📢 Disclaimer: anche se ci rivolgiamo ai growth manager, questa guida è pensata per chiunque abbia mai avuto difficoltà a pianificare, effettuare il monitoraggio o allineare i contenuti su più canali. Se hai provato la difficoltà di cercare di tenere tutto sotto controllo, questo articolo fa al caso tuo!

In qualità di growth manager, sei sempre impegnato a fare da router umano per la tua azienda.

Stai contattando il reparto Prodotti per fissare le date di lancio, informando il reparto Marketing sulla prossima grande campagna e controllando con il reparto Analisi gli ultimi numeri. Non finisce mai. 😩

È un lavoro difficile, già abbastanza impegnativo quando si gestiscono i contenuti per uno o due canali. Ma nel momento in cui ne aggiungi altri, il tuo ruolo passa improvvisamente dal promuovere la crescita al tenere sotto controllo il caos.

Ma se potessi liberarti di gran parte di questa follia? Se ogni team (compreso il tuo) potesse vedere esattamente cosa viene pubblicato, quando e dove, tutto in un unico posto?

Entra nel calendario dei contenuti multicanale.

Vediamo come i growth manager possono gestire i calendari dei contenuti multicanale.

Sfide comuni nella gestione dei contenuti multicanale

Creare un calendario separato per ogni canale non solo richiede molto tempo, ma è anche altamente inefficiente. Ecco perché questa configurazione spesso fallisce:

❌ Mancanza di visibilità centralizzata

Quando i contenuti sono sparsi in fogli di calcolo, documenti, cartelle condivise e strumenti specifici per i team, tutto è dispersivo e nessuno ha una visione d'insieme. Quando provi a ricomporre il contesto completo, l'opportunità di avere un impatto è già sfumata.

📮 ClickUp Insight: Il 46% dei knowledge worker si affida a una combinazione di chat, note, strumenti di project management e documentazione di team solo per tenere traccia del proprio lavoro. Per loro, il lavoro è disperso su piattaforme scollegate tra loro, rendendo più difficile rimanere organizzati. Come area di lavoro di ClickUp AI, ClickUp unifica tutto. Con funzionalità/funzioni come ClickUp Email Project Management, ClickUp Notes, ClickUp Chat e ClickUp Brain, tutto il tuo lavoro è centralizzato in un unico posto, ricercabile e perfettamente connesso. Dì addio al sovraccarico di strumenti e dai il benvenuto a una produttività senza sforzo.

❌ Scadenze sovrapposte e conflitti tra i contenuti

Quando ogni team gestisce il proprio calendario per i social, le e-mail o le campagne a pagamento, le priorità iniziano a divergere. Mantenere un programma di pubblicazione coerente diventa di per sé una sfida.

Ciò che sembra urgente per un team spesso entra in conflitto con il programma di un altro. Prima che te ne accorga, tutti competono per le stesse risorse: designer, scrittori o revisori legali.

Questa mancanza di coordinamento crea ripetizioni o addirittura conflitti nei temi dei contenuti e nei messaggi su più canali.

🧠 Curiosità: molto prima che esistessero le app calendario per fornirci promemoria sulle date importanti, gli scozzesi avevano un proprio sistema. È stato creato 10.000 anni fa, rendendolo il calendario più antico mai esistito. Hanno scavato dodici buche nel terreno, una per ogni mese lunare, e probabilmente vi hanno inserito dei pali di legno. Queste buche erano perfettamente allineate con l'orizzonte sud-est, aiutando i cacciatori-raccoglitori nel monitoraggio delle stagioni osservando le fasi lunari. Questo lo rende uno dei calendari più antichi al mondo, antecedente a Stonehenge di migliaia di anni!

❌ Difficoltà nel effettuare il monitoraggio delle prestazioni su tutti i canali

Supponiamo che tu stia conducendo una campagna su tre canali: e-mail, social media e blog. Per il monitoraggio delle prestazioni, devi visitare tre piattaforme diverse: lo strumento di automazione delle e-mail, lo scheduler dei social media e il centro di analisi del blog.

Senza una visione unificata, dovrai mettere insieme i dati provenienti da tre diverse dashboard per ottenere informazioni più approfondite.

👀 Lo sapevi? Secondo il rapporto sullo stato del marketing multicanale, solo il 16% dei team di marketing afferma che il proprio stack tecnologico è in grado di misurare con precisione le prestazioni su tutti i canali. Un incredibile 52% ammette di poter misurare solo una parte del lavoro richiesto, lasciando il restante 32% con una visibilità molto limitata o nulla. In altre parole, la maggior parte dei marketer brancola ancora nel buio quando si tratta di capire cosa determina i risultati su più canali.

❌ Collaborazione inefficiente tra i team

Cosa succede se ogni team segue un calendario separato?

La collaborazione inizia a deteriorarsi. Perché perdi di vista ciò su cui stanno lavorando gli altri team, perché vengono prese determinate decisioni e come il loro lavoro si inserisce nella più ampia strategia di marketing orientata alla crescita del prodotto.

Potresti dedicare più tempo a sollecitare il tuo team o altri team per ottenere aggiornamenti, feedback e approvazioni che a svolgere effettivamente il lavoro.

In un team distribuito o remoto, dove non è possibile avvicinarsi ai membri del team per un rapido aggiornamento, il lavoro procede lentamente e questo genera frustrazione.

❗️Il continuo passaggio da una scheda all'altra per la ricerca, la collaborazione e il project management ti rallenta? Abbiamo la soluzione che fa per te. 👇🏼

⚡ Archivio modelli: modelli gratis per la strategia dei contenuti di marketing

Come gestire in modo efficace i calendari dei contenuti multicanale

Che tu utilizzi Fogli Google o uno strumento di project management per gestire il calendario dei contenuti multicanale, alcune nozioni di base rimangono invariate.

Un luogo in cui creare un elenco di tutti i canali che stai utilizzando per ogni campagna, lo stato dei contenuti, le parti interessate e le scadenze per ogni risorsa di contenuto.

Con questo in mente, iniziamo a creare un calendario dei contenuti multicanale.

Passaggio 1: verifica i tuoi attuali flussi di lavoro relativi ai contenuti

Prima di apportare qualsiasi modifica, esamina tutti i tuoi flussi di lavoro esistenti per capire come i contenuti passano dall'idea alla distribuzione in ciascun canale.

Ecco cosa devi fare:

Mappa i flussi di contenuti: fai un inventario di tutti i passaggi, anche i più piccoli, che un contenuto attraversa in ogni canale. Il processo di creazione dei contenuti, il processo di distribuzione: metti tutto nero su bianco per avere un'idea chiara dei tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti.

Analizza come avviene il flusso delle informazioni tra i team: traccia come avviene la condivisione degli aggiornamenti, dei briefing e dei feedback tra i tuoi team in questo momento. Parla con i membri del tuo team per scoprire questi modelli.

Elenca tutti gli strumenti essenziali: prepara un elenco dettagliato di tutti gli strumenti necessari per mantenere attivi e funzionanti i vari canali di contenuti. Questi possono includere per il brainstorming e la creazione di contenuti, piattaforme di automazione del marketing, prepara un elenco dettagliato di tutti gli strumenti necessari per mantenere attivi e funzionanti i vari canali di contenuti. Questi possono includere strumenti piattaforme di social media , ecc.

Verifica chi fa cosa: identifica chi è responsabile di ogni attività e se ci sono sovrapposizioni o lacune nella titolarità. Definisci chi sarà responsabile di portare avanti ogni fase del flusso di lavoro dei contenuti.

Valuta tempistiche e ritardi: raccogli dati sul tempo impiegato in ciascuna fase e sulla distribuzione del carico di lavoro all'interno del raccogli dati sul tempo impiegato in ciascuna fase e sulla distribuzione del carico di lavoro all'interno del team di crescita per capire dove e perché si verificano rallentamenti.

L'auditing richiede molto lavoro manuale, come leggere la documentazione, rivedere i piani di gestione dei contenuti di marketing passati, raccogliere feedback, ecc.

Utilizza ClickUp Brain, il nostro assistente IA integrato, per velocizzare la fase di raccolta delle informazioni.

Per cominciare, se il tuo processo attuale è in un documento Google (o Word), inserisci questo testo in ClickUp Brain e chiedigli di generare un elenco pulito, sequenziale e puntato dei passaggi del flusso di lavoro attuale.

Converti la documentazione del tuo flusso di lavoro dei contenuti in passaggi chiari con ClickUp Brain.

ClickUp Brain è in grado persino di leggere tutte le tue procedure operative standard e segnalare i passaggi ripetitivi o superflui.

In seguito, l'assistente IA converte questi passaggi in attività che puoi assegnare direttamente ai membri del tuo team.

Inoltre, ecco alcuni esempi di contenuti generati dall'IA che puoi utilizzare come fonte di ispirazione mentre mappi il flusso di ciascun tipo di contenuto all'interno del tuo team.

🎺 Vantaggio di ClickUp: hai condotto l'audit, ma dove inserire tutti i risultati? Prova ClickUp Docs: è semplicissimo e ha una alta produttività. Puoi organizzare tutto in modo ordinato in pagine e sottopagine, creando sezioni dettagliate per liste di controllo, mappe di processo, note e riassunti delle interviste. Ricchi elementi di formattazione, come stili di titolo, caratteri e banner colorati, rendono i tuoi contenuti di audit più funzionali e facili da assimilare. Inoltre, Docs consente la collaborazione in tempo reale, così tutto il tuo team di revisione può rivedere, effettuare modifiche e lasciare commenti contemporaneamente. Crea documenti di revisione del contenuto con formattazione avanzata in ClickUp Docs.

⚡ Archivio modelli: modelli gratuiti di calendari per i social media per semplificare la pianificazione dei tuoi contenuti

Passaggio 2: crea un calendario dei contenuti centralizzato

Centralizza tutto in un unico calendario condiviso. In questo modo il tuo team di marketing avrà una visibilità completa sulle campagne e sui contenuti in programma.

I calendari drag-and-drop sono utili in questo caso perché consentono di modificare rapidamente i contenuti programmati, se necessario. Questo accade spesso con i calendari granulari, come i calendari di social media marketing.

Hai comunque bisogno di spazio per adattarti, indipendentemente dal tipo di contenuti che produci.

I fogli di calcolo offrono funzionalità limitate, poiché non è possibile modificare il programma mantenendo tutto il resto intatto.

Ti consigliamo di provare un calendario dei contenuti che si adatti alle tue priorità. Dovrebbe consentire di spostare campi e attività in modo fluido al variare delle priorità della campagna.

Con il calendario basato sull'intelligenza artificiale di ClickUp, puoi pianificare tutte le attività in un unico posto. Modifica le date al volo senza compromettere le dipendenze. Blocca il tempo di concentrazione per il lavoro di preparazione. Personalizza le visualizzazioni per filtrare per campagna, canale o titolare.

Questo video ti mostra le straordinarie funzionalità del Calendario ClickUp.

Il Calendario di ClickUp non serve solo a visualizzare le attività, ma anche a modificarle o aggiornarle direttamente dal Calendario.

Esecuzione della sincronizzazione dei calendari esterni per riunioni, scadenze e contenuti in modo che siano tutti nello stesso spazio.

Nella distribuzione multicanale, dove sono coinvolte più persone, la funzionalità " Assegnatari multipli" di ClickUp garantisce che tutti i collaboratori di un singolo contenuto rimangano allineati.

Scrittori, designer, editori e titolari di canali possono essere assegnati all' stessa attività. Vedono le stesse scadenze, effettuano il monitoraggio degli stessi aggiornamenti e collaborano da un unico posto senza dover mantenere elenchi separati.

🛠️ Toolkit: avvia l'intero processo con il modello di pianificazione del calendario di ClickUp. È progettato per aiutarti a gestire i contenuti per vari canali fino a quando i contenuti saranno completati. Ottieni un modello gratis Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp consente ai team di organizzare, collaborare e tenere sotto controllo tutte le scadenze relative ai contenuti in un unico spazio condiviso. Questo modello offre vantaggi chiave quali: Sei visualizzazioni personalizzate: include un planner mensile, un dashboard dei progressi, un tracker del budget e altro ancora.

Stati delle attività integrati: monitora rapidamente i progressi con stati come Bloccato, Annullato, Terminato, In corso e In attesa.

Project management: funzionalità come avvisi dipendenza, monitoraggio del tempo e notifiche email ti consentono di rimanere sempre aggiornato.

Campi personalizzati: memorizza dettagli specifici del canale come attività cardine, costi effettivi, sede, valutazione e altre informazioni chiave. Il modello di pianificatore di calendario centralizza tutti i tuoi contenuti sensibili al fattore tempo in un unico spazio di lavoro intuitivo, eliminando la confusione sulle scadenze e rendendo la collaborazione tra i team più fluida.

⚡ Archivio modelli: modelli gratuiti di calendari dei contenuti per i social media

Passaggio 3: Assegna ruoli e scadenze in modo chiaro

Assegna una persona a ciascuna campagna. Anche se più membri del team possono fornire input, solo una persona può dare l'approvazione finale.

Segui l'approccio di reverse engineering quando fissi le scadenze. Inizia dalla data di pubblicazione finale e procedi a ritroso. Considera il tempo necessario per ogni fase: briefing, creazione, revisione, modifiche e programmazione. Aggiungi un po' di tempo di margine tra una fase e l'altra per assorbire eventuali ritardi imprevisti.

Un'altra buona pratica consiste nel valutare il carico di lavoro di ciascun membro del team per evitare il burnout. Un modo per farlo è chiedere ai membri del team di condividere il proprio carico di lavoro.

Tuttavia, c'è un modo migliore da fare.

La vista Carico di lavoro di ClickUp ti consente di visualizzare quanto lavoro ha ogni persona in base alle stime delle attività, alle priorità e alla capacità.

Visualizza l'esatta distribuzione del carico di lavoro all'interno del tuo team senza richiedere aggiornamenti manuali. Quando qualcuno è sovraccarico, delle barre rosse segnalano i problemi di capacità, aiutandoti a ridistribuire le attività prima che si verifichi il burnout.

Quando si tratta di assegnare e gestire il lavoro, le attività di ClickUp sono la soluzione ideale. Puoi:

Aggiungi uno o più assegnatari a seconda delle tue esigenze.

Utilizza le date di inizio e di scadenza per allocare chiaramente il tempo per ogni fase.

Aggiungi le date di inizio alle attività di ClickUp prima di assegnare il lavoro.

Suddividi le attività più grandi in attività secondarie più piccole e gestibili

Imposta le dipendenze in modo che il passaggio successivo non possa iniziare finché quello precedente non è stato contrassegnato come completato.

Utilizza stati personalizzati come in corso, In revisione, Approvazione finale o Pianificato per mostrare esattamente a che punto è un'attività.

Puoi anche utilizzare funzionalità/funzioni come AI Assign e AI Prioritize per automatizzare completamente questo processo. Scopri come:

Fase 4: automatizza le notifiche e i promemoria

Quando si gestiscono più canali è facile non rispettare le scadenze. Peggio ancora, comunicare gli aggiornamenti manualmente richiede molto tempo.

È possibile che le modifiche al calendario dei contenuti dei social media non raggiungano i titolari giusti, causando creatività obsolete, didascalie non corrispondenti o post pubblicati nel momento sbagliato.

Questo può essere evitato con un semplice passaggio nell'area di lavoro di ClickUp. Automatizza le tue notifiche utilizzando ClickUp Automazioni.

Scegli dalla libreria di modelli predefiniti, utilizza un'automazione suggerita o crea un'automazione personalizzata da zero. Quindi, configura il trigger, la condizione e l'azione.

Attiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Prendiamo ad esempio la notifica agli stakeholder sull'avanzamento della campagna Automazioni. Quando lo stato di una campagna cambia (Bozza → In revisione → Pianificata → Attiva), gli stakeholder ricevono immediatamente un aggiornamento via email.

Puoi anche programmare promemoria ricorrenti in ClickUp in modo che i titolari delle attività ricevano automaticamente un avviso quando si avvicinano le scadenze.

Usa le attività ricorrenti in ClickUp per creare promemoria che si ripetono a intervalli prestabiliti.

Ecco i tipi più comuni di avvisi automatici che possono aiutarti a velocizzare il processo di creazione dei contenuti: Promemoria delle scadenze: inviati poco prima o alla data di scadenza per ricordare ai titolari i risultati attesi o le approvazioni richieste.

Aggiornamenti sullo stato delle attività: notifica quando un'attività passa a una nuova fase, ad esempio da "In revisione" a "Approvata".

Notifiche di assegnazione: messaggi che informano immediatamente gli utenti quando viene loro assegnato un nuovo compito. Aggiornamenti su progetti o attività cardine: avvisi di riepilogo/riassunto sulle principali modifiche ai calendari dei contenuti, alle fasi delle campagne o agli eventi critici del flusso di lavoro, in modo che tutti siano allineati.

⭐ Bonus: Lascia che gli agenti ClickUp controllino il tuo Calendario al posto tuo. Le automazioni di ClickUp gestiscono gli avvisi di routine, ma gli agenti ClickUp possono monitorare attivamente il tuo calendario dei contenuti multicanale e segnalarti ciò che richiede attenzione senza che tu debba cercare. Aggiungi un agente personalizzato per analizzare la tua area di lavoro alla ricerca di rischi e lacune. Può segnalare contenuti senza titolare, campagne che rischiano di non rispettare le date di lancio o attività scadute sui canali principali. Può anche consigliare i passaggi successivi in base al lavoro svolto in passato, come l'assegnazione di un revisore o la creazione di un'attività di follow-up.

Passaggio 5: monitora le prestazioni dei contenuti e apporta le modifiche necessarie

Monitora gli indicatori chiave di prestazione (KPI), tra cui le metriche di coinvolgimento del pubblico, i tassi di conversione, il traffico sul sito web e la qualità dei lead.

Questo dimostra quanto sia efficace il tuo calendario dei contenuti centralizzato.

Modifica il tuo calendario, i flussi di lavoro del team e l'intera strategia di content marketing multicanale per rimanere in linea con i tuoi criteri di successo.

Queste modifiche potrebbero includere:

Riassegnazione delle risorse alle campagne multicanale che generano il massimo impatto

Ottimizza i tuoi programmi di pubblicazione per mantenere vivo l'interesse del pubblico

Aggiornare i materiali più vecchi (come i contenuti del blog) per riallinearli alle preferenze aggiornate del pubblico o semplicemente per mantenerne la pertinenza.

Perfeziona il tuo processo di revisione e approvazione per più canali social

Cambiare la tua strategia di distribuzione multicanale

Invece di passare da una piattaforma all'altra per analizzare le prestazioni dei tuoi contenuti, riunisci tutte le tue preziose informazioni in un unico spazio di lavoro utilizzando i dashboard di ClickUp.

I team possono creare dashboard personalizzate per monitorare le metriche chiave specifiche del loro canale o ruolo, mentre tu, in qualità di growth manager, puoi utilizzare una dashboard all-in-one per confrontare facilmente le prestazioni dei contenuti su tutti i canali per un marketing di crescita efficace.

E con le schede IA di ClickUp, crea un dashboard delle prestazioni in pochi minuti invece di unire screenshot provenienti da più strumenti.

Trascina le schede AI nella tua dashboard ClickUp per ottenere informazioni approfondite.

Ecco alcune utili schede IA per i team che si occupano di contenuti:

AI Brain Scheda: chiedi qualsiasi cosa, ad esempio "Riassumi i contenuti più performanti della scorsa settimana su tutti i canali" o "Evidenzia i post meno performanti e le possibili ragioni". Otterrai un briefing chiaro e immediato per il tuo documento di reportistica o il tuo standup.

Scheda di riepilogo dei contenuti IA (adattata per le operazioni sui contenuti) : visualizza il coinvolgimento, le impressioni e le note sulle prestazioni di tutti i contenuti prodotti questa settimana. Perfetta per le revisioni settimanali o i confronti tra canali.

Scheda di riepilogo IA: ottieni una panoramica di alto livello sullo stato dei contenuti (cosa è stato pubblicato, cosa ha funzionato bene, cosa deve essere migliorato) senza dover ricorrere a strumenti di analisi o fogli di calcolo.

Scheda di aggiornamento della campagna IA: genera automaticamente gli aggiornamenti della campagna in base alle attività, alle scadenze, ai commenti e alle risorse collegate. Ottimo per la condivisione degli aggiornamenti con i fondatori, i responsabili del marketing o le parti interessate che necessitano di un semplice riepilogo/riassunto generale.

⭐ Bonus: Rendi più facile la gestione dei contenuti multicanale con ClickUp Brain MAX. Gestire i contenuti su blog, social, email, annunci pubblicitari e aggiornamenti di prodotto significa cercare, riscrivere e controllare costantemente. ClickUp Brain MAX semplifica le operazioni relative ai contenuti fin dal primo giorno, senza strumenti aggiuntivi né configurazioni complicate: 🔍 Individua immediatamente le risorse di contenuto: effettua ricerche su ClickUp, Google Drive, cartelle Canva, OneDrive, SharePoint e altro ancora senza uscire dalla tua area di lavoro.

🧠 Ottieni risposte contestualizzate: chiedi "Qual è stato il risultato migliore della scorsa settimana?" o "Quali post sono ancora in fase di revisione?" e Brain MAX risponderà utilizzando le tue attività effettive, i tuoi documenti e le tue dashboard.

🎙️ Gestisci i contenuti con la voce: usa usa Talk to Text per redigere bozze, aggiornare attività, assegnare designer o scrittori o generare didascalie senza usare le mani per completare le operazioni.

🛠️ Elimina la proliferazione dell'IA : sostituisci gli strumenti di IA per la scrittura, la pianificazione e l'analisi scollegati tra loro con modelli premium (ChatGPT, Claude e Gemini) integrati direttamente nei tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti. Che tu stia pianificando post settimanali sui social, pubblicando blog, coordinando designer o effettuando il monitoraggio delle prestazioni delle campagne, ClickUp Brain MAX diventa la tua super app di contenuti IA, in grado di comprendere realmente il tuo lavoro perché ne fa parte integrante.

📚 Per saperne di più: Scalare la produzione di contenuti su ClickUp: come pubblichiamo 250 post al mese sul blog

Esempi reali di calendari di contenuti multicanale con esito positivo

Vediamo come diverse aziende possono utilizzare efficacemente un calendario dei contenuti multicanale:

1. Azienda B2B SaaS che lancia una nuova funzionalità/funzione di prodotto

Obiettivo: aumentare la notorietà e le iscrizioni a una nuova funzionalità di analisi basata sull'IA. Canali di contenuto in primo piano: blog, LinkedIn, email, YouTube

Come funziona il calendario dei contenuti multicanale:

Il calendario dei contenuti B2B utilizza livelli visivi (come codici colore o etichette) per tutti i tipi di contenuti chiave. Ad esempio, gli articoli del blog sono blu, le newsletter via email sono verdi, i webinar live sono gialli e i post su LinkedIn sono rossi.

Ogni contenuto ha un titolare designato e una data di scadenza chiara, compreso un margine di tempo per compensare eventuali ritardi imprevisti.

Puoi vedere i risultati attesi a colpo d'occhio, sia che siano previsti tra un paio di giorni o tra qualche settimana. Questo rende anche più facile coordinare i messaggi. Ad esempio, puoi verificare rapidamente che il video teaser della funzionalità/funzione e l'email di lancio vengano pubblicati lo stesso giorno per mantenere la coerenza.

Diversi team monitorano lo stato direttamente da questo Calendario centrale per evitare sovrapposizioni di contenuti.

2. Marchio di e-commerce che gestisce una campagna stagionale

Obiettivo: aumentare le vendite online durante il periodo festivo Canali di contenuto in primo piano: Instagram, TikTok, email, sito web

Come funziona il calendario dei contenuti multicanale:

Il calendario indica chiaramente le date importanti, come il lancio della campagna, le vendite flash, i giorni di spedizione gratis e le promozioni last call.

Utilizza una bacheca delle idee per raccogliere i temi e assegna un codice colore a ciascun tema della campagna per effettuare il monitoraggio della frequenza con cui vengono effettuate le promozioni per le diverse categorie di prodotti.

Tutti i diversi formati di contenuto, dalle email ai post sui social media, vengono programmati all'interno dello stesso calendario dei contenuti.

I membri del team ricevono promemoria automatici sui loro obiettivi, garantendo la produzione tempestiva dei contenuti per ogni canale, mentre i responsabili ricevono aggiornamenti quotidiani o settimanali sullo stato dei progressi compiuti.

Il calendario si sincronizza con l'inventario dei prodotti per impedire al team di promuovere elementi esauriti.

3. Agenzia B2B che gestisce più account di marca

Obiettivo: coordinare le campagne di marketing per diversi clienti in vari settori Canali di contenuto in primo piano: blog, Instagram e annunci a pagamento.

Come funziona il calendario dei contenuti multicanale:

Ogni marchio cliente ha il proprio calendario dedicato, ma tutti confluiscono in un calendario di marketing principale. Ciò consente all'agenzia di effettuare il monitoraggio di tutto il lavoro dei clienti in un'unica posizione centralizzata.

Il calendario dei social media evidenzia chiaramente le risorse assegnate a tutti i marchi, aiutando i manager a bilanciare il carico di lavoro dei team e prevenire il burnout.

I filtri consentono ai membri del team di concentrarsi sul programma di un singolo client o di visualizzare tutte le campagne imminenti su più piattaforme.

Mantieni visibile il piano dei contenuti del sito web nel Calendario principale, consentendo ai responsabili dei canali di esaminare le prossime modifiche al sito insieme alle campagne social, blog e pubblicitarie.

Sapevi che puoi creare il tuo intero calendario social con ClickUp Brain? Guarda questo video per scoprire come.

⚡ Archivio modelli: modelli gratuiti per piani editoriali per ottimizzare i tuoi flussi di lavoro relativi ai contenuti

Gestisci i contenuti per ogni canale da un unico posto con ClickUp

In realtà non c'è nulla di sbagliato nell'avere calendari dei contenuti separati per i singoli canali.

Il vero problema inizia quando non si dispone di un calendario centralizzato per il content marketing multicanale che colleghi tutti i canali e li allinei agli obiettivi di marketing più ampi.

I calendari multicanale offrono una visione condivisa di tutto ciò che accade sui tuoi canali, aiutando i team a coordinarsi meglio, evitare sovrapposizioni e promuovere un'identità di marca coerente.

ClickUp ti aiuta offrendoti quello spazio centrale basato sull'IA di cui hai bisogno per pianificare, organizzare e gestire i contenuti su tutti i canali. Ma soprattutto, è incredibilmente facile da usare, sia che tu stia creando il tuo primo calendario dei contenuti o che tu stia migrando da un altro strumento.

Per iniziare, registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Per un growth manager, avere una visione d'insieme delle attività di marketing è fondamentale per una pianificazione strategica efficace. Utilizzando uno strumento di calendario, puoi coordinare facilmente le campagne multicanale. Il tuo team può visualizzare il carico di lavoro, individuare gli ostacoli, i problemi di capacità e stabilire una forte presenza sui social media con un unico strumento o una suite di strumenti. E poiché tutto è raccolto in un unico posto, puoi modificare le priorità senza perdere slancio.

ClickUp è uno spazio di lavoro AI convergente che semplifica la pianificazione dei contenuti multicanale offrendoti una visione unificata dei tuoi piani di marketing multicanale. Puoi assegnare attività, impostare promemoria, automatizzare parti del tuo flusso di lavoro dei contenuti e persino misurare l'efficacia della tua strategia multicanale su più account di social media.

La sfida più comune nella gestione multicanale è la mancanza di visibilità centralizzata: quando i contenuti sono distribuiti in fogli di calcolo separati o su più strumenti, nessuno può avere una visione d'insieme. Il risultato è una sovrapposizione delle scadenze e conflitti tra i contenuti dei diversi canali, conflitti tra i team e, in ultima analisi, un rallentamento dello stato dei progressi.

Quando effettui il monitoraggio dei KPI (dati sul pubblico come conversioni, coinvolgimento o qualità dei lead) rispetto ai tuoi contenuti, puoi:– Convalidare l’esito positivo: vedere immediatamente quali formati di contenuto o canali offrono il ROI più elevato. Che si tratti di campagne a pagamento sulle piattaforme dei social media per le iscrizioni o di newsletter via email che annunciano il lancio di prodotti– Adattare le risorse: riallocare tempo e budget dai canali con prestazioni insufficienti e raddoppiare quelli che stanno guidando la crescita; – Identificare le lacune: individuare perché un elemento ha fallito nella tua strategia di marketing multicanale. È stato l'argomento, il canale o il tempismo? Queste informazioni basate sui dati ti aiutano a perfezionare il tuo approccio multicanale, potenziare il tuo lavoro richiesto per il contenuto e colmare le lacune dove il tuo pubblico di riferimento è poco servito.