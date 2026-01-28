8 casi d'uso di ChatGPT nel marketing che ogni marketer dovrebbe conoscere

Tutti conosciamo ChatGPT come uno dei primi strumenti di IA che ha reso l'IA accessibile ai team aziendali.

Come ha affermato l'imprenditore americano Aaron Levie, "ChatGPT è uno di quei rari momenti nella tecnologia in cui si intravede come tutto sarà diverso in futuro".

E le cose sono davvero cambiate rapidamente. A metà del 2025, OpenAI ha confermato che ChatGPT aveva raggiunto oltre 800 milioni di utenti settimanali.

Tuttavia, l'utilità non è sinonimo di prontezza. Se la tua giornata è suddivisa tra documenti, prompt, tracker, approvazioni e cinque diverse campagne in corso contemporaneamente, ChatGPT può aiutarti. Dalla semplice generazione di contenuti alla ricerca approfondita, è diventato un partner affidabile per molti team di marketing.

In questa guida troverai casi d'uso pratici di ChatGPT nel marketing che potrai applicare immediatamente. Troverai anche esempi e prompt che potrai riutilizzare per il contenuto, le campagne di marketing digitale, l'email marketing e l'ottimizzazione dei motori di ricerca.

🌟 Modello in primo piano

Se la tua strategia vive nelle slide mentre l'esecuzione vive in più strumenti, il monitoraggio delle prestazioni può diventare complicato. Il modello di piano di marketing di ClickUp ti offre uno spazio strutturato per impostare gli obiettivi, suddividerli in attività, monitorare i progressi e visualizzare le sequenze senza dover ricostruire lo stesso piano in più strumenti. Ottieni un modello gratis Dedica meno tempo alla gestione dei fogli di calcolo e più tempo alla creazione di ottimi lavori con il modello di piano di marketing di ClickUp.

Perché i marketer dovrebbero usare ChatGPT

Come marketer, la pagina bianca è spesso il tuo nemico numero uno. Complica tutto: scrivere post per il blog, redigere un post sui social media, creare oggetti per le e-mail o varianti di testi pubblicitari per una nuova campagna.

ChatGPT ti aiuta a muoverti più velocemente generando una prima bozza e riassumendo i punti chiave dalle tue note dettagliate o da un repository di contenuti esistenti.

È utile anche quando hai bisogno di un pensiero strutturato su richiesta. Puoi chiedergli di raggruppare le parole chiave rilevanti in base all'intento, proporre formati di contenuto per diversi canali e delineare cosa testare nella tua prossima serie di campagne social o email.

La qualità dei risultati dipende dagli input, quindi è utile fornire il contesto che un consulente di marketing digitale richiederebbe normalmente:

Il tuo pubblico di riferimento

L'obiettivo della campagna

Il canale (contenuti del blog, landing page, piattaforme social media)

Il tono e i vincoli (voce del marchio, numero di parole, regole di conformità)

Ecco alcuni esempi dei tipi di attività di marketing che puoi svolgere con ChatGPT:

✍🏼 Scrivi testi di marketing per pagine web, post sui social media, descrizioni di prodotti e campagne email.

📈 Analizza i dati dei clienti, come il comportamento di navigazione e la cronologia degli acquisti, per personalizzare i messaggi di marketing e il contenuto del sito web.

✅ Identifica le tendenze di mercato e riepiloga/riassuma le informazioni sui concorrenti per aiutarti a prendere decisioni informate.

Casi d'uso di ChatGPT nel marketing

Per darti un'idea chiara di come utilizzare ChatGPT per il marketing, esamineremo otto casi pratici di utilizzo di ChatGPT nel marketing.

Dalla creazione quotidiana di contenuti all'analisi dei dati più intelligente e alla pianificazione delle campagne, questi esempi dimostrano come ChatGPT possa accentuare il tuo lavoro di marketing e migliorare l'efficienza.

1. Ideazione dei contenuti

tramite ChatGPT

Ogni contenuto di alto livello era inizialmente solo un'idea. Le grandi idee non sono facili da trovare e ChatGPT può essere un partner sorprendentemente efficace per il brainstorming. Inoltre, avere un punto di partenza invece di fissare una pagina bianca rende il processo di creazione dei contenuti molto meno stressante.

Un altro ottimo modo per utilizzare ChatGPT per l'ideazione di contenuti è quello di chiedergli di condurre prima alcune ricerche di mercato di base. Puoi chiedergli di fare un elenco dei principali concorrenti nel tuo settore, individuare opportunità di mercato o persino suggerire proposte di vendita uniche.

La velocità è un altro grande vantaggio. Infatti, un post su Reddit mostra come qualcuno abbia utilizzato ChatGPT per generare 40 idee di contenuto in meno di 60 secondi. Ma, ovviamente, i prompt efficaci sono la chiave.

⭐ Prova questi prompt per l'ideazione dei contenuti:

Elenca 10 idee per post sul blog per una piccola impresa che offre servizi di social media marketing.

Suggerisci idee creative per i post sui social media per un marchio che si rivolge ai clienti della Generazione Z.

Brainstorming sugli argomenti della newsletter per un'agenzia di marketing digitale specializzata nel contenuto

Genera idee di contenuto basate sulle ultime tendenze nell'ottimizzazione dei motori di ricerca per i marchi di e-commerce.

✅ Cosa hanno in comune tutti questi prompt?

Sono chiari riguardo al pubblico di destinazione, fanno menzione del contesto aziendale e specificano il tipo di contenuto o il canale per cui desideri ricevere idee.

2. Segmentazione del pubblico

Dato che stiamo parlando del pubblico di destinazione, vediamo come ChatGPT può aiutarti a creare campagne che raggiungano effettivamente le persone giuste.

ChatGPT è in grado di setacciare enormi quantità di dati sui clienti e fornirti un quadro più chiaro di ciò che il tuo pubblico di riferimento desidera realmente. È in grado di individuare modelli e tendenze che potresti trascurare analizzando interazioni, domande e feedback casuali.

Ciò significa che otterrai gruppi di pubblico più intelligenti e modi più significativi per coinvolgerli.

Rileva anche i cambiamenti più sottili nel sentiment dei clienti o le tendenze emergenti del mercato, offrendoti l'opportunità di adeguare la tua strategia prima che diventi troppo avanzata. E poiché comprende così bene il contesto e il linguaggio, le intuizioni risultano ponderate e sorprendentemente umane.

Uno dei vantaggi principali dell'utilizzo di ChatGPT per la segmentazione è quanto semplifica la personalizzazione. Più i tuoi gruppi diventano specifici, più difficile è solitamente creare Messaggi che sembrino personali. ChatGPT ti solleva da gran parte del lavoro richiesto.

⭐ Ecco un paio di prompt che puoi provare per la segmentazione del pubblico (dovrai però inserire il contesto richiesto per queste):

Suggerisci modi per segmentare il nostro pubblico in base alla cronologia degli acquisti e al comportamento di navigazione.

Aiutami a classificare gli iscritti alla nostra newsletter in gruppi in base al loro coinvolgimento nelle campagne email passate.

Identifica i segmenti di pubblico per un marchio di prodotti per la cura della pelle in base agli interessi dei clienti, alle fasce d'età e alle preferenze di prodotto.

📮 ClickUp Insight: quasi l'88% degli intervistati dichiara di utilizzare strumenti di IA per semplificare e velocizzare le attività personali. Vuoi ottenere gli stessi vantaggi sul lavoro? L'assistente AI integrato di ClickUp, ClickUp Brain, ti aiuta a lavorare in modo più intelligente con meno riunioni, riepiloghi istantanei e attività automatizzate, aumentando la produttività fino al 30%.

3. Ottimizzazione dei contenuti

Le persone ricorrono spesso a ChatGPT per la creazione di contenuti da zero, ma sapevi che puoi utilizzarlo anche per ottimizzare i contenuti esistenti?

Secondo SurveyMonkey, questo è il motivo principale per cui i professionisti del marketing utilizzano strumenti di IA. Ed è comprensibile. Dall'aggiunta delle parole chiave SEO appropriate all'adattamento dei contenuti per diversi tipi di pubblico, l'ottimizzazione è l'ambito in cui l'IA dà il meglio di sé.

Che si tratti di migliorare un post sul blog, rendere più incisivo il testo di un'email di marketing o modificare un post sui social media, ChatGPT ti aiuta a partire con il piede giusto.

⭐ Puoi chiedere a ChatGPT di aiutarti con l'ottimizzazione dei contenuti con questi semplici prompt:

Suggerisci un elenco di parole chiave SEO per un post sul blog su [argomento] e mostrami come fare ad includerle in modo naturale nel corpo del testo, negli H2 e negli H3.

Riscrivi il paragrafo seguente in modo che si rivolga a un pubblico diverso, ma mantenga il significato originale.

Crea una meta descrizione per un post sul blog intitolato [titolo] che invogli le persone a cliccare. Dammi 5 opzioni tra cui scegliere, coprendo diversi punti di vista in ciascuna di esse.

Aiutami a creare una bozza di contenuto basata su [parola chiave] e argomenti correlati.

Scrivi alcuni titoli accattivanti per un post sul blog relativo a [argomento] che attraggano [pubblico di destinazione]

👀 Curiosità: il primo spot televisivo fu trasmesso negli Stati Uniti nel 1941 per promuovere gli orologi Bulova. Il costo della messa in onda prima di una partita di baseball trasmessa da un'emittente di New York fu di soli 9 dollari. Quel Clip di 10 secondi aprì le porte a quello che sarebbe diventato un settore pubblicitario da miliardi di dollari. Oggi, il costo non è solo la spesa per i media, ma anche la larghezza di banda creativa e la velocità. L'IA aiuta i team a produrre più risorse più rapidamente, a iterare continuamente e a riutilizzare i contenuti in diversi formati.

4. Copywriting pubblicitario

Scrivere un buon testo pubblicitario è un po' come avviare una conversazione con qualcuno che va di fretta. Devi catturare la sua attenzione, suscitare la sua curiosità e dargli un motivo per interessarsi, il tutto in poche parole.

Che tu stia pubblicando annunci su Google, Facebook, LinkedIn o persino TikTok, ChatGPT può aiutarti a creare messaggi freschi e pertinenti per il tuo pubblico di destinazione.

Lo strumento di marketing basato sull'IA è utile anche per testare diverse versioni di un annuncio ( test A/B ). Puoi creare rapidamente diverse opzioni e vedere quale porta i risultati migliori.

⭐ Ecco come i marketer utilizzano ChatGPT per la redazione di testi pubblicitari:

Scrivi titoli e descrizioni per Google Ads che mettano in evidenza i punti chiave e invitino i clic per [descrizione del prodotto] da parte del [pubblico di destinazione].

Crea testi pubblicitari per i social media che risultino personali e si adattino al tono di piattaforme come Instagram, Facebook e LinkedIn.

Scrivi testi pubblicitari nativi che si integrino in modo naturale con i contenuti circostanti, ma che siano comunque sufficientemente accattivanti da suscitare interesse.

5. Riutilizzo dei contenuti

Il riutilizzo dei contenuti è il modo in cui i team di marketing snelli fanno lavorare ogni contenuto 10 volte di più, massimizzandone il ROI.

Con ChatGPT, questo processo risulta molto più fluido e spesso consente anche di risparmiare tempo.

Ahrefs riporta che il 74,2% delle nuove pagine web ora include contenuti generati dall'IA. Non sorprende che i professionisti del marketing stiano ricorrendo a strumenti come ChatGPT per migliorare i propri processi di creazione e marketing dei contenuti.

⭐ Ecco come utilizzare ChatGPT per riutilizzare i contenuti:

Trasforma una serie di post del blog in un e-book che funge anche da download gratis per la generazione di lead.

Riiepiloga un lungo webinar o podcast in un post sul blog o in più post sui social media.

Rielabora un articolo del blog in una newsletter accattivante per i tuoi iscritti tramite email.

Evidenzia i momenti salienti di un webinar o di un video per creare contenuti di follow-up o brevi snippet promozionali.

Suddividi un articolo dettagliato in post rapidi e condivisibili per piattaforme come Instagram, LinkedIn o Twitter.

✅ Se sei alla ricerca di idee prompt, eccone alcune per iniziare:

Riassumi questo [webinar, post sul blog o podcast] in un post LinkedIn di 150 parole per [pubblico di destinazione].

Riscrivi questo post del blog come una newsletter amichevole che metta in evidenza i punti salienti.

Trasforma questo articolo in tre brevi didascalie Instagram con hashtag pertinenti.

6. Ottimizzazione SEO

Quasi il 65% delle aziende dichiara di aver ottenuto risultati SEO migliori grazie agli strumenti di IA.

Ed è facile capire perché.

Dalla ricerca degli argomenti giusti per il tuo blog all'aiuto nella ricerca delle parole chiave, ChatGPT rende il processo molto più organizzato. Può anche aiutarti a trovare titoli che attirino l'attenzione e a raggruppare i termini di ricerca in base all'intento, rendendo più facile capire cosa stanno realmente cercando i tuoi lettori.

Inoltre, è un partner utile quando vuoi creare una struttura di contenuti solida o scrivere meta descrizioni che invitano a cliccare.

⭐ ChatGPT fornisce supporto alle tue attività SEO in molti modi diversi:

Suggerisci idee di contenuto basate sulle parole chiave di tendenza nel [tuo settore]

Trova parole chiave a coda lunga e raggruppale in base all'intento di ricerca.

Crea idee per titoli che siano accattivanti e ricchi di parole chiave.

Redigi una bozza di contenuto che corrisponda all'intento di ricerca dietro [parola chiave target]

Scrivi una meta descrizione chiara e accattivante per un post sul blog relativo a [argomento].

7. Chatbot per la generazione di lead e il supporto clienti

tramite ChatGPT

Tutti apprezziamo una risposta rapida e utile quando abbiamo una domanda. Questo è esattamente il motivo per cui le aziende si stanno rivolgendo ai chatbot per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Con ChatGPT in esecuzione in background, il tuo chatbot può avere conversazioni più naturali con i tuoi clienti.

I chatbot basati su ChatGPT possono rispondere a domande comuni, condividere dettagli sui prodotti, guidare i clienti durante il checkout o persino aiutare a risolvere piccoli problemi. Questo semplifica la vita dei tuoi clienti e offre al tuo team del supporto un po' di respiro.

Dal punto di vista del marketing, i chatbot possono avviare conversazioni in modo delicato con i visitatori del sito web e persino acquisire lead attraverso chat naturali e amichevoli.

⭐ E se ti stai chiedendo come ChatGPT possa inserirsi in tutto questo, puoi provare a chiedergli cose come:

Uno script chatbot intuitivo per rispondere alle domande più comuni sui prodotti

Risposte utili per guidare i clienti attraverso il processo di checkout

Un flusso di conversazione naturale che semplifica la raccolta delle informazioni sui lead

Suggerimenti su come un chatbot può aiutare i visitatori a esplorare la tua gamma di prodotti

8. Analisi dei dati e reportistica

Prashanth Southekal, responsabile del Data for Business Performance Institute, ha affermato: "Le aziende dispongono di una quantità enorme di dati, ma l'esito positivo non dipende dalla raccolta dei dati, bensì dalla loro gestione e dall'analisi approfondita".

Questo è un altro ambito in cui ChatGPT può rivelarsi utile.

Che tu stia effettuando il monitoraggio delle prestazioni di una campagna, analizzando il traffico del sito web o verificando i risultati dell'ultima campagna di email marketing, ChatGPT semplifica l'analisi.

Aiuta anche a dare un senso a set di dati complessi, scomponendoli in semplici intuizioni che il tuo team di marketing può effettivamente utilizzare. E se stai cercando di individuare tendenze o fare previsioni informate, ChatGPT ti consente di guardare avanti leggendo i dati passati.

⭐ Chiedi a ChatGPT di aiutarti con l'analisi dei dati e la reportistica:

Riassumi i risultati chiave di questo rapporto sulle prestazioni della campagna in termini semplici.

Evidenzia le informazioni più importanti dai nostri dati Google Analytics dell'ultimo mese.

Suggerisci possibili ragioni per un calo di coinvolgimento sui nostri ultimi post sui social media

Esamina le prestazioni della campagna email dell'ultimo trimestre e suggerisci aree di miglioramento.

👀 Curiosità: il termine "intelligenza artificiale" è stato coniato nel 1956 durante il Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, spesso considerato il "momento fondante" di questo campo.

Limiti dell'utilizzo di ChatGPT nel marketing

La maggior parte di noi si rende conto che, sebbene ChatGPT possa essere un assistente utile, non è privo di difetti. È importante che i team di marketing sappiano dove sono le sue lacune, in modo da poter evitare sorprese e cercare alternative a ChatGPT.

Ecco alcuni limiti comuni di cui i professionisti del marketing dovrebbero essere consapevoli:

ChatGPT potrebbe fornire informazioni inaccurate, pertanto è fondamentale verificare i fatti prima della condivisione o della pubblicazione dei risultati.

Le sue risposte possono riflettere il bias dei dati su cui è stato addestrato , quindi i marketer devono verificare che i risultati siano equi e inclusivi.

Spesso ha difficoltà con il contesto e il buon senso , il che porta a risposte che sembrano corrette ma non centrano il punto.

La creatività non è il suo punto forte, quindi le idee originali per le campagne o i testi spiritosi richiedono ancora il tocco umano.

Lo strumento spesso funziona con informazioni obsolete o limitate, soprattutto se si tratta di dati in tempo reale o argomenti di nicchia. Potrebbe quindi essere necessario chiedergli esplicitamente di reperire i dati più recenti dal web.

Alternative a ChatGPT nel marketing

ChatGPT è utile per creare rapidamente bozze e generare decine di idee in un colpo solo, ma il lavoro di marketing raramente si esaurisce nella bozza. Hai ancora bisogno di un posto dove archiviare il brief, assegnare il lavoro, effettuare il monitoraggio delle approvazioni e fornire la reportistica senza duplicare le informazioni su più strumenti.

È qui che entrano in gioco il Work Sprawl e l'IA Sprawl.

Il lavoro dispersivo si verifica quando i tuoi piani, le tue risorse e le tue attività sono distribuiti su strumenti diversi che non comunicano tra loro.

L'espansione incontrollata dell'IA si verifica quando la tua organizzazione si affida a più strumenti di IA e modelli di IA sparsi senza supervisione, strategia o idea di chi sta utilizzando cosa. Ciò porta a sprechi di denaro, duplicazione del lavoro richiesto e rischi per la sicurezza.

Se desideri un'assistenza in stile ChatGPT che rimanga in connessione con l'esecuzione, ClickUp rappresenta un'alternativa più intelligente. Questo perché l'IA nativa di ClickUp, ClickUp Brain, risiede all'interno dello stesso spazio di lavoro IA convergente in cui già risiedono i tuoi progetti di marketing.

Perché ClickUp Brain batte ChatGPT per i team di marketing

Scrivi bozze di post sui social, testi pubblicitari e contenuti di email direttamente dal brief della tua campagna con ClickUp Brain

ClickUp Brain ti aiuta a generare contenuti, riepilogare gli aggiornamenti e trasformare le brief in attività tracciabili fino alla pubblicazione, senza lasciare la tua area di lavoro.

ChatGPT conosce solo ciò che incolli.

ClickUp Brain può lavorare con ciò che è già presente nel tuo spazio di lavoro: documenti delle campagne, dettagli delle attività, commenti, Sequenze e aggiornamenti, così potrai dedicare meno tempo a spiegare il contesto.

Invece di copiare un prompt in uno strumento separato e incollare il risultato in un'attività di marketing all'interno di ClickUp, puoi redigere contenuti utilizzando l'IA direttamente all'interno di ClickUp Docs, allegarli alle attività della campagna e mantenere la connessione al contesto completo.

Chiedi a ClickUp Brain di scrivere testi di marketing per te direttamente all'interno di ClickUp Documenti.

Utilizzalo quando hai bisogno di:✅ Trasformare il brief di una campagna in elenchi di attività e attività secondarie✅ Redigere bozze di post sui social, testi pubblicitari e contenuti di email da un'unica fonte attendibile✅ Riepilogare gli aggiornamenti della campagna ed estrarre gli elementi da intraprendere dalle note

Quando i tuoi prompt migliori rimangono nella cronologia chat personale di qualcuno, l'intero team finisce per reinventare la ruota. Con ClickUp Docs (e Docs Hub per l'organizzazione), puoi creare una sede condivisa per i brief delle campagne, le librerie di prompt riutilizzabili, i framework di posizionamento e i messaggi approvati, quindi collegare ogni documento direttamente alle attività di ClickUp che lo eseguono, in modo che la strategia e l'azione rimangano sincronizzate.

Ecco un breve video su come i team di marketing sfruttano al meglio ClickUp Brain:

💡 Suggerimento professionale: crea un flusso di lavoro di marketing assistito dall'intelligenza artificiale con ClickUp BrainGPT, la tua super app AI. Come compagno AI desktop, mantiene la connessione del tuo lavoro tra tutte le app che utilizzi: ClickUp, Drive, Slack e altre ancora. Usa la tua voce per acquisire note dettagliate e riepiloghi/riassunti con Talk to Text di ClickUp BrainGPT Ecco come puoi utilizzarlo per risparmiare almeno un giorno alla settimana: Cattura idee per campagne e bozze di testi con la tua voce: usa usa Talk to Text per dettare schemi di blog, varianti di testi pubblicitari, oggetti di email o brevi brief creativi quando sei tra una riunione e l'altra o stai revisionando risorse mentre sei in viaggio. BrainGPT converte la tua voce in testo rifinito che puoi incollare direttamente in un documento ClickUp, nella descrizione di un'attività, in un commento o in qualsiasi casella di testo.

Poni domande che attingono dal contesto reale della tua campagna: invece di spiegare nuovamente ogni dettaglio, chiedi a ClickUp BrainGPT di trovare le risposte dai contenuti della tua area di lavoro, come attività, documenti, chat e riassunti delle riunioni.

Trova rapidamente i lavori passati con query in stile Enterprise Search: quando hai bisogno di riutilizzare contenuti esistenti o individuare feedback dei clienti, ClickUp BrainGPT può cercare in ClickUp, sul web e nei file delle app collegate. quando hai bisogno di riutilizzare contenuti esistenti o individuare feedback dei clienti, ClickUp BrainGPT può cercare in ClickUp, sul web e nei file delle app collegate.

Scegli l'IA giusta per il lavoro senza perdere le risposte della tua area di lavoro: se desideri uno stile di scrittura o di ragionamento diverso, puoi cambiare modello e accedere a ChatGPT, Claude o Gemini nella stessa interfaccia!

Le dashboard di ClickUp rendono l'analisi dei dati meno complessa.

Configura una dashboard per il monitoraggio delle prestazioni delle campagne, delle conversioni dei lead e delle scadenze con ClickUp Dashboards

La maggior parte dei team di marketing dispone di una grande quantità di dati. La parte difficile è riunirli in modo che abbiano senso. Questo è ciò in cui eccellono i dashboard di ClickUp.

Puoi creare una dashboard che mostra in tempo reale i numeri delle tue campagne, le conversioni dei lead, le scadenze dei contenuti e persino il carico di lavoro del team. Tutti i dati sono disponibili in un unico posto per essere visualizzati, quindi non dovrai più passare da uno strumento all'altro.

Ma i dashboard sono utili solo se portano a decisioni. Le schede AI di ClickUp aggiungono reportistica basata sull'IA ai dati del tuo dashboard, così puoi generare un riepilogo esecutivo o un'analisi personalizzata basata su prompt che utilizza la tua attività reale nell'area di lavoro di ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: crea schede IA personalizzate, ad esempio: Sintesi esecutiva dell'IA: per generare un controllo dello stato di salute basato sulla cartella della tua campagna

Aggiornamento sul progetto IA: per ottenere un aggiornamento dello stato chiaro che puoi incollare nelle email agli stakeholder.

AI Brain: per eseguire un prompt personalizzato come "Riassumi cosa è stato spedito questa settimana, cosa è bloccato e cosa richiede attenzione in seguito". Utilizza modelli personalizzati che ti aiutano a configurare rapidamente la tua dashboard con ClickUp AI Cards

Le automazioni e gli agenti di ClickUp ti aiutano a lavorare in modo più intelligente, non più duro.

Automatizza le azioni di routine come il trasferimento delle attività, gli aggiornamenti dello stato o i promemoria di revisione per mantenere i tuoi progetti in movimento con ClickUp Automazioni

C'è sempre un lungo elenco di piccole attività che richiedono troppo tempo, come l'invio di promemoria per la pubblicazione e il follow-up delle approvazioni. ClickUp Automazioni se ne occupa per te.

Supponiamo che un'attività sia contrassegnata come terminata. Puoi impostare ClickUp in modo che avvisi automaticamente la persona successiva in linea, assegni il passaggio successivo o persino pianifichi un follow-up.

💡 Suggerimento professionale: mantieni il flusso delle campagne con ClickUp Super Agents. Affida l'intero flusso di lavoro di marketing, come la creazione, la revisione e la pubblicazione di post sui social, ai Super Agenti di ClickUp Quando il lavoro di marketing entra nel ciclo di revisione, i ritardi derivano solitamente da titolari poco chiari o follow-up dimenticati. ClickUp Super Agents può entrare in azione quando qualcosa cambia nel tuo flusso di lavoro e agire automaticamente, così il tuo team non dovrà più fare affidamento su promemoria manuali. Due esempi di agenti che puoi configurare subito in ClickUp: Agente QA della campagna: quando un'attività passa allo stato "Pronta per la revisione", controlla i campi obbligatori (pubblico, canale, scadenza, link alla risorsa), quindi commenta ciò che manca e assegna il revisore giusto.

Agente di riutilizzo dei contenuti: quando un'attività relativa a un post sul blog viene contrassegnata come Approvata, genera una lista di controllo delle attività di riutilizzo (post su LinkedIn, snippet di email, didascalie brevi) e crea tali attività nell'elenco corretto con le date di scadenza suggerite. Genera una prima bozza per le risorse di contenuto e tagga il titolare corretto per le revisioni e le modifiche umane.

E se stai cercando un modo per riunire tutte le tue attività di marketing, il modello di piano di marketing di ClickUp lo rende ancora più facile.

Ottieni un modello gratis Dedica meno tempo ai fogli di calcolo e più tempo alla creazione di ottimi lavori con il modello di piano di marketing di ClickUp.

Ecco cosa lo rende così utile:

Stabilisci obiettivi di marketing chiari e suddividili in attività gestibili.

Organizza le tue campagne con un piano strutturato e dettagliato per ogni passaggio.

Tieni traccia dello stato con le metriche integrate e scopri esattamente a che punto sei.

Apporta rapide modifiche in base ai risultati in tempo reale.

Casi d'uso di ClickUp Brain nel marketing

Utilizza questi prompt all'interno di un documento ClickUp o nella descrizione di un'attività con l'IA di ClickUp, in modo che le tue idee e le tue bozze rimangano collegate al lavoro della campagna in corso.

1. Ideazione dei contenuti

Genera 15 idee per post sul blog per [pubblico di destinazione] su [argomento] e raggruppale in base alla fase del funnel (TOFU, MOFU, BOFU).

Crea 10 angoli di post sui social media per [campagna] e suggerisci il formato di contenuto migliore per ciascuno (carosello, breve video, post di testo)

Sulla base dei nostri contenuti esistenti su [argomento], suggerisci 8 nuovi punti di vista che non abbiamo ancora trattato.

2. Segmentazione del pubblico

Proponi 5 segmenti di pubblico per [prodotto] utilizzando questi segnali: [cronologia degli acquisti], [comportamento di navigazione], [caso d'uso], [ruolo lavorativo]

Scrivi una matrice di messaggistica per segmento con punti critici, messaggi chiave, punti di prova e CTA per ciascuno.

Identifica le possibili obiezioni per ogni segmento e suggerisci risposte che possiamo utilizzare negli annunci e nelle pagine di destinazione.

3. Ottimizzazione dei contenuti e supporto SEO

Suggerisci parole chiave pertinenti per un post sul blog relativo a [argomento], quindi mostra dove inserirle in modo naturale in questa bozza: [incolla bozza]

Riscrivi questa sezione per [destinatari] mantenendo gli stessi punti chiave: [incolla paragrafo]

Scrivi 5 meta descrizioni per il titolo di questo blog, ciascuna con meno di 155 caratteri: [titolo]

4. Testi pubblicitari e test A/B

Scrivi 6 titoli Google Ads e 4 descrizioni per [offerta], ciascuno dei quali evidenzi un vantaggio diverso.

Crea 3 varianti di annunci LinkedIn per [persona] con diversi ganci e CTA.

Dammi 5 idee di test A/B per questo testo pubblicitario e spiega cosa si cerca di apprendere con ciascun test: [incolla il testo]

5. Riutilizzo dei contenuti

Trasforma questo post del blog in un post LinkedIn di 150 parole, un thread di 6 tweet e 3 brevi didascalie con hashtag pertinenti: [incolla link o testo]

Riassumi questo webinar in 7 punti chiave e 5 snippet social per le piattaforme di social media: [incolla note]

Crea una versione newsletter via email di questo articolo con un'introduzione chiara, 3 punti chiave e un CTA: [incollare articolo]

Gestisci l'intero motore di marketing in ClickUp

Non c'è dubbio che ChatGPT si sia guadagnato il suo posto come utile alleato nel marketing. Ma troppo spesso, è lì che si ferma.

ClickUp Brain porta questa energia a un livello superiore. Non solo genera idee e perfeziona bozze, ma trasforma quell'ispirazione in un lavoro organizzato e tracciabile che il tuo team può effettivamente eseguire all'interno dello stesso spazio di lavoro. A differenza di ChatGPT, Brain è veramente sensibile al contesto.

Inoltre, il vantaggio principale dell'utilizzo di ClickUp per il marketing è che centralizza il tuo motore di marketing. Quando strategia, risorse, esecuzione e comunicazione del team sono riunite in un unico posto, non devi più preoccuparti dei passaggi di consegne e dei cambi di contesto. Il tuo team ottiene un percorso più chiaro da "ecco l'idea" a "ecco cosa verrà pubblicato, quando e chi ne è responsabile".

Sei pronto a riunire in un unico posto strategia, contenuto ed esecuzione basati sull'IA? Inizia oggi stesso con ClickUp.