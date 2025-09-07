Modelli gratuiti di budget per startup per pianificare, effettuare il monitoraggio e ottimizzare le finanze

Più di due terzi delle startup non garantiscono mai un ritorno positivo agli investitori. E non è necessariamente a causa di un'idea o di un modello di business imperfetto. A volte, il problema è la gestione del denaro.

Di solito si inizia in piccolo. Qualche spesa aziendale che non ti aspettavi. Un aumento delle assunzioni. Una fattura di marketing che arriva troppo presto. In poco tempo, ti ritrovi a guardare il tuo saldo diminuire senza un modo chiaro per fermarlo.

È qui che entra in gioco un solido modello di budget per startup. Ti aiuta a mappare quanto spenderai, quanto guadagnerai e cosa ti servirà per andare avanti. Non è necessario crearlo da zero e non è necessario fare supposizioni.

In questa guida troverai i migliori modelli di budget Free e facili da usare per il monitoraggio delle spese, il piano per la crescita e stare un passo avanti al caos.

Cosa sono i modelli di budget per startup?

Un modello di budget per startup è un formattare che consente di organizzare i costi di avvio, effettuare una previsione delle entrate e tenere traccia delle spese effettive. Include elementi comuni come affitto, software, stipendi e marketing. È possibile utilizzare un modello di budget per startup per aiutare a costruire un budget aziendale che rifletta le proprie priorità.

Per i fondatori in fase iniziale, è un modo pratico per stimare il tasso di consumo del capitale, monitorare le spese generali e rimanere in linea con gli obiettivi finanziari a lungo termine.

Molti modelli offrono anche supporto per creare un conto economico e individuare eventuali lacune prima che diventino un problema.

Che tu sia in fase di pre-lancio o in rapida espansione, un budget offre alla tua startup la disciplina necessaria per crescere con determinazione. E con il modello giusto, potrai dedicare meno tempo alla creazione di fogli di calcolo e più tempo alla costruzione del tuo Business.

Cosa rende efficace un modello di budget per startup?

Per ottenere il massimo dal tuo modello di budget per startup, assicurati che quello che scegli includa le seguenti funzionalità:

*voci principali: includi categorie essenziali come affitto, stipendi, software, commerciale e marketing per coprire tutte le spese tipiche di una startup

ripartizione dei costi di avvio*: separa i costi di avvio una tantum con durata stimata dalle spese ricorrenti fondamentali per una maggiore chiarezza e per un piano a lungo termine

progetti di entrate*: stima le entrate previste da diverse fonti per il monitoraggio del potenziale di crescita

confronto tra dati effettivi e progetti*: mostra i dati affiancati per valutare l'accuratezza finanziaria e adeguare rapidamente i piani

sezione del conto economico*: riepiloga/riassumi entrate, spese e risultato netto per comprendere a colpo d'occhio lo stato di salute finanziaria

monitoraggio del flusso di cassa*: controlla quando entra ed esce il denaro per evitare deficit

opzioni di personalizzazione*: modifica le categorie e i campi in modo da riflettere il tuo modello di business aziendale e le tue priorità specifiche

panoramica generale*: offri una chiara panoramica mensile o trimestrale in modo da poter individuare le tendenze e prendere decisioni informate

👀 Lo sapevi? La sottocapitalizzazione è uno dei motivi principali per cui le startup falliscono. Quindi, quando crei un budget per la tua startup, non concentrarti solo sulle unità di prodotti venduti: Zoom e considera il quadro generale. Tieni conto dei prestiti, delle spese generali e di come distribuirai le risorse nel tempo. Assicurarti di avere accesso a finanziamenti flessibili e di visualizzare il tuo flusso di cassa è chiave per rimanere a galla e crescere in modo intelligente.

Modelli di budget per startup

I seguenti modelli ti aiuteranno a monitorare i costi, a pianificare in anticipo e a rimanere snello. Usali per vedere dove vanno a finire i tuoi soldi e quanto dureranno. Scegli quello più adatto a te e inizia a pianificare il tuo budget!

1. Modello di budget semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le entrate, le spese e il flusso di cassa netto con il modello di budget semplice di ClickUp

Se stai partendo da zero, il modello di budget semplice di ClickUp ti offre un modo chiaro per costruire il budget della tua startup senza complicare eccessivamente le cose. Suddivide le tue finanze in base a ciò di cui hai bisogno: entrate, spese e totali mensili.

Aggiungi i campi personalizzati di ClickUp per dettagli quali importi preventivati, spese effettive, informazioni sui fornitori e date di pagamento, in modo da sapere sempre esattamente dove vengono spesi i tuoi soldi

Utilizza questo modello per:

Crea un budget chiaro da zero utilizzando cinque visualizzazioni personalizzate mirate: piano di budget, entrate, spese, liquidità netta e avvio

Modifica 16 campi personalizzati per il monitoraggio delle entrate e delle spese della tua attività aziendale

Monitora il flusso di cassa effettivo rispetto a quello progetto per stare al passo con le spese mensili

Organizza e monitora le attività con gli stati personalizzati 'Completato' e 'Nuova voce'

Aggiorna gli stati per tenere informati i tuoi stakeholder

🔑 Ideale per: fondatori che hanno bisogno di un modello di budget di base modificabile per mantenere il controllo fin dal primo giorno.

2. Modello di budget di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, monitoraggio e modifica delle tue campagne con il modello di budget di marketing ClickUp

Ogni campagna di marketing ha un costo. Il modello di budget di marketing ClickUp ti aiuta a rimanere concentrato suddividendo il tuo budget per tipo, obiettivo e rendimento. Questo modello ti consente di vedere cosa sta facendo ogni campagna e come sta andando.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia delle spese attraverso cinque visualizzare: Sequenza, Monitoraggio dei costi, Spese per tipo di campagna, Obiettivi di marketing e Per iniziare

Classifica gli elementi per piattaforma, tipo di campagna e impatto utilizzando i campi personalizzati

Aggiorna lo stato del budget (terminato, In corso, In sospeso, Non attivo) in modo che il tuo team sappia cosa è attivo

Individua quali campagne superano o non raggiungono il budget prima che arrivi il risultato

Allinea ogni dollaro con gli Obiettivi di ClickUp per evitare scostamenti dal budget

🔑 Ideale per: startup che gestiscono campagne snelle su più canali e devono concentrarsi sul ROI.

💡Bonus: ClickUp for Finance Teams offre una soluzione semplificata per la gestione e la previsione dei budget. Puoi creare dashboard ClickUp personalizzati per visualizzare una vista dettagliata di dove vanno a finire i tuoi soldi, tenere traccia delle allocazioni di budget, monitorare le spese effettive e visualizzare i profitti, tutto in un unico posto e in tempo reale.

3. Modello di budget di progetto ClickUp con WBS

Ottieni il modello gratis Suddividi le attività, assegna i costi e rispetta il budget con il modello ClickUp Project Budget con WBS

Gestire un progetto senza una struttura chiara è rischioso: i costi si accumulano, le sequenze slittano e nessuno sa a che punto sono le cose. Il modello ClickUp Project Budget with WBS ti offre la struttura necessaria per gestire i budget senza perdere il monitoraggio del lavoro.

Utilizza questo modello per:

Suddividi gli obiettivi del tuo progetto in attività di ClickUp più piccole e tracciabili utilizzando la struttura di suddivisione del lavoro (WBS)

Assegna a ciascuna attività un costo fisso o variabile, una Sequenza e un titolare, in modo che nulla sfugga al controllo

Utilizza i campi personalizzati per la fase del progetto, il tipo di attività e i dettagli del budget per mantenere tutto organizzato

Allinea il team con stati come Da fare, in corso e Terminato

Fai brainstorming sulle idee in collaborazione con gli stakeholder e trasformale in azioni coordinate utilizzando le lavagne online di ClickUp

🔑 Ideale per: fondatori di startup e project manager che desiderano controllare i costi e rispettare le scadenze senza complicare eccessivamente il processo.

👀 Lo sapevi? Solo il 29% dei progetti viene portato a termine con esito positivo. La maggior parte fallisce a causa di cambiamenti nell'ambito di applicazione, disallineamenti o obiettivi poco chiari, rischi che potrebbero facilmente destabilizzare una startup alle prime armi. Un ambito di progetto chiaro del progetto risolve il problema. Stabilisce le aspettative, definisce cosa è incluso e cosa è escluso e mantiene il tuo team concentrato su ciò che conta. È così che si porta a termine ciò che si è iniziato. Hai bisogno di aiuto per scriverne uno? Leggi la guida completa di ClickUp su come definire e gestire l'ambito di un progetto.

4. Modello di budget aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi i costi, effettua il monitoraggio delle entrate e individua le lacune con il modello di budget aziendale ClickUp

Il modello di budget aziendale ClickUp è pensato per i fondatori che hanno bisogno di una visione chiara delle entrate, delle uscite e dei ritardi. Consente il monitoraggio delle spese previste ed effettive tra team, negozi o reparti.

Utilizza questo modello per:

Determina quanto denaro devi destinare alle diverse aree della tua attività aziendale in ClickUp Documento

Tieni traccia dei budget per negozio, reparto o team con visualizzazioni predefinite come Guida introduttiva, Monitoraggio del budget e Budget complessivo

Classifica le voci con campi personalizzati per tipo di spesa, tipo di prodotto, tipo di impiego e stato delle proiezioni

Monitora le prestazioni con stati come Aperto, In revisione e Approvato

Individua tempestivamente eventuali lacune finanziarie visualizzando i totali per team, prodotto e categoria

Migliora il monitoraggio del budget con azioni quali commenti , promemoria automatici e monitoraggio multi-posizione

🔑 Ideale per: titolari di aziende che hanno bisogno di un modo semplice per gestire le finanze aziendali senza dover consultare fogli di calcolo.

💡 Bonus: se vuoi rendere le cose più veloci e facili per il tuo team.. Ricerca istantanea di file su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e sul web

Usa Talk to Testo per chiedere, dettare e comando il tuo lavoro con la voce, senza usare le mani e ovunque ti trovi

Sostituisci strumenti di IA scollegati come ChatGPT, Claude e Perplexity con un'unica soluzione indipendente da LLM e pronta per l'uso Enterprise Prova ClickUp Brain MAX , la super app IA che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Non si tratta dell'ennesimo strumento IA da aggiungere alla tua collezione. È la prima app AI contestuale che li sostituisce tutti.

5. Modello di budget per eventi ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora ogni costo, dalla sede al fornitore, con il modello di budget per eventi ClickUp

Gli eventi possono comportare una perdita di denaro se non si presta attenzione. Il modello di budget per eventi di ClickUp ti aiuta a stare al passo con il monitoraggio dei costi voce per voce. È pensato per i pianificatori che hanno bisogno di vedere il quadro completo a livello macro e micro: quanto è stato speso, quanto è in sospeso e quanto è rimasto.

Utilizza questo modello per:

Registra ogni spesa in una chiara visualizzazione Elenco, con piano e effettivo

Contrassegna gli elementi per tipo: catering, logistica, sedi, marketing

Contrassegna le voci con campi personalizzati per gestire le spese e visualizzare il budget

Tieni traccia dello stato delle attività con etichette chiare come Da fare, in corso e completata per monitorare i progressi

Tieni traccia dei costi in sospeso, così non avrai sorprese

🔑 Ideale per: team di startup o pianificatori individuali che gestiscono eventi con margini ridotti e senza margine per sorprese.

6. Modello di project management con budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Struttura le fasi del tuo progetto, monitora i costi e mantieni il controllo con il modello di project management con budget di ClickUp

Gestisci un progetto senza un rigoroso controllo del budget? È rischioso. Il modello di project management con budget di ClickUp ti offre una struttura per gestire costi, Sequenza e attività senza perdere di vista l'obiettivo.

Utilizza questo modello per:

Organizza le attività come aperte o completate per il monitoraggio dello stato

Monitora quanto resta da spendere utilizzando campi come Budget residuo, Budget del progetto e Entro il budget

Contrassegna i dettagli chiave con campi personalizzati per nota, membri del team e fase del progetto

Visualizza la sequenza del progetto con un grafico Gantt e individua le aree da migliorare

Passa tra cinque chiare visualizzazioni: Guida introduttiva, Budget, Pianificazione del progetto, Fasi del progetto e Stato delle attività

🔑 Ideale per: Project manager che devono mantenere il controllo finanziario e garantire il monitoraggio dei progetti.

7. Modello di project management dei costi di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Stima, approva e effettua il monitoraggio di ogni spesa di progetto dall'inizio alla fine con il modello di project management dei costi di progetto ClickUp

Ogni progetto ha delle parti mobili e ognuna di esse ha un costo. Il modello di project management dei costi di progetto ClickUp ti aiuta a stare al passo monitorando ogni spesa, il suo stato di approvazione e la sua posizione nel processo. È pensato per i team che devono destreggiarsi tra più budget e approvazioni e che hanno bisogno di evitare ritardi e mantenere la spesa sotto controllo.

Utilizza questo modello di budget per startup per:

Registra ogni costo nella tabella dei costi del progetto con campi per il costo stimato, il costo effettivo e la variazione

Monitora gli stati di approvazione su una bacheca dedicata: In attesa, Approvato o Modifiche necessarie

Piano l'inizio e la fine delle tue attività visualizzando il Calendario

Crea attività ricorrente personalizzate su ClickUp per aiutarti a tenere sotto controllo le scadenze di pagamento (una volta contrassegnata una fattura come pagata, ClickUp crea automaticamente l'attività ricorrente del mese successivo)

Segui gli elementi di costo dall'invio all'approvazione, in modo che nulla ostacoli lo stato

🔑 Ideale per: Project manager che necessitano di un controllo più rigoroso sulla spesa, soprattutto quando più parti interessate devono esaminare ogni elemento.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi mantenere i tuoi progetti entro il budget ed evitare sorprese finanziarie? Il software per il budget dei progetti può aiutarti a monitorare le spese, effettuare la previsione dei costi e mantenere l'organizzazione finanziaria dall'inizio alla fine.

8. Modello di proposta di budget ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea proposte di budget chiare e concise per il tuo team e gli stakeholder con il modello di proposta di budget ClickUp

Il modello di proposta di budget ClickUp è pensato per i team che hanno bisogno di presentare i costi di un progetto in modo strutturato e rapido. Esso riporta ogni elemento, dalle spese una tantum alle spese generali, e semplifica il processo di approvazione.

Utilizza questo modello per:

Descrivi in dettaglio le spese del budget della tua startup utilizzando la vista Elenco per maggiore chiarezza

Visualizza le sequenze e le dipendenze con la vista Gantt

Monitora lo stato di avanzamento delle proposte tramite stati personalizzati come Bozza, In fase di revisione e Approvato

Personalizza i campi per includere costi stimati, spese effettive e variazioni per un monitoraggio preciso

Collabora con gli stakeholder assegnando attività e impostando scadenze per mantenere tutti allineati

🔑 Ideale per: responsabili di progetto e team di startup che devono creare richieste di budget precise, rapide e pronte per l'approvazione.

9. Modello di rendiconto mensile delle spese ClickUp

Ottieni un modello gratis Registra, classifica e controlla le spese aziendali con il modello di rendiconto mensile delle spese di ClickUp

In una startup, i piccoli costi si accumulano rapidamente. Caffè, sottoscrizioni software, ricevute di viaggio: se non li monitori, alla fine li perdi. Il modello di rapporto mensile sulle spese di ClickUp ti aiuta a registrare tutto in un unico posto.

Utilizza questo modello per:

Registra ogni costo con campi per data, importo, dipendente, categoria e nota

Classifica immediatamente le spese utilizzando tag predefiniti per attività come Trasporti, Pasti e Software

Monitora chi spende cosa e perché con una ripartizione dettagliata per dipendente

Segnalate gli addebiti duplicati o ricorrenti in modo da poter ridurre gli sprechi prima che aumentino

Esamina la spesa totale per categoria o persona alla fine di ogni mese per prendere decisioni migliori

🔑 Ideale per: fondatori e responsabili finanziari che necessitano di un metodo chiaro e ripetibile per la reportistica delle spese del team.

10. Modello di reportistica di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le entrate, le spese e i divari di budget con il modello di report di budget ClickUp

I numeri non mentono, ma possono nascondere qualcosa. Il modello di report di budget ClickUp li rende pubblici per garantire la trasparenza. È progettato per confrontare il budget della tua startup con i risultati reali.

Utilizza questo modello per:

Registra le entrate e le spese effettive nelle categorie chiave, tutto in un unico posto

Confronta la spesa secondo il piano con quella effettiva per evidenziare eventuali discrepanze prima che aumentino

Segnate i superamenti, i traguardi mancati o i risparmi imprevisti con i campi personalizzati

Tag ogni elemento per reparto, motivo della variazione o progetto per creare la connessione tra la spesa e i risultati

Visualizza i totali nella parte superiore e i dettagli degli elementi nella parte inferiore, in modo che nulla venga nascosto

🔑 Ideale per: fondatori di startup e responsabili finanziari che desiderano un modo semplice per controllare le spese e tenere sotto controllo gli obiettivi.

11. Modello di gestione finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le approvazioni, i pagamenti e le attività finanziarie con il modello di gestione finanziaria ClickUp

Quando si gestiscono le finanze, il tempismo è fondamentale. Un ritardo in un'attività può bloccarne una dozzina di altre. Questo modello di gestione finanziaria ClickUp ti aiuta a portare avanti ogni passaggio, dalla richiesta iniziale all'approvazione finale.

Utilizza questo modello per:

Monitora i flussi di lavoro finanziari con 28 stati personalizzati come Firmato, In revisione e In attesa di approvazione

Visualizza le attività in un formattare adatto: elenco, calendario o una scheda passo passo "Inizia qui"

Organizza pagamenti, budget e follow-up dei fornitori con tag, data di scadenza e categorie

Assegna le responsabilità e imposta dei promemoria in modo che nulla venga trascurato

Gestisci le operazioni quotidiane con chiarezza utilizzando ClickUp Project Time Tracking , le dipendenze e gli avvisi automatici

🔑 Ideale per: team finanziari che gestiscono più approvazioni, cicli di pagamento e scadenze delle attività, senza confusione

12. Modello di report di analisi finanziaria ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza le tendenze, confronta le metriche e crea report che guidano le decisioni con il modello di report di analisi finanziaria ClickUp

Il modello di report di analisi finanziaria ClickUp ti aiuta a fare chiarezza nel caos finanziario. È progettato per i teams che hanno bisogno di estrarre numeri, individuare modelli e spiegarne il significato senza dover creare un report da zero.

Utilizza questo modello per:

Monitora entrate, spese, margini e flusso di cassa in una vista Elenco chiara e modificabile

Evidenzia i cambiamenti nelle prestazioni utilizzando campi personalizzati come Sezione report, Tipo di tendenza e Indicatori chiave

Documenta approfondimenti, conclusioni e elementi da intraprendere in un unico posto: niente più note sparpagliate

Gestisci i cicli di reportistica con le visualizzazioni Calendario e vista Gantt, così nessuna scadenza ti coglierà di sorpresa

Organizza analisi approfondite con tag sui risultati in base a periodi di tempo, team o obiettivi finanziari

🔑 Ideale per: analisti finanziari e team di startup che hanno bisogno di presentare informazioni chiare e utilizzabili alla dirigenza o agli investitori.

13. Modello di gestione account ClickUp

Ottieni il modello gratis Effettua il monitoraggio delle relazioni con i client, segnala i rischi e mantieni gli account in movimento con il modello di gestione degli account ClickUp

Il modello di gestione degli account ClickUp ti aiuta a tenere sotto controllo i clienti soddisfatti e quelli che stanno abbandonando il servizio. Monitora l'onboarding, i rinnovi e i segnali di abbandono in un'unica visualizzazione. Dai la priorità agli account più importanti e assicurati che nessuna relazione venga trascurata. Si tratta di una gestione proattiva dei client, integrata nel tuo flusso di lavoro quotidiano.

Utilizza questo modello per:

Monitora la situazione di ogni account con stati personalizzati come Onboarding, Nurturing, Renewed e Churned

Registra i dettagli critici utilizzando 10 campi personalizzati: informazioni di contatto, data di chiusura, nota sulla demo, attività email e altro ancora

Individua tempestivamente i client a rischio con visualizzare dedicate come account di priorità e a rischio

Standardizza il tuo processo con il Client Success Playbook integrato, in modo che ogni membro del team segua gli stessi passaggi

Trova e riepiloga/riassuma le informazioni chiave sui client, come lo stato del client, le comunicazioni recenti o i rinnovi imminenti, semplicemente chiedendo a ClickUp Brain in un linguaggio semplice

🔑 Ideale per: team di esito positivo e account manager che necessitano di un metodo chiaro e ripetibile per gestire le relazioni con i client.

14. Modello di contabilità generale ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra le transazioni, ordina le voci e mantieni i tuoi account in equilibrio con il modello di contabilità generale ClickUp

Il modello di contabilità generale ClickUp è il tuo registro digitale: più chiaro di un foglio di calcolo e creato per i team che hanno a cuore la precisione. Registra ogni addebito, credito e riferimento in un unico posto. Che tu stia riconciliando gli estratti conto o preparandoti per la stagione fiscale, questo modello mantiene i tuoi registri chiari, ricercabili e pronti per la revisione.

Utilizza questo modello per:

Registra ogni transazione con i campi Titolo account, Debito, Credito, Riferimento e Ricevuta

Tieni traccia dell'attività dell'account in tempo reale utilizzando stati come Aperto e Completato

Visualizza i riepiloghi finanziari chiave nelle viste Transazione, Profitti e perdite, Stato patrimoniale e Contabilità generale

Segnalate rapidamente le voci non corrispondenti, gli addebiti duplicati o le lacune nei vostri registri

Assegna le voci da revisionare o da seguire in modo che il tuo team rimanga allineato

🔑 Ideale per: responsabili finanziari e contabili che necessitano di un modo affidabile per il monitoraggio del flusso di cassa senza dover creare un sistema da zero.

15. Modello di giornale account ClickUp

Ottieni il modello gratis Registra le voci, bilancia i conti e effettua il monitoraggio di ogni movimento finanziario con il modello di giornale account ClickUp

Se i tuoi libri contabili non sono in ordine, questo è il primo posto dove cercare. Il modello di giornale contabile di ClickUp ti offre uno spazio strutturato per registrare le transazioni (data, account, importo e nota) da visualizzare in un'unica visualizzazione.

Utilizza questo modello per:

Registra ogni voce con campi per data, tipo di giornale, ricevuta, numero di voce e addebito

Registra gli elementi con dettagli chiari e pronti per la revisione: debiti, crediti, descrizioni e riferimenti

Lavoro nella vista Tabella per inserire le voci in modo rapido, come in un foglio di calcolo

Tieni traccia dei progressi con stati come Aperto e Completato

Passa a visualizzare il giornale per avere una visione completa e individuare rapidamente gli errori

Chiedi a ClickUp Brain una panoramica delle tue recenti voci contabili, individua le tendenze nei tuoi debiti e crediti o genera rapidi riepiloghi/riassunti della tua performance finanziaria

🔑 Ideale per: contabili e team finanziari che desiderano un modo con dipendenza per monitorare le transazioni quotidiane e mantenere ordinati i registri contabili dei progetti.

Se sei abituato a Excel, puoi anche utilizzare i campi formula di ClickUp, che sono simili a quelli di Excel ma ti consentono di elaborare i numeri direttamente all'interno delle tue attività! Guarda il video qui sotto! 👇🏼

16. Modello di bilancio ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le attività, le passività e il patrimonio netto con il campione del modello di bilancio ClickUp

Non hai bisogno di un direttore finanziario solo per comprendere la tua posizione finanziaria. Il modello di bilancio ClickUp ti aiuta a elencare attività, passività e patrimonio netto in un'unica vista strutturata, in modo da poter prendere decisioni informate senza confusione. È veloce da usare, facile da aggiornare e pensato per i team che hanno bisogno di una panoramica chiara.

Utilizza questo modello per:

Elenco le attività correnti e fisse insieme alle passività a breve e lungo termine, il tutto in un'unica visualizza strutturata

Suddividi i dati finanziari per reparto, posizione o periodo di tempo per individuare le tendenze e orientare le decisioni

Mantieni i dati puliti con stati come Bozza, In revisione e Approvato per contrassegnare i lavori in corso (WIP) rispetto ai rapporti finalizzati

Imposta promemoria ricorrenti per rivedere e aggiornare il tuo bilancio a intervalli regolari con ClickUp Automazioni

🔑 Ideale per: titolari di piccole imprese e team finanziari che cercano un modo semplice per gestire e rivedere le posizioni finanziarie.

💡 Suggerimento professionale: gli imprenditori dovrebbero controllare e verificare regolarmente i propri bilanci per assicurarsi che siano precisi e completi, non solo a fine anno, ma durante tutto l'anno. Ciò significa verificare la presenza di errori matematici, assicurarsi che tutte le attività e le passività siano classificate correttamente e confrontare i dati con altri rendiconti finanziari per verificarne la coerenza. In questo modo, potrai individuare tempestivamente eventuali discrepanze e mantenere una chiara comprensione della salute finanziaria del tuo Business.

17. Modello di budget per startup in formato foglio di calcolo di Coefficient

tramite Coefficient

Questo modello di foglio di calcolo per il budget di avvio di Coefficient ti aiuta a pianificare tutto: costi di avvio, entrate a progetto, fonti di finanziamento e spese effettive, in modo da poter vedere dove vanno a finire i tuoi soldi e quanto dureranno.

Utilizza questo modello per:

Automazione dell'allocazione del budget, della previsione finanziaria e dei calcoli

Effettua il monitoraggio delle fonti di finanziamento, delle spese e delle entrate

Modifica le categorie e i campi per riflettere le esigenze finanziarie specifiche della tua startup

🔑 Ideale per: fondatori che stanno creando il loro primo budget aziendale e hanno bisogno di un modello chiaro e modificabile per effettuare la previsione del flusso di cassa e rimanere in linea con gli obiettivi di monitoraggio.

18. Modello Excel per i costi di avvio aziendale di Vertex42

tramite Vertex42

I costi imprevisti possono compromettere il lancio di un'attività. Questo modello Excel per i costi di avvio di un'impresa ti aiuta a mappare tutto in anticipo (attrezzature, licenze, marketing, inventario e altro) in modo da non farti cogliere alla sprovvista quando arriveranno le fatture.

È progettato per garantire flessibilità e chiarezza, sia che tu stia iniziando dalla tua cucina o aprendo un negozio.

Utilizza questo modello per:

Gestisci le spese una tantum e ricorrenti con categorie precompilate che puoi modificare in base al tuo piano

Monitora le fonti di finanziamento per vedere come il tuo capitale si rapporta alle esigenze effettive

Personalizza gli elementi di bilancio per settori specifici, incluso un foglio di lavoro personalizzato per i ristoranti

Elimina le spese irrilevanti, come l'affitto dell'ufficio, se stai avviando l'attività da Home

Crea un quadro chiaro delle fondamenta finanziarie della tua startup per guidare le decisioni iniziali

🔑 Ideale per: imprenditori che desiderano un modo semplice per pianificare e gestire le spese di avvio della propria attività aziendale.

19. Modello di piano di bilancio per startup di Template. Net

Ogni startup ha bisogno di un budget di base prima di compiere passi importanti. Questo modello di budget per startup ti offre una struttura sufficiente per pianificare le spese iniziali senza complicare eccessivamente le cose. Questo modello è disponibile in diversi formattare, tra cui Word, Excel, Documenti Google e Fogli Google.

Utilizza questo modello per:

Elenco i costi essenziali di avvio: attrezzature, affitto, permessi, spese legali e primi stipendi

Personalizza ogni elemento in base al tuo settore, prodotto o posizione

Tieni traccia delle spese da progetto e delle stime mensili su un'unica pagina

Individua le lacune nel finanziamento o le spese eccessive prima che diventino un problema

Utilizza il modello su Excel, Word, Documenti Google o Fogli Google, a seconda di quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro

🔑 Ideale per: fondatori alle prime armi che stanno creando il budget aziendale da zero e cercano un modello stampabile e modificabile da cui partire.

20. Modello di budget finanziario per startup di Template. Net

Lanciare una startup richiede un piano finanziario chiaro. Il Modello di budget finanziario per startup ti offre uno spazio vuoto su cui delineare le spese iniziali, i costi operativi e i ricavi previsti. Progettato per essere semplice, ti consente di personalizzare le voci in base al tuo specifico modello di business.

Questo modello è disponibile nei formattare Word, Excel, Documenti Google e Fogli Google ed è facilmente modificabile e adattabile alla piattaforma di tua scelta.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia delle spese una tantum, come i costi di configurazione e le spese legali

Progetta i costi operativi mensili, inclusi affitto, utenze e stipendi

Stima i potenziali flussi di entrate e calcola i profitti attesi

Identifica le fonti di finanziamento per coprire le spese iniziali e correnti

🔑 Ideale per: imprenditori che hanno bisogno di uno strumento leggero per organizzare il proprio budget e rimanere concentrati su ciò che conta.

