Analisi del sentiment basata sull'IA: come funziona, casi d'uso e strumenti

L'IA non può provare emozioni o sentimenti.

Ecco cosa può fare: analizzare migliaia di recensioni dei clienti, commenti, ticket di supporto, messaggi e post sui social media per:

Si tratta dell'analisi del sentiment basata sull'IA (nota anche come opinion mining).

Nelle sezioni seguenti condividiamo tutto ciò che c'è da sapere sull'analisi del sentiment tramite IA. Come funziona, i diversi tipi, i casi d'uso pratici, i migliori strumenti e come implementarla passo dopo passo nel tuo flusso di lavoro.

L'analisi del sentiment basata sull'IA consiste nell'utilizzo di tecnologie IA per identificare e classificare le emozioni nei dati testuali.

Queste tecnologie includono:

Insieme, queste tecnologie classificano i feedback nelle seguenti categorie di sentiment comuni:

Sentiment misto: "La funzionalità/funzione era ottima, ma il costo della sottoscrizione è troppo alto"

Perché l'analisi del sentiment è importante

"Perché l'analisi del sentiment è importante? Non è sufficiente il monitoraggio delle metriche CX o delle menzioni sui social media?"

La risposta è un NO categorico, ed ecco tre motivi principali per cui:

Per quantificare i feedback a risposta aperta: l'analisi del sentiment trasforma i dati non strutturati in informazioni misurabili e significative. Ti mostra come si sentono i clienti e come cambia il loro sentiment nel tempo, attraverso i vari canali o in relazione a specifici aggiornamenti.

Per evitare supposizioni: vedi dieci commenti positivi su una riga dei social media e pensi che tutti adorino il tuo nuovo prodotto. Quello che ti sei perso sono i 30 commenti negativi nascosti in fondo al thread. L'analisi del sentiment tiene conto di tutte le opinioni per darti il sentiment complessivo corretto.

🧠 Curiosità: molto prima dell'avvento dei computer, gli studiosi del XIX secolo eseguivano analisi del sentiment manuali contando le parole nei testi religiosi e letterari . Eseguivano un monitoraggio manuale della frequenza di termini emotivi specifici per scoprire modelli morali e cambiamenti emotivi nel discorso pubblico. Praticamente quello che oggi l'IA fa in pochi millisecondi.

L'analisi del sentiment basata sull'IA prevede in genere tre fasi. Queste includono:

I sistemi di IA raccolgono dati da fonti quali recensioni dei clienti, ticket di assistenza, conversazioni in chat, sondaggi, email, piattaforme di social media, ecc.

L'obiettivo è centralizzare questi dati non strutturati in modo che l'IA possa elaborarli in modo coerente.

Ma questo testo non è pronto per essere analizzato. Passiamo quindi alla fase 2. 👇

I feedback grezzi contengono errori di battitura, emoji, slang e caratteri irrilevanti che possono interferire con gli algoritmi di analisi del sentiment.

Quindi, l'IA pulisce e standardizza i feedback raccolti. Ciò include:

Rimozione del rumore: eliminazione di tag HTML, URL, caratteri speciali e parole inutili (ad esempio "il", "è" o "e").

I dati elaborati sono ora pronti per la fase 3. 👇

Esistono tre approcci principali per eseguire l'analisi del sentiment utilizzando l'IA. Una volta puliti i dati, puoi utilizzare uno di questi metodi:

I sistemi di IA seguono regole predefinite e dizionari di sentiment (che contengono parole pre-etichettate come positive, negative o neutre).

Quindi, se un messaggio contiene più indicatori negativi che positivi, viene classificato come negativo.

Sebbene questo approccio sia veloce, i modelli di IA faticano a cogliere il contesto o le sfumature nascoste nel testo perché devono operare secondo regole rigide e predefinite. Ciò può portare a una classificazione errata del sentiment.

📌 Esempio: un modello di IA etichetta "Questo aggiornamento è fantastico... se ti piacciono i bug" come sentiment positivo solo perché contiene un indicatore positivo "fantastico", ignorando completamente il tono sarcastico.

Nell'analisi del sentiment ML, i modelli di machine learning vengono addestrati su milioni di esempi di testi etichettati da esseri umani. Nel corso del tempo, imparano come parole, frasi e strutture sintattiche si combinano per esprimere emozioni.

Questo metodo è molto più accurato dell'analisi del sentiment basata su regole. Tuttavia, l'accuratezza dipende in ultima analisi dalla qualità dei dati di addestramento e dal continuo perfezionamento del modello.

📌 Esempio: un modello di IA etichetta "Questa funzionalità è una bomba" come positivo, anche se "bomba" è solitamente un termine negativo.

La maggior parte dei moderni strumenti di analisi del sentiment utilizza un approccio ibrido, combinando la logica basata su regole con algoritmi di deep learning.

Mentre le regole garantiscono la coerenza per modelli noti o gergo specifico di un determinato settore, il ML gestisce sfumature, variazioni, tono emotivo, espressioni informali e casi limite.

Ascoltando la recensione di un bambino, Sainsbury ha creato un momento di marketing virale che ha dimostrato il potere di riconoscere il sentiment dei clienti.

👀 Lo sapevate? Sainsbury's ha cambiato ufficialmente il nome del suo Tiger Bread in Giraffe Bread dopo che una bambina di tre anni ha scritto una lettera dicendo che assomigliava più a una giraffa. La lettera ha ottenuto un notevole successo, dando il via a una campagna per rinominare il pane.

L'IA è in grado di analizzare il sentiment a diversi livelli di profondità e intenzionalità, in base a ciò che desideri comprendere.

Di seguito sono riportati i quattro principali tipi di tecniche di analisi del sentiment:

Analisi del sentiment basata sugli aspetti (ABSA): si concentra su come le persone percepiscono particolari aspetti del tuo prodotto, servizio o esperienza. Quindi calcola i punteggi di sentiment per questi componenti. Ad esempio, "La qualità del prodotto è eccellente, ma la consegna è stata ritardata" viene valutata su due aspetti: qualità del prodotto (positivo) e velocità di consegna (negativo).

🧠 Curiosità: il termine " analisi del sentiment " è apparso per la prima volta in un articolo del 2003 di Nasukawa e Yi. Lo stesso anno, in un articolo di Dave, Lawrence e Pennock è apparso il termine "opinion mining". Nonostante oggi sia un settore enorme, questa terminologia ha appena vent'anni!

L'analisi dei dati provenienti da un'unica origine dati fornisce un quadro incompleto della percezione del marchio, della soddisfazione dei clienti o delle tendenze di mercato (qualunque sia l'aspetto che desideri misurare).

Per ottenere informazioni più approfondite, è necessario raccogliere dati da più canali. Questi includono:

Le conversazioni sui social media forniscono l'analisi più autentica e in tempo reale della percezione del pubblico.

Le piattaforme di recensioni dei prodotti forniscono feedback ricchi di opinioni sulla soddisfazione degli utenti/clienti, sulla qualità dei prodotti, sull'esperienza personale e sulla reputazione complessiva del marchio.

App store: se hai un'attività incentrata sui dispositivi mobili o un prodotto digitale, monitora le recensioni degli utenti su iOS App Store e Google Play Store.

Le conversazioni di assistenza rivelano il sentiment grezzo dei clienti sotto pressione, quando hanno più bisogno di aiuto. Utilizza queste preziose informazioni per dare priorità alle funzionalità del prodotto e migliorare la qualità delle risposte.

Le email, i ticket e i sondaggi raccolgono feedback dei clienti più ponderati e riflessivi. A differenza delle chat in tempo reale, questi canali offrono agli utenti lo spazio necessario per spiegare la loro esperienza in dettaglio.

Email: messaggi inviati alle tue caselle di posta dedicate all'assistenza e ai feedback. Qui i clienti spesso descrivono problemi, aspettative e insoddisfazioni.

Questi strumenti catturano il sentiment dei clienti durante le conversazioni relative all'acquisto, all'onboarding, al rinnovo e all'espansione. Sono fondamentali per comprendere il sentiment dei lead e lo stato di salute a lungo termine degli account.

Ecco quattro motivi per cui dovresti optare per l'analisi del sentiment basata sull'IA:

Funziona in modo coerente su tutti i canali: l'analisi manuale del sentiment è soggetta a pregiudizi personali. Al contrario, l'IA applica la stessa logica di sentiment ai social media, alle recensioni, alle chat, alle email, ai sondaggi e alle note CRM.

Analisi multilingue su larga scala: non è necessario assumere analisti multilingue. I modelli di IA sono in grado di analizzare il sentiment in più lingue contemporaneamente, consentendoti di prendere decisioni basate sul feedback globale.

Gestisci un volume di feedback che gli analisti umani non sono in grado di gestire: l'IA è in grado di elaborare migliaia di recensioni, chat, email, commenti sui social media, ecc. in pochi secondi. Ciò consente al tuo team di concentrarsi sull'azione invece che sulla lettura delle recensioni, sulla loro classificazione o sulla preparazione di report sul sentiment.

📮 ClickUp Insight: Il 62% dei nostri intervistati si affida a strumenti di IA conversazionale come ChatGPT e Claude. La loro interfaccia chatbot familiare e le loro versatili capacità (generare contenuti, analizzare dati e altro ancora) potrebbero essere il motivo per cui sono così popolari in diversi ruoli e settori.

Tuttavia, se un utente deve passare a un'altra scheda per porre una domanda all'IA ogni volta, i costi associati all'attivazione/disattivazione del contesto e al passaggio da una scheda all'altra si accumulano nel tempo.

Non con ClickUp Brain, però. È integrato nella tua area di lavoro, sa a cosa stai lavorando, è in grado di comprendere i prompt di testo normale e ti fornisce risposte altamente pertinenti alle tue attività! Migliora la tua produttività del doppio con ClickUp!