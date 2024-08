Gestione delle risorse di marketing: Processi, benefici e buone pratiche

Lavorare nel marketing è emozionante e gratificante. Si può dare sfogo alla produttività e trovare modi fantastici e innovativi per far innamorare i clienti del proprio prodotto o servizio. 🎨

Ma non è tutto rose e fiori nel mondo del marketing: ci sono anche diversi vincoli da tenere a mente. Non è che abbiate tutti i soldi, il personale e il tempo del mondo per trasformare ogni idea promettente in realtà.

Dovete essere intelligenti nell'uso del budget, del tempo e del capitale umano, ed è questo il senso della gestione delle risorse di marketing (MRM). Vi aiuta a sfruttare al meglio le vostre risorse al limite per aumentare l'efficienza dei vostri lavori richiesti.

In questo articolo vi guideremo attraverso le basi della gestione delle risorse di marketing per aiutarvi a gestire le vostre campagne di marketing nel modo più efficace possibile. Condivideremo anche alcuni suggerimenti e strumenti di MRM per raggiungere una collaborazione e un'efficienza ottimali all'interno del vostro dipartimento di marketing.

Cos'è la gestione delle risorse di marketing?

La gestione delle risorse di marketing (MRM) è un insieme di attività e strumenti per pianificare e sfruttare il budget, il tempo, le risorse umane, la tecnologia e le forniture per ottimizzare le operazioni di marketing.

In poche parole, l'MRM è l'arte di bilanciare le risorse al limite per far funzionare le campagne di marketing come una macchina ben oliata. ⚙️

L'MRM viene spesso percepito come un tipo di soluzione software, mentre in realtà si tratta di un approccio olistico al coordinamento e alla massimizzazione delle risorse per allinearsi agli obiettivi di marketing generali. Tuttavia, per facilitare l'MRM in un ambiente di marketing in costante evoluzione, è fondamentale adottare la tecnologia, in particolare gli strumenti di gestione delle risorse di marketing digitale.

MRM vs. CRM

MRM e CRM possono sembrare simili, ma quella lettera fa un'enorme differenza. 🔠

CRM sta per gestione delle relazioni con i clienti una pratica di gestione e analisi delle interazioni con i clienti per migliorare le relazioni, aumentare la fidelizzazione e facilitare la crescita. Uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti aiuta a raccogliere, gestire e visualizzare i dati dei clienti e a monitorare le interazioni, nonché a comunicare con i propri collaboratori e a definire strategie.

Sebbene le loro aree di interesse siano diverse, sia l'MRM che il CRM aiutano in ultima analisi a ottimizzare le strategie di marketing e le campagne future. I dati raccolti sui clienti possono aiutare a personalizzare le iniziative di marketing e a conquistare il pubblico di riferimento.

Inoltre, questi dati possono far luce sulle inefficienze e fornire preziose informazioni in base alle quali è possibile reindirizzare le risorse di marketing dove sono più necessarie.

Attività di gestione delle risorse di marketing

Ogni attività nell'ambito della gestione delle risorse di marketing rientra in una delle quattro fasi principali:

1. Pianificazione

Improvvisare e fidarsi del proprio istinto può essere fruttuoso, ma la gestione delle risorse di marketing preferisce piani a prova di bomba. Pertanto, il primo passaggio verso una gestione efficiente delle risorse è la creazione di una strategia in cui definire gli obiettivi e le finalità, progettare un'azione di marketing e di marketing calendario di marketing , e selezione i KPI rilevanti per il monitoraggio dello stato e dell'esito positivo.

Durante questa fase, si profila e si analizza il pubblico e il suo comportamento, si verifica cosa fanno i concorrenti e si identificano le tendenze rilevanti per la campagna di marketing.

Gli strumenti software di qualità per la gestione delle risorse di marketing sono dotati di funzionalità/funzione di pianificazione strategica che aiutano a delineare e visualizzare gli obiettivi per garantire che il reparto marketing sia sulla stessa pagina. Questi strumenti supportano la flessibilità, in modo da poter modificare i piani al volo per adattarli alle mutevoli richieste del mercato o dei clienti.

Suggerimento: Il Modello di roadmap strategica di ClickUp vi aiuta ad allineare le risorse intorno ad oggetti condivisi, a dare vita ai vostri piani e a massimizzare l'impatto di ogni iniziativa. È personalizzabile e consente di correggere facilmente la rotta ogni volta che è necessario aggiornare il piano. 😎

Visualizzate la roadmap strategica del vostro team e pianificate meglio l'esito positivo della vostra squadra con questo modello

2. Programmazione

Nella fase di pianificazione, si popola il calendario di marketing, si suddividono gli obiettivi in attività cardine e compiti, si aggiungono informazioni dettagliate per ogni attività e si monitorano attentamente gli stati di avanzamento.

Il vostro strumento di gestione delle risorse di marketing dovrebbe consentirvi di programmare in un attimo tutte le attività relative alla vostra campagna di marketing. Dovrebbe offrire opzioni per la creazione di attività secondarie e relazioni tra le attività per mantenere organizzati i flussi di lavoro.

3. Assegnazione

Ora è il momento di allocare le risorse in base al vostro programma. Decidete quante persone volete che si occupino di un'attività e quanto tempo e denaro investire in un'attività specifica. Controllate le forniture e la tecnologia necessarie per completare gli incarichi e mantenere le campagne di marketing senza intoppi.

Le azioni che intraprendete in questa fase non sono definitive, soprattutto se siete alle prime armi con la gestione delle risorse di marketing. Considerate la possibilità di modificare la vostra strategia di allocazione delle risorse man mano che la campagna di marketing si sviluppa.

Bonus: Sfruttate il vantaggio della Modello di allocazione delle risorse ClickUp per ottenere informazioni approfondite sulla disponibilità delle risorse e ottimizzarne l'utilizzo. 🥰

Utilizzate il modello di allocazione delle risorse di ClickUp per tenere traccia dei materiali, della manodopera e così via dell'organizzazione per ogni progetto

4. Governare

Per mantenere efficiente la gestione delle risorse di marketing, stabilite regole chiare per l'allocazione e il monitoraggio delle risorse che ogni persona del vostro reparto marketing deve rispettare.

La vostra piattaforma di gestione delle risorse di marketing dovrebbe consentirvi di creare e gestire documenti relativi al coordinamento delle risorse e alla sincronizzazione del team.

Idealmente, lo strumento dovrebbe supportare anche la gestione delle risorse digitali, ovvero la pratica di centralizzare e organizzare le risorse del marchio per facilitarne l'accesso e l'uso coerente su tutte le piattaforme.

Vantaggi della gestione delle risorse di marketing

Vediamo come voi, il vostro reparto marketing e l'intera organizzazione possono trarre vantaggio dalla gestione delle risorse di marketing o software MRM:

Maggiore efficienza

Il software di gestione delle risorse di marketing vi permette di suddividere il lavoro in attività e cardini e di fare uno zoom sullo stato delle vostre campagne. In questo modo, avete il controllo totale dei processi del vostro team di marketing e potete essere sicuri al 100% che nessuna attività vi sfugga.

Costi ridotti

Quando si ha il controllo completo delle operazioni di marketing, si può vedere chiaramente dove vanno a finire il denaro e le altre risorse vitali.

Spendete troppo per un particolare progetto? Con il software MRM, potete visualizzare e ridistribuire il vostro budget per evitare spese inutili e destinare il denaro ad altre attività e campagne di marketing. 💸

Bonus: Il ClickUp Budget del progetto con modello di struttura di ripartizione del lavoro (WBS) vi aiuta a mappare le stime dei costi, a centralizzare le informazioni sui progetti, a monitorare le spese, a identificare i rischi e ad aumentare l'efficienza dei processi. Provatelo gratis!

Il modello ClickUp Project Budget With WBS vi aiuta a visualizzare, organizzare e ottimizzare il vostro budget

Processo decisionale efficiente

Una soluzione di gestione delle risorse di marketing fa il lavoro pesante per voi e analizza i vostri lavori richiesti, le campagne, le tendenze, le potenziali inefficienze, le spese e i carichi di lavoro. Traduce questi dati in informazioni utili, aiutandovi a prendere decisioni informate sui passaggi necessari per migliorare e ottimizzare le risorse.

Flussi di lavoro automatizzati

Un'adeguata gestione delle risorse di marketing consiste nel ridurre il lavoro di tutti i giorni. Invece di servire al vostro reparto marketing una bella scorpacciata di attività ripetitive e banali, utilizzate un software di gestione delle risorse di marketing per automatizzare le attività.

La riduzione del lavoro manuale consente di ottimizzare il personale e l'utilizzo del tempo, liberando risorse da destinare ad attività più importanti. Inoltre, l'automazione del marketing riduce al minimo il rischio di errori umani e garantisce la coerenza. 😍

Maggiore trasparenza

Un software MRM di qualità è fondamentale per coltivare un ambiente di lavoro trasparente, in quanto facilita la collaborazione del team e comunicazione. Uno strumento ben costruito consente modifiche in tempo reale e offre a ogni membro del team una panoramica approfondita di tutti i progetti e le attività di marketing.

Best Practices per l'implementazione dell'MRM

Ecco alcuni consigli utili per implementare senza problemi l'MRM nei vostri flussi di lavoro:

1. Stabilire obiettivi

Prima di pensare a project management, software MRM, gestione delle risorse digitali e altri termini fantasiosi per aumentare il coordinamento delle risorse, dovreste sedervi e porvi una semplice domanda: "Perché lo sto facendo?

In altre parole, definite i vostri obiettivi e i vostri scopi: ad esempio, trovare un modo migliore per ottimizzare le risorse, migliorare la collaborazione all'interno dei team di marketing o stabilire pratiche di monitoraggio. Una volta che avete in mente un obiettivo, sarete in grado di trovare il software MRM giusto e di ottimizzare le vostre attività di marketing.

Suggerimento: Utilizzate Obiettivi di ClickUp per misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti dalla gestione delle risorse di marketing. Con Sequenze chiare, Traguardi SMART e il monitoraggio automatico dello stato di avanzamento, è possibile vedere rapidamente come il completamento delle attività quotidiane contribuisca al raggiungimento di obiettivi e traguardi più ampi.

Utilizzate ClickUp Obiettivi per definire gli obiettivi e i risultati chiave, ovvero i traguardi misurabili

2. Costituite il team giusto

L'implementazione dell'MRM è un lavoro richiesto dal team, non un'attività in solitaria. Per far sì che sia davvero efficace, radunate le truppe e create un'attività di implementazione: saranno le vostre impostazioni e le vostre orecchie sul campo. Vi aiuteranno a esaminare i processi attuali e a capire cosa funziona a meraviglia e cosa potrebbe essere migliorato.

L'attività vi aiuterà anche a preparare l'implementazione: potrà fare ricerche sugli strumenti MRM e sulle tecnologie di marketing in generale, stabilire politiche di governance e formare il team di marketing.

Dopo aver scelto il software MRM giusto, il team può monitorare l'esito positivo dell'implementazione e consigliare le potenziali aree di miglioramento.

Suggerimento: Utilizzate Visualizzazione di ClickUp Chat per riunire tutte le discussioni di MRM sotto un unico tetto! Questa funzionalità di comunicazione nativa consente al vostro team di fare brainstorming, condividere aggiornamenti, aggiungere collegamenti e risorse e assegnare commenti e attività, il tutto in tempo reale!

Con ClickUp Chat View è possibile comunicare gli OKR ai dipendenti e chiedere il loro contributo

3. Utilizzate un software MRM di qualità

L'esito positivo dell'implementazione dell'MRM dipende dalla scelta del miglior software MRM. Volete una soluzione che vi aiuti a fissare obiettivi, stabilire e allocare risorse, assegnare e monitorare attività, impostare quadri di governance e monitorare lo stato. Sembra troppo da chiedere a un'unica piattaforma? Non se si utilizza ClickUp ! 💃

Come un'opera completa attività e project management clickUp può aiutarvi a implementare e perfezionare i processi di MRM grazie a funzionalità e strumenti robusti ma facili da usare.

Vediamo perché ClickUp può essere un'aggiunta preziosa a qualsiasi team di marketing:

ClickUp Marketing

Uno dei motivi per cui ClickUp può essere la vostra piattaforma di gestione del marketing preferita è ClickUp Marketing -Un'intera suite di funzionalità/funzione dedicata specificamente ai team di marketing.

Iniziamo il nostro mini-tour con Documenti di ClickUp , un'opzione unica per creare, modificare, gestire, condividere e archiviare documenti. Utilizzatela per creare casi di studio, piani di progetto, sequenze, documenti di contenuto e altri documenti di marketing essenziali. La funzione può essere utile per stabilire procedure operative standard dettagliate e procedure di governance per i processi di MRM.

Scrivete, modificate e memorizzate informazioni sui vostri lavori richiesti per la gestione delle risorse di marketing con ClickUp Docs

Cosa rende ClickUp Documenti così speciale? Innanzitutto, consente di aggiungere membri del team ai documenti e di lavorare insieme senza soluzione di continuità. Ogni modifica avviene in tempo reale e ogni partecipante riceve un cursore personalizzato, per cui non c'è rischio di confusione.

Grazie alla possibilità di aggiungere risorse digitali ai documenti e di collegare i documenti alle attività, è possibile semplificare i processi MRM e mantenere le informazioni organizzate e facilmente accessibili.

Inoltre, le capacità di ClickUp Docs sono amplificate da ClickUp Brain . Questa potente rete neurale utilizza l'IA per fare brainstorming di idee, riepilogare testi e note di riunioni e controllare l'ortografia per risparmiare tempo e ridurre al minimo gli errori.

Le funzioni di ClickUp AI consentono ai team di marketing di produrre rapidamente documenti importanti come un caso di studio

Un'altra opzione conveniente che promuove la collaborazione è Lavagne online ClickUp . Invitate il vostro team a utilizzare infinite lavagne digitali per fare brainstorming, elaborare strategie, discutere su come allocare le risorse di marketing o individuare potenziali problemi e inefficienze.

Immergetevi in una ricca selezione di opzioni visive collaborative: disegnate, scrivete testi, create e collegate forme o aggiungete note e commenti per comunicare i vostri pensieri.

Personalizzate facilmente le vostre lavagne online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Visualizzate le vostre campagne e le risorse di marketing con l'applicazione Sequenza di ClickUp , uno degli strumenti della piattaforma 10+ visualizzazioni di attività e progetti . Consente di visualizzare le attività cardine, le attività e le loro dipendenze su una sequenza temporale: zoom per concentrarsi su un giorno specifico o zoom per visualizzare settimane o mesi alla volta. La vista Carico di lavoro può essere il vostro strumento di gestione delle risorse, fornendo una panoramica chiara dei carichi di lavoro e delle scadenze del vostro team.

Non perdetevi ClickUp Dashboard -vi aiutano a visualizzare qualsiasi tipo di dato attraverso grafici a torta, a linee e a barre! Utilizzate le dashboard per monitorare e analizzare il vostro percorso verso gli obiettivi di marketing e identificare le inefficienze. Scegliete tra oltre 50 schede personalizzabili per creare una dashboard adatta a qualsiasi scenario. 📊

Collaborate senza problemi e monitorate le vostre prestazioni sulle dashboard di ClickUp

ClickUp dispone di una vasta raccolta di materiali utili per i team di marketing, denominati Risorse di marketing di ClickUp . Qui potete trovare numerose storie di esito positivo, video tutorial, corsi, articoli e consigli per massimizzare il potenziale del vostro reparto marketing e sfruttare le funzionalità/funzione di ClickUp per migliorare.

Gestione delle risorse di ClickUp

Non siete ancora convinti che ClickUp sia la piattaforma giusta per le pratiche di MRM del vostro team di marketing? Approfondiamo ClickUp Gestione delle risorse una suite di funzionalità/funzione che rende semplice l'allocazione e il monitoraggio delle risorse di marketing.

Visualizzate le vostre risorse critiche con l'aiuto delle visualizzazioni di ClickUp. Iniziate con le funzioni di base, come la Vista Elenco ideale per organizzare e classificare. Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per fornire ulteriori dettagli su ogni attività e risorsa e personalizzare l'area di lavoro.

Personalizzate l'organizzazione del progetto e acquisite informazioni rilevanti con i campi personalizzati di ClickUp

Poi, passate alle specifiche: monitorate la capacità del team con la vista Carico di lavoro o ottenete una visione dettagliata delle durate stimate e dello stato di avanzamento con la vista Vista Team .

Grazie a Monitoraggio del tempo di ClickUp consente di monitorare il tempo impiegato da un'attività specifica. In questo modo è possibile individuare i colli di bottiglia e modificare il piano di lavoro per garantire che tutto fili liscio.

Tracciate la durata manualmente, aggiungete stime e sfruttate la reportistica dettagliata per un'allocazione più intelligente. Non preoccupatevi del monitoraggio del tempo su dispositivi diversi: ClickUp sincronizza i dati automaticamente, per non perdere nemmeno un secondo. ⌛

Organizzare e aggiungere note per avviare un'attività di ClickUp Project Time Tracking

Un altro pratico gestione delle risorse funzionalità/funzione è Moduli ClickUp . Utilizzatelo per personalizzare e inviare moduli al vostro reparto marketing, agli stakeholder interni ed esterni o al pubblico di traguardo. Per istanza, potete chiedere al vostro team se è soddisfatto dei processi attuali e se ha suggerimenti per migliorarli.

Utilizzate i campi di attività sul lato sinistro del modulo per personalizzare le domande e acquisire dati rilevanti. ClickUp traduce automaticamente le risposte in attività tracciabili per una maggiore comodità.

Automazioni di ClickUp

Create automazioni personalizzate per sollevare i vostri team dal carico di lavoro manuale con ClickUp Automazioni

Abbiamo già menzionato l'importanza dell'automazione nel software MRM: mettere il pilota automatico alle attività ripetitive fa risparmiare tempo, riduce il rischio di errori, assicura la coerenza e consente al team di marketing di lavorare su attività più significative.

ClickUp non sarebbe una delle migliori piattaforme di project management e marketing management se non disponesse di potenti funzionalità/funzioni per l'automazione dei flussi di lavoro. Automazioni di ClickUp consente di ottimizzare attività e azioni in pochi clic. Scegliete tra le oltre 100 Automazioni precostituite nella libreria di ClickUp o create la vostra automazione di marketing personalizzando trigger, condizioni e azioni.

Aggiornate in modo automatico lo stato delle attività, le priorità, i tag, gli assegnatari o le date di scadenza e lasciate che ClickUp se ne occupi.

Modelli di gestione delle risorse di marketing

I modelli sono una delle opzioni più utili e che consentono di risparmiare tempo nell'attività di ClickUp: utilizzateli per standardizzare i processi, eliminare gli errori e investire il vostro tempo in attività di maggior valore. ⏲️

La libreria di modelli di ClickUp vanta oltre 1.000 opzioni per vari scopi, dal project management alla creazione di linee guida per il marchio e al coordinamento delle risorse digitali. Esplorate i modelli per piano delle risorse , creando roadmap di marketing o la creazione di un sistema a prova di proiettile piani di marketing .

Per ridurre la ricerca, abbiamo selezionato quattro modelli che piaceranno ai dipartimenti di marketing:

ClickUp: La combinazione perfetta di project management e software MRM

Come un'azienda premiato piattaforma con impostazioni di funzionalità/funzione uniche, ClickUp può servire a molti scopi ed essere la perfetta project management per il marketing strumento. Può aiutarvi a implementare e a raccogliere i vantaggi di gestione delle risorse di marketing unificare il team, monitorare lo stato di avanzamento ed eliminare gli sprechi dalle attività. 💪 Iscrivetevi a ClickUp e immergetevi nei suoi superpoteri software MRM!