i 15 migliori strumenti di reportistica di progetto per informazioni più intelligenti nel 2025

il 65% dei progetti fallisce a causa di una valutazione e una gestione dei rischi inadeguate, mentre il 35% a causa di una pianificazione e una documentazione degli utenti insufficienti.

Puoi evitare di entrare a far parte di quel numero ed eseguire correttamente i progetti investendo in uno strumento affidabile per la reportistica dei progetti. Ti tiene tutti aggiornati, ti mostra cosa funziona e ti avvisa con sufficiente anticipo prima che qualcosa di grave accada.

Abbiamo raccolto i migliori software di reportistica per il project management per aiutarti a pianificare meglio, lavorare insieme in modo più fluido e rimanere aggiornato sullo stato dei tuoi progetti.

Gli strumenti di reportistica di progetto sono applicazioni software che aiutano i project manager e i team a raccogliere, organizzare e presentare dati relativi allo stato di avanzamento di un progetto, alle sequenze temporali, all'utilizzo delle risorse, ai budget e ai potenziali rischi.

Sono essenziali per qualsiasi software di project management, trasformando dati complessi in informazioni chiare e utilizzabili attraverso dashboard, grafici e report sullo stato.

Un buon strumento di project management con funzionalità/funzioni di reportistica ti aiuterà a rispondere a domande importanti come:

Siamo sulla buona strada per rispettare le scadenze?

Quali attività sono in ritardo?

Stiamo rispettando il budget?

Come stiamo utilizzando il tempo e le risorse del nostro team?

In breve, supportano tutto, dalla gestione del team al monitoraggio dei rischi. Forniscono una visione accurata dello stato di salute del progetto, aiutano a identificare i problemi in anticipo, ad adeguare i piani secondo necessità e a semplificare la gestione dei client.

Questo, in ultima analisi, aumenta le tue possibilità di portare a termine un progetto con esito positivo, nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi.

Lo sapevi? Il 55% dei dipendenti non ha accesso ai KPI dei progetti in tempo reale. Infatti, il 50% dichiara di dedicare uno o più giorni alla selezione manuale dei dati di progetto e alla compilazione dei report.

Ecco il nostro confronto tra i software di reportistica di progetto basato su funzionalità/funzioni, USP e prezzi:

Strumenti Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Modelli di reportistica, Google Analytics e integrazione con BigQuery IA integrata per la generazione automatica di report, dashboard personalizzabili, monitoraggio del tempo, monitoraggio degli obiettivi Piano Free disponibile; prezzi personalizzati disponibili per le aziende Jira Team tecnici in aziende di medie e grandi dimensioni Monitoraggio del backlog, sprint, dashboard personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $8,60/mese per utente Power BI Grandi aziende con esigenze complesse in materia di dati Flussi di dati in tempo reale, formule DAX, integrazione con Microsoft 360 Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente Tableau Aziende di grandi e medie dimensioni che necessitano di funzionalità avanzate di reportistica Report grafici dei dati, agenti IA, integrazione del codice ML Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da $15/mese per utente Looker Studio Piccole e medie imprese e agenzie che creano report per altri Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di reportistica e gestione delle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese per utente Wrike Piccole imprese e agenzie di marketing che necessitano di reportistica di base Collaborazione in tempo reale, automazione del flusso di lavoro, dashboard personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/mese per utente Microsoft Project Grandi aziende IT e di costruzioni che effettuano il monitoraggio di più progetti Gestione del portfolio, report per gli stakeholder, panoramica dei progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10 al mese per utente Celoxis Grandi aziende che creano report e dashboard avanzati per i progetti Gestione dei rischi, report personalizzati, analisi delle prestazioni del team Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente Basecamp Piccole imprese e agenzie di marketing che necessitano di reportistica di base Analisi del sentiment della forza lavoro, report sulle attività Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $15/mese per utente Trello Freelance e piccole agenzie che necessitano di un monitoraggio leggero dei progetti Bacheche Kanban, monitoraggio dello stato di avanzamento, grafici personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Zoho Projects Aziende che desiderano monitorare i budget e le attività cardine di più progetti Attività cardine dei progetti, report personalizzati, monitoraggio del budget Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Rippling Analytics Startup, aziende di medie dimensioni e grandi aziende che si concentrano sull'analisi della forza lavoro Analisi della forza lavoro, monitoraggio degli OKR, monitoraggio del budget Prezzi personalizzati Previsione. App Aziende IT, organizzazioni no profit e team di ricerca che desiderano monitorare il carico di lavoro e il tempo Valuta schede, automazione della fatturazione, tabelle orarie assistite da IA, monitoraggio dei rischi Prezzi personalizzati TeamGantt Agenzie, team di prodotto e pianificazione e aziende di medie e grandi dimensioni alla ricerca di strumenti di visualizzazione dei dati Grafici di Gantt, monitoraggio del carico di lavoro, dipendenze delle attività Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese Asana Piccole e medie imprese che desiderano gestire e creare report sulle attività Rilevatori di blocchi, monitoraggio delle tendenze e dello stato dei progetti, IA integrata Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/mese per utente

I 15 migliori software di reportistica per il project management

Ecco alcuni dei migliori strumenti di reportistica di progetto che ti aiuteranno a tenere sotto controllo lo stato di avanzamento dei progetti e a garantire il corretto svolgimento di tutte le attività. Discuteremo le loro funzionalità/funzioni, i limiti, i prezzi e altro ancora per aiutarti a scegliere quello più adatto alla tua azienda.

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per il project management all-in-one e la reportistica dinamica)

Prova subito ClickUp Tieni traccia di tutti i tuoi progetti e monitora il loro stato con ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro, creata per gestire qualsiasi cosa, dalle attività quotidiane alla pianificazione generale, fino alla reportistica dei progetti. Con dashboard personalizzabili, riepiloghi/riassunti basati sull'IA, grafici sul carico di lavoro e monitoraggio degli obiettivi, avrai sempre il controllo dei tuoi progetti.

Visualizza e monitora i report di progetto in tempo reale con le dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp ti offrono informazioni dettagliate sui progetti in tempo reale da più angolazioni.

Visualizza lo stato di avanzamento: monitora lo stato delle attività, il tempo impiegato, il carico di lavoro del team e altro ancora, il tutto in tempo reale

Personalizzali in base a qualsiasi flusso di lavoro : scegli le metriche che desideri monitorare, aggiungi i tuoi widget preferiti e le dashboard di ClickUp trasformeranno dati complessi in immagini chiare e complete

Semplifica l'analisi dei dati: queste dashboard visive aiutano gli stakeholder a comprendere le metriche che contano

Ad esempio, supponiamo che tu stia gestendo una campagna di marketing. Con i dashboard di ClickUp, puoi impostare widget per visualizzare le attività in base allo stato, monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività e controllare il carico di lavoro del tuo team.

Poni domande a ClickUp Brain e ottieni una risposta immediata

Poi c'è ClickUp Brain, l'assistente IA integrato che può generare riepiloghi/riassunti dei progetti, approfondimenti sulle prestazioni del team e molto altro in pochi secondi. Raccoglie dati rilevanti dalla tua area di lavoro e dalle app connesse e li trasforma in report completi sullo stato

Ad esempio, dopo aver completato uno sprint di progetto, puoi chiedere a ClickUp Brain di "Riepilogare/riassumere lo stato e i risultati dello sprint". Verrà generato un report conciso che copre i risultati raggiunti, gli ostacoli, i passaggi successivi e i dettagli sul completamento delle attività, in particolare chi ha fatto cosa e quando.

Mentre ClickUp Brain semplifica la creazione di report e riepiloghi/riassunti, ClickUp Goals ti aiuta a rimanere concentrato sugli obiettivi chiave del tuo progetto.

Che tu stia lavorando con OKR di team, obiettivi sprint o KPI settimanali, ClickUp Goals semplifica il monitoraggio dello stato di avanzamento e mantiene tutti allineati.

Ottieni un modello gratuito Archivia facilmente i report di progetto con sequenze temporali accurate grazie al modello di report di progetto ClickUp

Non sai da dove iniziare? Scarica uno dei modelli gratuiti di reportistica di progetto di ClickUp per partire subito con il piede giusto.

Ad esempio, il modello di report di progetto ClickUp ti aiuterà a monitorare lo stato di avanzamento del progetto, le spese e le azioni in sospeso. Puoi visualizzare lo stato del progetto rispetto alle sequenze temporali, impostare livelli di priorità e monitorare il tasso di completamento in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Individua i sovraccarichi, i ritardi e le modifiche necessarie con i grafici del carico di lavoro e le viste sprint burndown

Tieni traccia dei KPI, dei risultati positivi e dei passaggi successivi in un unico report QBR condivisibile con modelli QBR pronti all'uso

Automatizza la reportistica dei progetti con oltre 100 trigger di azione

Crea dashboard per i client per una visibilità in tempo reale su sequenze, risultati finali e budget

Monitora la capacità del team con la vista Carico di lavoro per riassegnare le attività prima che si verifichi il burnout

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per i nuovi utenti (facilmente superabile con ClickUp University !)

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di ClickUp?

Un recensore G2 afferma:

La cosa più utile è la flessibilità di ClickUp. Si adatta a diversi modi di lavorare, che si tratti di semplici elenchi di cose da fare o di project management più complesso. Questa flessibilità significa che si adatta al mio modo di lavorare, invece di costringermi a cambiare il mio flusso di lavoro.

La cosa più utile è la flessibilità di ClickUp. Si adatta a diversi modi di lavorare, che si tratti di semplici elenchi di cose da fare o di project management più complesso. Questa flessibilità significa che si adatta al mio modo di lavorare, invece di costringermi a cambiare il mio flusso di lavoro.

2. Jira (ideale per semplificare la gestione dei requisiti)

tramite Jira

Una gestione inadeguata dei requisiti è uno dei motivi più comuni per cui i progetti non riescono a raggiungere i propri obiettivi. Jira aiuta i responsabili IT e i team di sviluppo ad affrontare questo problema offrendo una chiara visibilità delle attività, delle sequenze e dei requisiti di progetto.

I team possono monitorare lo stato degli sprint, identificare e risolvere gli ostacoli e generare report che mostrano cosa è in corso e cosa richiede attenzione.

*le funzionalità/funzioni di automazione riducono inoltre la necessità di aggiornamenti manuali, consentendo ai team di concentrarsi maggiormente sull'esecuzione e meno sulla reportistica.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Visualizza il lavoro nel tempo con la vista calendario e imposta le scadenze di conseguenza

Visualizza e aggiorna ora, durata e titolari delle attività in uno o più progetti con le sequenze temporali

Usa i backlog per impostare gli sprint e dare priorità ai progetti urgenti

Tieni traccia delle attività e dello stato di avanzamento dei progetti per ciascun membro del team in ogni fase del flusso di lavoro con i dashboard di progetto

Identifica e rimuovi i colli di bottiglia con la gestione delle dipendenze

Limiti di Jira

Gli utenti non esperti potrebbero trovare Jira un po' troppo complicato

La personalizzazione di Jira può essere un processo lungo

Prezzi di Jira

Free

Standard: 8,60 $ al mese per utente

Premium: 17 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Una recensione su G2 dice:

Quello che mi piace di più è la personalizzazione e la struttura di Jira per la gestione dei progetti e dei ticket. Supporta il monitoraggio dettagliato delle attività, ci permette di creare flussi di lavoro personalizzati e offre visibilità sullo stato di avanzamento grazie alle bacheche Kanban o Scrum.

Ciò che mi piace di più è la personalizzazione e la struttura di Jira per la gestione dei progetti e dei ticket. Supporta il monitoraggio dettagliato delle attività, ci consente di creare flussi di lavoro personalizzati e offre visibilità sullo stato di avanzamento con le bacheche Kanban o Scrum.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Jira per team Agile

🧠 Curiosità: Il termine "milestone" deriva dai cippi utilizzati dagli antichi romani lungo le loro strade.

3. Power BI (ideale per analizzare dati di progetti complessi)

tramite Power BI

Power BI è un software di business intelligence creato per gestire il project management complesso. Si integra con centinaia di origini dati per fornirti le informazioni più aggiornate.

L'analisi basata sull'IA ti consente di individuare automaticamente tendenze e anomalie con ricche visualizzazioni dei dati. Puoi tenere sotto controllo i progetti da qualsiasi luogo grazie all'accesso mobile e agli aggiornamenti automatici dei report.

Consente inoltre la sincronizzazione con strumenti Microsoft come Excel, Teams e Azure per creare un ecosistema centralizzato di project management.

Funzionalità/funzioni migliori di Power BI

Crea report grafici dei dati con strumenti visivi drag-and-drop per esaminare tendenze e prestazioni

Tieni traccia degli indicatori chiave di prestazione con dashboard in tempo reale

Monitora i flussi di dati in tempo reale e crea report avanzati con filtri interattivi, segmenti e drill-down

Esplora approfondimenti utilizzando query in linguaggio naturale e strumenti basati sull'IA

Condividi le informazioni in modo sicuro tra i team utilizzando l'accesso basato sui ruoli e incorpora report di project management per i tuoi clienti

Limiti di Power BI

Alcuni utenti lamentano un calo delle prestazioni una volta che il carico di dati viene scalato

Le complesse formule DAX sono difficili da comprendere

Prezzi di Power BI

Free

Power BI Pro: 14 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Power BI Premium per utente: 24 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Power BI Embedded: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Power BI

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Power BI?

Una recensione su G2 dice:

È semplicissimo da usare. Il programma offre numerose funzionalità che mi consentono di vedere i miei progressi, gli studenti attivi, gli elementi mancanti e mi aiutano semplicemente a tenere sotto controllo il mio lavoro.

È semplicissimo da usare. Il programma offre numerose funzionalità che mi consentono di vedere i miei progressi, gli studenti attivi, gli elementi mancanti e mi aiutano semplicemente a tenere sotto controllo il mio lavoro.

4. Tableau (ideale per responsabili IT e team di sviluppatori)

tramite Tableau

Tableau è progettato per aiutare i team a monitorare i propri progetti, prevedere le lacune strategiche e identificare i colli di bottiglia per garantire l'avanzamento delle attività. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica la visualizzazione dei dati complessi, mentre gli aggiornamenti in tempo reale assicurano che tutti siano sempre allineati con le informazioni più recenti.

Puoi visualizzare le metriche chiave del project management, come sequenze, budget e allocazione delle risorse, e accedere ai dashboard sui dispositivi mobili per monitorare attività e dati da qualsiasi luogo.

Funzionalità/funzioni principali di Tableau

Crea report grafici dei dati per visualizzare tendenze, KPI e prestazioni del team

Analizza i dati di marketing su tutti i canali per ottimizzare le prestazioni delle campagne

Tieni traccia delle attività e delle scadenze dei progetti con dashboard interattivi in tempo reale

Gestisci i flussi di lavoro dei progetti combinando dati provenienti da più origini

Utilizza il codice di machine learning, pacchetti come Python e R e algoritmi predittivi per migliorare le tue informazioni IA di Tableau

Utilizza agenti e API per automatizzare l'analisi dei dati e creare e integrare report di progetto per i client

Limiti di Tableau

Alcuni elementi aggiuntivi di Salesforce rendono il software un po' troppo complicato per la reportistica di progetto

I piani possono diventare piuttosto costosi per le piccole imprese e le startup

Prezzi di Tableau

Tableau Autore: 75 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Tableau Explorer: 42 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Tableau Viewer: 15 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise Autore: 115 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise Explorer: 70 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Enterprise Viewer: 35 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Tableau+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tableau

G2: 4,4/5 (oltre 2.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Tableau?

Un recensore di Capterra afferma:

Ho utilizzato Tableau per creare dashboard su misura per le esigenze specifiche dei diversi team all'interno dell'azienda. La maggior parte delle origini dati utilizzate da Tableau erano database SQL Server, file Excel locali e file Box. Ciò che le persone creavano localmente, in file Excel molto elaborati, veniva trasferito in Tableau, trasformato in dashboard interattive che mostravano i KPI importanti, le visualizzazioni delle tendenze, ecc. In questo modo, la stessa dashboard poteva essere condivisa con più persone, in modo che ciascuna potesse esplorare i dati in base ai filtri forniti.

Ho utilizzato Tableau per creare dashboard su misura per le esigenze specifiche dei diversi team all'interno dell'azienda. La maggior parte delle origini dati utilizzate da Tableau erano database SQL Server, file Excel locali e file Box. Ciò che prima veniva creato localmente, in file Excel molto elaborati, veniva trasferito in Tableau, dove veniva dato forma a dashboard interattive che mostravano i KPI importanti, le visualizzazioni delle tendenze, ecc. In questo modo, la stessa dashboard poteva essere condivisa con più persone, in modo che ciascuna potesse esplorare i dati in base ai filtri forniti.

📖 Leggi anche: I migliori software di analisi predittiva per prendere decisioni basate sui dati

5. Looker Studio (ideale per il monitoraggio in tempo reale dei KPI e delle metriche operative)

tramite Looker Studio

Looker Studio, precedentemente Google Data Studio, aiuta i team a monitorare, analizzare e presentare i dati dei progetti attraverso dashboard interattive.

Con la sua interfaccia drag-and-drop intuitiva e le integrazioni perfette con gli strumenti Google come Google Analytics, BigQuery e Fogli, trasforma i dati grezzi in informazioni chiare e utilizzabili, senza bisogno di competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Looker Studio

Utilizza modelli di report di progetto e commerciali per una reportistica rapida e personalizzata

Connetti i dati provenienti da origini Google e piattaforme di terze parti

Personalizza le dashboard con layout e immagini brandizzati

Combina set di dati per creare visualizzazioni unificate e approfondite

Condividi e collabora sui report in tempo reale tra i team

Limiti di Looker Studio

Non sono disponibili opzioni dirette di supporto clienti

Lo strumento è spesso lento durante l'elaborazione di grandi set di dati

Prezzi di Looker Studio

Free

Looker Studio Pro: 9 $ al mese per utente e progetto

Valutazioni e recensioni di Looker Studio

G2: 4,4/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Looker Studio?

Una recensione su G2 dice:

È piuttosto facile da usare e configurare, direi che è una soluzione ideale per le piccole e medie imprese in quanto è facile da adattare e modificare in base alle crescenti esigenze aziendali.

È piuttosto facile da usare e configurare, direi che è una soluzione ideale per le piccole e medie imprese in quanto è facile da adattare e modificare in base alle crescenti esigenze aziendali.

📮 ClickUp Insight: I knowledge worker inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni e contesto. Ciò indica una notevole quantità di tempo sprecato a scorrere, cercare e decifrare conversazioni frammentate tra email e chat. 😱 Se solo avessi una piattaforma intelligente che collega attività, progetti, chat ed email (oltre all'IA!) in un unico posto. Ma tu ce l'hai:

6. Wrike (Ideale per team interfunzionali)

tramite Wrike

Mantenere i progetti in carreggiata è difficile, soprattutto quando la comunicazione è frammentata e le priorità cambiano.

Wrike combina il project management con una reportistica dettagliata per offrire ai team una visibilità chiara, anche nei flussi di lavoro più complessi. Le sue dashboard personalizzabili, l'automazione del flusso di lavoro e gli strumenti di collaborazione in tempo reale aiutano a semplificare le operazioni quotidiane.

I team possono assegnare la titolarità, monitorare lo stato di avanzamento e ridurre gli aggiornamenti manuali. Con il supporto di oltre 400 integrazioni e opzioni di reportistica flessibili, Wrike si adatta a varie strutture di team e si adatta alle esigenze dei progetti in continua evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività per monitorare la produttività e i costi dei progetti

Collabora in tempo reale con i membri del team attraverso aree di lavoro condivise e commenti

Automatizza i flussi di lavoro per semplificare i processi ripetitivi e ridurre il lavoro manuale richiesto

Personalizza i dashboard per monitorare le metriche chiave e lo stato dei progetti

Limiti di Wrike

La personalizzazione del dashboard e della reportistica è limitata, a meno che non si disponga di piani di livello superiore

Le notifiche email costanti possono diventare opprimenti se non configurate con attenzione

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email. È anche molto utile poter monitorare il tempo e impostare flussi di lavoro che corrispondono al modo in cui il nostro team lavora effettivamente: meno salti tra gli strumenti, più risultati.

Apprezzo molto il modo in cui Wrike aiuta il nostro team a rimanere allineato su più progetti e scadenze. Le dashboard personalizzabili e le viste delle attività rendono facile vedere chi sta lavorando su cosa, mentre gli strumenti di collaborazione integrati (come i commenti e la condivisione dei file) riducono la necessità di interminabili thread di email. È anche molto utile poter monitorare il tempo e impostare flussi di lavoro che corrispondono al modo in cui il nostro team lavora effettivamente: meno salti tra gli strumenti, più risultati.

📖 Leggi anche: Abbiamo testato le migliori alternative e i migliori concorrenti di Wrike

7. Microsoft Project (ideale per aziende di grandi dimensioni che gestiscono progetti complessi)

tramite Microsoft Project

Le grandi organizzazioni gestiscono decine di iniziative che si sovrappongono, rendendo difficile la visibilità e il controllo. Microsoft Project risolve questo problema con strumenti di gestione del portfolio che ti aiutano a pianificare, dare priorità e monitorare più progetti in un unico posto.

La sua integrazione nativa con Microsoft 365 supporta la collaborazione in tempo reale, mentre gli strumenti di reportistica dei progetti integrati con visualizzazione dei dati offrono ai responsabili delle decisioni una visione chiara dello stato di avanzamento.

Dagli aggiornamenti IT al lancio dei prodotti, i team possono monitorare le sequenze, le risorse e i risultati dei progetti su tutta la Bacheca.

Funzionalità/funzioni principali di Microsoft Project

Modifica sequenze e dipendenze con la pianificazione drag-and-drop

Visualizza lo stato dei progetti utilizzando grafici Gantt personalizzabili

Tieni traccia dei KPI per valutare lo stato di salute dei progetti e l'allineamento degli obiettivi

Utilizza modelli di report di progetto e di stato di avanzamento per aggiornamenti coerenti

Consolida i dati di tutti i progetti per ottenere informazioni dettagliate a livello dirigenziale

Limiti di Microsoft Project

Non ideale per gli utenti che non hanno familiarità con l'interfaccia e l'ecosistema Microsoft

I prezzi e le licenze possono essere troppo complessi o costosi per le piccole e medie imprese

Prezzi di Microsoft Project

Planner in Microsoft 365: Gratis

Piano Planner 1: 10 $ al mese per utente

Planner e piano di progetto 3: 30 $/utente al mese

Planner e piano di progetto 5: 55 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Project

G2: 4/5 (oltre 1.600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Project?

Un recensore di Capterra afferma:

Microsoft Project è un eccellente software di project management che può essere utilizzato per creare rapidamente rappresentazioni visive delle sequenze temporali dei progetti. Il software è completo e funziona bene con gli altri prodotti Microsoft che utilizzo regolarmente nella mia carriera.

Microsoft Project è un eccellente software di project management che può essere utilizzato per creare rapidamente rappresentazioni visive delle sequenze dei progetti. Il software è completo e funziona bene con gli altri prodotti Microsoft che utilizzo regolarmente nella mia carriera.

8. Celoxis (Il migliore per la gestione dei rischi di progetto)

via Celoxis

Oltre la metà delle aziende utilizza oggi l'IA in almeno un'area operativa. Se il tuo team è tra questi, Celoxis introduce l'IA nella reportistica di progetto con funzionalità pratiche. I suoi strumenti di previsione aiutano a identificare tempestivamente i potenziali rischi e le limitazioni delle risorse, supportando una migliore pianificazione e un processo decisionale più efficace.

La generazione automatizzata di report di progetto fornisce aggiornamenti tempestivi senza input manuali, mentre i suoi strumenti di visualizzazione dei dati rendono le metriche complesse più facili da interpretare e condividere con le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Celoxis

Importa dati da più origini per una reportistica unificata

Crea report personalizzati per progetto, risorsa o budget

Analizza tendenze, rischi e prestazioni con strumenti avanzati

Monitora lo stato in tempo reale con grafici Gantt e dashboard

Visualizza le prestazioni con un dashboard personalizzabile per i progetti

Limiti di Celoxis

L'automazione è limitata rispetto alle alternative

L'integrazione con QuickBooks può essere instabile, rendendo difficile la contabilità dei progetti

Prezzi Celoxis

Essenziale: 25 $ al mese per utente

Professionale: 35 $ al mese per utente

Business: 45 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Celoxis

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Celoxis?

Un recensore di Capterra scrive:

Un software straordinario per ottenere un grande impatto in termini di produttività e gestione delle attività sia in team di grandi dimensioni che in quelli più piccoli. È stato personalizzato per essere molto efficiente per noi e ci aiuta anche a presentare reportistica e pianificazione dei dati corretti.

Un software straordinario per ottenere un grande impatto in termini di produttività e gestione delle attività sia in un team di grandi dimensioni che in uno piccolo. È stato ottimizzato per essere molto efficiente per noi e ci aiuta anche a presentare reportistica e pianificazione dei dati corretti.

🧠 Curiosità: la costruzione del Duomo di Colonia in Germania è il progetto più lungo mai registrato ed è durata oltre 1.000 anni!

9. Basecamp (ideale per la gestione delle prestazioni e l'analisi del sentiment del team)

tramite Basecamp

Il burnout spesso deriva da priorità poco chiare e carichi di lavoro irregolari, problemi che emergono troppo tardi senza un'adeguata visibilità.

Basecamp ti aiuta combinando la reportistica in tempo reale con il project management, offrendoti un quadro chiaro di ciò che ciascuno ha da fare.

Offre strumenti per monitorare lo stato di avanzamento, monitorare il carico di lavoro e impedire al team di raggiungere un punto di rottura.

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Visualizza lo stato di avanzamento con LineUp, Mission Control e Hill Charts per supportare la pianificazione delle attività

Genera report sulle attività scadute, sulle scadenze e sul carico di lavoro del team

Semplifica la documentazione dei progetti e le configurazioni ricorrenti con i modelli

Imposta le autorizzazioni dei client per gestire l'accesso e mantenere la riservatezza

Pianifica le attività cardine e automatizza i promemoria con il calendario integrato

Limiti di Basecamp

I progetti su larga scala possono subire rallentamenti a causa di carichi di dati pesanti o origini dati multiple

Opzioni di personalizzazione limitate e mancanza di flussi di lavoro di approvazione avanzati nonostante un'interfaccia utente intuitiva per i principianti

Prezzi di Basecamp

Free

Basecamp Pro: 15 $ al mese per utente

Basecamp unlimited: 299 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.300 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?

Una recensione su G2 dice:

Basecamp fa un ottimo lavoro nel facilitare il completamento delle attività e il networking. Riduce significativamente il tempo delle riunioni e crea trasparenza dove spesso esistono compartimenti stagni in un ambiente di produzione e manifatturiero. L'implementazione è semplice e immediata. Il supporto clienti è sempre stato ottimo. Utilizziamo il software quotidianamente per elementi che normalmente sarebbero stati gestiti con carta e penna.

Basecamp fa un ottimo lavoro nel facilitare il completamento delle attività e il networking. Riduce significativamente il tempo delle riunioni e crea trasparenza dove spesso esistono compartimenti stagni in un ambiente di produzione e manifatturiero. L'implementazione è semplice e immediata. Il supporto clienti è sempre stato ottimo. Utilizziamo il software quotidianamente per elementi che normalmente sarebbero stati gestiti con carta e penna.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Basecamp

10. Trello (ideale per la gestione di attività semplici)

tramite Trello

Se non hai bisogno di strumenti complessi di livello aziendale, Trello offre un'opzione più semplice e più adatta a team di piccole dimensioni e progetti semplici.

Questo software gratuito per il project management utilizza bacheche Kanban personalizzabili e aggiornamenti in tempo reale per aiutare i team a rimanere organizzati e monitorare le attività con facilità. Si integra anche con Slack, consentendoti di visualizzare e condividere lo stato dei progetti direttamente nell'area di lavoro del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Visualizza le attività con le bacheche Kanban drag-and-drop

Personalizza elenchi e schede in base al tuo flusso di lavoro

Collabora in tempo reale con commenti e notifiche

Monitora lo stato di avanzamento con dashboard di reportistica semplici e integrate

Genera approfondimenti con grafici personalizzabili e registri delle attività

Limiti di Trello

Le funzionalità/funzioni di reportistica sono di base e più adatte a team piccoli e non tecnici

Le opzioni di personalizzazione del flusso di lavoro sono limitate, restringendo configurazioni più complesse

Prezzi di Trello

Free

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore di Capterra afferma:

Io uso Trello per organizzarmi, da solo o in team, per controllare le scadenze quando necessario e per monitorare le attività giornaliere, settimanali, quindicinali e mensili. Lo strumento è facile da usare e lo consiglio vivamente a chiunque sia interessato all'ottimizzazione.

Io uso Trello per organizzarmi, da solo o in team, per controllare le scadenze quando necessario e per monitorare le attività giornaliere, settimanali, quindicinali e mensili. Lo strumento è facile da usare e lo consiglio vivamente a chiunque sia interessato all'ottimizzazione.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Trello

11. Zoho Projects (Ideale per team in rapida espansione che necessitano di un monitoraggio strutturato dei problemi senza la complessità tipica delle aziende di livello enterprise)

tramite Zoho Projects

Con il monitoraggio dei problemi integrato, Zoho Projects si distingue per la sua capacità di identificare e risolvere i punti critici comuni dei progetti, come il ritardo nella correzione dei bug, la titolarità poco chiara delle attività e la mancanza di visibilità. Questo aiuta i team a tenere sotto controllo i problemi prima che diventino ostacoli.

Inoltre, avrai accesso a grafici Gantt, monitoraggio avanzato del tempo e dashboard personalizzabili, che ti garantiranno il controllo completo sul ciclo di vita dei tuoi progetti.

Grazie all'integrazione con Zoho Analytics, potrai anche accedere a oltre 50 grafici e report aggiuntivi che possono essere condivisi ed esportati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Organizza le attività con attività cardine, elenchi di attività e attività secondarie

Traccia e gestisci i problemi con flussi di lavoro personalizzabili

Registra il tempo e genera fatture con il monitoraggio del tempo integrato

Automatizza i flussi di lavoro utilizzando Blueprints e regole aziendali

Accedi a oltre 50 report predefiniti e personalizzati

Limiti di Zoho Projects

L'interfaccia utente può sembrare disordinata

L'app mobile non dispone di alcune funzionalità desktop

Prezzi di Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

Projects Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4,3/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Zoho Projects?

Una recensione su G2 dice:

È la piattaforma migliore per chi ha esigenze diverse nei propri progetti e desidera integrarla con un CRM a un prezzo basso e conveniente, ed è stato un fattore decisivo nella scelta di Zoho rispetto ad altri prodotti CRM presenti sul mercato

È la piattaforma migliore per chi ha esigenze diverse nei propri progetti e desidera integrarla con un CRM a un prezzo basso e conveniente, ed è stato un fattore decisivo nella scelta di Zoho rispetto ad altri prodotti CRM presenti sul mercato

💡 Suggerimento: imposta la formattazione condizionale per contrassegnare le attività ritardate oltre una soglia prestabilita o le risorse utilizzate oltre l'80%. In questo modo avrai un'indicazione visiva in tempo reale dei rischi nascosti e potrai individuare i problemi in anticipo, anziché quando sono già evidenti.

12. Rippling Analytics (ideale per l'analisi della forza lavoro)

tramite Rippling Analytics

I team alla ricerca di un software per generare report sullo stato di avanzamento dei progetti e gestire la capacità del team potrebbero prendere in considerazione Rippling Analytics.

Se hai difficoltà a ottenere una visione chiara delle capacità del tuo team, questo strumento di reportistica dei progetti tiene traccia delle spese della forza lavoro, monitora la larghezza di banda e aiuta a pianificare il personale necessario per i progetti futuri.

Funziona anche come software OKR, consentendo ai team di fissare obiettivi, monitorare la produttività e prevedere le esigenze di risorse con dashboard e report in tempo reale.

Grazie alle autorizzazioni basate sui ruoli e all'accesso flessibile ai report, non dovrai mai preoccuparti della sicurezza delle informazioni.

Funzionalità/funzioni principali di Rippling Analytics

Centralizza i dati relativi alla forza lavoro provenienti dai sistemi HR, IT e finanziari

Crea dashboard personalizzabili e report in tempo reale

Monitora la produttività dei dipendenti e l'allocazione delle risorse

Previsione del fabbisogno di personale in base alle esigenze del progetto

Monitora i budget dei progetti, le sequenze e i costi della forza lavoro

Limiti di Rippling Analytics

I team di piccole dimensioni potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento ripida

Alcune recensioni notano che il supporto clienti non è abbastanza prompt

Prezzi di Rippling Analytics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rippling Analytics

G2: 4,8/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rippling Analytics?

Un recensore di G2 scrive:

Il vantaggio principale è il risparmio di tempo e l'aumento dell'efficienza. Grazie all'automazione delle dichiarazioni fiscali, dei flussi di lavoro di onboarding e del monitoraggio della conformità, posso concentrarmi maggiormente sul mio lavoro piuttosto che sulle attività amministrative. Inoltre, gli strumenti di reportistica e analisi forniscono informazioni preziose che aiutano la mia azienda a prendere decisioni strategiche migliori dal punto di vista finanziario.

Il vantaggio più grande è il risparmio di tempo e l'aumento dell'efficienza. Grazie all'automazione delle dichiarazioni fiscali, dei flussi di lavoro di onboarding e del monitoraggio della conformità, posso concentrarmi maggiormente sul mio lavoro piuttosto che sulle attività amministrative. Inoltre, gli strumenti di reportistica e analisi forniscono informazioni preziose che aiutano la mia azienda a prendere decisioni strategiche migliori dal punto di vista finanziario.

13. Forecast. App (Ideale per aziende IT, ONG e team di ricerca)

Forecast semplifica il monitoraggio dei progetti per principianti ed esperti grazie a una pianificazione delle risorse accurata, previsioni basate sull'IA e collaborazione in tempo reale.

Puoi utilizzarli per gestire i budget, monitorare il tempo, allocare le risorse in modo dinamico e generare report approfonditi che tengono informati gli stakeholder in ogni passaggio. Imposta le attività cardine del progetto, monitorale su grafici Gantt, sequenzia le attività in modo efficiente e identifica persino i canali che generano maggiori entrate.

Previsioni. Funzionalità/funzioni migliori dell'app

Monitora il tempo con precisione grazie alle tabelle orarie assistite dall'IA

Definisci chiaramente le fasi e le attività del progetto per evitare lo slittamento degli obiettivi

Automatizza la fatturazione e il riconoscimento dei ricavi con schede tariffarie personalizzabili

Accedi a report in tempo reale sull'utilizzo e la redditività

Ottimizza la produttività del team con la gestione delle risorse basata sull'IA

Personalizza le schede di valutazione per una fatturazione accurata dei progetti

Previsioni. Limiti dell'app

Le funzionalità/funzioni IA avanzate potrebbero richiedere un periodo di apprendimento

Alcune integrazioni potrebbero richiedere una configurazione aggiuntiva

Previsioni. Prezzi delle app

Prezzi personalizzati

Previsioni. Valutazioni e recensioni dell'app

G2: 4,2/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono i clienti reali di Forecast. App?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il modo in cui Forecast combina l'usabilità con l'analisi dei dati. Fornisce un percorso rapido e semplice per trovare lavoro e registrare il tempo per chiunque utilizzi il sistema, ma raccoglie una serie di metriche di dati utili che possono essere manipolate per fornire potenti approfondimenti di BI

Adoro il modo in cui Forecast combina l'usabilità con l'analisi dei dati. Fornisce un percorso rapido e semplice per trovare lavoro e registrare il tempo per chiunque utilizzi il sistema, ma raccoglie una serie di metriche di dati utili che possono essere manipolate per fornire potenti approfondimenti di BI

14. TeamGantt (ideale per il monitoraggio di progetti di progettazione e multimediali)

via TeamGantt

I team non dovrebbero perdere tempo a monitorare manualmente i KPI dei progetti: quel tempo è meglio impiegarlo nel lavoro vero e proprio. Per i team che necessitano di uno strumento di reportistica basato su flussi di lavoro visivi, TeamGantt offre una soluzione pratica.

Funzionalità/funzioni come le dipendenze delle attività, i commenti collaborativi, la condivisione dei file e il monitoraggio del tempo supportano sia le iniziative creative che la logistica dei progetti. La sua interfaccia pulita e intuitiva lo rende inoltre perfetto per i pensatori visivi che preferiscono la chiarezza alla confusione.

L'assegnazione dei ruoli RACI alle attività garantisce la trasparenza, mentre le attività cardine e le dipendenze sempre aggiornate mantengono allineati tutti gli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Pianifica e monitora i progetti in modo visivo con i grafici Gantt facili da trascinare e rilasciare

Misura il tempo dedicato alle attività con il monitoraggio del tempo integrato

Collega le attività utilizzando le dipendenze per mantenere sincronizzati i flussi di lavoro

Bilanciare i carichi di lavoro del team con viste chiare sulla gestione delle risorse

Aggiorna lo stato delle attività in tempo reale per monitorare lo stato di salute del progetto

Limiti di TeamGantt

Non è lo strumento migliore per gestire progetti complessi

Gli aggiornamenti mobili sono spesso in ritardo

Prezzi di TeamGantt

Pro: 59 $ al mese per utente

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Edizione per l'edilizia: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Una recensione su G2 dice:

La velocità con cui posso organizzare le attività, impostare le priorità e modificare le scadenze è un vero e proprio punto di svolta quando si tratta di pianificare attività comprensibili a tutto il team; vorrei anche sottolineare che le pianificazioni visive ci consentono di identificare immediatamente le attività per categoria, stato o urgenza, migliorandone così il follow-up.

La velocità con cui posso organizzare le attività, impostare le priorità e modificare le scadenze è un prima e dopo quando si tratta di pianificare attività comprensibili a tutto il team; vorrei anche sottolineare che le pianificazioni visive ci consentono di identificare immediatamente le attività per categoria, stato o urgenza e quindi migliorare il loro follow-up.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di TeamGantt

15. Asana (ideale per le piccole e medie imprese)

tramite Asana

Asana è uno strumento di gestione delle attività che collega perfettamente gli aggiornamenti dei progetti ai dati in tempo reale. È altamente personalizzabile e facile da usare, ma incorpora tutte le funzionalità/funzioni essenziali per la reportistica di progetto. Puoi individuare gli ostacoli, visualizzare il carico di lavoro del team, stimare i budget di progetto e monitorare le sequenze dei progetti in un unico posto.

Asana offre anche la gestione del portfolio, che ti consente di impostare obiettivi aziendali e visualizzare KPI in tempo reale per mantenere il tuo team sulla strada giusta.

Puoi anche utilizzare Asana IA per automatizzare i flussi di lavoro, generare riepiloghi/riassunti dei progetti e creare report sullo stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea aggiornamenti strutturati direttamente all'interno di qualsiasi progetto

Estrai dati in tempo reale da attività, attività cardine e sequenze temporali

Evidenzia i risultati chiave, gli ostacoli e i passaggi successivi in un unico posto

Visualizza lo stato di avanzamento con grafici e diagrammi codificati a colori

Coinvolgi i colleghi e le parti interessate con informazioni contestualizzate

Personalizza gli aggiornamenti con modelli o sezioni specifiche per il team

Traccia le tendenze nel tempo per monitorare lo stato di salute dei progetti

Limiti di Asana

Offre automazioni limitate rispetto agli strumenti di reportistica dedicati

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di analisi e previsioni dettagliate

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono di Asana i clienti reali?

Una recensione su G2 dice:

Asana è molto versatile! Ci piace poter utilizzare le impostazioni del progetto per creare impostazioni in tempo reale che più persone possono monitorare e su cui possono lavorare contemporaneamente. Apprezziamo anche la possibilità di utilizzare Asana come strumento di monitoraggio delle attività per singoli individui e gruppi, oltre alla possibilità di monitorare le prestazioni dei dipendenti.

Asana è molto versatile! Ci piace poter utilizzare le impostazioni del progetto per creare impostazioni in tempo reale che più persone possono monitorare e su cui possono lavorare contemporaneamente. Apprezziamo anche la possibilità di utilizzare Asana come strumento di monitoraggio delle attività per singoli individui e gruppi, oltre alla possibilità di monitorare le prestazioni dei dipendenti.

Per saperne di più: Non sei sicuro se scegliere Jira o Asana per la reportistica dei progetti? Ecco un utile confronto.

Come scegliere lo strumento di reportistica di progetto giusto

Ecco una breve lista di controllo delle funzionalità da cercare quando si sceglie uno strumento di reportistica per il project management:

Sincronizzazione dei dati in tempo reale : garantisce che i report riflettano gli ultimi aggiornamenti, facilitando decisioni tempestive ed evitando informazioni obsolete

Dashboard personalizzabili : consentono di personalizzare le visualizzazioni per i diversi stakeholder (dirigenti, team leader, client), mantenendo i report pertinenti e mirati

Integrazione con strumenti di progetto : la connessione perfetta con strumenti come Jira, Fogli Google o MS Project elimina l'inserimento manuale dei dati e garantisce la precisione

Pianificazione automatica dei report : consente di risparmiare tempo inviando aggiornamenti ricorrenti senza lavoro manuale, mantenendo tutti regolarmente informati

Funzionalità di drill-down : consente di esplorare i dati in modo più approfondito, dalle metriche di alto livello ai dettagli a livello di attività, per una migliore analisi delle cause alla radice

Chiarezza visiva (grafici, diagrammi, sequenze) : semplifica l'interpretazione dei dati complessi, migliorando il coinvolgimento e la comprensione delle parti interessate

Opzioni di collaborazione e condivisione : esportazione facile, condivisione di collegamenti o visualizzazioni incorporate supportano l'allineamento tra team e client

Controllo degli accessi basato sui ruoli : mantiene i dati sensibili al sicuro consentendo al contempo una visibilità adeguata ai diversi ruoli degli utenti

Accesso mobile : utile per i team in movimento, garantisce visibilità sulle metriche di progetto sempre e ovunque

Scalabilità: supporta portfolio di progetti o team in crescita senza richiedere il cambio di strumento

📖 Leggi anche: Strumenti di reportistica dello stato per un project management migliorato

Best practice per la reportistica di progetto

Ecco alcune best practice di reportistica di progetto per i project manager:

Conosci il tuo pubblico: Personalizza la profondità e il formato dei report in base al destinatario (dirigenti, clienti o membri del team)

Usa gli elementi visivi in modo strategico: Includi grafici, viste Gantt o barre di stato per individuare facilmente le tendenze e i problemi a colpo d'occhio

Sii coerente con il formato: utilizza la stessa struttura e cadenza (settimanale, bisettimanale, ecc.) in modo che le parti interessate sappiano cosa aspettarsi e dove cercare

Segnalate chiaramente i rischi e gli ostacoli: segnalate tempestivamente i problemi con suggerimenti sui passaggi da seguire per mitigare il rischio, creare fiducia ed evitare sorprese

Sii conciso: Evita i dati superflui. Riepiloga/riassumi le informazioni e evidenzia solo ciò che è rilevante per il processo decisionale. Evidenzia i KPI critici come sequenza, budget, rischi e dipendenze per mantenere i report mirati e fruibili

Includi un contesto narrativo: usa brevi commenti per spiegare perché le metriche sono cambiate: i numeri da soli non bastano a raccontare tutta la storia

Monitorate lo stato rispetto alla linea di base: Confrontate i dati effettivi con i piani originali per verificare la realtà e evidenziare tempestivamente eventuali scostamenti

👀 Lo sapevi? La mancanza di accesso alle informazioni necessarie influisce negativamente sul morale dell '88% dei dipendenti.

Inizia a generare report di progetto più intelligenti con ClickUp

Sebbene tutti gli strumenti software di reportistica per il project management che abbiamo elencato offrano funzionalità di monitoraggio dei progetti davvero impressionanti, ognuno di essi presenta dei limiti. Alcuni offrono aggiornamenti avanzati sullo stato di avanzamento, ma non dispongono di automazioni. Altri forniscono una reportistica solida, ma hanno una curva di apprendimento ripida. Alcuni forniscono dati in tempo reale, ma trascurano le opzioni di personalizzazione.

Se desideri uno strumento di reportistica di progetto che combini velocità, semplicità e precisione nella reportistica di progetto, scegli ClickUp. Ti offre aggiornamenti automatici, dashboard personalizzabili e approfondimenti in tempo reale, tutto in un unico posto.

Crea report dettagliati, monitora gli obiettivi, visualizza i flussi di lavoro con ClickUp Brain e controlla il tempo dedicato alle attività. Inoltre, le funzionalità/funzioni di collaborazione integrate rendono ancora più semplice lavorare con team distribuiti e completare i tuoi progetti in tempo.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prendi il controllo della reportistica dei tuoi progetti!