11 modelli gratis di diagrammi Lotus per il brainstorming e per mappare le idee

Il primo diagramma Lotus è stato creato negli anni '70 da Yasuo Matsumura, un consulente gestionale giapponese. Ispirato dalle mappe mentali e da altre tecniche creative dell'epoca, voleva progettare un metodo di brainstorming strutturato che rendesse più facile per i team sviluppare un'idea centrale in modo sistematico.

Ed è proprio questo il bello di un diagramma Lotus. Inizia con una singola idea al centro, poi lasciala svilupparsi in gruppi organizzati di possibilità. Quello che di solito inizia come un concetto vago diventa un modo per mappare le connessioni che puoi tracciare correttamente.

In questa guida esploreremo i modelli gratis di diagrammi Lotus di ClickUp e altri, per trovare ispirazione creativa, strutturare il pensiero e favorire la collaborazione in team.

Cosa sono i modelli Lotus Diagram?

Un modello Lotus Diagram è uno strumento visivo di brainstorming e organizzazione che consente di strutturare idee, concetti o attività in modo chiaro e gerarchico.

Il nome deriva dalla sua somiglianza con un fiore di loto, con un'idea centrale circondata da strati interconnessi di idee e concetti correlati.

Il diagramma è solitamente costituito da una griglia 3×3 in cui la cella centrale rappresenta l'idea principale e le 8 celle circostanti rappresentano le idee secondarie. Ciascuna di queste idee secondarie può a sua volta diventare il centro di un'altra griglia 3×3 (un altro diagramma Lotus).

Cosa rende un modello Lotus Diagram efficace?

Prima di iniziare a mappare le idee, dovresti sapere cosa distingue un modello Lotus Diagram efficace da uno meno efficace:

Facile da seguire: aiuta a distinguere facilmente l'idea principale dai petali e dalle espansioni grazie a spazi, allineamento, bordi, codice a colore, icone ecc. adeguati.

Espansione strutturata: consente di aggiungere più fiori (livelli di idee secondarie) senza alterare il layout e lavora altrettanto bene per il brainstorming semplice (un solo loto) o per la pianificazione dettagliata (più fiori)

Spazio per le note: offre spazio sufficiente per parole chiave o piccoli schizzi e margini per note più lunghe o etichette adesive

Organizzazione visiva: rende facile vedere a colpo d'occhio le connessioni e la gerarchia grazie a linee pulite, simmetria e codice colore opzionale

Suggerimenti guida: aiuta i principianti a strutturare i propri pensieri senza complicare eccessivamente il diagramma con etichette come "Idea principale" o "Azione da intraprendere"

👀 Lo sapevi? Il termine "brainstorming" risale agli anni '40 ed è stato coniato dal dirigente pubblicitario Alex F. Osborn nel libro Applied Imagination (1953). Egli sottolineava l'importanza di regole come "puntare sulla quantità" e "astenersi dalle critiche" per stimolare la creatività.

Panoramica dei modelli Lotus Diagram

Ecco una tabella riepilogativa di tutti i modelli di diagrammi Lotus elencati in questo blog:

Modelli Lotus Diagram

ClickUp offre anche oltre 1.000 modelli che combinano questi strumenti in un unico flusso di lavoro. Estendono la tecnica oltre il piano e la collegano direttamente all'esecuzione.

Diamo un'occhiata ad altri modelli di diagrammi Lotus che possono aiutarti a iniziare 👇

1. Modello Lotus Blossom Brainstorming di Visual Paradigm

tramite Visual Paradigm

Per i team che hanno bisogno di andare oltre le idee superficiali, il modello Lotus Blossom Brainstorming presenta una griglia strutturata per espandere un tema centrale in più livelli di idee secondarie. Forzando l'ampiezza e la profondità, aiuta a scoprire idee che il tuo team potrebbe altrimenti trascurare.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Inizia con un'idea principale al centro e aggiungi otto blocchi esterni per i temi chiave

Trasforma i rami in ulteriori sottoblocchi, creando un "fiore" visivo che incoraggia un'esplorazione più approfondita di ogni concetto

Utilizza il layout a griglia con codice colore per vedere come le idee si connettono, crescono e divergono

✅ Ideale per: Responsabili della strategia di prodotto che mappano nuove funzionalità/funzione o educatori che progettano strutture di apprendimento multilivello

💡 Suggerimento professionale: in ClickUp Mappe mentali puoi creare diagrammi Lotus che vanno oltre la visualizzazione. Inizia con una tela bianca per fare brainstorming liberamente o scegli una mappa basata sulle attività per collegare istantaneamente ogni ramo a elementi attuabili. Ispirandoti ai migliori esempi di mappe mentali, puoi creare dipendenze tra le attività, riorganizzare le priorità con il drag-and-drop e persino ricondurre i flussi di lavoro a obiettivi più ampi. Fai brainstorming, collega le attività e assegna priorità ai flussi di lavoro in modo visivo con ClickUp mappe mentali

2. Modello Lotus Diagram di Conceptboard

tramite Conceptboard

Il modello Lotus Diagram di Conceptboard conferisce alle discussioni sul posto di lavoro una struttura chiara fin dall'inizio. Apri la bacheca, invita il tuo team e inserisci l'argomento principale nel riquadro centrale. Da lì, il primo anello si riempie con otto idee iniziali. Ognuna di queste diventa un trampolino di lancio per ulteriori riflessioni nell'anello successivo.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Identifica le idee sovrapposte che possono essere combinate o correlate per scoprire concetti più forti

Lascia che idee inaspettate ispirino nuove possibilità, aiutandoti a generare una serie completa di 24 opzioni distinte attorno al tuo obiettivo principale

Esporta il modello in formato PDF e stampalo per la revisione di gruppo

✅ Ideale per: Facilitatori di workshop che conducono sessioni di brainstorming virtuali in cui è essenziale una partecipazione strutturata

🧠 Curiosità: Il metodo di brainwriting 6-3-5 può generare 108 idee in soli 30 minuti! Inventato nel 1968 da Bernd Rohrbach, funziona chiedendo a 6 persone di annotare 3 idee ogni 5 minuti, quindi scambiarsi i fogli, sviluppando rapidamente la creatività reciproca.

3. Modello Lotus Diagram di Whiteboard Team

tramite lavagna online Team

il modello Lotus Diagram di Whiteboard Team trasforma una singola idea in una rete di possibilità, ideale per gli imprenditori. Inizia scrivendo il tuo argomento principale nel riquadro centrale. I blocchi circostanti fungono da prompt per le idee di primo livello e, da lì, ogni idea può essere espansa verso l'esterno fino a riempire la lavagna con concetti correlati.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Assegna colori diversi alle sezioni della tua lavagna per separare visivamente i gruppi di idee, rendendo più facile seguire le connessioni man mano che il tuo diagramma si espande

Aggiungi, sposta o unisci liberamente i post-it per mantenere il flusso dei tuoi pensieri e utilizza lo spazio illimitato della tela per evitare di sentirti limitato dallo spazio

Utilizza gli strumenti della lavagna per eliminare i duplicati, enfatizzare le idee distintive e mappare chiaramente i prossimi passaggi attuabili

✅ Ideale per: fondatori di startup che organizzano sessioni di brainstorming rapide con team distribuiti

💡 Suggerimento professionale: una volta che il diagramma raggiunge una fase in cui necessita di feedback o input da parte del gruppo, passa a un'impostazione più collaborativa come ClickUp Whiteboards. Whiteboards è uno strumento di brainstorming che ti consente di combinare forme, note adesive, connettori e attività incorporate sulla stessa tela. Collabora, visualizza e incorpora le attività nei diagrammi Lotus con ClickUp Whiteboards

4. Modello Lotus Diagram di Figma

tramite Figma

Il modello di diagramma Lotus Figma (FigJam) è pensato per i team creativi che desiderano che le loro sessioni di brainstorming siano dinamiche quanto il loro lavoro di progettazione. Il suo layout interattivo facilita la collaborazione in tempo reale, mentre la struttura visiva mantiene le idee organizzate senza limitare il flusso creativo.

Questo modello è perfetto per la progettazione di prodotti, l'ideazione di marchi o la pianificazione di campagne.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Mantieni alto il coinvolgimento con funzionalità interattive come reazioni con emoji, votazioni e chat per cursore per Chattare

Aiuta i team a ordinare, raggruppare e dare priorità alle idee in tempo reale

Assegna tag ai cluster, esegui sondaggi rapidi per votare le priorità e inserisci le attività di follow-up direttamente nelle schede di progettazione o di progetto

✅ Ideale per: ricercatori UX e progettisti di prodotti che eseguono sprint di progettazione e necessitano di spunti per il brainstorming

5. Modello per il brainstorming ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza e perfeziona le idee in modo sistematico con il modello di brainstorming ClickUp

Il modello ClickUp Brainstorming applica nella pratica un framework in stile Lotus. Le tue idee iniziano nella fase Braindump, poi formano rami in Ideazione, passano attraverso il Briefing e finiscono nell'Esecuzione. Questo rispecchia il modo in cui un diagramma Lotus spinge il pensiero verso l'esterno da un singolo concetto chiave a più livelli di perfezionamento.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Usa attività di ClickUp per assegnare titolari, urgenze e scadenze, assicurandoti che ogni idea sia correttamente classificata e facile da classificare in base alle priorità

Configura le automazioni ClickUp per evidenziare automaticamente le idee più valide come soluzioni vincenti

Applica campi personalizzati per il monitoraggio delle definizioni dei problemi, delle risorse e della titolarità

✅ Ideale per: Product manager che danno forma alle roadmap di funzionalità/funzione o responsabili della progettazione che conducono sessioni di ideazione tra team diversi

💡 Suggerimento professionale: alcuni diagrammi sono difficili da realizzare o si bloccano una volta inserite le idee più ovvie. In questi casi, basta rivolgersi a ClickUp Brain, il tuo partner IA all'interno di ClickUp. Se ti ritrovi a fissare un cluster vuoto, questo può suggerirti nuove direzioni. Ottieni nuovi rami e petali per il tuo diagramma Lotus con ClickUp Brain

6. Modello ClickUp per il brainstorming di idee

Ottieni il modello gratis Struttura ed espandi le unità didattiche con il modello ClickUp Brainstorm Ideas

Per gli educatori che pianificano unità didattiche o strutturano nuovi corsi, il modello ClickUp Brainstorm Ideas trasforma un singolo tema in rami organizzati. Inizia con un unico argomento, ad esempio Energia rinnovabile. Invita a inviare idee e dettagli tramite i moduli ClickUp e visualizza ogni invio in un elenco principale delle idee con campi dedicati all'area tematica, alla priorità e al risultato previsto.

Da lì, le idee si diffondono all'interno della piattaforma di brainstorming del modello, dove puoi raggrupparle in categorie come moduli, progetti o valutazioni e ordinarle con le fasi MoSCoW: Must Have, Should Have, Could Have e For Review.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Usa le note trascinabili per inserire idee, concetti, suggerimenti o potenziali soluzioni

Raggruppa le idee correlate utilizzando il codice del colore o disposizioni spaziali per identificare temi e modelli

Per ogni idea prioritaria, sviluppa un piano d'azione dettagliato che delinei i passaggi, le risorse, i titolari e le sequenze

✅ Ideale per: insegnanti che progettano piani didattici di più settimane o coordinatori di programmi di studio che strutturano le materie principali in unità dettagliate

📮 ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più rapidamente!

7. Modello di lavagna online per l'ideazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e organizza le idee creative con il modello ClickUp Ideation lavagna online

Il brainstorming di solito inizia con un flusso di idee, ma senza una struttura queste possono svanire in pochissimo tempo. Ecco perché il modello ClickUp Ideation Whiteboard le raccoglie in una lavagna altamente personalizzabile, molto simile a un diagramma Lotus, per aiutare gli educatori e i professionisti del mondo aziendale.

Si parte da un tema centrale, poi si ramifica verso l'esterno in categorie (processo, prodotto o persone), in modo che i cluster si modellino in modo facile da seguire e su cui costruire.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Utilizza la Visualizzazione diagramma ideazione per raccogliere idee e visualizzare potenziali soluzioni ai problemi

Inserisci forme per inquadrare i temi, disegna frecce per la connessione di pensieri correlati, incorpora documenti di riferimento o collega le idee direttamente alle attività di ClickUp

Tagga i membri del team con Assegna commenti e inserisci campi personalizzati come impatto e priorità

✅ Ideale per: Product manager che guidano sprint di progettazione o insegnanti che conducono workshop collaborativi su idee complesse

💡 Bonus: Usufruire tutto il potenziale delle tue sessioni di brainstorming con i modelli Lotus utilizzando gli strumenti più intelligenti disponibili: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app connesse, oltre al web, per trovare ispirazione, materiali di riferimento e note di brainstorming passati in pochi secondi

Usa Talk to Text per esprimere le tue idee, dettare le sessioni di brainstorming o comandare il tuo flusso di lavoro, in modo completamente hands-free, ovunque ti venga l'ispirazione

Sfrutta strumenti di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso in azienda Prova ClickUp Brain MAX, l'app desktop AI contestuale che comprende davvero il tuo processo creativo. Abbandona la proliferazione di strumenti AI e conserva il tuo brainstorming, la gestione delle idee e i modelli Lotus in un unico posto.

8. Modello di mappa mentale ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa e crea connessioni flessibili con il modello ClickUp Mappa mentale

Il modello ClickUp Mappa mentale ti offre un modo chiaro per catturare un'idea principale e svilupparla in pensieri collegati. Il bulbo centrale fissa il tuo argomento principale e da lì i rami codificati con colori diversi si diramano in sotto-idee e input. Ogni ramo è facile da estendere, comprimere o riorganizzare, così puoi rimodellare la tua mappa man mano che il tuo pensiero evolve.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Crea attività di ClickUp direttamente sulla lavagna e collegale alle idee

Disegna con lo strumento penna per prendere appunti veloci, inserisci note adesive per catturare feedback, aggiungi blocchi di testo per maggiore chiarezza, o carica immagini a supporto del tuo brainstorming

Passa facilmente dal brainstorming libero al piano strutturato con semplici flussi di lavoro, diagrammi di flusso o Sequenza creati insieme alla tua mappare

✅ Ideale per: Designer e professionisti del marketing che organizzano idee per campagne o direzioni creative

📘 Per saperne di più: Come le lavagne online virtuali potenziano le agenzie creative

9. Modello di brainstorming ClickUp Squad

Ottieni il modello gratis Visualizza e raggruppa i suggerimenti creativi in modo collaborativo con il modello ClickUp Squad Brainstorm

Il modello ClickUp Squad Brainstorm è pensato per i team leader che cercano uno strumento per riunire il proprio team, chiarirne gli obiettivi, comprenderne le motivazioni e aiutarlo a lavorare in modo più efficace come unità.

Puoi concentrarti su una o più delle seguenti 9 aree di discussione chiave:

Consenso del team: come collabora il team Salute del team: benessere individuale Team Rhythm: Migliorare le dinamiche di team Comunicazione di team: metodi di comunicazione e condivisione delle informazioni chiave Riunioni di team: calendari delle riunioni, posizioni e partecipanti Flusso di lavoro del team: adattare i flussi di lavoro per migliorare l'efficienza Decisioni di team: come vengono prese le decisioni Ruoli del team: responsabilità individuali Risorse del team: strumenti e risorse che il team utilizzerà

Scegli un argomento da cui partire o esaminali uno per uno. Per ciascuno di essi, chiedi ai membri del team di prendere un post-it, scrivere le loro idee e appenderle alla lavagna dedicata all'argomento. Questa attività può aiutare in modo significativo a far emergere prospettive diverse e promuovere una discussione che favorisca la produttività.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Incoraggia tutti i membri del team a contribuire con le loro idee e ad aggiungerle allo strumento di lavagna online interattiva per creare un ambiente di brainstorming interattivo

Scegli le idee più promettenti su cui lavorare, combinandole o perfezionandole secondo necessità

Assegna le attività in base alle idee di selezione e stabilisci scadenze e responsabilità per garantire l'implementazione

✅ Ideale per: squadre di prodotto, team di progettazione e gruppi interfunzionali che necessitano di uno spazio centrale per il brainstorming libero

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per lavagna online da condividere in condivisione su Zoom e ClickUp

10. Modello di brainstorming aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza le idee, realizza la sincronizzazione della creatività del team e dai priorità alle esigenze con il modello ClickUp Business Brainstorming

Le grandi idee nascono sempre dalla struttura. Il modello ClickUp Business Brainstorming aiuta il tuo team a organizzare la creatività in quattro punti di vista: ciò che amiamo, ciò che conosciamo, ciò di cui le persone hanno bisogno e ciò per cui sono disposte a pagare.

Utilizza la lavagna per il brainstorming per individuare opportunità di alto livello, quindi scomponi ogni idea con la tecnica del fiore di loto per esplorare idee secondarie e punti di vista innovativi.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Chiedi ai membri del team di condividere le loro idee su post-it personalizzati e duplicabili per garantire la coerenza

Clicca e trascina ogni nota nella categoria o sezione appropriata sulla bacheca

Trasforma le idee in attività concrete: clicca sul post-it, effettua la selezione di Converti, scegli Attività, quindi clicca su Converti in attività

✅ Ideale per: team di innovazione che promuovono il brainstorming strutturato per trovare nuove soluzioni

📚 Per saperne di più: Esempi e strategie per mappare i processi

11. Modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Ottieni il modello gratis Raccogli, valuta e perfeziona le proposte di ricerca in modo sistematico con il modello ClickUp Innovation Idea Management

Il modello ClickUp Innovation Idea Management offre ai team di ricerca un sistema dedicato per raccogliere proposte e valutarle in modo equo. Quindi guida le idee più valide verso la realizzazione, come un diagramma Lotus che espande un concetto in rami, esamina ogni angolazione e guida i team nelle direzioni più promettenti.

Ogni idea inizia con un modulo di inserimento idee (tramite ClickUp Forms), in cui dipendenti, partner o persino investitori possono inviare i propri concetti. Una volta inviata, l'idea diventa un'attività di ClickUp, completata con campi personalizzati come costo, ricercatore, revisore, impatto e tipo. Ciò significa che ogni suggerimento entra nel processo con dati chiari e comparabili.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Sposta le idee attraverso stati come Nuova idea, Ricerca, Valutazione, In attesa, Approvata, o Rifiutata

Usa la vista Status Board per il monitoraggio delle idee trascinandole nella colonna appropriata man mano che il loro stato cambia

Passa alla visualizzazione della Sequenza delle date di lancio per vedere quando è prevista l'implementazione di ciascuna idea approvata, raggruppata per reparto e codificata con colori diversi in base all'impatto

✅ Ideale per: Responsabili di ricerca e sviluppo che desiderano acquisire e sviluppare nuovi concetti prima di stabilirne le priorità

Dal brainstorming all'azione con ClickUp

I diagrammi Lotus sono eccellenti per organizzare le idee, ma la loro vera potenza emerge quando sono collegati al lavoro che segue. Un modello autonomo può aiutarti a mappare le possibilità, ma non le trasformerà automaticamente in attività, priorità o passaggi successivi.

Per questo, hai bisogno di ClickUp.

All'interno di questa piattaforma, puoi abbozzare il tuo diagramma Lotus in mappe mentali, collaborare con il tuo team in lavagna online e poi chiedere a ClickUp Brain di suggerirti idee, completare i dettagli mancanti o persino creare immagini. Ogni ramo del tuo diagramma può essere collegato direttamente a un'attività, in modo che nulla vada perso tra la pianificazione e l'esecuzione.

Se hai utilizzato i modelli di diagramma Lotus per organizzare i tuoi pensieri, il passaggio successivo è rendere quelle idee realizzabili.

prova ClickUp gratis oggi stesso e scopri quanto velocemente il tuo brainstorming può trasformarsi in stato concreto.