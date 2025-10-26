10 alternativa gratis a Visio per Mac che vale la pena utilizzare nel 2025

Con diagrammi di flusso, organigrammi, diagrammi di rete e altri elementi visivi, Microsoft Visio è stato uno strumento di diagrammazione indispensabile per ingegneri, progettisti e project management. È potente, flessibile e ottimo per trasformare idee complesse in immagini chiare.

Ma c'è un grosso svantaggio: Visio non è progettato per macOS. Se sei un utente Mac, per farlo funzionare dovrai ricorrere a soluzioni alternative come configurazioni dual-boot, desktop remoti o plugin esterni. Non proprio l'ideale.

Cosa può fare un utente Mac? Esistono numerose alternative gratis a Visio per Mac che offrono funzionalità simili (o migliori). In questo post abbiamo raccolto le migliori alternative a Visio per Mac per creare diagrammi, aprire file Visio e lavorare senza interruzioni.

Che tu stia progettando un'architettura di sistema complessa o semplicemente creando un diagramma di flusso del team, qui troverai un'alternativa a Visio per Mac adatta al tuo flusso di lavoro (non sono necessarie installazioni aggiuntive).

le 10 migliori alternative a Visio per Mac in sintesi

Ecco un'anteprima dei prezzi, delle funzionalità/funzione e delle strutture delle migliori alternative a Visio per Mac:

Strumenti Ideali per Caratteristiche chiave Prezzi* ClickUp Per team di qualsiasi dimensione che necessitano di lavagne collaborative basate sull'intelligenza artificiale, mappe mentali e modelli di diagrammi in un unico posto Lavagne online, mappe mentali, modelli di progettazione e prototipazione, IA integrata con ClickUp Brain e Brain Max Piani gratis, personalizzazioni per le aziende OmniGraffle Aziende che necessitano di prototipazione rapida e flussi di lavoro automatizzati Modifica di grafica vettoriale, modelli personalizzabili, automazione del flusso di lavoro, prototipazione rapida Versione di prova gratis; a pagamento a partire da 149,99 $ Diagrams.net Aziende di software di medie e grandi dimensioni alla ricerca di strumenti di diagrammazione basati sul web con funzionalità collaborative Strumenti di collaborazione, modelli di progettazione per diagrammi UML, diagrammi di rete e grafici Gratis; a pagamento a partire da 37 $ al mese ConceptDraw DIAGRAM Aziende di software su larga scala che necessitano di strumenti di visualizzazione complessi Connettori dinamici, visualizzazioni complesse e integrazioni con gli strumenti ConceptDraw Office Versione di prova gratis; piani a pagamento a partire da 199 $ Lucidchart Aziende che necessitano di diagrammi tecnici e visualizzazione dell'infrastruttura Generazione di diagrammi e mappe mentali con IA, collaborazioni in tempo reale e visualizzazione dell'infrastruttura Free; a pagamento a partire da 10 $/utente LibreOffice Draw Freelancer e piccole imprese che gestiscono layout tecnici e schemi dettagliati illustrazioni 3D, collaborazione multipiattaforma, connettori e funzionalità/funzione di stratificazione Gratis per sempre Edraw Max Team di progettazione e startup che lavorano su illustrazioni scientifiche Analisi SWOT, analisi grafica, diagrammi e generazione di mappe mentali A pagamento a partire da 45,99 $ MindNode Privati e piccole e medie imprese di dimensione che necessitano di mappe mentali complesse e brainstorming collaborativo Tag visivi, rami comprimibili e modalità di messa a fuoco Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 2,99 $ al mese Creately Agenzie di marketing e creative che utilizzano flussi di lavoro senza codice per visualizzare più campagne di marketing Automazione del flusso di lavoro senza codice, regole e formule personalizzabili e organizzazione intelligente con pannelli delle cartelle Piano Free disponibile; a pagamento a partire da 8 $/utente al mese Flying Logic Aziende produttrici di automobili e macchinari che necessitano di ragionamenti avanzati e prototipazione Modellazione delle relazioni di causa-effetto, simulazioni di sistemi dinamici e porte logiche e operatori integrati A pagamento a partire da 24 $ al mese

Cosa cercare in un'alternativa a Visio per Mac?

La scelta di un'alternativa a Visio per Mac non riguarda solo la compatibilità con macOS: è necessario uno strumento che soddisfi tutti i requisiti in termini di funzionalità, facilità d'uso e collaborazione.

Ecco le funzionalità indispensabili per garantire che il tuo strumento di creazione di diagrammi sia all'altezza delle tue aspettative:

interfaccia intuitiva e facile da usare*: cerca un'alternativa a Visio per Mac con un'interfaccia pulita e drag-and-drop che faciliti la creazione di diagrammi, diagrammi di flusso e grafici, senza bisogno di manuali o lauree in informatica

ricca libreria di modelli ed esempi di diagrammi: *I modelli integrati e gli esempi di diagrammi già pronti (come diagrammi di flusso, mappe mentali, organigrammi e diagrammi di rete) ti aiutano a iniziare più rapidamente e a mantenere la coerenza delle immagini

Compatibilità completa con i file Visio : assicurati che il tuo strumento supporti i formati .vsd e .vsdx in modo da poter aprire, modificare e esportare i file Visio senza strani problemi di formattare

Funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale : scegli una piattaforma in cui più utenti possono commentare, effettuare la modifica insieme e aggiornare i diagrammi: ottima per i team remoti e per i momenti in cui "ti hanno appena contattato"

Funzionalità di visualizzazione intelligenti: cerca strumenti che offrono griglie di aggancio, allineamento automatico e guide intelligenti: questi strumenti per formattare aiutano a mantenere tutto in ordine e pronto per la presentazione

Sicurezza e controllo degli accessi robusti : la tua alternativa a Visio per Mac dovrebbe includere la condivisione crittografata, le autorizzazioni degli utenti e la conformità agli standard di privacy come il GDPR, soprattutto se lavori con informazioni sensibili

Piano gratuito generoso: trova una versione gratuita con solide funzionalità di base come diagrammi illimitati, strumenti di esportazione e opzioni di progettazione chiave, in modo da poter creare e condividere senza incorrere immediatamente in un paywall

👀 Lo sapevi? Il 30% dei dipendenti ritiene che la collaborazione a distanza sia migliore di quella di persona, mentre il 50% non vede alcuna differenza. Questo cambiamento dimostra quanto gli strumenti digitali abbiano reso meno rilevante la posizione geografica, consentendo ai team di comunicare e gestire attività visive come la mappatura dei processi in modo altrettanto efficace da qualsiasi luogo.

Le migliori alternative a Visio per Mac

Ok, ora esploriamo le funzionalità/funzioni, i limiti e tutto ciò che c'è da sapere per aiutarti a scegliere la giusta alternativa a Visio per Mac. Ricorda le qualità essenziali che abbiamo specificato in precedenza!

1. ClickUp (ideale per project management e la creazione collaborativa di diagrammi)

Fai brainstorming e visualizza le tue idee tramite diagrammi di flusso e mappe mentali con ClickUp

Cerchi un'alternativa a Visio per utenti Mac che combini potenti strumenti di creazione di diagrammi con funzionalità complete di project management?

*clickUp , l'app per tutto il lavoro, ti aiuta a creare mappe mentali dalle idee, diagrammare i flussi di lavoro, creare diagrammi di flusso accurati e prototipi di processi in un ambiente collaborativo e intuitivo.

Invece di passare da un'app all'altra, puoi fare brainstorming, creare ed eseguire proprio dove il resto del tuo team fa il suo lavoro.

Sono veloci, visive e progettate per adattarsi alle tue esigenze, sia che tu stia mappare un sistema complesso o abbozzando la tua prossima grande idea.

Condividi le tue idee con ClickUp lavagna online

Immagina di avere una tela digitale che puoi personalizzare, progettare, fare un piano e su cui puoi collaborare in tempo reale. Ecco, ClickUp Whiteboards è proprio questo.

Usa le lavagne bianche per creare da zero diagrammi di flusso, organigrammi, grafici di sistema e mappe mentali, oppure usa forme e modelli già pronti. Trascina, rilascia e collega facilmente gli elementi per delineare processi, abbozzare idee o pianificare prototipi in modo visivo.

🎥 Guarda come utilizzare le lavagne online per collaborare con il tuo team:

A differenza di Visio, che è statico e isolato, ClickUp Whiteboards ti consente di collegare gli elementi della lavagna alle attività di ClickUp, trasformando le sessioni di brainstorming direttamente in azioni concrete.

supponiamo che tu stia pianificando un nuovo processo di onboarding. Basta aprire una lavagna online ClickUp e mappare ogni passaggio utilizzando le forme del diagramma di flusso. Aggiungi note adesive per il feedback del team e crea una connessione tra le fasi con delle frecce per mostrare il flusso di lavoro. Puoi anche convertire ogni passaggio in un'attività e assegnarla al tuo team.

Organizza e disegna connessioni con mappe mentali

Una volta terminata la sessione di brainstorming sulla lavagna online, puoi fare un ulteriore passo avanti con ClickUp Mappe mentali per organizzare e perfezionare le tue idee.

A differenza dei diagrammi Visio statici, queste mappe sono dinamiche, interattive e completamente integrate nel tuo flusso di lavoro.

Mappa flussi di lavoro e concetti con ClickUp mappe mentali

Puoi iniziare con una mappa mentale vuota per liberare la mente e pensare liberamente o utilizzare la modalità basata sulle attività per visualizzare i tuoi progetti esistenti. È perfetto per mappare le funzionalità dei prodotti, pianificare i flussi di lavoro dei contenuti, creare prototipi e delineare le fasi dell'intero progetto.

Trascina e collega i nodi, aggiungi dipendenze e converti i rami direttamente in attività eseguibili.

Modello di diagramma di rete di progetto ClickUp

Se non sai da dove iniziare per visualizzare le tue idee e i tuoi piani, ClickUp offre modelli personalizzabili gratis.

Ad esempio, il modello di diagramma di rete del progetto ClickUp consente di mappare le connessioni, le idee e le dipendenze di un progetto per il flusso di lavoro di un progetto.

Ottieni modelli gratis Identifica le dipendenze e le connessioni nelle attività di progettazione con il diagramma di rete del progetto ClickUp

Puoi visualizzare attività interdipendenti nello stesso posto, monitorare scadenze e stato, e allocare le risorse di conseguenza. Con le funzionalità collaborative di ClickUp, puoi facilmente effettuare la condivisione e l'aggiornamento del tuo diagramma di rete in tempo reale.

Prova ClickUp AI per ideare e generare diagrammi

Inoltre, puoi anche generare diagrammi direttamente con ClickUp Brain.

Puoi trasformare semplici punti dati, relazioni o descrizioni di processi in diagrammi professionali come diagrammi di flusso, diagrammi di rete e mappe mentali, risparmiando ore di lavoro di progettazione manuale e garantendo accuratezza e coerenza.

Usa ClickUp Brain per generare mappe mentali ovunque ti trovi

Può anche identificare le lacune nei tuoi prototipi, riepilogare lo stato di avanzamento delle attività e offrire standup automatici, generatori di attività secondarie e domande e risposte contestuali. Fantastico, vero?

*ora, la grande domanda è: puoi usare ClickUp sul tuo MacBook in tutta la sua gloria?

Sì!

Puoi scaricare ClickUp su Mac o su qualsiasi dispositivo iOS o Windows e accedere al tuo lavoro da qualsiasi luogo. Usalo su dispositivi mobili o desktop, aggiungilo come estensione Chrome o come componente aggiuntivo email. Indipendentemente da come desideri utilizzarlo, le funzioni di ClickUp saranno sempre fluide e flessibili.

💡 Bonus: Se desideri: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web, diagrammi, file di progetto o documentazione di processo

Usa Talk to Text per porre domande, dettare note e gestire il tuo flusso di lavoro con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo

Sfrutta decine di strumenti di IA scollegati come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale e pronta per l'uso azienda per la collaborazione visiva e la produttività Prova ClickUp Brain MAX, la super app di IA contestuale per Mac che comprende davvero il tuo lavoro, perché è integrata direttamente nel tuo spazio di lavoro. Dì addio alla necessità di destreggiarti tra più strumenti di IA: usa la tua voce per raccogliere idee per diagrammi, generare mappe di processo, creare documentazione, assegnare attività e molto altro, tutto in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Suddividi i progetti di grandi dimensioni in parti gestibili, visualizza le dipendenze e organizza i concetti in modo gerarchico

Scegli tra vari modelli di diagrammi, elementi drag-and-drop e strumenti di disegno a mano libera per creare diagrammi su misura per le tue esigenze

Lavoro in tempo reale con il tuo team, annota i progetti, lascia commenti e assegna attività direttamente dai diagrammi o dalle lavagne online

Integrazione con strumenti come Figma e Canva per un flusso di lavoro di progettazione ottimizzato

Collega i diagrammi alle attività, ai documenti ClickUp e ad altri elementi del progetto per una gestione fluida del flusso di lavoro

Visualizza le tempistiche, le dipendenze e lo stato di avanzamento dei progetti utilizzando grafici di Gantt interattivi, che aiutano nella pianificazione dei progetti e nell'allocazione delle risorse

Collabora con il tuo team in ClickUp Chat per trasformare istantaneamente le conversazioni in attività, riepilogare/riassumere le discussioni con l'IA e rimanere aggiornato sugli aggiornamenti del progetto senza lasciare il tuo spazio di lavoro di diagrammazione o mappatura dei processi

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero trovare le estese funzionalità/funzione un po' troppo complesse

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di ClickUp?

Una recensione su TrustRadius dice:

Dai grandi progetti di design alle semplici liste da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. È utilizzato a livello aziendale e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di vedere lo stato e le attività in corso che devono essere eseguite.

Dai grandi progetti di design alle semplici liste da fare, utilizziamo ClickUp per portare a termine il lavoro. È utilizzato a livello aziendale e risolve il problema della gestione delle attività, consentendo di vedere lo stato delle attività e le attività in corso che devono essere eseguite.

💡 Suggerimento professionale: aggiungi una descrizione per ogni attività, spiegando esattamente cosa è necessario fare per completarla. Digita una barra (/) nella casella di descrizione dell'attività e scegli tabelle, banner, modelli e altro per delineare rapidamente le istruzioni.

2. OmniGraffle (ideale per la prototipazione rapida)

tramite OmniGraffle

Hai bisogno di una prototipazione rapida per un lancio urgente? Creato esclusivamente per gli utenti Apple, OmniGraffle è un software equivalente a Visio e un potente strumento di creazione di diagrammi che ti consente di progettare diagrammi di flusso, wireframe, diagrammi di flusso dei dati e mappe mentali con un controllo creativo totale.

Puoi creare layout perfetti al pixel, personalizzare modelli di prototipazione e accedere a librerie di forme per diagrammi rapidi. Questo software per diagrammi di flusso per Mac include anche funzionalità avanzate come la modifica vettoriale, le combinazioni di forme e l'automazione del flusso di lavoro con scripting.

Le migliori funzionalità/funzioni di OmniGraffle

Automatizza le attività di progettazione tramite AppleScript e JavaScript

Accedi ai documenti recenti e alla tua intera raccolta di stencil e modelli.

Trascina e rilascia gli elementi con facilità utilizzando un'interfaccia intuitiva che offre supporto per guide intelligenti, aggancio e allineamento per diagrammi puliti.

Modifica grafica vettoriale, connettori e livelli con strumenti avanzati come curve di Bézier, combinazioni di forme e modifica dei punti.

Usale come strumento di mappatura mentale con nodi, connettori e tele stratificate trascinabili.

Limiti di OmniGraffle

L'interfaccia utente non è intuitiva come quella di altre alternative a Visio.

Lo strumento di creazione di diagrammi offre solo supporto per Mac, il che può essere un problema se in seguito si passa a Windows.

Prezzi di OmniGraffle

Licenza standard v7: 149,99 $

Licenza v7 Pro: 249,99 $.

Valutazioni e recensioni di OmniGraffle

G2: 4. 1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di OmniGraffle?

Un recensore di Capterra afferma:

Offre un ottimo controllo sulla tipografia e la creazione di diagrammi orientati agli oggetti è incredibilmente potente per creare diverse versioni dello stesso diagramma per situazioni diverse. Ha anche buone opzioni di importazione ed esportazione ed è ottimo per lavorare su Mac, iPhone e iPad. OmniGraffle è un potente strumento di creazione di diagrammi, ma presenta alcune notevoli carenze per i flussi di lavoro avanzati. Non supporta le origini dati in tempo reale e le sue capacità di creazione di grafici sono piuttosto limitate. Inoltre, non è in grado di importare ed esportare strutture di dati gerarchiche o relazionali, il che può rappresentare un limite importante per lavori informatici sofisticati.

Offre un ottimo controllo sulla tipografia e la creazione di diagrammi orientati agli oggetti è incredibilmente potente per creare diverse versioni dello stesso diagramma per situazioni diverse. Ha anche buone opzioni di importazione ed esportazione ed è ottimo per lavorare su Mac, iPhone e iPad. OmniGraffle è un potente strumento di creazione di diagrammi, ma presenta alcune notevoli carenze per i flussi di lavoro avanzati. Non supporta le origini dati in tempo reale e le sue capacità di creazione di grafici sono piuttosto limitate. Inoltre, non è in grado di importare ed esportare strutture di dati gerarchiche o relazionali, il che può rappresentare un limite importante per lavori informatici sofisticati. *

🧠 Curiosità: un MacBook moderno è oltre un milione di volte più veloce dell'Apollo Guidance Computer che ha permesso l'allunaggio! Mentre il computer Apollo funzionava a 0,043 MHz con soli 4 KB di RAM, i Mac di oggi vantano processori multi-core con clock a 3+ GHz e fino a 128 GB di RAM, rendendoli abbastanza potenti da eseguire modelli di IA, simulazioni 3D o persino renderizzare interi film.

3. Diagrams.net (ideale per la creazione di diagrammi basati sul web)

Sebbene Visio si integri perfettamente con la tecnologia Microsoft, la sincronizzazione con altri strumenti come Google Workspace è piuttosto complicata. Sono necessarie estensioni e componenti aggiuntivi, il che vanifica l'intero fattore convenienza.

Tuttavia, Diagrams.net (precedentemente Draw.io) offre supporto quasi per tutti i tipi di diagrammi e grafici immaginabili. Puoi scegliere di salvare i file sul cloud o scaricare direttamente i file sul tuo dispositivo e condividere esternamente.

È incredibilmente leggero e fa il suo lavoro direttamente nel tuo browser. Puoi anche scaricarlo sul tuo Mac.

Diagrams.net: le migliori funzionalità/funzioni

Crea un'ampia varietà di tipi di diagrammi , inclusi diagrammi di flusso, diagrammi UML, diagrammi di rete e grafici organizzativi.

Accedi ai tuoi diagrammi da qualsiasi luogo con le opzioni di spazio di archiviazione cloud, che si integrano perfettamente con piattaforme come Google Drive, OneDrive, Dropbox e GitHub.

Progetta grafici in modo efficiente utilizzando l'intuitiva funzionalità drag-and-drop, completare con forme e connettori personalizzabili.

Condividi le tue idee in modo efficace con le funzionalità/funzione di mappatura mentale e altri strumenti di visualizzazione dei dati per delineare concetti e loro interconnessioni.

Collabora con i tuoi colleghi su diagrammi di flusso e progetti tramite cursori di condivisione.

Limite di Diagrams.net

Questo sostituto di MS Visio non dispone di simboli sufficienti, essenziali per disegnare un diagramma EER.

L'interfaccia utente è più macchinosa rispetto ad altri software di diagrammazione.

Prezzi di Diagrams.net

Cloud: Standard: Gratis Avanzato: 37 $ al mese

Standard: Gratis

Avanzato: 37 $ al mese

Data Center: Fino a 500 utenti: 6.250 $ Fino a 1.000 utenti: 9.500 $ Fino a 2.000 utenti: 13.000 $ Fino a 3.000 utenti: 13.500 $ Fino a 4.000 utenti: 13.750 $

Fino a 500 utenti: 6.250 $

Fino a 1000 utenti: 9.500 $

Fino a 2000 utenti: 13.000 $

Fino a 3000 utenti: 13.500 $

Fino a 4000 utenti: 13.750 $

Standard: Gratis

Avanzato: 37 $ al mese

Fino a 500 utenti: 6.250 $

Fino a 1000 utenti: 9.500 $

Fino a 2000 utenti: 13.000 $

Fino a 3000 utenti: 13.500 $

Fino a 4000 utenti: 13.750 $

Diagrams.net valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Diagrams.net?

Una recensione su G2 dice:

Lo uso come strumento portatile per creare prototipi di qualsiasi software. È lo strumento più semplice con tantissime funzionalità/funzione utili e non richiede alcuna installazione. Ecco perché lo trovo facile da usare e molto vantaggioso. Adoro il suo scopo e i suoi vantaggi.

Lo uso come strumento portatile per creare prototipi di qualsiasi software. È lo strumento più semplice con tantissime funzionalità/funzione utili e non richiede alcuna installazione. Ecco perché lo trovo facile da usare e molto vantaggioso. Adoro il suo scopo e i suoi vantaggi.

4. ConceptDraw DIAGRAM (ideale per sviluppatori di software e team IT)

tramite ConceptDraw DIAGRAM

Circa il 71% dei progetti IT fallisce, non a causa di un codice difettoso, ma perché i team non sono in grado di stimare con precisione le tempistiche o anticipare gli ostacoli.

Uno strumento affidabile per la creazione di diagrammi e mappe mentali come ConceptDraw ti aiuta a mappare le fasi di sviluppo, creare diagrammi di flusso di lavoro e individuare potenziali problemi in anticipo.

È progettato specificamente per i professionisti IT che hanno bisogno di qualcosa di più delle semplici immagini di base. Con strumenti per diagrammi di rete, architettura software e flusso di lavoro di sistema, si integra direttamente con la suite ConceptDraw Office, riunendo in un unico posto la creazione di diagrammi, la mappa mentale e il piano dei progetti.

Funziona perfettamente su macOS e Windows, rendendolo un'alternativa Mac Visio ideale per i team tecnici multipiattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ConceptDraw DIAGRAM

Progetta visualizzazioni complesse come diagrammi di flusso, diagrammi di rete e schemi tecnici con un controllo preciso

Esporta e importa file Visio e altri formattare come PDF, SVG e file immagine per una compatibilità perfetta

Integrazione con gli strumenti ConceptDraw Office (MINDMAP e PROGETTO) per un flusso di lavoro unificato tra brainstorming, piano ed esecuzione

Personalizza i diagrammi con opzioni di stile avanzate, connettori dinamici, livelli e oggetti intelligenti per garantire chiarezza e impatto visivo

Limiti di ConceptDraw DIAGRAM

Non tutti i modelli consentono rappresentazioni incrociate o trasversali

Il software non è basato sul cloud o sul web, quindi è necessario scaricare il file sul proprio dispositivo

Prezzi di ConceptDraw DIAGRAM

ConceptDraw OFFICE 11: 499 $

ConceptDraw DIAGRAM 18: 199 $

ConceptDraw MINDMAP 16: 199 $

ConceptDraw PROGETTO 15: 299 $

ConceptDraw MINDMAP 16 & PROJECT 15: 399 $

Valutazioni e recensioni di ConceptDraw DIAGRAM

G2: 4. 4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di ConceptDraw DIAGRAM?

Una recensione di Capterra dice:

Avere un'alternativa Mac a Visio con la possibilità di creare bei diagrammi, planimetrie e altri grafici. Alcune parti dell'interfaccia non sono intuitive come quelle a cui ero abituato in Visio. Inoltre, il prodotto richiede un aggiornamento con ogni nuova versione del sistema operativo Mac.

Avere un'alternativa Mac a Visio con la possibilità di creare bei diagrammi, piani e altri grafici. Alcune parti dell'interfaccia non sono intuitive come quelle a cui ero abituato in Visio. Inoltre, il prodotto richiede un aggiornamento con ogni nuova versione del Mac OS.

👀 Lo sapevi? Il 64% dei dipendenti perde almeno tre ore alla settimana a causa di una scarsa collaborazione e, per 1 su 5, tale numero sale a sei ore! Sebbene Visio si integri con Microsoft Teams, le sue limitate funzionalità di collaborazione spesso non sono sufficienti quando si tratta di progetti creativi in rapida evoluzione che richiedono input in tempo reale e flessibilità.

5. Lucidchart (ideale per la creazione di diagrammi tecnici e la visualizzazione di infrastrutture)

tramite Lucidchart

Ben il 33% delle persone preferisce macOS per lavori professionali come lo sviluppo di prodotti e altri progetti tecnici, grazie alla sua velocità e all'architettura basata su Unix. Lucidchart ti offre tutto questo, funzionando bene sia con i dispositivi Windows che con quelli Apple.

Ottieni collaborazione in tempo reale su qualsiasi dispositivo, integrazioni perfette con strumenti come AWS, Azure, Jira e Google Workspace, e la possibilità di importare e di effettuare la modifica dei diagrammi Visio senza alcun problema.

Inoltre, la generazione di diagrammi basata sull'IA e la vasta libreria di modelli di Lucidchart lo rendono la piattaforma ideale sia per gli esperti tecnici che per i pensatori visivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Genera diagrammi con prompt IA, creando rapidamente diagrammi di flusso, diagrammi di sequenza, diagrammi di classe e diagrammi entità-relazione

Collabora in tempo reale con i membri del team grazie alla modifica, ai commenti e alla condivisione simultanei per migliorare la produttività e il lavoro di squadra

Visualizza i file Visio e integrali perfettamente con piattaforme popolari come Google Workspace, MS Office, Jira, Salesforce, GitHub e Slack, garantendo un flusso di lavoro fluido tra i vari strumenti

Crea map della forza lavoro e diagrammi di flusso in Excel e importali nel software

Importa ed esporta file da varie fonti, tra cui Microsoft Visio, draw. io, Gliffy e OmniGraffle, facilitando la transizione e la collaborazione tra diversi strumenti di creazione di diagrammi

Personalizza i diagrammi con una vasta libreria di forme e modelli per diagrammi di flusso, diagrammi di rete, diagrammi UML e organigrammi

Limiti di Lucidchart

Gli strumenti di azione rapida a volte rendono un po' difficile spostare gli oggetti

Non è possibile creare profili di flusso di lavoro personalizzati con questa alternativa a Microsoft Visio

Prezzi di Lucidchart

Free

Individuale: 9 $

Team : 10 $/utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Lucidchart?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo l'interfaccia intuitiva drag-and-drop, l'ampia gamma di modelli e le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale senza soluzione di continuità: rendono facile il brainstorming e la progettazione di sistemi, anche tra team con distribuzione. L'integrazione con strumenti come Google Drive, Jira e Microsoft 365 semplifica notevolmente anche i flussi di lavoro.

Apprezzo l'interfaccia intuitiva drag-and-drop, l'ampia gamma di modelli e le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale senza soluzione di continuità: rendono facile il brainstorming e la progettazione di sistemi, anche tra team con distribuzione. L'integrazione con strumenti come Google Drive, Jira e Microsoft 365 semplifica notevolmente anche i flussi di lavoro.

6. LibreOffice Draw (ideale per grafici freelance e piccole aziende aziendali)

tramite LibreOffice Draw

Ciò che distingue LibreOffice Draw da Visio è che è completamente gratis e open source, ma offre comunque supporto a un intervallo di formati, inclusi i file VSD, e funziona in modo nativo su macOS, Windows e Linux.

Con strumenti per oggetti 3D, connettori, livelli e forme personalizzate, Draw offre prestazioni ben superiori alla sua categoria per uno strumento che non costa nulla. Se sei uno studente, un libero professionista o chiunque abbia bisogno di funzionalità di diagramma di livello base-intermedio senza vincolarsi a un ecosistema proprietario, questo è lo strumento ideale per sostituire Visio.

Le migliori funzionalità/funzioni di LibreOffice Draw

Crea tutto, da schizzi veloci a diagrammi complessi, utilizzando un'interfaccia intuitiva drag-and-drop, adatta per layout tecnici e schemi dettagliati

Progetta diagrammi di flusso, grafici e illustrazioni 3D utilizzando forme, connettori e funzionalità/funzione di stratificazione integrati

Importa ed esporta progetti in diversi formattare, inclusi file da Microsoft Visio e altre app, per una collaborazione multipiattaforma senza intoppi

Esegui la modifica degli elementi con precisione grazie agli strumenti per il ridimensionamento, il raggruppamento, la regolazione delle curve e la creazione di oggetti personalizzati

Limiti di LibreOffice Draw

L'interfaccia è goffa e un po' antiquata

Gli strumenti di diagramma non offrono molte forme predefinite

Prezzi di LibreOffice Draw

Free Forever

Valutazioni e recensioni di LibreOffice Draw

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di LibreOffice Draw?

Una recensione su G2 dice:

Si tratta di un software di disegno gratis e open source, disponibile per scaricare e utilizzare senza alcun costo. È compatibile con altri formati di file di disegno, il che facilita la collaborazione e lo scambio di informazioni. Include un numero di strumenti efficaci per disegnare, creare grafici, diagrammi, diagrammi di flusso e altre immagini. Fa parte della suite di produttività LibreOffice e si integra facilmente con altri programmi della suite, come Writer e Calc. È un software accessibile e facile da usare, con un'interfaccia intuitiva e un numero elevato di risorse e tutorial disponibili online.

Si tratta di un software di disegno gratis e open source, disponibile per scaricare e utilizzare senza alcun costo. È compatibile con altri formati di file di disegno, il che facilita la collaborazione e lo scambio di informazioni. Include un numero di strumenti efficaci per disegnare, creare grafici, diagrammi, diagrammi di flusso e altre immagini. Fa parte della suite di produttività LibreOffice e si integra facilmente con altri programmi della suite, come Writer e Calc. È un software accessibile e facile da usare, con un'interfaccia intuitiva e un gran numero di risorse e tutorial disponibili online.

🧠 Curiosità: molto prima di Visio, Apple ha introdotto MacPaint e HyperCard negli anni '80, consentendo agli utenti di creare e organizzare contenuto visivo. Questi strumenti hanno gettato le basi per molte delle applicazioni di diagrammazione odierne.

7. Edraw Max (ideale per progetti di design e illustrazioni scientifiche)

tramite Edraw Max

Oltre alla sua incompatibilità con Mac, Visio ha un limite in termini di varietà di modelli e facilità d'uso. Edraw Max offre diagrammi basati sull'IA, un'interfaccia divertente e intuitiva e un supporto perfetto per macOS e Windows.

Gli strumenti di IA di questo software per diagrammi di flusso aiutano a generare automaticamente strutture, estrarre testo e persino suggerire layout, risparmiando ore di lavoro manuale. Avrai accesso a un intervallo di modelli e simboli pronti all'uso, che ti consentiranno di partire subito con il piede giusto, indipendentemente dal tuo settore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Edraw Max

Genera diagrammi e crea mappe mentali senza sforzo con strumenti basati sull'intelligenza artificiale in grado di analizzare grafici ed estrarre testo

Esegui analisi SWOT e crea sequenze di progetto con strumenti di visualizzazione e diagrammi Gantt

Collabora in tempo reale con i membri del team su uno spazio di lavoro basato su cloud, consentendo un lavoro di squadra senza soluzione di continuità e la co-creazione su una tela infinita

Importa ed esporta file in diversi formattare, tra cui VSDX, PDF, Word, Excel e altri, garantendo compatibilità e facilità di condivisione

Accedi a vari modelli e simboli per creare diagrammi rapidi e professionali

Limiti di Edraw Max

I diagrammi a fili diventano disordinati e richiedono regolazioni manuali quando si ha a che fare con dipendenze complesse

Prezzi di Edraw Max

Piano semestrale individuale: 79 $

Piano perpetuo individuale: 245 $

Piano bundle perpetuo: 390 $

Per i team: 119 $/anno per utente (fatturato annualmente)

Per le aziende: Prezzi personalizzati

Per gli studenti: A partire da 68 $

Per gli insegnanti: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Edraw Max

G2: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Solo il 10% dei manager utilizza una matrice delle competenze per assegnare il lavoro, ma il 44% afferma di cercare di abbinare le attività ai punti di forza e agli obiettivi. Senza gli strumenti giusti per il supporto, la maggior parte dei manager è costretta a prendere queste decisioni basandosi sul contesto immediato, non sui dati. È proprio qui che serve un assistente intelligente! ClickUp Brain è in grado di consigliare l'assegnazione delle attività analizzando il lavoro svolto in passato, le tag delle competenze e persino gli obiettivi di apprendimento. Grazie a questo strumento, potrai scoprire punti di forza nascosti e individuare la persona più adatta per il lavoro, non solo quella disponibile. risultati reali: *Atrato ha registrato un aumento del 30% nella velocità di sviluppo dei prodotti e una riduzione del 20% del sovraccarico di lavoro degli sviluppatori grazie alla gestione del carico di lavoro di ClickUp.

8. MindNode (ideale per il brainstorming e la pianificazione di piani)

tramite MindNode

Microsoft Visio è progettato per la struttura. Ma se hai bisogno di uno strumento versatile che offra supporto sia al lavoro creativo che alla pianificazione personale, MindNode è l'alternativa ideale per te. È un'alternativa più fluida e intuitiva, progettata per aiutarti a catturare e a creare connessioni tra idee per sessioni di brainstorming, piani di progetto e persino itinerari di viaggio.

Puoi trasformare pensieri liberi in piani strutturati con il drag-and-drop, utilizzare la modalità Focus per eliminare le distrazioni e persino effettuare la sincronizzazione delle attività con Apple Promemoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindNode

Trasforma i pensieri in azioni aggiungendo attività, priorità e promemoria direttamente nelle tue mappe mentali

Cattura le idee in modo visivo con mappe mentali intuitive e brainstorming, organizza e perfeziona i pensieri in modo collaborativo

Usa i tag visivi per classificare e aggiungere più contesto alle tue idee

Nascondi parti della tua mappa mentale quando la struttura diventa troppo complicata

Personalizza il tuo flusso di lavoro con temi, adesivi e rami comprimibili

Limiti di MindNode Draw

Non è possibile impostare tasti di scelta rapida personalizzati e quelli disponibili sono piuttosto limitanti

I nodi possono essere aggiunti solo orizzontalmente

Prezzi di MindNode Draw

Free

MindNode Plus: 2,99 $ al mese

MindNode Draw valutazioni e recensioni

G2: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono i clienti reali di MindNode?

Una recensione su G2 dice:

Scaricare i miei pensieri e le mie bozze è un gioco da ragazzi e, dato che è completamente integrato tramite iCloud, posso accedere e rivedere le mie bozze mentali su qualsiasi dispositivo personale per mantenere la continuità. La presentazione visiva di MindNode è minimalista e mi piace che non ingombri lo schermo, offrendo modelli visivi che migliorano la strutturazione delle idee.

Scaricare i miei pensieri e le mie bozze è un gioco da ragazzi e, dato che è completamente integrato tramite iCloud, posso accedere e rivedere le mie bozze mentali su qualsiasi dispositivo personale per mantenere la continuità. La presentazione visiva di MindNode è minimalista e mi piace che non ingombri lo schermo, offrendo modelli visivi che migliorano la strutturazione delle idee.

9. Creately (ideale per delineare campagne di marketing e altre campagne creative)

tramite Creately

Creately è progettato per un lavoro di squadra senza intoppi. A differenza di Visio, disponibile solo per Windows, Creately funziona senza problemi su Mac, Windows e in qualsiasi browser. Offre supporto per l'importazione e l'esportazione di file Visio, facilitando la collaborazione con i colleghi che utilizzano ancora Microsoft Visio.

Oltre alle potenti funzionalità di creazione di diagrammi e collaborazione, puoi anche personalizzare il tuo database, generare immagini specifiche per il contesto e visualizzare visualizzazioni specifiche per il client. Le sue funzionalità di collaborazione in tempo reale e il visualizzatore Visio gratis lo rendono un'alternativa versatile a Visio per Mac.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Configura l'automazione del flusso di lavoro senza codice per semplificare i processi complessi senza programmazione

Utilizza modelli per diagrammi di flusso complessi e semplici, mappe mentali, grafici organizzativi e altro ancora

Personalizza regole e formule per flussi di attività multipli, OKR, allineamento degli obiettivi e accesso basato sui ruoli

Goditi un'organizzazione intelligente con pannelli di cartelle e un facile posizionamento dei connettori per diagrammi chiari e professionali

Integra Slack, Google Drive, Confluence e le app di produttività per Mac

Limiti di Creately

Sebbene Creately sia in grado di gestire progetti complessi, la velocità di elaborazione lo rallenta

Gli utenti segnalano che l'interfaccia non è ottimizzata per i telefoni

Prezzi di Creately

Free

Personale: 8 $ al mese per utente

Team: 8 $ al mese per utente

aziendale: *149 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creately

G2: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Creately?

Un recensore di Capterra scrive:

L'interfaccia di Creately è intuitiva, il che rende la creazione di diagrammi e contenuto visivo facile anche per i principianti. Adoro i numerosi modelli che Creately mette a disposizione, che mi fanno risparmiare un sacco di tempo. Un'altra cosa che apprezzo è l'integrazione con diversi strumenti. Sebbene siano disponibili molti modelli, è possibile personalizzarli solo in parte, cosa che considero un grosso problema. A volte ho riscontrato anche un leggero ritardo, che potrebbe essere dovuto anche alla mia rete.

L'interfaccia di Creately è intuitiva, il che rende la creazione di diagrammi e contenuto visivo facile anche per i principianti. Adoro i numerosi modelli che Creately mette a disposizione, che mi fanno risparmiare un sacco di tempo. Un'altra cosa che apprezzo molto è l'integrazione con diversi strumenti. Sebbene siano disponibili molti modelli, per ciascuno di essi è possibile solo una personalizzazione limitata, cosa che considero un problema importante. A volte ho riscontrato anche un leggero ritardo, che potrebbe essere dovuto anche alla mia rete.

10. Flying Logic (ideale per la prototipazione meccanica)

tramite Flying Logic

Visio non è all'altezza quando si tratta di prototipazione meccanica. Non è in grado di modellare la logica in tempo reale, simulare relazioni di causa-effetto o adattare dinamicamente i diagrammi man mano che le idee evolvono. Per questi casi d'uso, Flying Logic è un'alternativa migliore.

Ti aiutano a modellare i processi, analizzare i risultati e simulare visivamente l'effetto a catena delle decisioni in tempo reale. Oltre al supporto perfetto per macOS, il loro approccio unico ai diagrammi causali e basati sulle dipendenze li rende ideali per la risoluzione di problemi complessi, il piano e l'analisi delle cause alla radice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flying Logic

Modella le relazioni di causa-effetto utilizzando diagrammi basati sulla logica che si adattano man mano che li crei

Simula sistemi dinamici con aggiornamenti in tempo reale, ricalcolo visivo del flusso e la possibilità di testare le idee in modo interattivo

Supporta il ragionamento avanzato e la pianificazione di attività quali l'analisi delle cause alla radice, la pianificazione dei progetti e la prototipazione meccanica

Esporta i diagrammi in PDF, PNG e OPML per una condivisione e documentazione facili

Utilizza porte logiche e operatori integrati per creare flussi di lavoro strutturati e basati sulle decisioni

Integrazione con metodologie di piano come la teoria dei vincoli e il project management con catena critica

Limiti di Flying Logic

La piattaforma ha una curva di apprendimento più ripida a causa del suo approccio basato sulla logica

L'interfaccia sembra antiquata rispetto agli strumenti moderni e visivamente raffinati

Prezzi di Flying Logic

Individuale: 10 $ al mese

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flying Logic

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono i clienti reali di Flying Logic?

Un recensore di Reddit afferma:

Mi piace MOLTO Flying Logic per Mac (non so se esiste anche una versione per PC). Comprende i CRT e gli altri strumenti di pensiero. Non devo mai perdere tempo a spostare tutto manualmente, quindi ha perfettamente senso.

Mi piace MOLTO Flying Logic per Mac (non so se esiste anche una versione per PC). Comprende i CRT e gli altri strumenti di pensiero. Non devo mai perdere tempo a spostare tutto manualmente, quindi ha perfettamente senso.

