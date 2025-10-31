Le 10 migliori alternative a ChatGPT Progetti

L'ufficio legale della tua azienda lavora in modo molto diverso dal team commerciale. Allo stesso modo, i team di marketing hanno meno punti in comune con la finanza rispetto, ad esempio, al team legale. Tuttavia, c'è un elemento che accomuna tutti i reparti: il contesto, soprattutto quando si integra con i servizi Google.

Come dice il pittore americano Kenneth Noland ,

Per me, il contesto è la chiave. Da esso deriva la comprensione di tutto.

ChatGPT Projects si basa su questo principio. Fornisce spazi di progetto dedicati in cui è possibile raggruppare file, conversazioni e istruzioni correlati.

Molti strumenti di IA offrono ora funzionalità simili o addirittura più avanzate, tra cui la generazione di contenuto, l'analisi dei dati, la ricerca web in tempo reale e la generazione di immagini.

In questo articolo esploreremo le migliori alternative a ChatGPT Progetti attualmente disponibili sul mercato, comprese le opzioni che offrono una versione gratis per i team che desiderano testare le funzionalità dell'IA prima di effettuare l'aggiornamento.

Le migliori alternative a ChatGPT Progetti in sintesi

Ecco un rapido confronto tra le migliori alternative a ChatGPT Progetti per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base ad alcune funzionalità chiave, tra cui funzionalità aggiuntive come l'analisi avanzata dei dati, i prezzi e le valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi* Valutazioni ClickUp Area di lavoro AI convergente con pianificazione flessibile, piano delle risorse, IA ambientale e automazione. ClickUp Brain, visualizzazioni del carico di lavoro e della timeline, campi personalizzati, monitoraggio del tempo integrato, modelli di pianificazione, oltre 1.000 integrazioni Piani Free; personalizzazioni per le aziende G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Google Gemini Produttività basata sull'IA all'interno di Google area di lavoro Reportistica di ricerca approfondita, generazione di immagini e video, automazione di Gmail e Documenti, ragionamento multimodale. Piano Free; piani a pagamento a partire da 19,99 $ al mese per utente. G2: 4,4/5 Capterra: recensioni insufficienti Perplexity IA Ricerca in tempo reale e approfondimenti multimodello Ricerca in tempo reale con citazioni, modelli IA multipli, caricamento di file, collaborazione spazi, integrazione API. Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Microsoft Copilot Produttività IA nelle app Microsoft Generazione di report, riepiloghi delle riunioni, analisi Excel, modalità Think Deeper, input multimodali. Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. G2: 4,4/5 Capterra: recensioni insufficienti Claude Conversazioni IA simili a quelle umane e ragionamento avanzato Tre modelli di IA, supporto codice, ragionamento a lungo termine, analisi dei dati immagine e integrazioni del flusso di lavoro. Piano Free; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese per utente. G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Hugging Face Sviluppo IA open source e condivisione di modelli Oltre 100.000 modelli pre-addestrati, hub collaborativo, librerie di ottimizzazione, spazi, API di inferenza. Piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente G2: recensioni insufficienti Capterra: recensioni insufficienti Notion Spazio di lavoro di produttività basato sull'IA Riepilogare/riassumere documenti, traduzione, perfezionamento grammaticale, suggerimenti per il brainstorming e automazione delle attività. Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 Trello Organizzazione visiva dei progetti e collaborazione in team Bacheche Kanban, automazione Butler, etichette e filtri, Power-Up, aggiornamenti in tempo reale. Piano Free; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente. G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5 Slite Creazione di una base di conoscenze del team mirata e gratis Documenti illimitati, risposte basate sull'IA, analisi del coinvolgimento, pannello delle conoscenze, integrazioni. Piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Coda Flussi di lavoro personalizzati con documenti e fogli di calcolo in un unico posto Documenti interattivi, integrazioni Packs, automazione senza codice, blocchi di scrittura IA, condivisione granulare. Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente. G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5

Perché scegliere le alternative ai progetti ChatGPT?

Sebbene ChatGPT Progetti aiuti a organizzare chat e file correlati per risposte contestualizzate, eredita comunque molte delle limitazioni fondamentali di ChatGPT.

Molti utenti criticano le modifiche introdotte di recente:

Prima che potessi assegnargli attività nel mio campo, come calcolare il NPV, l'IRR, l'ARR ecc. (finanza), mi dava risposte precise, ora ricevo così tante risposte sbagliate e anche dopo avergli spiegato dove sbaglia, continua a produrre risposte errate.

Considera le seguenti lacune che spingono molti team a rivolgersi alle migliori alternative a ChatGPT:

Limite nella capacità di fare riferimento alle conversazioni passate in modo accurato all'interno dello stesso progetto, con conseguente perdita di contesto durante attività lunghe o complesse.

Capacità visive e di generazione di immagini limitate rispetto ad altre piattaforme di IA generativa in grado di creare immagini e risorse di progettazione direttamente.

Limiti di utilizzo per il caricamento di file, la lunghezza della conversazione e le chiamate API, che possono interferire con progetti su larga scala o che coinvolgono più reparti.

Mancanza di integrazione nativa con le popolari app di Google come Documenti Google, Fogli Google e Google Workspace, che rende la collaborazione tra strumenti più manuale.

Le 10 migliori alternative a ChatGPT progetti da utilizzare

Se stai cercando piattaforme che vadano oltre ChatGPT Progetti con modelli di IA flessibili e funzionalità/funzione di collaborazione più ampie, sei nel posto giusto. Ecco 10 delle migliori alternative a ChatGPT Progetti da esplorare:

ClickUp (ideale per la project management e i flussi di lavoro basati sull'IA)

Richiedi risposte immediate basate sull'intelligenza artificiale per tutti i tuoi strumenti e file utilizzando ClickUp Brain

Una delle maggiori sfide con ChatGPT è quanto sembri scollegato dal resto del tuo flusso di lavoro. Non ha un ecosistema integrato a cui fare riferimento e si basa esclusivamente sui dati che gli fornisci, il che spesso porta a errori o informazioni incomplete. Questo non solo significa che continui a passare da ChatGPT a un altro strumento di IA, ma anche che fai avanti e indietro tra i luoghi in cui si trovano i tuoi progetti. Mi dispiace dirtelo, ma sei intrappolato in una rete di espansione dell'IA e del lavoro. ClickUp risolve il problema del lavoro disconnesso con un'IA completa. Gli utenti hanno accesso a una piattaforma di project management basata sull'intelligenza artificiale che unisce la pianificazione delle attività, l'automazione, la collaborazione e l'analisi in tempo reale in un unico posto.

Pianificazione e definizione delle priorità delle attività basate sull'IA con ClickUp Brain

ClickUp Brain offre pianificazione intelligente, definizione delle priorità e approfondimenti predittivi per progetti complessi. Ciò significa che potrai finalmente dire addio al lavoro dispersivo, risparmiare una quantità enorme di tempo e gestire tutto all'interno di un unico spazio di lavoro con connessione. Approfondiamo l'argomento.

Genera riepiloghi istantanei degli sprint completati per tenere aggiornata la leadership senza sforzo utilizzando ClickUp Brain

Immagina un responsabile marketing che gestisce il lancio di più prodotti. Invece di pianificare manualmente le campagne, ClickUp Brain assegna automaticamente le priorità alle attività, fissa le scadenze in base alla capacità del team e segnala potenziali colli di bottiglia.

Porta la produttività a un livello superiore con ClickUp Brain.

Dopo ogni sprint, genera riepiloghi istantanei, mantenendo aggiornata la leadership senza ulteriore lavoro di reportistica.

Un project manager può semplicemente chiedere: "Cosa sta causando il blocco nella riprogettazione del nostro sito web?" e ClickUp Brain risponde indicando gli ostacoli e le azioni consigliate.

🎥 Ecco un breve video che ti guida attraverso il processo di porre domande all'IA relative al tuo lavoro:

Quando si pianifica un evento, è in grado di generare automaticamente una lista di controllo dettagliata, assegnare i titolari e pianificare le attività senza necessità di configurazione manuale.

💡 Suggerimento professionale: passa a Brain MAX per usufruire di funzionalità avanzate di produttività. Con l'accesso a più modelli di IA premium (Brain M1, Gemini, OpenAI, Claude, DeepSeek e altri), puoi gestire ragionamenti complessi, codice e scrittura creativa senza cambiare strumenti. Gli utenti di Brain MAX riferiscono di risparmiare 1,1 giorni alla settimana, di lavorare 4 volte più velocemente utilizzando la funzione Talk to Text basata sull'IA e di ridurre i costi dell'88% rispetto alla gestione di più app di produttività. La sua potente funzione di ricerca approfondita scansiona gli strumenti e i file connessi per fornire risposte intelligenti e ricche di contesto, mentre la generazione di immagini integrata e la ricerca web aiutano i team a scambiare idee, redigere bozze di contenuto e fare ricerche senza uscire da ClickUp. Guarda questo video per saperne di più:

Prova la collaborazione efficiente con ClickUp Doc e lavagna online

Redigi bozze di brief di campagna in modo collaborativo e converti immediatamente i feedback in attività utilizzando ClickUp Documenti

I progetti spesso si bloccano perché le informazioni sono sepolte nelle email o isolate in diversi strumenti.

ClickUp Docs consente ai team di creare e modificare documenti dinamici come brief di campagne, specifiche di prodotti o knowledge base con attività e commenti incorporati per un'azione immediata.

Anche la pianificazione visiva è fondamentale. Con ClickUp Whiteboards, i team possono mappare i flussi di lavoro durante la pianificazione degli sprint o il brainstorming delle campagne di marketing, quindi convertire i post-it direttamente in attività eseguibili senza reinserire i dati.

Mappa visivamente i piani degli sprint e trasforma i post-it in attività concrete utilizzando le lavagne online di ClickUp

Per i responsabili delle decisioni, le dashboard di ClickUp riuniscono KPI, dati sul carico di lavoro e monitoraggio dello stato in tempo reale.

📌 Esempio: un responsabile delle vendite può visualizzare il flusso delle trattative, le quote e le prestazioni del team in un'unica schermata, facilitando la riallocazione delle risorse prima che scadano le scadenze.

Automatizza il monitoraggio dei progressi sugli obiettivi con ClickUp attività di ClickUp

Il monitoraggio manuale dei progressi spesso porta a reportistica obsoleta e risposte ritardate. Imposta gli obiettivi come attività di ClickUp e attività secondaria e collega ciascuna di esse a un obiettivo misurabile, in cui le percentuali di completamento vengono aggiornate automaticamente man mano che il lavoro procede.

Una startup che lavora per raggiungere gli OKR trimestrali, esempio, può identificare immediatamente i progetti a rischio e adeguare la propria strategia.

Le azioni ripetitive come la notifica dei lead, l'escalation dei ticket di supporto o l'assegnazione delle approvazioni di routine possono essere completamente automatizzate. Con ClickUp Automazioni, questi processi ripetitivi vengono eseguiti senza l'intervento umano.

Nel corso del tempo, ClickUp Brain apprende questi modelli di flusso di lavoro e consiglia nuove automazioni per la project management, come l'assegnazione automatica di attività di revisione ricorrenti.

Automatizza le azioni ripetitive come l'escalation dei ticket e l'assegnazione delle attività con l'aiuto delle automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Pianificazione e definizione delle priorità delle attività basate sull'IA con ClickUp Brain.

Analisi predittiva che segnala i rischi dei progetti e suggerisce la riallocazione delle risorse.

Documenti, lavagna online e dashboard per la collaborazione e la reportistica in tempo reale.

Monitoraggio degli obiettivi collegato direttamente alle attività e aggiornamenti automatici sui progressi

Automazioni che gestiscono azioni ripetitive come aggiornamenti di stato e assegnazione di attività.

Brain Max con diversi modelli premium di IA per ragionamento avanzato, conversione da voce a testo e ricerca approfondita.

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti nuovi a causa del suo ampio intervallo di funzionalità/funzione.

Una configurazione di automazione complessa può richiedere tempo per essere messa a punto.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

Questa recensione di G2 ha rilevato:

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, compresi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzione come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

2. Google Gemini (ideale per la produttività basata sull'IA all'interno di Google Workspace)

tramite Google Gemini

Molti team che utilizzano Gmail, Documento e Drive devono affrontare un problema comune: troppi cambi di contesto.

Ricercare idee, redigere contenuto e analizzare dati spesso significa passare da uno strumento all'altro e da una scheda all'altra, compresa la ricerca su Google. Questo rallenta i progetti e crea lacune nella collaborazione. Google Gemini mira a risolvere questo problema introducendo l'intelligenza artificiale avanzata direttamente in Google Workspace.

Aiuta i team a effettuare ricerche più rapidamente, scrivere in modo più intelligente e persino generare immagini o video senza uscire dalle loro app abituali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Gemini

Gestisci ricerche complesse con la reportistica Deep Research che riepiloga/riassume ore di lettura sul web in risultati utilizzabili.

Genera immagini e video con Imagen 4 e Veo 3 per creare immagini per campagne pubblicitarie o video esplicativi senza strumenti esterni.

Implementa l'automazione nella redazione di documenti e nelle risposte alle email direttamente in Gmail e Doc con AI Pro, riducendo la digitazione ripetitiva e migliorando i tempi di risposta.

Integrazione con Google Workspace (Documenti Google, Fogli Google, Google Calendar, Drive) per gestire progetti, pianificare riunioni e visualizzare immediatamente i file rilevanti.

Abilita il ragionamento multimodale per elaborare contemporaneamente testo, immagini, audio e codice.

Limiti di Google Gemini

Le occasionali imprecisioni nelle risposte richiedono una verifica manuale.

La generazione di immagini può distorcere i dettagli e avere difficoltà con i diagrammi tecnici.

Le citazioni di ricerche approfondite possono essere difficili da rintracciare

Prezzi di Google Gemini

Free

Google IA Pro : 19,99 $ al mese per utente

Google IA Ultra: 249,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2 : 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Google Gemini

Questa recensione di Capterra ha fatto notare:

Sono felice di avere qualcosa che mi aiuta a trovare opzioni di design o suggerimenti che potrei voler utilizzare. Posso chiedere a quanto viene venduto un prodotto, come le mie lampade a bottiglia. Mi fornisce rapidamente l'aiuto di cui ho bisogno quando ne ho bisogno. Sembra essere più aggiornato e più facile da usare rispetto ad altri prodotti che ho provato. Ho persino impostato dei promemoria.

📮 ClickUp Insight: un numero sorprendente di persone afferma che le attività ripetitive dominano la loro giornata lavorativa: il 21% dedica loro oltre l'80% del proprio tempo, mentre un altro 20% sostiene che queste attività occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi metà della settimana dedicata a un lavoro che non richiede pensiero profondo o creatività. Con ClickUp AI Agents, puoi ridurre drasticamente questo lavoro impegnativo. Dalla creazione di attività e l'invio di promemoria alla stesura di email, alla scrittura di appunti di riunione e persino all'impostazione di flussi di lavoro completi, ClickUp automatizza tutto in pochi minuti. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia un'ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, aumentando l'efficienza complessiva del 12%.

3. Perplexity IA (ideale per ricerche in tempo reale e approfondimenti multimodello)

tramite Perplexity IA

I team che si affidano ai motori di ricerca o a strumenti di ricerca sparsi spesso perdono ore a raccogliere informazioni attendibili. Nello specifico, i lavoratori perdono 59 minuti al giorno alla ricerca di informazioni sparse tra archiviazione cloud e thread di conversazione.

Perplexity AI affronta tali problemi combinando un'interfaccia simile a quella di un motore di ricerca con più modelli di IA, navigazione web in tempo reale e citazioni per ogni risposta.

Questo lo rende ideale per ricercatori, consulenti e analisti che hanno bisogno di risposte affidabili e supportate da fonti attendibili senza dover setacciare manualmente centinaia di collegamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Esegui ricerche in tempo reale con fonti citate per contenuto affidabile e supportato da ricerche scientifiche.

Passa da un modello IA all'altro (GPT-4 Omni, Claude, Grok, DeepSeek e Sonar) per approcci di ragionamento diversificati.

Carica PDF, CSV, immagini e file di testo per riepilogare/riassumere i dati o estrarre automaticamente informazioni utili.

Collabora con i team tramite spazi, dove i membri possono condividere file, prompt l'IA e creare basi di conoscenza interne.

Integra l'API di Perplexity con oltre 800 strumenti di produttività tramite piattaforme di terze parti come Albato o Boost Space.

Limiti di Perplexity IA

Difficoltà nel mantenere il contesto nelle domande di follow-up

Capacità multilingue con limite, soprattutto per le lingue meno comuni.

Reportati problemi di sicurezza relativi agli URL delle immagini caricate che rimangono accessibili al pubblico

Prezzi di Perplexity IA

Free

Perplexity Pro : 20 $ al mese per utente

Perplexity Enterprise Pro: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2 : 4,7/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Perplexity IA

Questa recensione su G2 ha condiviso:

Adoro il modo in cui Perplexity trasforma una semplice domanda in una chat rapida e utile che attinge informazioni reali dal web, complete di link da verificare personalmente. È semplicissimo da usare, senza menu confusi o un eccesso di opzioni, e ricorda ciò di cui abbiamo parlato in precedenza, quindi le domande di follow-up risultano naturali.

👀 Curiosità: il primo dipinto creato dall'IA è stato venduto per 432.500 dollari. Un ritratto intitolato " Edmond de Belamy " , generato da un algoritmo, è stato venduto all'asta da Christie's, segnando un'attività cardine nell'arte basata sull'IA.

4. Microsoft Copilot (ideale per la produttività basata sull'IA nelle app Microsoft)

tramite Microsoft

Microsoft Copilot è integrato direttamente in Word, Excel, Outlook e Teams, aiutando gli utenti a evitare di formattare in modo manuale e ripetitivo.

Invece di attivare/disattivare tra email e fogli di calcolo per creare report o presentazioni, Copilot può riepilogare/riassumere le riunioni, generare diapositive e suggerire formule. Questo lo rende una scelta pratica per le aziende che già fanno ampio ricorso all'ecosistema Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Copilot

Genera reportistica, presentazioni ed email direttamente all'interno di Word, PowerPoint e Outlook.

Riepilogare/riassumere le riunioni, suggerire elementi d'azione e gestire le attività in Teams.

Analizza fogli di calcolo, suggerisci formule e crea grafici visivi in Excel.

Offri la modalità Think Deeper per ragionamenti complessi, assistenza nel codice e approfondimenti di ricerca.

Fornisci un'interazione multimodale con input vocali, di testo e immagini.

Limiti di Microsoft Copilot

Risposte più lente nelle ore di punta per gli utenti gratis

Controllo del computer con limite rispetto agli assistenti tradizionali

Occasionali imprecisioni nelle correzioni tecniche del codice

Prezzi di Microsoft Copilot

Microsoft Copilot : gratis

Microsoft Copilot Pro: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5,0 (oltre 85 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Microsoft Copilot

Questa recensione di G2 ha notato:

La cosa migliore di Copilot è che fornisce risultati ben documentati con riferimenti e molto dettagliati. Ho utilizzato anche altre piattaforme di IA e ho confrontato le risposte, ma finora Copilot è stato eccellente nel generare risposte.

5. Claude (ideale per conversazioni IA simili a quelle umane e ragionamenti avanzati)

tramite Claude

Claude di Anthropic utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per rendere le interazioni con l'IA più naturali e contestualizzate rispetto ai chatbot tradizionali.

Invece di ricevere risposte robotiche o eccessivamente tecniche, gli utenti ottengono risposte di conversazione che si adattano al tono e all'intento. Il modello Opus di Claude è in grado di gestire attività di ragionamento complesse come il debug del codice o l'analisi in più passaggi, mentre i modelli Sonnet e Haiku offrono supporto a query veloci e leggere.

📌 Esempio: un responsabile marketing che sta preparando un'analisi competitiva può caricare le note di ricerca e chiedere a Claude di strutturarle in un rapporto dettagliato. Invece di limitarsi a incollare le informazioni, Claude discute i potenziali punti di vista, convalida i fatti e redige una narrazione che sembra scritta da un esperto umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude

Fornisci tre modelli di IA (Haiku, Sonnet, Opus) ottimizzati per velocità, precisione e ragionamento complesso.

Supporto alla generazione di codice, al debug e ai consigli architetturali.

Analizza immagini statiche, estrai dati e offri approfondimenti contestuali.

Consenti conversazioni a modulo e sensibili al contesto con una forte ritenzione della memoria.

Offri l'integrazione con migliaia di app di terze parti per l'automazione del flusso di lavoro.

Limiti di Claude

Non dispone di funzionalità di generazione di immagini e video.

A volte completa solo attività parziali prima di chiedere conferma.

Non così completo come ChatGPT nel riepilogare/riassumere i link

Prezzi di Claude

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Massimo: 100 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Claude

G2 : 4,4/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Claude

Questa recensione di Capterra ha presentato la funzionalità/funzione:

Mi ha aiutato anche nella mia vita personale e professionale, migliorando le mie conoscenze, mostrandomi un percorso di apprendimento reale, creando una routine o effettuando l'automazione delle mie attività.

6. Hugging Face (ideale per lo sviluppo di IA open source e la condivisione di modelli)

tramite Hugging Face

Immagina di sviluppare un chatbot fintech che deve gestire più lingue, rilevare il sentiment nei messaggi dei clienti e fornire approfondimenti finanziari in tempo reale.

Invece di passare mesi ad addestrare modelli da zero, puoi usare Hugging Face per selezionare rapidamente un trasformatore preaddestrato, ottimizzarlo con i tuoi dati e implementarlo tramite l'API di inferenza.

Questa piattaforma open source offre agli sviluppatori e alle organizzazioni l'accesso a migliaia di modelli, strumenti di IA per la formazione e l'implementazione dei modelli e una comunità collaborativa per la condivisione e l' miglioramento delle applicazioni di IA. Hugging Face semplifica la creazione di soluzioni avanzate di NLP, visione e IA generativa senza infrastrutture pesanti o curve di apprendimento ripide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hugging Face

Fornisci accesso a oltre 100.000 modelli pre-addestrati per NLP, visione artificiale e IA generativa.

Consenti la collaborazione attraverso Model Hub e Hugging Face Hub per l'hosting e la condivisione dei modelli.

Supporto alla messa a punto e all'implementazione con librerie open source come Transformers, Datasets e Tokenizers.

Offri spazi per creare e condividere app interattive basate sull'IA senza dover gestire l'infrastruttura.

Fornisci inferenze in tempo reale tramite l'API Hugging Face Inference per una perfetta integrazione nella produzione.

Limiti di Hugging Face

Richiedono risorse di calcolo significative per modelli di trasformatori di grandi dimensioni.

Contiene potenziali distorsioni nei set di dati e nei modelli che devono essere mitigate.

Presenta una curva di apprendimento per i principianti durante l'implementazione di funzionalità avanzate.

Prezzi di Hugging Face

Pro : 9 $ al mese per utente

Team : 20 $ al mese per utente

Azienda: 50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hugging Face

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Hugging Face

Questa recensione di G2 ha rivelato:

La cosa migliore che sia mai capitata alla comunità /IA. La comunità sta aggiungendo e riutilizzando modelli. Aiutaci a ottenere i modelli migliori e verificati da provare.

👀 Curiosità: Watson di IBM ha creato un trailer ricco di suspense per il film horror Morgan, selezionando le scene e ordinandole in sequenza in modo completamente autonomo.

7. Notion (ideale per uno spazio di lavoro all-in-one e una produttività basata sull'IA)

tramite Notion

Immagina di essere seduto alla tua scrivania con una tazza di caffè, guardando un lungo elenco di cose che devi finire prima di domani. Hai report da riepilogare/riassumere, email da scrivere e un team che aspetta aggiornamenti.

Invece di passare da un'app all'altra, apri Notion. In pochi minuti, le tue note sono organizzate, la reportistica è condensata in brevi riaggiornamenti e la prima bozza della tua email è pronta per la condivisione.

Questo è ciò che rende Notion utile. È come un normale taccuino, ma con un assistente silenzioso e premuroso integrato al suo interno. Ti aiuta a tradurre documenti per i tuoi colleghi all'estero, a correggere frasi poco chiare nelle tue proposte e persino a stimolare idee quando ti senti bloccato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Riepilogare/riassumere lunghi rapporti e appunti di riunioni per risparmiare tempo.

Traduci i documenti per una collaborazione più fluida con i team globali.

Perfeziona la grammatica e lo stile per una comunicazione più chiara.

Brainstorming e bozze di post, email e piani utilizzando prompt rapidi.

Automatizza gli aggiornamenti negli elenchi delle attività e nei database per un monitoraggio senza sforzo.

Limiti di Notion

Funziona al meglio se utilizzi appieno l'area di lavoro Notion.

È necessario un piano a pagamento per un uso esteso dell'IA.

Accesso offline con limite

Prezzi di Notion

Free

In più : 12 $ al mese per utente

Aziendale : 24 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Notion

Questa recensione di G2 ha evidenziato:

Notion IA, in particolare la nuova funzionalità/funzione di nota della riunione, è una vera rivoluzione per chiunque intraprenda un'attività in proprio. È come avere un assistente o un coordinatore seduto accanto a te durante le riunioni per annotare tutti i dettagli importanti e le azioni da intraprendere, mentre tu puoi dedicare tutta la tua attenzione ai partecipanti alla riunione.

8. Trello (ideale per l'organizzazione visiva dei progetti e la collaborazione in team)

tramite Trello

Trello è un popolare strumento di project management basato sul metodo Kanban che aiuta i team a organizzare le attività e a monitorare lo stato in modo visivo. Con il suo sistema di schede e bacheche, è progettato per essere semplice, facilitando il piano dei progetti, l'assegnazione delle responsabilità e il monitoraggio dei flussi di lavoro.

I team possono personalizzare le bacheche in base ai propri processi, automatizzare le azioni di routine e integrare Trello con i propri strumenti preferiti, il tutto mantenendo la collaborazione semplice e trasparente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza le attività con bacheche, elenchi e schede per una chiara panoramica del progetto.

Automatizza le azioni ripetitive utilizzando l'automazione Butler.

Personalizza i flussi di lavoro con etichette, filtri e Power-Up.

Consenti la collaborazione con commenti, allegati di file e aggiornamenti in tempo reale.

Accedi a Trello su desktop e dispositivi mobili per project management ovunque ti trovi.

Limiti di Trello

Mancanza di reportistica avanzata e monitoraggio integrato del tempo

Scalabilità con limite per progetti grandi e complessi

Funzione offline limitata

Prezzi di Trello

Free

Standard : 5 $ al mese per utente

Premium : 10 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Trello

Questa recensione su G2 ha condiviso:

Trello mi ha aiutato a organizzare meglio i miei affari personali. Esempio, un blogger ha condiviso la sua bacheca AI Trello. Risparmio molto tempo utilizzando questa bacheca; in realtà, è stato merito del lavoro richiesto di questa persona, ma Trello ha permesso la condivisione del suo eccellente lavoro.

9. Slite (ideale per creare una base di conoscenze del team mirata e gratis)

tramite Slite

Quando i team crescono, aumenta anche il disordine causato da documenti sparsi e conversazioni perse. Slite offre un'alternativa tranquilla. Si tratta di uno spazio di condivisione in cui il tuo team può scrivere, organizzare e trovare informazioni senza affogare nel disordine.

A differenza degli strumenti di collaborazione basati sull'IA che cercano di fare tutto, Slite si concentra su un unico obiettivo: aiutare i team a gestire le conoscenze e a prendere decisioni insieme.

Il suo design pulito e deciso rende difficile creare documenti disordinati, il che significa che il tuo team impiegherà meno tempo a formattare e più tempo nella condivisione effettiva delle informazioni importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slite

Crea e organizza documenti illimitati in uno spazio di lavoro collaborativo.

Utilizza le risposte basate sull'IA e l'assistenza alla modifica per mantenere aggiornate le tue conoscenze.

Monitora il coinvolgimento con l'analisi dei documenti e dell'area di lavoro.

Gestisci le conoscenze a livello aziendale con un pannello dedicato.

Mantieni la connessione con strumenti come Slack e Google Drive per flussi di lavoro più fluidi.

Limiti di Slite

Nessuna API pubblica per integrazioni personalizzate

Meno funzionalità/funzioni simili a database rispetto a software di gestione delle attività come Notion.

Prezzi Slite

Standard : 10 $ al mese per utente

Premium : 15 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slite

G2 : 4,6/5 (oltre 260 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Slite

Questa recensione di G2 ha presentato:

La sua utility di ricerca Ask basata sull'IA sembra molto promettente e ben implementata. È bellissima e rende "divertente" scrivere la documentazione e mantenerla aggiornata. La documentazione è terminata estremamente bene.

10. Coda (ideale per creare flussi di lavoro personalizzati con documenti e fogli di calcolo in un unico posto)

tramite Coda

Alcuni team lavorano al meglio quando non devono scegliere tra un documento e un foglio di calcolo. Coda ti offre entrambi, senza chiederti di cambiare scheda.

Lo strumento è un documento flessibile e completo in cui scrittura, piano, calcolo e automazione convivono fianco a fianco. Che tu stia creando un calendario del contenuto con aggiornamenti di stato in tempo reale o effettuando il monitoraggio delle richieste di funzionalità dei prodotti in uno spazio di condivisione, Coda si adatta al tuo stile invece che il contrario.

È particolarmente utile per i team in rapida evoluzione che hanno bisogno di qualcosa di più di un documento statico, ma non vogliono la pesantezza di uno strumento di project management tradizionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Combina documenti, tabelle e viste interattive in un'unica tela.

Usa i pacchetti per la connessione a strumenti come Gmail, Slack e Jira.

Crea regole di automazione del flusso di lavoro con una logica semplice e senza codice.

Aggiungi blocchi IA per l'assistenza nella scrittura, i riepiloghi/riassunti e la generazione di idee.

Controlla la condivisione con il blocco dei documenti, le pagine nascoste e i ruoli nell'area di lavoro.

Limiti di Coda

Per gli utenti alle prime armi, la configurazione può sembrare complessa.

L'accesso offline ha limiti.

Prezzi di Coda

Free

Pro : 12 $ al mese per utente

Team : 36 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2 : 4,7/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Coda

Questa recensione di Capterra ha fatto notare:

La facilità con cui è possibile coinvolgere i colleghi nella collaborazione in tempo reale su contenuti relativi alla knowledge base, allo sviluppo di software o al supporto commerciale ha portato per la prima volta nella nostra azienda un reale interesse verso un sistema di conoscenza.

👀 Curiosità: lo Smithsonian Institution utilizza l'IA per setacciare milioni di reperti digitalizzati, rendendo ricercabili tesori nascosti e persino automatizzando il tag delle fotografie storiche.

Menzioni d'onore: ulteriori utili alternative a ChatGPT Project

Oltre ai migliori progetti a ChatGPT che abbiamo presentato, esistono altre piattaforme basate sull'IA che possono aiutare nella creazione di contenuto e nell'automazione.

Ad esempio, scegliere lo strumento di scrittura /IA giusto può velocizzare la stesura di testi pubblicitari, email e articoli lunghi, mantenendo al contempo la coerenza del marchio.

Ecco tre strumenti aggiuntivi che potrebbero esserti utili:

Jasper : progettato per i team di marketing e gli autori di contenuto che desiderano redigere rapidamente testi pubblicitari, email e post per blog.

Writesonic : aiuta i team a produrre articoli ottimizzati per i motori di ricerca, descrizioni di prodotti e contenuto per i social media.

Copy.ai : offre modelli basati sull'IA per il brainstorming di idee di prodotto, la generazione di titoli e la stesura di messaggi per campagne pubblicitarie.

ClickUp è la migliore alternativa che stavi aspettando.

Ogni team lavora in modo diverso e, sebbene ChatGPT Projects apporti una preziosa organizzazione e un contesto al lavoro basato sull'intelligenza artificiale, non sempre è sufficiente per gestire i complessi progetti odierni.

I team moderni hanno bisogno di qualcosa di più che semplici chat isolate: hanno bisogno di condivisione della visibilità. ClickUp offre proprio questo! Invece di passare da una chat all'altra e dai documenti di progetto, ClickUp combina gestione delle attività basata sull'IA, collaborazione e reportistica in tempo reale in un unico posto.

Fornisce ai team il contesto di cui hanno bisogno mentre automatizza le attività ripetitive, effettua il monitoraggio degli obiettivi e offre un ragionamento avanzato con ClickUp Brain Max.

Se sei pronto a portare il project management basato sull'intelligenza artificiale a un livello superiore e a mantenere ogni reparto in connessione, registrati oggi stesso su ClickUp.