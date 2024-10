10 alternative DevOps di Azure per una distribuzione dei progetti senza problemi

Nel panorama tecnologico odierno, caratterizzato da ritmi serrati e spietati, fornire software non è facile.

Tuttavia, con gli strumenti di sviluppo giusti, è possibile accelerare il time to market e ottenere un vantaggio competitivo.

Azure DevOps viene spesso considerato un'opzione potente, ma _è la soluzione giusta per voi? _Si adatta alle vostre esigenze e al vostro budget? Queste sono domande cruciali ed esplorare le opzioni può sembrare scoraggiante.

Ecco perché, insieme agli esperti di ClickUp, ho ricercato, testato e stilato un elenco delle 10 migliori alternative di Azure DevOps. Questa guida è stata pensata per **semplificare il vostro processo decisionale

Che siate una piccola startup o una grande azienda, in questo elenco troverete una soluzione in grado di migliorare il vostro gioco DevOps.

**Cosa cercare nelle alternative DevOps di Azure?

Prima di passare all'elenco delle migliori alternative ad Azure DevOps, lasciate che vi guidi attraverso le funzionalità/funzioni chiave che dovreste cercare nello strumento che avete scelto. Ecco i sei elementi essenziali delle alternative efficaci:

Gestione completa: Gli strumenti ideali sono dotati di funzionalità/funzione di pianificazione, monitoraggio e visualizzazione. La soluzione deve supportare le metodologie Scrum e Agile per una distribuzione efficiente e trasparente

Gli strumenti ideali sono dotati di funzionalità/funzione di pianificazione, monitoraggio e visualizzazione. La soluzione deve supportare le metodologie Scrum e Agile per una distribuzione efficiente e trasparente Controllo delle versioni e collaborazione: Una gestione efficiente dei repository basata su Git è fondamentale per la collaborazione, il ramo e l'unione del codice. Lo strumento deve essere facile da usare per garantire un lavoro di squadra fluido ed evitare conflitti

Una gestione efficiente dei repository basata su Git è fondamentale per la collaborazione, il ramo e l'unione del codice. Lo strumento deve essere facile da usare per garantire un lavoro di squadra fluido ed evitare conflitti Pipeline IC/CD: Automazioni DevOps aiutano a costruire, testare e distribuire il codice senza problemi in tutti gli ambienti. L'utilizzo di soluzioni come l'IA in DevOps contribuisce ad accelerare lo sviluppo e il time-to-market complessivo

Automazioni DevOps aiutano a costruire, testare e distribuire il codice senza problemi in tutti gli ambienti. L'utilizzo di soluzioni come l'IA in DevOps contribuisce ad accelerare lo sviluppo e il time-to-market complessivo Personalizzazione e flessibilità: Cercate strumenti con flussi di lavoro adattabili, dashboard personalizzati e funzionalità di integrazione senza soluzione di continuità. Ciò consente alle aziende di configurare il CI/CD in base ai propri processi e preferenze

Cercate strumenti con flussi di lavoro adattabili, dashboard personalizzati e funzionalità di integrazione senza soluzione di continuità. Ciò consente alle aziende di configurare il CI/CD in base ai propri processi e preferenze Scalabilità: La scalabilità include un numero flessibile di utenti e la capacità di costruire configurazioni. In questo modo, la soluzione dovrebbe crescere insieme al team e ai progetti, gestendo l'aumento della complessità e del volume

La scalabilità include un numero flessibile di utenti e la capacità di costruire configurazioni. In questo modo, la soluzione dovrebbe crescere insieme al team e ai progetti, gestendo l'aumento della complessità e del volume Facilità di utilizzo e onboarding: Curve di apprendimento brevi riducono le perdite di produttività e i costi di formazione. Pertanto, un'alternativa ad Azure DevOps dovrebbe avere un'interfaccia facile da usare e una documentazione di apprendimento accessibile

Pro Tip: Esplorare come l'IA può trasformare le vostre pratiche DevOps rendendo la creazione e la gestione del software più efficiente e affidabile.

Le 10 migliori alternative a Azure DevOps da utilizzare

Ecco le 10 migliori e più affidabili alternative ad Azure DevOps:

1. ClickUp (migliore per i progetti DevOps incentrati sul project management)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Best-for-project-management-focused-DevOps-1400x781.png ClickUp (il migliore per DevOps incentrato sul project management) azure devops alternative /$$$img/

pianificate, costruite e consegnate l'intero ciclo di vita dello sviluppo con Project Management for Software Teams di ClickUp

Per i team di software che desiderano unire l'eccellenza del progetto alle attività di implementazione, ClickUp è l'alternativa Azure DevOps più completa. Come esperto di project management, riduce al minimo i tempi di consegna e massimizza l'efficienza del progetto. ClickUp per i team software è una soluzione specializzata nella distribuzione di software senza problemi. Dalla gestione delle attività all'integrazione dei repository git, ClickUp aiuta a creare pipeline CI/CD rapide ed estese. Questa soluzione ClickUp supporta anche un agile project management e una collaborazione senza soluzione di continuità, assicurando che ogni fase del progetto si svolga senza problemi.

Un altro grande vantaggio che ho riscontrato utilizzando ClickUp è che la piattaforma offre modelli pronti all'uso che consentono di risparmiare il lavoro richiesto per personalizzare le soluzioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/clickup-2.png ClickUp azure devops alternative /$$$img/

creare roadmap di sviluppo e distribuire il software senza problemi con il Template di sviluppo software di ClickUp

Il Modello per lo sviluppo del software ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola per una collaborazione senza soluzione di continuità e per il monitoraggio in tempo reale dello stato di CI/CD. Le estese funzionalità di gestione e automazione delle attività del modello semplificano tutto, dalla creazione della roadmap alla risoluzione dei bug.

Inoltre, mantiene i team software nello stesso spazio collaborativo di altre funzioni come la qualità, il design e il settore commerciale.

Ecco alcuni motivi per cui ClickUp è perfetto per la gestione delle attività DevOps per il project management strumento:

Strutturate l'integrazione continua e il deployment in sprint e fasi con oltre 14 tag predefiniti

Visualizzate il vostro piano di progetto e la distribuzione con visualizzazioni personalizzate in pochi secondi. Infatti, la Vista Bacheca e la Vista Elenco sono perfette per monitorare le capacità del carico di lavoro e lo stato del team

con visualizzazioni personalizzate in pochi secondi. Infatti, la Vista Bacheca e la Vista Elenco sono perfette per monitorare le capacità del carico di lavoro e lo stato del team Privilegiate i passaggi essenziali dello sviluppo e guidate l'accountability con campi personalizzati come MoSCoW (must-have, should-have, could-have e won't-have)

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Mappare le dipendenze e l'efficienza dell'implementazione del software con viste personalizzate come i grafici Gantt e le tavole Kanban

Semplificare i flussi di lavoro e creare automazioni personalizzate conClickUp Brain. QuestoStrumento di IA per DevOps riduce anche le attività manuali e fornisce dati precisi sullo stato del progetto

e creare automazioni personalizzate conClickUp Brain. QuestoStrumento di IA per DevOps riduce anche le attività manuali e fornisce dati precisi sullo stato del progetto Creare e delegare istantaneamente le attività alle parti interessate conAttività di ClickUp. Inoltre, è possibile integrare i progetti nella cartella Obiettivi aziendali di DevOp e alle metriche conObiettivi di ClickUp* Facilitare la comunicazione e la collaborazione istantanea conClickUp Chattare, commenti durante l'attività e condivisione di documenti senza soluzione di continuità

Connessione a più di 1000 strumenti conIntegrazioni ClickUp per un flusso di lavoro continuo. Ciò include moduli DevOps nativi e repository Git come GitHub, Gitlab e Slack

Limiti di ClickUp

La padronanza di tutti gli strumenti e le funzionalità di project management può richiedere tempo

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. GitHub (il migliore per il controllo collaborativo delle versioni e dei progetti open-source)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/GitHub-Best-for-collaborative-version-control-and-open-source-projects.png GitHub (il migliore per il controllo collaborativo delle versioni e i progetti open source) azure devops alternative /$$$img/

via GitHub GitHub è l'opzione ideale per le aziende con più parti interessate e team. Grazie alla sua collaborazione e al controllo delle versioni, il CI/CD è rapido e affidabile.

GitHub si integra inoltre perfettamente con strumenti come le richieste pull e le azioni, rendendo la condivisione e la gestione del codice senza sforzo. Che si lavori da soli o in team, questa soluzione software garantisce che i progetti siano organizzati e scalabili con un attrito minimo.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub

Fornisce strumenti per la collaborazione e il controllo di versione del codice robusti

robusti Promuove un'ampia e attiva comunità per l'assistenza e i contributi

Si integra con un vasto ecosistema di strumenti e servizi di terze parti

Limiti di GitHub

Si concentra principalmente sulla gestione del codice, non sull'intero ciclo di vita DevOps

Le funzionalità di project management sono meno complete rispetto agli strumenti dedicati

Prezzi di GitHub

Gratis

Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $21/mese per utente

Valutazioni e recensioni GitHub

G2: 4.7/5 (2.100+ recensioni)

4.7/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (6.000+ recensioni)

3. Jenkins (Il migliore per la personalizzazione del CI e l'automazione del flusso di lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Jenkins-Best-for-CI-customization-and-workflow-automation-1400x833.png Jenkins (il migliore per la personalizzazione del CI e l'automazione del flusso di lavoro) azure devops alternative /$$$img/

via Jenkins Un altro classico Strumento DevOps è Jenkins di Kohsuke Kawaguchi. Questo software è una buona scelta per le aziende che hanno bisogno di una piattaforma CI/CD senza soluzione di continuità ma personalizzabile.

Jenkins fornisce flessibilità grazie alla sua natura open-source. Sebbene non disponga di pacchetti di infrastrutture, ogni strumento necessario è facilmente integrabile con Jenkins per creare una pipeline CI/CD personalizzata. Un'altra funzionalità/funzione da tenere in considerazione è il suo completo Flusso di lavoro DevOps Automazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Jenkins

Offre una flessibilità e una personalizzazione senza precedenti perPipeline DevOps* Vanta un ampio ecosistema di plugin per l'estensione delle funzioni

Supporta praticamente qualsiasi piattaforma e stack tecnologico

Limiti di Jenkins

L'interfaccia utente è obsoleta e complessa

La configurazione e la manutenzione possono richiedere molto tempo

Richiede competenze tecniche per una configurazione efficace

Prezzi Jenkins

Open source e gratis (non include le opzioni e l'infrastruttura cloud)

Valutazioni e recensioni di Jenkins

G2: 4.4/5 (500+ recensioni)

4.4/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (550+ recensioni)

4. Bitbucket (il migliore per l'hosting dei repository Git)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BitBucket-Best-for-Git-repository-hosting-1400x863.png Bitbucket (il migliore per l'hosting di repository Git) /$$$img/

via Bitbucket Bitbucket, un prodotto di Atlassian, eccelle nella fusione di controllo delle versioni e collaborazione con i suoi repository di codice sorgente basati su Git. Noto per le sue estese capacità di hosting del codice, semplifica anche la gestione dello sviluppo grazie a rapide integrazioni con Jira e altri strumenti Atlassian.

Una funzionalità/funzione chiave è la sua leggera ma potente capacità di consegna continua. Questa caratteristica lo rende eccellente per la distribuzione di software in modo efficiente e senza compromessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitbucket

Fornisce gratis repository privati illimitati

Offre funzionalità CI/CD integrate per pipeline di base

Limiti di Bitbucket

Le funzionalità/funzione CI/CD sono meno potenti rispetto agli strumenti dedicati

L'interfaccia utente può sembrare disordinata e meno intuitiva

Da fare diventa lento quando si elaborano repository di grandi dimensioni

Prezzi di Bitbucket

Gratis

Standard: $5/mese per utente (3 utenti), varia a seconda del numero di utenti

$5/mese per utente (3 utenti), varia a seconda del numero di utenti Premium: $10/mese per utente (3 utenti), variabile in base al numero di utenti

Valutazioni e recensioni di Bitbucket

G2: 4.4/5 (900+ recensioni)

4.4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.300+ recensioni)

5. Gitlab (il migliore per la gestione DevOps all-in-one)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gitlab---Best-for-all-in-one-DevOps-platform.png Gitlab - La migliore piattaforma DevOps all-in-one alternative azure devops /$$$img/

via Gitlab Quando le aziende hanno bisogno di una gestione DevOps end-to-end, Gitlab è spesso la prima alternativa Azure DevOps che viene in mente. Questa soluzione offre tutto, dal controllo delle versioni al CI/CD, su un'unica piattaforma, una caratteristica che la differenzia dalla concorrenza, che di solito non offre queste funzionalità o richiede l'integrazione di soluzioni di terze parti.

Gitlab presenta anche una funzionalità/funzione di sicurezza e trasparenza integrata, che lo rende una delle migliori scelte per le collaborazioni sicure.

Le migliori funzionalità/funzione di Gitlab

Completa la piattaforma DevOps in un'unica applicazione

Include CI/CD, scansione della sicurezza e gestione di Kubernetes integrati

Offre un forte supporto alla comunità e uno sviluppo attivo

Limiti di Gitlab

Può richiedere molte risorse ed essere lento sull'hardware meno potente

La configurazione iniziale e la configurazione diventano piuttosto complesse

Prezzi di Gitlab

Gratis

Premium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Ultimo: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Componenti aggiuntivi: A partire da $19/mese (Gitlab Duo) e $15/mese per utente (Piano Enterprise Agile Planning)

Valutazioni e recensioni di Gitlab

G2: 4.5/5 (800+ recensioni)

4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (1.100+ recensioni)

6. Visual Studio (il migliore per lo sviluppo full-stack e il debug)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Visual-Studio---Best-for-full-stack-development-and-debugging-1400x758.png Visual Studio - Il migliore per lo sviluppo full-stack e il debugging azure devops alternative /$$$img/

via Studio Visivo Il prossimo elenco di alternative a Azure DevOps è Visual Studio. Dopo un'attenta analisi, ho scoperto che questo veterano della distribuzione del software è un concentrato di potenza per progetti .NET e C#

Visual Studio è specializzato in codice, debug e costruzione. Queste funzionalità/funzione chiave permettono agli utenti di ottimizzare i flussi di lavoro in modo efficiente. Se avete bisogno di un IDE robusto e completo per lo sviluppo full-stack, Visual Studio è un'ottima opzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Studio

Fornisce un potente IDE per lo sviluppo .NET con strumenti DevOps integrati

Si integra perfettamente con Azure DevOps e altri servizi Microsoft

Offre grandi capacità di debugging e test

Limiti di Visual Studio

Si concentra principalmente sulle tecnologie Microsoft e sull'ecosistema .NET

Può essere costoso, soprattutto per i team più grandi

La curva di apprendimento è ripida per gli sviluppatori che si avvicinano per la prima volta all'IDE

Prezzi di Visual Studio

Professional: $45/mese per utente

$45/mese per utente Enterprise: $250/mese per utente

$250/mese per utente Programma a valore aperto: Prezzo personalizzato

Visual Studio valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 3.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 3.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

7. Codeship (il migliore per una configurazione CI/CD veloce)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Codeship-Best-for-fast-CI-CD-setup-1400x717.png Codeship - Il migliore per una configurazione CI/CD veloce /$$$img/

via Api nuvolose Codeship di CloudBees è ideale per le aziende che si occupano di progetti diversi. La sua semplicità nel CI/CD enfatizza la velocità e la flessibilità. Infatti, l'interfaccia di Codeship è perfetta per l'impostazione di pipeline di distribuzione senza inutili complessità.

L'obiettivo principale di Codeship è fornire soluzioni rapide e adattabili indipendentemente dal contesto o dai linguaggi di programmazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Codeship

Semplifica il CI/CD con un'interfaccia intuitiva e basata su cloud

Offre una configurazione rapida e una facile configurazione

Supporta build parallele per un feedback più rapido

Limiti di codifica

Le opzioni di personalizzazione sono limitate rispetto ad altri strumenti

Il prezzo è più alto e potrebbe non essere adatto a progetti o team più grandi

Non è così completo come altre piattaforme CI/CD mature

Prezzi di codifica

Starter: $49/mese

$49/mese Essenziale: $99/mese

$99/mese Power: $399/mese

Valutazioni e recensioni dei codici

G2: 4.4/5 (600+ recensioni)

4.4/5 (600+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Buildkite (Il migliore per le pipeline CI/CD scalabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Buildkite---Best-for-scalable-CI-CD-pipelines-1400x807.png Buildkite - Il migliore per le pipeline CI/CD scalabili /$$$img/

via Buildkite Quando le aziende hanno bisogno di velocità di livello enterprise, Buildkite è un'ottima scelta. Offre la flessibilità necessaria per eseguire le build su qualsiasi infrastruttura e servizi cloud ibridi.

La scalabilità completa di Buildkite è perfetta per uno sviluppo veloce e per flussi di lavoro grandi e complessi. In questo modo la consegna continua cresce insieme alle esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildkite

Consente di creare pipeline CI/CD sulla propria infrastruttura per ottenere il massimo controllo

Fornisce build veloci e scalabili con parallelizzazione e cache

con parallelizzazione e cache Si integra con i più diffusi strumenti di controllo di versione e di distribuzione

Limiti di buildkite

Richiede competenze tecniche per l'impostazione e la gestione degli agenti

Manca di funzionalità/funzione integrate nelle piattaforme CI/CD completamente gestite

La risoluzione dei problemi può essere difficile a causa della sua natura distribuita

Prezzi di buildkite

Gratis

Pro: A partire da $20/mese per utente

A partire da $20/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Buildkite

G2: 4.8/5 (20+ recensioni)

4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Bamboo (migliore per CI/CD con integrazione Atlassian)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Bamboo---Best-for-CI-CD-with-Atlassian-integration-1400x515.png Bamboo - Il migliore per CI/CD con integrazione Atlassian /$$$img/

via Bambù Bamboo di Atlassian è un software di CI e deployment noto per semplificare le build complesse. Considerando che l'80% delle aziende Fortune 500 utilizzano i prodotti Atlassian, è una buona scelta integrarsi con l'ecosistema del marchio.

Bamboo offre i suoi servizi come server centrale che pianifica e coordina sistematicamente le attività di CI. Offre inoltre numerosi plugin che consentono alle aziende di caricare i codici sorgente.

Le migliori funzionalità/funzione di Bamboo

Si integra perfettamente con Jira e Bitbucket per un flusso di lavoro unificato

Offre un supporto integrato per un ampio intervallo di attività di compilazione e distribuzione

Fornisce log di compilazione dettagliati e reportistica per approfondimenti

Limiti di Bamboo

Non è disponibile su cloud o servizio

Può essere costoso, soprattutto per pipeline complesse

L'interfaccia utente è meno intuitiva e manca di funzionalità/funzione avanzate rispetto agli strumenti della concorrenza

Prezzi di Bamboo

Centro dati: A partire da $1200/anno

Valutazioni e recensioni di Bamboo

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. TeamCity (il migliore per l'automazione flessibile delle build)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TeamCity-Best-for-flexible-build-automation-1400x813.png TeamCity (il migliore per l'automazione flessibile della compilazione) /$$$img/

via TeamCity Nell'esaminare gli strumenti DevOps alternativi per le build personalizzabili, TeamCity è stata una scelta facile. La soluzione è abbastanza facile da impostare, offre una reportistica approfondita e dispone di impostazioni estese.

Inoltre, le funzionalità di CI di TeamCity aiutano a mettere a punto, costruire e automatizzare. L'attenzione al continuous feedback è un altro vantaggio che garantisce flussi di lavoro efficienti ed efficaci.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamCity

Offre potenti capacità di gestione delle build e di reportistica

Supporta un ampio intervallo di configurazioni di build e deployment

Offre un'estesa cronologia di compilazione e registri di compilazione dettagliati

Limiti di TeamCity

Modello di prezzo complicato

Interfaccia utente complessa e obsoleta

La configurazione iniziale e la configurazione possono richiedere molto tempo

Prezzi TeamCity

On-Premises Professional: Free Forever per sempre (per 3 build agent), a partire da $359/anno per build agent (per più di 3 build agent)

Free Forever per sempre (per 3 build agent), a partire da $359/anno per build agent (per più di 3 build agent) Azienda On-Premises: A partire da $2399/anno

A partire da $2399/anno Servizio cloud: A partire da $45/mese per agente di compilazione

Valutazioni e recensioni di TeamCity

G2: 4.3/5 (80+ recensioni)

4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

Streamline Project Development con ClickUp

Dotare il team del giusto strumento di sviluppo software è essenziale per tenere il passo con la crescente domanda di innovazione. Sebbene le piattaforme veterane come Azure DevOps siano ampiamente diffuse, trovare un'alternativa che risponda alle esigenze uniche della vostra azienda è fondamentale.

Nell'elenco delle 10 migliori alternative ad Azure DevOps, ClickUp si distingue per la sua suite completa di funzionalità/funzione per l'esecuzione di progetti e lo sviluppo di software. Con oltre 30 potenti strumenti e più di 1000 integrazioni, ClickUp è la scelta migliore per un'impeccabile distribuzione di software alla massima velocità. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e ottimizza la gestione DevOps!