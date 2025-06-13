I 10 migliori software di gestione delle risorse di marketing (MRM) del 2026

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Stai cercando il miglior software di gestione delle risorse di marketing (MRM) per ottimizzare le tue campagne e tenere tutto in ordine? Sei nel posto giusto.

Con un numero crescente di persone, risorse di marca e canali di marketing da gestire, non bastano più fogli di calcolo e strumenti sparsi qua e là. Hai bisogno di un sistema centralizzato per pianificare, effettuare il monitoraggio e gestire tutte le tue risorse senza confusione.

In questa guida abbiamo selezionato 10 strumenti MRM con una valutazione alta che possono aiutarti a semplificare le operazioni di marketing, migliorare la collaborazione e ottenere il massimo dal tuo budget. Che tu faccia parte di un piccolo team o di una grande azienda, troverai il software adatto al tuo flusso di lavoro e in grado di adattarsi alle tue esigenze.

💡 Consiglio dell'esperto: Se il tuo team si chiede continuamente: "Dov'è l'ultimo logo?" o "Quale versione del brief stiamo usando?", è ora di investire in uno strumento MRM.

Perché i software MRM sono diventati più essenziali che mai

Ai team di marketing moderni viene richiesto di fare di più con meno risorse – più campagne, più contenuti, più piattaforme – senza un aumento significativo di tempo o budget. È proprio per questo che i software di gestione delle risorse di marketing sono diventati indispensabili. Offrono ai team un modo più intelligente per gestire tutte le loro variabili – persone, risorse, scadenze e dati sulle prestazioni – in un unico posto.

Con il giusto software di gestione delle risorse di marketing, avrai a disposizione una funzione integrata di gestione delle attività per assegnare il lavoro in modo chiaro, un sistema di gestione delle risorse per mantenere organizzati i file del tuo brand e l'automazione del flusso di lavoro per muoverti più velocemente senza perdere il controllo. Aggiungi reportistica, gestione degli utenti, strumenti di collaborazione e sicurezza, e avrai una soluzione completa per far funzionare le tue operazioni di marketing come un meccanismo ben oliato.

In poche parole, il software MRM non è più solo un "optional": è ciò che permette ai team moderni di rimanere agili, allineati e all'avanguardia.

I migliori software per la gestione delle risorse di marketing in sintesi

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp – Dashboard personalizzabili per il monitoraggio delle risorse – Vista Carico di lavoro integrata – Modelli intelligenti per i flussi di lavoro di marketing – Potenti integrazioni (Slack, Zoom, Trello) Teams di tutte le dimensioni alla ricerca di un sistema MRM flessibile e completo Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Adobe Campaign – Creazione dinamica di contenuti – Gestione delle campagne multicanale – Integrazione con Adobe Analytics Le grandi aziende che già utilizzano gli strumenti Adobe Prezzi personalizzati Miro – Lavagne interattive per la generazione di idee – Modelli per l'organizzazione delle attività – Videoconferenze integrate – Integrazioni di strumenti per piccoli team Piccoli team che necessitano di una soluzione MRM semplice e intuitiva Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese Papirfly – Potente sistema di gestione delle risorse digitali – Ricerca delle risorse basata su tag – Flussi di lavoro interattivi per l'esecuzione delle campagne Teams di medie e grandi dimensioni incentrati sul controllo delle risorse del marchio Prezzi personalizzati Kantata – Previsione della forza lavoro – Motore di abbinamento delle competenze – Potenti strumenti di automazione delle attività e del flusso di lavoro Teams che gestiscono insieme le risorse e la pianificazione del personale Prezzi personalizzati Monday.com – Bacheche e dashboard personalizzate – Monitoraggio del tempo e delle attività – Automazioni che favoriscono la collaborazione Piccole e medie imprese che necessitano di flussi di lavoro di marketing collaborativi Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 8 $ al mese Wrike – Assegnazione di tag alle attività tra i vari reparti – Correzione di bozze e approvazione online – Moduli di richiesta personalizzati per i manager Teams che desiderano un MRM personalizzabile con reportistica approfondita Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 9,80 $ al mese HubSpot Marketing Hub – Integrazione completa con il CRM – Automazioni per email e campagne – Attribuzione multi-touch per il monitoraggio del ROI Aziende alla ricerca di un ecosistema di marketing completo I piani a pagamento partono da 890 $ al mese Brandfolder – Etichettatura delle risorse basata sull'IA – CDN intelligente per una distribuzione più rapida – Area di lavoro centralizzata per le campagne Teams di grandi dimensioni che gestiscono un enorme volume di risorse di marca Prezzi personalizzati MarcomCentral – Monitoraggio della scadenza delle risorse – Gestione end-to-end del flusso di lavoro – Piattaforma di analisi integrata Teams aziendali che necessitano di un controllo completo sul ciclo di vita delle risorse Prezzi personalizzati

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

I 10 migliori software per la gestione delle risorse di marketing

Cominciamo a distinguere il meglio dal resto. Ecco l'elenco dei migliori software per la gestione delle risorse di marketing.

1. ClickUp

Inizia gratis Fai brainstorming, pianifica e realizza i programmi di marketing del tuo team: dalle campagne multicanale agli eventi globali e molto altro ancora con ClickUp

ClickUp si distingue come la piattaforma definitiva per la gestione delle risorse di marketing, offrendo una solida suite di funzionalità/funzioni che consentono ai professionisti del marketing di pianificare, eseguire e ottimizzare il proprio lavoro, il tutto in un unico posto.

ClickUp Task Management consente ai team di marketing di organizzare, dare priorità e monitorare ogni campagna e risultato atteso. Assegna attività, imposta scadenze e visualizza lo stato delle attività nelle viste Elenco, Bacheca o Calendario in base al tuo flusso di lavoro.

Con ClickUp Docs, puoi centralizzare i brief delle campagne, i calendari dei contenuti e le risorse creative. Collabora in tempo reale, incorpora file multimediali e mantieni tutta la documentazione del progetto accessibile e organizzata.

Utilizza ClickUp Automations per automatizzare le attività di marketing ripetitive come l'assegnazione dei compiti, l'aggiornamento degli stati o l'invio di promemoria, in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla strategia e sulla creatività. Puoi monitorare i KPI, lo stato di avanzamento delle campagne e l'allocazione delle risorse con ClickUp Dashboards. Ti consente di visualizzare i dati con widget personalizzabili per prendere decisioni più intelligenti e rapide.

Scopri come i team di marketing utilizzano le automazioni di ClickUp 👇

Collega ClickUp a oltre 1.000 strumenti, come Slack, Google Drive e HubSpot, per ottimizzare il tuo stack di marketing e mantenere tutto il tuo lavoro in sincronia con ClickUp Integrations.

🧰 Ideale per: team di qualsiasi dimensione alla ricerca di una soluzione MRM all-in-one altamente personalizzabile 👥 Dimensione del team: dai piccoli team alle grandi aziende (da 1 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ideale per team remoti e ibridi che coordinano flussi di lavoro di marketing multicanale con chiarezza

✨ Funzionalità principali

👍 Pro “ClickUp ha costantemente superato le mie aspettative e lo consiglio vivamente a chiunque cerchi uno strumento versatile e efficiente per il project management.”

— Utente G2

👎 Contro “Una delle difficoltà che ho riscontrato è l’enorme quantità di funzionalità/funzioni in arrivo elencate nella roadmap… gli aggiornamenti frequenti… a volte può essere difficile stare al passo.”

— Utente G2

💰 Prezzi

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

📣 Approfondimento di marketing: Le campagne di successo non nascono in compartimenti stagni. Uno spazio di lavoro condiviso aiuta i team a collaborare senza pestarsi i piedi a vicenda.

2. Adobe Campaign

Adobe Campaign è una solida piattaforma di gestione delle campagne pensata per le aziende che realizzano campagne di marketing personalizzate su larga scala. Aiuta i team a progettare, automatizzare e inviare messaggi tramite email, dispositivi mobili, web e altro ancora, il tutto da un'unica interfaccia.

Puoi gestire i segmenti di pubblico, creare percorsi dei clienti complessi e effettuare il monitoraggio delle prestazioni utilizzando dati in tempo reale. La sua integrazione con Adobe Analytics e altri strumenti di Adobe Experience Cloud lo rende particolarmente potente per le aziende che già utilizzano l'ecosistema Adobe.

Grazie a flussi di lavoro drag-and-drop, messaggistica automatizzata e funzionalità avanzate di targeting, Adobe Campaign offre ai team di marketing il controllo completo sulle loro campagne multicanale, aiutandoli al contempo a mantenere coerenza e personalizzazione su larga scala. È la soluzione ideale per i team con percorsi dei clienti complessi e che necessitano di campagne ad alto volume.

🧰 Ideale per: team di medie e grandi aziende che necessitano di coordinare campagne multicanale 👥 Dimensione del team: organizzazioni di medie e grandi dimensioni (da 50 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ottimo per le grandi aziende che organizzano campagne personalizzate su email, dispositivi mobili e web

✨ Funzionalità principali

Flussi di lavoro delle campagne con funzione drag-and-drop

Modifica in tempo reale e test A/B per le email

Dati centralizzati su pubblico e profili

Profonda integrazione con Adobe Analytics

👍 Vantaggi“Adobe Campaign è particolarmente adatto alla creazione e alla progettazione di campagne multicanale per il marketing rivolto ai consumatori.”

— Utente G2

👎 Contro“Può essere un po' instabile, ma nel complesso è facile da usare.”

— Utente G2

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,1/5 (352 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (165 recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: se stai ancora gestendo le sequenze delle campagne su fogli di calcolo, è ora di passare a uno strumento pensato appositamente per i team di marketing.

3. Miro

Miro è una lavagna online e una piattaforma di collaborazione visiva creata per aiutare i team a fare brainstorming, pianificare e realizzare idee insieme, indipendentemente dal luogo in cui lavorano. La sua tela infinita, l'interfaccia drag-and-drop e i modelli predefiniti rendono facile organizzare flussi di lavoro complessi, mappare strategie e condurre riunioni interattive in tempo reale.

Miro si integra con strumenti popolari come Jira, Slack, Asana e Google Workspace per riunire tutta la tua pianificazione e i tuoi contenuti in un unico spazio collaborativo.

I team possono collaborare in tempo reale, aggiungere post-it, creare diagrammi e votare le idee, il tutto senza mai uscire dalla bacheca. Che tu stia conducendo un workshop da remoto, lanciando una campagna di marketing o definendo una roadmap di prodotto, Miro rende l'intero processo più coinvolgente, visivo e coordinato.

🧰 Best for: Teams che desiderano una semplice area di lavoro visiva per l'ideazione e la pianificazione 👥 Dimensione del team: da piccoli a grandi team (fino a livello di azienda) 💡 Caso d'uso ideale: ideale per team ibridi che organizzano workshop da remoto o sessioni di pianificazione degli sprint

✨ Funzionalità principali

Tela infinita con modelli drag-and-drop

Strumenti di collaborazione e votazione in tempo reale

Strumenti integrati di chat video e lavagna online

Integrazioni con le app più diffuse per la gestione dei progetti e la collaborazione

👍 Vantaggi

"È intuitivo, flessibile e rende la collaborazione semplicissima... Uno strumento indispensabile per sessioni creative e di alta produttività!" — Utente G2

"È intuitivo, flessibile e rende la collaborazione semplicissima... Uno strumento indispensabile per sessioni creative e di alta produttività!"

— Utente G2

👎 Contro

«Sebbene Miro sia potente, la sua vasta gamma di funzioni può risultare opprimente per i neofiti.» — Utente G2

«Sebbene Miro sia potente, la sua vasta gamma di funzioni può risultare opprimente per i neofiti.»

— Utente G2

💰 Prezzi

Piano Free disponibile

Team: 8 $/utente/mese

Aziendale: 16 $/utente/mese

Aziende: prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

📦 Lo sapevi? Una libreria di risorse centralizzata può ridurre i ritardi di produzione, semplicemente limitando gli scambi di e-mail dovuti alla mancanza di file.

4. Papirfly

Papirfly è una piattaforma di gestione del marchio e creazione di contenuti progettata per aiutare i team globali a mantenere la coerenza del marchio su larga scala. Combina una potente gestione delle risorse digitali con modelli personalizzabili e flussi di lavoro di approvazione integrati, consentendo a chiunque nel tuo team di creare contenuti conformi al marchio senza competenze di progettazione.

Papirfly semplifica la centralizzazione di loghi, video, presentazioni e risorse di marketing, garantendo al contempo il controllo delle versioni e la coerenza del marchio in tutti i mercati. La sua interfaccia intuitiva consente ai team locali di adattare le campagne globali, risparmiando tempo e riducendo il carico di lavoro dei team creativi.

Grazie all'accesso basato sui ruoli e alle informazioni dettagliate sull'utilizzo, i responsabili del marketing possono gestire la creazione dei contenuti e la distribuzione delle risorse in modo più efficiente. Ideale per le aziende con team distribuiti, Papirfly aiuta a semplificare la governance del marchio senza rallentare l'esecuzione.

🰭 Ideale per: i brand che necessitano di un controllo rigoroso e di un facile accesso alla propria libreria di risorse 👥 Dimensione del team: da medie imprese a grandi aziende (da 50 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ottimo per i team di marketing globali che necessitano di coerenza del marchio e creazione decentralizzata dei contenuti

✨ Funzionalità principali

Gestione centralizzata delle risorse digitali con tagging basato sull'IA

Strumenti per la creazione di modelli in linea con il brand

Flussi di approvazione e richiesta semplificati

Autorizzazioni basate sui ruoli e analisi

👍 Vantaggi

“Il sistema di gestione delle risorse personalizzabile di Papirfly ci ha offerto la flessibilità necessaria per organizzare le nostre risorse interne in modo funzionale per il nostro team.” — Utente G2

“Il sistema di gestione delle risorse personalizzabile di Papirfly ci ha offerto la flessibilità necessaria per organizzare le nostre risorse interne in modo funzionale per il nostro team.”

— Utente G2

👎 Contro

«I modelli sono personalizzabili solo in fase di progettazione... il che a volte impedisce l'introduzione di innovazioni.» — Utente G2

«I modelli sono personalizzabili solo in fase di progettazione... il che a volte impedisce l'introduzione di innovazioni.»

— Utente G2

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 100 recensioni)

📮ClickUp Insight: Il 16% dei manager ha difficoltà a integrare gli aggiornamenti provenienti da più strumenti in una visione d'insieme coerente. Quando gli aggiornamenti sono sparsi, si finisce per dedicare più tempo a mettere insieme le informazioni e meno tempo alla gestione. Il risultato? Oneri amministrativi inutili, informazioni perse e disallineamenti. Con lo spazio di lavoro all-in-one di ClickUp, i manager possono centralizzare attività, documenti e aggiornamenti, riducendo il lavoro superfluo e mettendo in evidenza le informazioni più importanti, proprio quando servono. 💫 Risultati reali: riunisci 200 professionisti in un unico spazio di lavoro ClickUp, utilizzando modelli personalizzabili e il monitoraggio del tempo per ridurre i costi generali e migliorare i tempi di consegna in più sedi.

5. Kantata

Kantata (precedentemente Mavenlink) è una piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA) progettata per aiutare i team di marketing e di servizi a gestire il personale, i progetti e i profitti in un unico posto. Combina la pianificazione delle risorse, il monitoraggio dei progetti, la gestione dei tempi e delle spese e le previsioni finanziarie per offrirti una visibilità completa sulla capacità del team e sullo stato di salute dei progetti.

Con Kantata, puoi assegnare le persone giuste al lavoro giusto in base a competenze, disponibilità e tempistiche, migliorando l'utilizzo delle risorse e la velocità di consegna. Offre inoltre dashboard personalizzate, reportistica in tempo reale e integrazioni con strumenti come Salesforce e QuickBooks. Che tu stia gestendo campagne interne o progetti rivolti ai clienti, Kantata mantiene le tue operazioni snelle e scalabili.

🧰 Ideale per: team che necessitano di previsioni dettagliate sulle risorse e di abbinamento delle competenze 👥 Dimensione del team: team di medie e grandi dimensioni (da 50 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ideale per agenzie o team che gestiscono più progetti per i clienti e il personale in parallelo

✨ Funzionalità principali

Pianificazione e previsione delle risorse affidabili

Dipendenze tra attività e visualizzazioni Gantt/Calendario

Monitoraggio del tempo e delle spese

Portale clienti e dashboard delle prestazioni

👍 Vantaggi

“Una delle funzionalità distintive di Kantata è la sua capacità di garantire una connessione senza soluzione di continuità tra la reportistica finanziaria e l'esecuzione dei progetti.” — Utente G2

“Una delle funzionalità/funzioni distintive di Kantata è la sua capacità di garantire una connessione senza soluzione di continuità tra la reportistica finanziaria e l'esecuzione dei progetti.”

— Utente G2

👎 Contro

“Un aspetto che potrebbe essere migliorato è la personalizzazione della reportistica.” — Utente G2

“Un aspetto che potrebbe essere migliorato è la reportistica personalizzata.”

— Utente G2

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,2/5 (oltre 1000 recensioni)

🚧 Colli di bottiglia comuni: l'attesa delle approvazioni è uno dei motivi principali per cui i progetti di marketing subiscono ritardi. I flussi di lavoro intelligenti risolvono questo problema.

6. Monday.com

Monday.com è una piattaforma flessibile per la gestione del lavoro, progettata per ottimizzare i flussi di lavoro di marketing dalla pianificazione all'esecuzione. Grazie a bacheche personalizzabili, viste Gantt e modelli specifici per il marketing, centralizza calendari dei contenuti, risorse delle campagne e approvazioni in un unico hub collaborativo. Gli strumenti integrati di gestione delle risorse e di annotazione aiutano i team a rivedere e condividere i file senza sforzo.

Troverai anche automazioni che riducono le attività ripetitive, oltre a più di 200 integrazioni, tra cui HubSpot, Canva e Figma, per collegare tutte le parti del tuo stack di marketing. L'interfaccia intuitiva e i dashboard basati sull'IA rendono facile il monitoraggio di budget, sequenze e capacità del team in tempo reale.

Che tu stia conducendo campagne multicanale o gestendo revisioni creative, Monday.com porta trasparenza e automazioni al centro del tuo processo di marketing.

🧰 Ideale per: team di piccole e medie dimensioni alla ricerca di uno strumento di monitoraggio dei progetti facile da configurare 👥 Dimensione del team: da piccolo a medio (10–200 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: perfetto per team in rapida crescita che hanno bisogno di centralizzare la comunicazione e il monitoraggio dei progressi

✨ Funzionalità principali

Bacheche personalizzabili con visualizzazioni Kanban/Tabella

Semplice strumento per le automazioni

Monitoraggio del tempo e dashboard con grafici

Onboarding intuitivo e supporto reattivo

👍 Vantaggi

“È facile creare moduli sia per uso interno che esterno e le automazioni semplici sono molto facili da configurare.” — Utente G2

“È facile creare moduli sia per uso interno che esterno e le automazioni semplici sono molto facili da configurare.” — Utente G2

👎 Contro

"Le email e le attività potrebbero essere migliorate, poiché a volte si verificano dei ritardi." — Utente G2

"Le email e le attività potrebbero essere migliorate, poiché a volte si verificano dei ritardi." — Utente G2

💰 Prezzi

Piano Free (fino a 2 postazioni con 3 bacheche)

Basic: a partire da 9 € al mese per utente

Standard, Pro, Enterprise: prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

📸 Parliamoci chiaro: se ti ci vogliono più di 10 secondi per trovare la versione "final_final_v3" del tuo logo, la tua gestione delle risorse ha bisogno di una mano.

7. Wrike

Wrike è una piattaforma di gestione del lavoro ricca di funzionalità, progettata per aiutare i team di marketing e creativi a gestire progetti complessi con chiarezza. Offre flussi di lavoro personalizzabili, diagrammi di Gantt, strumenti di Correzione di bozze e approvazione e collaborazione in tempo reale.

Wrike consente ai team di creare viste dettagliate delle attività, tagging interdipartimentale e moduli di inserimento strutturati, perfetti per l'esecuzione standardizzata delle campagne. Il monitoraggio delle risorse e del carico di lavoro ti aiuta a tenere sotto controllo la capacità, mentre i dashboard e la reportistica integrati offrono informazioni a colpo d'occhio.

Con oltre 400 integrazioni, tra cui Salesforce, Adobe Creative Cloud e Microsoft, Wrike collega i tuoi strumenti di marketing senza soluzione di continuità. Sebbene richieda un periodo di apprendimento, una volta configurato, supporta operazioni scalabili e un solido coordinamento del team.

🧰 Ideale per: team di marketing che necessitano di funzionalità avanzate di personalizzazione dei progetti e reportistica 👥 Dimensione del team: da medie imprese a grandi aziende (da 20 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ottimo per campagne complesse che richiedono la correzione di bozze e un monitoraggio dettagliato delle risorse

✨ Funzionalità principali

Flussi di lavoro personalizzati con correzione di bozze integrata

Diagrammi di Gantt + panoramica del carico di lavoro/delle risorse

Cross-tagging e moduli di inserimento dati per la strutturazione

Oltre 400 integrazioni per l'allineamento della catena di strumenti

👍 Vantaggi

“Le dashboard, i report e le schede di analisi ci offrono la visibilità necessaria per il monitoraggio dei progressi, l'identificazione dei colli di bottiglia e la presa di decisioni più intelligenti in tempi più rapidi.” — Utente G2

“Le dashboard, i report e le schede di analisi ci offrono la visibilità necessaria per il monitoraggio dello stato, l'identificazione dei colli di bottiglia e la presa di decisioni più intelligenti in tempi più rapidi.”

— Utente G2

👎 Contro

«Spesso è lento e va in crash quando è sotto carico» — Utente G2

«Spesso è lento e va in crash quando è sotto carico»

— Utente G2

💰 Prezzi

Piano Free disponibile

Team: 9,80 $/utente/mese

Aziendale: 24,80 $/utente/mese

Enterprise & Pinnacle: prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 1000 recensioni)

📆 Curiosità: il termine "campagna" nel marketing deriva dalla strategia militare, poiché il marketing è, per molti versi, una battaglia per conquistare l'attenzione.

8. HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub è una piattaforma completa di inbound marketing progettata per unificare tutte le tue attività di marketing — dalle e-mail e dai social media alla SEO e all'analisi dei dati — integrandole nel loro solido CRM. Consente ai team di marketing di progettare campagne e-mail, creare landing page, automatizzare i flussi di lavoro, segmentare il pubblico e effettuare il monitoraggio delle prestazioni con facilità.

Grazie alle funzionalità integrate di analisi, attribuzione dei ricavi e reportistica basata sull'IA, i team ottengono informazioni dettagliate sull'efficacia delle campagne e sul ROI. Le integrazioni profonde con strumenti come Salesforce, Zoom e Shopify contribuiscono a rendere HubSpot un hub centrale per tutte le operazioni di marketing.

Ideale per team in espansione, offre flessibilità sia ai professionisti del marketing B2B che a quelli B2C che desiderano ottimizzare le operazioni e allineare gli obiettivi commerciali e di marketing. La sua interfaccia intuitiva rende accessibile la creazione di campagne complesse senza richiedere competenze tecniche approfondite.

🧰 Ideale per: aziende che necessitano di una profonda integrazione tra CRM e marketing e di attribuzione dei lead 👥 Dimensione del team: dalle piccole imprese alle grandi aziende (da 10 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: perfetto per i team che desiderano automatizzare il lead nurturing e effettuare il monitoraggio delle prestazioni su una piattaforma centralizzata

✨ Funzionalità principali

Strumento visivo per la creazione di email e landing page

Flussi di lavoro automatizzati e lead scoring

Attribuzione delle entrate multi-touch

Dashboard di analisi e reportistica integrate

👍 Vantaggi

“La piattaforma all-in-one ci permette di gestire in modo efficiente le nostre attività di email marketing, i contenuti, i social media e l'analisi dei dati in un unico posto, consentendoci di risparmiare tantissimo tempo.” — Utente G2

“La piattaforma all-in-one ci permette di gestire in modo efficiente le nostre attività di email marketing, i contenuti, i social media e l'analisi dei dati in un unico posto, consentendoci di risparmiare tantissimo tempo.”

— Utente G2

👎 Contro

"Il modello di prezzo può risultare un po' limitante man mano che l'azienda cresce." — Utente G2

"Il modello di prezzo può risultare un po' limitante man mano che l'azienda cresce."

— Utente G2

💰 Prezzi

Piano Free disponibile

Versione Professional: 890 $ al mese

Azienda: 3.600 $ al mese

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,4/5 (oltre 12.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.000 recensioni)

📚 Leggi anche: Scopri questi strumenti CRM per il marketing!

9. Brandfolder

Brandfolder è una potente piattaforma di gestione delle risorse digitali che aiuta i team di marketing a centralizzare, organizzare e distribuire le risorse del marchio a livello globale. Il tagging basato sull'IA, il solido supporto dei metadati e la distribuzione CDN intelligente rendono facile trovare, visualizzare in anteprima e condividere immagini, video, documenti e altro ancora, il tutto da un unico hub centralizzato.

Grazie al controllo avanzato delle versioni, alle regole di scadenza e alle autorizzazioni basate sui ruoli, Brandfolder garantisce la coerenza del marchio e la sicurezza su larga scala. Ideale per i team distribuiti, supporta una collaborazione senza soluzione di continuità e semplifica la governance globale delle risorse. Le facili integrazioni con strumenti come Creative Cloud e i sistemi CMS ottimizzano ulteriormente i flussi di lavoro.

Progettato per le aziende di medie dimensioni e Enterprise, Brandfolder coniuga sofisticatezza e funzionalità intuitive, rendendo l'adozione del DAM più agevole ed efficace, anche per gli utenti meno esperti.

🧰 Ideale per: marchi aziendali che gestiscono librerie di risorse ampie e complesse 👥 Dimensione del team: medio-grande (da 100 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ottimo per team di marketing distribuiti che necessitano di un accesso centralizzato e di una gestione centralizzata delle risorse del marchio

✨ Funzionalità principali

Tagging dei metadati basato sull'IA e ricerca intelligente

Smart CDN per una distribuzione dei contenuti veloce e sicura

Controllo delle versioni e flussi di lavoro relativi alla scadenza delle risorse

Autorizzazioni basate sui ruoli e controlli di accesso degli utenti

👍 Vantaggi

“Esistono tantissimi modi per filtrare e analizzare i risultati di ricerca.” — Utente G2

“Esistono tantissimi modi per filtrare e analizzare i risultati di ricerca.”

— Utente G2

👎 Contro

“L'utilizzo di CI Hub è complicato e, francamente, preferiamo evitarlo.” — Utente G2

“L'utilizzo di CI Hub è complicato e, francamente, preferiamo evitarlo.”

— Utente G2

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

🎯 Saggezza della vecchia scuola: “Metà dei soldi che spendo in pubblicità è sprecata…” Ma con gli strumenti giusti, finalmente saprai quale metà.

10. MarcomCentral

MarcomCentral è una piattaforma di gestione delle risorse e della stampa di livello aziendale, pensata per le grandi organizzazioni che desiderano centralizzare i materiali di marketing e le automazioni. Offre modelli personalizzabili sia per le risorse digitali che per quelle fisiche, completi di flussi di lavoro di approvazione, funzionalità di stampa su richiesta e analisi per monitorare l'utilizzo e la scadenza delle risorse.

MarcomCentral aiuta i team di marketing a eliminare i silos di contenuti consentendo ai team sul campo, agli affiliati e ai partner di accedere e personalizzare le risorse approvate dal marchio tramite un portale. Il sistema supporta operazioni scalabili in tutte le regioni, garantendo la coerenza del marchio e accelerando la distribuzione dei materiali.

Grazie alla gestione delle versioni dei modelli e ai moduli di inserimento strutturati, semplifica i flussi di lavoro complessi mantenendo al contempo la governance. Sebbene la configurazione possa essere complessa, MarcomCentral eccelle in ambienti di marketing strutturati e su larga scala.

🧰 Ideale per: grandi aziende che necessitano di un controllo efficace delle risorse cartacee e digitali 👥 Dimensione del team: da medie imprese a grandi aziende (da 100 a oltre 1.000 utenti) 💡 Caso d'uso ideale: Ottimo per le aziende che desiderano standardizzare i modelli e automatizzare la distribuzione delle risorse tra i team globali

✨ Funzionalità principali

Modelli personalizzabili con stampa su richiesta

Flussi di lavoro automatizzati per l'approvazione e l'acquisizione

Analisi sull'utilizzo e sulla scadenza delle risorse

Portale brandizzato per l'accesso da parte del personale nel campo e dei franchisee

👍 Vantaggi

“La piattaforma è intuitiva e si adatta alle nostre esigenze.” — Utente G2

“La piattaforma è intuitiva e si adatta alle nostre esigenze.”

— Utente G2

👎 Contro

«A volte gli utenti hanno difficoltà ad accedere al sito.» — Utente G2

«A volte gli utenti hanno difficoltà ad accedere al sito.»

— Utente G2

💰 Prezzi

Prezzi personalizzati

⭐ Valutazioni su G2 e Capterra

G2: 4,1/5 (oltre 88 recensioni)

Capterra: 5,0/5 (oltre 25 recensioni)

📣 In tutta sincerità: la collaborazione non significa solo chattare, ma disporre delle informazioni giuste, al momento giusto e nel posto giusto.

Trova il software di gestione delle risorse di marketing più adatto al tuo team

Gli strumenti di gestione delle risorse di marketing sono preziosi per le aziende che desiderano espandere la propria presenza sul mercato. Queste soluzioni offrono una vasta gamma di funzionalità, dai flussi di lavoro automatizzati e la gestione delle attività ai report analitici e al monitoraggio delle risorse.

Ogni piattaforma MRM presenta punti di forza e di debolezza specifici, quindi è importante valutarle attentamente prima di prendere una decisione.

Un modo per iniziare il processo di ricerca è provare direttamente questi software MRM. Con ClickUp, avrai accesso alla nostra vasta libreria di modelli di marketing, al sistema di gestione delle attività e a molto altro ancora.

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