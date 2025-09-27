I 3 migliori software di gestione delle attività che inviano promemoria e avvisi

Una scadenza viene superata. Il follow-up di un client viene sepolto sotto i messaggi. Un collega perde un aggiornamento di stato perché il promemoria era finito nella finestra In arrivo sbagliata.

Questi piccoli errori si accumulano causando ritardi, perdita di fiducia e stress inutile.

I software di gestione dei progetti che inviano promemoria e avvisi mantengono l'intero team responsabile, riallineando le priorità quando i piani cambiano e impedendo che le attività vengano trascurate.

In questo post del blog, esamineremo i tre migliori strumenti che mantengono questa promessa. 🎯

Software di gestione dei progetti che invia promemoria e avvisi: panoramica

Ecco una panoramica dei tre migliori software di gestione dei progetti che inviano promemoria e avvisi che puoi utilizzare per il tuo piano di progetto:

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Pro e contro Prezzi* ClickUp Project management e collaborazione basati sull'IA per privati, startup e aziende Promemoria, ClickUp Brain (assegnazione di attività, aggiornamenti e avvisi basati sull'IA), agenti autopilota basati sull'IA, automazioni, calendario (pianificazione e ripianificazione intelligenti) Pro: 🌟 Spazio di lavoro AI convergente per tutte le tue attività 🌟 Ti consente di posticipare, riprogrammare, delegare o convertire i promemoria in attività 🌟 Include strumenti AI per la scrittura, il piano e l'automazione delle attività 🌟 Offre visualizzazioni flessibili dei progetti, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e SequenzaContro:🧐 Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzione dell'app desktop. L'app mobile non ha ancora tutte le funzionalità/funzione dell'app desktop Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Asana Project management flessibile e interfunzionale per startup e team di progetto di medie dimensioni Promemoria e notifiche delle attività (tramite email, push o desktop), dipendenze e attività secondarie, automazioni per aggiornamenti e avvisi sulle attività, visualizzare la Sequenza e il Calendario, integrazioni con Slack/Google Calendar Pro: 🌟 Funziona da promemoria per i team sulle attività di routine e i check-in🌟 Aiuta i manager a ridurre i follow-up 🌟 Mantiene tutti aggiornati indipendentemente dal fuso orarioContro:🧐 Accesso esterno con limite per i collaboratori 🧐 Le funzionalità avanzate sono bloccate da paywall🧐 Difficile da configurare per i team di piccole dimensioni Gratis; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente Trello Gestione visiva delle attività e definizione delle priorità per singoli individui e piccoli team Avvisi di data di scadenza, promemoria di assegnazione delle schede, aggiornamenti delle attività, bacheche Kanban, automazione Butler (promemoria basati su regole), oltre 200 integrazioni tramite Power-Up Pro: 🌟 Supporto all'accesso da dispositivi mobili e desktop per lavorare in mobilità 🌟 Imposta promemoria su Google Calendar e altri strumenti tramite integrazioni tramite Power-UpsContro:🧐 Funzionalità di reportistica e dashboard con limite senza Power-Ups🧐 Limite sul numero di progetti che è possibile monitorare contemporaneamente🧐 Non adatto a team di grandi dimensioni o progetti complessi Gratis; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Cosa cercare in un software di gestione dei progetti che invia promemoria e avvisi?

Il miglior software di project management garantisce che i promemoria siano tempestivi, contestualizzati e adattabili al tuo flusso di lavoro. Ecco cosa cercare quando ne scegli uno:

invia promemoria su tutti i dispositivi* (desktop, dispositivi mobili, browser, app di chat) per non perdere mai una scadenza mentre sei in movimento

Automatizza gli avvisi in base a trigger quali cambiamenti di stato, dipendenze o inattività, riducendo i follow-up manuali

Distingue le scadenze urgenti dai controlli di routine , garantendo che il lavoro critico abbia sempre la massima visibilità

Monitora le risposte agli avvisi , così saprai se le attività sono state confermate, posticipate o completate

Integra gli avvisi nei flussi di lavoro , esempio trasformando commenti o notifiche in promemoria di follow-up via email

Utilizza l'IA per ridefinire le priorità dei promemoria , riepilogare le attività in sospeso e segnalare automaticamente gli ostacoli

Sincronizzazione con calendari esterni (Google, Outlook, iCal) per evitare doppie prenotazioni e mantenere gli impegni allineati

🧠 Curiosità: Il più antico "sistema di promemoria" utilizzato dall'uomo consisteva nel fare dei nodi alle stringhe. Le culture antiche, tra cui gli Incas con il loro sistema Khipu, utilizzavano corde annodate per il monitoraggio di attività, numero e obblighi.

I migliori software di gestione dei progetti che inviano promemoria e avvisi

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Diamo un'occhiata ai tre migliori software di gestione dei progetti che inviano promemoria e avvisi.

1. ClickUp (il migliore per la project management e la collaborazione basate sull'IA)

Rimani aggiornato sulle cose da fare con i promemoria in ClickUp Premi "R" in qualsiasi punto del tuo spazio di lavoro per creare promemoria ClickUp personalizzati

ClickUp for Project Management è l'app completa per il lavoro che combina PM, documentazione e comunicazione di team, tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

ClickUp Promemoria centralizza tutti i follow-up e gli avvisi relativi alle attività in un unico posto tramite ClickUp Home. Non importa se stai lavorando da un browser, da un computer desktop o da un dispositivo mobile: i tuoi promemoria hanno sempre visibilità e sono utilizzabili.

Supponiamo che il fondatore di una startup stia coordinando il lancio di un prodotto tra più team. Può creare un promemoria per una chiamata importante con un client, allegare i documenti pertinenti e persino assegnarlo a un membro del team.

I commenti nelle attività di ClickUp o le notifiche possono anche essere trasformati in promemoria. Inoltre, con le opzioni di posticipare, riprogrammare o delegare, i promemoria mantengono tutti responsabili.

Porta avanti i tuoi progetti con l'IA

ClickUp Brain aggiunge un livello basato sull'intelligenza artificiale alla project management, consentendoti di risparmiare circa un giorno alla settimana grazie all'automazione delle attività di routine e delle riunioni. Quando viene fornito il prompt, assegna automaticamente le attività in base alla disponibilità, effettua il monitoraggio dei progressi e regola le priorità in modo dinamico.

Chiedi a ClickUp Brain la condivisione degli aggiornamenti sulle attività in sospeso

Ad esempio, un project manager che coordina il lancio di una nuova app fa da prompt a ClickUp Brain per: "Pianificare il piano delle attività relative al lancio per le prossime due settimane, assegnarle agli sviluppatori, al reparto QA e al reparto marketing e segnalare automaticamente eventuali ritardi. "

L'IA crea istantaneamente le attività per ogni team, assegna i titolari in base alle competenze, fissa le scadenze e monitora lo stato. Se un'attività di controllo qualità è in ritardo, Brain aggiorna le priorità e invia avvisi ai membri del team interessati.

📌 Prova questi prompt: Imposta un promemoria per il team di progettazione affinché invii i wireframe entro venerdì alle 15:00.

Crea promemoria ricorrenti ogni lunedì affinché il team aggiorni lo stato di avanzamento dei progetti

Avvisami se l'attività di sviluppo non viene completata 24 ore prima della scadenza

Automatizza il tuo spazio di lavoro senza bisogno di codice

ClickUp Automazioni, basato sull'IA, ti consente di descrivere un flusso di lavoro in un linguaggio semplice e intuitivo per configurarlo all'istante.

Crea trigger "if this, then that" per automatizzare il tuo flusso di lavoro utilizzando ClickUp Automazioni

Ad esempio, quando un designer contrassegna un'attività come "terminato", un'automazione può spostarla nell'elenco "Revisione". Inoltre, ne informa il project manager e la assegna al controllo qualità.

Crea programmi intelligenti

ClickUp Calendario centralizza tutte le attività, gli eventi e le scadenze in un'unica visualizzare intelligente e dinamica per gestire attivamente il tuo programma.

Mappa le tue giornate, settimane e mesi con il calendario ClickUp basato sull'IA

A differenza dei calendari statici, ClickUp Calendar blocca automaticamente il tempo di concentrazione, ridefinisce le priorità delle attività quando i piani cambiano e garantisce l'integrazione con Google Calendar o Outlook per evitare doppie prenotazioni.

In combinazione con ClickUp Brain, può persino trovare gli orari delle riunioni, inviare inviti e generare trascrizioni ricercabili con elementi assegnati.

Ecco come utilizzarli per ottimizzare la pianificazione:

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp

I vantaggi di ClickUp

Unifica attività, documenti, chat, lavagne, dashboard e obiettivi in un unico spazio di lavoro

Consente di posticipare, riprogrammare, delegare, o convertire i promemoria in attività con un solo clic

Fornisce estesi strumenti di IA per la scrittura, il piano e l'automazione delle attività

Offre visualizzare flessibili dei progetti, tra cui Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e Sequenza

ClickUp contro

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti nuovi a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Perché è ottimo per gestire più priorità

La suite completa di funzionalità/funzioni di ClickUp aiuta singoli e team a organizzare, visualizzare e dare priorità alle attività in modo efficiente.

Fornisce quattro chiari indicatori di priorità, tra cui Urgente, Alta, Normale e Bassa. In questo modo, tutti i membri del team sanno immediatamente quali attività richiedono un'attenzione immediata e quali possono essere programmate per dopo.

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Da una recensione su G2:

Ciò che apprezzo di più è il flusso costante di nuove funzionalità/funzioni e miglioramenti. ClickUp non è solo uno strumento di gestione dei progetti, è una piattaforma completa per la produttività. Lo uso quotidianamente come sistema di ticketing, per comunicare con i client e per organizzare flussi di lavoro complessi. Le funzionalità di intelligenza artificiale sono davvero eccezionali: mi aiutano a trovare i contenuti più velocemente, a dare priorità alle attività e a mantenere il contesto tra i vari progetti. La flessibilità di personalizzare tutto, dalle visualizzazioni alle automazioni, lo rende perfetto per il mio modo di lavorare.

Ciò che apprezzo di più è il flusso costante di nuove funzionalità/funzioni e miglioramenti. ClickUp non è solo uno strumento di gestione dei progetti, è una piattaforma completa per la produttività. Lo uso quotidianamente come sistema di ticketing, per comunicare con i client e per organizzare flussi di lavoro complessi. Le funzionalità di IA sono davvero eccezionali: mi aiutano a trovare i contenuti più velocemente, a dare priorità alle attività e a mantenere il contesto tra i vari progetti. La flessibilità di personalizzare tutto, dalle visualizzazioni alle automazioni, lo rende perfetto per il mio modo di lavorare.

📮 ClickUp Insight: il 50% delle persone organizza il proprio tempo dedicando determinati giorni alle attività amministrative e altri al lavoro mirato, ma solo il 22% dichiara di automatizzare o delegare le attività. La gestione manuale del tempo è utile, ma non elimina le attività ripetitive che continuano a intralciare il lavoro approfondito. ✔️ Il calendario, il time blocking e gli agenti AI di ClickUp lavorano insieme per proteggere il tuo tempo. Pianifica automaticamente i lavori ripetitivi, sposta le attività in base alla priorità e attiva i promemoria, così la tua settimana scorrerà senza intoppi. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

2. Asana (ideale per un project management flessibile e interfunzionale)

tramite Asana

Asana è un software di gestione delle attività che consente di impostare notifiche tramite email, push mobili o avvisi sul desktop. Personalizza quando e con quale frequenza vengono attivati, che si tratti di un promemoria una tantum per una scadenza o di avvisi ricorrenti per attività regolari.

Puoi informare membri specifici del team, impostare promemoria in base alle fasi del progetto o attivare notifiche quando cambiano le dipendenze. Il sistema si integra con il tuo flusso di lavoro esistente attraverso bacheche di progetto visive, linee temporali e visualizzazioni del calendario.

Le sue funzionalità di automazione semplificano ulteriormente il processo con regole personalizzate che possono assegnare attività, aggiornare stati o inviare avvisi. Si collega a strumenti come Microsoft Teams e Google Calendar, in modo che le notifiche possano seguire un flusso nel tuo spazio di lavoro senza dover cambiare contesto.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Imposta le dipendenze delle attività e le attività secondarie per suddividere il lavoro complesso e gestire l'ordine delle attività

Assegna ruoli, date di scadenza e priorità alle attività con campi personalizzabili per una maggiore efficacia

Gestisci i carichi di lavoro e l'allocazione delle risorse in modo dinamico con la semplicità del drag-and-drop

Crea modelli riutilizzabili per progetti e attività per standardizzare le best practice

Crea flussi di lavoro basati sull'IA o configura agenti IA basati su modelli per svolgere attività ripetitive

Vantaggi di Asana

Incoraggia la costanza con un promemoria per i team sulle attività di routine e i check-in

Aiuta i manager a ridurre i follow-up, poiché i promemoria gestiscono gran parte delle sollecitazioni

Assistenza ai team remoti e distribuiti mantenendo tutti aggiornati indipendentemente dal fuso orario

Asana contro

Accesso esterno con limite; i collaboratori possono solo visualizzare le attività, non inserire dati o monitorare le ore lavorate

Le funzionalità avanzate sono disponibili solo a pagamento, a differenza delle alternative ad Asana

È difficile per i piccoli team organizzarsi

Prezzi di Asana

Free

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.500 recensioni)

Perché è ottimo per gestire più priorità

Asana è affidabile per la gestione di più progetti. Ti offre uno spazio di lavoro per organizzare e dare priorità alle attività in base all'urgenza, all'importanza e alla data di scadenza. Inoltre, le sue matrici di priorità personalizzabili e i promemoria automatici ti aiutano a bilanciare i carichi di lavoro ed evitare di perdere le scadenze.

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Una recensione su G2 in condivisione:

Gli aspetti più vantaggiosi di Asana sono le sue funzionalità collaborative, l'uso dell'IA, i servizi di formazione gratis, l'interfaccia utente, il team del supporto, la semplicità e la facilità d'uso... Gli aspetti peggiori di Asana sono la velocità di implementazione di aggiornamenti e funzionalità significativi, le funzionalità di automazione con un limite estremo e la scarsa praticità quando si tratta di condivisione del lavoro tra aziende.

Gli aspetti più vantaggiosi di Asana sono le sue funzionalità collaborative, l'uso dell'intelligenza artificiale, i servizi di formazione gratis, l'interfaccia utente, il team del supporto, la semplicità e la facilità d'uso... Gli aspetti peggiori di Asana sono la velocità di implementazione di aggiornamenti e funzionalità significativi, le funzionalità di automazione con un limite estremo e la scarsa praticità quando si tratta di condivisione del lavoro tra aziende.

🔍 Lo sapevi? Gli studi dimostrano che le persone sono più propense a perseguire i propri obiettivi quando impostano promemoria basati sul tempo ("ricordami alle 7 del mattino") piuttosto che vaghi ("ricordami domani"). La specificità induce il cervello a trattarlo come una scadenza.

3. Trello (ideale per la gestione visiva delle attività e la definizione delle priorità)

tramite Trello

Trello è un software gratuito per la project management basato su bacheche Kanban visive che semplificano il monitoraggio delle attività. Puoi creare schede per le attività, spostarle attraverso elenchi personalizzabili (Da fare, in corso, terminato) e avere una visione d'insieme dello stato di avanzamento.

La piattaforma gestisce le notifiche tramite avvisi di data di scadenza, assegnazioni di schede e aggiornamenti sulle attività, in modo che i membri del team rimangano sempre informati.

Per i team che hanno bisogno di qualcosa in più, Trello offre le visualizzazioni Calendario e Sequenza nei piani a pagamento. Offre anche una vasta libreria di Power-Up che si integra con strumenti come Slack, Google Drive e varie app di monitoraggio del tempo.

Butler, lo strumento di automazione di Trello, può impostare azioni basate su regole per ridurre il lavoro manuale. Ad esempio, può spostare automaticamente le schede quando vengono soddisfatte determinate condizioni o inviare promemoria in base alla priorità dei progetti.

Funzionalità/funzioni principali di Trello

Organizza le attività creando schede dettagliate con date di scadenza, allegati, liste di controllo e assegnatari

Sfrutta le sue funzionalità/funzione di collaborazione interfunzionale , tra cui commenti, menzioni e registri delle attività in tempo reale

Aggiungi etichette e filtri personalizzati per organizzare e dare priorità alle bacheche di grandi dimensioni

Sfrutta i numerosi modelli di monitoraggio dei progetti disponibili nella sua estesa libreria per standardizzare quelli ricorrenti

I vantaggi di Trello

Offre supporto all'accesso da dispositivi mobili e desktop per il lavoro in mobilità con aggiornamenti in tempo reale

Imposta promemoria su Google Calendar e altri strumenti grazie alle sue numerose integrazioni (oltre 200) tramite Power-Ups

Trello contro

Funzionalità di reportistica e dashboard con limite, a meno che non si aggiungano Power-Up

Limiti al numero di progetti che puoi monitorare contemporaneamente; è difficile passare da un progetto all'altro

Non è la soluzione ideale per team con progetti grandi o complessi

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,5 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,5/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

Perché è ottimo per gestire più priorità

Trello offre una chiara panoramica visiva delle attività utilizzando bacheche Kanban personalizzabili, che consentono di riordinare e dare priorità al lavoro in base all'urgenza e all'importanza.

Inoltre, Butler e le integrazioni facilitano l'esecuzione dei progetti basata sull'IA, aiutando i team a rimanere concentrati sulle attività più critiche.

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Ecco cosa ha detto un utente di Capterra:

Semplicità e flessibilità. È facile da usare e può supportare un numero di scenari diversi, dalla project management alle basi di conoscenza ai calendari... La gestione degli account utente può essere una sfida. Spesso mi capita di trovare utenti client che dimenticano come si sono registrati e quindi non riescono ad accedere o a ricevere notifiche.

Semplicità e flessibilità. È facile da usare e può supportare un numero di scenari diversi, dalla project management alle basi di conoscenza ai calendari... La gestione degli account utente può essere una sfida. Spesso mi capita di trovare utenti client che dimenticano come si sono registrati e quindi non riescono ad accedere o a ricevere notifiche.

🔍 Lo sapevate? I primi promemoria digitali sono apparsi alla fine degli anni '80 con i primi assistenti digitali personali (PDA) come il Psion Organizer e successivamente il PalmPilot. La gente era stupita dal fatto che un dispositivo portatile potesse ricordare gli appuntamenti al posto loro.

Altre menzioni degne di nota

Sebbene questi strumenti non siano riusciti a entrare nella top 3 delle app di promemoria, puoi utilizzarli per migliorare la project management:

Monday: Offre funzionalità di automazione per impostare promemoria di avviso basati su trigger specifici, come l'avvicinarsi delle scadenze

Wrike: Fornisce Fornisce promemoria automatici per i fogli presenze per aiutare i team a inviare i propri registri in tempo, garantendo il rispetto delle scadenze relative a buste paga, fatturazione e reportistica

Hive: Offre notifiche audio per avvisi di riunioni, messaggi, assegnazioni di azioni e @menzioni, aggiungendo un ulteriore livello di urgenza alle comunicazioni importanti

💡 Suggerimento professionale: perché occuparti personalmente delle banali attività quotidiane quando puoi programmare un agente AI Autopilot in ClickUp AI da fare al posto tuo? Attiva un agente Autopilot predefinito, come l'agente Weekly Report o l'agente Team Standup, oppure crea i tuoi agenti Autopilot personalizzati con il nostro builder senza codice. Questo video ti mostrerà come iniziare!

Come gestire efficacemente più priorità (suggerimenti + best practice)

Quando tutto sembra urgente, è difficile capire a cosa prestare attenzione per primo. Ecco alcune best practice per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo.

Utilizza promemoria pre-mortem: Imposta avvisi legati ai punti di rischio. In istanza, puoi creare un promemoria che si attiva se qualsiasi dipendenza slitta di oltre 24 ore

Adotta il metodo "alert stacking": Continua ad accumulare avvisi per tre punti di controllo critici: quando viene creata un'attività, quando è a metà strada e quando si avvicina la scadenza

Sfrutta il framework di delega fail-safe: Abbina gli incarichi ad avvisi automatici che ti informano se i progressi si bloccano (ad esempio, lo stato non è cambiato in due giorni)

Applica un avviso a due canali: Separa gli avvisi urgenti (notifiche push sul cellulare) da quelli non urgenti (email o in-app) nella tua lista delle cose da fare

🧠 Curiosità: I promemoria digitali sono stati testati anche in campo medico. Negli studi clinici, i pazienti che ricevevano promemoria giornalieri via SMS per assumere i farmaci erano fino a due volte più propensi ad aderire ai loro piani terapeutici.

Ecco un promemoria: scegli ClickUp

In fin dei conti, i promemoria e gli avvisi servono a mantenere il controllo del flusso di lavoro senza sentirsi sopraffatti. Mentre Asana e Trello offrono funzionalità solide, ClickUp fa un passaggio in più.

ClickUp ti offre promemoria basati sull'IA, automazioni e avvisi personalizzabili che si adattano al tuo modo di lavorare. Sincronizzazione degli avvisi su desktop, dispositivi mobili e browser per non perdere nulla. Inoltre, ti avvisa mentre regola le priorità, assegna automaticamente le attività e mantiene tutti sulla stessa pagina.

Con le attività di progetto, la documentazione, la reportistica e la comunicazione del team gestiti in un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, ClickUp riduce il work sprawl e diventa l'unico spazio di lavoro convergente basato sull'intelligenza artificiale di cui hai bisogno!

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅