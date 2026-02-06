Come integrare più rapidamente gli sviluppatori utilizzando Amazon Q IA

L'inserimento di un nuovo sviluppatore è più lento di quanto la maggior parte dei team si aspetti.

👉🏼 Il 44% delle organizzazioni afferma che occorrono più di due mesi prima che i nuovi sviluppatori raggiungano la produttività.

Pensi che sia un problema di talento? Non proprio. È un problema di lacune nelle conoscenze.

Il primo giorno, i nuovi ingegneri si trovano di fronte a un codice di base enorme, una documentazione frammentata e anni di decisioni architetturali di cui non sono a conoscenza.

Il risultato? Passano troppo tempo a cercare, chiedere in giro o aspettare le risposte degli ingegneri senior (e non abbastanza tempo a scrivere effettivamente il codice).

Questa guida ti mostra come utilizzare Amazon Q Developer, l'assistente di codifica IA di AWS, e ridurre gli attriti iniziali rendendo più comprensibili il codice e il contesto tecnico. Imparerai anche come abbinarlo alla gestione strutturata del flusso di lavoro di ClickUp per creare un sistema di inserimento completo.

Fai in modo che i tuoi sviluppatori contribuiscano al codice in pochi giorni, non in settimane! 🤩

Cos'è Amazon Q Developer?

Amazon Q Developer è un assistente IA di AWS progettato per aiutare gli sviluppatori a comprendere, creare e mantenere il software in modo più efficiente. Ciò riduce direttamente una delle maggiori sfide dell'inserimento: prendere confidenza con un codice di base sconosciuto.

Come funziona Amazon Q Developer

Funziona come un plugin direttamente all'interno dell'ambiente di sviluppo integrato (IDE) del tuo sviluppatore, come VS Code o uno strumento JetBrains. Ciò significa che l'assistenza è disponibile proprio dove scrivono il codice, eliminando la necessità di cambiare contesto e cercare altrove.

Funziona in due modi principali:

In primo luogo, un'interfaccia di chat consente agli sviluppatori di porre domande in linguaggio naturale. In secondo luogo, fornisce suggerimenti in linea, completando automaticamente il codice durante la digitazione sulla base dei modelli appresi dal tuo codice base.

Perché utilizzare Amazon Q per l'inserimento degli sviluppatori?

Ciò che lo rende potente per l'inserimento è che non si tratta di un chatbot generico. Lo colleghi alle fonti di conoscenza private della tua azienda.

Repository di codice: apprende dal tuo codice effettivo in GitHub, Gitlab o Bitbucket.

Documentazione: estrae il contesto dai tuoi wiki in Confluence o SharePoint.

Issue tracker: comprende la cronologia dei progetti da Jira o GitHub Issues.

Indicizzando le tue informazioni interne, Amazon Q fornisce risposte specifiche per i tuoi sistemi, non vaghi suggerimenti provenienti dall'Internet pubblico.

👀 Lo sapevate? Amazon Q non è utile solo per accelerare l'inserimento. È stato infatti progettato per fornire supporto all'intero ciclo di vita dello sviluppo software. Un nuovo assunto può utilizzarlo per: Comprendere una funzionalità/funzione esistente

Ottieni aiuto per scriverne uno nuovo

Esegui il debug di un problema

Genera test unitari o anche

Aggiorna una parte legacy dell'applicazione

Potranno iniziare a dare un contributo significativo fin dal primo giorno, invece di passare settimane a cercare di orientarsi.

Perché l'inserimento degli sviluppatori richiede troppo tempo

La frustrazione causata da un processo di inserimento degli sviluppatori lento non è avvertita solo dai nuovi assunti, ma è un peso per l'intero team di ingegneri.

💰 Immagina questo: anche il tempo medio di avvio di 2 mesi per uno sviluppatore è costoso. Con un costo totale di circa 150.000 dollari all'anno, un nuovo assunto che lavora al 50% della sua produttività nei primi due mesi può costare circa 12.500 dollari in termini di perdita di rendimento. Moltiplicando questo dato per una dozzina di assunzioni, un inserimento lento si trasforma rapidamente in uno spreco annuale a sei cifre per i team di ingegneri.

Il rallentamento nell'inserimento degli sviluppatori è causato da colli di bottiglia comuni che si aggravano nel tempo:

Documentazione dispersiva: le informazioni chiave sono sparse: diagrammi architetturali in un wiki Confluence, guide API in un documento Notion, istruzioni di configurazione in un file README e decisioni cruciali sepolte in vecchie conversazioni su Slack. Non esiste un'unica fonte di verità, quindi i nuovi assunti trascorrono la loro prima settimana in una frustrante caccia al tesoro. le informazioni chiave sono sparse: diagrammi architetturali in un wiki Confluence, guide API in un documento Notion, istruzioni di configurazione in un file README e decisioni cruciali sepolte in vecchie conversazioni su Slack. Non esiste un'unica fonte di verità, quindi i nuovi assunti trascorrono la loro prima settimana in una frustrante caccia al tesoro.

Conoscenza tribale: il contesto più critico, ovvero la il contesto più critico, ovvero la conoscenza tribale o il perché dietro al codice, spesso non viene affatto messo per iscritto. Rimane nella mente dei tuoi ingegneri più esperti. Quando questi non sono disponibili, sono in ferie o alla fine lasciano l'azienda, quella conoscenza va persa e ogni nuovo arrivato deve riscoprirla con fatica.

Attrito nella configurazione dell'ambiente: anche solo avviare un ambiente di sviluppo locale può richiedere diversi giorni. Microsoft ha scoperto che la configurazione come codice può ridurre anche solo avviare un ambiente di sviluppo locale può richiedere diversi giorni. Microsoft ha scoperto che la configurazione come codice può ridurre il tempo necessario per l'inserimento delle workstation da 3-5 giorni a pochi minuti . Tuttavia, senza gli strumenti adeguati, i nuovi sviluppatori continuano a lottare con l'installazione delle dipendenze, l'accesso ai repository corretti e la navigazione nella pipeline CI/CD.

Complessità del codice: le applicazioni moderne sono raramente semplici. Un nuovo sviluppatore potrebbe trovarsi di fronte a un enorme monorepo o a una rete tentacolare di microservizi. Senza una mappa chiara o un punto di ingresso, è impossibile sapere da dove iniziare, il che porta a sentirsi sopraffatti.

Come Amazon Q Developer accelera l'inserimento degli sviluppatori

I nuovi sviluppatori spesso rimangono bloccati in un "ciclo di scoperta": non sanno abbastanza per porre le domande giuste. Gli assistenti IA come Amazon Q rompono questo ciclo rendendo immediatamente ricercabili le conoscenze istituzionali del tuo team. E proprio così, trasformano settimane di frustrante scoperta in minuti di lavoro produttivo.

Come? Attraverso queste tre funzionalità principali:

Risposte immediate alle domande tecniche

Supponiamo che il tuo nuovo sviluppatore abbia bisogno di capire come funziona il flusso di autenticazione della tua app. Il vecchio metodo prevedeva che pubblicasse una domanda in un canale Slack pubblico e sperasse che la persona giusta la vedesse... oppure che cercasse uno sviluppatore senior che non fosse in riunione. Poteva aspettare ore per una semplice risposta.

Con l'interfaccia chat di Amazon Q, basta chiedere "Come funziona il nostro flusso di autenticazione?" in un inglese semplice. Poiché è collegato ai tuoi repository e wiki, sintetizza una spiegazione chiara basata sul tuo codice e sulla tua documentazione effettivi.

Amazon Q accelera il processo di inserimento degli sviluppatori consentendo loro di trovare autonomamente le risposte e sbloccare immediatamente eventuali ostacoli.

📮ClickUp Insight: i knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contestualizzazioni. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed e-mail (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma ce l'hai: prova ClickUp!

Suggerimenti di codice e raccomandazioni in tempo reale

Una delle parti più difficili dell'entrare a far parte di un nuovo team è imparare lo stile e i modelli di codifica locali. Ciò comporta un dispendio di tempo aggiuntivo nella revisione del codice per correggere i problemi stilistici.

Amazon Q fornisce il completamento del codice in linea che funge da mentore in tempo reale.

Riconoscimento dei modelli: apprende le convenzioni del tuo team, quindi i suoi suggerimenti guidano naturalmente i nuovi assunti a scrivere codice che sembra appartenere al team.

Spiegazione del codice: uno sviluppatore può evidenziare un blocco di codice sconosciuto e chiedere ad Amazon Q di spiegare cosa fa.

Generazione di test: può anche generare test unitari per un pezzo di codice, aiutando i nuovi sviluppatori sia a comprendere il comportamento previsto del codice sia a contribuire immediatamente con test preziosi.

🧠 Curiosità: il gigante dei servizi finanziari DTCC ha registrato una riduzione del 30% dei difetti di codice dopo aver adottato Amazon Q Developer, aiutando gli sviluppatori a scrivere codice migliore sin dalla loro prima attività.

Trasformazioni e aggiornamenti automatizzati del codice

I nuovi sviluppatori spesso vengono catapultati subito nel vivo dell'azione, assegnati a parti più datate dell'applicazione che hanno alle spalle anni di storia. Potrebbero dover lavorare con una versione legacy di un linguaggio o un framework obsoleto che non hanno mai utilizzato prima.

Prima di poter apportare anche solo una piccola modifica, devono prima capire perché il codice ha quell'aspetto. Questa curva di apprendimento può essere intimidatoria.

Amazon Q Developer può aiutarti. Sebbene non effettui completamente l’automazione degli aggiornamenti su larga scala end-to-end, può generare codice aggiornato, suggerire rifattorizzazioni e segnalare modelli obsoleti. Invece di lottare con modifiche sintattiche o stranezze di dipendenza, i nuovi assunti possono concentrarsi su ciò che conta davvero: la logica aziendale alla base del cambiamento.

È utile anche per piccoli miglioramenti. Uno sviluppatore può chiedere ad Amazon Q di rifattorizzare una funzione complessa per renderla più leggibile. La sua scansione di sicurezza integrata è in grado di identificare le vulnerabilità nel codice e suggerire correzioni, impedendo ai nuovi assunti di introdurre accidentalmente rischi per la sicurezza.

I nuovi sviluppatori non sono costretti a muoversi con cautela intorno al codice legacy. E quella sensazione iniziale di slancio fa una grande differenza nella rapidità con cui sentono di appartenere veramente al team.

Prerequisiti per la configurazione di Amazon Q Developer

Prima di implementare Amazon Q nel tuo team, è utile mettere in atto alcuni elementi fondamentali. Niente di complicato, pensalo semplicemente come una lista di controllo prima della lista di controllo:

Account AWS: avrai bisogno di un account AWS attivo con le autorizzazioni necessarie per abilitare e configurare i servizi Amazon Q.

Configurazione della gestione delle identità e degli accessi (IAM): fondamentale per la sicurezza

Configurazione del provider di identità: per l'utilizzo da parte del team, è necessario configurare una soluzione Single Sign-On (SSO). Amazon Q si integra con IAM Identity Center, che supporta provider di identità esterni tramite SAML o OIDC.

Accesso al repository: devi decidere da quali devi decidere da quali fonti di conoscenza desideri che Amazon Q apprenda.

Considerazioni sulla rete: assicurati che gli IDE dei tuoi sviluppatori possano comunicare con gli endpoint AWS.

💡 Suggerimento professionale: per la maggior parte dei team, il livello Amazon Q Developer Pro è la scelta più pratica per l'inserimento su larga scala. Offre i controlli amministrativi, la configurazione organizzativa e i limiti di utilizzo più elevati necessari per gestire l'accesso all'interno del team.

Come configurare Amazon Q Developer per il tuo team

Una volta soddisfatti i prerequisiti, sei pronto per implementare Amazon Q Developer. La configurazione in sé non è complicata, ma è utile pensarla per fasi. A livello generale, ci sono tre parti: installazione dell'estensione IDE, configurazione dell'autenticazione per il tuo team e verifica che gli sviluppatori possano utilizzare lo strumento senza problemi nel loro lavoro quotidiano.

Un'implementazione di base può essere terminata in poche ore. Tuttavia, le organizzazioni più grandi o i team con autorizzazioni complesse dovrebbero avere un piano per più tempo da dedicare a testare e mettere a punto gli accessi.

Passaggio 1: installa l'estensione Amazon Q Developer

L'installazione avviene localmente sul computer di ogni sviluppatore. Amazon Q viene fornito come estensione per i più diffusi IDE, quindi il processo di installazione è molto semplice.

Gli utenti di VS Code possono trovare l'estensione cercando "Amazon Q" nel Visual Studio Marketplace e cliccando su Installa.

Gli utenti JetBrains IDE (IntelliJ IDEA o PyCharm) possono installarlo dal JetBrains Marketplace o tramite le impostazioni dell'IDE nella sezione Plugins.

Dopo l'installazione, allo sviluppatore verrà richiesto di effettuare l'accesso. Potrà utilizzare un AWS Builder ID per uso individuale oppure, per le configurazioni di team, effettuare l'autenticazione tramite l'IAM Identity Center configurato in precedenza.

Una volta effettuata l'autenticazione, l'estensione aggiunge automaticamente un pannello di chat all'IDE e abilita i suggerimenti di codice in linea. Un modo rapido per verificare che funzioni è digitare un commento che descrive una funzione e vedere se Amazon Q inizia a offrire suggerimenti di codice.

Passaggio 2: collega i tuoi repositori di conoscenze

Questo è il passaggio che trasforma Amazon Q da uno strumento di IA generico a un esperto personalizzato del tuo codice. Devi indicargli dove trovare le conoscenze del tuo team. Questo viene fatto nella console Amazon Q all'interno di AWS.

Vedrai le opzioni per effettuare la connessione a varie origini dati. Le scelte più comuni per l'inserimento degli sviluppatori includono:

Repository di codice: GitHub, Gitlab, Bitbucket

Piattaforme di documentazione: Confluence, SharePoint o anche un sito web con i tuoi wiki interni.

Strumenti di tracciamento dei problemi: Jira, GitHub Issues

Per ogni fonte, dovrai effettuare l'autenticazione e configurare la frequenza di sincronizzazione. È importante ricordare che il processo di indicizzazione iniziale può richiedere tempo, soprattutto per codebase di grandi dimensioni o siti di documentazione estesi, quindi pianifica questo ritardo.

💡 Suggerimento professionale: Sebbene Amazon Q Developer sia progettato per fornire assistenza contestuale basata sul codice su cui sta lavorando uno sviluppatore, è importante definire chiaramente le aspettative: non acquisisce né comprende automaticamente tutti i sistemi interni per impostazione predefinita. La qualità delle sue risposte dipende dal contesto disponibile attraverso l'ambiente e le autorizzazioni dello sviluppatore.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un semplice prompt di testo fornito dall'utente? ClickUp Brain può farlo ! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sintesi delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro di ClickUp, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Passaggio 3: configurare l'accesso e le autorizzazioni

Una volta stabilite le tue connessioni di conoscenza, il passaggio finale è gestire il modo in cui il tuo team vi accede. Nella console AWS, creerai un'applicazione Amazon Q, che è il contenitore per la configurazione del tuo team.

Qui utilizzerai IAM Identity Center per gestire l'autenticazione dei membri del team e creare gruppi per controllare l'accesso.

📌 Ad esempio, puoi creare un gruppo "Sviluppatori frontend" che ha accesso solo ai repository frontend e un gruppo "Sviluppatori backend" con accesso ai servizi backend. Questa area di lavoro garantisce che i suggerimenti e le risposte che ogni sviluppatore riceve siano altamente pertinenti al proprio ruolo.

I controlli amministrativi consentono inoltre di:

Imposta i limiti di utilizzo

Abilita o disabilita funzionalità/funzioni specifiche e

Attiva la registrazione di audit ai fini della conformità

Prima di un'implementazione completa, chiedi ad alcuni sviluppatori di testare la configurazione per assicurarti che possano accedere alle fonti di conoscenza corrette e che tutto funzioni come previsto.

Best practice per l'inserimento degli sviluppatori con Amazon Q

La semplice installazione di un nuovo strumento non garantisce che verrà utilizzato. Il modo in cui lo implementi è importante tanto quanto il modo in cui lo configuri. Per accelerare effettivamente l'inserimento degli sviluppatori, è necessario prestare attenzione al lato umano del cambiamento: abitudini, fiducia e flussi di lavoro quotidiani.

Le best practice riportate di seguito sono tratte da implementazioni aziendali di successo e si concentrano sulla creazione di uno slancio iniziale, sull'ottenimento del consenso e sulla dimostrazione rapida del valore reale.

Inizia con un team pilota

Invece di implementare Amazon Q in tutta la tua organizzazione di ingegneri contemporaneamente, inizia con un piccolo team pilota dedicato. Potrebbe trattarsi di un singolo gruppo o di una manciata di sviluppatori provenienti da team diversi. Un programma pilota aiuta a garantire un lancio su larga scala senza intoppi.

I vantaggi?

Identifica i problemi in anticipo: puoi individuare e risolvere eventuali problemi di configurazione o autorizzazione su piccola scala prima che abbiano un impatto su tutti.

Raccogli feedback preziosi: il team pilota può fornire feedback cruciali su quali fonti di conoscenza sono più utili e quali mancano.

Crea campioni interni: gli sviluppatori del gruppo pilota diventeranno i tuoi esperti interni e promotori. Le loro storie di successo e la loro esperienza diretta saranno preziose per convincere altri team ad adottare lo strumento.

💡 Suggerimento: per ottenere il massimo risultato, scegli un team che avrà presto nuovi assunti. Questo ti consentirà di misurare direttamente l'effetto dello strumento sulla loro esperienza di inserimento e di raccogliere testimonianze significative.

Stabilisci metriche di successo chiare

Come giustificare l'investimento in uno strumento come Amazon Q?

Ovviamente, devi essere in grado di misurarne l'impatto e, prima che tu lo dica, obiettivi vaghi come "inserimento più rapido" non sono sufficienti. Stabilisci metriche di successo chiare che dimostrino il valore sia al tuo team che alla leadership.

Valuta la possibilità di effettuare il monitoraggio dei seguenti indicatori chiave di prestazione (KPI):

Metrica Cosa misura Tempo necessario per il primo commit Il tempo necessario a un nuovo sviluppatore per inviare il suo primo contributo significativo al codice Domande ai colleghi Riduzione del numero di domande poste nei canali Slack pubblici o nei messaggi diretti agli sviluppatori senior. Fiducia auto-dichiarata Un semplice sondaggio che chiede ai nuovi assunti di effettuare una valutazione della loro sicurezza e preparazione dopo la prima settimana o il primo mese di lavoro. Utilizzo di Amazon Q Il volume delle query e le fonti di conoscenza collegate a cui si accede più frequentemente

Stabilisci una linea di base per queste metriche prima di avviare il programma pilota. Ciò ti consentirà di presentare dati chiari e convincenti prima e dopo che dimostrano l'efficacia dello strumento. Ti aiuterà anche a identificare eventuali lacune nelle tue fonti di conoscenza.

Crea slancio attraverso risultati rapidi

Come vengono effettivamente adottati gli strumenti? Non perché qualcuno ha detto che dovrebbero essere adottati, ma perché qualcuno ha visto che funzionano.

Se un nuovo assunto riesce a sbloccarsi in pochi secondi invece di aspettare mezza giornata per una risposta, è una vittoria.

Se Amazon Q risponde a una domanda che avrebbe richiesto ore di ricerca tra documenti e vecchie PR, questo è un altro vantaggio.

E se qualcuno invia il suo primo commit prima del previsto? Vale sicuramente la pena notarlo!

Incoraggia il tuo team pilota a promuovere la condivisione di questi momenti di illuminazione. Parlane. Mettili sotto i riflettori.

Spesso è sufficiente un semplice canale di chat ClickUp, un luogo in cui condividere suggerimenti rapidi, storie del tipo "questo mi ha fatto risparmiare tempo" o domande che stimolano un uso migliore. Basta dimostrare apertamente che lo strumento sta dando i suoi frutti.

Perché se un ingegnere senior scettico vede un nuovo collega risolvere un problema con cui ha lottato in passato, la curiosità prende il sopravvento. E una volta che la curiosità si manifesta, l'adozione di solito non tarda ad arrivare.

Come ClickUp semplifica l'inserimento degli sviluppatori insieme ad Amazon Q

Sebbene Amazon Q sia ottimo per aiutare gli sviluppatori a districarsi nelle complessità tecniche di un codice base, non risolve l'intero puzzle dell'inserimento. Un nuovo sviluppatore ha anche bisogno di un piano chiaro e strutturato su ciò che deve fare, entro quando e chi deve incontrare.

Amazon Q risponde alla domanda "Come funziona questo codice?", ma non risponde alla domanda "Su cosa dovrei lavorare in questo momento?". È qui che ClickUp diventa il partner ideale. 🛠️

Insieme, coprono entrambi gli aspetti dell'inserimento: contesto e coordinamento.

Da passaggi frammentari a un percorso chiaro da seguire

La maggior parte dei processi di inserimento degli sviluppatori non sono intenzionalmente disorganizzati. Semplicemente, col tempo diventano tali. Una lista di controllo è contenuta in un unico documento. Le richieste di accesso avvengono su Slack. Le note sull'architettura sono conservate altrove. I nuovi assunti fanno del loro meglio per mettere insieme tutti i pezzi, mentre i manager cercano di effettuare il monitoraggio da lontano.

ClickUp porta ordine in quel caos lavorativo.

Passa dalla dispersione lavorativa alla convergenza con ClickUp

Con ClickUp attività, puoi trasformare l'inserimento in un piano chiaro e ripetibile, in cui tutto, dalla configurazione dell'ambiente alla prima revisione del codice, è organizzato in un unico posto. Nessuna incertezza. Nessun momento in cui ti chiedi: "L'ho già fatto?".

I campi personalizzati aggiungono il contesto mancante che di solito risiede nella mente delle persone: mentore assegnato, accesso al repository concesso e presentazioni completate. Si tratta di piccoli dettagli, ma che possono compromettere l'inserimento se vengono trascurati.

Rendi le conoscenze utilizzabili, non solo documentate

La documentazione da sola non sblocca gli sviluppatori, ma una documentazione accessibile sì.

ClickUp Docs ti offre una sede centralizzata per le guide di inserimento, le panoramiche architetturali e le norme del team. Ma la vera differenza sta nel modo in cui Docs si collega al lavoro. Un nuovo sviluppatore può leggere informazioni su un processo e passare direttamente all'attività di ClickUp in cui applicarlo, nello stesso spazio di lavoro.

Collega i tuoi documenti di inserimento alle tue attività e ai tuoi progetti con ClickUp Docs.

E quando le cose cambiano (perché cambiano sempre), gli aggiornamenti rimangono collegati al flusso di lavoro invece di diventare obsoleti.

Hai bisogno di alcuni consigli per creare documentazione tecnica che mantenga aggiornati gli sviluppatori? Questo video ti servirà da guida:

Lascia che sia l'IA a occuparsi del lavoro di routine

Proprio come Amazon Q, ClickUp Brain, l'assistente nativo e sensibile al contesto di ClickUp, svolge gran parte del lavoro pesante per rendere l'inserimento più semplice e fluido per tutti.

I nuovi assunti non sanno dove trovare qualcosa? Brain può individuarlo con prompt in linguaggio naturale.

Hai bisogno di trasformare un obiettivo di inserimento di alto livello in attività secondarie concrete? Brain può redigerne una bozza.

Desideri un rapido riassunto dello stato senza dover cercare gli aggiornamenti? Brain ce l'ha.

Aiuta i nuovi assunti a trovare autonomamente le risposte alle loro domande sulle politiche aziendali, sulle best practice e persino sul codice con ClickUp Brain.

Invece di affidarsi ai manager come collante umano, che rispondono alle stesse domande e controllano gli stessi stati, ClickUp Brain aiuta i nuovi assunti e i neoassunti a trovare autonomamente le informazioni contestualizzate.

Aggiungi ClickUp Super Agents come tuoi compagni di squadra IA e l'inserimento inizierà a funzionare da solo. Aggiungi una data di inizio e le attività verranno assegnate. I mentori riceveranno una notifica. Verranno inviati messaggi di benvenuto. Nessuno dovrà ricordarsi i passaggi: tutto avverrà automaticamente.

Scopri come i Super Agent gestiscono il lavoro per te con i loro superpoteri IA. Guarda questo video!

Visibilità senza microgestione

Per i manager, l'inserimento dei nuovi assunti è spesso come una scatola nera.

Tutto è in linea con i piani? Qualcuno è in difficoltà? Stiamo per perdere qualcosa di importante?

Le dashboard di ClickUp cambiano tutto questo. Ottieni una visione in tempo reale dei progressi dell'inserimento in tutto il team. È più facile capire chi sta procedendo senza intoppi e chi potrebbe aver bisogno di aiuto. Puoi anche impostare le schede AI per riassumere il tempo impiegato dai nuovi assunti per raggiungere attività cardine come il loro primo commit.

Utilizza le schede AI nei dashboard ClickUp per riassumere le prestazioni dei nuovi assunti.

Modelli per partire con il piede giusto

ClickUp include una libreria pronta all'uso di modelli di inserimento che ti consentono di evitare la difficoltà di partire da zero e di garantire coerenza fin dal primo giorno. Scegli uno di questi modelli per iniziare:

Accedi a un elenco di attività già pronto e dettagliato per mettere al passo i nuovi assunti. Configurazione dell'account, accesso agli strumenti, revisione della documentazione, obiettivi della prima settimana... ogni attività ha titolari e date di scadenza chiare, così puoi procedere rapidamente con la massima responsabilità.

Ottieni un modello gratis Organizza meglio le attività di inserimento con il modello di lista di controllo per l'inserimento di ClickUp.

Poiché è basato su una lista di controllo, è facile da duplicare per ogni nuovo sviluppatore, lasciando comunque spazio alla personalizzazione delle attività in base al ruolo o al team.

Se il tuo inserimento richiede settimane (o mesi), questo modello ti offre una struttura più articolata per gestirlo dall'inizio alla fine. Include diverse visualizzazioni, come la Sequenza, lo stato di avanzamento e le fasi di inserimento, oltre a campi personalizzati per il monitoraggio dei mentori, dei reparti, delle date di inizio e dello stato di completamento.

Ottieni un modello gratis Ottieni un flusso di lavoro di inserimento pronto all'uso per accelerare l'inserimento dei nuovi assunti con il modello di inserimento dei dipendenti di ClickUp.

È particolarmente utile per i team che desiderano avere una visibilità sull'andamento dell'inserimento di più nuovi assunti contemporaneamente.

Progettato per team distribuiti, questo modello punta a sostituire le conversazioni informali con chiarezza. Combina attività chiaramente sequenziate, check-in asincroni e documentazione centralizzata, in modo che i dipendenti remoti sappiano sempre cosa ci si aspetta da loro.

Ottieni un modello gratis Semplifica il tuo processo di inserimento remoto in modo rapido e semplice con il modello di inserimento remoto ClickUp.

Il risultato: meno ping su Slack, meno incertezze e un'esperienza più coerente, indipendentemente dalla provenienza dei nuovi assunti.

🤝 Promemoria: ogni modello ti offre una base di lavoro su cui puoi integrare automazioni, ClickUp Brain e flussi di lavoro specifici per il team man mano che l'inserimento matura.

Trasforma l'inserimento degli sviluppatori in un sistema, non in una corsa frenetica

Amazon Q aiuta gli sviluppatori a muoversi più rapidamente all'interno del codice. ClickUp assicura che tutto ciò che ruota attorno al codice (attività, conoscenze, persone e progressi) proceda altrettanto agevolmente.

Insieme, trasformano l'inserimento da un'esperienza frammentata in un sistema. Un sistema in cui i nuovi sviluppatori dedicano meno tempo a capire come funzionano le cose e più tempo a svolgere un lavoro significativo.

Vuoi provarlo tu stesso? Crea oggi stesso il tuo account ClickUp gratis!

Domande frequenti (FAQ)

La configurazione iniziale di Amazon Q può essere terminata in poche ore, ma il tempo necessario allo strumento per indicizzare completamente le tue fonti di conoscenza varierà a seconda delle dimensioni dei tuoi repository. Gli sviluppatori possono iniziare a utilizzare le funzionalità di chat e suggerimento di codice immediatamente dopo l'installazione dell'estensione IDE.

Amazon Q supporta un'ampia gamma di linguaggi di programmazione diffusi, tra cui Python, Java, JavaScript, TypeScript e C#. Il supporto approfondito e la qualità dei suggerimenti sono maggiori per i linguaggi comunemente utilizzati negli ambienti AWS.

Puoi collegare i tuoi documenti ClickUp come fonte di conoscenza per Amazon Q, che consentirà di includere la documentazione dei processi del tuo team e il contesto del progetto nelle sue risposte. Questo crea un flusso di lavoro in cui la gestione delle attività e l'assistenza al codice collaborano per supportare l'inserimento.

Il livello gratuito è pensato per i singoli sviluppatori e offre funzionalità di base. Per l'inserimento dei team, è generalmente necessario il livello Pro, che include funzionalità amministrative essenziali come controlli organizzativi, limiti di utilizzo più elevati e la possibilità di personalizzare le fonti di conoscenza per i diversi team.