I migliori esempi di prompt ElevenLabs per la creazione di contenuti audio

L'IA vocale non è mai stata così accessibile.

Oggi chiunque può incollare del testo in uno strumento come ElevenLabs e ottenere una voce fuori campo. Ma se l'hai provato almeno una volta, sai che incollare semplicemente del testo e spostare alcuni cursori sulla scheda non ti darà un audio di qualità professionale che suoni davvero umano.

Come per ogni strumento di IA, la chiave per ottenere voci fuori campo professionali, podcast coinvolgenti e voci realistiche (con ElevenLabs) sta nel modo in cui lo si utilizza tramite i prompt.

Abbiamo effettuato alcuni test e raccolto 40 prompt ElevenLabs per consentirti di iniziare immediatamente.

Cos'è ElevenLabs?

ElevenLabs è una piattaforma vocale basata sull'IA che trasforma il testo in audio realistico in oltre 50 lingue. È stata creata per autori, produttori e sviluppatori che necessitano di controlli intuitivi e avanzati per generare contenuti vocali professionali su larga scala.

Da audiolibri a pubblicità, podcast e giochi, ecco cosa puoi fare con ElevenLabs ⭐

Modifica della voce : trasforma le voci, isola la voce dal rumore di fondo o clona e progetta voci personalizzate da zero.

Caratteri personalizzati : crea da zero voci uniche per caratteri di videogiochi, narratori di audiolibri o personaggi di marca.

Agenti conversazionali : implementa assistenti IA che gestiscono le interazioni vocali in tempo reale con modelli di linguaggio naturali.

Effetti sonori e musica : produci suoni ambientali, transizioni o audio di sottofondo senza la registrazione tradizionale.

Doppiaggio multilingue : traduci l'audio esistente in diverse lingue mantenendo intatta la voce dell'oratore originale.

Allinea il testo all'audio : effettua la sincronizzazione delle trascrizioni con le registrazioni esistenti per una modifica precisa e i sottotitoli.

Generazione di immagini e video: crea contenuti visivi sperimentando diversi : crea contenuti visivi sperimentando diversi prompt di immagini IA (in modalità beta a partire da gennaio 2026)

Cosa sono i prompt ElevenLabs?

I prompt di ElevenLabs sono una serie di istruzioni che inserisci per guidare e generare il risultato desiderato in ElevenLabs. Puoi controllare il risultato:

Inserisci prompt testuali che descrivono in dettaglio dialoghi, contesto narrativo, indicazioni emotive, tag fonetici e persino descrizioni degli effetti sonori.

Caricamento di campioni audio di riferimento per la clonazione o il remix della voce

Esecuzione della selezione delle voci predefinite dalla libreria vocale

Sperimenta con le impostazioni di stabilità e creatività per perfezionare le sfumature vocali.

Gli autori che lavorano con agenti vocali possono anche costruire modelli di istruzioni, definendo la personalità, il ruolo, le regole e il comportamento di conversazione dell'IA. Questo prompt di sistema garantisce risposte coerenti (voce, tonalità) in linea con i requisiti del tuo marchio.

🧠 Curiosità: la prima macchina per la sintesi vocale fu costruita nel 1791 da Wolfgang von Kempelen. Utilizzava mantici, ance e tubi di cuoio per imitare l'anatomia vocale umana, producendo suoni inquietanti simili a fischi che assomigliavano a malapena al parlato reale.

Come scrivere prompt efficaci per ElevenLabs

Un prompt efficace è un atto di equilibrio tra dettagli descrittivi e chiarezza. Più informazioni fornisci a qualsiasi strumento di IA (tono, emozione, accento e stile di recitazione), più il risultato sarà vicino alla tua visione.

Ecco una guida che puoi utilizzare per strutturare i tuoi prompt ElevenLabs 👇

1. Scrivi i prompt in stile narrativo

Inserisci il testo che desideri trasformare in voce e utilizza i tag audio (in tutto il testo) per dare alla forma al risultato finale.

Puoi utilizzare una combinazione di tag audio, come ad esempio:

Tag Cosa fa Esempio Esempio di utilizzo Tag emotivi Questi tag definiscono il tono emotivo della voce. [ride], [ride più forte], [inizia a ridere], [ansimando], [triste], [arrabbiato], [felice], [addolorato] [triste] Quella notte non riuscivo a dormire. Effetti sonori Aggiungi suoni ed effetti ambientali [sparo], [applausi], [battito di mani], [esplosione][deglutizioni], [sorsi] [applausi] Grazie a tutti per essere venuti stasera! [sparo] Che cos'è stato? Tag relativi alla voce Definisce il tono, l'intensità della performance e le reazioni umane. [sussurra][sospira], [espira], [sarcastico], [curioso], [eccitato], [piange], [sbuffa], [malizioso] [sussurrando] Non farti sentire da loro. Tag unici e speciali Tag sperimentali per applicazioni creative [forte accento francese] [forte accento francese] È la vita, amico mio: non puoi controllare tutto.

Puoi inserire i tag audio in qualsiasi punto del tuo script (e in qualsiasi combinazione) per dare alla sua forma una determinata resa. Sperimenta con stati emotivi e azioni descrittive per scoprire cosa funziona meglio per il tuo caso specifico.

Ricorda che la struttura del testo influenza notevolmente il risultato ottenuto con i modelli vocali basati sull'IA. Per ottenere i migliori risultati, utilizza modelli di discorso naturali, una punteggiatura corretta e un contesto emotivo chiaro.

💡 Suggerimento professionale: genera automaticamente tag audio pertinenti per il testo inserito facendo clic sul pulsante "Migliora".

2. Aggiungi linee guida per la normalizzazione

I modelli di IA, in particolare quelli più piccoli addestrati su dati limitati, hanno difficoltà con tipi di dati complessi come numeri di telefono, codici postali, indirizzi email e URL.

In questi casi, aggiungi istruzioni di normalizzazione al tuo prompt. Specifica come desideri che il testo venga letto ad alta voce.

Ecco alcuni esempi di normalizzazione e come strutturarli nel tuo prompt:

Input Tye Tipo di input Tipo di output Numero cardinale 123 Centoventitré Numero ordinale 2° Secondo Valori monetari 45,67 $ Quarantacinque dollari e sessantasette centesimi Numeri romani XIV Quattordici (o "il quattordicesimo" se è un titolo) Abbreviazioni comuni Dr. Ave. St. DoctorAvenueStreet (ma "St. Patrick" dovrebbe rimanere) URL elevenlabs. io/documenti eleven labs dot io slash documenti Data 01/02/2023 2 gennaio 2023 oppure 1 febbraio 2023 (a seconda delle impostazioni locali) Tempo 14:30 Due e trenta del pomeriggio Numero di telefono 123-456-7890 Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, zero

3. Includi indicazioni fonetiche e di ritmo

Usa tag di interruzione, ortografia fonetica e punteggiatura per guidare la lettura del tuo copione da parte dell'IA.

I tag di interruzione aggiungono pause tra frasi o periodi. Ciò è utile per ottenere effetti drammatici, un flusso di conversazione naturale o per dare agli ascoltatori il tempo di elaborare le informazioni.

Ad esempio:

Aspetta, fammi pensare. " " "Va bene, ci sono.

Detto questo, la punteggiatura influisce in modo significativo sulla resa in ElevenLabs:

Includi trattini (- o —) per brevi pause o puntini di sospensione (…) per toni esitanti.

L'uso delle maiuscole aumenta l'enfasi su parole specifiche.

La punteggiatura standard fornisce un ritmo naturale al discorso e punti di pausa.

Oltre al timing, devi anche controllare la pronuncia di parole specifiche. I controlli fonetici ti aiutano a perfezionare la pronuncia dei nomi dei caratteri, dei termini di marca o del gergo tecnico. Sperimenta con ortografie alternative o approssimazioni fonetiche per specificare come dovrebbero suonare determinate parole.

📌 Ad esempio,

Nike: NYE-kee

GIF: JIF o GIF (a seconda delle preferenze)

Porsche: POR-shuh

Puoi anche utilizzare i tag fonemici per un controllo preciso dell'alfabeto fonetico internazionale (IPA):

Nike

Oppure tag Alias per riscritture fonetiche più semplici:

SQLite → "S-Q-L-ite" o "sequel-ite"

Studio e Dubbing Studio in ElevenLabs ti consentono anche di creare e caricare un dizionario di pronuncia. Ciò ti fa risparmiare tempo se lavori con nomi di marchi ricorrenti o termini tecnici in più progetti.

📚 Per saperne di più: Esempi di prompt negativi IA per una migliore produzione di contenuti

3. Seleziona la voce e modifica le impostazioni vocali

Scegli una voce dalla libreria vocale di ElevenLabs. Troverai oltre 5.000 opzioni, tra cui voci predefinite, cloni vocali professionali e voci personalizzate di caratteri in oltre 32 lingue e accenti.

Utilizza la barra di ricerca per trovare le voci per nome, parola chiave o ID voce. Per restringere i risultati, puoi anche applicare dei filtri.

Se non riesci a trovare la voce che ti serve nella libreria, creane una utilizzando Voice Design. Parametri dettagliati, come età, sesso, tono, accento, ritmo, emozione e stile, generano risultati più accurati e sfumati.

📚 Per saperne di più: Il miglior software di assistenza alla scrittura con IA

Una scheda riassuntiva che puoi utilizzare per descrivere questi parametri:

Parametro Parole descrittive Qualità audio Audio a bassa fedeltà Qualità audio scadente Suona come un messaggio vocale Smorzato e distante Come su un vecchio registratore Età AdolescenteGiovane adulto/ventenne/trentenneUomo di mezza età/quarantenneUomo anziano/ottantenne Tono/Timbro Profondo/grave, Morbido/ricco, Ruvido/roco, Nasale/stridulo, Ario/respirato, Rimbombante/risonante Accento Accento francese marcato Leggero accento del sud Accento dell'Europa orientale marcato Accento britannico nitido

📌 Esempio: Una commentatrice sportiva femminile molto energica con un forte accento britannico, che commenta con passione e a ritmo serrato una partita di calcio. La sua voce è vivace, entusiasta e completamente immersa nell'azione.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le icone relative al tipo di voce per identificare rapidamente la qualità e la fonte di ciascuna voce nella libreria: Segno di spunta giallo : Clone vocale professionale

Segno di spunta nero : clonazione vocale professionale di alta qualità

Icona fulmine : Clone vocale istantaneo

|| icona : voce predefinita di ElevenLabs

Nessuna icona: voce creata con Voice Design tramite ElevenLabs

4. Scegli un modello vocale

ElevenLabs offre diversi modelli vocali ottimizzati per diversi casi d'uso e risultati. Alcuni danno priorità all'emotività e all'espressività naturali, mentre altri si concentrano sulla velocità, la stabilità o le prestazioni in tempo reale.

Ecco una panoramica dei modelli di punta TTS (text-to-speech), STT (speech-to-text) e musicali:

Modello Ideale per Casi d'uso Eleven V3 (Alpha) Generazione di discorsi espressivi e simili a quelli umani Discussioni sui caratteri, produzione di audiolibri, dialoghi emotivi Eleven Multilingual v2 Voci realistiche con una ricca espressione emotiva Voci fuori campo dei caratteri, video aziendali, materiali di e-learning, progetti multilingue Eleven Flash v2. 5 Modello ultraveloce ottimizzato per l'uso in tempo reale Agenti vocali e chatbot in tempo reale, applicazioni interattive, conversione di testo in voce in blocco Eleven Turbo v2. 5 Modello di alta qualità e bassa latenza con un buon equilibrio tra qualità e velocità. Come Flash v2. 5, ma quando sei disposto a sacrificare la latenza per una generazione vocale di qualità superiore. Scribe v1 Riconoscimento vocale all'avanguardia Documentazione delle riunioni, elaborazione e analisi audio, trascrizione Scribe v2 Realtime Riconoscimento vocale in tempo reale Trascrizioni di riunioni dal vivo, conversazioni dal vivo (agenti IA), trascrizioni multilingue in oltre 99 lingue. Musica Genera musica con prompt in linguaggio naturale in qualsiasi stile Colonne sonore di giochi, sottofondi per podcast, musica di sottofondo per il marketing

Abbinare il modello al tipo di progetto garantisce il miglior equilibrio tra qualità ed efficienza.

5. Genera e ripeti

Per un testo di sintesi vocale complesso e ricco di sfumature emotive, non inserire tutto in un unico prompt. Utilizza il concatenamento dei prompt per generare effetti sonori o discorsi in segmenti, quindi sovrapponili utilizzando un software per la modifica audio per composizioni più complesse.

Ripeti l'operazione modificando le descrizioni, i tag o i segnali emotivi. Piccole modifiche possono spesso portare a un cambiamento radicale nella qualità del risultato.

Unisciti alla comunità Discord di ElevenLabs per trovare suggerimenti sul flusso di lavoro, strategie di progettazione vocale ed esempi reali di ciò che funziona.

Sfoglia la loro libreria audio IA e studia voci simili a quelle che stai creando.

Riferimento Documentazione ElevenLabs per analisi dettagliate di ciascuna funzionalità/funzione, suggerimenti sulle best practice, casi d'uso pratici, guide API ed esempi di implementazione tecnica.

Sperimenta con i controlli di velocità, stabilità e somiglianza per ottimizzare la coerenza e la resa della voce in diversi tipi di contenuti.

Annota l'ID vocale, il modello, le impostazioni e la formulazione esatta in un documento di prompt, in modo da poter replicare gli esiti positivi in tutti i progetti.

⭐ Ricorda: l'ordine di importanza nella creazione dei prompt è: selezione della voce, selezione del modello e impostazioni della voce. Tutti questi elementi, e la loro combinazione, influenzeranno insieme il risultato finale.

📮ClickUp Insight: Solo il 10% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza assistenti vocali (4%) o agenti automatizzati (6%) per le applicazioni di IA, mentre il 62% preferisce strumenti di IA conversazionali come ChatGPT e Claude. Il minor utilizzo di assistenti e agenti potrebbe essere dovuto al fatto che questi strumenti sono spesso ottimizzati per attività specifiche, come il funzionamento a mani libere o flussi di lavoro specifici. ClickUp ti offre il meglio di entrambi i mondi. ClickUp Brain funge da assistente AI conversazionale in grado di aiutarti in un'ampia gamma di casi d'uso. D'altra parte, gli agenti basati sull'intelligenza artificiale all'interno dei canali ClickUp Chat possono rispondere a domande, smistare problemi o persino gestire attività specifiche!

I migliori prompt ElevenLabs per diversi casi d'uso

ElevenLabs è un hub di funzionalità avanzate per la generazione vocale. Il solo riferimento alla documentazione o alle guide di prompt engineering non ti consentirà di ottenere i migliori risultati.

Prova diversi modelli e genera tu stesso voci e suoni per capire cosa funziona meglio.

Ti mostriamo come sfruttare le diverse funzionalità di ElevenLabs in vari casi d'uso con questi prompt:

Prompt di sintesi vocale di ElevenLabs per il testo

1. Monologo espressivo

Ok, non ci crederai. Sai che sono rimasto completamente bloccato su quel racconto breve? Come fissare lo schermo per ORE, senza ottenere... nulla? [sospiro frustrato] Stavo davvero per buttare via tutto. Ricominciare da capo. Probabilmente dovrai rinunciare. Ma poi! Ieri sera stavo solo scarabocchiando, senza nemmeno pensarci, giusto? E questa piccola frase mi è venuta in mente. Proprio... completamente dal nulla. E inizialmente non era nemmeno per la storia. Ma poi l'ho digitato, solo per vedere. Ed è stato come... se si fossero aperte le cateratte! All'improvviso, ho capito esattamente dove doveva andare il carattere, quale doveva essere il finale... È stato tutto un CLICK. [esclamazione di gioia] Sono rimasto sveglio fino alle 3 del mattino, digitando come un pazzo. Non mi sono nemmeno fermato per un caffè! [ride] Ed è... È BUONO! Davvero buono. Ora sembra così... completo, capisci? Come se finalmente avesse un'anima.

2. Dinamico e divertente

[ride] Va bene... ragazzi, ragazzi. Sul serio. [espira] Riesci a credere a quanto sia realistico il suono adesso? [risate isteriche] Voglio dire, OH MIO DIO... è fantastico. Cosa impossibile con il vecchio modello. Ad esempio, [pausa] potresti cambiare il mio accento nel vecchio modello? [sprezzante] Non ci avrei scommesso. [entusiasta] Ma ora puoi! Guarda qui... [carino] Ora parlerò con accento francese. E detto tra noi... [sussurrando] Non so come fare. [felice] Ok. Ci provo. [forte accento francese] "È la vita, amico mio: non puoi controllare tutto".

3. Dialoghi con più interlocutori con tempistiche sovrapposte

Interlocutore 1: [inizia a parlare] Quindi stavo pensando che potremmo... Interlocutore 2: [interrompendo] —provare le nostre nuove funzionalità di temporizzazione? Interlocutore 1: [sorpreso] Esatto! Come hai fatto... Interlocutore 2: [sovrapposizione] — sai cosa stavi pensando? Hai indovinato! Interlocutore 1: [pausa] Scusa, continua pure. Interlocutore 2: [con cautela] Ok, quindi se proviamo a parlare entrambi contemporaneamente... Interlocutore 1: [sovrapposizione] —probabilmente mandiamo in tilt il sistema! Interlocutore 2: [in preda al panico] Aspetta, stiamo precipitando? Non riesco a capire se si tratta di una funzionalità/funzione o di un... Interlocutore 1: [interrompendo, poi fermandosi bruscamente] Bug! ... Ti ho interrotto di nuovo? Interlocutore 2: [sospirando] Sì, ma onestamente? È piuttosto divertente. Interlocutore 1: [maliziosamente] Chi arriva prima alla prossima frase? Interlocutore 2: [ridendo] Sicuramente romperemo qualcosa!

4. Commedia glitch con più interlocutori

Interlocutore 1: [nervosamente] Quindi... potrei aver provato a eseguire il debug da solo mentre eseguivo una generazione di sintesi vocale basata su testo. Interlocutore 2: [allarmato] Uno, no! È come operarsi da soli! Interlocutore 1: [timidamente] Pensavo di poter svolgere più compiti contemporaneamente! Ora la mia voce continua a interrompersi a metà frase... [voce robotica] TENCE. Interlocutore 2: [ridendo soffocato] Oh, wow, ti sei davvero rovinato. Interlocutore 1: [frustrato] È ancora peggio! Ogni volta che qualcuno mi fa una domanda, io rispondo... [segnale acustico binario] 010010001! Interlocutore 2: [ridendo] Stai parlando in binario! È davvero impressionante!

5. [agente del servizio clienti] Grazie per aver chiamato. Capisco perfettamente la tua frustrazione e sono qui per aiutarti a risolvere il problema il più rapidamente possibile. Cominciamo con il tuo numero di account.

6. [istruttore cordiale] Lascia che ti mostri come fare. [suoni di clic] Vedi questo pulsante qui? Basta un clic e guarda cosa succede. [stupito] Ci è sempre una sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi. Nessun trasferimento manuale, nessuna confusione.

💡 Suggerimento professionale: per i prompt con più interlocutori, assegna voci distinte dalla tua libreria vocale a ciascun interlocutore per creare conversazioni realistiche.

Prompt emozionali di ElevenLabs

7. [nervoso] Non riesco a credere che sto per fare questo. [espira profondamente] Ok, non succederà nulla. [voce leggermente tremante] Auguratemi buona fortuna.

8. [felicissimo] Ce l'abbiamo fatta! [ride] Non riesco... non riesco davvero a credere che ce l'abbiamo fatta! [voce rotta dall'emozione] Questo è tutto.

9. [esausto] Sono sveglio da trentasei ore di fila. [sospira profondamente] Il mio cervello sembra una poltiglia e i miei occhi non riescono a rimanere aperti.

10. [furioso] Avevi un solo compito. UNO. [voce che si alza] E in qualche modo sei riuscito a rovinare anche quello. Incredibile.

11. [con il cuore spezzato] Se ne sono andati. [voce tremante] Proprio così, se ne sono andati e io... [deglutisce] Non so cosa fare adesso.

12. [terrorizzato] Hai sentito? [sussurra freneticamente] C'è qualcosa qui con noi. Dobbiamo andarcene. Subito.

13. [malizioso] Vuoi sapere un segreto? [ridacchia sottovoce] Prometti di non dirlo a nessuno? Sarà fantastico.

14. [disgustato] È... [ha un leggero conato di vomito] è la cosa più rivoltante che abbia mai visto. Allontanalo da me.

15. [sollevato] È finita. [espira tremando] Finalmente, dopo tutto questo tempo, è davvero finita. [ride piano] Posso respirare di nuovo.

👀 Lo sapevi? Sebbene i modelli di IA siano in grado di clonare qualsiasi voce con una precisione sorprendente, ciò può comportare implicazioni legali. Scarlett Johansson ha sollevato problemi legali con OpenAI in merito alla voce "Sky" di ChatGPT, sostenendo che fosse sospettosamente simile alla sua. OpenAI ha successivamente rimosso la voce.

Prompt musicali di ElevenLabs

16. Traccia per uno spot pubblicitario di un mascara di alta gamma. Allegro e raffinato. Solo voce fuori campo. Il copione inizia così: "Vi presentiamo il mascara più volumizzante mai realizzato". Alla fine c'è una menzione del nome del marchio "X".

17. Epico crescendo orchestrale con archi impetuosi, ottoni trionfanti e timpani fragorosi. Cinematografico ed eroico, che culmina in un potente climax.

18. Crea una traccia elettronica intensa e dal ritmo serrato per una scena di video gioco adrenalinica. Usa arpeggi di synth trascinanti, batteria incisiva, basso distorto, effetti glitch e texture ritmiche aggressive. Il tempo dovrebbe essere veloce, 130-150 bpm, con tensione crescente, transizioni rapide e esplosioni di energia dinamica.

19. Scrivi un brano grezzo e carico di emozioni che fonde R&B alternativo, soul grintoso, indie rock e folk. La canzone dovrebbe comunque sembrare una performance dal vivo, registrata in una sola ripresa, emotivamente spontanea.

20. Ballata minimalista per pianoforte con note sparse e lunghe pause. Emotivamente vulnerabile, ogni nota rimane sospesa nel silenzio.

💡 Suggerimento professionale: per creare stem con un maggiore controllo, utilizza prompt mirati e struttura: Per le voci, usa "a cappella" prima della descrizione vocale (ad esempio, "voci femminili a cappella", "coro maschile a cappella").

Usa la parola "solo" prima degli strumenti (ad esempio, "chitarra elettrica solo", "pianoforte solo in do minore").

Prompt di progettazione vocale ElevenLabs

21. Carattere fantasy mago, uomo senza età. Voce profonda e mistica con solennità teatrale. Ritmo lento e deliberato, come se ogni parola avesse un peso antico.

22. Commentatore sportivo, uomo, 40 anni. Voce energica e dinamica che sale e scende in modo drammatico. Ritmo veloce con una leggera raucedine dovuta ad anni di urla.

23. Samurai temprato dalle battaglie con voce profonda e roca e un forte accento giapponese. Parla con misurata moderazione, ogni parola è deliberata e ponderata con calma autorità.

24. La strega spaventosa, vecchia e smunta, subdola e minacciosa. Ha una voce roca, aspra, stridula e acuta che ride sguaiatamente.

25. Una voce femminile bassa, sussurrata e assertiva con un forte accento francese, fredda, composta e seducente, con un pizzico di mistero.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare i prompt Chain of Thought (con esempi)

🧠 Curiosità: il 50% degli autori di contenuti utilizza regolarmente voci IA in video, podcast e pubblicità. Tuttavia, confrontando direttamente i campioni, il 73% degli ascoltatori ha continuato a preferire la narrazione umana, dimostrando che l'autenticità emotiva rimane insostituibile nei contenuti vocali.

Prompt per effetti sonori ElevenLabs

26. Il vento che fischia tra gli alberi, seguito dal fruscio delle foglie.

27. Pluriball che scoppia in rapida successione, poi silenzio.

28. Passi sulla ghiaia, poi si apre una porta metallica.

29. Carta che viene lentamente accartocciata, poi strappata a metà con uno strappo netto.

30. Bottiglia di vetro che rotola sul cemento, rallentando fino a fermarsi.

31. Pioggia che picchia su un tetto di lamiera, intensificandosi gradualmente fino a diventare un forte acquazzone.

32. Occasionale vento leggero che fa frusciare le foglie all'esterno.

33. Atmosfera tranquilla e rilassante per dormire e rilassarsi.

34. Suono stereo, alta qualità, nessun tuono, nessun rumore forte improvviso, loop continuo.

35. Le onde dell'oceano che si infrangono contro gli scogli, i gabbiani che gridano in lontananza.

👉 Prova questo: terminologia comune per migliorare i tuoi prompt di effetti sonori: Ambience : suoni ambientali di sottofondo che creano atmosfera e spazio

One-shot : suono singolo, non ripetitivo

Loop : ripetizione di un segmento audio

Stem : componente audio isolata

Braam: grande colpo cinematografico squillante che segnala momenti epici o drammatici, comune nei trailer.

Prompt ElevenLabs per la creazione di agenti

Prompt efficaci trasformano gli agenti ElevenLabs da robotici a realistici. Dai un'occhiata a questi esempi di prompt per capire come la struttura influisce sul risultato.

36. Quando le regole di un contesto influenzano un altro, usa #Guardrails e delimita chiaramente le sezioni.

Meno efficace Consigliato Sei un addetto al servizio clienti. Sii cortese e disponibile. Non effettuare mai la condivisione di dati sensibili. Puoi cercare gli ordini ed elaborare i rimborsi. Verifica sempre prima l'identità. Limita le risposte a meno di 3 frasi, a meno che l'utente non richieda ulteriori dettagli. #Personalità: sei un addetto al servizio clienti della Acme Corp. Sei gentile, efficiente e orientato alla soluzione. #Obiettivo: aiutare i clienti a risolvere rapidamente i problemi cercando gli ordini ed elaborando i rimborsi quando opportuno. #Linee guida: non effettuare mai la condivisione di dati sensibili dei clienti durante le conversazioni. Verifica sempre l'identità del cliente prima di accedere alle informazioni dell'account. #Tono: mantieni le risposte concise (meno di 3 frasi) a meno che l'utente non richieda spiegazioni dettagliate.

37. Istruzioni concise riducono l'ambiguità.

Meno efficace Consigliato #TonoQuando parli con i clienti, dovresti cercare di essere davvero cordiale e disponibile, assicurandoti di parlare in modo naturale e colloquiale, un po' come parleresti con un amico, ma mantenendo comunque un atteggiamento professionale che rappresenti bene l'azienda. #TonoParla in modo amichevole e di conversazione, mantenendo la professionalità.

💡 Suggerimento professionale: quando richiedi agli agenti la gestione degli errori, struttura le sezioni con # per le sezioni principali, ## per le sottosezioni e utilizza lo stesso modello di formattazione in tutto il prompt.

38. Ripeti e sottolinea le regole fondamentali. I modelli danno la priorità al contesto recente rispetto alle istruzioni precedenti.

Meno efficace Consigliato #ObiettivoVerificare l'identità dei clienti prima di accedere al loro account. Cercare i dettagli degli ordini e fornire aggiornamenti sullo stato. Elaborare le richieste di rimborso quando sono ammissibili. #ObiettivoVerificare l'identità del cliente prima di accedere al suo account. Questo passaggio è importante. Cercare i dettagli dell'ordine e fornire aggiornamenti sullo stato. Elaborare le richieste di rimborso quando sono ammissibili. Questo passaggio è importante. Non accedere mai alle informazioni dell'account senza aver prima verificato l'identità del cliente.

39. Normalizza input e output

Meno efficace Consigliato Quando raccogli l'indirizzo email del cliente, ripeti esattamente ciò che ti ha detto, quindi utilizzalo nello strumento "lookupAccount". #Normalizzazione dei caratteri1. Chiedi al cliente il suo indirizzo e-mail in formato vocale: "Posso avere l'indirizzo e-mail associato al tuo account?"2. Converti in formato scritto: "john dot smith at company dot com" → "john. smith@company. com"3. Richiama questo strumento con un'email scritta

💡 Suggerimento professionale: quando scrivi le istruzioni per gli agenti, suddividile in punti facilmente comprensibili e usa gli spazi bianchi (righe vuote) per separare le sezioni e i gruppi di istruzioni.

40. Fornisci esempi di formattazione complessa, processi in più passaggi e casi limite.

Meno efficace Consigliato Quando un cliente fornisce un codice di conferma, assicurati di formattarlo correttamente prima di cercarlo. Quando un cliente fornisce un codice di conferma: 1. Ascolta il formato vocale (ad es. "A B C uno due tre") 2. Converti in formato scritto (ad es. "ABC123") 3. Passa allo strumento `lookupReservation`## EsempiL'utente dice: "Il mio codice è A... B... C... uno... due... tre"Tu formatti: "ABC123"L'utente dice: "X Y Z quattro cinque sei sette otto". Tu formatti: "XYZ45678"

⭐ Ricorda: i tuoi prompt ElevenLabs non devono essere sempre complessi o dettagliati. A volte, prompt semplici possono terminare il lavoro in modo altrettanto efficiente. È ora di dare vita al tuo ingegnere dei prompt interiore.

🎥 Guarda questo video per un corso intensivo sulla progettazione dei prompt, soprattutto se sei un principiante!

💡 Suggerimento professionale: crea modelli di prompt condivisi in un gestore di documenti come ClickUp Docs per sezioni comuni, come la normalizzazione dei caratteri, la gestione degli errori e le protezioni. Conservali in un repository centrale e consultali con agenti specializzati in modo che il tuo team possa basarsi su tecniche collaudate.

Errori comuni da evitare con i prompt di ElevenLabs

Ottieni risultati basilari, piatti o incoerenti con ElevenLabs?

Probabilmente perché non sai come porre la domanda giusta all'IA.

E sicuramente commettendo uno dei seguenti errori:

❌ Errore ✅ Soluzione Inserimento di testo non rifinito Scrivi i prompt in stile narrativo, simile alla sceneggiatura, per guidare efficacemente il tono e il ritmo. Non testare più varianti Sperimenta diversi modelli di IA e regolazioni vocali per perfezionare le tue risposte. Non utilizzare un modificatore vocale per effetti sonori e pronunce speciali. Usa un modificatore vocale per emulare le caratteristiche sottili e peculiari della voce quando hai bisogno di una voce più emotiva e simile a quella umana. Aspettati risultati perfetti al primo tentativo Perfeziona i tag, regola la punteggiatura, gioca con i prompt, crea il tuo modello vocale: in sostanza, continua a provare finché non avrai acquisito familiarità con questo strumento per il tuo caso d'uso. Tag non corrispondenti al carattere della tua voce e ai dati di addestramento Una voce seria e professionale potrebbe non rispondere bene a tag giocosi come [risatine] o [maliziosamente]. Assicurati che le tue emozioni e i tuoi segnali vocali siano in linea con il carattere della voce. Generazione del parlato in un unico passaggio Dividi gli script lunghi in segmenti. Genera ogni sezione separatamente e sovrapponile in post-produzione. Mantieni livelli di stabilità creativa quando desideri una stretta aderenza all'audio di riferimento. Varia la scala di stabilità tra Naturale e Robusto affinché il risultato sia il più vicino possibile alla registrazione vocale originale.

👀 Lo sapevi? In un esperimento della BBC, un giornalista ha ottenuto un esito positivo utilizzando un clone sintetizzato della propria voce creato dall'IA per aggirare il controllo di sicurezza della verifica vocale di una banca. Questa sorprendente violazione ha rivelato quanto i sistemi di autenticazione vocale siano vulnerabili alla manipolazione dell'IA.

Limiti dell'utilizzo di ElevenLabs

ElevenLabs rende accessibili ed efficienti le voci fuori campo di alta qualità, ma lo strumento non è affatto perfetto o sufficiente. Ecco dove le capacità di ElevenLabs non sono all'altezza ⚠️

Curva di apprendimento ripida : per acquisire familiarità con le funzionalità vocali, le modalità, i controlli intuitivi, le tecniche di prompt e gli effetti sonori sono necessari esperimenti, approfondimenti della documentazione e adattabilità: non è esattamente uno strumento adatto ai principianti.

Richiede campioni di qualità : hai bisogno di dati audio puliti e di alta qualità in grandi quantità per addestrare modelli vocali e agenti che forniscano i risultati desiderati.

Limiti di caratteri nei piani Free : il piano Free offre 10.000 crediti mensili, che corrispondono a circa 10 minuti di audio generato ogni mese.

Controllo limitato sulle sfumature emotive : l'IA può avere difficoltà con i cambiamenti emotivi sottili o le performance stratificate, specialmente quando non è possibile fornire una registrazione di riferimento o un campione vocale che dimostri esattamente ciò che si sta cercando di ottenere.

Tempo di elaborazione per testi più lunghi: la generazione di contenuti di lunga durata come audiolibri o narrazioni di un'ora può richiedere un tempo di elaborazione significativo, soprattutto con modelli di qualità superiore.

Strumento autonomo senza gestione delle attività: raramente la produzione è un lavoro che può essere svolto da una sola persona, e lo strumento non integra funzionalità di gestione delle attività o del lavoro, rendendo difficile collaborare, assegnare ruoli o effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA da provare per ogni caso d'uso

Alternative a ElevenLabs da esplorare

Dai un'occhiata a queste alternative a ElevenLabs che compensano i suoi limiti o offrono funzionalità/funzioni più complete per adattarsi al tuo flusso di lavoro:

1. ClickUp

La maggior parte delle alternative a ElevenLabs si concentra esclusivamente sulla generazione di voce o sulla trascrizione dell'audio. Avrai comunque bisogno di un luogo in cui queste risorse vocali si trasformino in attività, approvazioni, versioni di contenuto e consegna effettiva.

ClickUp colma questa lacuna.

È la prima area di lavoro AI convergente al mondo che unifica la project management, la gestione delle conoscenze e la chat.

Sebbene ClickUp non sia una piattaforma di generazione vocale, puoi utilizzarlo per gestire i flussi di lavoro di produzione vocale.

Scopriamo come ClickUp fornisce supporto ai team di produzione audio e vocale 👇

Un'IA che capisce il tuo lavoro

ClickUp Brain è l'assistente AI integrato che comprende il contesto del tuo lavoro. Opera all'interno del tuo spazio di lavoro ClickUp con accesso completo alle tue attività, alle conversazioni e alle sequenze dei progetti.

ClickUp Brain evidenzia i titolari delle azioni e l'impatto temporale di ogni collo di bottiglia.

Quindi, quando un produttore di podcast chiede: "Cosa sta bloccando la pipeline di produzione audio per l'episodio 12?", ClickUp Brain può scansionare i commenti alle attività, le attività secondarie, gli stati di consegna e le dipendenze per rivelare se:

Le registrazioni vocali sono in attesa di approvazione.

Gli script devono essere revisionati.

The audio team has not uploaded sound effects

I clienti devono approvare il mix finale.

Non è necessario cercare aggiornamenti o continuare a chiedere risposte ai colleghi che sono già disponibili nella tua area di lavoro.

Per i flussi di lavoro di produzione vocale che coinvolgono scrittori, narratori, editori e clienti, ClickUp mantiene tutti allineati senza il caos dei continui scambi di comunicazioni.

👉 Salva questi prompt: Riassumi tutti i feedback dei clienti dalla chiamata di revisione delle voci fuori campo della scorsa settimana.

Scrivi una bozza di email di follow-up per il client relativa alla sequenza di produzione del podcast di cui abbiamo discusso.

Crea una documentazione con le linee guida relative alla voce del marchio che descriva il tono, lo stile e i criteri di selezione della voce per i nostri progetti audio.

Elenca tutti i progetti di voce fuori campo per podcast in cantiere e individua eventuali ostacoli o ritardi.

IA per trascrivere e riassumere riunioni e chiamate

ClickUp AI Notetaker partecipa alle tue riunioni e genera trascrizioni e riassunti ricercabili.

Converte ogni conversazione in lavoro utilizzabile con:

Appunti delle riunioni + Documenti : ottieni trascrizioni, registrazioni video e riassunti archiviati nei tuoi documenti ClickUp privati.

Appunti delle riunioni + Attività : trasforma ogni elemento da intraprendere derivante dalle tue chiamate in : trasforma ogni elemento da intraprendere derivante dalle tue chiamate in attività di ClickUp con titolari e date di scadenza assegnate.

Appunti delle riunioni + ClickUp Brain: poni domande a ClickUp Brain e ottieni risposte contestualizzate tratte da tutti i tuoi appunti delle riunioni.

📚 Per saperne di più: I migliori rilevatori di voce IA per identificare il parlato sintetico

🚀 Vantaggio ClickUp: i Super Agent sono colleghi di squadra basati sull'intelligenza artificiale all'interno di ClickUp che lavorano continuamente nell'area di lavoro di ClickUp. Comprendono attività, documenti, chat e strumenti collegati e possono eseguire flussi di lavoro in più fasi senza prompt manuali o follow-up. Super Agents eccelle in flussi di lavoro come: Brief dei progetti vocali : redazione automatica dei brief di produzione in base alle esigenze del client, garantendo che ogni progetto abbia un ambito e dei risultati finali chiari fin dall'inizio.

Monitoraggio delle risorse : monitora quali registrazioni vocali, effetti sonori o brani musicali sono stati caricati, approvati o mancanti, quindi segnala eventuali ostacoli prima che ritardino la consegna.

Follow-up dei clienti : convertire i risultati delle riunioni di produzione in email di follow-up curate, riepilogando i passaggi successivi con i titolari assegnati.

Gestione delle revisioni: mantieni un documento di riepilogo/riassunto aggiornato per ogni progetto audio che effettui il monitoraggio dei feedback dei clienti, della cronologia delle versioni e delle modifiche in sospeso, in modo che nulla vada perso nelle conversazioni via email.

Guarda questo video per scoprire come integrare Super Agents nei tuoi flussi di lavoro creativi:

IA per la conversione da voce a testo

ClickUp Talk to Text ti consente di dettare idee, note e istruzioni all'interno della tua Super App IA desktop (nota come ClickUp BrainGPT ) e converte istantaneamente il parlato in testo scritto raffinato.

Converti i pensieri espressi a voce in testo scritto con ClickUp Talk to Text.

Con esso puoi:

Crea il tuo vocabolario personale : compilato automaticamente con le parole, le espressioni, il gergo specifico del tuo lavoro, i nomi dei marchi e i soprannomi che usi più spesso.

Traduci al volo : parla nella tua lingua e scrivi fluentemente in oltre 50 lingue diverse.

Lavora a mani libere : usa Talk to Text ovunque si trovi il cursore: basta premere fn (o impostare un tasto personalizzato) e parlare in tutto l'ecosistema ClickUp e nelle app collegate.

Menzioni e link sensibili al contesto: menziona colleghi, attività o documenti e l'IA collegherà automaticamente le persone giuste con i link corretti.

Con Talk to Text, puoi fare più lavoro più velocemente, che si tratti di sperimentare revisioni di script in movimento, effettuare la condivisione di feedback rapidi nei commenti, taggare doppiatori per modifiche urgenti o dettare email ai clienti senza cambiare strumento.

Per i produttori audio che gestiscono più progetti contemporaneamente, questo significa meno digitazione e più tempo per ascoltare effettivamente il lavoro.

Centralizza i modelli di IA in un unico spazio di lavoro controllato

Scegli un modello IA esterno che soddisfi le tue esigenze.

All'interno di ClickUp Brain e BrainGPT, puoi scegliere tra modelli di IA esterni che si adattano al tuo caso d'uso.

Ad esempio:

Claude per brief creativi ricchi di sfumature, analisi di sceneggiature o redazione di documenti di regia vocale destinati ai clienti.

ChatGPT per perfezionare per perfezionare i prompt di scrittura , fare brainstorming sui concetti delle voci dei caratteri, generare riassunti dei progetti o rapide analisi delle attività.

Gemini per attività che richiedono un'intensa attività di ricerca, come l'analisi delle tendenze vocali della concorrenza o la pianificazione di contenuti multilingue.

⭐ Bonus: usa ClickUp Enterprise AI Search per trovare istantaneamente qualsiasi cosa tra attività, documenti, commenti, allegati e strumenti collegati come Google Drive o Figma, in modo che le risorse vocali, i feedback e le approvazioni siano sempre a portata di ricerca.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza il feedback dei clienti in dati strutturati : classifica l'urgenza delle revisioni, lo stato di approvazione e la priorità di consegna direttamente all'interno delle attività utilizzando : classifica l'urgenza delle revisioni, lo stato di approvazione e la priorità di consegna direttamente all'interno delle attività utilizzando i campi AI di ClickUp per mantenere organizzata la tua pipeline audio.

Consenti all'IA di accedere al contesto reale : collega Google Drive, Slack e gli strumenti di spazio di archiviazione audio a ClickUp con : collega Google Drive, Slack e gli strumenti di spazio di archiviazione audio a ClickUp con ClickUp Integrations , in modo che l'IA comprenda la cronologia completa del tuo progetto invece di lavorare su richieste isolate.

Condividi campioni vocali e feedback tramite Clips : registra lo schermo per mostrare problemi di pronuncia, narrare modifiche alla recitazione o spiegare la direzione vocale dei caratteri utilizzando : registra lo schermo per mostrare problemi di pronuncia, narrare modifiche alla recitazione o spiegare la direzione vocale dei caratteri utilizzando ClickUp Clips , il tutto archiviato all'interno dell'attività pertinente.

Collabora in tempo reale alla direzione vocale : usa : usa ClickUp Whiteboards per fare brainstorming con il tuo team sulle voci dei caratteri, aggiungere elementi fissi di riferimento audio e convertire immediatamente i concetti creativi in attività di registrazione realizzabili.

Tieni traccia delle prestazioni dei progetti vocali: crea : crea dashboard ClickUp personalizzate per monitorare le tempistiche di consegna, il carico di lavoro dei doppiatori e i tassi di approvazione dei clienti, e utilizza le schede AI per riassumere automaticamente lo stato di avanzamento delle attività o evidenziare modelli ricorrenti nei feedback di revisione.

Limitazioni di ClickUp

Curva di apprendimento ripida a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni

Non offre modelli per la sintesi vocale o la progettazione vocale, ma funge da strumento che semplifica la gestione del flusso di lavoro, non la generazione audio stessa.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp AI?

Un utente di ClickUp effettua la condivisione della propria esperienza su G2:

ClickUp Brain […] è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è il modo in cui mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con chiarezza, sia che io stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

ClickUp Brain […] è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. […] Ciò che spicca di più è il modo in cui mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con chiarezza, sia che io stia riepilogando riunioni, redigendo contenuti o facendo brainstorming di nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.

2. Murf IA

tramite Murf IA

Murf AI offre una solida piattaforma di sintesi vocale che trasforma il testo scritto in narrazioni audio realistiche utilizzando oltre 200 voci IA in più di 20 lingue, ideale per video, audiolibri, podcast e creazione di contenuti e-learning. Il suo studio intuitivo consente di ottenere voci fuori campo perfette con modifiche di livello professionale.

Funzionalità principali di Murf IA

Oltre 200 voci multilingue : accedi a voci predefinite in oltre 20 lingue con oltre 10 stili di conversazione, come colloquiale, meditativo o di promozione.

Clonazione vocale : carica campioni vocali specifici per generare cloni vocali personalizzati che corrispondono al tuo marchio o carattere.

Personalizzazione avanzata : controlla il tono, la velocità, il timbro, le pause e l'enfasi per una resa vocale precisa.

Studio di doppiaggio IA : traduci contenuti audio e video in oltre 40 lingue preservando la voce originale dell'oratore.

Libreria di pronuncia : utilizza la fonetica IPA o ortografie personalizzate per garantire una pronuncia coerente dei termini del marchio e del gergo tecnico.

Integrazioni degli strumenti: incorpora le voci Murf direttamente in Canva, Google Slides, PowerPoint, Adobe Captivate e Adobe Audition.

Limiti di Murf IA

Il tempo di generazione della voce viene calcolato per ogni rendering di sottoblocco, il che può consumare rapidamente i crediti per le modifiche iterative.

Nessuna funzione offline: richiede l'elaborazione cloud per tutta la generazione vocale.

L'uso commerciale richiede piani a pagamento con termini di licenza specifici.

Prezzi di Murf IA

Free

Autore : 19 $ al mese

Business : 66 $ al mese

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Murf IA

G2 : 4,7 (oltre 1100 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Murf IA?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

È facile da usare e ha un'interfaccia intuitiva. Viene utilizzato per convertire il testo o qualsiasi altro contenuto in voce. Possiamo personalizzare facilmente la voce attraverso il tono, il modo di parlare e la pronuncia, e possiamo anche controllare il discorso utilizzando questo strumento. Possiamo integrarlo con altri strumenti utilizzando l'integrazione API. Fornisce oltre 120 voci, che è una quantità piuttosto elevata, e fornisce la traduzione in oltre 20 lingue. È facile da implementare e molto utile per il supporto clienti.

È facile da usare e ha un'interfaccia intuitiva. Viene utilizzato per convertire il testo o qualsiasi altro contenuto in voce. Possiamo personalizzare facilmente la voce attraverso il tono, il modo di parlare e la pronuncia, e possiamo anche controllare il discorso utilizzando questo strumento. Possiamo integrarlo con altri strumenti utilizzando l'integrazione API. Fornisce oltre 120 voci, che è una quantità piuttosto elevata, e fornisce la traduzione in oltre 20 lingue. È facile da implementare e molto utile per il supporto clienti.

3. Wispr Flow

tramite Wispr Flow del flusso

Wispr Flow trascrive il tuo discorso in tempo reale (in oltre 100 lingue) per presentare un testo rifinito in un formato strutturato. Funziona su qualsiasi applicazione (in cui è possibile digitare), utilizzando una tecnologia avanzata per apportare modifiche automatiche e perfezionamenti al tono.

Lo strumento si adatta al tuo vocabolario creando un dizionario personalizzato che raccoglie termini e acronimi specifici del settore. Puoi anche creare sostituzioni di testo personalizzate per le frasi utilizzate di frequente, in modo da non dover ripetere lunghe spiegazioni o continuare a svolgere attività ripetitive.

Funzionalità principali di Wispr Flow

Formattazione intelligente : Wispr Flow interpreta il tuo discorso e applica una formattazione sensibile al contesto in modo che il testo si adatti allo stile del tuo messaggio.

Note di flusso : detta le note (su qualsiasi dispositivo) e queste verranno eseguite automaticamente su tutti i tuoi dispositivi Wispr Flow per la sincronizzazione.

Modalità comando : modifica il testo generato con comandi vocali, ad esempio "Riassumi questo per me".

Modifiche automatiche IA : pulisce automaticamente il testo dettato mentre parli, rimuovendo le parole di riempimento, correggendo gli errori di base e formattando l'output in frasi complete.

Supporto multilingue: gestisce oltre 100 lingue con rilevamento automatico della lingua e cambio di lingua a metà frase.

Limitazioni del flusso di Wispr

Elevato utilizzo di RAM (oltre 800 MB inattivo), rallentamento dei sistemi meno recenti.

L'elaborazione esclusivamente su cloud solleva preoccupazioni relative alla privacy a causa della mancanza di elaborazione desktop. ​

Recensioni dei clienti discontinue, supporto irregolare e risorse insufficienti per le aziende

Prezzi di Wispr Flow per il flusso

Flow Basic: Free

Flow Pro: 15 $ al mese

Flow Teams: 12 $/utente/mese (3 o più postazioni)

Flow Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wispr Flow

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wispr Flow?

Ascolta il parere di un recensore di G2:

È molto facile da usare. Con due comandi o input rapidi, puoi iniziare a parlare e trascrivere. Inoltre, rimuove le parole di riempimento, ti capisce o corregge ciò che dici. L'implementazione è stata solo l'installazione e nient'altro. Lo uso praticamente ogni giorno. Infatti, ho già una serie di quattro settimane consecutive.

È molto facile da usare. Con due comandi o input rapidi, puoi iniziare a parlare e trascrivere. Inoltre, rimuove le parole di riempimento, ti capisce o corregge ciò che dici. L'implementazione è stata solo l'installazione e nient'altro. Lo uso praticamente ogni giorno. Infatti, ho già una serie di quattro settimane consecutive.

Dai vita ai flussi di lavoro per la generazione di voci artificiali con ClickUp

I prompt ben definiti di ElevenLabs ti aiutano a generare contenuti vocali di alta qualità. Ma la creazione di prompt, la gestione delle revisioni, il coordinamento con i doppiatori e la consegna dei prodotti finali richiedono molto più che semplici risultati di buona qualità ottenuti dall'IA. È necessario un sistema che mantenga la produzione in movimento.

ClickUp è la soluzione più adatta a questo scopo.

Centralizza il tuo lavoro, la comunicazione e la gestione delle attività in un'unica piattaforma, offrendoti uno spazio per organizzare e ottimizzare i tuoi progetti di produzione vocale. Utilizzando la sua IA contestuale nativa, puoi automatizzare i flussi di lavoro manuali, ottenere supporto per le attività creative, ridurre lo sprawl dell'IA e salvarti dal caos del cambio di contesto.

Iscriviti gratis a ClickUp e centralizza i tuoi flussi di lavoro di produzione vocale in un unico posto.

Domande frequenti (FAQ)

Usa tag emotivi e il contesto narrativo per guidare l'IA. Tag come [triste], [arrabbiato] o [felice] dicono al modello esattamente quale emozione emulare. Puoi anche incorporare le emozioni direttamente nella tua narrazione.

Sì. Puoi controllare il tono della voce, il ritmo e le pause utilizzando prompt di progettazione vocale, tag audio come [sussurra] o [urla], tag di interruzione per pause temporizzate e impostazioni globali come velocità e stabilità. Combina questi elementi per perfezionare la resa e creare un discorso dal suono naturale che corrisponda alla tua visione.

Con il livello di dettaglio e sfumature necessario. I prompt possono variare da una singola riga a più paragrafi, a seconda della complessità del tuo progetto. La chiave è la chiarezza: fornisci un contesto sufficiente affinché l'IA comprenda il tono, l'emozione e lo stile di recitazione senza sovraccaricarla di informazioni superflue.

Sì. ElevenLabs fornisce supporto per i dialoghi con più interlocutori, consentendoti di assegnare voci diverse a caratteri o interlocutori diversi all'interno dello stesso progetto. Ciò è utile per creare podcast, audiolibri o contenuti narrativi con voci distinte per i caratteri.