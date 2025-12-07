Modelli gratuiti di elenchi di scatti fotografici per pianificare ogni servizio fotografico

Oggi, il 21% dei marketer afferma di utilizzare contenuti visivi per aumentare il tempo di permanenza come strategia SEO principale. Le immagini sono ciò che attira le persone e le fa rimanere. Ma i contenuti di qualità richiedono cura e piano.

È qui che entra in gioco un modello di elenco di riprese fotografiche. Ti fornisce un piano mirato che ti consente di catturare tutte le immagini necessarie in modo organizzato. Grazie ad esso, puoi confermare il numero della scena, il numero della ripresa, il tipo di ripresa, eventuali attrezzature speciali e l'orario delle riprese.

In questo articolo, esamineremo le migliori opzioni di modelli di elenchi di scatti fotografici, in modo che possiate creare il vostro elenco di scatti con sicurezza.

🔎 Lo sapevate? La "regola dei terzi" deriva dalla pittura del XVIII secolo, non dalla fotografia? La frase apparve per la prima volta nel 1797, quando il pittore inglese John Thomas Smith scrisse di dividere le composizioni in terzi per bilanciare la luce e l'oscurità nei dipinti, molto prima dell'invenzione delle macchine fotografiche. La fotografia ha successivamente adottato questa idea come guida rapida alla composizione, e ora è una delle sovrapposizioni "a griglia" più comuni che si vedono nelle app fotografiche.

Modelli di elenchi di scatti fotografici in sintesi

Ecco una tabella di riepilogo di tutti i modelli di elenco di scatti fotografici ClickUp e altri presenti in questo blog:

Cosa sono i modelli di elenco di riprese fotografiche?

I modelli di lista di scatti fotografici sono liste di controllo predefinite che descrivono le foto specifiche che un fotografo intende catturare durante uno shooting. Forniscono un layout strutturato delle categorie di scatti, degli angoli richiesti, delle pose, delle composizioni e delle immagini richieste dal cliente.

In questo modo ogni dettaglio viene documentato e nessun'inquadratura o angolazione viene tralasciata durante una sessione. Il tuo team sarà sempre allineato dall'allestimento alla conclusione, cosa fondamentale in una giornata di riprese intensa.

Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Aiuta a programmare i tempi di ripresa e di configurazione , in modo che i membri della troupe sappiano dove trovarsi e quando.

Offre supporto per più telecamere e più angolazioni senza perdere il monitoraggio di nessuna ripresa individuale.

Diventa un registro delle riprese dinamico che puoi rivedere in post-produzione per confermare che tutte le riprese siano completate.

Favorisce la chiarezza su illuminazione, posizione e attrezzature speciali, riducendo i cambiamenti dell'ultimo minuto e i momenti persi.

Cosa rende efficace un modello di elenco di scatti fotografici?

Un buon modello di elenco di scatti fotografici trasforma quell'intenzione in scelte chiare su cui puoi agire. Dovrebbe essere semplice da usare, facile da consultare e costruito in modo da mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda, dall'idea iniziale alla consegna finale.

✅ Allinea ogni singolo scatto all'obiettivo, al messaggio e al pubblico del client, in modo che il piano sia funzionale alla storia, non solo una lista di controllo.

✅ Include riferimenti visivi e indicazioni di stile come note sull'atmosfera, il colore e la composizione, in modo che il team possa abbinare l'aspetto e l'atmosfera a colpo d'occhio.

✅ Acquisisci informazioni pratiche quali diritti di utilizzo, liberatorie dei modelli, requisiti di accesso e autorizzazioni, posizioni di backup e note di emergenza in caso di maltempo o ritardi.

I 11 migliori modelli di elenchi di scatti fotografici

Non si scatta una fotografia, la si crea.

Ansel Adams ha colto molto bene lo spirito della fotografia con questa sua citazione. Ma quando si pianifica uno scatto, il lavoro raramente si svolge in un unico posto. Modelli di elenco di scatti in un foglio di calcolo, un foglio di chiamata in PDF, riferimenti su una moodboard, feedback in chat e magari uno strumento di IA separato per note o didascalie.

Questa frammentazione è un classico esempio di dispersione del lavoro, in cui attività, file e aggiornamenti sono sparsi su app scollegate tra loro e ti costano tempo ed energia.

ClickUp esiste proprio per semplificare tutto questo. È il primo spazio di lavoro AI convergente in cui tutte le tue attività, foto, programmi e documenti rimangono in un unico spazio.

Puoi anche affidarti all'IA di ClickUp, ClickUp Brain , per riepilogare le note o perfezionare un elenco di scatti nel contesto, con la piena conoscenza dei tuoi progetti e file 🧠.

Ecco 11 modelli di elenchi di scatti fotografici che si integrano con l'area di lavoro IA convergente. Puoi iniziare con una struttura che si adatta al tuo stile e poi aggiungere le funzionalità/funzioni di ClickUp per garantire il corretto svolgimento dei tuoi servizi fotografici.

1. Modello di piano strategico per fotografi ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordinare un servizio fotografico di più giorni con diverse angolazioni e attrezzature utilizzando il modello di piano strategico per fotografi di ClickUp.

Il modello di piano strategico per fotografi di ClickUp ti offre un unico hub per gli obiettivi, le campagne e il calendario degli scatti del tuo studio. In questo modo è più facile creare un modello realistico di elenco di scatti fotografici per ogni campagna, perché le tempistiche e i risultati finali sono già presenti nello stesso spazio di lavoro.

Puoi personalizzare le attività e i campi personalizzati per includere il numero di scena, il numero di ripresa, il tipo di ripresa, le angolazioni della telecamera, le dimensioni della ripresa, il tempo di ripresa e qualsiasi attrezzatura speciale. Visualizzazioni come Elenco, Gantt, Sequenza, Carico di lavoro e Obiettivi mostrano come le sequenze di riprese si distribuiscono tra le posizioni e la troupe.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Collega gli obiettivi dello studio, le campagne di riprese e gli elenchi di riprese dettagliati in un unico spazio ClickUp.

Raggruppa gli scatti per client, posizione o data per vedere quali progetti competono per lo stesso team o le stesse attrezzature.

Utilizza le viste Gantt e Sequenza per pianificare i tempi di configurazione, le riprese e le date di consegna per tutte le riprese pianificate.

Tieni traccia del carico di lavoro in modo che fotografi, assistenti ed editori abbiano programmi equilibrati nei giorni chiave delle riprese.

✨ Ideale per: studi che desiderano pianificare obiettivi aziendali e elenchi di riprese dettagliati nello stesso spazio di lavoro di ClickUp.

💡 Suggerimento professionale: trasforma le tue idee sparse in un elenco di scatti chiaro con ClickUp Brain. Inserisci le tue note approssimative, le email dei clienti o i commenti del moodboard in ClickUp Docs o ClickUp Attività, quindi chiedi a ClickUp Brain di "trasformarle in un elenco di scatti fotografici strutturato con i campi numero di scena, numero di scatto, tipo di scatto e posizione". Trasforma note lunghe e complesse in liste di controllo e riassunti di facile comprensione con ClickUp Brain*. ClickUp Brain può anche riassumere lunghe threads e suggerire i passaggi successivi, in modo da ottenere sempre un elenco utilizzabile e facile da seguire. Poiché funziona su tutte le attività, i documenti e le lavagne online, puoi continuare a perfezionare la stessa lista di scatti man mano che arrivano i feedback, invece di ricominciare da capo.

🔎 Lo sapevate? Il termine "ora d'oro" non è solo un'espressione romantica. Si riferisce letteralmente alla distanza percorsa dalla luce. Quando il sole è basso, la luce attraversa una porzione maggiore dell'atmosfera, che la diffonde e ne riscalda i colori, creando ombre più morbide e luci delicate, ideali per la fotografia di ritratti e paesaggi. Ecco perché molti fotografi pianificano i loro elenchi di scatti specificamente intorno alle fasce orarie del primo mattino e del tardo pomeriggio.

2. Modello di lavagna online per brief creativo ClickUp

Ottieni il modello gratis Prepara facilmente un servizio fotografico e video in cui i segnali audio, la frequenza dei fotogrammi e il tipo di ripresa sono affiancati alle immagini con il modello ClickUp Creative Brief lavagna online.

Il modello di lavagna online ClickUp Creative Brief ti aiuta a raccogliere i tuoi obiettivi e riferimenti prima di iniziare la fotografia. Inserisci immagini di atmosfera, riferimenti di colore, tipografia e esempi di fotogrammi in modo che tutti siano d'accordo sul look prima di creare un modello di elenco di scatti fotografici.

Una volta definito il concept, puoi convertire i post-it o le forme in attività e aggiungere campi per il numero di scena, il numero di ripresa, il tipo di ripresa, la dimensione della ripresa, il movimento della telecamera e le angolazioni della telecamera.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli riferimenti visivi e note scritte per ogni singola ripresa su una lavagna online condivisa.

Trasforma gli elementi della bacheca in attività con titolari chiari, date di scadenza e campi di ripresa dettagliati in pochi clic.

Utilizza le visualizzazioni Elenco e Sequenza per raggruppare scatti specifici per scena, posizione o ora del giorno.

Mantieni i feedback dei clienti, le approvazioni e i fotogrammi revisionati direttamente collegati agli scatti a cui si riferiscono.

✨ Ideale per: direttori creativi, team di brand, fotografi e produttori che desiderano un brief di condivisione che scorra in modo fluido.

3. Modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Cattura tutti gli scatti con sicurezza grazie al modello di lista di controllo per il progetto di ClickUp.

Le riprese falliscono quando mancano gli elementi fondamentali: le batterie non sono cariche o nessuno ricorda chi si occupa dei dischi di backup. Una semplice lista di controllo può evitare tutto questo, ma solo se è disponibile dove lavora il tuo team. Il modello di lista di controllo per il progetto ClickUp trasforma la preparazione delle riprese in una semplice lista di controllo a cui puoi fare riferimento.

Invece di avere un elenco di attività sparpagliato tra note ed email, avrai a disposizione attività ordinate per la pre-produzione, il giorno delle riprese e la post-produzione con titolari e date chiari. Le visualizzazioni Elenco, Gantt, Calendario e Carico di lavoro ti aiutano a vedere quando più troupe, location o risultati finali si sovrappongono, consentendoti di riorganizzarli prima del giorno delle riprese.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Suddividi il tuo prossimo progetto in passaggi di pre-produzione, giornata di riprese e post-produzione che potrai spuntare man mano che vengono completati.

Allega brief, mappe delle location e fogli di chiamata direttamente alle attività, così nessuno dovrà cercare i file.

Raggruppa le voci della lista di controllo per posizione, configurazione dell'illuminazione o troupe per ridurre i reset tra le diverse angolazioni.

Utilizza le viste Gantt e Calendario per verificare che ci sia tempo sufficiente per ogni blocco di riprese pianificato.

✨ Ideale per: fotografi e produttori che desiderano una lista di controllo dettagliata che funga anche da elenco di scatti tracciabile.

🎥 Hai difficoltà a terminare tutte le tue attività? Guarda questo breve video esplicativo di ClickUp:

4. Modello per la pianificazione di eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Passa da una zona all'altra con blocchi di tempo chiari per le riprese e note di riferimento grazie al modello di pianificazione eventi ClickUp.

Gli eventi dal vivo si svolgono rapidamente e raramente seguono il copione ideale, il che rende facile perdere momenti chiave se la logistica e gli elenchi di scatti sono in posizioni diverse. Il modello di pianificazione eventi ClickUp collega fornitori, tempistiche e posizioni al lavoro fotografico, in modo che la lista di scatti si trovi all'interno dello stesso piano che gestisce l'evento.

Puoi creare attività per ogni segmento dell'evento e aggiungere campi personalizzati o attività secondarie per singole sequenze di riprese, inclusi numero di scena, numero di ripresa, tipo di ripresa e posizioni della telecamera. Inoltre, le visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario e Sequenza ti aiutano a vedere quando i membri della troupe si spostano tra gli spazi e quanto tempo di configurazione intercorre tra i segnali principali.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mappa cerimonie, discorsi, esibizioni e transizioni con tempistiche chiare e titolari ben definiti.

Aggiungi planimetrie, disegni della disposizione dei posti a sedere e schemi di illuminazione come allegati in modo che la pianificazione delle riprese rifletta lo spazio reale.

Coordina più angolazioni e più telecamere in diverse stanze senza sovrapporre gli impegni del personale.

Utilizza le visualizzazioni Calendario e Sequenza per visualizzare quando vengono effettuati gli scatti chiave e dove dovrebbero trovarsi i team.

✨ Ideale per: organizzatori di eventi, responsabili fotografici e team di brand che desiderano gestire la logistica e gli elenchi di scatti da un'unica fonte comune.

📮ClickUp Insight: I knowledge worker inviamo in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesti. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed e-mail (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma con ClickUp puoi farlo!

5. Modello di elenco ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina audio, frame rate e passaggi di modifica utilizzando il modello di elenco ClickUp.

La maggior parte degli scatti inizia come un flusso di idee: posizioni che ti piacciono e requisiti indispensabili del cliente che annoti in diversi file. Il modello di elenco ClickUp ti aiuta a trasformare queste idee in un modello di elenco di scatti fotografici chiaro, in cui ogni singolo scatto diventa un'attività tracciabile.

Puoi passare dalla vista Elenco a quella Bacheca, Gantt e Calendario per visualizzare le stesse informazioni sotto forma di programma, bacheca Kanban o semplice lista di controllo. Puoi quindi aggiungere commenti per le note sul set e contrassegnare le attività come completate man mano che acquisisci ogni fotogramma, lasciando un registro delle riprese ordinato a cui puoi fare riferimento in post-produzione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Cattura tutti gli scatti che desideri in un unico elenco con campi e stati coerenti.

Filtra per posizione, soggetto o ora del giorno per concentrarti sul prossimo blocco di lavoro.

Raggruppa le riprese multiangolari in un'unica scena, così non perderai il filo quando cambia la configurazione.

Condividi l'elenco con i clienti o la troupe in modo che tutti siano allineati su ciò che è previsto.

✨ Ideale per: fotografi, coordinatori di studio e team creativi che desiderano un modello di elenco di scatti semplice da personalizzare per qualsiasi progetto.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Brain MAX per catturare gli scatti con la tua voce. Sul set, raramente hai il tempo di digitare ogni dettaglio mentre la scena cambia. Con Talk To Text di ClickUp Brain MAX, puoi toccare il microfono nella tua app desktop ClickUp, descrivere la ripresa ad alta voce ("Scena 4, ripresa 7, primo piano del prodotto su sfondo nero, 85 mm, f/2, angolazione hero") e lasciare che ClickUp Brain MAX la converta in attività o voci della lista di controllo con i campi corretti. Il suo riconoscimento vocale ad alta precisione è progettato per gestire il linguaggio naturale e le parole di riempimento, così potrai dedicare meno tempo alle attività manuali e ripetitive.

🔎 Lo sapevate? La prima fotografia conservata ha richiesto ore di esposizione. Vista dalla finestra a Le Gras (1826-1827 circa) di Joseph Nicéphore Niépce è considerata la più antica fotografia conservata, realizzata esponendo per molte ore una lastra rivestita di bitume in una camera oscura nella sua tenuta in Francia.

6. Modello di calendario ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea un modello di elenco di riprese per ogni progetto e inserisci gli elementi chiave nel calendario utilizzando il modello di pianificatore di calendario di ClickUp.

Se pianifichi i tuoi scatti uno alla volta, è facile sovraccaricarti di impegni senza renderti conto di quanto il calendario si riempia di modifiche e nuove richieste. Il modello di calendario ClickUp ti consente di visualizzare gli scatti e i relativi elenchi di scatti distribuiti su settimane e mesi, in modo da poter rispettare gli impegni che ti sei prefissato.

Puoi creare attività per ogni ripresa e allegare l'elenco dettagliato delle riprese, quindi utilizzare i campi per l'ora delle riprese, l'ora di chiamata e l'ora di configurazione per pianificare blocchi realistici. Le viste Riepilogo/riassunto, Sequenza e Pianificatore mensile consentono di individuare facilmente i giorni sovraprenotati, i lunghi intervalli o le sessioni consecutive che richiedono un margine di tempo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le riprese, le sessioni di modifica e le consegne su un calendario condiviso visibile a tutto il tuo team.

Aggiungi dettagli relativi ai tempi, come l'orario di convocazione, il tempo di configurazione e il tempo di ripresa, in modo che le giornate non si confondano tra loro.

Allega elenchi di riprese, fogli di chiamata e note sulle posizioni direttamente agli eventi del Calendario.

Utilizza le visualizzazioni Sequenza e Riepilogo/riassunto per distribuire il lavoro su più settimane invece di concentrare tutto in un solo fine settimana.

✨ Ideale per: produttori, responsabili della fotografia e direttori di studio che desiderano garantire la sincronizzazione dei propri programmi e degli elenchi di scatti.

7. Modello Kanban ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni le attività in movimento in modo che la troupe possa concentrarsi sulle immagini tramite il modello Kanban di ClickUp.

Il modello Kanban di ClickUp ti aiuta a effettuare il monitoraggio di uno shooting sotto forma di schede che passano attraverso diverse fasi, come la pre-produzione, le riprese, la modifica e la consegna.

Ogni scheda può rappresentare una scena, una location o un risultato finale con una propria mini lista di riprese all'interno della descrizione dell'attività o della lista di controllo. Questo ti offre un modo visivo per gestire il tuo modello di lista di riprese, specialmente quando gestisci più progetti contemporaneamente.

Puoi aggiungere campi personalizzati per il numero di scena, l'intervallo di riprese, la posizione e la troupe, quindi trascinare le schede tra le colonne man mano che le riprese specifiche vengono catturate e approvate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza il lavoro in semplici colonne come Pianificazione, Riprese, Modifica e Consegna.

Aggiungi elenchi di riprese dettagliati, immagini di riferimento e fogli di chiamata a ciascuna scheda come allegati.

Raggruppa le schede per client, produzione o giorno in modo da poter vedere lo stato a colpo d'occhio.

Limita il lavoro in corso per evitare che il team si disperda su troppe scene contemporaneamente.

✨ Ideale per: pianificatori visivi che preferiscono una vista Bacheca per gestire gli scatti e gli elenchi relativi.

🎥 L'IA non è solo per i tecnici: è il tuo nuovo assistente personale. In questo video ti mostrerò esattamente come utilizzo l'IA per occuparmi di attività ripetitive, trovare nuove idee e mantenere i progetti in carreggiata. Vedrai esempi reali di utilizzo dell'IA per la pianificazione, la ricerca, il project management e il riutilizzo dei contenuti. Alla fine, saprai: ✅ 5 attività che puoi affidare immediatamente all'IA ✅ I migliori strumenti di assistenza personale basati sull'IA per professionisti impegnati ✅ Come impostare un flusso di lavoro semplice in modo che l'IA funzioni in background

8. Modello di elenco di riprese per matrimoni di TemplateLAB

tramite TemplateLAB

I giorni del matrimonio sono ricchi di emozioni e piccoli momenti magici. Ma il ritmo frenetico lascia pochissimo spazio per pensare a ciò che potresti dimenticare.

Il modello di elenco di scatti per matrimoni di TemplateLAB ti offre un layout strutturato e stampabile, così potrai affrontare la giornata con un elenco chiaro di tutti gli scatti che hai promesso di realizzare. Essendo in formato Word, è facile personalizzare le colonne, aggiungere i nomi delle famiglie e stampare copie per ogni fotografo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica l'intera giornata del matrimonio in una semplice tabella che puoi modificare e stampare.

Documenta i dettagli tecnici come le dimensioni dell'inquadratura, le angolazioni della telecamera e i movimenti della telecamera per ogni singola ripresa.

Raggruppa gli scatti per scena o posizione, in modo che i team possano spostarsi in modo efficiente tra gli spazi.

Conserva una documentazione scritta che puoi scansionare rapidamente durante la post-produzione per verificare la copertura.

✨ Ideale per: fotografi e coordinatori di matrimoni che desiderano un modello di elenco di scatti classico e stampabile, che funzioni anche quando il Wi-Fi è inaffidabile.

9. Modello di elenco di riprese in formato foglio di calcolo e Word di Vimeo

tramite Vimeo

Ricordi la scena della lotta nel corridoio in Oldboy, che si svolge in un unico respiro, senza tagli dietro cui nascondersi? Il modello di foglio di calcolo e elenco di riprese di Vimeo ti offre questo tipo di struttura per pianificare i tuoi film o servizi fotografici in modo più dettagliato.

La versione in formato foglio di calcolo include colonne per elementi quali numero di scena, numero di ripresa, descrizione, posizione, tipo di ripresa e altro ancora, in modo che ogni riga rappresenti una singola ripresa completa. Se preferisci usare la carta sul set, puoi esportare o stampare lo stesso layout come semplice lista di controllo in formato Word o PDF.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Utilizza colonne già pronte per il numero di scena, il tipo di ripresa, il movimento della telecamera e l'attrezzatura invece di creare un foglio da zero.

Riordina gli scatti in base alla posizione, all'ora del giorno o all'attore per creare un programma efficiente.

Passa dal formato foglio di calcolo a quello stampabile a seconda delle preferenze di lavoro del tuo team.

Prendi note dettagliate su audio, frame rate o attrezzature speciali accanto a ogni scatto.

✨ Ideale per: registi, team commerciali e fotografi che necessitano di un modello di elenco di riprese flessibile che funzioni sia su laptop che su carta.

10. Modello di elenco di riprese fotografiche di Template.net

Se hai mai ricostruito da zero lo stesso elenco di scatti per clienti simili, sai quanto tempo può richiedere questa ripetizione. Il modello di elenco di scatti fotografici di Template.net ti offre una struttura modificabile in cui puoi inserire le tue scene e le tue note senza dover reinventare il layout ogni volta.

Puoi modificare i titoli, aggiungere righe e rinominare i campi in modo che il layout corrisponda al tuo stile di lavoro, indipendentemente dal tipo di ripresa. Poiché è personalizzabile, puoi aggiungere colonne per il numero di scena, il numero di ripresa, la dimensione della ripresa, il tipo di ripresa, la posizione, il soggetto e qualsiasi nota aggiuntiva di cui hai bisogno.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Inizia da un modello di elenco di scatti fotografici già pronto che puoi adattare con pochi clic.

Aggiungi o rimuovi colonne in base al tuo modo di concepire scene, posizioni e soggetti.

Duplica il file per ogni client in modo che i dettagli e le richieste specifici rimangano in un unico posto.

Esporta o stampa le versioni da utilizzare sul set, conservando una copia digitale per un uso successivo.

✨ Ideale per: fotografi e studi fotografici che desiderano un documento personalizzabile con l'elenco degli scatti pronto per il cliente senza doverlo progettare da soli.

11. Modello di elenco di scatti fotografici di Milanote

tramite Milanote

Il modello di elenco di scatti fotografici di Milanote ti offre una bacheca visiva in cui riferimenti e attività sono affiancati. Puoi trascinare immagini, schizzi e campioni di colore sulla bacheca, quindi aggiungere schede di testo per le posizioni delle attività e gli scatti specifici.

È come pianificare su una bacheca in studio, ma tutto è digitale e facile da condividere con il tuo team o il tuo client. Puoi utilizzare colonne o gruppi sulla bacheca per organizzare il modello di elenco di scatti fotografici in base alla posizione, all'abbigliamento o all'ora del giorno e aggiungere caselle di controllo in modo da poter spuntare ogni singolo scatto man mano che lo realizzi.

I commenti e i link di condivisione consentono ai membri della troupe di aggiungere facilmente dettagli quali indicazioni sull'illuminazione o idee di backup.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Combina ispirazione visiva e dettagli scritti delle riprese su un'unica bacheca flessibile.

Raggruppa gli scatti per scena, stanza o abbigliamento, in modo da poter vedere a colpo d'occhio il flusso della giornata.

Aggiungi liste di controllo a ciascuna scheda per tenere traccia di più angolazioni o variazioni di uno scatto.

Condividi la bacheca con clienti o collaboratori per ottenere rapide approvazioni prima del giorno delle riprese.

✨ Ideale per: pianificatori visivi che desiderano un elenco di scatti collaborativo in stile bacheca che funga anche da moodboard e lista di controllo.

Pianifica lo scatto perfetto con ClickUp

Se hai letto fino a questo punto, conosci già il potere silenzioso di un piano di successo che contiene esempi di elenchi di riprese, un elenco di riprese finale, un processo di pre-produzione dettagliato e i dettagli della configurazione della tua fotocamera.

Quando hai tutti i dettagli a portata di mano, puoi impostare i tuoi scatti particolari, indipendentemente dalla loro complessità.

Ecco perché ClickUp è il migliore. 💯

Tutto è raccolto in un unico posto, quindi il tuo modello di elenco delle riprese si trova proprio accanto al Calendario, alle lavagne online, alle sintesi e alle attività.

Puoi mappare uno storyboard, inserire immagini di riferimento, assegnare titolari e effettuare il monitoraggio delle riprese. Se questo è il tipo di tranquillità che desideri per il tuo prossimo progetto, iscriviti subito a ClickUp!