Qual è lo stack IA più adatto alle startup fintech?

Creazione di modelli prima di correggere le basi dei dati: l'assenza di eventi, titolari o schemi chiari porta a funzionalità non funzionanti e dashboard inaffidabili. Correggi prima i contratti sui dati e un piccolo archivio di funzionalità/funzioni.

Trattare le frodi come un report batch: il rilevamento delle frodi e le decisioni relative alla gestione dei rischi devono avvenire mentre la transazione finanziaria è in corso. Lo streaming dei dati, insieme alle regole e all'apprendimento automatico, dovrebbe funzionare in tempo reale.

Trascurare la spiegabilità: se non sei in grado di spiegare perché un prestito o un pagamento sono stati rifiutati, corri il rischio di incorrere in sanzioni normative e di frustrare gli utenti. Mantieni codici di motivazione, registri riproducibili e comportamenti dei modelli ben documentati.

Scarsa igiene della sicurezza: l'uso di chiavi condivise e l'assenza di autenticazione a più fattori aumentano il rischio di violazioni dei dati. Tokenizza i campi sensibili, ruota le chiavi e mappa i controlli su PCI DSS 4. 0 e altri standard pertinenti prima di scalare.