Le 10 migliori alternative a Zoho BugTracker per i team di sviluppo moderni

I team di sviluppo hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice posto dove registrare i bug. Man mano che i progetti crescono, diventa sempre più importante poter contare su funzionalità quali regole di automazione, collaborazione in tempo reale, reportistica e visibilità.

Ecco perché ha senso esplorare le alternative a Zoho BugTracker. Soprattutto se il tuo team sta crescendo, gestisce più release contemporaneamente o sta adottando pratiche di ingegneria più mature.

La ricerca suggerisce che i team di sviluppo possono mantenere i tassi di fallimento delle modifiche tra lo 0% e il 15%, una fascia di stabilità legata a rilasci piccoli e frequenti e a una forte automazione dei test.

Quindi, l'alternativa giusta non si limita a sostituire il luogo in cui vengono registrati i bug, ma rafforza l'intero ciclo di sviluppo. In questa guida ti forniamo una panoramica delle migliori alternative a Zoho BugTracker, collaudate e testate.

Lo sapevi? Gli analisti stimano che l'IA possa aumentare la produttività dell'ingegneria del software del 20-45% quando viene integrata nei flussi di lavoro quotidiani, dalla generazione del codice all'analisi delle cause alla radice.

Alternative a Zoho BugTracker in sintesi

Prima di addentrarci nell'argomento, ecco un confronto chiaro e dettagliato che ti consentirà di esaminare rapidamente i migliori casi d'uso, le funzionalità chiave, i prezzi e le valutazioni.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Flussi di lavoro di test unificati con modelli, automazioni e IA contestuale al 100% Dimensione del team: dalle piccole startup alle grandi aziende Modelli di monitoraggio di bug e problemi, automazioni per routing/SLA, integrazioni Git per la tracciabilità da attività a commit, dashboard per metriche dei difetti in tempo reale Piano Free Forever; piani personalizzati per le aziende Jira Grandi team agili che necessitano di flussi di lavoro approfonditi Dimensione del team: da piccoli gruppi agili a grandi aziende con più team Bacheca Scrum/Kanban, tipi/campi di problemi personalizzati, regole di automazione, collegamenti a GitHub/Bitbucket, rapporti su velocità, burndown e durata ciclo. Gratis; piani a pagamento a partire da 7,91 $ al mese per utente Gitlab Monitoraggio dei problemi incentrato sugli sviluppatori con CI/CD integrato Dimensione del team: team di sviluppo di medie dimensioni Flusso problemi→MR, pipeline e ambienti CI/CD, regole/approvazioni di revisione del codice, scansione di sicurezza, bacheche e attività cardine Prezzi personalizzati Wrike Acquisizione interfunzionale e visibilità degli stakeholder Dimensioni del team: piccoli team di progetto (2-15 utenti) Moduli di richiesta, flussi di lavoro/stati personalizzati, automazioni per assegnazioni/promemoria, dashboard per carico di lavoro/ostacoli, visualizzazioni condivisibili Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente monday dev Pianificazione visiva e roadmap intuitiva per gli stakeholderDimensione del team: team di prodotto e di ingegneria di medie dimensioni Bacheche per backlog/sprint/rilasci, moduli per un'acquisizione più chiara, automazioni per promemoria/date di scadenza, integrazioni GitHub/Bitbucket, Sequenze e dashboard Gratuito; piani a pagamento a partire da 12 $/postazione/mese Problemi GitHub Monitoraggio leggero all'interno del tuo repository Dimensione del team: grandi aziende e comunità open source globali Modelli/etichette di problemi, bacheche di progetti, collegamento di problemi a rami/PR, automazioni GitHub Actions, discussioni sul codice inline Gratis; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese per utente BugHerd Controllo qualità visivo del sito web e feedback dei clienti Dimensione del team: liberi professionisti e team web o agenzie di medie dimensioni Annotazioni sulla pagina con screenshot, dettagli del browser/sistema operativo acquisiti automaticamente, instradamento Kanban, widget intuitivo, esportazione/sincronizzazione con i tracker Piani a pagamento a partire da 50 $ al mese per utente MantisBT Team open source che desiderano un monitoraggio semplice e affidabile Dimensione del team: piccoli team interni di sviluppo/QA che preferiscono il monitoraggio dei bug open source e self-hosted Moduli di segnalazione semplici, campi personalizzati, autorizzazioni basate sui ruoli, notifiche e osservatori via email, ecosistema di plugin, controllo self-hosted Free Bugzilla Controllo open source collaudato a livello aziendale Dimensione del team: team di ingegneri di medie e grandi dimensioni Campi/componenti/flag personalizzati, query potenti e ricerche salvate, autorizzazioni dettagliate, monitoraggio delle dipendenze/duplicati, esportazione dei dati Free Riepilogo Teams minimalisti che desiderano un tracker compatibile con l'email Dimensione del team: piccoli team interni e team tecnici di medie dimensioni Ricezione tramite email e moduli web, ID chiari e flussi di lavoro semplici, ruoli/priorità, notifiche di modifica, estensioni Python, self-hosting Free

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Zoho BugTracker?

Lo strumento Zoho BugTracker ideale dovrebbe facilitare l'acquisizione dei problemi, mantenere il contesto vicino al codice e portare avanti il lavoro senza dover ricorrere costantemente al copia-incollare. Prezzi trasparenti e sicurezza adeguata al tuo stack sono requisiti imprescindibili.

Ecco una breve lista di controllo che i team di sviluppo e QA utilizzano effettivamente quando scelgono i loro strumenti di bug tracking. L'alternativa ideale a Zoho BugTracker dovrebbe fare quanto segue:

Cattura i bug da moduli, email, API ed estensioni del browser

Mappa i flussi di lavoro alle tue regole aziendali con campi personalizzati, stati e SLA

Collega i problemi alle PR e alle distribuzioni per una tracciabilità chiara dal report al rilascio

Automatizza la selezione e l'instradamento con regole che trigger assegnazioni e aggiornamenti

Conserva specifiche, passaggi di riproduzione e prove in un unico posto con documenti e allegati

Mostra lo stato di salute dello sprint con dashboard per throughput, Lead time e tendenze di gravità

Offri SSO, ruoli granulari e audit trail per proteggere i dati sensibili

Offri livelli di prezzo trasparenti che puoi effettuare una previsione senza congetture

Passa da un solo team a molti teams senza rielaborazioni, plugin o nuovi strumenti

📚 Leggi anche: Modelli gratis per il monitoraggio dei problemi e la registrazione dei log in Excel e ClickUp

Le migliori alternative a Zoho BugTracker

Ecco le opzioni più valide per una selezione più chiara, collegamenti Git più approfonditi e prezzi più trasparenti. Confrontiamo il modo in cui ogni strumento gestisce l'acquisizione, la sicurezza e la visibilità, in modo che il tuo team possa effettuare il monitoraggio delle azioni senza clic aggiuntivi.

1. ClickUp (ideale per flussi di lavoro di test unificati con modelli, automazioni e IA)

Traccia bug, titolari e SLA in un'unica vista ClickUp, in modo che le priorità rimangano chiare e le correzioni vengano distribuite più rapidamente.

Con Zoho BugTracker (o qualsiasi tracker di base), il lavoro è spesso frammentato: il bug inizia in un modulo web, i passaggi di riproduzione sono in un documento, i log arrivano via email, i link PR sono nel repository e qualcuno effettua il monitoraggio delle date di scadenza in un foglio di calcolo separato. Si tratta di un lavoro dispersivo, che rallenta ogni passaggio di consegne.

Poi arriva la proliferazione dell'IA. Un bot redige note, un altro riepiloga i thread e un terzo vive nella chat. Nessuno di loro conosce i tuoi flussi di stato o gli SLA (Service Level Agreement), quindi ti ritrovi con aggiornamenti persi e un sacco di riscrittura.

Anche la sicurezza può aggiungere attrito. Un utente invia un bug, viene bloccato da un servizio di sicurezza e vede un "Cloudflare Ray ID" o un contesto simile mancante nella pagina. Se quel Ray ID non arriva mai nel tuo tracker, il team non ha alcun contesto quando cerca di riprodurre o mettere a punto i falsi positivi.

ClickUp for Software Teams risolve questo problema riunendo tutte le tue app, i tuoi dati e i tuoi flussi di lavoro in un unico spazio di lavoro.

Modelli personalizzabili, documenti, automazioni, integrazioni Git, dashboard e ClickUp Brain sono affiancati l'uno all'altro, creando un flusso di lavoro all'interno di un unico sistema per i tuoi team di sviluppo. Registri le intestazioni, gli ID delle richieste, i log, gli ID utente/sessione, il dispositivo/browser, la versione di rilascio ecc. sull'attività, allega una volta le prove e osserva il problema passare dalla segnalazione al rilascio con meno clic e una titolarità più chiara.

👀 Curiosità: i team di ingegneri d'élite hanno come traguardo un tasso di fallimento delle modifiche compreso tra lo 0 e il 15% e un ripristino rapido, metriche DORA collegate a rilasci stabili e rapidi.

Standardizza la raccolta dei bug con il modello ClickUp Bug and Issue Tracking

Ottieni un modello gratis Promuovi la collaborazione interfunzionale e offri prodotti migliori con il modello ClickUp Bug and Issue Tracking Template

I rapporti sui bug spesso arrivano da ogni direzione: un modulo bloccato sul tuo sito web che mostra un Cloudflare Ray ID, un'email dall'assistenza, un foglio di calcolo QA o un messaggio diretto con passaggi di riproduzione incompleti.

Il modello ClickUp per il monitoraggio di bug e problemi ti offre un unico posto dove registrare e dare priorità a questi bug, in modo che i team di supporto, ingegneria e prodotto possano vedere chi ne è responsabile e cosa deve essere consegnato successivamente.

Ecco una rapida panoramica di come può aiutarti:

Centralizza l'inserimento in una cartella pronta all'uso con elenchi come Bug segnalati e Defect Master, in modo che ogni nuovo problema segua lo stesso percorso dalla segnalazione alla risoluzione

Cattura i dettagli chiave di ogni bug (gravità, componente, ambiente, passaggi di riproduzione e Cloudflare Ray ID se un servizio di sicurezza ha bloccato un modulo) utilizzando i campi personalizzati e le proprietà richieste

Indirizza automaticamente il lavoro con ClickUp Automazioni , assegnando titolari, impostando date di scadenza e contrassegnando pagine o moduli importanti non appena viene registrato un bug.

Monitora le tendenze con viste e dashboard flessibili in modo da poter vedere quali pagine, versioni o componenti generano il maggior numero di bug e adeguare di conseguenza il focus dei test

💡 Suggerimento professionale: abbina il modello di segnalazione bug ClickUp a ClickUp Brain per riproduzioni più pulite. Ottieni un modello gratis Acquisisci dettagli strutturati sui bug, come gravità, ambiente e passaggi di riproduzione, in un'unica attività di ClickUp per velocizzare la classificazione con il modello di segnalazione bug di ClickUp. Una volta standardizzata l'acquisizione con il modello di tracciamento dei bug e dei problemi, puoi utilizzare il modello di segnalazione dei bug di ClickUp per acquisire dettagli chiari sulla riproduzione in un'unica attività. Il modello guida i segnalatori attraverso il comportamento previsto rispetto a quello effettivo, l'ambiente, i passaggi, i registri e gli allegati, e puoi mantenere i campi chiave richiesti con liste di controllo rapide per browser e dispositivi.

Da lì, lascia che ClickUp Brain si occupi del lavoro più impegnativo.

Crea bozze dei passaggi di riproduzione, riepiloga le cause principali e automatizza le note di rilascio con ClickUp Brain.

Incolla note grezze o frammenti di console nell'attività e chiedi a ClickUp Brain di scrivere bozze di rapporti sui bug o trasformare un lungo commento in un'attività di follow-up.

Se un report pubblico è stato bloccato e include un Cloudflare Ray ID nella pagina, puoi registrare tale ID nell'attività e utilizzare ClickUp Brain per recuperare attività o documenti correlati che fanno menzione dello stesso endpoint o delle stesse regole aziendali.

📚 Leggi anche: Modelli gratis per il monitoraggio dei problemi e i registri in Excel e ClickUp

Automatizza il routing e gli SLA con ClickUp Automazioni

Inoltra automaticamente i bug urgenti relativi all'infrastruttura all'elenco degli incidenti con ClickUp Automazioni.

Una volta che il rapporto e le prove arrivano su ClickUp, lascia che ClickUp Automations si occupi del triage. Puoi indirizzare i nuovi bug in base alla gravità, al componente, all'ambiente o alla fonte; assegnare automaticamente i titolari; impostare le scadenze; e aggiungere osservatori in modo che le persone giuste vedano il problema senza che nessuno debba fare da vigile urbano.

Crea regole di escalation che avvisino gli assegnatari quando i ticket si avvicinano o violano lo SLA, notifichino i responsabili per i problemi P0/P1 o promuova automaticamente un bug da "Necessita di triage" a "In corso" una volta che i campi e gli allegati richiesti sono presenti. Quando si apre una PR, sposta il bug in "In revisione"; quando si unisce, spostalo in "Pronto per il rilascio".

Guarda questa breve panoramica per scoprire come ClickUp Automations trasforma trigger e condizioni in triage automatico, promemoria SLA e avvisi di rilascio:

💡 Suggerimento professionale: configura ClickUp AI Agents per monitorare i tuoi elenchi di bug, così non dovrai più affidarti a controlli manuali. Questi agenti IA possono reagire a trigger come "bug P0 creato", "stato ancora in corso dopo due ore" o "PR unito", quindi assegnare automaticamente i titolari, spostare gli stati o pubblicare aggiornamenti nei commenti e nella chat. Puoi partire dal modello Engineer IA Agent e ottimizzarlo per il triage, in modo che le attività di follow-up di routine (richiesta di log, conferma dell'ambiente e creazione di attività di follow-up) vengano eseguite in background mentre gli esseri umani si concentrano sul debug e sui rilasci.

Traccia il codice e le versioni con le integrazioni Git di ClickUp (GitHub/Bitbucket)

Visualizza tutte le attività GitHub relative a un'attività direttamente in ClickUp

Chiudi il cerchio allegando il codice direttamente al lavoro. Con le integrazioni Git di ClickUp per GitHub e Bitbucket, l'aggiunta di un ID attività ClickUp a un ramo, un commit o una richiesta pull fa apparire quell'attività direttamente sull'attività.

Quando gli ingegneri aprono le PR, ClickUp può spostare automaticamente il bug in In revisione; quando la PR viene unita, può passare a Pronto per il rilascio o Rilasciato.

Puoi vedere il bug, la correzione e lo stato di spedizione su un'unica schermata invece di passare dal tracker al repository e viceversa.

Questa funzionalità/funzione rende anche gli audit meno complessi. Puoi vedere chi ha modificato cosa, quando e perché, insieme ai controlli superati prima della distribuzione. Se un report pubblico è stato originariamente bloccato da un servizio di sicurezza, l'ID Cloudflare Ray e le note associate rimangono allegati allo stesso task, conservando la cronologia dal primo report alla risoluzione finale.

Da lì, ClickUp Brain può generare note di rilascio dalle attività collegate, evidenziando i moduli interessati, le cause principali e le fasi di convalida, in modo che i team possano evitare ripetizioni e riaperture.

💡 Suggerimento professionale: utilizza le schede AI di ClickUp per spiegare i picchi di difetti a colpo d'occhio. Aggiungi schede IA alle tue dashboard ClickUp in modo che ClickUp Brain possa riassumere ciò che sta accadendo nei tuoi dati sui difetti invece di dover analizzare ogni grafico. Le schede IA possono spiegare perché i bug aperti sono aumentati questa settimana, quali moduli hanno tassi di riapertura in aumento o se c'è un picco nelle invii di moduli bloccati con un Cloudflare Ray ID allegato. La scheda si trova sopra i tuoi widget e fornisce una breve descrizione di ciò che è cambiato e di dove guardare successivamente. Questo può aiutare il tuo team a convertire le metriche grezze dei bug in un briefing rapido per i responsabili e i manager del controllo qualità.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limitazioni di ClickUp

La configurazione iniziale delle dashboard e delle automazioni richiede tempo se il tuo team non ha familiarità con lo strumento

Elenchi di grandi dimensioni e visualizzazioni pesanti potrebbero caricarsi più lentamente del previsto su dispositivi o reti meno recenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Una recensione su G2 dice:

Questa piattaforma è estremamente personalizzabile e mi consente di gestire attività, documenti, obiettivi e chat all'interno di un unico spazio di lavoro. La varietà di visualizzazioni, come elenco, bacheca, calendario e Gantt, aggiunge flessibilità per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro.

Questa piattaforma è estremamente personalizzabile e mi consente di gestire attività, documenti, obiettivi e chat all'interno di un unico spazio di lavoro. La varietà di visualizzazioni, come elenco, bacheca, calendario e Gantt, aggiunge flessibilità per adattarsi a qualsiasi flusso di lavoro.

2. Jira (ideale per grandi team agili che necessitano di flussi di lavoro approfonditi)

tramite Jira

Quando i team si espandono su più servizi e fusi orari, i tracker semplici iniziano a mostrare i limiti. Jira offre ai team di sviluppo software flussi di lavoro configurabili, bacheche Scrum e Kanban e collegamenti stretti al codice, in modo che il lavoro rimanga visibile dal backlog al rilascio.

I team possono standardizzare l'acquisizione, mappare gli stati in base al loro effettivo funzionamento e automatizzare i passaggi di routine che rallentano uno sprint. Se la tua roadmap è basata su epiche e il tuo ritmo di consegna dipende da bacheche e regole di automazione, Jira si adatta perfettamente a questo modello.

Puoi definire tipi di problemi personalizzati, impostare campi obbligatori e guidare i passaggi con transizioni che corrispondono ai tuoi gate di revisione.

Le automazioni integrate riducono gli aggiornamenti ripetitivi e le integrazioni coprono GitHub, Bitbucket e CI/CD, così gli ingegneri non devono passare da uno strumento all'altro per il monitoraggio dell'azione successiva.

Le migliori funzionalità di Jira

Crea bacheche Scrum o Kanban che riflettono il tuo flusso di lavoro reale, dal backlog al terminato

Personalizza i tipi di problema, i campi e le autorizzazioni in modo che i team seguano regole aziendali coerenti

Automatizza le azioni di routine con regole che assegnano, trasferiscono e notificano i cambiamenti

Collega i problemi ai repository e alle richieste pull per mantenere il contesto del codice nell'attività

Piano per sprint e rilasci, quindi monitoraggio di velocità, burndown e durata ciclo in un unico posto

Limiti di Jira

La potenza del flusso di lavoro può sembrare complessa per i team più piccoli che non dispongono di un amministratore che lo ottimizzi

La personalizzazione avanzata e i componenti aggiuntivi aumentano i tempi di configurazione e manutenzione rispetto alle alternative a Jira

La densità dell'interfaccia utente e la navigazione richiedono tempo di apprendimento per gli stakeholder non tecnici

Prezzi di Jira

Free

Standard: 7,91 $ al mese per utente

Premium: 14,54 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6000 recensioni) 4,3/5 (oltre 6000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Jira

Un recensore di Capterra ha detto:

Le bacheche rendono davvero facile vedere cosa è stato terminato e cosa richiede ancora attenzione. Una volta che ci si abitua, è piuttosto soddisfacente spostare i ticket lungo il flusso di lavoro

Le bacheche rendono davvero facile vedere cosa è stato terminato e cosa richiede ancora attenzione. Una volta che ci si abitua, è piuttosto soddisfacente spostare i ticket lungo il flusso di lavoro

📮ClickUp Insight: i team con prestazioni inferiori sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il tuo lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

3. Gitlab (ideale per il monitoraggio dei problemi incentrato sullo sviluppo con CI/CD integrato)

tramite Gitlab

Quando codici e pipeline convivono, i passaggi di consegne risultano più semplici. Gitlab offre bacheche di pianificazione, problemi, richieste di unione e scansioni di sicurezza in un'unica piattaforma.

Puoi pianificare il lavoro, tracciare la correzione e spedire dallo stesso posto. Se desideri uno strumento di tracciamento dei bug che funzioni come un sistema completo in cui gli ingegneri trascorrono la maggior parte della loro giornata, Gitlab è la soluzione ideale.

Puoi creare un problema, aprire un ramo e collegare una richiesta di unione senza uscire dal progetto. Le revisioni rimangono vicine al contesto. Le pipeline vengono eseguite ad ogni commit, quindi gli errori dei test vengono visualizzati rapidamente e l'azione successiva è chiara.

Le migliori funzionalità di Gitlab

Pianifica gli sprint con epopee, attività cardine e bacheche, quindi traccia i problemi per le richieste di unione

Esegui CI/CD direttamente dal tuo repository con pipeline e ambienti riutilizzabili

Aggiungi regole di revisione del codice, approvazioni e controlli obbligatori per proteggere la qualità

Metti in evidenza i risultati con test di sicurezza integrati e scansioni delle dipendenze

Automatizza i passaggi di consegne con regole che triggerano notifiche, etichette e aggiornamenti di stato

Limitazioni di Gitlab

La completezza di un prodotto all-in-one può risultare eccessiva se hai solo bisogno di un monitoraggio leggero

La configurazione dell'amministratore per autorizzazioni, runner e modelli di pipeline richiede tempo

Alcune analisi avanzate richiedono livelli a pagamento e una configurazione accurata

Prezzi di Gitlab

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gitlab

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Gitlab

Un recensore di G2 ha detto:

Gitlab è una piattaforma DevOps all-in-one che riunisce tutto, dall'hosting del codice e dalle pipeline CI/CD al monitoraggio dei problemi e alla sicurezza, sotto lo stesso tetto. La parte migliore è la sua perfetta integrazione CI/CD, che rende incredibilmente facile l'automazione di build, test e distribuzioni.

Gitlab è una piattaforma DevOps all-in-one che riunisce tutto, dall'hosting del codice e dalle pipeline CI/CD al monitoraggio dei problemi e alla sicurezza, sotto lo stesso tetto. La parte migliore è la sua perfetta integrazione CI/CD, che rende incredibilmente facile l'automazione di build, test e distribuzioni.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti per la produttività degli sviluppatori

4. Wrike (ideale per l'acquisizione interfunzionale e la visibilità degli stakeholder)

tramite Wrike

Quando i bug provengono da molte fonti diverse, moduli dei clienti, esecuzioni QA e note sul campo, i team hanno bisogno di un canale condiviso per mantenere chiare le priorità.

Wrike ti offre moduli di richiesta, flussi di lavoro personalizzati e dashboard efficaci, in modo che i team possano rimanere allineati senza infiniti ping di stato. Puoi indirizzare il lavoro in base alla gravità e ai titolari e tenere informati e allineati gli stakeholder non tecnici. Se passi da più team e input esterni, Wrike ti aiuta a domare il rumore.

I moduli di Wrike acquisiscono subito i dettagli giusti e avviano automaticamente l'azione successiva. I campi personalizzati si adattano al modo di lavorare dei tuoi team, mentre le automazioni mantengono il flusso di lavoro. Infine, i report e i dashboard rendono evidente cosa è bloccato e cosa deve essere rivisto.

Le migliori funzionalità di Wrike

Crea moduli di richiesta che indirizzano bug e feedback al team giusto con i campi obbligatori

Utilizza flussi di lavoro e stati personalizzati per rispecchiare i tuoi livelli di revisione in tutti i team

Automatizza azioni come assegnazioni, date di scadenza e promemoria per ridurre gli aggiornamenti manuali

Tieni traccia dei progressi con dashboard che mostrano il carico di lavoro, gli ostacoli e la durata ciclo

Coinvolgi i partner non tecnici con viste condivisibili e accesso basato sui ruoli

Limiti di Wrike

La potenza e la configurazione del flusso di lavoro possono risultare complesse senza un amministratore che le ottimizzi

I componenti aggiuntivi e le analisi avanzate aumentano i tempi di configurazione e il prezzo complessivo

La densità dell'interfaccia potrebbe richiedere un periodo di adattamento per gli utenti alle prime armi

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Wrike

Un recensore di G2 ha detto:

Apprezzo Wrike perché ci permette di personalizzare il nostro flusso di lavoro e di adattarlo nel tempo per creare la piattaforma ideale. Col tempo sembra quasi che l'abbiamo progettato noi stessi.

Apprezzo Wrike perché ci permette di personalizzare il nostro flusso di lavoro e di adattarlo nel tempo per creare la piattaforma ideale. Col tempo sembra quasi che l'abbiamo progettato noi stessi.

5. Monday dev (Ideale per la pianificazione visiva e roadmap intuitive per gli stakeholder)

Quando il reparto prodotto, progettazione e ingegneria hanno bisogno di un quadro condiviso, monday dev mantiene il piano visivo e semplice. È possibile mappare il lavoro su bacheche, cambiare visualizzazione per ogni pubblico e mantenere chiaro lo stato senza configurazioni complesse.

Gli stakeholder vedono cosa è in corso, cosa è bloccato e cosa verrà rilasciato prossimamente, senza dover cercare tra le schede. Se desideri un livello visivo pulito sopra il tuo flusso di lavoro di sviluppo, monday dev è la soluzione ideale per i team interfunzionali.

Il vantaggio maggiore è l'allineamento. Le richieste arrivano tramite moduli, i problemi si spostano tra le colonne e i titolari aggiornano lo stato con un clic. Le automazioni gestiscono i promemoria di routine, in modo che gli aggiornamenti avvengano in tempo.

Le integrazioni si collegano a GitHub o Bitbucket per il contesto del codice, mentre i dashboard mostrano i progressi e il carico di lavoro in un unico posto. È un modo più tranquillo per condividere il piano senza lunghe email di aggiornamento.

monday dev migliori funzionalità/funzioni

Crea bacheche per backlog, sprint e rilasci in modo che lo stato rimanga chiaro

Utilizza moduli e campi obbligatori per una raccolta più chiara dei dati e un minor numero di follow-up

Automatizza azioni come assegnazioni, date di scadenza e promemoria per ridurre gli aggiornamenti manuali

Integrazione con GitHub e Bitbucket per visualizzare i link PR e rivedere i passaggi

Condividi sequenze e dashboard con partner non tecnici per mantenere chiare le aspettative

limiti di Monday dev

La logica avanzata del flusso di lavoro può richiedere tempo per essere modellata per team complessi

Analisi ingegneristiche più approfondite richiedono spesso componenti aggiuntivi o strumenti esterni, a differenza delle alternative più popolari a monday.com

Le bacheche pesanti potrebbero risultare più lente per gli utenti esperti che gestiscono grandi volumi

Prezzi Monday dev

Free

Base: 12 $ al mese per postazione

Standard: 14 $ al mese per postazione

Pro: 24 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di monday dev

G2: 4,7/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di monday dev

Un recensore di G2 ha detto:

Prima di utilizzare monday utilizzavamo una visualizzazione kanban e i progetti non avanzavano mai. Da quando siamo passati a Monday, prima alla normale piattaforma di gestione del lavoro e poi allo spazio di lavoro Dev, la produttività è aumentata a passi da gigante. La visualizzazione in tempo reale dello stato di monitoraggio dei progetti rende la pianificazione degli sprint molto più semplice.

Prima di utilizzare monday utilizzavamo una visualizzazione kanban e i progetti non avanzavano mai. Da quando siamo passati a Monday, prima alla normale piattaforma di gestione del lavoro e poi allo spazio di lavoro Dev, la produttività è aumentata a passi da gigante. La visualizzazione in tempo reale dello stato di monitoraggio dei progetti rende la pianificazione degli sprint molto più semplice.

📚 Leggi anche: Esempi di retrospettive sprint per team Agile

6. GitHub Issues (ideale per un monitoraggio leggero all'interno del tuo repository)

tramite GitHub

Quando il tuo team lavora già su GitHub, aggiungere un tracker separato può sembrare un lavoro in più. GitHub Issues mantiene il flusso semplice. Registri un problema, colleghi un ramo, apri una richiesta pull e vedi tutto in un unico posto.

Se desideri un monitoraggio veloce e incentrato sul repository senza una configurazione complessa, questa è la soluzione ideale. Problemi, progetti e PR sono affiancati, quindi la prossima azione da intraprendere è ovvia. Etichette e modelli garantiscono la coerenza dei report.

Ciò che aiuta particolarmente i team sono le funzionalità di automazione tramite Actions, che gestiscono le attività ripetitive, dall'assegnazione dei titolari alla pubblicazione delle note di rilascio.

Le migliori funzionalità di GitHub Issues

Utilizza modelli e etichette per i problemi, in modo che i report arrivino con i dettagli corretti

Tieni traccia del lavoro sulle bacheche dei progetti con campi personalizzati e visualizzazioni salvate

Collega i problemi ai rami e alle richieste pull per una tracciabilità chiara

Automatizza i passaggi di routine con GitHub Actions per ridurre gli aggiornamenti manuali

Fai menzione dei tuoi colleghi e discuti in linea, così le decisioni vivono con il codice

Limitazioni di GitHub Issues

Reportistica e dashboard più leggeri rispetto ai tracker completi che offrono tutte le funzionalità/funzioni

I flussi di lavoro complessi potrebbero richiedere app di terze parti o azioni personalizzate

L'acquisizione tra team e gli SLA richiedono una modellazione aggiuntiva o strumenti esterni

Prezzi di GitHub Issues

Free

Team: 4 $ al mese per utente

Enterprise: 21 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Issues

G2: 4,7/5 (oltre 2000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 6000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di GitHub Issues

Un recensore di G2 ha detto:

GitHub offre un'esperienza intuitiva con un'interfaccia intuitiva che rende il controllo delle versioni e la collaborazione semplici, anche per i principianti. Il suo set completo di funzionalità copre tutto, dalle richieste pull e le revisioni del codice alle integrazioni CI/CD e alle bacheche di progetto, soddisfacendo quasi tutte le esigenze che uno sviluppatore potrebbe avere.

GitHub offre un'esperienza intuitiva con un'interfaccia intuitiva che rende il controllo delle versioni e la collaborazione semplici, anche per i principianti. Il suo set completo di funzionalità copre tutto, dalle richieste pull e le revisioni del codice alle integrazioni CI/CD e alle bacheche di progetto, soddisfacendo quasi tutte le esigenze che uno sviluppatore potrebbe avere.

📚 Leggi anche: I migliori agenti IA per la codifica

7. BugHerd (ideale per il controllo qualità visivo dei siti web e il feedback dei clienti)

tramite BugHerd

Quando il controllo qualità avviene su pagine live, le parole da sole non bastano. BugHerd consente ai tester e ai clienti di inserire i feedback direttamente sul sito web, in modo che ogni nota contenga uno screenshot, i dati del browser e la posizione esatta. È possibile acquisire ciò che deve essere corretto senza lunghe catene di email o supposizioni.

Se il tuo team lavora a stretto contatto con stakeholder non tecnici, lo strumento mantiene il feedback chiaro e veloce.

Dove è più utile è nel controllo qualità web e nell'approvazione da parte del client. I tester cliccano su un widget, evidenziano un elemento e inviano un bug con il contesto. Ogni elemento viene assegnato a una bacheca Kanban con i dettagli di riproduzione che normalmente si monitorano su più app.

Se l'invio di un modulo viene bloccato da un servizio di sicurezza, puoi comunque registrare il rapporto e contrassegnare la pagina in modo che gli ingegneri sappiano da dove iniziare. Il risultato è un minor numero di ping e passaggi più puliti.

Le migliori funzionalità/funzioni di BugHerd

Cattura le annotazioni sulla pagina con screenshot automatici e dettagli sull'ambiente

Indirizza gli elementi al titolare giusto con bacheche, stati e date di scadenza

Raccogli feedback dai clienti e dagli editors di contenuti senza chiedere loro di imparare a usare un nuovo strumento

Mantieni le discussioni in un unico thread per ogni elemento fissato, in modo che le azioni rimangano visibili a tutti

Esporta o effettua la sincronizzazione dei problemi sul tuo tracker quando sono necessari flussi di lavoro più approfonditi

Limiti di BugHerd

Progettato principalmente per il feedback sui siti web, quindi flussi di lavoro di ingegneria più complessi potrebbero richiedere un altro tracker

I controlli di reportistica e SLA sono più leggeri rispetto agli strumenti incentrati sullo sviluppo

I team di grandi dimensioni potrebbero aver bisogno di un'attenta progettazione del flusso di lavoro per evitare il disordine nella bacheca

Prezzi di BugHerd

Standard: 50 $ al mese per utente

Studio: 80 $ al mese per utente

Premium: 150 $/mese per utente

Personalizzato: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BugHerd

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di BugHerd

Un recensore di G2 ha affermato:

BugHerd rende la raccolta dei feedback sul sito web incredibilmente facile e organizzata. Il sistema di elementi fissi visivi è intuitivo: puoi contrassegnare i problemi direttamente sulla pagina senza bisogno di lunghe spiegazioni o screenshot nelle email.

BugHerd rende la raccolta dei feedback sul sito web incredibilmente facile e organizzata. Il sistema di elementi fissi visivi è intuitivo: puoi contrassegnare i problemi direttamente sulla pagina senza bisogno di lunghe spiegazioni o screenshot nelle email.

📚 Leggi anche: Software di monitoraggio dei problemi

8. MantisBT (Ideale per i team open source che desiderano un monitoraggio dei bug semplice e affidabile)

tramite MantisBT

Se desideri un tracker leggero senza sottoscrizione, MantisBT semplifica le cose. È open source, facile da ospitare e abbastanza flessibile da modellare flussi di lavoro di base senza una lunga configurazione.

I team registrano i bug e portano avanti il lavoro con una chiara titolarità e campi relativi alle attività con una navigazione intuitiva

Il suo punto di forza è la prevedibilità. I campi e le categorie personalizzati mantengono l'input ordinato. Le notifiche via email rendono chiara la titolarità. Le autorizzazioni dei ruoli sono semplici, consentendo ai piccoli team di aggiungere struttura senza dover imparare un nuovo playbook.

Non avrai a disposizione dashboard appariscenti, ma potrai contare su uno strumento stabile per il monitoraggio dei problemi e la fornitura di correzioni in tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di MantisBT

Moduli di segnalazione semplici con categorie, gravità e campi personalizzati per una raccolta chiara dei problemi

Autorizzazioni basate sui ruoli e flussi di lavoro facili da comprendere

Notifiche email che tengono aggiornati gli assegnatari e gli osservatori

Plugin per estendere le funzioni di base quando hai bisogno di qualcosa in più rispetto alle funzionalità standard

Controllo self-hosted per decidere autonomamente prestazioni, sicurezza e tempistiche di aggiornamento

Limitazioni di MantisBT

L'interfaccia utente sembra obsoleta rispetto ai moderni tracker di sviluppo

Report integrati e dashboard visive limitati

Le integrazioni richiedono plugin o lavori personalizzati per adattarsi alle piattaforme più grandi

Prezzi di MantisBT

Free

Valutazioni e recensioni di MantisBT

G2: 4/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di MantisBT

Un utente G2 nota:

Mantis supporta tutti i tipi di caricamento di documenti che consentono agli sviluppatori o al team QA di verificare e identificare rapidamente qualsiasi difetto segnalato. La funzione di notifica via email di Mantis è utile e semplifica le operazioni. Mantis è gratis e open source. Utilizzando Mantis, posso effettuare il monitoraggio di ogni fase del ciclo di test del software.

Mantis offre supporto per tutti i tipi di caricamento di documenti che consentono agli sviluppatori o al team QA di verificare e identificare rapidamente qualsiasi difetto segnalato. La funzione di notifica via email di Mantis è utile e semplifica le operazioni. Mantis è gratis e open source. Utilizzando Mantis, posso effettuare il monitoraggio di ogni fase del ciclo di test del software.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per il test di automazione QA

9. Bugzilla (ideale per il controllo open source collaudato a livello di azienda)

tramite Bugzilla

Quando hai bisogno di un tracker stabile con una lunga storia e autorizzazioni rigorose, Bugzilla può aiutare il tuo team con la sua facile navigazione. Offre campi strutturati, ricerche salvate e potenti query che rendono gestibili i grandi backlog.

Teams che danno importanza alla verificabilità possono modellare revisioni e titolarità dei componenti senza aggiungere elementi extra con Bugzilla.

Puoi rendere obbligatori i campi richiesti, ottimizzare i flussi di lavoro personalizzati e controllare l'accesso in base al prodotto, al componente o al ruolo. La ricerca avanzata e la reportistica evidenziano i problemi critici nei diversi moduli e livelli di gravità, consentendo ai responsabili di identificare tempestivamente le tendenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bugzilla

Definisci campi personalizzati, componenti e flag in base al tuo flusso di lavoro

Utilizza le ricerche salvate e la potente sintassi di query per trovare esattamente ciò che richiede attenzione

Controlla l'accesso con autorizzazioni e ruoli dettagliati su tutti i prodotti e componenti

Tieni traccia delle dipendenze e dei duplicati per mantenere il flusso di lavoro senza confusione

Esporta i dati per un'analisi più approfondita o effettua una connessione ad altri strumenti secondo necessità

Limiti di Bugzilla

L'interfaccia sembra obsoleta e può richiedere una formazione per i nuovi membri del team

I dashboard nativi e le analisi visive sono limitati senza componenti aggiuntivi

Le integrazioni richiedono spesso una configurazione personalizzata o utilità esterne

Prezzi di Bugzilla

Free

Valutazioni e recensioni di Bugzilla

G2: 3,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Bugzilla

Un utente G2 ha detto

Il suggerimento di assicurarsi che il bug non sia duplicato durante la segnalazione è eccellente rispetto ad altri strumenti di gestione dei difetti disponibili sul mercato.

Il suggerimento di assicurarsi che il bug non sia duplicato durante la segnalazione è eccellente rispetto ad altri strumenti di gestione dei difetti disponibili sul mercato.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Bugzilla per il monitoraggio dei bug

10. Roundup (ideale per team minimalisti che desiderano un tracker compatibile con l'email)

tramite Roundup

Quando hai solo bisogno di un posto semplice dove archiviare, assegnare e andare avanti, Roundup ti offre la massima semplicità. Si tratta di un tracker leggero e open source con flussi di lavoro via email e moduli puliti, che consente ai piccoli team di registrare i bug e indirizzarli ai titolari, mantenendo al contempo il flusso delle attività critiche.

I problemi arrivano tramite email o modulo, ricevono un ID chiaro e seguono un percorso diretto fino al completamento. Puoi aggiungere campi personalizzati, definire regole aziendali di base e attivare notifiche in modo che nulla rimanga in sospeso. Gli amministratori mantengono il controllo sulle autorizzazioni e sugli elenchi senza una lunga curva di apprendimento.

Riepilogo delle migliori funzionalità/funzioni

Registra i problemi da email o moduli web con campi semplici e threading pulito

Configura ruoli, priorità e categorie in modo che le azioni siano chiare ai titolari

Attiva notifiche in caso di modifiche per tenere aggiornati revisori e stakeholder

Estendi con Python e semplici plugin quando hai bisogno di un piccolo passaggio in più

Self-hosting per il controllo su aggiornamenti, backup e sicurezza

Limiti di Roundup

Dashboard e analisi minime rispetto alle piattaforme più grandi

Le integrazioni richiedono in genere uno scripting leggero o un collegamento esterno

L'interfaccia utente sembra basilare rispetto agli strumenti moderni basati su bacheca

Prezzi Roundup

Free

Valutazioni e recensioni di Roundup

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Roundup

Una recensione su Roundup dice:

Lo adoro perché era da un po' che volevo creare un sito web per le recensioni di Amazon e questo mi ha dato la fiducia necessaria per iniziare finalmente, dato che lo rende davvero semplicissimo. Ho molte attività da svolgere, quindi devo impostare un promemoria ogni mese per ricordarmi di pubblicarli.

Lo adoro perché era da un po' che volevo creare un sito web per le recensioni di Amazon e questo mi ha dato la fiducia necessaria per iniziare finalmente, dato che lo rende davvero semplicissimo. Ho molte attività da svolgere, quindi devo impostare un promemoria ogni mese per ricordarmi di pubblicarli.

👀 Curiosità: un lavoratore medio riceve circa 117 email al giorno, la maggior parte delle quali viene letta in meno di un minuto, motivo per cui i flussi di lavoro compatibili con la posta elettronica (come quello di Roundup) consentono di apportare correzioni senza bisogno di strumenti aggiuntivi.

1. Sentry

Sentry ti aiuta a individuare gli errori in tempo reale e a vedere esattamente dove si verificano nel codice. Stack trace, percorso di navigazione e stato di integrità delle versioni mostrano il percorso che porta al malfunzionamento, consentendoti di riprodurlo rapidamente senza dover scavare nei log. I team raggruppano i problemi, impostano avvisi e monitorano le regressioni dopo la distribuzione di una correzione.

📚 Leggi anche: Modelli di casi di test per il collaudo di software

2. Postman

Postman semplifica i test API e la collaborazione. Le raccolte mantengono ordinate le richieste, gli ambienti memorizzano chiavi e URL e i monitor rilevano gli errori prima degli utenti. È possibile allegare payload di esempio ai rapporti sui bug e condividere una richiesta predefinita che riproduce il problema in pochi secondi.

3. BrowserStack

BrowserStack ti consente di testare le applicazioni web su dispositivi e browser reali nel cloud. Riproduci rapidamente i problemi visivi e di compatibilità, acquisisci screenshot o video e allegali al tuo elemento di tracciamento. Questa funzionalità riduce le congetture quando un bug appare solo su specifiche combinazioni di sistema operativo e browser.

4. TestRail

TestRail organizza casi di test, esecuzioni e risultati in un unico posto. Collega un caso fallito al difetto nel tuo tracker e mantieni una traccia di audit pulita per le versioni. I dashboard mostrano la copertura, i tassi di superamento e i blocchi in modo che i responsabili possano decidere cosa rilasciare subito e cosa attendere.

📚 Leggi anche: Strumenti di project management agile per i progetti

Prova ClickUp per un flusso di lavoro di sviluppo fluido

Cambiare bug tracker può sembrare rischioso. Ma è anche la tua migliore opportunità per eliminare il rumore di fondo e dare a ogni bug un percorso chiaro dalla segnalazione al rilascio.

Ignora la funzionalità, Bingo. Concentrati su come uno strumento si allinea alle tue regole aziendali, come gestisce la sicurezza e se mantiene il contesto quando un report pubblico viene bloccato e visualizza un Cloudflare Ray ID. Se il tuo sistema è in grado di acquisire quell'ID, conservare la traccia e aiutarti a risolvere i falsi positivi senza rallentare la correzione, sei in ottima forma.

Vedrai diversi punti di forza tra le varie opzioni, alcune incentrate sullo sviluppo, altre sulla visualizzazione e altre ancora piacevolmente minimaliste. Scegli quella che riduce i tempi di risoluzione e il numero di clic, non quella con la lista di controllo più lunga.

È qui che entra in gioco ClickUp. Mette a disposizione la segnalazione dei bug, i documenti, i link Git e i dashboard accanto al lavoro, in modo che le operazioni di triage e gli aggiornamenti rimangano visibili. ✨

Per centralizzare la raccolta dei bug, i documenti, i collegamenti Git e i dashboard in un unico posto, registrati su ClickUp e offri al tuo team un percorso più tranquillo e veloce dalla segnalazione al rilascio.

Domande frequenti (FAQ)

Se desideri un punto di partenza gratis con possibilità di crescita, il piano Free Forever di ClickUp è un'ottima opzione. Puoi standardizzare l'inserimento dei dati con i modelli, conservare i passaggi di riproduzione in Docs e instradare il lavoro con ClickUp Automazioni senza pagare per iniziare. Per le esigenze open source, Bugzilla e MantisBT sono ottime soluzioni, ma dovrai sacrificare la comodità per la configurazione. Se preferisci uno strumento ospitato che si adatti facilmente, inizia con ClickUp e aggiungi funzionalità avanzate in base alle tue esigenze.

Sì, ma preparati a seguire alcuni passaggi. Esporta i problemi da Zoho BugTracker, mappa i campi nel nuovo sistema e prova prima un piccolo lotto. ClickUp supporta importazioni CSV, campi personalizzati e modelli, così puoi conservare stato, titolari, date e metadati principali. Tieni a portata di mano l'esportazione originale per le tracce di audit e usa un elenco temporaneo in ClickUp per convalidare prima di passare al nuovo sistema.

ClickUp si collega a entrambi tramite le integrazioni Git di ClickUp. Includi l'ID attività nel tuo ramo o commit e vedrai i commit e le richieste pull direttamente nell'attività. Le automazioni possono spostare gli elementi in "In revisione" all'apertura del PR e in "Pronto per il rilascio" al merge. Anche Gitlab e GitHub Issues si integrano perfettamente con il codice, ma ClickUp mantiene la pianificazione, i documenti e i report nello stesso posto, in modo che i colleghi non sviluppatori rimangano aggiornati.

Se sei piccolo e ti muovi velocemente, mantieni le cose semplici. ClickUp ti offre modelli di problemi, documenti, bacheche e automazioni in un unico spazio di lavoro, così non dovrai destreggiarti tra diversi strumenti. GitHub Issues o Roundup funzionano per flussi minimi, ma dovrai aggiungere elementi extra per l'inserimento, i documenti e i dashboard. Inizia con il piano Free Forever di ClickUp, poi attiva le funzionalità avanzate solo quando ne hai bisogno.

ClickUp include entrambe le funzionalità. ClickUp Brain redige bozze delle procedure di riproduzione e riepiloghi dal contesto delle attività, mentre ClickUp Automations assegna i titolari, imposta gli SLA e modifica gli stati in occasione di eventi come le fusioni PR. Jira e monday dev offrono potenti automazioni basate su regole; Gitlab aggiunge flussi di lavoro compatibili con CI. Se desideri avere l'IA e le regole in un unico posto, ClickUp copre entrambe le funzionalità senza schede aggiuntive.