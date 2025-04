10 Migliori software per la modifica delle foto nel 2025 (recensioni e prezzi)

Anche i fotografi, i grafici e gli influencer dei social media più talentuosi del mondo hanno bisogno di un po' di aiuto per modificare le loro foto fino a renderle (scusate il gioco di parole) perfette.

Anche se l'illuminazione e l'angolazione sono certamente importanti, il software di modifica delle foto è comunque indispensabile per ottenere il look giusto. ✨

Dai miglioramenti più sottili alle trasformazioni più drastiche, gli strumenti giusti per la modifica delle foto danno a professionisti e hobbisti il potere di trasformare le loro foto in pochi clic.

Ma quale software di modifica vale il vostro tempo e denaro? 💸

Vi mostreremo come individuare un software di fotoritocco professionale di alta qualità e condivideremo i 10 migliori strumenti di modifica fotografica dell'anno, oltre a un concorrente bonus per organizzare e gestire i vostri progetti visivi.

Cosa si deve cercare negli Strumenti di modifica delle foto ?

Certo, l'app nativa per la modifica delle foto del vostro smartphone può andare bene per i selfie di Instagram, ma avete bisogno di qualcosa che sia più incisivo. 🥊

Se siete alla ricerca di altri programmi di modifica delle foto, cercate queste funzionalità/funzione:

Funzioni/funzione di modifica : Che tipo di modifiche fate alle vostre immagini? Funzionalità/funzione come la rimozione dello sfondo, la correzione del colore, il ridimensionamento e la manipolazione dell'immagine sono comuni e indispensabili. Le soluzioni avanzate possono offrire la modifica delle foto HDR, la correzione delle lenti e la modifica basata sui livelli, quindi è bene sapere quanta potenza si desidera prima di fare acquisti

È un must, soprattutto per i principianti. Cercate un software intuitivo con funzioni di trascinamento e facile accesso tramite app mobile Compatibilità: Alcuni dei migliori software di modifica delle foto al mondo sono solo per Android o iOS, non per entrambi. Prima di abbonarvi, assicuratevi che lo strumento lavori con il vostro sistema operativo desktop e con il vostro dispositivo mobile

Alcuni dei migliori software di modifica delle foto al mondo sono solo per Android o iOS, non per entrambi. Prima di abbonarvi, assicuratevi che lo strumento lavori con il vostro sistema operativo desktop e con il vostro dispositivo mobile Supporto multiformato: Gli strumenti di modifica fotografica di livello professionale sono in grado di gestire diversi formati di file, tra cui JPG, PNG e RAW

Gli strumenti di modifica fotografica di livello professionale sono in grado di gestire diversi formati di file, tra cui JPG, PNG e RAW Automazioni: Cercate funzionalità/funzione IA che semplifichino attività complesse come la rimozione di oggetti e la sostituzione del cielo. Le preimpostazioni con un solo clic e le regolazioni automatizzate consentono di risparmiare molto tempo

I 10 migliori software di modifica delle foto da usare nel 2024

Gli editor visivi cambiano continuamente, ma ci sono alcuni vincitori indiscussi sul mercato. Date un'occhiata a questo elenco per trovare le migliori app di modifica delle foto per le vostre esigenze. 🏆

1. Adobe Photoshop

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Adobe-Photoshop.jpg Software di fotoritocco: strumenti di modifica in Adobe Photoshop /$$$img/

via Adobe Nel campo della modifica delle immagini digitali non c'è nome più noto di Adobe Photoshop. Da fare: questa potente app per la modifica delle foto è dotata di strumenti avanzati che i professionisti della fotografia già conoscono e amano, ma la versione odierna di Photoshop include anche l'IA generativa, l'unione delle immagini e le trasformazioni con un solo clic. 🖱️

Le migliori funzionalità/funzione di Photoshop

Aggiungere nuovi contenuti alle foto con l'IA generativa

Strumenti di ritocco come il pennello per la correzione delle macchie per eliminare le imperfezioni

Creare foto composite sovrapponendo due o più immagini

Avete bisogno di uno sfondo migliore? Utilizzate le preimpostazioni per la sostituzione del cielo per modificare ulteriormente le immagini

Limiti di Photoshop

Molti utenti affermano che il software ha così tante funzionalità/funzioni che è difficile pensare di riuscire a padroneggiare lo strumento

Altri dicono che le dimensioni richieste per l'archiviazione dei file sono limitanti, anche se è possibile risolvere il problema abbonandosi al piano Photoshop basato sul cloud (ma non esiste una versione gratis)

Prezzi di Photoshop

Fotografia (1TB): $19,99/mese

$19,99/mese Fotoshop: $22,99/mese

$22,99/mese Creative Cloud Tutte le app: $59,99/mese

Valutazioni e recensioni su Photoshop

G2: 4,6/5 (oltre 12.800 recensioni)

4,6/5 (oltre 12.800 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 2.000 recensioni)

2. Adobe Lightroom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Adobe-Lightroom.jpg Software di editing fotografico: strumenti di modifica in Adobe Lightroom /$$$img/

via Adobe Lightroom è un altro potente software di modifica delle immagini di Adobe che gli autori usano per modificare e organizzare le loro immagini. Se avete bisogno di regolare filtri, illuminazione ed esposizione in massa, Adobe Lightroom è la soluzione ideale. È un ottimo compagno di Photoshop: fate grandi modifiche in Photoshop e poi trasferite il vostro lavoro in Lightroom per stratificare le modifiche per ottenere foto impeccabili e professionali. 🖼️

Lightroom migliori funzionalità/funzione

Utilizzate gli strumenti di correzione di Lightroom per rimuovere le imperfezioni o i soggetti indesiderati

Provate le preimpostazioni IA per la modifica in batch o per migliorare ulteriormente le vostre capacità di modifica delle foto

Gli strumenti di mascheratura consentono di modificare facilmente alcune parti delle foto

Se volete qualcosa di più personalizzato, Lightroom vi permette di caricare i vostri filtri

Organizzate rapidamente le vostre immagini utilizzando l'archiviazione cloud per un flusso di lavoro più snello

Lightroom limitazioni

Alcuni sostengono che Lightroom può essere difettoso

Photoshop è preferibile per la manipolazione pesante delle immagini

Lightroom prezzo

Fotografia (20GB): $9,99/mese

$9,99/mese Lightroom (1TB): $9,99/mese

$9,99/mese Fotografia (1TB): $19,99/mese

Lightroom valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (3.100+ recensioni)

4,6/5 (3.100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (260+ recensioni)

3. GIMP

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/GIMP.jpg Software di editing fotografico: modifica di una foto in GIMP /$$$img/

via GIMP GIMP è probabilmente il miglior software di modifica fotografica gratis sul mercato. Questo editor di immagini open-source lavora su Linux, macOS e Windows. Poiché è open-source, siete liberi di modificare il suo codice sorgente e le sue impostazioni come meglio credete.

GIMP migliori funzionalità/funzione

Da fare con il codice? Usate C, C++, Python e altri linguaggi per personalizzare GIMP

Personalizzate rapidamente GIMP per visualizzare solo gli strumenti che usate di più ⚒️

Migliorare le foto con la modalità correttiva, la distorsione prospettica e altro ancora

Usate lo strumento clone per rimuovere gli oggetti indesiderati o ritoccate le piccole imperfezioni con lo strumento di cura

GIMP limiti

Diversi utenti affermano che l'interfaccia di GIMP è un po' datata

Altri utenti dicono che lo strumento di selezione, lo strumento di ritaglio e i livelli sono difficili da usare

GIMP prezzo

Gratis

GIMP valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (1.400+ recensioni)

4.3/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 3.400 recensioni)

4. Capture One

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Capture-One.jpg Software di editing fotografico: strumenti di modifica in Capture One /$$$img/

via Cattura Uno Capture One è uno strumento di modifica delle foto progettato per i professionisti più impegnati. Non solo dispone di una suite completa di funzionalità di modifica e IA, ma gestisce anche i flussi di lavoro della fotografia. Questa piattaforma intuitiva consente di condividere le immagini e ricevere feedback dal team, di applicare automaticamente le modifiche e molto altro ancora. ✅

Capture One migliori funzionalità/funzione

Passate alla modalità Live per visualizzare istantaneamente collaborare con il vostro team Utilizzate le preimpostazioni di stile per modificare rapidamente le foto

Avete bisogno di esaminare molte foto? Utilizzate Speed Edit per effettuare modifiche in batch con poche battute

Capture One è dotato di Rimozione automatica della polvere per rimuovere le macchie di polvere nelle foto

Capture One limitazioni

I fotografi professionisti affermano che il software non supporta lo stacking HDR o i plug-in

Capture One ha opzioni di esportazione dei file limitate

Capture One prezzo

Capture One Pro desktop: $14,92/mese, con fatturazione annuale

$14,92/mese, con fatturazione annuale Bundle All in One: $21,58/mese, con fatturazione annuale

$21,58/mese, con fatturazione annuale Capture One Licenza perpetua Pro: $299

Capture One valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (60+ recensioni)

4.6/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

5. Canva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Canva.jpg Software di modifica delle foto: screenshot dei progetti di Canva /$$$img/

via CanvaCanva è il software di modifica delle immagini drag-and-drop preferito da tutti. Che siate in ufficio o in viaggio, i modelli grafici preconfezionati di Canva sono un enorme risparmio di tempo. È incredibilmente intuitivo e funziona benissimo anche per chi non ha esperienza di grafica. 🙌

Canva migliori funzionalità/funzione

Chi ha bisogno di Midjourney? Utilizzate Canva IA per generare immagini con prompt scritti

Trasformare rapidamente le foto con Magic Edit IA

Collaborate con il vostro team su documenti, presentazioni, video di Canva e altro ancora

Accesso a modelli per la grafica, a un'enorme libreria di foto stock e a un repository di immagini vettoriali

Canva limitazioni

Non è in grado di gestire modifiche avanzate come quelle di Photoshop

Diversi utenti vorrebbero che Canva offrisse modelli più personalizzabili

Canva prezzo

Canva Gratuito

Canva Pro: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Canva per Teams: $29,99/mese per le prime cinque persone

Canva valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (4.400+ recensioni)

4,7/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 11.500 recensioni)

6. Skylum Luminar Neo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Skylum-Luminar-Neo.jpg Modifica di una foto in Skylum Luminar Neo /$$$img/

via Manicomio Luminar Neo è uno strumento di modifica delle foto alimentato dall'IA che consente di rimuovere facilmente gli oggetti dalle foto, di espandere le foto, di modificare il cielo o persino di cambiare i soggetti delle foto. Ma non preoccupatevi: la piattaforma offre anche la possibilità di ricolorare, filtrare e regolare manualmente le foto. 💡

Luminar Neo migliori funzionalità/funzione

Utilizzate Relight IA per aggiungere un'illuminazione professionale alle vostre foto

Ottenete il plug-in Luminar Neo e aggiungete il suo Funzionalità IA a Photoshop

Creare un aspetto coerente in tutte le foto con le preimpostazioni multiformi di Luminar Neo

Questo strumento supporta JPEG, PNG, TIFF e altri tipi di file

Luminar Neo limitazioni

Alcuni utenti affermano che le funzionalità/funzione dell'IA non sono all'altezza della situazione

Altri affermano che la piattaforma presenta dei ritardi

Luminar Neo prezzo

Un mese: $14,95/mese

$14,95/mese 12 mesi: $9,92/mese, con fatturazione annuale

$9,92/mese, con fatturazione annuale 24 mesi: $7,46/mese, fatturati ogni due anni

Luminar Neo valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (70+ recensioni)

4.2/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (5+ recensioni)

7. DxO PhotoLab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/DxO-PhotoLab.jpg Modifica di una foto in DxO PhotoLab /$$$img/

via DxO DxO presenta PhotoLab come un software completo per la modifica di file RAW per fotografi professionisti. Potrebbe essere troppo per chi posta quotidianamente su Instagram, ma se volete una potenza di fuoco fotografica seria, questo è il posto giusto. 📸

Le migliori funzionalità/funzione di PhotoLab

Migliora la nitidezza delle foto con il denoising

DxO Smart Lighting regola rapidamente le ombre e le alte luci

Utilizzate lo strumento ReTouch per rimuovere distrazioni e imperfezioni con un semplice gesto del polso

Creazione di maschere intelligenti, senza livelli, con U Point

Limiti del PhotoLab

Alcuni utenti affermano che l'interfaccia utente è ingombrante

Altri dicono di essere delusi dalla mancanza di personalizzazioni

Prezzi di PhotoLab

$229

Valutazioni e recensioni del PhotoLab

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

8. Viaggio di mezzo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Midjourney.jpeg Strumento chatbot IA di Midjourney /$$$img/

via Viaggio intermedioViaggio di mezzo ha fatto scalpore nel mondo della grafica, cavalcando la scia di strumenti di IA come ChatGPT. Questo strumento di IA genera immagini incredibilmente dettagliate con i prompt di testo che vengono forniti a un chatbot di IA. Utilizzate lo strumento per creare nuove immagini da zero o caricare le proprie foto per la modifica dell'IA. 🤖

Le migliori funzionalità/funzione del viaggio intermedio

Stilizzate le immagini con estetiche predefinite come "caos" e "strano"

Prova strumenti di prompt avanzati come permutazioni, rimasterizzazioni e semi

Usate il comando video per convertire la griglia di immagini in una breve clip

Cambiate i rapporti di aspetto delle immagini, le dimensioni e altro ancora con pochi comandi di testo

Limiti a metà viaggio

Gli strumenti di IA generano occasionalmente strani artefatti, come dita o occhi in più, quindi verificate attentamente il vostro lavoro 👀

È possibile utilizzare Midjourney solo se ci si unisce al server Discord del chatbot

Prezzi di Midjourney

Piano base: $10/mese

$10/mese Piano Standard: $30/mese

$30/mese Piano Pro: $60/mese

$60/mese Piano Mega: $120/mese

Valutazioni e recensioni del viaggio intermedio

G2: 4.4/5 (70+ recensioni)

4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: N/A

9. Foto di affinità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Affinity-Photo.jpg Strumenti di modifica in Affinity Photo /$$$img/

via Foto di affinità Da fare su più dispositivi e sistemi operativi? Se è così, Affinity Photo potrebbe essere il software di modifica fotografica compatibile dei vostri sogni. È l'unico software di modifica fotografica con funzionalità/funzione completa disponibile per macOS, Windows e iPad. Progettato per i professionisti, Affinity Photo è dotato di strumenti per il flusso di lavoro integrati che permettono di supportare la collaborazione nel campo della progettazione .

Affinity Photo migliori funzionalità/funzione

Ritocco della pelle con strumenti come Rimozione macchie, Bruciatura, Rattoppo e Clone

Scattare in RAW e far risaltare tutti i dettagli in Affinity Photo

Scegliere da una libreria di pennelli predefiniti o caricare i propri

Affinity Photo supporta composizioni complesse e di grandi dimensioni con effetti e livelli multipli

Affinity Photo limitazioni

Affinity Photo non supporta l'elaborazione RAW in batch

Alcuni utenti affermano che il supporto clienti è un po' carente

Affinity Photo prezzo

MacOS : $69,99

$69,99 Windows : $69,99

$69,99 iPad : $18,49

Affinity Photo valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Cyberlink-PhotoDirector-365.jpg Personalizzazione di un'immagine in Cyberlink PhotoDirector 365 /$$$img/

via Cyberlink PhotoDirector 365 di Cyberlink è un altro strumento di modifica dotato di IA. È più facile da usare rispetto a soluzioni come Photoshop e consente di migliorare le foto con un solo clic, grazie all'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di PhotoDirector 365

PhotoDirector 365 ritocca automaticamente ritratti e corpi

Utilizza il file Generatore di arte IA per creare immagini e grafica personalizzate

Creare impostazioni divertenti con il Generatore di scene IA

Pulite le vostre foto con lo strumento di denoising

Limiti di PhotoDirector 365

La licenza a vita è disponibile solo su Windows

Alcuni utenti affermano che l'importazione e l'esportazione sono un po' lente

Prezzi di PhotoDirector 365

Licenza a vita per PhotoDirector 2024 Ultra: $99,99

$99,99 Licenza a vita per PowerDirector 2024 Ultimate e PhotoDirector 2024: $169,99

$169,99 FotoDirector 365: $3,75/mese, fatturati annualmente

$3,75/mese, fatturati annualmente Director Suite 365: $8,33/mese, con fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su PhotoDirector 365

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5+ recensioni)

Altri strumenti di progettazione

Gli strumenti di modifica delle immagini presenti in questo elenco renderanno sicuramente le vostre foto più belle, ma non sono in grado di gestire tutto.

I team di professionisti hanno bisogno di aiuto per gestire il processo di creazione, ottimizzazione e condivisione delle immagini. Se avete mai provato a lavorare con un team di creativi, sapete quanto sia difficile mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina con così tante parti in movimento.

Fortunatamente, strumenti come ClickUp riuniscono tutti nello stesso spazio, portando project management strumenti di IA e altro ancora in un'unica piattaforma. 🌻

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Diverse visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Esplorate ClickUp per gestire i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni e le automazioni delle attività

Prendete il vostro strumento di modifica preferito e venite su ClickUp per gestire tutti i vostri progetti fotografici e di immagine. I team di progettazione amano utilizzare ClickUp per gestire il processo di progettazione semplificare i carichi di lavoro e accelerare la collaborazione e le approvazioni.

Creazione di un Area di lavoro di ClickUp per visualizzare tutti i progetti, le attività, gli assegnatari e le date di scadenza in un unico posto. Passate da Elenco, Calendario, Sequenza e altre viste per visualizzare rapidamente la capacità del vostro team e le date di scadenza. 🎯 ClickUp AI è anche un grande risparmio di tempo per i team di progettazione e i fotografi. È sufficiente comunicare allo strumento IA il proprio ruolo e ciò che si vuole fare, e sarà lui a gestire tutto. Affidatevi a ClickUp AI per scrivere email, modificare testi, riepilogare/riassumere note e correggere testi. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Visualizzazione rapida capacità del team in più visualizzazioni

Condivisione di mockup, idee e feedback via Lavagne online ClickUp in tempo reale

Avete bisogno di una mano? Lasciate che ClickUp AI faccia il lavoro pesante per voi

Raccogliete le richieste di progettazione e organizzate le priorità del vostro team in una semplice interfaccia drag-and-drop

Limiti di ClickUp

ClickUp ha molte funzionalità/funzione, quindi può essere una curva di apprendimento per i principianti

È disponibile una versione di prova gratuita, ma in seguito ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.900+ recensioni)

Visual Project Management senza la curva di apprendimento

Se siete fotografi, grafici o aspiranti star dei social media, anche gli strumenti di modifica di base sono indispensabili.

I 10 software per la modifica delle foto presenti in questo elenco daranno sicuramente un tocco di classe alle vostre immagini. Ma quando avete bisogno di riunire tutti i vostri impegni fotografici in un unico posto, scegliete ClickUp 🤩

Con ClickUp è facile organizzare chat, file, impegni, progetti e molto altro in un'interfaccia semplice e adatta ai principianti. Provate subito la piattaforma: Create la vostra area di lavoro di ClickUp gratis.