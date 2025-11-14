Whereby vs. ClickUp SyncUp: quale strumento per video riunione è migliore?

Nel 1964, AT&T presentò il Picturephone all'Esposizione Universale. Si trattava di un dispositivo ingombrante che prometteva di cambiare per sempre il modo di comunicare. Finalmente era possibile vedere la persona con cui si stava parlando, a patto che non si avesse nulla in contrario a pagare il prezzo di una piccola chiamata per questo privilegio!

Nel corso del tempo, abbiamo sostituito questi dispositivi ingombranti con app eleganti che tengono uniti team e client (anche se i silenzi imbarazzanti rimangono).

In questo post del blog confronteremo due strumenti di questo tipo: Whereby e ClickUp SyncUp, ciascuno progettato per momenti molto diversi della tua giornata lavorativa.

Vediamo quale dei due è più adatto al tuo kit di strumenti. ☎️

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

ClickUp vs. Whereby in sintesi

Aspetto ClickUp Whereby Scopo principale Project management, monitoraggio delle attività, collaborazione in team, gestione delle conoscenze Riunioni video, conferenze native nel browser, chiamate incorporabili Gerarchia e organizzazione Avanzato: spazi, cartelle, elenchi, vista Tutto per organizzazioni di grandi dimensioni Non ha una gerarchia organizzativa Gestione delle attività Cose da fare, attività, sottoattività, liste di controllo, campi personalizzati, automazioni di stato, titolari delle attività, priorità, promemoria Mancanza di gestione delle attività Visualizzare le visualizzazioni del progetto Elenco, bacheca, calendario, diagramma di Gantt, Sequenza, carico di lavoro e altro ancora Non offre visualizzare i progetti Automazioni Automazione basata sull'IA, automazione basata sul tempo e sui trigger API hook/webhook per sessioni video Collaborazione sui documenti Documenti modificabili in tempo reale, wiki, formattare avanzato, collegamento tra documenti e attività, knowledge base Chattare live, emoji, condivisione di file durante la riunione Comunicazione Conversazioni contestualizzate con chat, attività e documenti collegati, email integrate, commenti alle attività, notifiche, commenti assegnati, clip audio e video. Video, audio, chat durante la chiamata, reazioni, condivisione di file Collaborazione e condivisione Lavagne in tempo reale, condivisione con ospiti, condivisione di link esterni, strumenti di correzione di bozze Lavagna online (Miro), sottotitoli in tempo reale, sale di discussione Pianificazione e gestione del tempo Calendario integrato, monitoraggio del tempo, preventivi, integrazione con Outlook/Google Calendar Integrazione con Google Calendar, timer per le sale riunioni, inviti dal calendario Funzionalità IA ClickUp Brain (ricerca AI, scrittura, automazione, riepilogo/riassunto, trascrizioni, generazione di etichette, reportistica avanzata), agenti AI Trascrizione in tempo reale, riepiloghi delle sessioni Integrazioni Oltre 1.000 integrazioni di app (tra cui Outlook, Slack, Drive, GitHub, Zapier), API/componenti aggiuntivi Miro, Documenti Google, streaming RTMP, SDK per sviluppatori, React/Flutter/incorporamenti mobili Sicurezza/conformità Ruoli avanzati, autorizzazioni, registri di controllo, sicurezza aziendale, conformità ISO 27001, GDPR, SSO, SOC2 e HIPAA. Crittografia end-to-end (piccole stanze P2P), ISO 27001, GDPR, HIPAA-ready, stanze bloccate Capacità delle riunioni Fino a 200 partecipanti in SyncUps Fino a 200 partecipanti (attivi), 400 spettatori (modalità di sola visualizzazione) Spazio di archiviazione dei file Illimitato (con piani a pagamento), allegato/collegato file ovunque nei flussi di lavoro Condivisione di file di piccole dimensioni durante le chiamate; spazio di archiviazione file a lungo termine con limite, scaricare chat

Cos'è ClickUp?

Gestisci più progetti con ClickUp Crea uno spazio di lavoro centralizzato per gestire la collaborazione ibrida in ClickUp.

Il lavoro oggi è compromesso.

I nostri progetti, le nostre conoscenze e le nostre comunicazioni sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che rallentano il nostro lavoro.

ClickUp risolve questo problema con l'app tutto per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Funzionalità/funzione di ClickUp

Qui analizzeremo le funzionalità chiave che rendono questo strumento un'alternativa eccellente a Whereby.

Funzionalità n. 1: comunicazione in tempo reale

ClickUp Chat riunisce tutte le tue conversazioni e il tuo lavoro in un unico posto con Canali e Messaggi diretti.

Centralizza tutti i tuoi canali di comunicazione interni ed esterni con ClickUp Chat per chattare

Crea canali specifici per argomento, come #AggiornamentiMarketing o #FeedbackClienti, per mantenere le discussioni concentrate. Hai bisogno di un modo rapido e occasionale per chattare? I messaggi diretti ti consentono di contattare singoli individui o gruppi senza intasare i canali principali.

Passa con il mouse su qualsiasi messaggio nella chat di ClickUp per creare istantaneamente un'attività

Ancora meglio, puoi collegare i messaggi direttamente alle attività di ClickUp, in modo che il semplice "Ehi, puoi sistemare questo?" si trasformi in un elemento di monitoraggio. Inoltre, grazie alle notifiche personalizzabili, riceverai notifiche solo per ciò che è importante.

Scegli tra diversi tipi di post nel tuo Chattare per garantire che gli aggiornamenti importanti raggiungano tutti i membri del team

Quando un messaggio richiede maggiore attenzione, crea dei Post. Invece di lasciare che le informazioni importanti vadano perse mentre si chattano, puoi creare un Post per evidenziare annunci, aggiornamenti o discussioni.

Basta digitare il messaggio, selezionare Annunci, Discussione, Idea e Aggiornamento dalla selezione a discesa e voilà, il messaggio risalterà nel canale, assicurando che tutti lo notino.

Scopri come sfruttare appieno la piattaforma di chatta:

💡 Suggerimento: aggiungi una scheda nella parte superiore del canale di chat del tuo team per visualizzare rapidamente segnalibri, note e altro ancora. Puoi aggiungere un grafico personalizzato con qualsiasi dato, collegamenti alle risorse chiave del tuo spazio di lavoro e persino calcolare somme, medie e altro ancora per le tue attività.

Funzionalità/funzione n. 2: videochiamate e chiamate audio

Con ClickUp SyncUps, puoi avviare chiamate audio o videochiamate istantanee direttamente dal tuo spazio di lavoro, garantendo una collaborazione senza interruzioni.

Avviare SyncUp è semplice come cliccare sull'icona SyncUp in qualsiasi canale o messaggio diretto.

Tocca l'icona ClickUp SyncUps per avviare una chiamata audio o una videochiamata istantanea

Durante una SyncUp, puoi effettuare la condivisione dello schermo per fornire un contesto visivo, ad esempio mostrando una bozza di progetto, presentando analisi o rivedendo la Sequenza di un progetto.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di collegare le attività direttamente all'interno della chiamata! Ad esempio, se stai discutendo di una correzione di bug in un messaggio diretto, puoi collegare l'attività pertinente alla conversazione.

Collega le attività al tuo ClickUp SyncUp

Non puoi partecipare a SyncUp in tempo reale? Non preoccuparti. Puoi registrare le tue sessioni SyncUp e accedervi in un secondo momento.

Ciò è particolarmente utile per i membri del team che si trovano in fusi orari diversi o per rivedere le discussioni e assicurarsi che nulla venga tralasciato. È possibile aggiungere commenti alla registrazione e effettuare la condivisione esterna.

💡 Suggerimento professionale: usa ClickUp Clips per trasformare aggiornamenti rapidi, feedback o mini guide in brevi messaggi video. Allegali al tuo canale di chat per mostrare al tuo team ibrido esattamente cosa intendi.

Funzionalità/funzione n. 3: produttività basata sull'IA

Integrato direttamente nella chat, ClickUp Brain ti aiuta a creare e assegnare attività, trovare attività o canali correlati e riepilogare/riassumere le conversazioni. Puoi persino porgli domande su un canale in linguaggio naturale e fargli visualizzare il contesto in pochi secondi.

Chiedi a ClickUp Brain di inviare messaggi nei canali del tuo team, così non dovrai interrompere quello che stai facendo

Esempio, dopo una SyncUp con il tuo team, ClickUp Brain riepiloga/riassume tutte le discussioni delle ultime 24 ore, evidenzia gli elementi da intraprendere e crea attività collegate a più progetti.

La funzionalità/funzione Catch Me Up è un vero salvagente per i team remoti. Quando perdi uno o due giorni di conversazioni, tutto ciò che devi fare è cliccare su Catch Me Up per ottenere un riepilogo/riassunto di tutto ciò che è successo nelle ultime 24 ore fino a 14 giorni.

Raggiungimi su ClickUp Chat

✅ Prova questi prompt per utilizzare l'IA per le videochiamate: Riepilogare/riassumere il SyncUp di oggi e crea attività per tutti gli elementi di azione.

Trova le attività relative alla discussione in #MarketingUpdates

Assegna il messaggio "Ottimo lavoro!" a @MyTeammate

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp Brain MAX, l'assistente AI desktop, centralizza l'intero ecosistema di lavoro, inclusi attività, documenti, riunioni, app e chat, in un hub intelligente. Puoi effettuare ricerche senza sforzo nel tuo spazio di lavoro, sul web e nelle app collegate. Inoltre, la funzione Talk-to-Testo di ClickUp ti consente di dettare messaggi e aggiornamenti mentre sei in movimento, aumentando la produttività fino a 4 volte rispetto alla digitazione tradizionale.

Prezzi di ClickUp

Ecco cosa ha detto Samantha Dengate, Senior Project Manager di Diggs, sull'utilizzo di ClickUp per le comunicazioni:

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo. Ora tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando devono essere completate le azioni, chattare e collaborare all'interno delle attività.

Prima di ClickUp, le riunioni e le comunicazioni via email avanti e indietro portavano a un buco nero in cui gli elementi venivano lasciati invisibili e incustoditi. Per questo motivo, le attività non venivano riviste in tempo e nessuno sapeva come stava andando lo sviluppo creativo.

Ora tutti i membri del team possono vedere chiaramente quando devono essere completate le azioni, chattare e collaborare all'interno delle attività.

📮 Approfondimento ClickUp: secondo il nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni, quasi il 40% degli intervistati partecipa a 4-8+ riunioni a settimana, ciascuna della durata massima di un'ora. Ciò si traduce in una quantità impressionante di tempo collettivo dedicato alle riunioni in tutta l'organizzazione. E se potessi recuperare quel tempo? L'AI Notetaker integrato di ClickUp può aiutarti ad aumentare la produttività fino al 30% grazie a riassunti istantanei delle riunioni, mentre ClickUp Brain ti aiuta con la creazione automatizzata di attività e flussi di lavoro ottimizzati, trasformando ore di riunioni in informazioni utili.

Cos'è Whereby?

tramite Whereby

Whereby è una piattaforma di videoconferenza basata su browser che consente di ospitare e partecipare a videochiamate sicure e affidabili da qualsiasi dispositivo che supporti un browser web moderno.

Gli utenti possono impostare sale riunioni virtuali e condividere link permanenti con altri. La piattaforma offre anche una soluzione integrabile che consente agli sviluppatori di integrare una funzionalità di videochiamata direttamente nei propri prodotti o servizi tramite API e SDK per la comunicazione in spazi di lavoro ibridi.

🧠 Curiosità: le chiacchierate sociali in video (semplicemente con condivisione di argomenti non di lavoro) aiutano a ridurre la stranezza della distanza. I team che hanno partecipato allo studio hanno affermato che queste chiacchierate li hanno aiutati a sentirsi più connessi, anche se lavoravano da remoto.

Funzionalità di Whereby

Ecco alcune funzionalità/funzioni distintive di questo software di condivisione dello schermo:

Funzionalità/funzione n. 1: riunioni basate su browser con branding personalizzato

Personalizza lo sfondo della stanza per dare un aspetto professionale alle riunioni

Whereby funziona come lavoro dal tuo browser. Gli ospiti possono partecipare istantaneamente con un link permanente alla riunione, sia dal proprio desktop che dal proprio dispositivo mobile.

Inoltre, puoi mantenere l'immagine del tuo marchio personalizzando le tue riunioni con loghi, colori delle stanze, sfondi virtuali ed effetti di sfocatura. Anche gli URL delle riunioni possono essere personalizzati, in modo che ogni sessione con i client risulti curata e professionale.

Crea stanze di discussione in Whereby per discussioni più ristrette e una migliore collaborazione

A volte sono necessarie discussioni più ristrette. Whereby consente agli host di creare sale di discussione separate per lavorare in modo mirato, per poi riportare tutti alla sessione principale senza interruzioni.

Inoltre, gli host possono bloccare le sale, gestire le autorizzazioni, ammettere gli ospiti dalla sala d'attesa e silenziare o rimuovere i partecipanti per garantire riunioni sicure e strutturate.

Puoi anche:

Avvia lavagne digitali interattive direttamente durante la chiamata con l'integrazione di Miro Lavagna Online.

Invia documenti, immagini e collegamenti istantaneamente durante le chiamate

Continua la conversazione accanto alla finestra video per domande veloci, reazioni o trasferimenti di file con la sua chat live.

Funzionalità/funzione n. 3: condivisione dello schermo e registrazione

Condivisione dello schermo per presentare ai client con Whereby

Condivisione dell'intero schermo o solo una finestra dell'applicazione. Combina questa funzione con la modalità picture-in-picture per ottenere presentazioni e demo gratis.

E se desideri rivedere una chiamata in un secondo momento, Whereby ti consente di registrarla localmente o sul cloud (se sei il titolare della stanza). I sottotitoli e le trascrizioni in tempo reale rendono il contenuto accessibile in un secondo momento.

Inoltre, Whereby è progettato per essere inclusivo:

Sottotitoli in tempo reale e un riassuntor di trascrizioni IA per il contenuto parlato

Navigazione da tastiera e scorciatoie per persone con mobilità con limite

Evidenziazione dell'oratore attivo in modo che tutti sappiano chi sta parlando

Prezzi di Whereby

Riunioni

Gratis (include un host)

Pro: 8,99 $/mese (include un host)

Aziendale: 11,99 $ al mese per host

Incorporato

Versione di prova gratis

Build: 9,99 $/mese (pagamento a consumo)

Azienda: Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? Anche lo sfondo può influire sul tuo cervello. Uno studio ha dimostrato che gli sfondi animati o virtuali causano più affaticamento rispetto alle pareti semplici. Il tuo cervello elabora costantemente piccoli movimenti, quindi quella fantastica scena tropicale potrebbe invece stancarti.

ClickUp vs. Whereby: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si gestisce un team di distribuzione, tutte le riunioni sono diverse. Le chiamate con i client richiedono raffinatezza, branding e facilità di accesso. Le sincronizzazioni interne richiedono contesto, responsabilità e un follow-up chiaro.

Whereby funziona bene per le riunioni esterne, mentre ClickUp trasforma la collaborazione nell'area di lavoro in risultati concreti, collegando le discussioni direttamente alle attività, agli obiettivi e ai documenti di progetto.

Ecco un confronto dettagliato per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze. 🎯

Funzionalità n. 1: esperienza di video conferenza

Iniziamo con il modo in cui ciascuno strumento di IA per le riunioni gestisce le tue videochiamate, dai rapidi check-in alle riunioni complete del team.

ClickUp

ClickUp collega il lavoro e le conversazioni. Con ClickUp Meetings, i team possono ospitare, organizzare e effettuare il monitoraggio delle conversazioni parallelamente al loro lavoro.

Crea ordini del giorno e liste di controllo per tenere tutto sotto monitoraggio, effettua la condivisione del tuo schermo durante la chiamata per facilitare la comunicazione e utilizza l'IA per generare rapidamente i punti salienti della discussione.

ClickUp AI Notetaker registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le riunioni, estraendo gli elementi chiave e i passaggi successivi.

Ulteriori informazioni:

Ma non è necessario organizzare una riunione per ogni comunicazione. Quando hai bisogno di aggiornamenti rapidi o feedback asincroni, ClickUp Clips ti aiuta a registrare e a condividere messaggi video nelle attività o nelle chat.

Whereby

Questo strumento semplifica le cose. Le sue video riunioni senza scaricare e basate su browser sono progettate per chiamate rapide con i client ed esperienze personalizzate. Puoi personalizzare le sale riunioni con il tuo logo e il tuo colore e suddividere le discussioni in gruppi di lavoro.

Gli ospiti possono partecipare immediatamente, rendendolo ideale per la collaborazione esterna.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Utilizza ClickUp per le sincronizzazioni interne ed esterne e converti le conversazioni in azioni concrete. Whereby funziona meglio per le riunioni con i client relativi al marchio.

📖 Leggi anche: Modelli gratis per prendere nota e organizzarti meglio

Funzionalità/funzione n. 2: Collaborazione e interazione in tempo reale

Confrontiamo anche come entrambi ti consentono di lavorare insieme in tempo reale.

ClickUp

È progettato per la collaborazione in tempo reale. I team possono fare modifica insieme ai documenti ClickUp, fare brainstorming sulle lavagne online ClickUp, Chattare istantaneamente nella chat ClickUp o commentare direttamente le attività e le attività secondarie. Ogni commento è utilizzabile.

In combinazione con autorizzazioni a livello di attività, menzioni e integrazioni con altri strumenti, rende la collaborazione perfetta dal piano alla consegna.

Whereby

Whereby si concentra sulla collaborazione in tempo reale all'interno delle riunioni. I team possono aprire una lavagna Miro durante una chiamata, condividere schermate, inserire link o chattare in tempo reale. L'esperienza è veloce, intuitiva e di facile utilizzo, ideale per workshop, demo per i client e sessioni creative.

Tuttavia, una volta terminata la riunione, spesso anche la collaborazione si interrompe. Non esiste un modo integrato per continuare a lavorare su attività o contenuto in modo asincrono.

🏆 Vincitore: ClickUp trionfa! L'app di messaggistica all-in-one combina il lavoro di squadra in tempo reale e asincrono per trasformare le idee in passaggi concreti.

Funzionalità/funzione n. 3: Scalabilità e predisposizione aziendale

Naturalmente, devi anche valutare la loro scalabilità e le loro prestazioni quando il tuo team o la tua organizzazione crescono, tenendo conto delle esigenze dell'azienda.

ClickUp

ClickUp offre una solida scalabilità e funzionalità/funzione di livello azienda, che lo rendono adatto alle grandi organizzazioni. Ottieni autorizzazioni personalizzate, ruoli utente granulari e strumenti di gestione dell'amministratore per garantire un controllo preciso e livelli di accesso in tutto lo spazio di lavoro.

Inoltre, ClickUp supporta Single Sign-On (SSO), SAML e autenticazione a due fattori (2FA), in linea con gli standard di sicurezza dell'azienda.

La piattaforma include anche registri di audit, monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e test di penetrazione per garantire la sicurezza dei dati in ogni momento.

Whereby

Whereby, invece, è progettato principalmente per la collaborazione video e non offre un'ampia scalabilità né funzionalità specifiche per le aziende. Manca di controlli amministrativi avanzati, autorizzazioni utente e strumenti di reportistica.

Sebbene offra supporto per integrazioni con strumenti come Google Calendar e Miro, non offre funzionalità avanzate adatte alle aziende.

🏆 Vincitore: ClickUp! È progettato per adattarsi a team di grandi dimensioni, offrendo controlli dell'amministratore completi, sicurezza e funzionalità/funzione di livello azienda.

ClickUp vs. Whereby su Reddit

Ci siamo rivolti a Reddit per ottenere informazioni su cosa ne pensano gli utenti reali di ClickUp e Whereby. Sebbene non ci siano thread specifici sui due strumenti, ecco cosa hanno detto gli utenti al riguardo:

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit sulla praticità di Whereby:

Io utilizzo Whereby. È molto comodo per ospitare semplici videochiamate belle per una connessione con chiunque, ovunque, con un semplice link. Non è necessario scaricare nulla...

Io utilizzo Whereby. È molto comodo per ospitare semplici videochiamate belle per una connessione con chiunque, ovunque, con un semplice link. Non è necessario scaricare nulla...

Un utente di ClickUp ha dichiarato:

Abbiamo utilizzato con esito positivo ClickUp per aziende di tutte le dimensioni (da imprenditori individuali a team di grandi dimensioni) e in vari settori, molti dei quali generano ricavi multimilionari. Sì, ClickUp ha dei problemi proprio come qualsiasi altra piattaforma esistente, ma le sue funzionalità sono eccellenti, soprattutto per un team così grande... I team leader lo apprezzeranno sicuramente perché gli consente di visualizzare ciò che sta accadendo senza dare loro la sensazione di microgestire i propri diretti collaboratori. *

Abbiamo utilizzato con esito positivo ClickUp per aziende di tutte le dimensioni (da imprenditori individuali a team di grandi dimensioni) e in vari settori, molti dei quali generano ricavi multimilionari. Sì, ClickUp ha dei problemi proprio come qualsiasi altra piattaforma esistente, ma le sue funzionalità sono eccellenti, soprattutto per un team così grande... I team leader lo apprezzeranno sicuramente perché gli consente di visualizzare ciò che sta accadendo senza dare loro la sensazione di microgestire i propri diretti collaboratori. *

Un altro utente sembrava preferire ClickUp (e sarà felice di sapere che ora anche SyncUps squilla):

Ho trasferito la mia piccola azienda di 3 persone e ne siamo soddisfatti. L'unico vero svantaggio è che la funzionalità/funzione di video chat SyncUp non suona come quella di Slack. Quindi a volte le persone perdono la notifica. Spero che risolvano questo problema. Per il resto, è bello poter consultare le attività direttamente nell'app.

Ho trasferito la mia piccola azienda di 3 persone e ne siamo soddisfatti. L'unico vero svantaggio è che la funzionalità di video chat SyncUp non suona come quella di Slack. Quindi a volte le persone perdono la notifica. Spero che risolvano questo problema. Per il resto, è bello poter consultare le attività direttamente nell'app.

🔍 Lo sapevi? Uno studio ha rilevato che quasi il 70% delle persone ha affermato che l'uso frequente/costante delle videochiamate per le riunioni di team li aiuta a sentirsi più produttivi. Ciò è dovuto principalmente al fatto che riduce i malintesi e consente di rispondere alle domande in tempo reale.

Qual è lo strumento migliore per le riunioni video?

I voti sono stati espressi e abbiamo un vincitore! 👑

Sebbene Whereby sia ottimo per chiamate rapide con i client e riunioni raffinate basate su browser, non è all'altezza quando si tratta di collegare le conversazioni a risultati concreti.

ClickUp SyncUps trasforma le discussioni in azioni concrete, con AI Notetaker, Clips, integrazione delle attività e perfetta sincronizzazione con i tuoi flussi di lavoro. Ogni riunione diventa un'opportunità per portare avanti progetti complessi, mantenere i team sincronizzati e non perdere mai di vista le decisioni importanti.

Inoltre, con tutte le tue attività, le conversazioni contestuali e le conoscenze combinate in un'unica piattaforma ClickUp basata sull'IA, il lavoro non sarà più dispersivo e la tua vita diventerà molto più semplice.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅