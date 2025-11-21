Principali casi d'uso di ChatGPT nell'ambito degli acquisti per un sourcing più intelligente

I team di approvvigionamento sono sotto pressione per fare di più con meno risorse, in un contesto caratterizzato da mercati volatili, shock di offerta e tagli dei costi incessanti.

L'utilizzo di ChatGPT per i casi d'uso nell'ambito degli acquisti consente al tuo team di rispondere più rapidamente ai cambiamenti dei mercati e delle aspettative. ChatGPT è in grado di simulare scenari relativi ai fornitori, analizzare l'esposizione al rischio, redigere richieste di offerta e persino suggerire modi per ottimizzare le strategie di approvvigionamento.

In questo blog condivideremo alcuni dei principali casi d'uso di ChatGPT per i team di approvvigionamento. Per ogni caso d'uso, condivideremo prompt ChatGPT appositamente creati.

Per iniziare, basta copiare e incollare questi prompt nel tuo contesto. Personalizzali per ottenere informazioni personalizzate.

Campi come Livello fornitore, Criticità e Stato di conformità consentono di stabilire le priorità, mentre le visualizzazioni per Contratti, Approvazioni e Ordini di acquisto offrono al tuo team una visibilità immediata su ogni passaggio del ciclo di approvvigionamento.

Il modello di approvvigionamento di ClickUp centralizza il sourcing, i dati dei fornitori e le approvazioni degli acquisti per i team di approvvigionamento e operazioni.

I team di approvvigionamento sono oberati da un carico di lavoro enorme: gestione dei contratti, dei dati dei fornitori, della conformità e di una vasta documentazione.

La sfida è fondamentale: un recente rapporto dell'Hackett Group progetta che, mentre il carico di lavoro dell'approvvigionamento aumenterà del 10%, il budget del team crescerà solo dell'1%, creando un divario di efficienza del 9%.

ChatGPT semplifica questa complessità. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), agisce come un partner di pensiero per analizzare dati isolati, redigere contenuto essenziale e fornire approfondimenti in pochi minuti anziché in giorni, accelerando il processo decisionale e colmando il divario di efficienza.

Ecco come ChatGPT può aiutarti:

Leadership e abilitazione: fornisce ai responsabili degli acquisti informazioni in tempo reale e aiuta gli specialisti ad accelerare il processo grazie a suggerimenti guidati e modelli riutilizzabili per migliorare il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

Riduzione degli errori umani : poiché ChatGPT automatizza l'analisi e la raccolta dei dati, elimina gli errori derivanti dall'inserimento manuale dei dati e dalla formattazione incoerente.

Obiettivo strategico: automatizza la ricerca e la documentazione per assistere i professionisti degli acquisti, liberando tempo per le negoziazioni e l'approvvigionamento strategico.

👀 Lo sapevi ? Il 90% dei professionisti degli acquisti sta già facendo un piano di utilizzare agenti IA per ottimizzare le proprie operazioni di approvvigionamento.

Forse sei un professionista degli acquisti che desidera utilizzare ChatGPT per redigere documenti di approvvigionamento. Oppure sei un responsabile degli acquisti che desidera utilizzare ChatGPT per semplificare flussi di lavoro composti da più passaggi.

Forse sei un responsabile degli acquisti o un CPO che intende utilizzare l'IA per la pianificazione del piano e il supporto decisionale.

Abbiamo creato casi d'uso di ChatGPT per ogni livello di utente. Dai un'occhiata.

Casi d'uso di ChatGPT nell'ambito degli appalti per la documentazione di base

La redazione manuale delle RFP richiedeva ai team di partire da zero o di riutilizzare modelli obsoleti.

Ci vorrebbero ore o addirittura giorni per allineare l'ambito, le specifiche tecniche, la Sequenza, i criteri di valutazione e le clausole di conformità.

Gli input mancanti spesso emergevano in ritardo, costringendo a chiedere chiarimenti ai fornitori e prolungando il ciclo, con conseguente allungamento dei tempi di approvvigionamento.

Con ChatGPT, è sufficiente inserire il contesto del progetto: categoria, volumi, siti, politiche e scadenze. Riceverai immediatamente una bozza completata di RFP con sezioni strutturate: obiettivi, ambito, specifiche, formato di invio, pesi di valutazione e nota di conformità.

ChatGPT evidenzia anche le lacune e le trasforma in domande per i fornitori. Il tuo team recupera tempo da dedicare ad attività di maggior valore, come la valutazione dei fornitori e la negoziazione.

Dalla raccolta dei documenti all'impostazione dei sistemi, dall'ottenimento delle approvazioni e tutto ciò che sta in mezzo: l'inserimento di un nuovo fornitore richiede molto lavoro.

Utilizzando ChatGPT, puoi creare un flusso di lavoro di onboarding personalizzato in base alle esigenze specifiche della tua azienda. In questo modo il tuo team non dovrà reinventare la ruota ogni volta che viene inserito un nuovo fornitore.

La gestione manuale delle email dei fornitori crea gravi colli di bottiglia.

Poiché ogni acquirente utilizza il proprio stile di comunicazione, la mancanza di standardizzazione causa confusione tra i fornitori, perdita di dettagli e risposte lente.

Decine di email manuali (richieste di offerta, chiarimenti, promemoria) comportano la facile perdita di informazioni critiche, costringendo i team a perdere tempo alla ricerca di dettagli fondamentali che avrebbero dovuto essere chiari fin dall'inizio.

ChatGPT può risolvere questo problema diventando il tuo assistente alla redazione. Inserisci le informazioni necessarie e ti fornirà email professionali dei fornitori in pochi secondi.

Dalla prima presa di contatto ai promemoria delle scadenze e ai follow-up post-riunione, garantisce una comunicazione coerente.

Follow-up post-riunione: "Scrivi un'email di follow-up a [Nome fornitore] dopo la chiamata di negoziazione di oggi. Riepilogare/riassumere i punti concordati, i chiarimenti in sospeso e i passaggi successivi con i titolari assegnati e le scadenze".

Promemoria scadenza: "Genera un'email di promemoria a [Nome fornitore] per ricordare che la risposta alla richiesta di preventivo per [ID] deve essere inviata entro il [data]. Mantieni un tono cortese, conciso e professionale e includi nuovamente le istruzioni per l'invio."

Ma noi di ClickUp abbiamo trovato la soluzione! Con le funzionalità/funzione di gestione delle riunioni basate sull'IA di ClickUp, puoi facilmente creare elementi all'ordine del giorno, prendere note durante le riunioni, creare e assegnare attività dagli appunti delle riunioni, trascrivere registrazioni e molto altro ancora, grazie al nostro AI Notetaker e ClickUp Brain .

Sebbene la maggior parte delle app di email e delle piattaforme di project management abbiano integrato l'IA come funzionalità, questa potrebbe non essere sufficientemente fluida da unificare i flussi di lavoro tra i diversi strumenti.

Il tuo team di approvvigionamento riceve richieste di sourcing attraverso diversi canali, tra cui email, chat e note informali.

Senza un processo di acquisizione standard, dettagli fondamentali come budget, specifiche e scadenze vengono tralasciati. Potrebbe anche essere necessario inviare più richieste per ottenerli.

Utilizza ChatGPT per creare un modulo dettagliato che raccolga tutte le informazioni necessarie in anticipo: dettagli del richiedente, giustificazione aziendale, codici di bilancio, controlli di conformità e tempistiche.

In questo modo, ogni richiesta entra nella pipeline con dati standardizzati, completati e standardizzati, riducendo i tempi di attesa e consentendo approvazioni più rapide.

Casi d'uso di ChatGPT nell'ambito degli acquisti per il middle management

La revisione dei contratti è uno dei maggiori ostacoli nell'ambito degli acquisti. È necessario affidarsi agli uffici legali, già sovraccarichi di lavoro, per individuare clausole non standard, lacune di conformità o rischi nascosti.

Sebbene ChatGPT non possa sostituire il team legale, funge da revisore di primo livello nel processo di gestione dei contratti.

Puoi promptarlo a esaminare i contratti per evidenziare trigger di prezzo insoliti, clausole di rinnovo automatico, limiti di responsabilità e requisiti di conformità. Può anche mettere in luce problemi che richiedono un'attenzione legale più approfondita.

🤖 Prompt per la revisione dei contratti con i fornitori: "Rivedi questo contratto con il fornitore per [categoria/progetto]. Estrai tutte le clausole relative ad adeguamenti dei prezzi, rinnovi automatici, diritti di rescissione, limiti di responsabilità, protezione dei dati e crediti di servizio. Per ciascuna di esse, classifica come Standard o Non standard in base alle pratiche di approvvigionamento comuni. Fornisci una breve nota sul rischio (Basso/Medio/Alto) con una motivazione e elenca le domande chiarificatrici che l'ufficio acquisti dovrebbe porre prima di inviare il contratto all'ufficio legale. Concludi con un riepilogo/riassunto di una pagina per la dirigenza che delinei i 5 rischi principali e i passaggi successivi raccomandati.

Immagina di aver simulato una negoziazione prima di partecipare a una riunione importante. È come avere un negoziatore personalizzato che mette alla prova i tuoi argomenti, individua i punti deboli e affina le tue risposte.

ChatGPT funge da partner per le prove di negoziazione. Puoi simulare conversazioni con i fornitori, testare controargomentazioni e anticipare eventuali resistenze prima della riunione vera e propria. Puoi anche utilizzare questa conversazione per preparare script per gestire le obiezioni e migliorare le tue capacità di negoziazione.

Punti chiave che mi sono sfuggiti e che avrebbero potuto migliorare la mia posizione

Avvia la negoziazione rispondendo alla mia richiesta iniziale con le tipiche obiezioni dei fornitori. Utilizza vincoli e preoccupazioni realistici del settore. Sii esigente ma corretto, proprio come farebbe un vero fornitore.

🤖 Prompt di roleplay per la negoziazione con i fornitori: "Ho bisogno di esercitarmi nella negoziazione con un fornitore prima del nostro incontro effettivo. Tu interpreterai il ruolo del fornitore e io quello dell'acquirente. Ecco la situazione:

Nell'area di lavoro di ClickUp, non è necessario copiare i dati delle negoziazioni, i termini o le note sui fornitori in strumenti esterni. ClickUp Brain MAX porta l'intelligenza artificiale contestuale direttamente nella tua area di lavoro. Comprende i tuoi progetti attivi, la cronologia dei fornitori e i termini contrattuali, quindi quando gli chiedi di riepilogare/riassumere i punti di discussione o preparare controargomenti, conosce già il contesto.

In qualità di professionista dell'approvvigionamento di livello intermedio, spesso sei il primo a immergerti nei dati di spesa grezzi: estratti CSV dai sistemi ERP, fogli di calcolo con la cronologia degli ordini di acquisto (PO) o fatture dei fornitori.

Devi individuare rapidamente tendenze, perdite o spese anomale per presentare informazioni utili alla leadership. Tuttavia, la pulizia e la suddivisione manuale dei dati richiede ore.

ChatGPT accelera questo processo interpretando i file di dati e riepilogando le informazioni che contengono. È in grado di evidenziare le categorie principali in base alla spesa, segnalare i fornitori duplicati, rivelare le variazioni dei prezzi unitari e identificare le opportunità di consolidamento o rinegoziazione.

Il risultato è una presentazione pronta per essere utilizzata.

Identifica le categorie in cui è probabile che stiamo spendendo troppo rispetto ai benchmark.

Quando crei un ordine di acquisto, devi controllare i codici di bilancio, convalidare i dettagli dei fornitori, allineare gli elementi e garantire la conformità con le politiche aziendali.

Il processo manuale è soggetto a errori, poiché anche SKU errati o prezzi non corrispondenti possono causare problemi più gravi. Non solo creerebbe controversie tra gli acquisti, la finanza e i fornitori, ma farebbe anche perdere tempo per correzioni e nuove approvazioni. Nel peggiore dei casi, può portare a sanzioni.

ChatGPT può automatizzare la prima bozza degli ordini di acquisto estraendo input strutturati come dati di richiesta, dettagli sui fornitori e condizioni di prezzo.

Genera un formato PO completato con elementi, totali, indirizzi di consegna e termini già compilati. Con l'intervento umano, puoi quindi convalidare e approvare il PO.

Inoltre, ChatGPT può segnalare incongruenze (come discrepanze di prezzo rispetto alle tariffe contrattuali) prima dell'invio dell'ordine di acquisto.

🤖 Prompt intermedio per l'automazione degli ordini di acquisto: "Genera un ordine di acquisto per [Nome fornitore] sulla base dei seguenti dati di richiesta: [incollare tabella o dettagli]. Includi il numero dell'ordine di acquisto, i dettagli del fornitore, le voci (con SKU, prezzi unitari e quantità), il costo totale, l'indirizzo di consegna, i termini di pagamento e una sezione di approvazione. Segnala eventuali prezzi non corrispondenti rispetto alle tariffe contrattuali ed evidenzia i campi mancanti che richiedono la convalida. "

💡 Suggerimento professionale: chiedi a ClickUp Brain di estrarre le voci, i prezzi e i dati dei fornitori direttamente dalle attività o dalle fatture collegate. Brain recupera automaticamente le informazioni e genera una bozza di ordine di acquisto strutturata, pronta per la revisione, l'approvazione e l'invio.

La gestione dei fornitori richiede molte risorse a causa della frammentazione dei dati: la reportistica, gli SLA e gli aggiornamenti sulla conformità arrivano in formati disparati (fogli di calcolo, PDF, email). Il consolidamento manuale di queste informazioni richiede tempo e lavoro richiesto significativi, aumentando il rischio di problemi critici (violazioni degli SLA, scadenza delle certificazioni) che portano a ritardi e sanzioni finanziarie.

Senza dati standardizzati, i cicli di rinnovo si protraggono e le prove delle prestazioni dei fornitori rimangono aneddotiche.

ChatGPT ti aiuta a consolidare input frammentati in schede di valutazione strutturate dei fornitori, dashboard dei rischi e riepiloghi trimestrali delle prestazioni. È in grado di estrarre dettagli chiave da report o email, segnalare problemi ricorrenti e persino generare piani di azioni correttive per i fornitori con prestazioni insufficienti.

🤖 Prompt di ChatGPT per la creazione di una scheda di valutazione dei fornitori e di un riepilogo/riassunto dei rischi: "Consolida i dati relativi al fornitore [Nome del fornitore] a partire dai seguenti input: reportistica sulle prestazioni, registri SLA e documenti di conformità. Riepilogare/riassumere il rispetto degli SLA, le prestazioni di consegna, la stabilità dei prezzi e la frequenza dei problemi.". Classifica i rischi per categoria (finanziario, operativo, conformità) e assegna delle valutazioni (Basso/Medio/Alto). Quindi crea una scheda di valutazione dei fornitori di una pagina con indicatori visivi e un piano di miglioramento di 90 giorni, che includa azioni correttive specifiche e trigger di escalation.