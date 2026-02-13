Le migliori campagne pubblicitarie basate sull'IA: esempi e lezioni apprese

Puoi avere il concetto pubblicitario più brillante e coinvolgente del mondo.

Ma se ti occorrono tre settimane per produrla e ottimizzarla, hai già perso l'occasione per creare un impatto.

Ecco perché i marchi sfruttano l'intelligenza artificiale. Per muoversi rapidamente, leggere i segnali in anticipo e prendere decisioni creative su larga scala.

Ma da dove iniziare?

Come utilizzare l'IA per creare annunci pubblicitari senza sacrificare la creatività umana?

Non c'è niente di più utile che studiare esempi reali di pubblicità basata sull'IA in azione.

In questo post analizziamo le campagne di esito positivo dei marchi più importanti, le lezioni chiave e una guida passo passo per lanciare la tua campagna pubblicitaria basata sull'IA.

Cosa distingue una campagna pubblicitaria basata sull'IA

Il semplice utilizzo della tecnologia IA per creare una campagna pubblicitaria non aggiunge un vantaggio competitivo. Perché quasi tutti gli altri marchi lo stanno già facendo.

Per distinguerti dalla massa, assicurati che la tua pubblicità soddisfi la maggior parte dei seguenti requisiti:

Campagne dinamiche: le migliori campagne pubblicitarie basate sull'IA sono altamente dinamiche. Adattano messaggi, immagini e formati in tempo reale in base alle reazioni del pubblico.

Iper-personalizzazione su larga scala: adattare i contenuti pubblicitari a diversi segmenti di pubblico = personalizzazione. Adattarli alle preferenze individuali degli utenti = iper-personalizzazione. Ed è proprio l'iper-personalizzazione che fa pensare alle persone: "Wow, questo marchio mi capisce".

Esecuzione nativa della piattaforma: utilizza l'IA per riutilizzare gli annunci su piattaforme diverse. Mentre utilizza l'IA per riutilizzare gli annunci su piattaforme diverse. Mentre il tuo strumento di IA per i social media ti fornisce la creatività, puoi modificarla in base alle dimensioni, alle narrazioni e al pubblico specifici della piattaforma.

Sperimentazione pubblicitaria integrata: la creazione tradizionale di annunci pubblicitari è lenta. Con l'IA, puoi generare e testare contemporaneamente centinaia di varianti (titolo A + video C + pulsante CTA blu). Il sistema identifica anche quali combinazioni generano il maggior numero di conversioni e le scala istantaneamente.

Ottimizzazione degli annunci in tempo reale: l'IA valuta le prestazioni degli annunci su più dimensioni (varianti creative, pubblico, posizionamenti, formati) per ottimizzarli. Ad esempio, rileva la stanchezza creativa (quando gli utenti si stancano di vedere lo stesso annuncio) e regola la frequenza prima che il ROI diminuisca.

⚖️ Campagne di marketing basate sull'IA vs. campagne pubblicitarie basate sull'IA: è facile confondere le due cose, ma ecco una spiegazione dettagliata: L'IA nel marketing è il concetto generale. Comprende l'uso dell'IA per la ricerca sul pubblico, la modellizzazione predittiva del comportamento e il coordinamento dei messaggi tramite email, CRM e canali social media. Comprende l'uso dell'IA per la ricerca sul pubblico, la modellizzazione predittiva del comportamento e il coordinamento dei messaggi tramite email, CRM e canali social media.

La pubblicità basata sull'IA è un sottoinsieme del marketing basato sull'IA che si concentra sugli ambienti dei media a pagamento. Il ruolo dell'IA in questo caso è quello di ottimizzare l'acquisto di spazi pubblicitari, il targeting e la distribuzione creativa in tempo reale. In breve: ogni campagna pubblicitaria basata sull'IA fa parte di una strategia di marketing basata sull'IA, ma non tutte le tattiche di marketing basate sull'IA prevedono la pubblicità.

Esempi dei migliori esempi di campagne pubblicitarie basate sull'IA

Ora diamo un'occhiata ai dieci migliori esempi di pubblicità basata sull'IA realizzata da marchi globali e vediamo come utilizzano l'IA per comunicare i loro punti di forza:

👀 Lo sapevi? Gli orologi nelle pubblicità sono quasi sempre impostati sulle 10:10. Questo perché alle 10:10 le lancette incorniciano il logo del marchio (di solito centrato nella parte superiore) e, cosa ancora più importante, sembrano un volto sorridente. 😀

1. Heinz: ecco come appare il ketchup all'IA

via Forbes

Nel 2022, Heinz è salita sul treno dell'hype di DALL-E con un semplice esperimento: ha chiesto all'IA di disegnare "ketchup".

Il risultato è stato un capolavoro in termini di brand equity. L'IA ha generato immagini che riproducevano fedelmente l'iconica forma della bottiglia Heinz, l'etichetta tombstone e quella specifica tonalità di rosso.

Spingendosi oltre, hanno alimentato l'IA con prompt sempre più bizzarri come "Ketchup nello spazio", "Ketchup rinascimentale" e "Ketchup subacqueo". Non importa quanto surreale fosse la richiesta, il risultato era innegabilmente Heinz.

La campagna ha avuto un enorme successo quando Heinz ha invitato i fan a inviare i propri prompt, trasformando l'iniziativa in un enorme motore di contenuti generati dagli utenti.

✅ Punto chiave: usa l'IA per confermare la verità di un marchio. Questo è un ottimo esempio di un marchio che usa l'IA per dimostrare un punto psicologico: Heinz è ketchup. Inoltre, dato che i prompt erano generici, il risultato è sembrato imparziale. La neutralità ha reso il risultato molto più potente e convincente.

2. Burger King: Il concorso Whopper da un milione di dollari

via HypeInsight

Se c'è qualcuno che sa come giocare bene la partita della pubblicità, quello è BK.

E lo hanno fatto ancora una volta nel 2024, lanciando un microsito basato sull'IA che invitava i clienti a creare i loro whopper dei sogni utilizzando semplici prompt di testo.

Gli utenti hanno inviato le loro combinazioni di ingredienti più stravaganti, dai jalapeños canditi al burro di arachidi. Un generatore di immagini basato sull'IA ha immediatamente reso un'immagine iperrealistica e appetitosa del loro whopper personalizzato.

BK ha poi lasciato che fosse il pubblico a votare quale hamburger avrebbe dovuto essere prodotto in edizione limitata, con un premio di 1 milione di dollari per il vincitore.

✅ Punto chiave: utilizza la pubblicità basata sull'IA come porta d'accesso per una rapida ideazione dei prodotti e il crowdsourcing. BK ha essenzialmente trasformato un divertente concorso nel più grande studio di ricerca di mercato al mondo, lasciando che fossero i propri clienti a decidere quale sarebbe stato il prossimo condimento più venduto.

🚀 Vantaggio di ClickUp: perdi ore a causa della sindrome della pagina bianca? Usa ClickUp Brain per produrre contenuti su larga scala, che si tratti di illustrazioni, immagini, testi pubblicitari, didascalie per i post sui social media, titoli, ecc. Ad esempio, chiedi a Brain di "Generare cinque varianti di uno script video di 15 secondi per il lancio di un detersivo per bucato ecologico rivolto ai proprietari di case millennial" e guardalo mentre svolge il lavoro creativo in pochi secondi.

3. Coca-Cola: campagna Create Real Magic

Coca-Cola ha aperto il suo archivio consentendo ai fan di accedere alle risorse iconiche del marchio, come loghi, forme delle bottiglie, immagini d'archivio, ecc. , attraverso una piattaforma IA personalizzata.

Sfruttando DALL-E e GPT-4, gli utenti hanno generato opere d'arte digitale originali a tema natalizio. Mentre l'IA ha consentito una produzione su larga scala e una grande varietà creativa, Coca-Cola ha agito come curatore, effettuando la selezione dei lavori migliori per posizionamenti di alto profilo.

Lasciando che fossero i fan a guidare la creatività, Coca-Cola è rimasta al centro delle conversazioni natalizie senza i costi elevati della produzione di contenuti tradizionale.

✅ Punto chiave: cavalca le tendenze emergenti dell'IA per creare annunci che consentano la partecipazione degli utenti e la libertà creativa. Ciò porta a un forte impatto culturale, coinvolgimento e una vasta diffusione sui media, che sono i veri vantaggi in questo caso.

🧠 Curiosità: Babbo Natale è rosso grazie alla Coca-Cola. In origine, veniva spesso raffigurato come un uomo alto e magro che indossava abiti verdi, blu o marroni. Nel 1931, la Coca-Cola incaricò l'illustratore Haddon Sundblom di creare un Babbo Natale "sano" per le sue pubblicità natalizie. Egli disegnò un uomo grassoccio e allegro con un abito rosso brillante (in tinta con il logo della Coca-Cola). Quell'immagine era così potente che divenne lo standard globale e permanente dell'aspetto attuale di Babbo Natale.

4. Nutella: sette milioni di barattoli. Nessuno è uguale all'altro.

via Dezeen

Quando la personalizzazione è diventata per la prima volta una parola d'ordine, la maggior parte dei marchi l'ha mantenuta in ambito digitale: email, pubblicità e consigli. I prodotti fisici di massa sono rimasti in gran parte uniformi.

Nutella ha intravisto l'opportunità di rivoluzionare lo stato attuale.

Hanno alimentato un motore IA con una libreria di modelli e colori, che il sistema ha poi utilizzato per generare sette milioni di etichette uniche per i loro barattoli in Italia.

Il risultato? Nessun barattolo sugli scaffali dei supermercati era identico all'altro.

La campagna ha scatenato un vero e proprio delirio sui social media, con i fan alla ricerca dei design più belli. È così che Nutella è riuscita a trasformare un normale prodotto alimentare in un oggetto da collezione "unico nel suo genere", rendendo di fatto ogni cliente titolare di un'opera d'arte in edizione limitata.

✅ Conclusione chiave: la personalizzazione basata sull'IA è più efficace quando è integrata nell'esperienza del prodotto. In questo caso, il barattolo stesso è diventato contemporaneamente un cartellone pubblicitario, un oggetto da collezione e uno stimolo alla condivisione sui social.

5. BMW: 900 anni di arte su un'unica tela

via BMW

BMW ha portato la sua leggendaria tradizione delle "Art Car" nell'era digitale con The Electric IA Canvas.

Hanno addestrato StyleGAN, un modello IA, su ben 50.000 immagini che abbracciano 900 anni di storia dell'arte, oltre a lavori di leggende contemporanee. Il risultato è stato un capolavoro dinamico e in continua evoluzione proiettato direttamente sulla superficie dell'auto.

L'installazione è diventata un enorme magnete sui social media perché era impossibile scattare due volte la stessa foto: l'opera d'arte cambiava continuamente.

✅ Punto chiave: non limitarti a incorporare l'IA per introdurre nuove narrazioni. Usala per migliorare il patrimonio esistente e l'identità del tuo marchio. L'esempio sopra riportato mostra come BMW abbia amplificato la sua associazione di lunga data con l'innovazione, l'artigianato e l'arte attraverso l'IA generativa.

6. Nike: Serena contro Serena

via AKQA

Per celebrare il suo 50° anniversario e il ritiro di Serena Williams, Nike ha fatto l'impensabile: ha organizzato una partita tra la Serena del 1999 (la prodigio diciassettenne) e la Serena del 2017 (la campionessa trentacinquenne).

Utilizzando l'apprendimento automatico, Nike ha analizzato 20 anni di gioco, modellando il suo gioco di piedi, la selezione dei tiri e persino le sue reazioni psicologiche sotto pressione. Hanno simulato 130.000 partite tra i suoi due "sé" e hanno trasmesso la finale come un evento dal vivo.

Ciò ha generato preziose informazioni basate sui dati sia per gli appassionati di tennis che per il team interno di sviluppo prodotti di Nike.

✅ Punto chiave: chi ha detto che gli annunci devono essere esplicitamente promozionali? Combina l'apprendimento automatico con il tuo genio creativo per creare annunci che forniscano informazioni significative e modellino la percezione.

7. Hettich: #RoastTheRoom

tramite Best Media Info

Hettich (il gigante della ferramenta per mobili) ha sfruttato la passione di Internet per il "roasting" con la sua campagna #RoastTheRoom.

Hanno utilizzato l'IA per generare delle "stanze del disastro", spazi abitativi che sembravano incubi post-apocalittici pieni di disordine e caos. Hanno pubblicato queste immagini su Instagram, sfidando i follower a criticare i design.

Una volta raccolti i commenti, Hettich ha utilizzato l'IA generativa per dare alle stanze un "tocco di classe", mostrando una trasformazione straordinaria e organizzata grazie al loro hardware.

✅ Conclusione chiave: l'IA non sostituisce la creatività. I marchi più importanti la utilizzano per realizzare concetti che sarebbero troppo costosi, complessi o fisicamente impossibili da realizzare nel mondo reale.

8. Unigloves: superare i tradizionali servizi fotografici pubblicitari

via Superside

Unigloves ha dovuto affrontare una sfida significativa: il suo prodotto per la protezione delle mani, Derma Shield, è utilizzato da tutti, dai meccanici più esperti agli scienziati di laboratorio. Tuttavia, l'azienda non disponeva del budget necessario per un servizio fotografico globale su larga scala.

Invece di accontentarsi di noiose foto d'archivio, hanno utilizzato l'IA per generare 250 scene iperrealistiche che mostrano professionisti del settore che utilizzano Derma Shield in ambienti ad alta intensità.

Da un pompiere che si prepara al servizio a un tatuatore che si lava le mani, le immagini generate dall'IA hanno permesso a Unigloves di comunicare la rilevanza in decine di settori con una perfetta coerenza visiva.

✅ Conclusione chiave: utilizza l'IA dove risiede il tuo maggiore attrito. Per Unigloves, non era la creatività, ma i vincoli di budget e il time-to-market. Hanno sfruttato l'IA di conseguenza per creare immagini su una scala umanamente impossibile in così poco tempo.

9. H&M: i gemelli digitali reinventano i servizi fotografici delle modelle

H&M ha rivoluzionato la fotografia di moda creando gemelli digitali ad alta fedeltà delle sue top model. Invece di prenotare uno studio per settimane per fotografare una nuova collezione di 500 capi, ha utilizzato l'IA per clonare le modelle una sola volta.

Questi gemelli potrebbero essere utilizzati per mostrare capi di abbigliamento in diverse pose, ambienti e formati, senza richiedere ripetuti servizi fotografici. Ha trasformato un programma di produzione estenuante, lungo mesi, in pochi clic su uno schermo.

✅ Punto chiave: utilizza l'IA per liberare la tua creatività dai limiti fisici. Digitalizzando il talento, H&M ha trasformato un incubo logistico in un motore di contenuti scalabile e ad alta velocità.

10. Virgin Voyagers: J. Lo ti ha appena inviato un invito personalizzato

via WPP

Ecco un altro ottimo esempio: Virgin Voyages sapeva che non sarebbe stato possibile convincere Jennifer Lopez a sedersi e registrare milioni di video individuali. Quindi, ha clonato la sua immagine e la sua voce per creare Jen IA.

Grazie a questo strumento, gli utenti potevano generare un invito video iper-personalizzato per una crociera. Bastava dire a "Jen" il nome del proprio amico e spiegare perché aveva bisogno di una vacanza, e lei avrebbe inviato un messaggio personalizzato direttamente a lui.

✅ Punto chiave: le campagne con protagonisti personaggi famosi non devono più essere limitate dal calendario del portavoce. La campagna Jen IA dimostra come la clonazione tramite IA possa trasformare un singolo ambasciatore del marchio in una risorsa scalabile e interattiva per il marchio.

Lezioni tratte dalle campagne di esito positivo basate sull'IA

Dieci esempi. Dieci punti chiave.

Ma in cosa consiste tutto questo?

Ecco le quattro lezioni più importanti che ogni campagna con esito positivo basata sull'IA ci insegna:

Utilizza l'IA per ottenere informazioni approfondite, non solo per l'automazione.

Se utilizzi l'IA solo per scrivere più velocemente i testi pubblicitari o automatizzare il lavoro ripetitivo, stai perdendo di vista l'obiettivo.

Le campagne di successo basate sull'IA danno priorità alle informazioni fornite dall'IA. Utilizzano l'IA per analizzare enormi set di dati, con un monitoraggio dei modelli di coinvolgimento, del comportamento dei clienti, degli abbandoni e della stanchezza creativa per fornire supporto al processo decisionale basato sui dati.

Queste intuizioni determinano poi la direzione creativa, la selezione dei canali, la tempistica e la struttura della campagna.

Combina creatività e dati

Utilizza l'IA fin dall'inizio, ovvero nella fase creativa (ideazione e concettualizzazione). Analizza le tendenze, i segnali culturali, gli interessi del pubblico e le prestazioni storiche per scoprire opportunità che i tuoi concorrenti potrebbero trascurare.

Gli strumenti di marketing digitale basati sull'IA ampliano i confini della creatività, producendo nuovi punti di vista e varianti spin-off che risuonano più profondamente nel pubblico.

👀 Lo sapevi? Ben & Jerry's ha utilizzato l'IA per analizzare oltre due anni di conversazioni sui social media e ha scoperto una tendenza enorme e inesplorata per il "gelato a colazione". I loro esperti di gusti hanno quindi applicato la loro creatività, il loro giudizio sul gusto e la personalità del marchio per trasformare queste intuizioni in prodotti reali. tramite Lenovo Pro Community

Testa e ottimizza continuamente

Oggi gli inserzionisti progettano campagne con varianti fin dal primo giorno. L'IA genera più direzioni creative, formati, ganci e Messaggi che vengono eseguiti contemporaneamente. Quindi analizza le prestazioni di ciascuna variante in base a diversi dati demografici, posizionamenti e micro-momenti.

Invece di cercare di indovinare quale creatività avrà più successo, gli inserzionisti possono monitorare i segnali di performance in tempo reale e ottimizzare le campagne all'istante.

👀 Lo sapevi? Meta's AI Sandbox fornisce agli inserzionisti strumenti generativi e predittivi progettati specificamente per questo tipo di ottimizzazione. Tali innovazioni IA consentono ai brand di creare automaticamente decine di versioni di testi pubblicitari, sfondi e formati per vedere cosa funziona davvero in un ambiente live. via Meta

Garantisci trasparenza ed etica

I modelli di IA apprendono dai dati storici.

Il problema? Questi dati storici riflettono spesso pregiudizi sociali relativi a genere, razza, età, corporatura, provenienza geografica o stato economico. Se non controllata, l'IA può rafforzare gli stereotipi anche quando ciò non è mai stato l'intento del marchio.

Anche la trasparenza gioca un ruolo fondamentale. Il pubblico risponde meglio quando i brand sono chiari su come viene utilizzata l'IA nei loro annunci. Le campagne che nascondono il coinvolgimento dell'IA rischiano di subire un contraccolpo quando vengono scoperte in un secondo momento.

👀 Lo sapevi? Dove ha assunto una posizione forte ed esplicita annunciando che non avrebbe mai utilizzato l'IA per generare o alterare i corpi delle donne nella sua pubblicità. Il marchio ha riconosciuto che i modelli generativi di IA sono spesso addestrati su set di dati distorti che rafforzano standard di bellezza irrealistici e che l'utilizzo di tali risultati, anche involontariamente, potrebbe vanificare decenni di posizione della sua campagna "Real Beauty".

Come pianificare campagne pubblicitarie basate sull'IA

Ti senti ispirato a creare la tua campagna pubblicitaria basata sull'IA?

Di seguito ti mostriamo come fare.

⭐ Bonus: se vuoi fare tutto in un unico posto, senza dover cambiare continuamente strumenti e schede, ClickUp, uno spazio di lavoro AI convergente, diventa il tuo hub di produttività.

Puoi pianificare ed eseguire campagne basate sull'IA all'interno di ClickUp, eliminando il caos causato da strumenti scollegati tra loro e il conseguente disordine lavorativo.

Passaggio 1: Decidi dove utilizzare l'IA

Le campagne pubblicitarie basate sull'IA producono risultati, a condizione che l'IA venga utilizzata in modo mirato.

Inizia identificando i principali punti di attrito che di solito affronti quando pianifichi o esegui tali campagne.

Aree comuni in cui l'IA può fare la differenza:

Ostacoli creativi: hai difficoltà a creare risorse visive per la tua campagna

Costi di produzione: forse hai a disposizione designer esperti, ma la produzione è costosa.

Processi manuali: il tuo team è oberato dalla reportistica manuale

Preoccupazioni relative alla scalabilità: sei un'agenzia che gestisce più campagne pubblicitarie e hai bisogno dell'IA per automatizzare tutto.

Scegli una o due aree di grande impatto in cui introdurre l'IA e potenziare la tua strategia pubblicitaria. Ciò consentirà di mantenere la campagna focalizzata, evitare una diffusione eccessiva dell'IA e giustificare il tuo investimento in IA.

⭐ Bonus: Hai bisogno di una soluzione rapida per uscire dall'IA Sprawl? Guarda questo video 👇

Passaggio 2: raccogli idee per la campagna e prepara un piano

Passaggio 2: raccogli idee per la campagna e prepara un piano

Una volta stabilito dove utilizzare l'IA, è il momento di preparare il concept per la tua campagna creativa.

Riunisci il tuo team per discutere il problema che desideri risolvere, la storia che desideri raccontare e quale sarebbe l'esito positivo per questa campagna pubblicitaria.

Lascia perdere le riunioni statiche e usa le lavagne online ClickUp per pianificare visivamente le tue campagne di marketing. È qui che la tua strategia pubblicitaria prende forma in tempo reale.

Aggiungi vari elementi nelle lavagne online ClickUp per un brainstorming collettivo sulla campagna pubblicitaria.

Ecco come accelerano e strutturano le tue sessioni di brainstorming:

I team utilizzano post-it, disegni a mano libera e connettori per mappare ogni fase, dall'ideazione iniziale alla produzione e al lancio.

Guarda i cursori dei tuoi colleghi muoversi in tempo reale mentre effettuate collettivamente delle modifiche alle lavagne online.

Usa Brain direttamente all'interno delle lavagne online per generare idee, brief, variazioni delle risorse e altro ancora.

Quando sei a corto di energia e idee, chiedi direttamente a ClickUp Brain di suggerirti temi di campagna rilevanti per il mercato e ispirazioni pubblicitarie su cui lavorare.

Elabora strategie pubblicitarie e idee per campagne più rapidamente con ClickUp Brain.

Ecco alcuni modi incredibilmente semplici da fare:

Prompt Brain ti offre idee per campagne pubblicitarie partendo da zero, basate sul tuo pubblico di riferimento, sugli obiettivi della campagna, sui punti di forza, sulle tendenze di mercato e sul canale preferito.

Chiedi di proporre più varianti della stessa idea di campagna, in modo che il tuo team non rimanga bloccato in un unico modo di pensare.

Chiedi di valutare la tua idea di campagna e individuare eventuali lacune.

Una volta finalizzata l'idea della campagna, utilizza ClickUp Docs per redigere gli elementi fondamentali. Questi includono brief creativi, linee guida del marchio, strutture di messaggistica, liste di controllo QA, piani di content marketing e altro ancora.

Redigi brief di campagna, testi pubblicitari, ecc. per il tuo team utilizzando la combinazione Brain + ClickUp Documenti.

Ecco come:

Generazione di contenuti basati sull'IA: digita prompt in linguaggio naturale come "Redigi un brief creativo di una pagina che includa contesto, obiettivi, profili del pubblico e tempistiche di lancio".

Perfeziona e rifinisci: utilizza la funzionalità Ask IA per regolare istantaneamente il tono, correggere la grammatica o tradurre i testi per i mercati globali.

Hub di conoscenza centralizzato: i documenti e i wiki nidificati mantengono organizzate le risorse della tua campagna, mentre la co-modifica in tempo reale garantisce che tutti siano letteralmente sulla stessa pagina utilizzando i documenti e i wiki nidificati mantengono organizzate le risorse della tua campagna, mentre la co-modifica in tempo reale garantisce che tutti siano letteralmente sulla stessa pagina utilizzando l'Hub documenti.

Hub di conoscenza centralizzato: i documenti e i wiki nidificati mantengono organizzate le risorse della tua campagna, mentre la co-modifica in tempo reale garantisce che tutti siano letteralmente sulla stessa pagina utilizzando i documenti e i wiki nidificati mantengono organizzate le risorse della tua campagna, mentre la co-modifica in tempo reale garantisce che tutti siano letteralmente sulla stessa pagina utilizzando l'Hub documenti.

Evita la digitazione manuale con Talk to Text : detta le idee per la campagna o le note delle riunioni senza usare le mani. Lascia che l'IA strutturi i tuoi pensieri sconnessi in elementi professionali concreti. detta le idee per la campagna o le note delle riunioni senza usare le mani. Lascia che l'IA strutturi i tuoi pensieri sconnessi in elementi professionali concreti.

Flessibilità del modello: attiva/disattiva l'ultimo modello ChatGPT, Claude o Gemini all'interno del tuo documento per ottenere diverse personalità creative per il testo pubblicitario.

Parla con la tua area di lavoro grazie all' IA contestuale : poni a Brain domande sull'area di lavoro, ad esempio "Qual è stato il nostro hook più efficace nella campagna del terzo trimestre?", per definire la tua nuova strategia sulla base di dati reali. poni a Brain domande sull'area di lavoro, ad esempio "Qual è stato il nostro hook più efficace nella campagna del terzo trimestre?", per definire la tua nuova strategia sulla base di dati reali. Ecco come Brain MAX ti semplifica la vita 😎

Passaggio 3: pianifica la sequenza della tua campagna basata sull'IA

La sequenza della tua campagna dipende dal tuo piano per l'utilizzo dell'IA.

📌 Esempio: se prevedi di addestrare prima un modello di IA personalizzato per creare un annuncio (come l'annuncio Serena vs. Serena di Nike), la fase di creazione e pianificazione si allunga. Ma se lo utilizzerai solo per creare immagini generate dall'IA, la stessa fase si riduce.

La chiave per un lancio con esito positivo è creare un margine di sicurezza. Lascia sempre spazio a cambiamenti imprevisti, cicli di feedback e riposizionamenti.

ClickUp offre diversi modi per mappare e visualizzare facilmente tempistiche realistiche per le campagne basate sull'IA:

Opzione 1: ottieni una visione d'insieme con i grafici di Gantt

Visualizza attività, sequenze e dipendenze tra i vari progetti con la vista Gantt di ClickUp.

Utilizza la vista Gantt di ClickUp per visualizzare l'intera campagna come una serie di attività collegate con chiare dipendenze.

Puoi spostare le attività direttamente su questa Sequenza per riordinarle, contrassegnarle con colori diversi per facilitarne l'identificazione ed espanderle per visualizzare informazioni dettagliate.

📌 Esempio: "Finalizza il brief della campagna" entra nel flusso "Conferma i budget", che entra nel flusso "Distinta dei materiali".

Se un'attività viene trascurata, puoi vedere immediatamente quali attività a valle ne risentono. Oppure come si allunga la tua Sequenza quando vengono aggiunte attività a metà campagna.

È perfetto per gestire campagne pubblicitarie basate sull'IA che coinvolgono più team (creativo, media, strategia) e mantiene tutti allineati.

Opzione 2: suddividi la sequenza della campagna principale per assegnatari, canale, ecc.

Utilizza la visualizzazione Sequenza per visualizzare le informazioni più importanti per te e vedere le attività in ordine cronologico o alfabetico, oppure in base alla data di scadenza o di inizio.

Sebbene una visione d'insieme sia ottima per la leadership, i singoli membri del team non hanno bisogno di vedere il quadro completo. La vista della Sequenza di ClickUp ti consente di suddividere il programma in base allo stato, all'assegnatario, alla priorità, al canale, ecc.

Ad esempio, filtra per assegnatari in modo che ogni persona possa vedere il proprio flusso di lavoro nell'ambito della campagna. Oppure filtra per stato per visualizzare le sequenze delle attività completate, in corso e in attesa di revisione.

💡 Suggerimento professionale: per una maggiore chiarezza immediata, attiva la visualizzazione calendario di ClickUp. Vedere le scadenze organizzate per giorno, settimana o mese rende il carico di lavoro più gestibile. Questi calendari sono completamente interattivi: se è necessario modificare una revisione dei contenuti, basta trascinare l'attività dal venerdì a Monday e il tuo team verrà immediatamente avvisato.

Passaggio 4: Assegna le attività e effettua l'automazione dei flussi di lavoro

Inizia con una chiara definizione della titolarità. Comunica ruoli e responsabilità a tutti i membri del tuo team per stabilire le responsabilità.

ClickUp Activities rendono tutto questo un gioco da ragazzi, consentendoti di aggiungere più assegnatari (con ruoli distinti) alle attività della campagna. Ad esempio, crea un'attività di ClickUp con il titolo "Scrivi il testo per il post n. 1 sui social media" e aggiungi il redattore dei contenuti come collaboratore e l'editor come revisore.

Unifica l'assegnazione del lavoro, la gestione delle attività e la comunicazione del team con ClickUp Tasks.

Suddividi questi compiti in attività secondarie per mantenere organizzata l'esecuzione. Man mano che il tuo team completa questi singoli passaggi, la funzione Rollup fornisce una barra di avanzamento in tempo reale sull'attività principale.

Una volta creati gli impegni, abbinalo a ClickUp Automazioni + Super Agents per automatizzare l'esecuzione della campagna.

Attiva gli aggiornamenti quando le attività passano da una fase all'altra con ClickUp Automazioni.

Imposta semplici automazioni basate su regole in ClickUp in due modi:

Utilizza il generatore di automazione drag-and-drop: definisci la logica if/then utilizzando trigger, regole condizionali e azioni. Ad esempio, "Quando lo stato cambia in Completato, assegnalo automaticamente all'Editor e aggiorna lo stato in In revisione".

Utilizza il nostro generatore IA: sfrutta la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per creare automazioni. Questo sfrutta la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per creare automazioni. Questo strumento di automazione del marketing senza codice fa il lavoro sporco al posto tuo.

Per automazioni complesse e in più passaggi, implementa i Super Agent nei tuoi flussi di lavoro di marketing. Lavorano in background per eseguire automaticamente intere sequenze, senza bisogno di intervento manuale.

📌 Esempio di un Super Agente al lavoro : implementa un agente IA personalizzato per monitorare il tuo elenco di "Brief di progettazione". L'agente scansiona automaticamente i nuovi brief, crea le attività secondarie necessarie e le assegna al membro del team con la maggiore disponibilità. Grazie a questi colleghi IA, il tuo lavoro continua senza che tu debba muovere un dito.

⭐ Bonus: per imparare a utilizzare gli agenti IA per la creazione di contenuti di marketing, guarda questo video 👇

Passaggio 6: monitora le prestazioni della campagna utilizzando i dashboard basati sull'IA

Passaggio 6: monitora le prestazioni della campagna utilizzando i dashboard basati sull'IA

I dashboard basati sull'IA trasformano il monitoraggio delle campagne grazie all'analisi dei dati in tempo reale, ai suggerimenti dell'IA, agli avvisi proattivi, alla previsione delle tendenze e alla reportistica automatizzata.

Prendiamo ad esempio ClickUp Dashboard. Questi strumenti centralizzano le metriche di performance in un'unica vista coerente.

Puoi creare viste basate sui ruoli su misura per specifici stakeholder (ad esempio, approfondimenti di alto livello per i dirigenti di alto livello; dati granulari a livello di attività per i project manager).

Tieni traccia delle tue metriche di marketing e del ROI con i dashboard di ClickUp.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp porta la reportistica a un livello superiore con le AI Cards, che offrono riepiloghi intelligenti direttamente sulla tua dashboard. Abbina i tuoi dashboard ClickUp alle schede IA per estrarre automaticamente informazioni significative. Alcune schede IA comuni che puoi utilizzare per le campagne pubblicitarie: AI Brain: scrivi qualsiasi prompt come "Cosa sta bloccando la nostra campagna principale?" Esegue la scansione di attività, documenti, commenti e campi personalizzati per trovare una risposta personalizzata, aggiornandosi automaticamente quando i dati cambiano.

Riassunto esecutivo sull'IA: fornisce una panoramica generale dello stato di salute per i dirigenti di livello C e i clienti.

Aggiornamento sul progetto AI: fornisce una rapida panoramica (ma in tempo reale) dei progressi compiuti, con lo stato del progetto e gli ostacoli incontrati.

Riassunto esecutivo sull'IA: fornisce una panoramica generale dello stato di salute per i dirigenti di livello C e i clienti.

Aggiornamento sul progetto AI: fornisce una rapida panoramica (ma in tempo reale) dei progressi compiuti, con lo stato del progetto e gli ostacoli incontrati.

Sfide comuni nella pubblicità basata sull'IA

Sfide comuni nella pubblicità basata sull'IA

Di seguito sono riportate cinque sfide comuni che i team creativi devono affrontare quando pianificano le loro campagne pubblicitarie basate sull'IA, insieme a semplici soluzioni:

Sfida comune Perché succede? Come evitarlo? Eccessivo affidamento all'IA e all'automazione Gli strumenti di IA promettono velocità ed efficienza. Una volta che le tue campagne pubblicitarie iniziano a dare buoni risultati, smetti di mettere in discussione il sistema. Organizza controlli regolari in cui qualcuno esamini attivamente le decisioni e le prestazioni dell'IA nelle tue campagne pubblicitarie. Creazione di contenuti generici Prompt vaghi, pregiudizi nei dati di addestramento e istruzioni incomplete riducono la qualità dei risultati dell'IA. Scrivi prompt chiari, supportati da un contesto completo o dalle linee guida necessarie. Ripeti fino a ottenere il risultato desiderato. Equilibrare la creatività umana con l'IA Questo fenomeno si riscontra soprattutto nelle agenzie pubblicitarie, dove la pressione creativa spinge i designer a sfruttare al massimo la tecnologia IA. Essi perdono il contatto con la creatività umana e iniziano a fidarsi ciecamente dei risultati forniti dall'IA. Definisci i limiti dell'utilizzo dell'IA nei tuoi annunci creativi. Ad esempio, utilizza l'IA per ottenere approfondimenti e variazioni delle risorse, ma lascia la direzione creativa primaria agli esseri umani. Diffusione degli strumenti di IA I team adottano strumenti di marketing basati sull'intelligenza artificiale separati per attività diverse: creazione di contenuti, project management, analisi, ecc. Insieme, creano flussi di lavoro frammentati. Scegli con attenzione il tuo stack creativo basato sull'IA. Capisci dove hai bisogno dell'IA e investi in strumenti che offrono molteplici funzionalità di IA sotto lo stesso tetto. (Come ClickUp!)

Prima di concludere, abbiamo una piccola sorpresa per te. 🎁

Abbiamo creato un breve (ma utilissimo) elenco di strumenti e modelli che daranno struttura alle tue campagne basate sull'IA e ti aiuteranno a pianificarle meglio.

1. Software di project management per i progetti di marketing ClickUp

Gestisci le campagne pubblicitarie dall'inizio alla fine utilizzando il software di project management per i progetti di marketing di ClickUp.

Il software PM di ClickUp per i team di marketing è un hub all-in-one per le campagne pubblicitarie basate sull'IA. Funge da unica fonte di verità per l'intero ciclo di vita della tua campagna:

Ideazione strategica: utilizza ClickUp Brain per ricerche di mercato approfondite e lavagne online per la mappatura mentale collaborativa in tempo reale.

Esecuzione agile: assegna la titolarità con le attività e utilizza le gerarchie (spazi, cartelle ed elenchi) per mantenere organizzate le campagne globali complesse.

Efficienza operativa: implementa automazioni e agenti IA per gestire il lavoro pesante dei passaggi amministrativi.

Visibilità completa del funnel: monitora le prestazioni in tempo reale con i dashboard e gestisci i feedback creativi con gli strumenti di Correzione di bozze integrati.

Collaborazione istantanea: elimina le catene di email interne spostando tutte le discussioni relative alla campagna nella elimina le catene di email interne spostando tutte le discussioni relative alla campagna nella chat di ClickUp

La piattaforma riunisce tutti gli strumenti necessari per gestire le campagne IA in qualsiasi fase, per tutti i professionisti. Inoltre, non è necessario avere competenze in materia di IA o conoscenze tecniche per utilizzare ClickUp. È estremamente intuitivo!

💡Suggerimento professionale: ecco come i nostri team di ClickUp pianificano le loro campagne di marketing dall'inizio alla fine. Ascolta Mike, uno dei nostri ingegneri di soluzioni strategiche. 👇🏼

2. Jasper IA

Jasper è utilizzato dai copywriter che desiderano ampliare i contenuti senza perdere l'anima del proprio marchio. Si tratta di un motore incentrato sulla conversione che genera testi pubblicitari, titoli e pagine di destinazione su misura per la voce specifica del tuo marchio.

Inserendo il tuo brief creativo, Jasper è in grado di generare decine di varianti A/B in pochi secondi, perfette per test ad alta velocità.

3. Google Marketing Platform (GMP)

Per i brand che investono molto sui media a pagamento, Google Marketing Platform è il punto di riferimento per l'acquisto e la misurazione unificati degli annunci. Integra Search Ads 360 con Display & Video 360, fornendo una visione olistica del percorso del cliente.

Utilizzala per identificare esattamente dove si verificano i cali e quali combinazioni creative generate dall'IA stanno generando il ROI più elevato.

🧠 Curiosità: il 1° luglio 1941, durante una partita di baseball tra i Brooklyn Dodgers e i Philadelphia Phillies , andò in onda il primo spot televisivo legale negli Stati Uniti. Era dedicato agli orologi Bulova. Durava 10 secondi e mostrava un orologio su una mappa degli Stati Uniti con la voce fuori campo: "L'America funziona con l'ora Bulova. " Il costo totale dello spazio pubblicitario? Nove dollari.

Modelli per la pianificazione delle campagne

Ecco il nostro elenco di modelli predefiniti per portare la tua campagna dall'idea al lancio 10 volte più velocemente:

1. Il modello pubblicitario ClickUp

Ottieni un modello gratis Il modello ClickUp Advertisement ti aiuta a effettuare il monitoraggio dello stato dei tuoi materiali di marketing dall'ideazione alla finalizzazione.

Il modello pubblicitario di ClickUp è il tuo progetto pronto all'uso per gestire senza intoppi gli annunci di marketing digitale. Inseriscilo nella tua area di lavoro di ClickUp e creerà immediatamente un elenco dedicato con tutto preconfigurato per i flussi di lavoro pubblicitari.

Questo modello ti consente di:

Tieni traccia di ogni risorsa durante il suo ciclo di vita con stati personalizzati come Nuova richiesta, Ricerca, Implementazione, Attiva e Completata.

Definisci e salva i dati cruciali della campagna utilizzando oltre 10 campi personalizzati, tra cui budget assegnato, piattaforma, pubblico di destinazione e altro ancora.

Visualizza il tuo lavoro attraverso la lente che conta di più utilizzando sette visualizzazioni personalizzate.

2. Il modello di piano della campagna ClickUp

Ottieni un modello gratis Prepara, organizza ed esegui il tuo piano di campagna utilizzando il modello di piano di campagna di ClickUp.

Non sai da dove iniziare a preparare il piano per la tua campagna pubblicitaria?

Utilizza il modello di piano della campagna di ClickUp per avviare la tua macchina pubblicitaria basata sull'IA in pochi minuti. Ti aiuta a definire gli obiettivi della tua prossima campagna, comunicare obiettivi e incarichi, effettuare il monitoraggio dei progressi e misurare l'esito positivo complessivo.

Il modello ti consente di:

Crea stati personalizzati per monitorare lo stato di salute dell'intera campagna, dall'ideazione all'ottimizzazione.

Utilizza i campi personalizzati, come Titolo della campagna, Tipo di campagna, Budget assegnato, Budget rimanente, ecc., per aggiungere ulteriori dettagli sulle tue campagne.

Passa a visualizzazioni personalizzate opzionali come Elenco, Gantt, Carico di lavoro, ecc. , per visualizzare meglio la tua campagna con la massima flessibilità.

Pianifica la tua prossima campagna pubblicitaria basata sull'IA con ClickUp

Se c'è un elemento chiave comune a tutte le campagne pubblicitarie di successo basate sull'IA, è questo:

L'IA non crea campagne. Sono le persone a farlo.

Certo, velocizza il lavoro, riduce il carico mentale e fornisce supporto ai tuoi processi creativi.

Ma alla fine dei conti, sei tu quello che possiede il giudizio di alto livello, l'intelligenza emotiva e la prospettiva unica necessarie per far sì che un marchio abbia davvero risonanza.

ClickUp è progettato per ripristinare questo equilibrio. Automatizza le attività ripetitive e rende la tua area di lavoro super produttiva, così potrai concentrarti sulla creazione di campagne personalizzate che non mancheranno mai il bersaglio.

Sei pronto a vederla in azione e a promuovere la crescita della tua attività aziendale? Iscriviti oggi stesso a ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Devi padroneggiare il prompt engineering, ovvero la capacità di fornire all'IA istruzioni chiare e specifiche per ottenere risultati di alta qualità. È altrettanto importante avere un forte occhio editoriale, poiché non sei più solo un autore, ma qualcuno che filtra e perfeziona i risultati dell'IA.

L'IA nella pubblicità automatizza attività ad alto volume, come la creazione di versioni di annunci per diverse piattaforme o segmenti (ad esempio, pubblico più anziano vs pubblico più giovane; pubblico locale vs pubblico internazionale). Viene anche utilizzata come generatore di contenuti per produrre risorse su larga scala ed evitare lunghe sessioni di brainstorming. Dietro le quinte, l'IA utilizza l'analisi predittiva per comprendere le prestazioni passate, i dati dei consumatori e le tendenze di mercato. Sulla base di questi dati, ti indica la decisione migliore da prendere per ottenere prestazioni ottimali dalla campagna.

Le sfide principali nell'uso dell'IA nella pubblicità includono l'eccessiva dipendenza dall'IA e dall'automazione, la creazione di contenuti generici o obsoleti, il bilanciamento della creatività umana con il lavoro richiesto dagli sforzi di marketing guidati dall'IA e la proliferazione degli strumenti di IA.