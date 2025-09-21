Programmazione in coppia con l'IA: come migliorare l'efficienza del codice con l'IA

Alcuni giorni, programmare è come volare. Sei concentrato, ogni pezzo di codice che scrivi va al posto giusto e capisci perché ti sei innamorato di questo lavoro.

Gli altri giorni? Ci sei tu, una pila infinita di schede, un bug ostinato e la sensazione inquietante che questo ti ruberà l'intera giornata.

Il pair programming con IA è utile in quei giorni (e anche in quelli buoni).

È il tuo partner di programmazione che non si stanca mai, in grado di individuare un errore nel tuo codice, suggerirti un approccio alternativo quando sei bloccato in un vicolo cieco e persino scrivere interi casi di test da zero!

In questo articolo analizzeremo la programmazione in coppia con l'IA, i suoi vantaggi e vedremo come si confronta con la sua controparte tradizionale. Esploreremo anche alcuni popolari strumenti di programmazione in coppia con l'IA che ti semplificheranno la vita.

Che cos'è la programmazione in coppia con l'IA?

La programmazione in coppia con l'IA prevede la collaborazione con un assistente IA all'interno del tuo ambiente di sviluppo integrato (IDE), come se fosse un secondo ingegnere alla tastiera. È molto simile a lavorare con un partner umano, ma con modelli di apprendimento automatico che gestiscono l'altra "postazione"

Fondamentalmente, un programmatore in coppia con l'IA fa bene tre cose da fare:

Comprende il tuo obiettivo: Legge il tuo codice e il contesto del progetto per comprendere il quadro generale di ciò che stai cercando di costruire o correggere

Propone modifiche: offre suggerimenti intelligenti, che si trovano in un intervallo che va dal completare la riga di codice che stai digitando al completamento dell'intero codice

Spiega e critica: scompone blocchi di codice complessi in un linguaggio semplice, risponde alle tue query e spiega anche perché i suoi suggerimenti sono migliori

🚫 Cosa non è la programmazione in coppia con l'IA: Pilota automatico. L'IA non deciderà la tua architettura né definirà la tua posizione in materia di sicurezza. Si limiterà a suggerire: sarai tu a decidere cosa includere nel tuo codice e cosa rifiutare.

Programmazione in coppia con /IA vs. programmazione in coppia con esseri umani

Nella programmazione in coppia tradizionale, due sviluppatori condividono un'unica condivisione dello schermo: uno digita il codice (il cosiddetto "driver") e l'altro lo revisiona (il cosiddetto "navigatore"). Si tratta di un approccio collaborativo, certo, ma anche dispendioso in termini di tempo. Inoltre, non è sempre facile trovare un partner che abbia il tuo stesso ritmo (e la tua stessa pazienza).

La programmazione in coppia con l'IA riprende la stessa idea di due cervelli che svolgono un lavoro insieme contemporaneamente su un problema, ma sostituisce il secondo essere umano (o navigatore) con un modello di IA.

Il vantaggio? Il navigatore IA è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e non si stanca mai.

E poiché è addestrato su un enorme codice base, può offrire suggerimenti altamente pertinenti, fornire diverse soluzioni a un problema, generare codice e identificare errori sottili che un essere umano potrebbe non notare.

Aspetto Programmazione in coppia tradizionale Programmazione in coppia con l'IA Partecipanti Due sviluppatori umani che lavorano insieme Uno sviluppatore che lavora con un assistente di codice IA Stile di collaborazione Discussione verbale continua, processo decisionale basato sulla condivisione, alternanza dei ruoli di "driver" e "navigatore" L'uomo guida il contesto e l'intento; /IA suggerisce codice, spiegazioni o alternative all'istante *condivisione delle conoscenze Forte trasferimento di conoscenze di dominio, pratiche di codice e approcci alla risoluzione dei problemi tra esseri umani L'IA fornisce suggerimenti e spiegazioni sul codice, ma ha un limite nel trasferimento delle conoscenze umane o aziendali Disponibilità Richiede il coordinamento di tempo e lavoro richiesto tra due sviluppatori Disponibile su richiesta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza vincoli di programmazione Vantaggi didattici Sviluppa il lavoro di squadra, la comunicazione e le capacità di mentoring Accelera l'apprendimento individuale fornendo feedback rapidi e frammenti di codice Velocità e produttività Può essere più lento a causa delle discussioni e della ricerca del consenso In genere più veloce per la scrittura e il debug del codice, anche se è comunque necessaria una revisione Garanzia di qualità I colleghi revisionano continuamente il codice per verificarne la progettazione, lo stile e la correttezza /IA esamina i modelli e la sintassi, ma potrebbe non rilevare problemi specifici del contesto o dell'architettura Casi d'uso migliori Risoluzione di problemi complessi, inserimento dei junior, miglioramento della coesione del team Prototipazione rapida, debug, generazione di boilerplate, aumento della produttività individuale

👀 Lo sapevi? Un esperimento controllato condotto da Google, che ha coinvolto 96 ingegneri a tempo pieno, ha rilevato che l'assistenza dell'IA ha ridotto il tempo necessario per completare le attività di circa il 21%, sebbene con un ampio intervallo di confidenza. Lo studio suggerisce che i vantaggi sono maggiori per coloro che dedicano più tempo al codice ogni giorno

Come funziona la programmazione in coppia con l'IA?

Iniziare a utilizzare un programmatore in coppia con l'IA non è affatto difficile. Funziona più o meno come aggiungere qualsiasi altro plugin o estensione. Basta installarlo, configurarlo e sei pronto per iniziare a scrivere codice.

Cerchiamo di capirlo passaggio dopo passaggio:

Scegli il partner IA più adatto alla tua postazione: trova uno strumento di programmazione in coppia con l'AI che lavori per il tuo progetto e si integri facilmente con la tua configurazione. Scegli uno strumento che abbia una buona reputazione in termini di integrità e sicurezza dei dati Installazione e accesso: Aggiungi l'estensione o il plugin alla tua configurazione, quindi crea un account per accedere. Assicurati di autorizzarlo ad accedere al tuo codice/media/file (limita attentamente l'accesso se necessario) Inizia a programmare: Dai il via digitando le tue query o richieste. Sii il più chiaro e specifico possibile perché più dettagli fornisci, migliore sarà il risultato Suggerimenti di revisione: Puoi accettare e modificare o anche rifiutare i suggerimenti di codice generati dall'IA. Non esiste una regola ferrea che ti obblighi ad adattare il tuo codice a ciò che dice l'IA. Ricorda, hai il pieno controllo *fai domande di approfondimento: molte piattaforme di IA supportano la conversazione interattiva. Quindi, se non riesci a capire un suggerimento, fai una domanda di approfondimento o spingilo nella giusta direzione Testare, iterare e bloccare: una volta soddisfatti del codice, eseguire i test per verificarne l'efficienza. Modificare i prompt se il test fallisce e perfezionare il codice Rendilo parte della tua routine quotidiana: Inizia gradualmente. Usalo prima per Inizia gradualmente. Usalo prima per scrivere la documentazione per il codice o i test unitari. Man mano che acquisirai maggiore familiarità, ti ritroverai naturalmente a utilizzare l'IA per attività più complesse, come il debug o persino il suggerimento di modelli architetturali

Vantaggi della programmazione in coppia con l'IA

Di seguito sono riportati cinque chiari vantaggi della programmazione in coppia con l'IA per migliorare il tuo processo di sviluppo:

*accelera la codifica senza prendere scorciatoie: i programmatori in coppia con /IA generano suggerimenti di codice in tempo reale, consentendo agli sviluppatori di passare dall'idea all'esecuzione con meno lavoro richiesto

migliora la qualità del codice su tutta la linea: * I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) vengono addestrati su database estesi e di alta qualità. Ciò significa che il tuo strumento IA può consigliare soluzioni che seguono la best practice. Il risultato? Il tuo codice è appena diventato più pulito e meno soggetto a errori

Impara più velocemente mentre scrivi codice: per gli sviluppatori alle prime armi o anche per quelli esperti che si cimentano con linguaggi di programmazione sconosciuti, l'IA funge da mentore. Spiega i suggerimenti, fornisce suggerimenti contestuali e risponde ai tuoi dubbi

continua a portare avanti i progetti anche quando i tuoi colleghi non sono disponibili: *l'IA non si disconnette alle 18:00 e non ha bisogno di pause caffè. Puoi continuare a lavorare in modo produttivo senza dover aspettare che un collega umano riveda il tuo codice

Concentrati maggiormente sull'innovazione e meno sul lavoro di routine: è più facile per gli sviluppatori rimanere in uno stato di flusso creativo più a lungo quando hanno meno lavoro ripetitivo da svolgere. Gestendo attività di routine come la scrittura della documentazione, l'IA alleggerisce il tuo carico di lavoro, è più facile per gli sviluppatori rimanere in uno stato di flusso creativo più a lungo quando hanno meno lavoro ripetitivo da svolgere. Gestendo attività di routine come la scrittura della documentazione, l'IA alleggerisce il tuo carico di lavoro, aumentando la produttività degli sviluppatori

🔍 Lo sapevi? Un sondaggio GitHub ha rivelato che gli sviluppatori che hanno utilizzato GitHub Copilot hanno completato le loro attività con una velocità superiore del 55% rispetto a quelli che non lo hanno utilizzato. Hanno impiegato solo 1 ora e 11 minuti (in media) per portare a termine il loro compito, mentre gli sviluppatori che non hanno utilizzato GitHub Copilot hanno impiegato 2 ore e 41 minuti!

Strumento Caratteristiche principali Ideale per ClickUp 🌟 Scrivi codice più velocemente, ottieni suggerimenti di completamento automatico e spiegazioni del codice con ClickUp Brain🌟 Organizza le attività di sviluppo in sprint, imposta le date di scadenza e monitora gli stati🌟 Scrivi, archivia e collabora su documentazione API, istruzioni di configurazione, frammenti di codice riutilizzabili, best practice di codifica, ecc. , con ClickUp Doc🌟 Discuti i dettagli di implementazione o chiedi feedback utilizzando i commenti assegnati🌟 Integra con GitHub, Gitlab e altri strumenti🌟 Monitora la velocità dello sprint, il numero di bug o lo stato di distribuzione Sviluppatori e team che desiderano codice + project management in un unico posto GitHub Copilot 🌟 Assegna direttamente i problemi a Copilot🌟 Approva/rifiuta i suggerimenti di codice utilizzando Next Edit Suggestions🌟 Passa da un modello di chatbot all'altro, come Claude, Gemini e ChatGPT, per scrivere codice🌟 Utilizza agenti IA per estrarre automaticamente il contesto dai repository + server MCP🌟 Lavoro su vari IDE e linguaggi Sviluppatori che già utilizzano GitHub e desiderano suggerimenti rapidi sul codice basati sull'IA e integrazioni più strette con i repository Cursore 🌟 Ottieni suggerimenti automatici per la modifica di più righe🌟 Correggi gli errori di codice con riscritture intelligenti🌟 Estrai automaticamente il contesto dal tuo codice con modelli di recupero personalizzati🌟 Inserisci immagini nel chatter per aggiungere contesto visivo Sviluppatori software che desiderano un copilota di codifica profondamente integrato in grado di eseguire il debug, rifattorizzare e adattare il codice su larga scala Qodo 🌟 Crea test guidati dal chat all'interno del tuo IDE🌟 Genera, suggerisci e modifica il codice utilizzando l'IA in pochi secondi🌟 Automatizza l'esecuzione delle attività con la codifica intelligente🌟 Passa facilmente da un modello di IA all'altro a seconda dell'attività Sviluppatori individuali e team che desiderano una potente generazione di codice guidata dal Chattare e sensibile al contesto Tabnine 🌟 Ottieni suggerimenti di codice generati dall'IA sensibili al contesto🌟 Distribuisci con sicurezza tramite VPC, SaaS o on-premise🌟 Automatizza la generazione di codice direttamente dai requisiti Jira🌟 Spiega il tuo progetto in linguaggio naturale per integrare rapidamente l'agente IA Aziende con esigenze rigorose in materia di dati/privacy che desiderano l'assistenza dell'IA nello sviluppo di software Bolt 🌟 Sviluppa app full-stack con l'IA (ovvero prompt-to-app) 🌟 Modifica rapidamente l'interfaccia utente della tua app con un potente editor visivo 🌟 Personalizza il funzionamento interno con accesso completo al codice sorgente della tua app 🌟 Aggiungi codice personalizzato in modo flessibile Startup, sviluppatori di app e liberi professionisti che desiderano creare app full-stack da un prompt in pochi minuti AskCodi 🌟 Genera, rivedi e correggi il tuo codice con l'IA🌟 Rifattorizza rapidamente il codice esistente🌟 Traduci il codice tra diversi linguaggi di programmazione utilizzando il traduttore linguistico🌟 Decifra codice/errori complessi con spiegazioni di codice ed errori Studenti, sviluppatori junior e chiunque abbia bisogno di affinare le proprie competenze di codice con spiegazioni rapide

Come ClickUp integra la programmazione in coppia con l'IA

Quando si scrive codice, spesso la parte difficile non è scrivere il codice, ma tutto ciò che accade intorno ad esso: il piano degli sprint, il monitoraggio dei bug, la documentazione delle modifiche e mantenere il team allineato.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, è una soluzione all-in-one per il tuo team di sviluppo software.

Ecco come puoi utilizzare la piattaforma di project management software di ClickUp per centralizzare l'intero ciclo di vita dell'ingegneria.

Visualizza i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Views

Visualizza le catene di dipendenza per evitare colli di bottiglia e pianificare il lavoro nell'ordine corretto con ClickUp Views

Con oltre 15 visualizzazioni personalizzate, tra cui Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario, Mappa mentale, Carico di lavoro e altre ancora, tutti i membri del team possono passare istantaneamente alla visualizzazione più adatta alla propria attività.

Gestisci visivamente le attività dello sprint in una lavagna Kanban, effettua una previsione delle sequenze con i diagrammi di Gantt e bilancia la capacità utilizzando la vista Carico di lavoro.

Centralizza la documentazione utilizzando ClickUp Documenti

ClickUp Documenti offre ai team di sviluppo un unico spazio con connessione per creare, organizzare e collaborare ai documenti.

Gli sviluppatori possono creare documenti, wiki e basi di conoscenza illimitati direttamente all'interno di ClickUp. Grazie alla collaborazione in tempo reale, puoi taggare i tuoi colleghi, inserire commenti in linea e persino trasformare sezioni di testo in attività concrete.

Documenta i tuoi endpoint API utilizzando ClickUp Documento

Poiché i documenti affiancano le attività e i progetti, mantengono la connessione con il lavoro in corso. Che tu stia documentando gli endpoint API, acquisendo i retrospettivi degli sprint o creando una base di conoscenze, tutto rimane accessibile e aggiornato.

tieni traccia dello stato con ClickUp Sprint *

La gestione degli sprint tramite fogli di calcolo o strumenti multipli fa perdere rapidamente visibilità ai team di sviluppo. I grafici burndown non riflettono la realtà, gli ostacoli emergono troppo tardi e le priorità del backlog vengono sepolte.

Monitora lo stato di ogni sprint, stabilisci obiettivi chiari e modifica le sequenze secondo necessità, il tutto senza uscire dalla piattaforma con ClickUp Sprints

Con ClickUp Sprints, i tuoi team di sviluppo possono gestire ogni ciclo di sprint all'interno di un unico spazio di lavoro. Imposta le date degli sprint, assegna le attività con story point o durata stimata, monitora i risultati con grafici burndown e velocity in tempo reale e trasferisci automaticamente gli elementi non completati allo sprint successivo.

Offre agli sviluppatori e ai PM la possibilità di visualizzare in modo chiaro e unificato l'intero SDLC.

💡 Suggerimento professionale: cattura istantaneamente le discussioni sul piano degli sprint, gli standup, le revisioni del codice o i dibattiti sull'architettura sotto forma di note strutturate con AI Notetaker in ClickUp.

Automatizza la documentazione, le revisioni e gli standup utilizzando ClickUp Brain

ClickUp Brain ridefinisce il modo in cui i team di sviluppo gestiscono l'SDLC, dal piano al rilascio.

Lascia che il tuo team si concentri sulla scrittura e sulla distribuzione di codice di qualità, mentre Brain si occupa di:

*documentazione automatizzata: genera specifiche, note sull'architettura e descrizioni delle funzionalità/funzione in pochi secondi

Revisioni del codice più veloci: crea rapidamente casi di test e individua immediatamente i casi limite

*aggiornamenti sprint e standup: riepiloga/riassumi i progressi, gli ostacoli e i passaggi successivi senza lavoro richiesto manuale

risposte ai commenti e note:* Redigi bozze di risposta e sintetizza le discussioni in conclusioni chiare

ClickUp Brain aiuta a generare la documentazione del prodotto

Vuoi conoscere la best practice per l'utilizzo dell'IA nella scrittura della documentazione? Questo video ti aiuterà.

Riduci il lavoro manuale con ClickUp Automazioni

Gli sviluppatori non dovrebbero perdere tempo a spostare attività, aggiornare stati o gestire compiti ripetitivi dello sprint.

Automatizza le attività ripetitive per semplificare la programmazione con oltre 100 automazioni integrate in ClickUp

Le automazioni di ClickUp si occupano del lavoro di routine, così il tuo team può concentrarsi sulla creazione, il collaudo e la distribuzione del software. Alcuni casi d'uso includono:

*cicli di sprint ottimizzati: sposta automaticamente le attività pronte dal backlog allo sprint, assegnale e aggiorna lo stato man mano che si procede

*monitoraggio dei bug semplificato: tagga, assegna e assegna priorità ai ticket relativi ai bug non appena vengono segnalati

Revisioni del codice più intelligenti: trigger notifiche ai revisori quando un'attività collegata a una PR cambia stato, riducendo i ritardi

Passaggi più rapidi: assegna automaticamente le attività quando il lavoro passa al controllo qualità e imposta le date di scadenza per mantenere prevedibili i cicli di test

Flussi di lavoro coerenti: standardizza i processi ricorrenti, come la chiusura dei problemi risolti, l'archiviazione degli sprint completati o l'aggiornamento della documentazione, senza intervento manuale

🌟 Bonus: mentre le automazioni gestiscono flussi di lavoro prevedibili, gli agenti autopilota predefiniti di ClickUp funzionano in background e prendono decisioni proattive per il tuo team di sviluppo. Un agente non solo può assegnare un bug, ma anche regolare le priorità dello sprint quando si accumulano gli ostacoli. I team possono anche progettare agenti personalizzati su misura per il loro flusso di lavoro, come un agente che monitora le richieste pull, segnala modelli di codice ad alto rischio o genera automaticamente nota di rilascio. Insieme, trasformano la gestione del flusso di lavoro da aggiornamenti reattivi a un sistema adattivo e intelligente che evolve con il tuo processo.

Monitora la velocità, i bug e la capacità con i dashboard di ClickUp

ClickUp Dashboards raccoglie tutte le metriche del tuo team in un unico centro di comando live. Tieni traccia della velocità degli sprint, dei bug aperti, delle attività collegate alle PR, dei programmi di implementazione e dei carichi di lavoro del team, il tutto in tempo reale.

I dashboard di ClickUp monitorano la velocità degli sprint, il numero di bug o lo stato di implementazione

*i widget personalizzati ti consentono di aggiungere grafici burndown, monitorare i tempi di consegna o confrontare la capacità del team con la produzione effettiva. Invece di rincorrere i report, il tuo team di sviluppo avrà a disposizione un'unica fonte di verità per l'intero SDLC.

Unifica il tuo stack tecnologico con le integrazioni ClickUp

Con le integrazioni ClickUp, il tuo codice, le tue conversazioni e le tue attività rimangono in connessione. Gli sviluppatori possono collegare i commit alle attività, trigger automazioni sui merge PR e ricevere notifiche Slack.

In questo modo, i product manager possono visualizzare lo stato di avanzamento dello sviluppo in ClickUp, mentre gli ingegneri rimangono concentrati sui loro IDE, garantendo meno cambi di contesto, meno aggiornamenti persi e un processo di rilascio più fluido.

📮 ClickUp Insight: Il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti solo per trovare le informazioni di cui ha bisogno, passando da email, chat, nota, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutte le tue attività lavorative (email, chat, documento, attività e nota) in un unico spazio di lavoro ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

Casi d'uso reali della programmazione in coppia con l'IA

Le aziende stanno già facendo affidamento sugli assistenti IA per automatizzare parti del codice e attività ripetitive legate allo sviluppo. Esploriamo cinque casi d'uso in cui l'IA sta facendo la differenza:

Scrittura automatica dei test unitari ✍🏼

Che tu ci creda o no, bastano pochi minuti a uno strumento AI per scansionare intere funzioni/moduli e suggerire test unitari ben strutturati! Puoi quindi rivedere il caso di test e renderlo personalizzato secondo le tue esigenze, invece di scriverlo da zero.

📌 Esempio: Goldman Sachs, una delle principali società di investimento bancario a livello mondiale, ha utilizzato l'IA di Diffblue per generare test unitari Java su larga scala. Ciò che gli ingegneri definivano "un anno di scrittura di test unitari" è stato trasformato in un lavoro da svolgere in una notte. Sono riusciti a ridurre il tempo medio necessario per scrivere ogni caso di test da 30 minuti a soli 10 secondi.

Rifattorizzazione del codice legacy 👩‍💻

Il codice legacy è la rovina dello stato. Fortunatamente, gli assistenti IA possono rivedere istantaneamente il tuo codice, identificare i modelli di codifica vulnerabili più comuni e proporre rifattorizzazioni pulite in pochissimo tempo.

📌 Esempio: StratusNex, un'azienda di software, aveva un codice Java monolitico pieno di logica intricata, un destino comune per le applicazioni legacy. L'uso di strumenti di IA come GitHub Copilot ha aiutato a ridurre il lavoro richiesto umano del 70% e i costi di migrazione del 60%, da 1,2 milioni di euro a 360.000 euro. Ha anche migliorato l'onboarding degli sviluppatori del 40%, riducendo i tempi di inattività.

Generazione di documentazione e file README 🗂️

La creazione della documentazione del codice è un lavoro fondamentale ma noioso. Un assistente AI può analizzare il tuo codice, i commenti e l'intera struttura del progetto per generare automaticamente file API/README accurati e ben formattati.

📌 Esempio: durante la IBM WatsonxTM Challenge del 2024, oltre 150 team interni hanno testato l'assistente di codifica IA di IBM e hanno ridotto del 59% il tempo necessario per la generazione della documentazione. Infatti, uno sviluppatore ha utilizzato prompt in linguaggio naturale per generare codice che ha automaticamente individuato diversi file privi di documentazione. In pochi minuti, sono stati segnalati più di 750 file JavaScript, un'attività che altrimenti avrebbe richiesto settimane di ricerca manuale.

Debugging con spiegazioni basate sull'IA 🪲

Invece di passare da una scheda all'altra per capire cosa non va nel tuo codice, puoi semplicemente chiedere all'IA di spiegarti l'errore/bug, perché potrebbe essersi verificato e come risolverlo.

🛠️ Nella pratica: Gli sviluppatori AWS che utilizzano Amazon Q hanno scoperto che l'IA è in grado di spiegare gli errori in un linguaggio semplice, individuare le cause alla radice e persino generare automaticamente casi di test, consentendo al team di risparmiare ore di ricerca nei file di log.

Piano dello sprint assistita dall'IA 🤖

Oltre alla programmazione hardcore, gli strumenti di IA per lo sviluppo possono anche aiutarti a pianificare e a monitorare lo stato delle tue attività/progetti.

📌 Esempio: per Atrato, una startup in crescita, la gestione dei progetti con strumenti disparati come Notion e Google Drive ha funzionato fino a quando non ha smesso di funzionare. Consolidando le attività, i punti dello sprint e il monitoraggio della velocità nella piattaforma intuitiva e basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp, il team ha ottenuto visibilità sia sulle attività immediate che sulla roadmap più ampia. I risultati erano difficili da ignorare: un aumento del 30% nella velocità di sviluppo e una riduzione del 20% nel sovraccarico di lavoro degli sviluppatori.

🌟 Bonus: per gli sviluppatori, alcune delle intuizioni più importanti avvengono al di fuori dell'IDE, durante la pianificazione degli sprint, i retros o le sessioni ad hoc alla lavagna online. La sfida? Tradurre quelle conversazioni in attività attuabili senza perdere i dettagli. Con Talk-to-Testo di Brain MAX, invece di digitare gli aggiornamenti o scrivere manualmente i commenti sulle attività, gli ingegneri devono solo parlare e Brain MAX trasforma le loro parole in una documentazione chiara, pronta per essere assegnata, sottoposta a monitoraggio e messa in pratica.

Limiti e sfide dell'uso dell'IA nella programmazione in coppia

Certo, l'IA potenzia la tua programmazione, ma non è un supereroe. Come qualsiasi altro strumento, gli assistenti IA e gli editor di codice hanno dei punti deboli di cui ogni sviluppatore dovrebbe essere consapevole:

Lacune contestuali

Un assistente IA è efficace solo nella misura delle sue conoscenze. La condivisione di file parziali o il fornire un prompt vago con dettagli mancanti produrrà una risposta sicura ma incompleta.

✅ Soluzione: fornisci sempre il contesto in anticipo (e in modo chiaro). Includi commit recenti, commenti sulle funzioni o note sull'architettura nei tuoi prompt, in modo che l'IA generi codice contestualmente consapevole.

Pregiudizi ereditati dal codice pubblico

I modelli di IA utilizzano codice pubblico come dati di addestramento, che possono includere pratiche obsolete e modelli di codice distorti (ad esempio, la scelta di librerie popolari ma non sicure). In risultato, è probabile che i suggerimenti di codice dell'IA riflettano questa distorsione.

✅ Soluzione: bilancia l'assistenza dell'IA durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo del software con il giudizio umano. I team dovrebbero rivedere regolarmente il codice suggerito dall'IA rispetto alla best practice attuale per garantire che sia in linea con gli standard del settore.

Eccessiva dipendenza dai suggerimenti dell'IA

È forte la tentazione di chiedere tutto all'IA (e accettare ciecamente i suoi suggerimenti), soprattutto quando si è sotto pressione. Tuttavia, i risultati dell'IA possono essere pieni di errori, specialmente quando si ha a che fare con logiche ad alto rischio o attività specifiche di un determinato settore.

✅ Soluzione: stabilisci dei limiti quando utilizzi l'IA per la codifica e lo sviluppo. Riservala per attività ripetitive e che richiedono molto tempo, come la scrittura di casi di test unitari o la generazione di documentazione. Soprattutto, rivedi sempre i suggerimenti dell'IA prima di accettarli.

Protezione dei dati sensibili

L'invio di codice proprietario all'IA ospitata su cloud può esporre dati sensibili e violare i requisiti di conformità.

✅ Soluzione: scegli strumenti di IA che dispongano di solide politiche di gestione dei dati per garantire la conservazione zero dei dati e un hosting sicuro.

Proprietà intellettuale e questioni etiche

Poiché gli LLM sono addestrati su codice disponibile pubblicamente, i frammenti di codice suggeriti potrebbero involontariamente duplicare codice protetto da copyright, il che potrebbe causarti problemi.

✅ Soluzione: gli sviluppatori possono evitare problemi di copyright eseguendo snippet generati dall'IA attraverso strumenti di controllo del plagio del codice. È inoltre importante che le aziende applichino politiche di revisione chiare, in ordine di evitare violazioni involontarie della proprietà intellettuale.

Ecco come un utente di Reddit riassume la propria esperienza con la programmazione in coppia con l'IA:

Il futuro della programmazione in coppia con l'IA

Nei prossimi anni, la programmazione in coppia con l'IA sarà molto più che una semplice questione di "velocità". Ridisegnerà il modo in cui gli sviluppatori creano, eseguono il debug, collaborano e innovano. Come? Scopriamolo insieme:

Un partner di codice creato appositamente per te

Ogni sviluppatore ha uno stile di lavoro e delle preferenze uniche. Gli strumenti di sviluppo software del futuro impareranno questi modelli e adatteranno i loro suggerimenti di conseguenza. Per i nuovi membri del team, tali strumenti possono anche fungere da guide turistiche del repository, spiegando perché le cose sono costruite in un certo modo.

Individuare gli errori prima che si verifichino

Gli assistenti di programmazione odierni individuano i problemi una volta scritto il codice. Gli strumenti di IA di domani individueranno i modelli che in genere portano a bug e li segnaleranno tempestivamente. Prevedendo i percorsi di codice rischiosi, l'IA ridurrà significativamente i cicli di debug e darà agli sviluppatori maggiore fiducia nelle loro bozze iniziali.

🧠 Curiosità: il primo "bug" in assoluto, risalente al 1947, era una vera falena rimasta incastrata in un relè dell'Harvard Mark II. All'epoca, il debugging significava letteralmente rimuovere gli insetti. Gli strumenti di IA di domani chiuderanno il cerchio, individuando potenziali bug prima che si insinuino nel codice e evitando ore di ricerca dei guasti.

Codice che si ripara da solo

Invece di aspettare che gli sviluppatori controllino i log dopo un crash, i futuri strumenti di IA potrebbero monitorare il software in tempo reale e implementare automaticamente le correzioni al codice. Ad esempio, una piattaforma di IA sarà in grado di rilevare una perdita di memoria in un'app di produzione e correggerla al volo, riducendo i tempi di inattività e risparmiando ore di lavoro degli ingegneri.

Gli sviluppatori come orchestratori, non solo programmatori

In futuro, gli sviluppatori non passeranno la maggior parte del loro tempo a scrivere codice. Piuttosto, guideranno più sistemi di IA e svolgeranno il ruolo di navigatori, assegnando attività, convalidando i risultati e concentrandosi su un'architettura di livello superiore.

ClickUp: il nuovo assistente da aggiungere ai preferiti del tuo team di sviluppo

Una cosa è chiara: l'IA non è qui per sostituire gli sviluppatori, ma per potenziarli.

Dalla scrittura di codice più pulito al mantenimento dei progetti in linea con gli obiettivi, gli strumenti di programmazione in coppia con IA giusti aiutano gli sviluppatori a concentrarsi sul lavoro che fa davvero la differenza. ClickUp è il compagno di lavoro aggiunto ai preferiti del tuo team di sviluppo.

Dall'automazione degli aggiornamenti sprint con Brain all'automazione del monitoraggio dei bug tramite Automazioni, dalla visualizzazione dell'SDLC nei Dashboard alla connessione del codice con Integrations, ClickUp riunisce tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno in un unico posto. Inoltre, con Brain MAX, puoi scegliere il tuo modello linguistico di grandi dimensioni preferito.

Una volta risolto questo problema, il tuo team potrà concentrarsi su ciò che conta di più: promuovere l'innovazione e migliorare la qualità del codice.

Domande frequenti (FAQ)

I team aziendali possono adottare in tutta sicurezza la programmazione in coppia con l'IA scegliendo uno strumento che offra conformità SOC 2, implementazioni cloud sicure, crittografia inattiva e in transito e rigorosi controlli sulla privacy dei dati.

Sebbene l'IA sia eccellente nell'individuare problemi comuni come errori di sintassi o segnali di allarme relativi alle prestazioni, non possiede il giudizio e la capacità decisionale sfumata di uno sviluppatore esperto. Le revisioni umane continuano a svolgere un ruolo insostituibile nella valutazione dell'architettura, della logica aziendale e dei casi limite che l'IA non è in grado di comprendere appieno.

La maggior parte degli strumenti di IA supporta vari linguaggi di programmazione, tra cui Python, JavaScript, C#, Java, TypeScript, Go e altri. Tuttavia, questa copertura non è universale. Esistono strumenti specializzati nei linguaggi di sviluppo web, mentre altri supportano framework di nicchia o emergenti.

Sorprendentemente piccolo. La maggior parte degli strumenti si integra direttamente negli IDE già utilizzati dagli sviluppatori, quindi il flusso di lavoro risulta simile. È sufficiente iniziare a digitare e i suggerimenti o gli snippet dell'IA appariranno secondo necessità.