica minime o nulle, a seconda della complessità di ciò che si desidera automatizzare. Fa risparmiare molto tempo al team quando si tratta di automatizzare le nostre attività. In passato abbiamo avuto difficoltà con altre opzioni di automazione, ma Tines finora è stato fantastico. Il loro prodotto semplifica le integrazioni API e finora non c'è nulla che non siamo riusciti a integrare!

💡 Suggerimento per gli esperti: prima di migrare le operazioni aziendali da n8n, esporta tutta la logica del flusso di lavoro come documentazione. Molti team presumono di poter ricostruire tutto dalla memoria e perdono rami condizionali critici e la gestione degli errori.

