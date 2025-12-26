Come fare un brand audit: passaggi, lista di controllo e modelli

Il tuo marchio è la sensazione che le persone provano quando interagiscono con la tua attività. Quella sensazione, idealmente un mix di fiducia, ammirazione e connessione, è ciò che rende un marchio riconoscibile e ambizioso.

Il punto è questo: il 76% dei consumatori preferisce acquistare da un marchio con cui si sente in connessione piuttosto che dalla concorrenza. Questa connessione può svanire se non si verifica la reale posizione del proprio marchio.

È qui che entra in gioco un audit completo del marchio. Ti offre un quadro chiaro e onesto di come viene percepito oggi il tuo marchio.

Questo articolo ti mostrerà cosa fare per eseguire un brand audit, in cosa consiste e come può aiutarti a creare un marchio famoso e amato.

⭐ Modello in primo piano Il modello ClickUp Brand Book è un modo semplice per aumentare la consapevolezza del marchio e garantire che sia rappresentato in modo coerente ovunque. Ti aiuta a organizzare le risorse visive, come loghi, font e colori, delineando al contempo il tono e i valori del tuo marchio per una facile consultazione. Ottieni un modello gratis Mantieni ogni campagna, post e presentazione in linea con il marchio utilizzando il modello Brand Book di ClickUp.

Che cos'è un Brand Audit? Un brand audit è una revisione strutturata dell'identità del tuo marchio, della percezione dei clienti e della posizione sul mercato in ogni punto di contatto.

È come tenere uno specchio davanti al tuo marchio per vedere come appare realmente al mondo. È un'analisi approfondita di tutto ciò che determina la forma del tuo marchio: dal modo in cui comunichi al modo in cui i clienti vivono i tuoi prodotti o servizi.

✅ È importante perché ti aiuta a capire se il tuo attuale branding corrisponde alle aspettative e alle preferenze dei clienti.

Inoltre:

Identifica le lacune nella comunicazione, nel design o nell'esperienza del cliente che indeboliscono il tuo messaggio.

Allinea la tua strategia di gestione del marchio alla tua strategia aziendale per rimanere competitivo, il tutto senza audit esterni.

Individua le opportunità per rinnovare gli elementi del marchio e rafforzare la posizione sul mercato.

Ottieni informazioni preziose su quanto il tuo marchio abbia una buona connessione con il tuo pubblico di riferimento.

📌 Esempio: nel 2021, Burberry ha fatto notizia trasmettendo in diretta streaming le sfilate su Twitch e lanciando collaborazioni con influencer, segnalando un cambiamento verso il pubblico della Generazione Z e quello che privilegia il digitale. Gli analisti del settore hanno notato questo come una risposta alle tendenze dello streetwear e ai cambiamenti nei comportamenti di acquisto; un rinnovamento strategico che è rimasto fedele alle radici del lusso abbracciando al contempo nuove piattaforme.

Differenza tra brand audit interni ed esterni

All'interno dell'azienda, tutti pensano di sapere esattamente cosa rappresenta il marchio. Il team esprime con orgoglio i propri valori e la missione aziendale è esposta in modo ben visibile su ogni parete. Ma basta uscire dall'azienda e ascoltare ciò che dicono i clienti per rendersi conto che la realtà è ben diversa.

È allora che ti rendi conto che esistono due modi di guardare al tuo brand: dall'interno e dall'esterno. È qui che entrano in gioco le valutazioni interne ed esterne del brand (attraverso audit dedicati), che ti aiutano a vedere chiaramente entrambe le prospettive.

Ecco una tabella che spiega rapidamente la differenza tra i due:

Aspetto Audit interno del marchio Audit esterno del marchio Focus Esamina la cultura aziendale, i valori del marchio, i messaggi e l'allineamento con la strategia aziendale complessiva. Esamina come i clienti, i concorrenti e il mercato percepiscono il marchio. Origini dati Feedback dei dipendenti, politiche aziendali, materiali di marketing, dati commerciali, comunicazioni interne Sondaggi sulla consapevolezza del marchio da parte dei clienti, analisi dei social media, analisi dei siti web, analisi della concorrenza Scopo Assicurati che il team comprenda e mantenga la promessa del marchio. Comprendere la percezione del marchio e la posizione sul mercato Risultato Maggiore allineamento interno, miglioramento della comunicazione del marchio Miglioramento dell'esperienza del cliente, informazioni utili per la crescita Frequenza Solitamente è terminato durante importanti cambiamenti di strategia o rinnovamenti del marchio. Terminato periodicamente per il monitoraggio delle prestazioni del marchio sul mercato.

La maggior parte dei team inizia con un audit interno per confermare l'intento del marchio, quindi esegue un audit esterno per misurare la percezione nel mondo reale.

📖 Leggi anche: Creare profili utenti efficaci per un outreach mirato

Perché dovresti condurre un audit del marchio

Steve Forbes può rispondere meglio a questa domanda:

Il tuo marchio è l'investimento più importante che puoi fare nel tuo business.

Il tuo marchio è l'investimento più importante che puoi fare nel tuo business.

Tuttavia, vi accorgerete presto che ci sono pochissimi motivi validi per evitare di condurre un brand audit. È una di quelle rare attività che danno sempre più di quanto richiedono. Ecco cosa potete aspettarvi dal vostro brand audit:

Scopri come i clienti vedono realmente il tuo marchio analizzando i feedback, le conversazioni sui social media e le esperienze reali con il servizio clienti. Questo spesso mette in luce lacune che non noteresti dall'interno dell'azienda.

Individua i punti di forza e di debolezza dell'identità del tuo marchio, della sua comunicazione e della sua posizione complessiva sul mercato . Questa chiarezza ti aiuta a puntare su ciò che funziona e a correggere ciò che non funziona.

Verifica se le tue campagne di marketing, i tuoi materiali e la tua presenza online sono in linea con i gusti e le aspettative in continua evoluzione del tuo pubblico di riferimento.

Comprendi a fondo i marchi della concorrenza e adatta la tua strategia di marca per ottenere un vantaggio competitivo più forte.

Trasforma il feedback dei clienti, i dati commerciali e i risultati dei focus group in informazioni utili che affinano le tue strategie di marketing e migliorano l'esperienza dei clienti.

📮 ClickUp Insight: i team che hanno difficoltà a raggiungere buoni risultati utilizzano spesso 15 o più strumenti, mentre quelli più performanti mantengono la loro efficienza con meno di 9. E se non fosse necessario passare da uno strumento all'altro? ClickUp riunisce tutto (attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate) in un'unica piattaforma, alimentata dall'intelligenza artificiale per gestire il lavoro più impegnativo. Il lavoro diventa più chiaro, la collaborazione più facile e il tuo team può concentrarsi su ciò che conta davvero.

Quando fare un Brand Audit?

A volte si avverte un senso di disagio. Forse l'ultima campagna non ha avuto il successo sperato. Le trattative commerciali richiedono più tempo e gli utenti dei social media non sono più entusiasti come un tempo. I clienti descrivono il prodotto in modi che non corrispondono esattamente alla visione aziendale, mentre i concorrenti sembrano dire esattamente ciò che gli acquirenti vogliono sentire.

Questi sono tutti segnali che indicano che è giunto il momento di condurre un brand audit.

Con la gestione del marchio, anche i cambiamenti esterni possono essere altrettanto significativi: Forrester ha recentemente condiviso che il 75% degli acquirenti B2B impiega ora più tempo per prendere decisioni rispetto a un anno fa. Ciò significa che i marchi devono adeguare il modo in cui effettuano la connessione e assicurarsi che il loro messaggio risulti personale e pertinente.

🚩 Quindi, fai attenzione a questi segnali silenziosi che indicano che è il momento di effettuare un brand audit:

Meno acquisti ripetuti da parte dei clienti fedeli

Feedback contrastanti o incoerenti sui diversi canali

Conversazioni commerciali più lunghe con acquirenti che impiegano più tempo per decidere

Presenza e coinvolgimento sui social media in calo nonostante il lavoro richiesto per il marketing

I concorrenti sembrano più in sintonia con le esigenze dei clienti rispetto ai tuoi messaggi

Brand audit in una riga: definire gli obiettivi → esaminare le risorse interne → verificare i punti di contatto → misurare la percezione → analizzare i concorrenti → redigere un rapporto → assegnare le azioni. Cosa ti dice un brand audit: cosa promette il tuo marchio, cosa provano i clienti e dove si trova il divario.

Come condurre un audit del marchio (passaggio dopo passaggio)

Un marchio può sembrare perfettamente adeguato in superficie, ma allontanarsi silenziosamente da ciò che i clienti desiderano veramente. Un brand audit ti aiuta a fermarti e ad andare oltre le attività di marketing quotidiane. Ecco come iniziare.

Passaggio 1: Definisci gli obiettivi del tuo brand audit

Ogni brand audit significativo inizia con chiarezza. Prima di raccogliere dati o esaminare materiali di marketing, fermati e chiediti: Perché lo stiamo facendo adesso?

Forse le vendite commerciali hanno subito un rallentamento nonostante l'aumento del lavoro richiesto per il marketing. Forse il feedback dei tuoi clienti sembra incoerente.

Gli audit efficaci definiscono risultati misurabili sin dall'inizio. Potresti puntare a:

Rafforza la coerenza del marchio sui social media, sui siti web e sui canali offline.

Migliora la fedeltà dei clienti identificando i punti deboli nell'esperienza del cliente.

Identifica le lacune nella comunicazione del marchio che confondono il tuo mercato di riferimento.

Misurate il sentiment del marchio e la quota di voce per valutare la posizione sul mercato.

📌 Esempio: un marchio di e-commerce di medie dimensioni ha notato che le analisi del sito web mostravano un traffico elevato ma basse conversioni. Ha quindi fissato un obiettivo di brand audit per capire se l'identità del marchio e le campagne di marketing fossero in linea con le aspettative dei clienti. I KPI relativi alla brand awareness includevano i tassi di fidelizzazione dei clienti, l'analisi del sentiment dai dati dei social media e la quota di voce dei concorrenti.

Ricorda che i KPI spesso cambiano a seconda del tuo modello di business.

Il rapporto HubSpot State of Marketing Report ha rilevato che i marchi B2B hanno ottenuto il ROI più elevato dai loro siti web, blog e attività SEO, seguiti dalle campagne a pagamento sui social media e dagli strumenti di social shopping.

Nel frattempo, per i marchi B2C, i risultati migliori sono stati ottenuti dall'email marketing, dai contenuti social a pagamento e dal content marketing in generale.

Ecco una tabella più dettagliata che mette in relazione i modelli di business con i canali più performanti e i KPI chiave per il monitoraggio durante un brand audit:

Modello di business KPI chiave per i Brand Audit B2B Traffico sul sito web, posizionamento SEO, generazione di lead, conversioni social a pagamento, share of voice, sentiment del marchio, tassi di fidelizzazione, NPS B2C Coinvolgimento tramite email, tassi di conversione, interazioni sui social media, ROI pubblicitario, valore del ciclo di vita del cliente, acquisti ripetuti, ricordo del marchio, recensioni online. SaaS/Tech Iscrizioni alle versioni di prova gratuite, tasso di abbandono, adozione del prodotto, qualità dei lead inbound, conversioni dei webinar, CSAT, feedback sul supporto Vendita al dettaglio/e-commerce Abbandono del carrello, valore medio degli ordini, frequenza degli acquisti ripetuti, ROI degli influencer, classifiche di mercato, valutazioni delle recensioni, sentiment sui social media. Agenzie di servizi/Consulenza Richieste di informazioni sul sito web, visibilità nei motori di ricerca, conversione da lead a cliente, coinvolgimento su LinkedIn, soddisfazione dei clienti, traffico di riferimento, tassi di fidelizzazione

Tuttavia, spesso un brand audit può fallire per un motivo banale: il lavoro è frammentato. Le linee guida sono contenute in un documento, le note degli stakeholder in un altro, i risultati dei sondaggi in uno strumento di raccolta dati e le azioni da intraprendere si perdono nei fogli di calcolo. Si tratta di una dispersione del lavoro che può rallentare le decisioni e rendere più difficile valutare con precisione l'attuale posizione del tuo marchio.

Ecco perché ClickUp è perfetto per i brand audit. ClickUp aiuta i team essendo uno spazio di lavoro IA convergente dove i membri del team e gli stakeholder esterni possono tenere appunti di audit, feedback, attività e reportistica in un unico posto.

💡 Suggerimento professionale: per mantenere gli obiettivi del brand audit legati al lavoro reale (e non sparsi tra le varie note), puoi documentarli in ClickUp Docs, quindi trasformare ogni obiettivo in azioni che il tuo team può monitorare. Da lì, crea attività di ClickUp per ogni attività di audit (fasi quali revisione dei punti di contatto, lancio di sondaggi e analisi della concorrenza), assegna i titolari e aggiungi le date di scadenza in modo che tutti i tuoi obiettivi di brand audit possano essere monitorati in modo efficace.

Passaggio 2: Raccogliere materiali interni relativi al marchio

Prima di poter capire come il mondo vede il tuo marchio, devi guardare a come lo vedi tu. Ciò significa raccogliere gli elementi che raccontano la tua storia dall'interno: le linee guida del marchio, la missione aziendale e persino le parole che i tuoi dipendenti usano quando parlano dell'azienda.

Queste sono le radici del tuo marchio e danno alla sua forma silenziosamente ogni esperienza dei clienti.

🧠 Lo sapevate: KPMG ha condotto un "Programma di scopo", in cui i dipendenti hanno risposto alla domanda "Cosa significa per me il mio lavoro?". Oltre 42.000 invii sono stati trasformati in poster che esprimevano dichiarazioni di scopo personale come "Faccio progredire la scienza" o "Aiuto le aziende agricole a crescere". L'iniziativa è diventata un esempio ampiamente citato di allineamento interno del marchio terminato in modo corretto.

Ma non sei solo nel capire tutto questo. Il modello di lavagna online delle linee guida del marchio di ClickUp rende questo processo un po' più semplice.

Ottieni un modello gratis Raccogli e organizza tutto in un unico posto con il modello di lavagna online delle linee guida del marchio ClickUp.

Ecco come ti aiuta a vedere il quadro completo:

Archivia i colori, i font e le risorse visive del tuo marchio in un unico posto per un accesso rapido.

Condividi la tua missione e i tuoi valori con tutto il team, in modo che tutti parlino la stessa lingua.

Collabora in tempo reale per aggiornare le linee guida e mantenerle sempre attuali.

Tieni tutti i tuoi materiali di branding ben organizzati, in modo da mantenere facilmente la coerenza.

📖 Leggi anche: Come creare una guida di stile per il tuo marchio?

Passaggio 3: Valutare i punti di contatto esterni del marchio

Bill Gates una volta disse: È vero!

I clienti più insoddisfatti sono la tua più grande fonte di apprendimento.

I clienti più insoddisfatti sono la tua più grande fonte di apprendimento.

Ogni luogo in cui una persona entra in contatto con il tuo marchio le dice qualcosa su di te: il tuo sito web, un post sui social media, un annuncio online o anche una breve chat con il tuo team del supporto.

Inizia mettendoti nei panni dei tuoi clienti target. Immagina la prima volta che sentono parlare di te e cosa vedono quando arrivano sul tuo sito web. Nota quanto è facile effettuare un acquisto e il tipo di assistenza che ricevono in seguito.

Ognuno di questi momenti è un punto di contatto. Alcuni potrebbero essere calorosi e accoglienti, mentre altri potrebbero lasciare i clienti perplessi o frustrati. Entrambi meritano attenzione.

💡 Suggerimento professionale: ClickUp Brain può farti risparmiare ore di lavoro di brand audit estraendo istantaneamente informazioni da centinaia di risposte a sondaggi, redigendo chiari rapporti di audit in Docs e creando automaticamente attività per ogni modifica necessaria. Risponde anche a domande in tempo reale come "Quali punti di contatto richiedono soluzioni immediate?", consentendoti di concentrarti su decisioni di branding migliori invece di rimanere bloccato nell'elaborazione dei dati. Ottieni risposte immediate dal tuo ecosistema ClickUp con ClickUp Brain

Passaggio 4: Valutare la percezione dei clienti

Per comprendere appieno il tuo marchio, devi ascoltare le persone che lo vivono ogni giorno. Raccogliere feedback ti aiuta a capire come i clienti descrivono i tuoi prodotti, se si fidano della tua comunicazione e cosa li spinge a scegliere te rispetto ad altri.

Sondaggi, recensioni online e persino il tono delle menzioni sui social media ti offrono una visione realistica dei punti di forza del tuo marchio e degli aspetti che i clienti vorrebbero migliorare.

Con ClickUp Forms, puoi raccogliere sondaggi dei clienti e indirizzare i feedback direttamente nel tuo flusso di lavoro. Ogni invio può creare un'attività automatica e puoi utilizzare ClickUp Automazioni per assegnare i titolari e spostare i feedback nella fase corretta in base a ciò che qualcuno seleziona nel modulo.

Questo rende più facile individuare modelli ricorrenti e assegnare azioni di follow-up.

Continua a migliorare senza perdere nessuna informazione preziosa utilizzando i moduli ClickUp

📌 Esempio: immaginate un marchio di prodotti per la cura della pelle che desidera sapere quanto sia efficace il suo messaggio di "bellezza pulita". Il marchio invia un breve sondaggio tramite ClickUp Forms chiedendo informazioni sull'esperienza con il prodotto, la fiducia e suggerimenti per nuove linee. Ogni risposta viene inserita in una bacheca "Brand Audit" e contrassegnata come positiva, neutra o negativa. Il team le esamina settimanalmente, affrontando rapidamente le preoccupazioni e basandosi sui feedback positivi.

Passaggio 5: Analizza il branding dei concorrenti per differenziarti

Su Reddit c'è un'interessante discussione in cui qualcuno ha chiesto:

Come mai alcuni marchi compaiono nelle ricerche dei marchi concorrenti su Google Shopping?

Come mai alcuni marchi compaiono nelle ricerche dei marchi concorrenti su Google Shopping?

È un ottimo promemoria del fatto che, in un mercato competitivo, i marchi osservano attivamente e reagiscono a ciò che fanno anche gli altri.

Quando analizzi il branding della concorrenza, non stai cercando di copiare nessuno. Stai cercando delle lacune. Cosa dicono che risuona con la condivisione del tuo pubblico? Quali aspetti potrebbero trascurare che tu potresti affrontare in modo più efficace o trasparente? Questo passaggio ti aiuta a scoprire come si posiziona il tuo marchio.

Inizia osservando i siti web, le pagine social, i materiali di marketing e le campagne pubblicitarie dei tuoi concorrenti. Presta attenzione al loro tono, ai loro valori e alle promesse che fanno. Confronta tutto questo con il messaggio e l'identità del tuo marchio.

✅ Se la tua proposta di valore inizia ad assomigliare a quella dei tuoi concorrenti, potrebbe essere il momento di rinnovare il tuo modo di presentarti.

👀 Curiosità: l'intero concetto di gestione moderna del marchio è nato da un unico promemoria. Nel 1931, Neil McElroy della P&G scrisse un documento in cui proponeva il ruolo di "brand man" e quell'idea divenne il modello su cui si basa oggi la gestione dei marchi in tutto il mondo.

📖 Leggi anche: Le migliori opzioni di software per la gestione del marchio

Passaggio 6: Compilare i risultati in un rapporto di brand audit

Hai raccolto feedback. Hai osservato la concorrenza. Hai mappato ogni punto di contatto con i clienti. Ora è il momento di riunire tutto in un unico posto.

Un rapporto di brand audit è come una mappa per il tuo prossimo capitolo.

Con ClickUp Docs, il tuo rapporto di brand audit può essere conservato dove si svolge il lavoro, anziché in un file che rimane inutilizzato. Puoi effettuare modifiche in tempo reale, lasciare commenti, assegnare azioni da intraprendere e persino convertire le note chiave in attività tracciabili.

Puoi anche collegare i documenti alle attività e tenere tutto organizzato in Hub documenti, in modo che il rapporto finale e il materiale di supporto siano facili da trovare in seguito.

Crea una visione condivisa del tuo marchio con ClickUp Docs

💡 Suggerimento professionale: esegui brand audit più rapidi con ClickUp BrainGPT. Usa la tua voce per dettare osservazioni e aggiornamenti con ClickUp BrainGPT Talk to Text Quando si effettua un audit di un marchio, la parte più lenta è solitamente la "fase intermedia", con note sparse in vari documenti e feedback distribuiti in una dozzina di strumenti. ClickUp BrainGPT ti aiuta a effettuare ricerche nelle tue app di lavoro e sul web e a terminare il lavoro due volte più velocemente. Ecco una rapida panoramica di ciò che puoi ottenere con ClickUp BrainGPT: Dettate le note di audit al volo con Talk to Text: mentre esaminate il vostro sito web, gli annunci pubblicitari e la presenza sui social media, pronunciate le vostre osservazioni invece di digitarle. Talk to Text converte la vostra voce in testo in modalità hands-free in ClickUp BrainGPT (o in qualsiasi casella di testo), in modo da poter registrare rapidamente i risultati mentre siete ancora nel contesto. Chiedi a ClickUp BrainGPT di riepilogare ciò che hai già raccolto: dopo aver raccolto i feedback del sondaggio e le note interne, invia a ClickUp BrainGPT domande come "Riassumi le 5 lamentele ricorrenti più frequenti sui nostri messaggi" o "Elenco le incongruenze di tono tra questi canali", quindi incolla il risultato nel tuo rapporto di brand audit. Cerca rapidamente le prove nei tuoi strumenti collegati: utilizza la ricerca aziendale di ClickUp BrainGPT per trovare il documento, il file o il thread esatto collegato a una specifica affermazione (ad esempio, "Trova il file Google Drive con le ultime linee guida del marchio" o "Mostra le attività relative agli aggiornamenti del tono del sito web"). Scegli il modello giusto per il lavoro: la ricerca ClickUp BrainGPT utilizza ClickUp Brain per impostazione predefinita, ma puoi cambiare modello (ChatGPT, Claude o Gemini) quando desideri uno stile di scrittura o di ragionamento diverso.

Fase 7: Definire i passaggi successivi e gli elementi da intraprendere

Un brand audit è importante solo se porta a un cambiamento. Una volta raccolte le informazioni e condivisi i risultati, il passaggio successivo è trasformarli in azioni concrete. Consideralo come la creazione di un elenco di cose da fare per il tuo brand. Aggiorna i messaggi. Rinnova la grafica. Lancia nuovi sondaggi tra i clienti.

💡 Suggerimento professionale: suddividi questi obiettivi in attività gestibili, assegna loro dei titolari e stabilisci delle sequenze.

Con ClickUp attività, questo processo risulta semplice e organizzato. Puoi elencare ogni elemento da intraprendere, assegnarlo alla persona giusta e impostare le scadenze. Aggiungi note utili, link o allegati e utilizza stati come "Da fare", "In corso" e "Terminato" per monitorare i progressi.

Assicurati che ogni feedback e ogni attività si trasformino in progressi reali utilizzando le attività di ClickUp

📌 Esempio: dopo aver completato un brand audit, una startup tecnologica ha creato delle attività di ClickUp per ogni miglioramento che desiderava apportare, tra cui la riscrittura dei testi del sito web, l'aggiornamento del logo e la pianificazione di nuove sessioni di feedback con i clienti. Ha utilizzato la vista Bacheca per monitorare lo spostamento delle attività tra le colonne man mano che venivano completate.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Agents per portare avanti il brand audit (e smettere di cercare aggiornamenti). Crea agenti IA pre-personalizzati con ruoli e responsabilità definiti con ClickUp Agents Se il tuo audit coinvolge più revisori e reparti, configura un ClickUp Super Agent come un leggero collaboratore del team "audit ops". I Super Agent possono essere triggerati manualmente o automaticamente, possono avvisarti quando il lavoro è in ritardo e possono eseguire flussi di lavoro in più fasi in base alle istruzioni che fornisci. Puoi anche controllare a quali strumenti e origini dati può accedere ClickUp Agent, chi può triggerarlo e quali azioni vengono registrate. Ecco una configurazione pratica che puoi provare: Chiedi all'agente di pubblicare un aggiornamento settimanale sullo stato dell'audit nella sezione dedicata al brand audit (cosa è stato fatto, cosa è in ritardo e cosa è bloccato).

Fai in modo che segnali gli input mancanti (ad esempio, "analisi della concorrenza non avviata" o "risposte al sondaggio non esaminate"). Utilizzalo per redigere una prima bozza di elenco di azioni dalle note del tuo rapporto di audit, in modo che il tuo team possa partire da una serie strutturata di attività invece che da una pagina bianca.

Lista di controllo per il Brand Audit

Nel 1985, Coca-Cola ha compiuto quella che sembrava una mossa audace lanciando la New Coke. Test di degustazione alla cieca hanno dimostrato una preferenza per la formula più dolce, ma i dirigenti hanno sottovalutato quanto fosse radicato l'attaccamento delle persone alla Coca-Cola originale.

La reazione è stata immediata e, nel giro di 79 giorni, la Coca-Cola Classic è tornata sugli scaffali. Quel momento risale a decenni fa, ma la lezione rimane valida: gli audit aiutano a individuare le piccole crepe prima che diventino disastri.

Rapido controllo dello stato di salute del marchio

Ecco un modo semplice e pratico per verificare se il tuo marchio è forte all'esterno quanto lo è all'interno:

✅ L'identità visiva è la stessa ovunque (logo, colori, font)✅ I messaggi sono coerenti su tutto il sito web, nelle email e sui canali social✅ Il marchio si distingue chiaramente dalla concorrenza✅ Il feedback dei clienti corrisponde all'immagine desiderata del marchio✅ Le promesse fatte nel marketing corrispondono alle esperienze reali dei clienti

Regola generale: se contrassegni 2 o più elementi come "no", prima di procedere a un aggiornamento completo, correggi la coerenza.

Regola generale: se contrassegni 2 o più elementi come "no", prima di procedere a un aggiornamento completo, correggi la coerenza.

👀 Curiosità: a metà degli anni 2000, Burberry stava affrontando un indebolimento della propria immagine di lusso a causa dell'eccessiva concessione di licenze e della scarsa coerenza del marchio. Sotto una nuova leadership, un audit interno ha rivelato una perdita della sua identità fondamentale. Il marchio ha semplificato le sue linee di prodotti, ha riportato le operazioni all'interno dell'azienda e ha ricentrato la sua iconica trench coat e il suo patrimonio britannico.

L'utilizzo di modelli e software per la strategia di marca semplifica la raccolta dei dati e l'organizzazione dei risultati, soprattutto quando si parte da zero e non si è mai effettuato un brand audit nel recente passato.

Ecco alcuni strumenti e modelli pronti all'uso che possono guidarti in ogni fase del brand audit, dalla raccolta dei feedback alla mappatura dei punti di contatto e alla compilazione dei report.

Pianifica e documenta il tuo audit in un'unica app con ClickUp Docs e lavagne online.

Goditi un luogo tranquillo e centrale dove raccogliere le tue idee con le lavagne online ClickUp

Hai raccolto una montagna di feedback. Hai esaminato le recensioni, studiato i concorrenti, effettuato un sondaggio sui tuoi clienti e analizzato la comunicazione del tuo marchio.

E adesso?

Per la maggior parte dei team, questa è la fase in cui le cose iniziano a sgretolarsi silenziosamente. Ecco perché lo spazio in cui conservi e dai forma al tuo audit è importante tanto quanto l'audit stesso.

I team di marketing che utilizzano ClickUp possono creare report di audit strutturati, redigere note di riunione e archiviare ogni riferimento in un unico spazio facilmente consultabile.

I team possono utilizzare ClickUp Docs per redigere la relazione di audit (risultati, prove di supporto, raccomandazioni), quindi utilizzare ClickUp Whiteboards per mappare i punti di contatto e collegare le intuizioni alle fasi successive. Questa combinazione ti aiuta a mantenere il brainstorming e l'esecuzione collegati tra loro, invece di dividerli tra presentazioni, note ed elenchi di attività.

Puoi anche aggiungere schede attività alle tue lavagne online, evidenziare le dipendenze e stabilire connessioni tra le intuizioni e le attività cardine.

📌 Esempio: un'agenzia creativa ha utilizzato ClickUp Docs per redigere e perfezionare il proprio rapporto di audit, creando contemporaneamente una Sequenza delle fasi successive su una lavagna online ClickUp. Gli stakeholder hanno potuto commentare direttamente su entrambi gli strumenti, garantendo decisioni più rapide e trasformando rapidamente gli elementi attuabili in attività all'interno di ClickUp.

Raccogli feedback sinceri dai clienti con ClickUp Moduli

Prima di parlare degli strumenti, è utile ricordare perché i sondaggi sono così importanti.

I grandi marchi non si limitano a indovinare ciò che vogliono i loro clienti. Chiedono e ascoltano. I sondaggi ti consentono di ascoltare la voce non filtrata del tuo pubblico, fornendoti informazioni che nessun dashboard di analisi è in grado di darti.

Con ClickUp Forms, puoi applicare lo stesso approccio al tuo brand audit. Crea e invia sondaggi in pochi minuti e osserva come ogni risposta si organizza in modo ordinato in ClickUp. Organizza i feedback per argomento o sentiment, assegna follow-up e effettua il monitoraggio dei miglioramenti senza perdere il contesto.

Trasforma i feedback strutturati in elementi di azione con i moduli ClickUp

📌 Esempio: un'azienda SaaS potrebbe utilizzare ClickUp Forms per un sondaggio post-acquisto per capire perché i clienti abbandonano il servizio così presto. Ogni risposta si trasforma in un'attività, contrassegnata affinché il team giusto la esamini. Nel giro di poche settimane, potrebbero identificare un problema ricorrente nell'onboarding e risolverlo, trasformando il feedback dei clienti in miglioramenti misurabili nella fidelizzazione.

📖 Leggi anche: Esempi di linee guida del marchio per aiutarti a costruire un marchio stimolante

Monitora i progressi con i dashboard e le attività cardine di ClickUp.

Scopri un modo semplice per vedere come procede il tuo audit con i dashboard di ClickUp

Un brand audit può durare settimane e i progressi diventano rapidamente confusi quando gli aggiornamenti vengono pubblicati nei messaggi. Le dashboard di ClickUp ti consentono di creare reportistica personalizzata in modo da poter monitorare ciò che è stato terminato, ciò che è bloccato e chi è responsabile di cosa in un'unica vista, senza dover cercare gli aggiornamenti di stato su tutti i canali.

Se desideri che la tua dashboard di brand audit non si limiti a mostrare grafici, puoi aggiungere le AI Card. Queste AI Card ti consentono di eseguire un prompt AI personalizzato (AI Brain) o di generare riepiloghi già pronti come StandUp™ con l'IA, AI Team StandUp, AI Executive Summary e AI Project Update.

Le schede IA possono essere particolarmente utili quando la leadership desidera visualizzare una rapida panoramica dello stato di salute del brand audit senza leggere l'intero rapporto. È possibile aggiungere le schede IA a qualsiasi dashboard, rieseguirle man mano che il lavoro cambia e persino visualizzare la cronologia in modo che gli aggiornamenti rimangano tracciabili nel tempo.

📽️ Guarda il video: Vuoi iniziare a utilizzare i tuoi dashboard personalizzati? Ecco una guida passo passo che ti illustra tutti i passaggi:

Festeggia i progressi e mantieni alta la motivazione con ClickUp attività cardine

Le attività cardine in ClickUp fanno un ulteriore passo avanti. Ti aiutano a segnalare i punti critici dell'audit, come completare l'analisi della concorrenza o la revisione interna del marchio. Questo aiuta il tuo team a concentrarsi su questi momenti importanti. Puoi visualizzare le attività cardine direttamente nei tuoi diagrammi di Gantt, nella vista Bacheca o persino nella tua dashboard, rendendo facile vedere quanto sei vicino alla tua prossima grande vittoria.

📌 Esempio: un team di marketing ha utilizzato i dashboard di ClickUp per tenere sotto controllo ogni fase del brand audit. I tassi di completamento delle attività, gli elementi scaduti e le risposte ai sondaggi vengono aggiornati in tempo reale. Sono stati inoltre stabiliti dei parametri di riferimento per ogni fase, che vanno dalla "Raccolta dei feedback dei clienti" al "Rapporto finale di brand audit".

Comprendi e migliora le prestazioni del tuo sito con Google Analytics e Search Console.

tramite Google

Un solido brand audit esamina le prestazioni del tuo sito web nei settori più importanti: motori di ricerca e esperienza dell'utente.

Google Search Console è la tua finestra sulla visibilità nei motori di ricerca. Ti mostra quali parole chiave portano visitatori al tuo sito, come sono posizionate le tue pagine e se eventuali difficoltà tecniche (come errori di scansione o problemi di usabilità su dispositivi mobili) stanno compromettendo le tue prestazioni.

Google Analytics riprende da lì. Tiene traccia di come i visitatori navigano nelle tue pagine, dove trascorrono il loro tempo e quali azioni portano alle conversioni.

💡 Suggerimento professionale: la maggior parte degli audit si concentra solo su metriche di alto livello come clic e sessioni. Approfondisci l'analisi. Imposta i filtri di Search Console per le parole chiave di marca e non di marca. Quindi, in Analytics, crea segmenti per vedere come si comporta ciascun gruppo sul sito. Questa visione stratificata rivela se la forza del tuo marchio o il targeting di ricerca richiedono maggiore attenzione. Collega le informazioni di Google Analytics al tuo flusso di lavoro ClickUp: Visualizza le prestazioni insieme alle altre metriche di audit con ClickUp Dashboard .

Crea attività per le pagine che necessitano di ottimizzazione

Monitora i miglioramenti SEO nel tempo

Monitora il sentiment e le menzioni del marchio con Mention e Brandwatch.

tramite menzione

Strumenti di monitoraggio del sentiment come Mention e Brandwatch ti aiutano ad ascoltare ciò che le persone dicono di te online.

Mention ti invia notifiche immediate ogni volta che il tuo marchio o i tuoi concorrenti compaiono online. Ti aiuta a rispondere rapidamente ai commenti negativi, a partecipare a discussioni positive e a individuare le tendenze emergenti prima che prendano piede.

Brandwatch fa un ulteriore passo avanti con l'analisi del sentiment basata sull'IA, suddividendo le conversazioni in toni positivi, neutri e negativi.

📖 Leggi anche: Come creare una roadmap di marketing vincente

Individua i punti di forza e le lacune con i modelli

Ottieni un modello gratis Gestisci ogni passaggio del tuo audit senza partire da zero con il modello di audit del marchio ClickUp.

Il modello di audit del marchio ClickUp aiuta i team a eseguire audit del marchio strutturati e ponderati senza sovraccarichi. Che tu stia valutando la coerenza del marchio o il modo in cui i tuoi messaggi vengono recepiti dal pubblico, ecco come questo modello di branding porta chiarezza e organizzazione in ogni passaggio:

Tieni traccia delle risorse del marchio, dei messaggi e dei punti di contatto in un unico spazio centralizzato.

Assegna le attività di audit ai diversi reparti e monitora lo stato delle attività in tempo reale.

Utilizza i campi personalizzati per identificare i punti di forza, le lacune e i confronti con la concorrenza per una facile reportistica.

Nel frattempo, il modello di brand book di ClickUp aiuta le aziende a definire e mantenere un'identità di marca forte e unificata. Riunisce gli elementi visivi e i valori fondamentali in un unico spazio organizzato, che aiuta i team e le parti interessate ad allinearsi a una visione comune.

Ottieni un modello gratis Assicuratevi che ogni elemento di marketing rifletta il vostro marchio in modo coerente utilizzando il modello di brand book di ClickUp.

Ecco come questo modello può esserti utile:

Organizza le risorse del marchio come loghi, colori e font per un accesso rapido.

Documenta il tono, i messaggi e le linee guida visive per guidare il tuo team.

Monitora lo stato mentre crei e perfezioni i materiali del marchio per le campagne.

🎥 Se il tuo brand audit ha individuato lacune nella voce, nei messaggi o nella coerenza dei post, questo video ti mostra come l'IA può aiutarti a mettere in pratica più rapidamente tali risultati.

Best practice per il Brand Audit

La chiave per un audit completo è affrontarlo con attenzione. Alcune pratiche intelligenti possono fare la differenza tra un rapporto che rimane su uno scaffale e uno che rafforza davvero il tuo marchio.

✅ Definisci obiettivi chiari prima di iniziare in modo che il tuo audit rimanga mirato e attuabile✅ Coinvolgi diversi team di marketing, commerciali e supporto clienti per cogliere ogni prospettiva✅ Utilizza strumenti come Brandwatch Academy o i report Forrester Wave per confrontare il tuo marchio con i leader del settore✅ Pianifica audit ricorrenti per stare al passo con i cambiamenti del mercato e le aspettative in continua evoluzione dei clienti

👀 Curiosità: all'inizio degli anni 2000, LEGO era sull'orlo del collasso. Un approfondito brand audit interno ha rivelato che l'azienda si era allontanata troppo da ciò che l'aveva resa iconica: i giochi basati sui mattoncini. I risultati hanno aiutato LEGO a rifocalizzarsi, portando alla rinascita che conosciamo oggi.

Esempi di brand audit con esito positivo

A volte il modo migliore per comprendere il potere di un brand audit è vederlo in azione. Ogni esempio di brand audit riportato di seguito mostra come marchi noti abbiano trasformato la loro identità e strategia guardando al proprio interno:

1. Mailchimp: superare i limiti della finestra In arrivo

Nel 2018, Mailchimp era cresciuta da semplice strumento di email marketing a piattaforma di marketing completa, ma il suo marchio continuava a identificarsi con le "newsletter via email". I clienti sono stati i primi a notare questa discrepanza.

Attraverso sondaggi e feedback dei clienti, Mailchimp ha scoperto qualcosa di liberatorio: gli utenti non lo consideravano più solo uno strumento di email. I titolari di piccole imprese descrivevano Mailchimp come lo strumento che li aiutava a "apparire più professionali e a crescere". Questa intuizione è diventata la base del loro rebranding.

In collaborazione con l'agenzia di branding Collins, Mailchimp ha compiuto alcune mosse audaci. Ha mantenuto la sua stravagante mascotte, Freddie (semplificata per un uso moderno), mentre altre aziende tecnologiche stavano abbandonando la personalità a favore di un minimalismo elegante. Ha introdotto un nuovo carattere tipografico giocoso (Cooper Light, un font degli anni '20 in un mondo sans-serif), ha ampliato la sua tavolozza di colori e ha cambiato il messaggio da "Invia email migliori" a "Costruisci il tuo marchio. Vendi di più".

Il risultato? Un aumento del 200% del coinvolgimento degli utenti in un anno. E nel 2021, Intuit ha acquisito Mailchimp per circa 12 miliardi di dollari, a dimostrazione di come un brand audit tempestivo possa usufruire di un valore enorme.

Punto chiave: l'audit di Mailchimp ha rivelato che i clienti avevano già riposizionato mentalmente l'azienda. Il rebranding ha semplicemente adeguato l'immagine alla realtà, rafforzando al contempo la personalità eccentrica che l'aveva resa così amata fin dall'inizio.

2. Nike: quando i dati hanno oscurato lo storytelling

Nike ha costruito il proprio marchio sulla narrazione emotiva, con campagne come "Find Your Greatness" e la partnership con Colin Kaepernick che hanno suscitato conversazioni culturali. Ma nel 2024, gli analisti del settore hanno notato che qualcosa era cambiato.

Sotto la precedente leadership, Nike aveva puntato fortemente sulle vendite digitali dirette al consumatore e sul performance marketing. L'ex direttore del marchio Massimo Giunco ha riassunto pubblicamente il problema: il team del marchio era passato "dal brand marketing al digital marketing e dal potenziamento del marchio all'attivazione commerciale".

I numeri parlavano chiaro. Alla fine del 2024, i ricavi di Nike erano diminuiti dell'8% su base annua, attestandosi a 12,4 miliardi di dollari, con un calo delle vendite digitali del 13%. Il monitoraggio del marchio ha mostrato un calo delle preferenze dei consumatori di circa il 6% in sei mesi, con circa 8 milioni di persone in meno che hanno scelto Nike rispetto alla concorrenza.

Nel dicembre 2024, il nuovo CEO Elliott Hill ha annunciato un riassetto strategico: "Stiamo iniziando a spostare gli investimenti dal performance marketing al brand marketing. Investiremo nei nostri campi di gioco, perché è lì che guidiamo l'innovazione dei nostri prodotti, la nostra novità, la nostra distinzione".

Nike sta ora ricostruendo la propria immagine attorno alla pubblicità emotiva e narrativa che l'ha resa un'icona culturale, riducendo al contempo gli sconti di promozione per ripristinare la posizione premium.

Conclusione chiave: la situazione di Nike dimostra come anche i marchi più forti possano perdere terreno quando danno priorità alle metriche a breve termine rispetto alla costruzione del marchio a lungo termine. Il loro continuo riassetto è una promemoria del fatto che i brand audit non sono solo per le aziende in difficoltà, ma sono essenziali anche per i leader di mercato che vogliono mantenere la loro posizione.

3. Columbia Sportswear: distinguersi dalla "massa dell'uniformità"

Nell'agosto 2025, Columbia Sportswear ha lanciato la sua prima grande piattaforma di marca in un decennio, risultato di una riflessione interna su come il suo marketing fosse diventato indistinguibile da quello dei concorrenti.

Il team di marketing del marchio ha condotto un esercizio rivelatore: ha raccolto sei pubblicità della concorrenza su un'unica diapositiva e ha oscurato i loghi. Tutte le pubblicità sembravano uguali: panorami mozzafiato, cieli soleggiati, condizioni perfette, modelli seri. "Negli ultimi 20 anni, il settore dell'outdoor ha subito una sorta di convergenza", ha affermato Matt Sutton, responsabile marketing di Columbia. "Tutti seguono gli altri e fanno la stessa cosa". ( Marketing Brew )

L'audit di Columbia ha anche portato alla luce un'informazione cruciale sui clienti: anche gli atleti professionisti provano ansia per ciò che può andare storto all'aperto. Anziché ignorare queste paure con immagini perfette, Columbia ha deciso di affrontarle a testa alta.

La campagna risultante, "Engineered for Whatever", mostra escursionisti attaccati da serpenti, che inciampano in buche nascoste e affrontano il Tristo Mietitore. Il marchio ha ingaggiato stuntman per testare l'attrezzatura in scenari estremi: penzolando sopra acque infestate da alligatori, legati a spazzaneve, rotolando giù per una collina all'interno di gigantesche palle di neve.

Columbia ha anche rinnovato la propria identità visiva con una nuova tipografia, un logo modernizzato e un sistema di colori aggiornato. Questo cambiamento rappresenta quello che i dirigenti hanno definito "probabilmente il nostro investimento più significativo nel marketing del marchio negli ultimi cinque anni".

Conclusione chiave: l'audit di Columbia ha rivelato che la scelta di giocare sul sicuro aveva reso l'azienda invisibile. Tornando allo spirito irriverente e umoristico della pubblicità degli anni '80 e '90, l'azienda si sta ritagliando una posizione distintiva in un mercato affollato.

Trasforma il tuo Brand Audit in azione

Un marchio forte non nasce per caso. Ci vogliono valori aziendali comunicati in modo chiaro, un piano di marketing solido con obiettivi commerciali chiari e una proposta di vendita unica per far risaltare il tuo marchio rispetto alla concorrenza.

Alcuni team si affidano a focus group di clienti e all'analisi del feedback dei clienti, mentre altri si concentrano sulla creazione di esperienze di customer marketing più ricche di contenuti. I brand utilizzano anche sondaggi sui social media e strumenti di monitoraggio del coinvolgimento dei clienti per comprendere il sentiment dei clienti.

Ma cosa succederebbe se poteste migliorare la posizione del vostro marchio, raccogliere tutti i dati delle vostre campagne e definire i valori fondamentali del vostro marchio in modo più efficace utilizzando un unico strumento?

ClickUp è l'unico ecosistema in grado di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di marca.

Dalla raccolta di feedback con i moduli alla mappatura dei risultati nelle lavagne online e al monitoraggio dei progressi nei dashboard, ClickUp supporta ogni passaggio del tuo brand audit. Ti aiuta anche a documentare tutto, dal coinvolgimento dei tuoi account sui social media ai progetti di branding rielaborati nei documenti collaborativi.

Se sei pronto a prendere il controllo del futuro del tuo marchio, registrati gratis su ClickUp!

Domande frequenti (FAQ)

Un brand audit esamina il quadro generale di come le persone percepiscono il tuo marchio, se è coerente e come si posiziona rispetto alla concorrenza. Un marketing audit si concentra più specificamente sulle tue campagne e sulle prestazioni dei messaggi. Pensa al brand audit come alla storia che stai raccontando e al marketing audit come al modo in cui la racconti.

La maggior parte dei team trae vantaggio dal fare un brand audit una volta all'anno. Tuttavia, se stai attraversando un grande cambiamento, come un rebranding, un cambiamento nel pubblico o un calo delle vendite, vale la pena farlo prima per individuare eventuali disallineamenti.

Assolutamente sì. Infatti, spesso sono proprio le piccole imprese a trarne il massimo vantaggio. Anche con un budget limitato, un brand audit ti aiuta a capire come il tuo pubblico ti percepisce, cosa lo colpisce e in cosa puoi distinguerti.

Alcuni degli aspetti chiave da monitorare includono la consapevolezza del marchio, la soddisfazione dei clienti (tramite sondaggi), il coinvolgimento sul sito web (come la frequenza di rimbalzo o le conversioni), il sentiment sui social media e il confronto con la concorrenza. Il giusto mix dipende dai tuoi obiettivi, ma questi aspetti forniscono un quadro completo.

Dipende. Puoi eseguire un audit interno utilizzando strumenti e modelli gratuiti come quelli di ClickUp, oppure puoi assumere un consulente o un'agenzia di branding, che potrebbe addebitarti da 5.000 a 50.000 dollari, a seconda della portata e della profondità dell'audit. La chiave è adeguare il lavoro richiesto alla tua fase di crescita.

I termini sono spesso usati in modo intercambiabile, ma un brand audit tende ad essere più dettagliato e basato sui dati. Una valutazione del marchio è solitamente più rapida e di alto livello, più simile a un controllo del polso, mentre un audit approfondisce l'identità, la strategia, la percezione e le prestazioni.