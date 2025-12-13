Come effettuare la condivisione degli obiettivi trimestrali con il proprio manager

La condivisione dei tuoi obiettivi trimestrali con il tuo manager non significa solo spuntare una casella.

È così che rimani allineato, ottieni l’assistenza di cui hai bisogno e costruisci un track record che rende le valutazioni delle prestazioni molto più semplici.

In questo blog ti guideremo nella preparazione dei tuoi obiettivi, nella loro presentazione con sicurezza e nel mantenimento dello slancio durante tutto il trimestre.

Perché la condivisione degli obiettivi trimestrali con il proprio manager è importante

La condivisione dei tuoi obiettivi trimestrali con il tuo manager è il modo più sicuro per ottenere il supporto necessario per avere successo.

Quando comunichi in modo proattivo le tue ambizioni, crei fiducia e ti posizioni come una persona che assume la piena titolarità della propria crescita professionale. Questo semplice atto di comunicazione dimostra che comprendi come i tuoi contributi individuali abbiano una connessione con il quadro generale.

Attraverso la condivisione dei tuoi obiettivi in anticipo, crei una comprensione condivisa fin dal primo giorno.

Documentare questa conversazione renderà molto più agevoli le future valutazioni delle prestazioni. Invece di cercare di ricordare tutto ciò che hai realizzato, avrai una documentazione chiara e dettagliata dei tuoi contributi e dei tuoi progressi durante l'anno.

A differenza della valutazione delle prestazioni di metà anno, ad esempio, le valutazioni trimestrali mappano in modo coerente i progressi compiuti in periodi di tempo definiti in modo uniforme con obiettivi relativamente più brevi. Ciò costituisce una solida base per le conversazioni sullo sviluppo della tua carriera e sulle opportunità future.

Modello in primo piano Il modello per la definizione degli obiettivi individuali di ClickUp ti offre un modo chiaro e strutturato per trasformare i tuoi obiettivi personali in un piano che puoi monitorare e condividere con sicurezza con il tuo manager. Puoi utilizzare il modello SMART e i campi personalizzati per definire esattamente ciò a cui miri, suddividere i tuoi obiettivi in passaggi gestibili e pianificare il lavoro richiesto.

Come preparare i tuoi obiettivi trimestrali prima della conversazione

Una conversazione produttiva sulla condivisione degli obiettivi inizia molto prima di entrare nella sala della riunione.

Una preparazione accurata dimostra al tuo manager che rispetti il suo tempo e che ti impegni a ottenere risultati. Esaminiamo insieme le basi essenziali.

Allinea i tuoi obiettivi con quelli del team e dell'azienda

Affinché i tuoi obiettivi trimestrali abbiano davvero importanza, devono essere collegati a ciò che il resto del tuo team e l'azienda stanno cercando di raggiungere.

Prima di iniziare a scrivere i tuoi obiettivi, dedica un po' di tempo a rivedere gli OKR (obiettivi e risultati chiave) della tua azienda, le iniziative strategiche del tuo reparto o qualsiasi altra priorità di alto livello.

Quando i tuoi obiettivi supportano direttamente questi obiettivi più ampi, è molto più facile per il tuo manager comprenderne il valore e sostenerli.

Questo allineamento dimostra che non ti concentri solo sulle tue attività, ma anche sul raggiungimento di risultati aziendali significativi. In questo caso può essere utile definire obiettivi SMART.

Dai priorità agli obiettivi più significativi

Si è tentati di creare un lungo elenco di tutto ciò che si desidera realizzare, ma è più efficace concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Cerca di presentare i tuoi tre-cinque obiettivi principali per il trimestre.

Per capire quali sono gli obiettivi più efficaci, poniti alcune domande chiave:

❗️Impatto sul business: questo obiettivo contribuisce direttamente al successo del team o dell'azienda? Valuta se contribuirà a generare ricavi, migliorare l'efficienza o aumentare la soddisfazione dei clienti.

❗️Fattibilità: è realistico raggiungere questo obiettivo entro un trimestre, considerando le altre responsabilità? È meglio raggiungere pochi obiettivi significativi piuttosto che fallirne molti.

❗️Potenziale di crescita: questo obiettivo ti spinge a migliorare le tue competenze in modo da aiutarti ad avanzare nella tua carriera? Cerca opportunità che ti spingano fuori dalla tua zona di comfort.

❗️Visibilità: il raggiungimento di questo obiettivo sarà notato e apprezzato dai principali stakeholder, inclusi il tuo manager e altri leader? Un lavoro ad alta visibilità può aprire le porte a nuove opportunità.

Pensi che l'elenco delle cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di definizione delle priorità per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su risultati facili da ottenere piuttosto che su attività di alto valore, senza una definizione efficace delle priorità.

Documenta i tuoi obiettivi con metriche chiare.

Gli obiettivi vaghi sono difficili da monitorare e ancora più difficili da celebrare.

Per evitare qualsiasi confusione, assicurati che ogni obiettivo presentato sia specifico e misurabile. Ciò significa definire cosa si intende per "terminato" con risultati chiave chiari o metriche di successo, in modo che sia tu che il tuo manager possiate effettuare un monitoraggio oggettivo dei tuoi progressi.

Ecco come trasformare un obiettivo vago in uno ben documentato:

Migliora la soddisfazione dei clienti Aumentare i punteggi dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti dall'85% al 90% entro la fine del trimestre. Acquisisci nuove competenze Completa la certificazione Advanced Google Analytics e applica quanto appreso al nostro rapporto di marketing del terzo trimestre. Sii più produttivo dal punto di vista della produttività Riduci del 15% il tempo medio necessario per risolvere i ticket di supporto automatizzando due processi manuali.

Guida passo passo per la condivisione degli obiettivi trimestrali con il proprio manager

Una volta terminato il lavoro preparatorio, è il momento di affrontare la conversazione vera e propria.

Il modo in cui presenti i tuoi obiettivi è importante tanto quanto gli obiettivi stessi. Ecco un semplice schema che puoi utilizzare per qualsiasi discussione sulla condivisione degli obiettivi. ✨

Organizza una riunione dedicata alla definizione degli obiettivi.

Non cercare di inserire questa importante conversazione negli ultimi cinque minuti del tuo regolare incontro individuale. Fissa una riunione separata e dedicata per discutere i tuoi obiettivi trimestrali. Questo dimostrerà al tuo manager che prendi sul serio questo processo e garantirà a entrambi il tempo necessario per una discussione approfondita.

Tieni organizzati tutti i dettagli delle tue riunioni e trova facilmente un orario che vada bene per entrambi utilizzando il Calendario di ClickUp. Questa funzionalità ti consente di pianificare, programmare e gestire il tuo tempo in modo visivo, e puoi anche allegare il tuo documento di pianificazione degli obiettivi direttamente all'invito alla riunione per tenere tutto collegato.

Invia i tuoi obiettivi documentati al tuo manager (tramite ClickUp Docs ) con almeno un giorno di anticipo affinché possa leggerli in anticipo. Questo gli darà il tempo di esaminare le tue idee e arrivare alla riunione preparato con un feedback significativo.

📖 Per saperne di più: Come gestire i propri superiori sul lavoro per crescere professionalmente e ottenere un esito positivo

Presenta i tuoi obiettivi contestualizzandoli e spiegandone le motivazioni.

Quando presenti i tuoi obiettivi, non limitarti a leggerli da un elenco. Inquadra ciascuno di essi nel contesto per aiutare il tuo manager a comprendere il tuo ragionamento. Per ogni obiettivo, sii pronto a spiegare cosa vuoi fare, perché è importante e come misurerai l’esito positivo.

Segui questa semplice struttura per rendere la tua presentazione chiara e convincente:

L'obiettivo: indicare il risultato specifico che si desidera ottenere.

Il perché: spiega in che modo questo obiettivo supporta gli obiettivi più ampi del team o dell'azienda.

Come fare: descrivi brevemente il tuo approccio e le attività cardine.

La misura: descrivete le metriche specifiche che utilizzerete per il monitoraggio dell’esito positivo.

Nella realtà, le conversazioni relative alla definizione degli obiettivi possono richiedere molteplici deviazioni e discussioni prima di arrivare a obiettivi concreti. Inoltre, mentre partecipi attivamente alla discussione, potresti perdere traccia di alcune di queste note. È qui che un blocco note integrato può fare la differenza.

L'AI Notetaker di ClickUp rende le conversazioni sulla definizione degli obiettivi facili da registrare e da mettere in pratica. Registra automaticamente i punti chiave della discussione, estrae le decisioni e i passaggi successivi e trasforma queste informazioni in attività di follow-up che puoi assegnare immediatamente.

Invece di cercare di ricordare ciò che hai concordato con il tuo manager, tutto è riassunto in modo chiaro e pronto per essere inserito nei tuoi obiettivi, mantenendo i tuoi piani chiari, precisi e in continua evoluzione. Guarda il flusso di lavoro in azione qui sotto! 👇🏼

Chiedi un feedback e apporta le modifiche necessarie.

Ricorda, la condivisione degli obiettivi è una conversazione, non un monologo.

Il contributo del tuo manager è incredibilmente prezioso, poiché spesso ha una visione più ampia delle priorità del team e dell'azienda. Sii aperto ai suoi feedback e pronto ad apportare modifiche.

Poni domande aperte per incoraggiare una discussione collaborativa. Potresti chiedere: "Cosa renderebbe questo obiettivo ancora più efficace?" o "Ci sono altre priorità che dovrei prendere in considerazione?". Questo dimostra che sei un giocatore di squadra che apprezza la collaborazione. Il tuo manager potrebbe avere informazioni su progetti imminenti o cambiamenti strategici che potrebbero influenzare i tuoi obiettivi.

Conserva tutti i tuoi preziosi feedback in un unico posto, acquisendoli direttamente dove si svolge il tuo lavoro utilizzando i commenti di ClickUp. Assicurati di dare seguito a qualsiasi modifica concordata assegnando i commenti come elementi da intraprendere in ClickUp.

Cattura le idee senza usare le mani grazie ai Clip audio e video integrati in ClickUp e assegnale a te stesso o al tuo manager in modo che il commento rimanga tracciabile.

il 69% dei dipendenti afferma che le valutazioni aiutano a chiarire i propri obiettivi, ma il 22% sostiene che le valutazioni non sono affatto legate a priorità specifiche! Si tratta di molte opportunità perse per una crescita mirata e un allineamento.

Esempi di obiettivi trimestrali di condivisione con il tuo manager

Hai bisogno di ispirazione? Ecco alcuni esempi di obiettivi trimestrali ben strutturati che puoi adattare al tuo ruolo.

Notate come ciascuno di essi sia specifico, misurabile e allineato alle potenziali esigenze aziendali.

Categoria Esempio di obiettivo trimestrale Risultati misurabili Sviluppo delle competenze Completa una certificazione in project management (ad es. PMP) e applica il modello al prossimo lancio di un prodotto. Migliora la puntualità delle consegne del 10%. Miglioramento dei processi Identifica e documenta i tre principali ostacoli nel processo di revisione dei contenuti e implementa un flusso di lavoro semplificato. Riduci i cicli di revisione da 5 a 3 giorni. Consegna del progetto Guida lo sviluppo del nuovo portale di onboarding dei clienti e il lancio entro la fine del trimestre. Raggiungi un livello di soddisfazione degli utenti ≥8/10 Collaborazione interfunzionale Organizza una sincronizzazione settimanale con il reparto commerciale per allinearti sugli aggiornamenti relativi al marketing dei prodotti. Aumentare l'utilizzo dei nuovi materiali collaterali del 20%. Impatto sui clienti Crea cinque nuovi articoli del Centro assistenza che rispondano alle domande più frequenti. Riduci del 15% i ticket di supporto ad alta priorità. Efficienza Trasferisci tutto il monitoraggio dei progetti del team in uno spazio di lavoro unificato e forma i membri del team. Riduci del 25% il tempo necessario per passare da un contesto all'altro. Dati e reportistica Crea un dashboard mensile delle prestazioni per le campagne di marketing. Migliora l'accuratezza e la velocità della reportistica del 30%. Leadership Fai da mentore a due membri junior del team attraverso un piano di sviluppo strutturato. Offritevi assistenza reciproca nel raggiungimento di un importante traguardo cardine in termini di competenze. Innovazione Esegui un esperimento pilota con uno strumento di IA per automatizzare le attività di documentazione ripetitive. Riduci del 20% il tempo dedicato alla documentazione manuale. Allineamento degli stakeholder Organizza un workshop di pianificazione trimestrale con i reparti prodotto, progettazione e ingegneria. Fornisci una roadmap allineata con una titolarità chiara per tutte le attività cardine.

Cosa fare dopo la condivisione degli obiettivi

La riunione per la definizione degli obiettivi è solo l'inizio.

Per evitare che i tuoi obiettivi vengano dimenticati, devi mantenere lo slancio considerando la comunicazione e il monitoraggio come parte integrante del lavoro stesso, non come un ripensamento.

Quando il flusso degli aggiornamenti è costante, crei un senso di direzione condiviso, elimini l'ambiguità e impedisci ai tuoi obiettivi di finire in quel territorio nebuloso del "Pensavo fossimo d'accordo su..." 👀

Il trimestre diventa più facile da gestire perché la visibilità dello stato è evidente, le aspettative rimangono allineate e le correzioni di rotta avvengono in anticipo invece che nella frenesia dell'ultima settimana.

Ecco cosa da fare dopo la riunione:

Documenta ciò che hai concordato.

Torna al tuo documento degli obiettivi e aggiornalo con il linguaggio esatto, le modifiche e le aspettative su cui ti sei allineato. Acquisisci i traguardi, gli adeguamenti dell'ambito, le dipendenze e qualsiasi nuova misura di esito positivo. Questo trasforma la tua riunione in un'unica fonte autorevole di verità, non in un test di memoria. Inoltre, dà al tuo manager la certezza che stai operando secondo lo stesso piano d'azione.

Nota: Se utilizzi ClickUp, avrai già a disposizione questo schema strutturato in un documento ClickUp raccolto da ClickUp AI Notetaker.

Cattura appunti, riassunti e elementi da intraprendere durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker.

Stabilisci una cadenza di verifica

Concorda la frequenza e la forma degli aggiornamenti sui progressi. Gli aggiornamenti settimanali funzionano bene per i progetti in rapida evoluzione, mentre quelli bisettimanali o asincroni potrebbero essere sufficienti per iniziative più lunghe.

Definisci anche il formato: una breve nota scritta, un aggiornamento del dashboard o una rapida sintesi durante il tuo colloquio individuale. Questo ritmo crea una visibilità prevedibile, che riduce la necessità di controlli di stato ad hoc.

Monitora lo stato in modo visibile

Conserva i tuoi obiettivi in uno spazio condiviso dove sia tu che il tuo manager potete visualizzare in tempo reale i cambiamenti di stato, le attività cardine, gli ostacoli e il contesto.

La visibilità elimina gli attriti: non sarà necessario spiegare nuovamente le decisioni passate, il tuo manager non dovrà cercare aggiornamenti ed entrambi potrete fare riferimento alla stessa fonte quando discuterete dello stato. È anche qui che un'IA contestuale può fare la differenza.

Ad esempio, puoi chiedere a BrainGPT cosa avete discusso nell'ultima riunione trimestrale dedicata alla definizione degli obiettivi e il sistema estrarrà immediatamente le informazioni dalla trascrizione, facilitando il confronto tra gli obiettivi e i risultati effettivi.

Non perdere mai più il monitoraggio di un punto di discussione. BrainGPT ti copre le spalle!

Come ClickUp ti aiuta per il monitoraggio e la condivisione degli obiettivi trimestrali

Elimina il ciclo infinito di passaggio da fogli di calcolo, documenti e app di chat riunendo tutto nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp.

Si tratta di una piattaforma unificata in cui progetti, documenti, conversazioni e analisi convivono, alimentata da un'IA contestuale che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a portarlo avanti.

1. Inizia a definire i tuoi obiettivi in ClickUp Docs

Inizia con un documento. È il posto più semplice dove annotare idee, abbozzare temi per il trimestre e mettere nero su bianco i tuoi pensieri senza impegnarti ancora in nulla di formale.

Ad esempio, potresti pensare: "Dovrei migliorare l'onboarding... magari allinearlo meglio al reparto commerciale?" Docs ti consente di esplorare questi pensieri prima di iniziare a preoccuparti di numeri e date di scadenza.

Oppure, potresti già avere questo riepilogo/riassunto dall'IA Notetaker, come mostrato sopra.

2. Utilizza ClickUp BrainGPT all'interno di ClickUp Docs per ottimizzare tutto.

Una volta ottenuta una bozza, utilizza BrainGPT per affinare la formulazione. Può suggerire frasi più chiare, proporre traguardi misurabili e chiarire qualsiasi punto vago o ambiguo.

Quel segnaposto "ottimizzare la reportistica" diventa improvvisamente "avviare un flusso di lavoro di reportistica settimanale che riduce del 30% il tempo di preparazione manuale". Molto più chiaro, molto più facile da monitorare.

Affidati all'IA per perfezionare e mettere a punto gli obiettivi.

3. Condividi il documento con il tuo manager in modo da poter finalizzare gli obiettivi insieme.

Ora coinvolgi il tuo manager nel documento. Potrà commentare direttamente il testo, segnalare eventuali informazioni mancanti e aiutarti a definire quali dovrebbero essere gli esiti positivi da raggiungere. Tutte le comunicazioni rimarranno in un unico posto.

Invece di scambiarsi versioni avanti e indietro, il tuo manager può semplicemente aggiungere un commento assegnato accanto all'obiettivo dicendo: "Aggiungiamo qui un'attività cardine" e sarete immediatamente allineati.

4. Trasforma ogni obiettivo finalizzato in un'attività e aggiungi struttura con i campi personalizzati.

Una volta definita la formulazione, converti ogni obiettivo in un'attività di ClickUp. Aggiungi assegnatari, date di scadenza, priorità, attività secondarie e campi personalizzati per metriche e attività cardine, in modo che l'obiettivo diventi realizzabile.

La tua dichiarazione ben strutturata diventa un piano concreto: un'attività con una metrica specifica da raggiungere, una sequenza chiara da seguire e passaggi successivi ben definiti.

Utilizza i campi personalizzati per acquisire tutti i dettagli chiave e aggiungi note tramite i commenti nelle attività.

5. Mantieni il documento allegato in modo che tutto il contesto rimanga collegato.

Collega il documento originale a ciascuna attività in modo da non perdere mai di vista la storia dietro l'obiettivo, le decisioni, i commenti e il ragionamento. Tutto viaggia insieme al lavoro.

Durante una sincronizzazione a metà trimestre, apri l'attività e il documento è proprio lì, fornendoti il "perché" dietro ogni dettaglio.

Decidi con quale frequenza verificherai ogni obiettivo: un breve aggiornamento settimanale, una revisione dello stato bisettimanale o una nota asincrona. Utilizza commenti, stati e liste di controllo per mantenere le cose in movimento.

Ad esempio, il tuo manager sa che ogni giovedì riceverà un aggiornamento e tu non dovrai affannarti a ricordare cosa è successo: tutto è registrato nell'attività, con riassunti integrati generati dall'IA.

Ottieni riepiloghi istantanei su attività, chat, documenti e altro ancora.

Man mano che il trimestre avanza, continua ad aggiornare le tue attività: modifica gli stati, registra gli ostacoli, aggiorna le metriche e contrassegna le attività cardine come completate. Quando il tuo manager ti chiede come stanno andando le cose, ti basta aprire l'attività: lì troverai già il quadro completo.

Non vuoi farlo manualmente? Lascia che sia un agente ClickUp a occuparsi di questo flusso di lavoro dall'inizio alla fine. Può raccogliere informazioni, creare report e effettuare la condivisione nei canali o direttamente con il tuo manager. Scopri come. 👇🏼

7. Crea un dashboard una volta che il tuo sistema è pienamente operativo

Una volta compilati i campi "Attività" e "Campi personalizzati", crea una dashboard senza codice in ClickUp che visualizzi tutto: stato, carico di lavoro, ostacoli, scadenze.

Diventa la tua panoramica in tempo reale. Invece di scrivere un documento settimanale sullo stato di avanzamento, indirizza il tuo manager alla dashboard. Essa offre un quadro completo e pronto all'uso.

Le dashboard di ClickUp sono dotate di riepiloghi integrati che ti aiutano a comprendere più rapidamente i tuoi dati.

8. Utilizza l'intero sistema per rendere più efficaci i colloqui individuali e le valutazioni

Quando arriverai al colloquio individuale o alla revisione trimestrale, tutto sarà già stato registrato.

Le decisioni, i progressi, gli ostacoli, i successi: è tutto lì. La conversazione passa quindi dalla spiegazione alla pianificazione. Invece di affannarti a preparare una presentazione per la tua revisione, ti presenti con la tua area di lavoro aperta. Il trimestre è già documentato.

Ora puoi utilizzare le schede IA per ottenere riepiloghi immediati o eseguire il drill-down sui dettagli con BrainGPT!

Quando tutto è collegato in un unico spazio di lavoro, mantieni l'allineamento con il tuo manager e risparmi tempo riducendo la necessità di riunioni costanti sullo stato di avanzamento dei lavori. I tuoi obiettivi, le tue attività e le tue conversazioni sono tutti a portata di mano, quando ne hai bisogno.

💟 Bonus: Brain MAX è il tuo assistente desktop basato sull'IA che semplifica la creazione e la condivisione degli obiettivi trimestrali con il tuo manager. Grazie alla profonda integrazione tra le tue attività, i tuoi documenti e il tuo Calendario, Brain MAX ti aiuta a organizzare i tuoi obiettivi, suddividerli in passaggi concreti e impostare sequenze realistiche. Puoi utilizzare la funzione di conversione da voce a testo per raccogliere rapidamente idee o delineare i tuoi obiettivi, mentre Brain MAX ti aiuterà a perfezionarli, dare priorità ai risultati chiave e generare riassunti chiari. Brain MAX può anche suggerire KPI misurabili, segnalare potenziali ostacoli e formattare i tuoi obiettivi in un documento o una presentazione ben curati. Quando sei pronto, puoi effettuare la condivisione dei tuoi obiettivi con il tuo manager tramite email, chat o un'area di lavoro condivisa, garantendo allineamento e trasparenza ogni trimestre.

Tieni traccia dei tuoi obiettivi con ClickUp

La condivisione dei tuoi obiettivi trimestrali con il tuo manager è una conversazione continua. Riguarda ciò che è importante quotidianamente, le tue priorità e come il tuo lavoro si inserisce nel quadro generale.

Quando affronti questo processo con chiarezza, definendo obiettivi ponderati, comunicando in modo costante e utilizzando un sistema che mantiene tutto con visibilità, rendi più facile per il tuo manager fornirti supporto e molto più facile per te rimanere concentrato.

ClickUp ti offre la struttura necessaria per rendere questo allineamento semplice. Puoi raccogliere idee, perfezionarle con l'IA, collaborare sulla formulazione, trasformarle in attività concrete e effettuare il monitoraggio dello stato in modo trasparente in ogni passaggio del processo.

Sei pronto a rendere la tua prossima conversazione di condivisione degli obiettivi la più produttiva di sempre? Prova ClickUp e scopri come rende l'intero processo perfettamente integrato.

Domande frequenti

Gli OKR sono un modello specifico per l'impostazione degli obiettivi con obiettivi qualitativi e risultati chiave misurabili, mentre gli obiettivi trimestrali possono seguire qualsiasi formato. Considera gli OKR come un modo strutturato per definire i tuoi obiettivi ogni trimestre.

Cerca di fornire brevi aggiornamenti ogni una o due settimane, durante i tuoi incontri individuali regolari o in modo asincrono attraverso una piattaforma di condivisione. In questo modo il tuo manager sarà sempre informato senza dover aggiungere riunioni inutili al suo Calendario.

Poni domande chiarificatrici per comprendere il loro punto di vista e le loro preoccupazioni, quindi collabora per trovare un compromesso. Gli obiettivi migliori sono quelli che si allineano alle priorità del team e allo stesso tempo supportano la tua crescita professionale personale.