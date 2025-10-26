le 10 migliori alternative a Journey per tenere un diario e migliorare il benessere mentale

Un utente di Reddit ha condiviso le sue riflessioni sulla scrittura di un diario:

Ho iniziato per motivi di salute mentale quando ero in terapia nel 2010! Col tempo, si è trasformato in un modo per esprimere i miei pensieri quando sentivo che nessuno intorno a me mi ascoltava...

Ho iniziato per motivi di salute mentale quando ero in terapia nel 2010! Col tempo, si è trasformato in un modo per esprimere i miei pensieri quando sentivo che nessuno intorno a me mi ascoltava...

Il primo messaggio ci è rimasto impresso. Il diario è diventato silenziosamente uno degli strumenti più potenti per l'autoriflessione, il monitoraggio della salute mentale e l'elaborazione emotiva, soprattutto in un mondo che spesso si muove troppo velocemente per sedersi con i propri pensieri.

Piattaforme come Journey aiutano migliaia di persone a tenere un diario in modo accessibile e costante. Ma se sei arrivato qui, probabilmente stai cercando qualcosa di diverso. Forse Journey ti sembra un po' troppo rigido, sei preoccupato per la privacy o semplicemente cerchi uno strumento che si adatti meglio al tuo ritmo personale.

Che tu stia monitorando il tuo umore, riflettendo su giornate difficili o semplicemente iniziando a utilizzare le funzionalità/funzione di base della scrittura di un diario digitale, abbiamo raccolto i migliori strumenti adatti alle tue esigenze!

Le alternative a Journey in sintesi

Se Journey non fa più al caso tuo, esistono molti prodotti simili che offrono maggiore privacy, strumenti più avanzati per la salute mentale o semplicemente un'esperienza di scrittura più fluida. ⤵️

Strumento Caratteristiche principali Ideale per Prezzi* ClickUp – Documenti, attività, promemoria, abitudini – Modelli per tenere un diario – Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale (ClickUp Brain) – Monitoraggio dell'umore – Dashboard degli obiettivi Persone che desiderano un sistema all-in-one per tenere un diario, effettuare il monitoraggio delle abitudini, gestire le attività e aumentare la produttività Piani Free; prezzi personalizzati disponibili Day One – Diario privato con crittografia – Promemoria "In questo giorno" – Supporto per inserimento di audio, foto e voce di calendario Utenti alla ricerca di un diario multimediale dal design accattivante, con sicurezza e che favorisca la riflessione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 2,92 $ al mese Penzu funzionalità Time Capsule – Modalità di scrittura Zen – Tag per il monitoraggio dei modelli emotivi Scrittori che desiderano un diario che offra sicurezza, che dia priorità alla privacy e favorisca l'auto-riflessione a lungo termine Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 19,99 $/anno Diarium – Sequenza e tagging dei ricordi – Voci ricche di contenuti multimediali – Integrazione di meteo, posizione e fitness Utenti che desiderano un monitoraggio approfondito della propria vita con un diario sensibile alla posizione e alle emozioni Piano Free disponibile; prezzi personalizzati Grid Diary – Diario basato su prompt – Layout Mandala a 9 griglie – Sistema personalizzato di monitoraggio delle abitudini Principianti e scrittori riflessivi alla ricerca di un diario strutturato e basato su domande I piani a pagamento partono da 2,99 $ al mese Reflectly – Prompt generati dall'IA – Grafici dell'umore – Sfide di consapevolezza Utenti che desiderano un controllo quotidiano delle proprie emozioni e una scrittura riflessiva assistita dall'IA. Piano Free disponibile; acquisti in-app. Daylio – Registrazione dell'umore con icone – Reportistica visiva "Year in Pixels" – Scrittura minimale con monitoraggio degli obiettivi Persone che desiderano un diario visivo ultra-minimalista e il monitoraggio delle abitudini Free Diari di viaggio – Mappare di viaggio e diari fotografici – Diari cartacei – Capitoli online condivisibili Viaggiatori che desiderano documentare i propri viaggi introspettivi con racconti visivi e ricordi tangibili. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 13,99 $ al mese. Dabble Me – Diario via email – Ritorno alle voci precedenti – Integrazione con Spotify Utenti che preferiscono un diario semplice, ricco di nostalgia e basato sull'email. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese. Evernote – Ricerca di note basata sull'IA – Web clipper – Trascrizione multimediale – Ibrido tra produttività e diario Scrittori che combinano la scrittura di un diario con la ricerca, la produttività e riflessioni incentrate sui media. Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

🧠 Curiosità: alla fine degli anni '80, lo psicologo James Pennebaker ha introdotto la scrittura espressiva, una tecnica che consiste nel mettere liberamente per iscritto i propri pensieri e sentimenti più profondi senza preoccuparsi dell'ortografia, della grammatica o della forma. Si tratta di un puro sfogo emotivo senza filtri.

Perché scegliere le alternative a Journey?

Se utilizzi Journey da un po' di tempo, potresti riconoscerti in alcune di queste limitazioni comuni 👇

Controlli sulla privacy limitati: Journey archivia i dati tramite Google Drive, il che non è l'ideale se cerchi uno spazio di archiviazione locale, una crittografia end-to-end o il controllo completo sulle voci del tuo diario.

Interfaccia utente rigida: l'app può sembrare un po' obsoleta o disordinata, il che interrompe il flusso della scrittura e non si adatta bene ai diversi stili di diario.

Paywall sulle funzionalità/funzione essenziali: gli strumenti principali come la sincronizzazione, i backup e il caricamento di file multimediali sono disponibili solo con una sottoscrizione, rendendo la versione gratis più simile a una versione di prova.

Mancanza di approfondimento sulla salute mentale: Journey non offre funzionalità/funzione come prompt basati sulla CBT, monitoraggio dell'umore o analisi della salute mentale che altre app stanno iniziando a includere.

Nessuna personalizzazione approfondita: non è possibile modificare molto gli stili dei font, i temi o il layout. Se desideri che il tuo diario sia davvero tuo, questo potrebbe essere un motivo di rottura.

Supporto offline minimo: l'accesso alle tue voci senza una connessione Internet ha un limite, il che non è l'ideale se desideri tenere un diario mentre sei in viaggio.

👀 Lo sapevi? Quasi 2000 anni fa, un uomo di nome Ma Dubo tenne un diario di viaggio mentre si recava sul Monte Tai per eseguire un rituale per l'imperatore. A quei tempi, solo gli imperatori potevano "scrivere la storia", ma il diario di Ma ha dato voce alla vita quotidiana nell'antica Cina!

📘 Leggi anche: Come tenere un diario della produttività può aumentare la tua concentrazione

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Journey?

Ecco cosa tenere d'occhio quando esplori altre app di journaling che promettono di diventare il tuo nuovo diario digitale 👇

Controllo dei dati : cerca opzioni che ti consentano di archiviare i dati localmente o di scegliere il tuo servizio cloud preferito, in modo da avere il controllo sulle tue informazioni.

Accesso offline : verifica se l'app consente di tenere un diario offline, in modo da poter scrivere senza una connessione Internet e effettuare la sincronizzazione in un secondo momento.

Voce-testo : per scrivere il diario senza usare le mani, cerca app con funzionalità voce-testo affidabili.

Monitoraggio dell'umore e delle abitudini : cerca app che offrono strumenti integrati per il monitoraggio dell'umore e : cerca app che offrono strumenti integrati per il monitoraggio dell'umore e la formazione delle abitudini , che possono essere utili per l'auto-riflessione e la crescita personale.

Esportazione dei dati: assicurati che l'app ti consenta di esportare le tue voci in vari formati come PDF, DOCX o Markdown per scopi di backup o migrazione.

🧠 L'arte e la scienza della scrittura di un diario: Zeb Evans, fondatore di ClickUp, condivide come la scrittura di un diario lo abbia aiutato a diventare più calmo, consapevole e resiliente: Scrivo un diario fin dalla mia prima adolescenza, ma negli ultimi dieci anni ne ho fatto una pratica quotidiana. Scrivo nel mio diario due volte al giorno, impostando i miei obiettivi, le mie intenzioni e le aree di interesse sia per il lavoro che per la vita personale. Questo si è rivelato prezioso per me. Ogni mattina, quando scrivo nel mio diario, rileggo prima quello del giorno prima per ricordare cosa è successo e rivedere le lezioni che ho imparato. Ho scoperto che scrivere ogni giorno sul mio diario mi aiuta a organizzare meglio i miei pensieri, a prendere decisioni e, in generale, a vivere con intenzionalità. * Scrivo un diario fin dalla mia prima adolescenza, ma nell'ultimo decennio ne ho fatto una pratica quotidiana. Scrivo nel mio diario due volte al giorno, impostando i miei obiettivi, le mie intenzioni e le aree di interesse sia per il mio lavoro che per la vita personale. Questo si è rivelato prezioso per me. Ogni mattina, quando scrivo nel mio diario, rileggo prima quello del giorno prima per ricordare cosa è successo e rivedere le lezioni che ho imparato. Ho scoperto che scrivere ogni giorno sul mio diario mi aiuta a organizzare meglio i miei pensieri, a prendere decisioni e, in generale, a vivere con intenzionalità. *

📚 Per saperne di più: Come essere produttivi dopo il lavoro

Le migliori alternative a Journey

Sebbene Journey offra un'ottima esperienza di diario, diverse altre app provider forniscono funzionalità/funzioni e vantaggi unici che potrebbero adattarsi meglio ai tuoi obiettivi. Esploriamo le loro funzionalità/funzioni in dettaglio.

1. ClickUp (ideale per tenere un diario, per il monitoraggio delle abitudini e per pianificare la giornata in un unico spazio di lavoro personalizzabile)

Scrivi voci di diario altamente personalizzabili con ClickUp Documenti

Se desideri un'unica app per organizzare i tuoi pensieri, effettuare il monitoraggio delle tue abitudini e gestire le tue routine quotidiane, ClickUp è un ottimo punto di partenza e spesso la soluzione più adatta!

Scrivi tutto ciò che ti passa per la mente in Documento e blocco note

Al centro di questa flessibilità c'è ClickUp Doc. Ti consente di creare voci in stile diario in uno spazio di scrittura pulito e privo di distrazioni. Puoi usarlo per annotare riflessioni quotidiane, tenere un diario della gratitudine o scrivere voci più lunghe quando hai bisogno di elaborare qualcosa in modo approfondito.

Organizza le voci del diario con liste di controllo, intestazioni e infinite opzioni per formattare il testo in ClickUp Documenti

Ciò che distingue i documenti è la possibilità di organizzare i tuoi scritti come preferisci. Ad esempio, puoi creare cartelle per diversi stati d'animo, tag per temi ricorrenti e persino collegare le voci del diario a attività o eventi del calendario.

🎯 Trucco veloce: Vuoi velocizzare il formattare in ClickUp Documento? Clicca sulla maniglia di trascinamento (⋮⋮) a sinistra di qualsiasi blocco per aprire il menu delle opzioni del blocco. Formatta rapidamente i contenuti con ClickUp Documenti Da lì, potrai immediatamente: Trasforma in → Titoli, elenchi, citazioni, banner o blocchi di codice

Colore a blocco → Aggiungi colore al testo o allo sfondo

Duplica → Clona il blocco con un clic

Copia link blocco → Condivisione o collegato direttamente a un blocco

Elimina → Rimuovi l'intero blocco senza problemi

Scrivi il tuo diario senza interruzioni con blocco note

Scopri ClickUp Blocco Note, il tuo nuovo strumento da aggiungere ai preferiti per catturare pensieri, idee e riflessioni!

Piano una festa o scrivi un diario, ClickUp Blocco Note fa tutto il resto

Ecco come:

Annota qualsiasi cosa, in qualsiasi momento: cattura rapidamente le tue vittorie quotidiane, le tue preoccupazioni o le tue idee folli, senza bisogno di post-it

Organizzati con facilità: crea note separate per ogni giorno o argomento, così i tuoi pensieri non andranno mai persi nel caos

Sincronizzazione tra dispositivi: inizia a scrivere una voce di diario sul tuo laptop e finiscila sul tuo telefono: le tue note ti seguiranno ovunque tu vada

Trasforma le note in azioni: converti facilmente le tue riflessioni in attività o promemoria, aiutandoti a trasformare le intuizioni in progressi reali

Trasforma le abitudini in attività

Inoltre, le attività di ClickUp aggiungono un livello di funzionalità perfetto per il monitoraggio delle abitudini e delle routine personali. Puoi impostare attività ricorrenti come la scrittura di un diario, la meditazione, l'idratazione e il monitoraggio dell'umore, rendendo ClickUp il planner digitale ideale.

Monitora le abitudini e le routine quotidiane con le attività di ClickUp

Ogni attività può avere campi personalizzati ClickUp, in modo da poter effettuare una valutazione del tuo umore, del tuo livello di energia o dello stress ogni giorno e iniziare a notare gli schemi nel tempo. Puoi visualizzare le tue attività su un calendario, in un elenco o anche come una Sequenza, il che rende davvero facile vedere quanto sei stato costante. Se provi un senso di soddisfazione nel spuntare le voci da un elenco, questa configurazione può essere incredibilmente motivante.

Chiedi all'IA suggerimenti per tenere un diario

A questo potente strumento si aggiunge ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma.

Puoi chiedere a ClickUp Brain di generare prompt di riflessione, riepilogare le tue voci o persino aiutarti a identificare le tendenze nel tuo diario e nei tuoi compiti. Puoi anche spostare le risposte in un documento o creare un'attività.

Genera prompt riflessivi e analizza le tendenze del diario con ClickUp Brain

ClickUp combina senza sforzo la crescita personale con la produttività quotidiana. Invece di passare da un'app all'altra per le liste delle cose da fare, i diari digitali, i tracker degli obiettivi e delle abitudini, avrai un unico posto dove tutto rimane in connessione.

💡 Bonus: tenere un diario non deve essere necessariamente un'attività unidimensionale. Se vuoi scrivere i tuoi pensieri mentre vai al lavoro o parlare se sai digitare, puoi farlo e molto altro ancora. Ecco come: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app di connessione + il web per individuare file, documenti e allegati

Usa Talk to Text per chiedere, dettare e dare un comando al tuo diario con il testo, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sfrutta modelli di IA esterni premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestuale Prova ClickUp Brain MAX , la super app AI che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti AI, usa la tua voce per scrivere un diario, creare note e altro ancora. Cattura le idee e promuovi la condivisione dei tuoi sentimenti con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Inizia con i modelli di diario

Hai anche la possibilità di utilizzare modelli ClickUp già pronti o personalizzabili se trovi una struttura che ti piace, come un check-in mattutino o una riflessione serale.

Ad esempio, il modello ClickUp Daily Notes ti aiuta a prendere rapidamente appunti, a prendere nota dei tuoi pensieri, a monitorare il tuo stato e a trasformare le riflessioni in azioni concrete. Utilizza la visualizzazione Calendario per pianificare la tua vita quotidiana con scadenze e programmi a colpo d'occhio.

Ottieni un modello gratis Aggiungi note veloci, monitora lo stato e rifletti sulla tua giornata con il modello ClickUp Daily Notes

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

*nota rapida: annota rapidamente i tuoi pensieri e accedi ad essi ovunque e in qualsiasi momento con ClickUp Blocco Note

*riflessione sicura su te stesso: crea spazi privati con attività ricorrenti automatizzate per sviluppare un'abitudine costante alla scrittura di un diario

monitoraggio della crescita personale: *Monitora il tuo percorso di benessere mentale impostando traguardi misurabili su ClickUp Obiettivi

Promemoria tempestivi: Rimani aggiornato sulle tue riflessioni con le notifiche per i momenti chiave della scrittura del diario con Rimani aggiornato sulle tue riflessioni con le notifiche per i momenti chiave della scrittura del diario con ClickUp Reminders

Monitoraggio visivo dei progressi: monitora i tuoi obiettivi di salute mentale con monitora i tuoi obiettivi di salute mentale con i dashboard di ClickUp , che ti mostrano analisi dettagliate e visive del carico di lavoro e controlli sulla salute

Limiti di ClickUp

Lo strumento potrebbe richiedere un periodo di apprendimento iniziale per gli utenti alle prime armi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 afferma

Ho iniziato a usare ClickUp alcuni anni fa in un lavoro e da allora l'ho implementato in quelli successivi. Lo uso anche per scopi personali: come diario, per monitorare la mia salute, praticamente per tutto. Una volta capito come funziona, le possibilità sono infinite ed è uno strumento straordinario.

Ho iniziato a usare ClickUp alcuni anni fa in un lavoro e da allora l'ho implementato in quelli successivi. Lo uso anche per scopi personali: come diario, per monitorare la mia salute, praticamente per tutto. Una volta capito come funziona, le possibilità sono infinite ed è uno strumento straordinario.

🎥 Guarda: Come utilizzare ClickUp come bullet journal

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per la scrittura di contenuto per una creazione più rapida dei contenuti

2. Day One (ideale per tenere un diario privato con miglioramento della memoria contestuale)

tramite Day One

Lanciata nel 2011 da Bloom Built, Day One si è evoluta in un'app per tenere un diario che offre supporto al benessere mentale attraverso una riflessione strutturata e privata. La sua funzionalità/funzione "On This Day" riporta alla luce le voci passate con foto, audio o dati sulla posizione, offrendo agli utenti un prompt per riflettere sulla crescita emotiva e sui modelli di vita. Questo la rende una buona alternativa a Journey per chi cerca uno spazio sicuro e riflessivo in cui catturare e rivisitare i momenti della vita con profondità.

Le funzionalità/funzione di trascrizione vocale dello strumento ti consentono di trasformare i pensieri espressi a voce in voci di testo mentre sei in movimento. Puoi arricchire il tuo diario con voci illimitate, foto, video, registrazioni audio, note scritte a mano o disegni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Day One

Genera oggi Visualizza i riepiloghi che combinano eventi del calendario e contenuti multimediali per una pratica quotidiana olistica di consapevolezza

Registra voci o testo audio per conservare pensieri fugaci, ideale per elaborare le emozioni mentre sei in movimento

Ricevi domande selezionate come "Qual è la lezione che hai imparato questa settimana?" per stimolare la scrittura riflessiva

Limiti di Day One

Gli utenti spesso riscontrano aggiornamenti di posizione incoerenti, in cui le posizioni impostate manualmente si spostano in un unico punto nel tempo

Prezzi Day One

Free

Premium: 2,92 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Day One

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Day One?

Una recensione su G2 afferma

È facile da avviare e c'è già una voce pronta all'uso. Scrivi poco o molto, e il gioco è fatto! Inoltre, effettua il monitoraggio delle "serie" di journaling (io sono a 67 giorni consecutivi!)

È facile da avviare e c'è già una voce pronta. Scrivi poco o molto, e il gioco è fatto! Inoltre, effettua il monitoraggio delle "serie" di journaling (io sono a 67 giorni consecutivi!)

🌷 Suggerimento per la consapevolezza: quando ti senti intrappolato nei tuoi pensieri o sopraffatto dalle emozioni, fermati e W. A. K. E. : W: Witness ("Cosa sta succedendo dentro di me in questo momento?")

A: Permetti ("Posso lasciare che questo rimanga qui per un momento?")

K: Conoscere ("Cosa c'è di vero al di là del rumore?")

E: Impegnarsi ("Qual è la prossima mossa più consapevole?")

3. Penzu (ideale per tenere un diario con cronologia delle versioni per rivedere le intuizioni sulla salute mentale)

tramite Penzu

In quanto piattaforma di diario online che mette al primo posto la privacy, Penzu offre uno spazio sicuro per elaborare le emozioni e ridurre lo stress attraverso la scrittura costante. La sua funzionalità/funzione "Time Capsule" consente agli utenti di inviare email alle voci al loro io futuro, incoraggiando una riflessione a lungo termine sulla crescita personale e distinguendosi dall'approccio più immediato di Journey alla scrittura di un diario.

Per un'esperienza più personalizzabile e riflessiva, lo strumento offre supporto all'aggiunta di tag ai diari e alle voci, alla formattazione del testo, ai filtri di ricerca e alla navigazione strutturata delle voci passate. C'è anche una funzionalità/funzione "Looking Glass" che ti invia le voci passate via email (ad esempio, "Ecco cosa hai scritto 3 anni fa") per darti un assaggio del tuo percorso di scrittura del diario.

In Penzu, tutti i diari sono privati per impostazione predefinita, con un blocco di base opzionale (doppia password) per gli utenti gratis e crittografia AES a 256 bit di livello militare per gli account Pro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Penzu

Attiva la modalità Zen per uno spazio di scrittura privo di distrazioni, migliorando la concentrazione durante la scrittura emotiva

Personalizza i tuoi diari con foto personali, copertine, temi, font e colore

Imposta promemoria personalizzati via email (giornalieri/settimanali) per promuovere un'abitudine costante alla scrittura di un diario

Limiti di Penzu

Lo strumento ha opzioni di personalizzazione con limite, come il ridimensionamento delle foto e i colori delle pagine

Prezzi di Penzu

Gratis per sempre

Pro: 19,99 $ all'anno

Pro+: 4,16 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Penzu

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Penzu?

Una recensione su Trustpilot dice:

Penzu è ottimo per sfogarmi, scrivere della mia giornata e prendere nota su varie cose senza che nessuno lo sappia.

Penzu è ottimo per sfogarmi, scrivere della mia giornata e prendere nota su varie cose senza che nessuno lo sappia.

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% delle persone utilizza diari cartacei per il monitoraggio degli obiettivi, mentre un sorprendente 38% non effettua alcun monitoraggio. Ma cosa succederebbe se potessi effettuare il monitoraggio degli obiettivi con maggiore precisione e facilità? Entra in ClickUp, dove la struttura di un'agenda incontra la potenza dell'automazione. Dall'impostazione di attività e scadenze al monitoraggio dei progressi con dashboard visive, ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato e concentrato. Con promemoria basati sull'IA e flussi di lavoro automatizzati, non perderai mai più un'attività cardine. 💫 Risultati reali: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio

4. Diarium (ideale per tenere un diario basato sulla posizione con un approfondito monitoraggio dei ricordi)

via Diarium

Evolutosi dal 2017 in un potente strumento di journaling multipiattaforma, Diarium ti consente di aggiungere diversi formati multimediali, stili multipli e di utilizzare l'inserimento di testo a mani libere.

Puoi importare automaticamente i dati da servizi come eventi del calendario, meteo, Fitbit, Strava, Untappd, GitHub, Trakt, Facebook, Last.fm, per arricchire le voci del diario con il contesto. Inoltre, puoi dettare i tuoi pensieri con la funzione voce-testo per scrivere facilmente sul diario senza usare le mani, grazie al riconoscimento vocale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Diarium

Progetta tag di monitoraggio personalizzati per monitorare abitudini specifiche, come la qualità del sonno o i momenti di creatività, con grafici personalizzati

Festeggia i giorni dell'anno con prompt speciali e aggiungi un contesto unico alle tue voci quotidiane

Blocca l'app utilizzando una password, un PIN, un'impronta digitale, Touch ID, Face ID o Windows Hello per una maggiore privacy

Limiti di Diarium

Gli utenti a volte incontrano problemi con il caricamento dei file su Chrome, che richiede aggiornamenti manuali del telefono nonostante le affermazioni di premium cross-platform

Prezzi di Diarium

Gratis per sempre

Pro: Prezzo personalizzato (disponibile come acquisto in-app)

Valutazioni e recensioni di Diarium

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Diarium?

Un utente di Reddit afferma

Uso Diarium da un anno e lo adoro. L'ho scoperto dopo aver provato altre app di diario come Journey e Journalit. Questa è la migliore. Mi piace il fatto che si possa acquistare l'app invece di pagare una sottoscrizione annuale. Conservo i miei dati scaricando tutte le mie note audio sul mio telefono ed esportando le mie voci come file Word alla fine di ogni mese.

Uso Diarium da un anno e lo adoro. L'ho scoperto dopo aver provato altre app di diario come Journey e Journalit. Questa è la migliore. Mi piace il fatto che si possa acquistare l'app invece di pagare un abbonamento annuale. Conservo i miei dati scaricando tutte le mie note audio sul mio telefono ed esportando le mie voci come file Word alla fine di ogni mese.

📚 Leggi anche: Come acquisire una mentalità di produttività e ottenere di più

5. Grid Diary (ideale per la scrittura con prompt, per superare il blocco dello scrittore)

tramite Grid Diary

Il layout a griglia 3×3 di Grid Diary (con la data/l'umore nella cella centrale) è ideale per organizzare otto prompt separati per ogni voce in un formato compatto, che aiuta a ridurre il blocco dello scrittore e a mantenere le voci concentrate.

È progettato come un ibrido tra un diario e un'agenda che ti consente di monitorare lo stato nel tempo con modelli di voce e rituali giornalieri, settimanali, mensili e annuali.

L'app si adatta al tuo stile di diario personale, dai registri mattutini di gratitudine e successi ai bullet journal, ai diari di manifestazione e altro ancora. Puoi anche registrare l'umore, il tempo, i dati delle attività (tramite HealthKit) e i passaggi o le metriche energetiche per aggiungere un contesto di vita reale a ogni voce.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grid Diary

Progetta un layout Mandala con una struttura a 9 griglie per mappare i tuoi pensieri come una mappa mentale per una riflessione più profonda

Usa la scrittura con prompt e una libreria di domande per stimolare la creatività e effettuare il monitoraggio della crescita personale

Crea un sistema di controllo per monitorare le abitudini e le routine quotidiane , aumentando la costanza, la consapevolezza e la cura di sé

Limiti del Grid Diary

Alcuni utenti affermano di aver perso spesso le voci a causa di un salvataggio inaffidabile, compresi i diari passati, senza alcun supporto efficace da parte dell'assistenza

Prezzi di Grid Diary

Pro: 2,99 $ al mese, 3 giorni di versione di prova gratuita

Premium: 22,99 $/anno, 14 giorni di versione di prova gratis

Valutazioni e recensioni di Grid Diary

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Grid Diary?

Una recensione su Google Play dice

È fantastico. Ottimo per tenere un diario della gratitudine. La versione gratis ha abbastanza funzionalità/funzione da non compromettere l'esperienza dell'app. I prompt tra cui puoi scegliere sono utili. Il formattare è ottimo per darti la sensazione di organizzare i tuoi pensieri. Sarebbe stato perfetto se le griglie potessero essere riorganizzate tra loro, in modo da poterle impostare nell'ordine in cui vorrei vederle. Ma non è un grosso problema. Lo consiglio vivamente.

È fantastico. Ottimo per tenere un diario della gratitudine. La versione gratuita ha abbastanza funzionalità/funzione da non compromettere l'esperienza dell'app. I prompt tra cui puoi scegliere sono utili. Il formattare è ottimo per darti la sensazione di organizzare i tuoi pensieri. Sarebbe stato perfetto se le griglie potessero essere riorganizzate tra loro, in modo da poterle impostare nell'ordine in cui vorrei vederle. Ma non è un grosso problema. Lo consiglio vivamente.

🧠 Curiosità: uno studio condotto da Hans S. Schroder ha utilizzato l'EEG per osservare l'attività cerebrale. È emerso che scrivere delle proprie preoccupazioni riduce significativamente i segnali di "negatività correlata all'errore" del cervello, ovvero quei bruschi cali elettrici trigger dalla preoccupazione o dalla distrazione, rispetto alla scrittura di argomenti neutri.

⚡ Archivio modelli: modelli gratis di diario giornaliero per il monitoraggio delle attività in modo efficiente

6. Reflectly (Ideale per il monitoraggio dell'umore basato sull'IA per aumentare la consapevolezza di sé)

tramite Reflectly

Reflectly è un'app per tenere un diario che funge da amichevole compagno IA sul tuo telefono o tablet e ti aiuta a scrivere ogni giorno i tuoi sentimenti con prompt e domande suggeriti dall'IA. Tiene traccia del tuo umore nel tempo e fornisce grafici visivi accattivanti e dati sulle tendenze per aiutarti a comprendere i modelli emotivi e i trigger.

L'app incorpora anche elementi di psicologia positiva, come esercizi quotidiani incentrati sulla gratitudine e la consapevolezza, citazioni, affermazioni e consigli di auto-aiuto per fornire supporto al tuo percorso di salute mentale e rafforzare una mentalità positiva.

Per incentivare la scrittura costante del diario, offre elementi di gamification, come serie e ricompense, per aiutarti a mantenere costante l'abitudine di scrivere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reflectly

Ricevi prompt personalizzati basati sull'IA e sulle tue precedenti voci per un'esplorazione emotiva più profonda

Visualizza i grafici di correlazione dell'umore per individuare le tendenze che collegano attività ed emozioni nel corso delle settimane

Completa le sfide quotidiane di consapevolezza, come le affermazioni, per costruire una mentalità positiva

Limiti di Reflectly

Gli utenti segnalano frequenti crash dell'app e malfunzionamenti biometrici dopo l'aggiornamento, con il profilo che mostra zero dati nonostante diverse voci inserite

Prezzi di Reflectly

Gratis (con acquisti in-app)

Valutazioni e recensioni di Reflectly

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reflectly?

Un utente di Google Play afferma

Nel complesso molto buono. C'è un'esperienza di diario "base" che è gratis e pone varie domande su ogni giorno, e può incoraggiare consigli per rimanere positivi. L'esperienza "premium" consente oltre 100 caratteri nella maggior parte del diario (l'altra no) e offre approfondimenti più personali. Nel complesso, non credo che sia necessario il premium, e non continua a chiederti di acquistarlo. Lo adoro!

Nel complesso molto buono. C'è un'esperienza di diario "base" che è gratis e pone varie domande su ogni giorno, e può incoraggiare consigli per rimanere positivi. L'esperienza "premium" consente oltre 100 caratteri nella maggior parte del diario (l'altra no) e offre approfondimenti più personali. Nel complesso, non credo che sia necessario il premium, e non continua a chiederti di acquistarlo. Lo adoro!

Consiglio utile: se non vuoi effettuare una condivisione immediata dei tuoi pensieri con nessuno, puoi affidarti all'IA. Basta chiedere: "Mi sento [emozione]. Puoi aiutarmi a capire cosa potrebbe esserci sotto la superficie, senza giudicarmi?

📚 Leggi anche: Come utilizzare la teoria della riduzione della pulsione per fissare gli obiettivi

7. Daylio (ideale per il monitoraggio dell'umore con il minimo sforzo di scrittura)

tramite Daylio

Daylio utilizza un'interfaccia visiva basata su icone per la scrittura di un diario. Invece di scrivere interi articoli, puoi registrare il tuo umore e selezionare attività predefinite. Questo trasforma la registrazione dell'umore in un gioco divertente con icone e sfide a serie sul tuo telefono.

Puoi creare obiettivi personalizzati (come "Dormire 8 ore" o "Fare una passeggiata") e monitorarli con promemoria e serie giornaliere. L'app effettua automaticamente il monitoraggio dei modelli tra i tuoi stati d'animo e le attività quotidiane con grafici e statistiche di facile lettura per aiutarti a identificare come le singole abitudini influenzano il tuo benessere mentale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Daylio

Esplora il tuo anno a colpo d'occhio con la visualizzazione in stile mappa termica "Year in Pixels"

Monitora i tuoi obiettivi e le tue abitudini con promemoria e avvisi per costruire una costanza nel tempo

Genera un rapporto annuale sul tuo umore con una panoramica dettagliata delle tue emozioni per la condivisione con i terapeuti

Limiti di Daylio

Alcuni utenti segnalano la perdita dei progressi accumulati, poiché le voci salvate dopo la mezzanotte non vengono registrate

Prezzi di Daylio

Free

Valutazioni e recensioni di Daylio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Daylio?

Un utente di Reddit afferma

Ho iniziato a usarlo nel 2018 e lo utilizzavo più volte al giorno. Ora lo uso più come un diario. Annoto tutte le cose, poi magari scrivo qualche riga o aggiungo un allegato. Adoro quando i ricordi riaffiorano in seguito e posso vedere quanto lontano sono arrivato da allora.

Ho iniziato a usarlo nel 2018 e lo utilizzavo più volte al giorno. Ora lo uso più come un diario. Annoto tutte le cose, poi magari scrivo qualche riga o aggiungo un allegato. Adoro quando i ricordi riaffiorano in seguito e posso vedere quanto lontano sono arrivato da allora.

🧠 Consiglio utile: Perché i leader dovrebbero tenere un diario? La ricerca ha dimostrato che i leader di successo dedicano tempo alla riflessione. Il loro esito positivo dipende dalla capacità di accedere alla loro prospettiva unica e di applicarla alle loro decisioni e alla loro interpretazione quotidiana.

8. Diari di viaggio (ideali per raccontare i propri viaggi con ricordi stampati)

tramite Travel Diaries

A differenza delle app generiche per la scrittura di un diario, Travel Diaries è stata creata appositamente per documentare i viaggi. Consente agli utenti di creare diari di viaggio strutturati con voci organizzate per data, destinazione o itinerario.

Le voci sono strutturate come una vera rivista di viaggi, combinando testo, foto e mappe in eleganti diari digitali scorrevoli per rendere il tuo diario più simile a un racconto di viaggio curato. Puoi anche salvare il tuo lavoro online e scegliere di trasformarlo in un libro fisico, che ti verrà consegnato a casa.

Aggiungi geotag e posiziona gli elementi fissati sulle mappe interattive per tracciare visivamente il tuo percorso e dare a ogni voce un ricco contesto spaziale per mostrare dove è avvenuta. Puoi mantenere privati i tuoi diari, effettuare la condivisione con amici o familiari selezionati o pubblicarli come blog di viaggio se sei un influencer di viaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni dei diari di viaggio

Segna i tuoi itinerari di viaggio su una mappa interattiva con la funzionalità/funzione 'travel pin' per contrassegnare tutti i luoghi che hai visitato

Condivisione delle tue storie di viaggio in modo selettivo pubblicando interi diari o singoli capitoli come blog online

Trasforma il tuo diario digitale in un libro stampato professionalmente e crea un ricordo tangibile delle tue avventure

Limiti dei diari di viaggio

Alcuni utenti segnalano la mancanza di utilizzo offline senza opzione di sincronizzazione quando si torna online

Prezzi dei diari di viaggio

Gratis per sempre

Base : 13,99 $ al mese per utente

Online : 39,99 $ al mese per utente

Stampa: 69,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni dei diari di viaggio

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dei diari di viaggio?

Un utente di Trustpilot afferma

Ho già effettuato un ordine per cinque diari tramite l'azienda. Le dimensioni dei libri sono piccole e lucide, perfette per la mia libreria. Sono davvero eleganti. Continuerò ad effettuare ordini man mano che le mie vacanze aumentano.

Ho già effettuato un ordine per cinque diari tramite l'azienda. Le dimensioni dei libri sono piccole e lucide, perfette per la mia libreria. Sono davvero eleganti. Continuerò ad effettuare ordini man mano che le mie vacanze aumentano.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Wanderlog per la pianificazione dei viaggi e la gestione degli itinerari

9. Dabble Me (ideale per tenere un diario via email e conservare i propri ricordi)

tramite Dabble Me

Dabble Me è un'app open source per tenere un diario che invia ogni giorno un'email alla tua finestra In arrivo, chiedendoti di riflettere sulla tua giornata con una semplice risposta.

Offre un modo semplice per documentare gli eventi della vita senza bisogno di un'app dedicata, ideale per chi preferisce le email. Puoi anche regolare la frequenza delle email, da giornaliera a mensile, in modo da avere il controllo sul ritmo della tua scrittura.

Riceverai piacevoli ricordi con le voci passate della stessa data per aiutarti a riflettere sulla crescita, sui cambiamenti e sui modelli nel tempo e aggiungere un legame nostalgico ed emotivo. Lo strumento segue una filosofia minimalista, quindi non spinge a raggiungere obiettivi o a creare dashboard appariscenti. È progettato più per una tranquilla riflessione su se stessi che per il monitoraggio della produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dabble Me

Inserisci brani Spotify nelle tue voci, aggiungendo una dimensione musicale alle tue riflessioni

Incolla le voci precedenti da servizi come OhLife, Ahhlife e Trailmix. life, consolidando la tua cronologia di diario

Contrassegna le voci con parole chiave come "viaggio" o "famiglia" per organizzare e cercare facilmente nel tuo diario

Limite di Dabble Me

Le funzionalità di personalizzazione sono minime, il che potrebbe dare un limite alla personalizzazione per gli utenti che desiderano un maggiore controllo

Prezzi di Dabble Me

Gratis per sempre

Pro: 4 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dabble Me

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio dell'esperto: Imposta un timer per 10-15 minuti e scrivi tutto ciò che sta in ciclo nella tua mente. Non organizzare, modificare o preoccuparti dell'ortografia. Includi pensieri casuali, preoccupazioni, attività, idee, frustrazioni, cose che devi ricordare e persone a cui stai pensando, letteralmente ogni cosa possibile in un brain dump. L'obiettivo è trasferire il carico mentale dalla tua mente alla carta.

10. Evernote (ideale per prendere note in modo avanzato e aumentare la produttività)

tramite Evernote

Evernote migliora la scrittura di un diario grazie alla ricerca intelligente e alla gestione delle attività, rendendo più facile rimanere concentrati sugli obiettivi di benessere mentale e aumentare la produttività nel tempo. Puoi scrivere il tuo diario in qualsiasi formato (digitando, dettando, come allegato, scansionando appunti scritti a mano o inserendo foto) per rendere le tue voci più dinamiche.

Se ti piace tenere diari separati, come quelli personali, di gratitudine, di viaggio, di lavoro, ecc., Evernote ti consente di organizzare le voci del tuo diario utilizzando taccuini, tag e pile per una categorizzazione dettagliata.

Le potenti funzionalità di ricerca dello strumento rendono facile trovare le voci del diario precedenti, anche tra note scritte a mano, PDF e immagini.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Utilizza la ricerca basata sull'IA per porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte tratte dalla tua nota, PDF, immagini e scritti a mano

Trascrivi automaticamente i file multimediali in testo editabile con AI Transcribe, che offre supporto per oltre 50 lingue

Personalizza le tue note con ricche opzioni per formattare, tra cui tabelle, liste di controllo e blocchi di codice

Limiti di Evernote

Alcuni utenti segnalano frequenti pop-up della versione gratis che promuovono aggiornamenti a pagamento e limiti di sincronizzazione su un singolo dispositivo

Prezzi di Evernote

Gratis forever

Personale : 14,99 $ al mese per utente

Professionale : 17,99 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Un utente G2 afferma:

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email a finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

Posso salvare quasi tutto sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, file PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia email alla finestra In arrivo" sono particolarmente utili per me.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Evernote

Dai ai tuoi pensieri una casa sicura con ClickUp

Il bello del diario è che non ti chiede di essere perfetto, ma solo di essere presente. E se stai cercando uno spazio che offra davvero il supporto a questa presenza, ClickUp potrebbe essere la soluzione giusta per te.

Con ClickUp Documenti, avrai a disposizione uno spazio pulito e personalizzabile in cui riflettere, che si tratti di un elenco di gratitudine, di un check-in quotidiano o di un lungo sfogo mentale senza filtri.

Attività di ClickUp ti aiutano a integrare la scrittura di un diario nella tua routine, con il monitoraggio dell'umore e i cicli di abitudini che ti mantengono sulla strada giusta.

E quando ti senti bloccato, ClickUp Brain offre prompt ponderati, riflessioni e persino riepiloghi/riassunti per aiutarti a capire cosa sta realmente succedendo. Per pensieri veloci mentre sei in movimento, ClickUp Notepad è il tuo spazio tranquillo dove annotare e respirare.

Una piattaforma per tutte le tue esigenze di diario. Iscriviti subito a ClickUp!