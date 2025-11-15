Le 7 funzioni del marketing (con esempi)

Quando entri nella tua caffetteria preferita e sai già cosa ordini, è il marketing che sta silenziosamente facendo il suo lavoro.

È il motivo per cui il marchio ti sembra familiare, l'atmosfera ti sembra giusta e, senza nemmeno pensarci, hai finito per seguirlo su Instagram.

Ma il marketing è molto più di una pubblicità accattivante o di un bel logo.

È tutto ciò che serve per far sì che il tuo pubblico non solo sia consapevole di ciò che vendi, ma ne sia sinceramente entusiasta.

Poiché il marketing tocca così tanti aspetti aziendali, questa disciplina è suddivisa in sette funzioni fondamentali, ciascuna delle quali è essenziale per dare forma all'immagine di un marchio nel mondo.

Che tu sia un marketer che desidera affinare la propria strategia o un imprenditore che cerca di crescere con risorse al limite, questi sette pilastri costituiscono la base su cui costruire il tuo successo.

In questo post analizzeremo tutte e sette le funzioni del marketing, mostreremo esempi reali, tratteremo i canali migliori per attivarli e condivideremo come gestirli in modo più efficace.

Quali sono le 7 funzioni del marketing?

Le sette funzioni del marketing sono i blocchi che aiutano la tua azienda a creare la connessione tra i prodotti giusti e le persone giuste e a fidelizzarle.

Ecco le sette fasi della gestione di una campagna di marketing 👇

Promozione: copre tutto, dalla pubblicità e dalle pubbliche relazioni ai social media, all'email marketing e alle campagne con influencer. L'obiettivo è catturare l'attenzione, aumentare la consapevolezza e avvicinare le persone all'acquisto.

Vendita: comporta parlare con i potenziali clienti, evidenziare ciò che rende prezioso il tuo prodotto e aiutarli a decidere di acquistarlo.

Gestione dei prodotti o dei servizi: si concentra sul garantire che il tuo prodotto o servizio soddisfi le esigenze dei clienti. Comprende ricerche, aggiornamenti e miglioramenti basati su ciò che le persone desiderano e su ciò che fanno i tuoi concorrenti.

Gestione delle informazioni di marketing: raccoglie e analizza le informazioni sul tuo pubblico, sui concorrenti e sulle tendenze del settore.

Prezzi: trova il giusto equilibrio tra ciò che i clienti sono disposti a pagare, ciò che chiedono i tuoi concorrenti e ciò che ti aiuta a rimanere redditizio.

Finanziamento: copre il modo in cui pianifichi il budget e finanzi le tue attività di marketing. Dall'accantonamento di fondi per la pubblicità agli investimenti in strumenti o nello sviluppo di prodotti, il finanziamento ti garantisce le risorse necessarie per dare vita copre il modo in cui pianifichi il budget e finanzi le tue attività di marketing. Dall'accantonamento di fondi per la pubblicità agli investimenti in strumenti o nello sviluppo di prodotti, il finanziamento ti garantisce le risorse necessarie per dare vita alla tua strategia di comunicazione di marketing

Distribuzione: garantisce che il tuo prodotto raggiunga effettivamente i tuoi clienti, sia online, in negozio o con consegna diretta; l'obiettivo è rendere l'accesso facile, efficiente e conveniente per il tuo pubblico.

Con ClickUp per i team di marketing, hai accesso a modelli predefiniti, dashboard, automazione, un assistente IA integrato e moduli. Insieme, ti aiutano a centralizzare tutte le altre funzioni di marketing oltre a quelle seguenti.

1. Promozione

Nella fase di promozione della gestione dei prodotti e dei servizi, trasmetti il messaggio giusto al momento giusto attraverso vari canali con una strategia di marketing di successo.

I marchi utilizzano campagne di marketing promozionale per suscitare interesse intorno al lancio di un nuovo prodotto. Le utilizzano anche per mantenere vivo l'interesse dopo il lancio.

🌸 Breve caso di studio: lo spot "So Win" di Nike trasmesso durante il Super Bowl LIX ha generato un enorme buzz, vincendo il Super Clio Award e raggiungendo milioni di persone durante la trasmissione della partita. La campagna aveva la funzionalità/funzione di 60 secondi di filmati in bianco e nero con atlete donne, aiutando Nike a capitalizzare la crescita del 20% su base annua dell'audience degli sport femminili.

Ecco alcuni canali che puoi utilizzare nella tua strategia di promozione.

Pubblicità: i posizionamenti a pagamento su piattaforme come Google, YouTube, Instagram, TV o anche gli annunci stampati sono ottimi per aumentare rapidamente la portata.

Social media: post organici, Reels, Stories e Lives su Instagram, TikTok, LinkedIn e ovunque il tuo pubblico scorra quotidianamente

Influencer marketing: collaborare con voci autorevoli, come autori di nicchia o personalità di spicco, che hanno già catturato l'attenzione del tuo pubblico.

Contenuto marketing: blog, video, tutorial e casi di studio educativi e coinvolgenti che promuovono in modo sottile fornendo al contempo valore.

Email marketing: comunicazione diretta tramite newsletter, offerte esclusive, annunci di prodotti e consigli utili.

Eventi: webinar, lanci di prodotti, negozi temporanei o stand fieristici dove le persone possono sperimentare il tuo marchio in tempo reale.

Pubbliche relazioni: copertura mediatica, interviste podcast e comunicati stampa per ottenere credibilità da parte di terzi e una maggiore attenzione.

Promozioni commerciali: strategie di promozione come sconti, offerte a tempo limitato, codici referral o programmi fedeltà che spingono le persone ad agire.

📌 Esempio: stai lanciando una nuova funzionalità/funzione di automazione basata sull'IA nella tua piattaforma di produttività SaaS. Ecco come puoi implementarla: Pubblicate un post sul blog con il titolo "5 modi in cui l'IA può dimezzare il carico di lavoro delle riunioni settimanali".

Pubblicate un annuncio su YouTube che mostra una demo del nuovo flusso di lavoro di automazione.

Collaborate con un autore di produttività su LinkedIn per la condivisione del suo risultato utilizzando la vostra piattaforma.

Segmenta l'elenco email e invia inviti di accesso anticipato agli utenti più attivi.

Puoi conservare tutti questi dati in fogli di calcolo o centralizzarli in ClickUp per project management.

ClickUp offre ai tuoi team di marketing un sistema scalabile per la collaborazione, la visibilità, l'esecuzione e il monitoraggio. Vediamo come.

Pensa alle attività di ClickUp come a una piattaforma di gestione delle attività che puoi utilizzare per gestire ogni aspetto della tua campagna di marketing.

Aggiungi descrizioni delle attività, assegnatari e indicatori di priorità alle tue attività di ClickUp.

Quando si esegue una promozione multicanale, ogni attività, come "Lanciare gli annunci su Instagram" o "Finalizzare il testo dell'email", può essere suddivisa in parti con descrizioni chiare, titolari, scadenze e attività secondarie. È anche possibile monitorare il tempo impiegato, allegare risorse chiave e aggiungere etichette di priorità in modo che il team di marketing sappia sempre cosa è urgente.

Quando hai bisogno di avere una visione d'insieme, di vedere le attività cardine e quali sono le prossime attività da svolgere per lo stato del progetto, puoi utilizzare ClickUp Views. Ti consentono di visualizzare i tuoi compiti in formato Elenco, Bacheca, Calendario o Gantt.

Sfrutta ClickUp Views per pianificare le tue campagne di marketing e mantenere la visibilità.

✅ Prova questo: utilizza strumenti come Google Analytics, Meta Audience Insights o i sondaggi di Instagram per comprendere il tuo pubblico di riferimento, dove si trova e cosa gli interessa. Potrai quindi creare un piano per il tuo mix di promozione come una campagna. Combina canali ad alta portata (come gli annunci a pagamento) con quelli ad alta affidabilità (come email, copertura mediatica o shoutout degli influencer) per costruire credibilità. Vuoi imparare a creare un playbook di marketing partendo da zero? Guarda questo tutorial:

2. Vendita

Nella fase di vendita, il compito del tuo marketer è guidare il potenziale cliente dal "questo ha interesse" al "ne ho bisogno". Una delle sette funzioni del marketing, la vendita implica la comprensione dei dati demografici dei clienti, la comunicazione del valore e la costruzione di un rapporto di fiducia lungo il percorso.

🌸 Breve caso di studio: l'app di riconoscimento facciale di Sephora ha portato a un aumento del 25% degli acquisti e a un incremento del 15% delle conversioni in negozio. Consentendo agli utenti di provare virtualmente i prodotti, Sephora ha colmato il divario tra vendita al dettaglio digitale e fisica, determinando un aumento misurabile delle vendite.

Le strategie di vendita più diffuse sono:

Commerciale diretto: conversazioni individuali che possono avvenire di persona o al telefono, in cui i rappresentanti adattano il messaggio alle esigenze di ciascun cliente.

Dimostrazioni dei prodotti: presentazioni dal vivo per aiutare le persone a capire esattamente come il prodotto svolge il suo lavoro e come risolve i loro problemi.

Vendita consultiva: porre domande, comprendere i punti deboli e offrire soluzioni, non solo promuovere le funzionalità/funzione

Gestione degli oggetti: rispondere in modo onesto alle esitazioni più comuni relative a prezzi, tempistiche o funzionalità/funzione

Follow-up CRM: utilizzo di piattaforme come ClickUp o Salesforce per condurre utilizzo di piattaforme come ClickUp o Salesforce per condurre campagne CRM per la gestione dei lead e il monitoraggio delle conversazioni.

📌 Esempio: La tua startup SaaS che offre software per la produttività utilizza ClickUp Forms per raccogliere lead da un webinar gratis e collentarli in uno spazio di lavoro centralizzato utilizzando ClickUp CRM (ne parleremo più avanti). I membri del team commerciale esaminano le risposte al modulo e incoraggiano la comunicazione bidirezionale nel loro processo di vendita per informare i potenziali clienti.

Con ClickUp Automazioni e AI Agents, puoi automatizzare il processo di qualificazione dei lead.

Crea automazioni ClickUp personalizzate per mantenere attiva la tua pipeline commerciale.

Ad esempio, una volta che un potenziale cliente compila un modulo, puoi creare automaticamente un'attività, assegnarla a un rappresentante di vendita specifico e impostare una data di scadenza in base alla priorità.

Dopo che una chiamata demo è stata contrassegnata come completata, puoi trigger un'attività automatizzata per inviare un'email di follow-up e allegare un caso di studio pertinente.

Puoi creare automazioni per modificare lo stato delle attività quando le trattative avanzano nel funnel (ad esempio da "Lead qualificato" a "Demo pianificata") o avvisare il tuo team via email quando un lead importante richiede attenzione.

Se il tuo team di marketing è ancora indeciso, questo video ti aiuterà a comprendere i vantaggi delle ClickUp Automazioni.

3. Gestione dei prodotti o dei servizi

Lo sviluppo di prodotti o servizi consiste nel garantire che ciò che vendi soddisfi effettivamente le esigenze del tuo pubblico, oggi e domani. Questa funzione va oltre il lancio, concentrandosi sulla raccolta di feedback, sul miglioramento delle offerte esistenti e, talvolta, sulla creazione di qualcosa di completamente nuovo. Se non ti evolvi, lo faranno i tuoi concorrenti.

🌸 Breve caso di studio: la campagna "Real Beauty AI" di Dove ha raggiunto oltre 50 milioni di utenti nel primo mese, utilizzando l'IA per mostrare l'impatto dei filtri di bellezza. La campagna ha provocato un aumento del 40% delle menzioni di Dove sui social media e ha rafforzato la sua reputazione di autenticità.

Ecco alcune strategie di gestione dei prodotti e dei servizi che vale la pena utilizzare:

Feedback loop di mercato: crea canali di comunicazione di marketing aperti per il feedback dei clienti, come sondaggi, punteggi NPS, ticket di supporto e recensioni degli utenti, per capire cosa funziona.

Test e convalida: effettua test estesi prima di un lancio su larga scala. Esegui programmi beta, test A/B o lanci soft per assicurarti che ciò che stai creando risuoni con gli utenti reali.

Aggiornamenti e miglioramenti delle funzionalità/funzione: utilizza feedback e dati per apportare miglioramenti regolari al prodotto. Può trattarsi di qualsiasi cosa, come correggere bug, migliorare l'usabilità o aggiungere funzionalità.

Ricerca sugli utenti e sul mercato: bilancia le tendenze generali del mercato (cosa sta facendo il settore) con le opinioni dirette degli utenti (cosa chiedono i tuoi clienti) per prendere decisioni più intelligenti.

📌 Esempio: supponiamo che tu stia creando un prodotto o una roadmap di marketing per la tua piattaforma di produttività. Ecco come ClickUp Brain, l'assistente AI integrato in ClickUp, può aiutarti a passare più rapidamente dalla strategia all'esecuzione.

Trasforma le idee in attività da inserire nella roadmap

Chiedi a Brain di "Creare una roadmap dei contenuti per il terzo trimestre per SEO, influencer marketing e campagne email per il mio prodotto SaaS. " Otterrai attività o attività secondarie, complete di scadenze, titolari e priorità.

Utilizzo di ClickUp Brain per il brainstorming sulla roadmap del contenuto del prodotto

Fai domande sui piani esistenti

Non sei sicuro di cosa sia già nel piano? Chiedi a Brain:

Quali funzionalità/funzioni sono previste per settembre? Quali sono le attività di Product Hunt nel piano per il lancio del prodotto?

Utilizzo di ClickUp Brain per estrarre risposte da attività, documenti e campi

Riepilogare/riassumere i piani relativi al prodotto o alla campagna

Quando lavori su documenti complessi relativi alla roadmap, puoi chiedere a Brain di riepilogare/riassumere le informazioni critiche. Ciò è utile per gli aggiornamenti dei dirigenti, le sincronizzazioni degli stakeholder o le newsletter interne.

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere email e rapporti

Brain MAX è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale che trasforma il marketing combinando profonda integrazione, automazione e la potenza di diversi modelli di intelligenza artificiale all'avanguardia. Con Brain MAX, puoi risparmiare fino a 1,1 giorni alla settimana e ottenere fino all'86% di risparmio sui costi ottimizzando il piano delle campagne, la creazione di contenuto e l'analisi, il tutto in un unico posto. Usa la funzione talk-to-text per raccogliere rapidamente idee, redigere bozze di post o delineare strategie e lascia che la suite di modelli di IA di Brain MAX (come GPT, Claude e Gemini) generi testi creativi, analizzi i dati delle campagne e fornisca informazioni utili. È in grado di effettuare un monitoraggio automatico delle metriche di rendimento, identificare le tendenze e consigliare ottimizzazioni, in modo da poter raggiungere il traguardo giusto e massimizzare il ROI. Dall'automazione della pianificazione dei social media all'organizzazione del feedback del team, Brain MAX mantiene il tuo flusso di lavoro di marketing efficiente, basato sui dati e sempre all'avanguardia.

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per il marketing?

4. Gestione delle informazioni di marketing (MIM)

Il MIM è una funzione chiave del marketing perché garantisce che i professionisti del settore utilizzino informazioni tempestive, pertinenti e accurate per sviluppare prodotti, rimanere competitivi sul mercato e monitorare le prestazioni delle campagne.

🌸 Breve caso di studio: Nel 2024, Tombras ha fatto notizia con la sua campagna "Impossibly Smart Billboard" su misura per le condizioni meteorologiche per PODS, distribuendo oltre 6.000 annunci iperlocali basati sull'IA su camion in tutta New York City che si adattavano in tempo reale alle condizioni meteorologiche, alla posizione e al traffico. Questo approccio innovativo ha portato a un aumento del 60% delle sessioni sul sito web e a un aumento del 33% delle richieste di preventivo per PODS a New York, segnando la crescita settimanale più forte dell'azienda negli ultimi anni.

Ecco cosa puoi utilizzare per il MIM:

Piattaforme di analisi: utilizza strumenti come Google Analytics, Mixpanel o Meta Insights per vedere quali contenuti sono lavoro, dove gli utenti abbandonano il sito e come interagiscono sui vari canali.

Ricerca di mercato e sulla concorrenza: rimani informato con reportistica di settore, recensioni dei clienti e analisi della concorrenza per individuare le tendenze e adeguare la tua posizione nella strategia di commerciale e marketing

Segmentazione dei dati: suddividi il tuo pubblico in base alla posizione, al comportamento o alla cronologia degli acquisti, in modo da poter personalizzare in modo più efficace email, offerte e annunci pubblicitari.

Dashboard e report: crea dashboard in tempo reale per aiutare il tuo team a capire rapidamente cosa funziona.

Strumenti CRM: puoi anche utilizzare piattaforme CRM come ClickUp per aiutarti a memorizzare e gestire i dati dei clienti, effettuare il monitoraggio dell'attività commerciale e personalizzare la comunicazione in base al comportamento passato.

📌 Esempio: stai commercializzando una piattaforma SaaS per la produttività e desideri migliorare le tue campagne email per gli utenti freemium.

All'interno del software di project management CRM di ClickUp puoi assegnare follow-up, effettuare il monitoraggio delle fasi delle trattative e collaborare con il tuo team per una gestione efficace del marketing.

Monitora, segmenta e gestisci le interazioni con i clienti con il software di project management ClickUp CRM.

In primo luogo, per aiutare il tuo team a ordinare e filtrare i contratti in base alla persona, al comportamento o alla fase del funnel, utilizza la visualizzazione elenco di ClickUp. Puoi aggiungere campi personalizzati come fonte del lead, dati dell'ultimo coinvolgimento, segmento di clientela, fase di acquisto, ecc.

Inoltre, puoi anche creare una base clienti per archiviare e analizzare contratti, clienti e accordi. Per il monitoraggio delle attività correlate, valuta la possibilità di aggiungere collegamenti tra le tue attività e i tuoi documenti. Niente più passaggi da uno strumento all'altro. Con questo CRM, avrai tutte e 7 le funzioni del marketing in un unico strumento.

📚 Per saperne di più: Software di marketing operations per team

5. Prezzi

La fase di determinazione del prezzo è quella in cui decidi quanto dovrebbe costare il tuo prodotto o servizio (ovviamente) e perché ne vale la pena.

È una questione di equilibrio: coprire i costi, rimanere competitivi e riflettere il valore percepito dai clienti. Se lo fai nel modo giusto, la tua strategia di prezzo sosterrà sia la crescita del mercato che margini di profitto sani.

🌸 Breve caso di studio: il pop-up guerrilla di Chili's a Manhattan ha attirato oltre 10.000 persone in un solo fine settimana e ha generato 6 miliardi di impressioni sui media. La campagna ha messo in evidenza l'aumento dei prezzi dei fast food e ha promosso il nuovo hamburger Big QP di Chili's, con il risultato di un aumento del 12% delle vendite nella settimana del lancio.

Ecco alcune strategie di determinazione del prezzo dei prodotti che puoi utilizzare:

Prezzi basati sul valore: fissate il prezzo in base a ciò che i clienti ritengono valga il prodotto, non solo in base ai vostri costi o ai prezzi della concorrenza. Questo approccio funziona particolarmente bene per i prodotti unici o di alta qualità, dove il valore percepito è fondamentale.

Prezzo di costo maggiorato: aggiungi un margine fisso al costo di produzione del tuo prodotto. È semplice e affidabile, ma devi prestare attenzione ai cambiamenti del mercato.

Prezzi di penetrazione: lancia il prodotto a un prezzo più basso per conquistare rapidamente quote di mercato, poi aumentalo una volta conquistati i clienti con lancia il prodotto a un prezzo più basso per conquistare rapidamente quote di mercato, poi aumentalo una volta conquistati i clienti con strumenti di determinazione dei prezzi

Prezzi competitivi: fissate il prezzo del vostro prodotto in modo simile a quello di prodotti simili presenti sul mercato. Questo è l'ideale per le categorie che si rivolgono a consumatori attenti al prezzo.

Prezzo del pacchetto: combina prodotti o servizi in un pacchetto per ottenere un valore più alto rispetto all'acquisto separato.

Prezzi dinamici: adegua i prezzi in tempo reale in base alla domanda, alle scorte o all'ora del giorno; aziende come le compagnie aeree o le app di ridesharing lo fanno spesso.

📌 Esempio: In ClickUp utilizziamo un modello di prezzi freemium + basato sul valore. Ogni livello è allineato con la scala, la complessità e le esigenze dei diversi utenti. Supporta anche la crescita "land-and-expand": inizia in piccolo, aumenta l'utilizzo e passa a un livello superiore man mano che il tuo team e la complessità del flusso di lavoro aumentano. Le versioni di prova gratuite non funzionano. E la maggior parte dei fondatori di SaaS si rifiuta di ammetterlo. Se il tuo prodotto ha bisogno di un timer per forzare una decisione, stai risolvendo il problema sbagliato. Ecco cosa succede realmente con le versioni di prova gratuite: Giorni 1-3: l'utente si registra, esplora un po', si distrae. Giorni 4-10: silenzio radio. Forse accede una volta. Giorni 11-13: email di panico. "La tua versione di prova scadrà presto!" Giorno 14: è il momento di decidere. Solo che non l'hanno mai usato davvero. Questa è una marcia forzata verso una decisione che nessuno è pronto a prendere. Abbiamo creato ClickUp come Free Forever fin dal primo giorno. La gente pensava che fossimo pazzi. "Non riuscirete mai a monetizzare." "Gli utenti rimarranno gratis per sempre." "Avete bisogno di urgenza per convertire." Sbagliato. Free Forever elimina la pressione artificiale che spinge gli utenti a utilizzare il prodotto in fretta. Si prendono il loro tempo per creare flussi di lavoro reali e sperimentare il valore autentico. Poi, quando raggiungono i limiti della versione gratuita, effettuano l'upgrade perché lo vogliono, non perché un timer li ha costretti. La nostra conversione da gratuito a a pagamento è migliore rispetto allo standard del settore e i nostri clienti rimangono più a lungo perché hanno scelto di pagare dopo aver sperimentato il valore reale. Le versioni di prova gratuite non funzionano. E la maggior parte dei fondatori di SaaS si rifiuta di ammetterlo. Se il tuo prodotto ha bisogno di un timer per forzare una decisione, stai risolvendo il problema sbagliato. Ecco cosa succede realmente con le versioni di prova gratuite: Giorni 1-3: l'utente si registra, esplora un po', si distrae. Giorni 4-10: silenzio radio. Forse accede una volta. Giorni 11-13: email di panico. "La tua versione di prova scadrà presto!" Giorno 14: è il momento di decidere. Solo che non l'hanno mai usato davvero. Questa è una marcia forzata verso una decisione che nessuno è pronto a prendere. Abbiamo creato ClickUp come Free Forever fin dal primo giorno. La gente pensava che fossimo pazzi. "Non riuscirete mai a monetizzare." "Gli utenti rimarranno gratis per sempre." "Avete bisogno di urgenza per convertire." Sbagliato. Free Forever elimina la pressione artificiale che spinge gli utenti a utilizzare il prodotto in fretta. Si prendono il loro tempo per creare flussi di lavoro reali e sperimentare il valore autentico. Poi, quando raggiungono i limiti della versione gratuita, effettuano l'upgrade perché lo desiderano, non perché costretti da un timer. La nostra conversione da gratuito a a pagamento è migliore rispetto allo standard del settore e i nostri clienti rimangono più a lungo perché hanno scelto di pagare dopo aver sperimentato il valore reale.

👀 Lo sapevate? Il prezzo basato sull'utilizzo sta sostituendo il prezzo basato sul numero di postazioni nel SaaS. Secondo un sondaggio di OpenView, il 39% delle aziende applica prezzi basati sull'utilizzo. Questo perché consente ai clienti di iniziare con piccoli acquisti e con una versione di prova, e man mano che i clienti si affezionano al prodotto, porta a un'espansione senza soluzione di continuità.

6. Finanziamento

Nel marketing, la finanza svolge un ruolo strategico fondamentale, guidando l'allocazione delle risorse, la definizione delle priorità delle campagne e la misurazione del ROI.

Prendiamo ad istanza la sperimentazione nella gestione dei prodotti. Ogni team di crescita desidera testare nuovi canali o strategie creative. Ma senza guardrail, i test A/B possono rapidamente trasformarsi in costose congetture.

Il reparto finanziario definisce limiti di spesa sicuri e preapprovati, in modo che i team possano esplorare liberamente senza rischiare di spendere troppo per i piani di marketing.

Ecco come la finanza fornisce supporto al marketing:

Input sui prezzi : il marketing e il prodotto possono suggerire i prezzi, ma la finanza modella l'impatto sui margini, i periodi di recupero dell'investimento e le strategie di bundling.

Modelli di attribuzione : il reparto finanziario lavora con quello marketing per garantire che i ricavi a cui viene accreditato il credito per le campagne siano accurati.

Storytelling sull'efficienza del capitale : nelle startup e nelle aziende in fase di crescita, la finanza e il marketing raccontano insieme una storia di crescita efficiente (ad esempio, "Abbiamo raddoppiato la pipeline con un CAC inferiore del 20%").

Supervisione creativa dei fornitori: la funzione finanziaria esamina i contratti di consulenza, i contratti software e gli accordi con i freelance, assicurandosi che la spesa sia commisurata all'impatto.

A questo punto, affinché tutti siano sulla stessa pagina, il team di marketing e il reparto finanziario, è necessaria un'unica fonte di verità.

📌 Esempio: stai pianificando uno sprint di crescita nel quarto trimestre per la tua piattaforma SaaS e devi allocare 75.000 dollari tra ricerca a pagamento, contenuto di leadership di pensiero e webinar incentrati sul prodotto. Utilizzerai i modelli di budget di marketing per pianificare i KPI finanziari e di marketing.

📮ClickUp Insight: Recentemente abbiamo scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dal tuo spazio di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dal tuo spazio di lavoro e/o dalle app di terze parti in connessione!

7. Distribuzione

La fase di distribuzione è quella in cui il tuo prodotto o messaggio raggiunge il pubblico, attraverso i canali giusti, al momento giusto. Ciò potrebbe significare fornire contenuto digitale, gestire partnership, ampliare la portata degli influencer o coordinare la logistica di vendita al dettaglio.

🌸 Breve caso di studio: la campagna di marketing del film Barbie del 2023 ha stabilito un nuovo standard per la promozione dei blockbuster, generando oltre 1,4 miliardi di dollari di incassi al botteghino globale e diventando il film di maggior successo mai diretto da una donna. Grazie a oltre 100 partnership con marchi, strumenti digitali virali come il Barbie Selfie Generator (che ha aumentato la portata globale di Mattel del 279%) ed eventi esperienziali come la Barbie Dreamhouse Challenge, la campagna ha generato 179 milioni di impressioni organiche e 4,6 miliardi di visualizzazioni dell'hashtag. Il suo fascino è stato particolarmente forte tra la Generazione Z, con il 93% che ha trovato il marketing coinvolgente e l'81% degli spettatori del weekend di apertura sotto i 35 anni, il tutto mentre scatenava la tendenza globale "Barbiecore".

Quando crei la strategia di distribuzione, prendi in considerazione i canali che generano il maggior numero di conversazioni. Rispondi anche a una domanda fondamentale: la nostra strategia di commercializzazione è allineata tra commerciale, marketing e operazioni?

Ecco i componenti fondamentali di questa fase:

Spedizione e logistica: gestione della movimentazione dei prodotti fisici, dallo spazio di archiviazione alla consegna a domicilio. Pensa al monitoraggio degli ordini, all'imballaggio, ai partner di consegna e ai livelli delle scorte.

Distribuzione digitale: per software, e-book, corsi online e altri prodotti digitali, i canali di distribuzione sono immediati e globali.

Posizionamento al dettaglio: portare i tuoi prodotti sugli scaffali fisici, che si tratti di un supermercato, una boutique o un negozio temporaneo.

Direct-to-Consumer (D2C): vendita diretta ai tuoi clienti target tramite il tuo sito web o la tua app, eliminando gli intermediari.

Omnicanale: creare un'esperienza senza soluzione di continuità tra negozi online, app mobili, piattaforme social e negozi fisici.

📌 Esempio: stai lanciando una nuova funzionalità/funzione, l'automazione basata sull'IA, agli utenti in tre fasi: early adopters, utenti esperti e base generale.

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni di questo lancio attraverso email di marketing, annunci in-app e coinvolgimento della community. I dashboard in tempo reale trasformano la distribuzione da una scatola nera in un flusso di lavoro controllato e basato sui dati.

I dashboard di ClickUp effettuano il monitoraggio delle prestazioni delle tue campagne di marketing su diversi canali.

ClickUp collega marketing, vendite, operazioni e logistica in un unico spazio di lavoro. Le dashboard offrono a tutti, dal responsabile marketing al responsabile commerciale, una fonte di condivisione di informazioni aggiornate sullo stato della distribuzione.

👀 Lo sapevi? Diversi studi sottoposti a revisione paritaria dimostrano che il contesto del canale influenza la percezione del valore e la fiducia dei consumatori. Esempio, un elemento di lusso venduto su una piattaforma che offre forti sconti come Amazon può subire una perdita di qualità percepita, anche se è autentico.

Perché queste funzioni sono ancora importanti

Gli strumenti possono essere cambiati: TikTok al posto della TV, l'IA al posto degli stagisti.

Tuttavia, i fondamenti del marketing non sono cambiati. Le sette funzioni del marketing rimangono rilevanti perché rappresentano le responsabilità fondamentali necessarie per creare una connessione tra un prodotto e il pubblico giusto in modo significativo e redditizio.

Ogni funzione risponde a una domanda fondamentale per il business.

Funzione Domanda fondamentale promozione Come attiriamo l'attenzione e stimoliamo l'azione? Vendita Stiamo trasformando l'interesse in entrate? Gestione dei prodotti o dei servizi Stiamo creando qualcosa che le persone desiderano davvero? Gestione delle informazioni di marketing Quali intuizioni guidano le nostre decisioni? Prezzi Stiamo catturando valore senza uccidere la domanda? Finanziamenti Possiamo dimostrare il ROI? Distribuzione Le persone possono accedere al nostro prodotto quando e dove ne hanno bisogno?

Sette funzioni di marketing: dalla strategia all'esecuzione con ClickUp

Ora che hai modo di visualizzare chiaramente le 7 funzioni del marketing, è il momento di trasformare la strategia in azione.

Ed è qui che entra in gioco ClickUp. Se stai mappare la roadmap del tuo prodotto, effettuando il monitoraggio dei lead, analizzando i dati delle campagne o coordinando il tuo prossimo lancio su tutti i canali, ClickUp offre al tuo team un unico posto dove pianificare, organizzare ed eseguire ogni parte del processo di marketing.

Dalle automazioni e ClickUp Brain al CRM e ai dashboard personalizzati, hai tutto ciò che ti serve per fare marketing in modo più intelligente.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅