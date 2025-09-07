Modelli gratis di grafici Lucidchart per visualizzare la struttura del team

Ti viene il panico all'idea di aggiornare il tuo grafico ogni volta che c'è un cambiamento nella struttura del team?

Sai bene che la visibilità è importante, ma scavare tra vecchi documenti come un archeologo digitale non è il modo migliore per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Un modo per risolvere questo problema è creare grafici ricchi dal punto di vista visivo e accessibili a tutti.

Partendo da un modello di organigramma Lucidchart potrai creare, aggiornare e avviare la condivisione di organigrammi visivi che riflettono la tua struttura attuale.

In questo articolo ti aiuteremo a trovare il modello organizzativo perfetto di Lucidchart per le tue esigenze. Se desideri collegare i tuoi grafici direttamente ad attività, team e flussi di lavoro, scopriremo anche come ClickUp può aiutarti a risparmiare tempo.

Cosa sono i modelli di organigramma di LucidChart?

I modelli di organigrammi Lucidchart sono layout visivi già pronti progettati per aiutarti a creare rapidamente organigrammi. Questi modelli ti consentono di mappare le strutture dei team generando automaticamente grafici che mostrano ruoli, reportistica e reparti.

Puoi personalizzarli con foto, informazioni di contatto e descrizioni dei ruoli, rendendoli ideali per i team delle risorse umane, i manager e i responsabili di progetto che hanno bisogno di grafici chiari e professionali senza dover partire da zero.

Creare un organigramma in LucidChart è particolarmente utile per le aziende o i team più intelligenti e veloci che gestiscono frequenti cambiamenti nel personale e nelle relazioni di reportistica.

👀 Lo sapevi? Quasi il 75% dei team interfunzionali non riesce a riunirsi per raggiungere obiettivi chiave come budget, Sequenza e aspettative dei clienti a causa di una governance poco chiara, obiettivi vaghi e mancanza di account.

Cosa rende un modello di organigramma Lucidchart efficace?

Un modello di organigramma Lucidchart completamente personalizzabile può aiutarti a chiarire le responsabilità e ridurre la confusione su chi fa cosa. Ti consente di creare un organigramma di base, importare dati e utilizzare l'editor di organigrammi quando necessario.

Ecco cosa dovresti cercare:

*blocchi di ruoli modificabili: aggiungi, rimuovi o sposta i membri del team nella tua struttura organizzativa senza dover ricominciare da capo

*formattare gerarchia integrata: allinea automaticamente le linee di reportistica e i reparti mentre crei o aggiorni la tua origine dati

opzioni di personalizzazione: *Includi titoli di lavoro, foto, etichette dei reparti o campi personalizzati relativi ai membri del tuo team in base alle modalità operative dei membri del tuo team

Funzionalità di collaborazione: assicurati di poter commentare, taggare o effettuare la condivisione di versioni live con le parti interessate e migliora la comunicazione

opzioni di esportazione e incorporamento:* importa i dati del grafico in presentazioni di onboarding, documenti di piano delle prestazioni o avvii di progetti senza alcuna difficoltà

Modelli gratis di grafici Lucidchart

I documenti LucidChart utilizzano una libreria di forme flessibili per organigrammi, che semplifica il trascinamento e la personalizzazione di ruoli, linee di reportistica e dati sulle prestazioni.

Puoi mappare le informazioni sui dipendenti, pianificare una struttura gerarchica o chiarire il sistema operativo della tua organizzazione. Questi modelli gestiscono i dati e aiutano il tuo team a lavorare in modo più intelligente, offrendo loro un vantaggio competitivo. Scoprili qui:

1. Modello di organigramma

Il modello di organigramma Lucidchart ti aiuta a rappresentare visivamente la struttura della tua organizzazione e a effettuare la modifica secondo necessità. Può essere utilizzato per creare un organigramma che mostra la relazione di reportistica e ti consente di aggiornare rapidamente la struttura.

Utilizza questo modello per:

Chiarisci chi effettua la reportistica a chi e contribuisci a ridurre la confusione durante l'inserimento dei nuovi assunti o i progetti inter-team

Incorpora il grafico dell'organigramma nei materiali del piano, negli elenchi dei dipendenti o nei documenti di inserimento dei nuovi assunti

Piano durante le riorganizzazioni o i cambiamenti dipartimentali modellando le potenziali strutture

🔑 Ideale per: Responsabili delle risorse umane e direttori di reparto che hanno bisogno di mantenere e comunicare strutture organizzative chiare e accessibili.

2. Modello di grafico commerciale

Il modello di grafico commerciale di Lucidchart ti consente di creare un grafico dedicato specifico per il tuo reparto commerciale.

Ad esempio, supponiamo che tu abbia appena riorganizzato la struttura del tuo reparto commerciale, ma nessuno abbia le idee chiare sui nuovi responsabili del team o sulla titolarità degli account. Questo modello consente di visualizzare i ruoli del team, le linee di performance e i territori.

Con questo modello puoi:

Delinea gli SDR, gli AE e la gerarchia dirigenziale all'interno della matrice della struttura organizzativa dei ricavi

Spiega la struttura del team commerciale ai Teams interfunzionali e utilizza le informazioni nell'onboarding o nella strategia GTM

Assistenza all'inserimento dei nuovi assunti aiutando i nuovi rappresentanti a comprendere i membri del team e i loro ruoli, nonché come inoltrare le domande

🔑 Ideale per: Responsabili delle vendite e team di supporto che necessitano di una mappa in tempo reale della loro organizzazione commerciale per il piano e la visibilità.

3. Grafico per la pianificazione della successione

Supponiamo che il tuo vicepresidente delle operazioni annunci il proprio pensionamento e tu ti renda conto che non c'è un backup. Il diagramma organizzativo per il piano della successione di LucidChart è utile in questi casi estremi, poiché ti consente di visualizzare i membri nel loro ruolo attuale e quello successivo.

Offre anche il supporto alla pianificazione della continuità a lungo termine e identifica le lacune di talento prima che diventino emergenze.

Utilizza questo modello per:

Evidenzia i ruoli con priorità e identifica i talenti interni pronti per una promozione

Collabora con i responsabili di reparto per rivedere e aggiornare i piani di preparazione in tempo reale

Riduci i rischi durante le transizioni con un piano per le linee guida della leadership e documentando le opzioni di emergenza

🔑 Ideale per: dirigenti delle risorse umane e leader aziendali che sviluppano piani di continuità della leadership in tutta l'organizzazione.

🧠 Curiosità: il 70% dell'impegno di un team nell'area di lavoro dipende dalla dipendenza dal proprio manager.

4. Modello di organigramma HR

Il modello di organigramma HR di Lucidchart offre una panoramica chiara del tuo reparto HR e dei suoi ruoli. Aiuta i team a capire dove cercare aiuto all'interno del pannello contestuale, favorendo la visibilità interna e sostenendo la trasparenza.

Personalizza questo modello personalizzato per:

Evidenzia i ruoli delle risorse umane e le loro responsabilità in materia di reclutamento, conformità, formazione e sviluppo e benefici

Aggiorna i membri del team o le informazioni di contatto in tempo reale man mano che i ruoli cambiano o crescono

Incorporalo nei materiali di onboarding o nelle pagine intranet come riferimento self-service

Crea uno statuto del team che delinei anche obiettivi e responsabilità

🔑 Ideale per: reparti HR che desiderano migliorare la chiarezza del supporto interno e ridurre la confusione dei dipendenti su dove rivolgersi.

5. Modello di grafico per l'analisi delle lacune nelle competenze

Il modello di organigramma per l'analisi delle lacune nelle competenze di Lucidchart ti aiuta a visualizzare le competenze attuali del tuo team, in modo da poter assegnare le persone giuste ai progetti e pianificare la formazione o le assunzioni di conseguenza. Ciò significa che non ci saranno più punti ciechi quando si tratta di assegnare i progetti al tuo team!

Questo modello può aiutarti a:

Annota le schede dei dipendenti con indicatori di competenze a codice colore per un rapido confronto

Raggruppa i membri del team in base alle competenze o alle specializzazioni utilizzando la visualizzazione gruppi personalizzata

Evidenzia le lacune a priorità alta che richiedono uno sviluppo o un reclutamento immediato

🔑 Ideale per: Team leader e partner aziendali delle risorse umane che gestiscono l'assegnazione dei talenti e lo sviluppo delle competenze tra i vari reparti.

6. Modello di organizzatore grafico con descrizione a ruota

Il modello di organizzatore grafico a ruota descrittiva di Lucidchart dispone visivamente un argomento centrale al centro, con attributi descrittivi che si irradiano verso l'esterno in segmenti con etichetta per un brainstorming strutturato e l'espansione delle idee.

Ad esempio, se stai avviando un workshop di team sui valori aziendali e desideri che i partecipanti discutano di concetti astratti come "integrità" o "innovazione", questo modello può aiutarti a organizzare la discussione.

Utilizza questo modello per:

Prompt discussioni e pensiero critico durante workshop o sessioni di formazione

Collabora con i tuoi colleghi o studenti compilando la ruota in modo collaborativo

Suddividi un argomento centrale in categorie descrittive per favorire la comprensione

🔑 Ideale per: facilitatori delle risorse umane, team leader e educatori che desiderano uno strumento visivo per l'esplorazione di concetti e il pensiero collaborativo.

👀 Lo sapevi? Il 40% dei knowledge worker indica una struttura organizzativa complessa come causa di inefficienza.

7. Modello di struttura organizzativa SaaS

Il modello Lucidchart SaaS Org Framework ti aiuta a ristrutturare la tua organizzazione unendo i team commerciali, marketing e di esito positivo in gruppi mirati e redditizi.

Ogni pod opera come un'unità interfunzionale allineata a una fase specifica del percorso del cliente, migliorando la collaborazione, l'account e l'efficienza complessiva. Inoltre, favorisce la crescita attraverso una progettazione modulare e ripetibile del team.

Con questo modello puoi:

Visualizza i ruoli SDR, AE e CSM come unità di fatturato modulari lungo il funnel commerciale

Riduci gli attriti tra i reparti definendo chiaramente la titolarità e i punti di passaggio delle consegne

Presenta il modello ai team dirigenziali e di supporto per allineare la struttura agli obiettivi GTM

🔑 Ideale per: dirigenti SaaS e responsabili delle entrate che creano strutture di team GTM scalabili e basate su pod.

💡 Bonus: ClickUp Brain può generare e visualizzare istantaneamente idee per grafici basati sulla struttura e sugli obiettivi del tuo team. Utilizza i suggerimenti basati sull'IA per esplorare diversi modelli organizzativi e ottimizzare il flusso di lavoro della tua azienda.

8. Modello di grafico basato sui dati

Hai un grafico, ma non sai quali team hanno prestazioni insufficienti, sono sovraffollati o tendono al burnout. Il modello di grafico basato sui dati di Lucidchart ti consente di inserire i dati del personale nel tuo grafico in modo da poter prendere decisioni strategiche su struttura, personale e investimenti.

Utilizza questo modello per:

Aggiungi dati relativi a retribuzione, prestazioni o anzianità di servizio ai ruoli dei dipendenti tramite i campi personalizzati

Visualizza in tempo reale i team con risorse insufficienti o le responsabilità sovrapposte

Agisci durante le revisioni trimestrali, le ristrutturazioni o le sessioni di piano della forza lavoro

🔑 Ideale per: Responsabili delle risorse umane e dirigenti che prendono decisioni organizzative strategiche sulla base dei dati relativi alla forza lavoro.

Modelli alternativi di grafici Lucidchart

Cerchi grafici che non si limitino a visualizzare la struttura?

ClickUp , l'app per tutto il lavoro, offre modelli alternativi che collegano direttamente il tuo grafico ai flussi di lavoro, alle responsabilità e all'esecuzione dei progetti, eliminando la necessità di cambiare contesto.

Perché è importante? Perché il 61% del tempo dei dipendenti è dedicato all'aggiornamento, alla ricerca e alla gestione delle informazioni su sistemi dispersi. Si tratta di un'espansione del contesto, in cui la ricerca di informazioni su diversi strumenti, canali e piattaforme riduce la produttività. Con ClickUp, avrai sempre il contesto completo di ogni attività, obiettivo e progetto. Quando il tuo grafico risiede nello stesso spazio delle informazioni aziendali, dei canali di comunicazione del team e delle cose da fare, riduci la frammentazione. Ciò conferisce al tuo team chiarezza e account e ti dà il tempo di concentrarti su ciò che fa progredire il Business.

Ecco i modelli ClickUp che puoi utilizzare:

1. Il modello di grafico ClickUp

Immagina che qualcuno ti chieda durante una sincronizzazione di leadership: "A chi fa riferimento questa persona adesso?" e tu non hai una risposta chiara. Il modello di grafico ClickUp ti aiuta a mantenere una mappa visiva aggiornata della gerarchia della tua azienda, in modo da poter rispondere con sicurezza.

Con una rapida occhiata, puoi vedere le linee di reportistica, le strutture dei team e le modifiche recenti, senza più dubbi. Inoltre, quando i ruoli cambiano o arrivano nuovi assunti, aggiornare il grafico è semplice, consentendo a tutti di rimanere allineati e informati in tempo reale.

Utilizza questo modello per:

Mappa le linee gerarchiche utilizzando un'interfaccia drag-and-drop per una visibilità in tempo reale sulla struttura del tuo team

Incorpora i grafici in ClickUp Documento o attività di ClickUp per un onboarding più rapido e un riferimento contestuale nel piano del progetto

Piano per la crescita futura modellando visivamente ipotetici cambiamenti o aggiunte di ruolo

🔑 Ideale per: professionisti delle risorse umane e team leader che necessitano di un organigramma visivo e facile da aggiornare per fornire supporto al piano e alla chiarezza.

👀 Lo sapevi? Secondo il 73% dei responsabili delle risorse umane, i dipendenti stanno vivendo una fase di stanchezza dovuta ai cambiamenti.

2. Il modello ClickUp Meet the Team

Quando i nuovi assunti o gli stakeholder esterni vogliono sapere chi è chi, elencare nomi e ruoli in un foglio Google o in un file Excel non è sufficiente. Il modello ClickUp Meet the Team trasforma le presentazioni in un'esperienza più coinvolgente e organizzata.

Puoi creare biografie ricche e modificabili con foto, ruoli e dettagli rilevanti per discutere del tuo team e migliorare la collaborazione interna.

Con questo modello puoi:

Aggiungi personalità e connessione attraverso campi personalizzati come hobby, interessi o citazioni preferite

Collega il documento del team nei flussi di lavoro di onboarding per aiutare i nuovi assunti a familiarizzare rapidamente

Aggiorna i profili all'istante ogni volta che qualcuno cambia ruolo o entrano a far parte del team nuovi membri

🔑 Ideale per: team HR e leader aziendali che desiderano creare un elenco del team professionale e facile da gestire per la condivisione interna o esterna.

📣 Voce del cliente: Raúl Becerra, product manager presso Atrato, ha recensito ClickUp: Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per il monitoraggio delle attività e non avevamo una visualizzazione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare teams e progetti a modo nostro. Ci siamo resi conto che ci mancava un modo efficace per il monitoraggio delle attività e non avevamo una visualizzazione chiara di ciò che stava facendo il team di prodotto, quindi abbiamo iniziato a cercare una nuova piattaforma. Poi abbiamo trovato ClickUp. La piattaforma era la combinazione perfetta: non troppo tecnica e confusa, ma nemmeno troppo semplice. Ci ha dato la flessibilità di creare, spostare e organizzare team e progetti a modo nostro.

3. Il modello di organigramma del personale ClickUp

Se pianifichi manualmente i turni settimanali, effettui il monitoraggio delle ferie e ti assicuri che ogni reparto sia coperto, passa al modello di roster del personale ClickUp. Chiarisce e controlla la complessa pianificazione del team e la gestione della copertura, aiutando i team delle risorse umane e i responsabili operativi a stare al passo.

Puoi facilmente assegnare i turni, monitorare la disponibilità e individuare eventuali lacune nella pianificazione. Inoltre, grazie alle notifiche automatiche e a una visualizzazione centralizzata, tutti sanno esattamente quando e dove sono necessari, senza più corse dell'ultimo minuto.

Questo modello ti aiuta a:

🔑 Ideale per: Responsabili delle operazioni e delle risorse umane che coordinano programmi e disponibilità tra Teams dinamici.

4. Modello di directory fotografica del team ClickUp

Il monitoraggio del tuo team remoto in rapida crescita può essere difficile. Tuttavia, il modello di directory fotografica del team ClickUp offre una directory centralizzata e ricercabile delle foto dei dipendenti e dei dettagli chiave.

Teams di ogni tipo, dalle startup alle aziende, possono mantenere più facilmente la connessione, orientarsi all'interno della propria organizzazione e trovare i colleghi.

Personalizza questo modello personalizzato per:

Tagga i dipendenti in base alla posizione, al team o al progetto per facilitarne la ricerca

Collega l'accesso alla directory dall'onboarding ClickUp Documento per aiutare i nuovi dipendenti a stabilire la connessione tra nomi e volti

Carica e organizza le foto dei membri del team con dettagli rilevanti come ruolo e reparto

🔑 Ideale per: team HR che gestiscono team ibridi o remoti che necessitano di un elenco dei membri del team accessibile e visivo.

👀 Lo sapevi? Il cambio di contesto sta silenziosamente minando la produttività del tuo team. Una ricerca di ClickUp mostra che il 42% delle interruzioni sul lavoro deriva dal dover destreggiarsi tra diverse piattaforme, gestire le email e passare da una riunione all'altra. Elimina oggi stesso la dispersione di contesto!

5. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp

Gli aggiornamenti delle politiche sono sepolti nei PDF? Non più. Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp consolida le politiche, le procedure e le aspettative dei dipendenti in un documento organizzato che puoi facilmente aggiornare e condividere.

Puoi aggiungere nuove sezioni per elementi quali linee guida sul lavoro da remoto o politiche aggiornate in materia di ferie retribuite, in modo che nulla vada perso. Inoltre, ogni volta che aggiorni una politica, ad esempio il codice di condotta o i benefici, il tuo team avrà accesso immediato senza dover cercare tra i vecchi allegati.

Con questo modello puoi:

Collabora con l'ufficio legale e la dirigenza sugli aggiornamenti delle politiche utilizzando attività di ClickUp

Integra il manuale con l'onboarding in modo che i nuovi assunti abbiano accesso a aspettative chiare fin dal primo giorno

Imposta cicli di revisione con ClickUp Automazioni per creare attività ricorrente e mantenere i contenuti aggiornati e conformi

🔑 Ideale per: responsabili delle risorse umane e responsabili della conformità, maintainer della documentazione aggiornata e accessibile relativa alle politiche aziendali.

🎥 Guarda: Scopri subito come creare una procedura operativa standard in ClickUp! 👇🏼

6. Il modello ClickUp per l'inserimento dei nuovi assunti

Quando un nuovo dipendente entra in azienda il Monday, ti affretti a inviare email di benvenuto, richieste di accesso al sistema e documenti di formazione. Questo processo disorganizzato non crea una buona prima impressione. Il modello ClickUp New Hire Onboarding offre una lista di controllo basata sulle attività che garantisce che ogni nuovo dipendente riceva tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo prima ancora di chiederlo.

Utilizza questo modello per:

Crea piani di inserimento personalizzati per ogni nuovo assunto, ruolo o reparto

Assegna le attività da svolgere all'IT, alle risorse umane e ai diversi livelli di manager con le attività di ClickUp per la distribuzione della titolarità ed evitare di tralasciare dei passaggi

Monitora i progressi con stati chiari (ad esempio, Non iniziato, in corso, completata) in modo che tutti rimangano allineati

🔑 Ideale per: Responsabili delle risorse umane e coordinatori HR che desiderano creare flussi di onboarding coerenti e ripetibili.

7. Il modello di cultura aziendale ClickUp

Il modello ClickUp Company Culture ti aiuta a mettere per iscritto i tuoi valori, i tuoi rituali e le tue aspettative. Tutti sapranno cosa rappresenta la tua azienda e come lavorate insieme, non solo cosa fate.

Puoi personalizzare facilmente il modello per riflettere l'atmosfera unica del tuo team, che si tratti di festeggiare i successi con battute di mano virtuali o di impostare aspettative chiare per il lavoro da remoto. Inoltre, quando si uniranno nuovi membri, capiranno immediatamente cosa rende speciale la tua azienda e come possono integrarsi al meglio.

Utilizza questo modello per:

Fissa gli obiettivi per le iniziative di sviluppo della cultura aziendale e assegna la titolarità per ciascuna di esse

Sviluppa politiche interne legate alle dinamiche del team, alla diversità e alla comunicazione

Monitora il coinvolgimento e i feedback collegando ClickUp Documenti e ClickUp Lavagne Online

🔑 Ideale per: Responsabili culturali e team delle risorse umane che definiscono o sviluppano valori organizzativi e pratiche di condivisione.

8. Modello di panoramica aziendale ClickUp

Supponiamo che tu stia preparando una riunione del consiglio di amministrazione o una chiamata con gli investitori e debba presentare una vista dettagliata della struttura e degli obiettivi della tua azienda. In questo caso, l'utilizzo del modello ClickUp Company Panoramica ti aiuterà a presentare la tua struttura, la tua missione e i tuoi stati in un'unica vista centralizzata, facile per la condivisione e l'aggiornamento.

Con questo modello puoi:

Organizza i dettagli aziendali e i progetti con bacheche e elenchi specifici per reparto

Evidenzia le metriche e gli obiettivi chiave che riflettono le prestazioni e l'allineamento

Visualizza la titolarità dei progetti tra i vari reparti con le viste ClickUp come Gantt, Calendario e Progressi

🔑 Ideale per: dirigenti, responsabili delle risorse umane e responsabili operativi, ognuno dei quali svolge il ruolo di maintainer di una panoramica aziendale accessibile e aggiornata.

ClickUp rende il tuo grafico molto più di quello che è solo bello da vedere

I modelli rendono più facile visualizzare la struttura del tuo team, ma questo è solo l'inizio. Se il tuo grafico è scollegato dal lavoro del tuo team, diventa rapidamente obsoleto o ignorato.

Lucidchart è un provider di un solido punto di partenza per la creazione di grafici visivi. Ma se sei pronto per una soluzione che vada oltre la semplice rappresentazione grafica dei ruoli, qualcosa che ti aiuti a collegare la struttura all'esecuzione, ClickUp può aiutarti.

ClickUp riunisce il tuo grafico nello stesso spazio in cui si trovano i tuoi progetti, le tue attività, i tuoi documenti e le tue comunicazioni. Su un'unica piattaforma, puoi migliorare la visibilità del team, assegnare responsabilità e pianificare un piano per le assunzioni future.

Se la struttura del tuo team cambia spesso o sei stanco di passare da uno strumento all'altro solo per mantenere tutti allineati, è ora di passare a un sistema più connesso.

Iscriviti a ClickUp gratis, così la struttura del tuo team diventerà una funzione.