Le 11 migliori alternative a Trainual per la formazione del team e la documentazione dei processi nel 2025

Far crescere un'azienda significa far crescere anche il modo in cui si formano le persone. È qui che entra in gioco Trainual, un sistema di gestione della formazione creato per la documentazione, l'onboarding e la coerenza dei processi. È semplice e strutturato, ma con la crescita dei team, la flessibilità della piattaforma inizia a mostrare i suoi limiti.

Quando cerchi alternative a Trainual, ti serviranno piattaforme che combinino una documentazione semplice con automazione, analisi e distribuzione dei contenuti senza interruzioni. Se poi possono essere usate anche come sistema di gestione delle attività o HRIS, tanto meglio.

Abbiamo terminato il lavoro per te e abbiamo raccolto le migliori alternative a Trainual per la formazione del team e la documentazione dei processi.

Perché scegliere le alternative a Trainual

Ecco alcuni motivi per cui potresti prendere in considerazione un'alternativa a Trainual per la formazione e l'inserimento dei dipendenti:

La funzione di ricerca può essere complicata: la funzione di ricerca è utile in teoria, ma non sempre funziona come ci si aspetterebbe. Se i tuoi contenuti non sono organizzati correttamente o taggati in modo chiaro, i risultati possono essere disordinati.

Personalizzazione e flessibilità di progettazione limitate: gli utenti segnalano limiti nelle opzioni di layout del contenuto—per esempio, la formattazione è spesso basilare e manca di stili di elenchi puntati multilivello o funzionalità avanzate di branding.

Reportistica e analisi di base: Sebbene la reportistica abbia funzione, manca di analisi approfondite. Non sarà possibile ottenere maggiori informazioni sui risultati dei quiz, sul tempo dedicato a ciascun argomento o sui registri delle attività in tempo reale, come invece avviene con strumenti quali Documenti Google.

Mancanza di importazione dei documenti: l'importazione di documenti di grandi dimensioni o complessi può richiedere una riformattazione e non è disponibile la sincronizzazione nativa con Documenti Google, pertanto è ancora necessario copiare e incollare.

Nessuna esecuzione delle attività in tempo reale: Trainual si concentra sui moduli di formazione e sulle SOP, ma non include liste di controllo delle attività in tempo reale né il monitoraggio dell'esecuzione sul campo. Avrai bisogno di sistemi di gestione delle attività o HRIS per la conformità operativa e le esigenze di formazione.

Limiti di prezzo: il prezzo varia in base al numero di utenti e richiede componenti aggiuntivi come Trainual+ per il supporto multilingue, i domini personalizzati e le firme elettroniche, rendendolo costoso per i team di piccole dimensioni.

Pagina dei contenuti disordinata: man mano che la tua libreria di formazione cresce, la pagina dei contenuti inizia a sembrare un caos disordinato. Tutto è elencato in un'unica lunga visualizzazione, che può risultare opprimente.

Esploriamo le alternative a Trainual che superano questi limiti e offrono maggiore flessibilità, oltre a un'interfaccia utente intuitiva.

Panoramica delle alternative a Trainual

Ecco una rapida panoramica delle migliori piattaforme per la formazione, l'onboarding e la documentazione dei processi.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzione principali Prezzi ClickUp Formazione, documentazione e operazioni basate sull'IA in un'unica piattaforma Dimensione del team: ideale per startup, PMI e aziende in crescita ClickUp Documenti, Knowledge Base, assistente AI (ClickUp Brain), automazioni, modelli, autorizzazioni Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende. Document360 Basi di conoscenza interne ed esterne strutturate Dimensione del team: ideale per i team del supporto clienti e formazione sui prodotti Chatbot IA (Ask Eddy), versione degli articoli, domini personalizzati, analisi dettagliate Prezzi personalizzati Absorb LMS Gestione dell'apprendimento di livello azienda con strumenti di IA Dimensione del team: ideale per grandi organizzazioni con esigenze di conformità Assorbimento Creazione di IA, assistenza intelligente, supporto SCORM/xAPI, portali multilingue Prezzi personalizzati Scribe Documentazione dettagliata dei processi con acquisizioni visive Dimensione del team: ideale per team operativi, IT e del supporto Procedure operative standard generate automaticamente, pagine Scribe, generatore di manuali, condivisione con un clic Free Forever; piani a pagamento a partire da 15 $/utente/mese TalentLMS Formazione aziendale gamificata e accessibile Dimensione del team: ideale per i team delle risorse umane e della formazione e dello sviluppo Generatore drag-and-drop, TalentCraft IA, gamification, certificazioni A partire da 149 $ al mese Lessonly by Seismic Formazione interattiva per i team commerciali e di assistenza clienti Dimensione del team: ideale per programmi di coaching e di potenziamento delle entrate Valutazione video basata sull'IA, integrazione di contenuti Seismic, lezioni interattive. Prezzi personalizzati Process Street Automazione dei processi senza codice e monitoraggio della conformità Dimensione del team: ideale per team HR, operativi e di conformità Generatore di liste di controllo, agente IA (Cora), approvazioni, analisi del flusso di lavoro Prezzi personalizzati 360Learning Formazione aziendale collaborativa e basata sui colleghi Dimensione del team: ideale per programmi di apprendimento e sviluppo aziendali Apprendimento sociale, consigli basati sull'IA, analisi dei gruppi, accademie personalizzabili. A partire da 8 $/utente/mese Guru Hub di conoscenza interni basati sull'intelligenza artificiale con risposte contestualizzate Dimensione del team: ideale per team distribuiti e luoghi di lavoro ibridi Schede informative, Guru GPT, integrazioni browser/Slack, analisi dei dati Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 18 $/utente/mese Coassemble Microlearning veloce e visivo e corsi interattivi Dimensione del team: ideale per piccoli team e programmi di formazione creativi Oltre 40 modelli, modalità Headless, quiz interattivi, analisi dei dati Gratis; piani a pagamento a partire da 100 $ al mese. Docebo Automazione dell'apprendimento aziendale basata sull'IA Dimensione del team: ideale per organizzazioni globali e formazione dei clienti Autore di contenuti con IA, coaching virtuale, ricerca approfondita, integrazioni CRM/HRIS. Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Trainual da utilizzare

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco le alternative a Trainual pensate per team moderni come il tuo.

ClickUp (ideale per la formazione e le operazioni basate sull'IA in un'unica piattaforma)

Crea procedure operative standard, guide di inserimento e wiki che sono collegati in modo seamless ai tuoi flussi di lavoro grazie a ClickUp Documenti.

Se la tua attuale piattaforma di formazione rende difficile mantenere le SOP allineate alle attività o richiede al tuo team di passare da un wiki, un documento e una bacheca di progetto solo per portare a termine il lavoro, ClickUp risolve il problema in un unico posto.

ClickUp, l'app completa per il lavoro, combina documentazione, gestione dei progetti e assistenza basata sull'intelligenza artificiale in un unico spazio di lavoro. La sua ricca funzionalità ClickUp Docs ti consente di creare procedure operative standard dinamiche, guide di inserimento e wiki interni che si collegano direttamente alle attività e ai flussi di lavoro. Per rendere l'offerta ancora più allettante, supporta anche la collaborazione e la modifica in tempo reale.

Crea documenti collaborativi e facilmente navigabili con ClickUp Documenti.

Puoi assegnare azioni da un documento, monitorare i progressi in tempo reale, incorporare widget visivi come dashboard o timeline e persino bloccare sezioni per l'accesso basato su autorizzazioni.

Assegna elementi da intraprendere, effettua il monitoraggio dello stato, incorpora dashboard e blocca sezioni per un accesso sicuro all'interno di ClickUp Documenti.

📌 Suggerimento rapido: vuoi creare un wiki all'istante? Apri Hub documenti, clicca su Crea Doc nell'angolo in alto a destra e seleziona Wiki vuoto dalle opzioni disponibili. Crea un wiki istantaneamente all'interno di ClickUp Documento

Per andare ancora oltre, ClickUp Knowledge Management è uno strumento che trasforma il modo in cui il tuo team trova le informazioni. Supponiamo che qualcuno digiti "Qual è la nostra politica in materia di congedo parentale?" ClickUp Brain, il partner AI integrato nel tuo spazio di lavoro, scansiona istantaneamente i tuoi documenti, le attività, i wiki e persino le integrazioni esterne collegati per fornire la risposta più accurata e aggiornata.

Utilizza ClickUp Knowledge Management per rendere le informazioni facili da trovare.

Oltre a ciò, ClickUp Brain ti aiuta anche a redigere nuove SOP da zero, a riepilogare le liste di controllo di inserimento esistenti in elementi concreti e a generare automaticamente conoscenze interne da attività, commenti e documenti passati.

Redigi documenti informativi con ClickUp Brain all'istante.

Puoi anche chiedergli di riscrivere le politiche con un tono diverso, creare guide pratiche basate sui flussi di lavoro completati o suggerire aggiornamenti della documentazione quando le attività cambiano, risparmiando ore di manutenzione manuale.

Conoscenza e automazione basate sull'intelligenza artificiale ClickUp migliora la formazione e la documentazione con l'IA integrata direttamente nel tuo spazio di lavoro: Queste funzionalità/funzione di IA trasformano ClickUp da un semplice strumento di documentazione a un hub di formazione autonomo, dove le conoscenze non vengono solo archiviate, ma lavorano costantemente per te.

Conoscenza e automazione basate sull'IA

ClickUp migliora la formazione e la documentazione con l'IA integrata direttamente nel tuo area di lavoro:

ClickUp Brain MAX: effettua ricerche in tutti i tuoi documenti ClickUp, attività, lavagne e app di connessione come Google Drive, Slack e Figma per trovare immediatamente il contesto giusto, anche in contenuti complessi o meno recenti, con un semplice Talk-to-Text prompt.

Brain MAX fornisce risposte dettagliate effettuando ricerche tra documenti, attività e app di connessione, rendendo immediatamente accessibili anche le conoscenze più complesse o nascoste.

ClickUp AI Agent:s Poni domande in inglese semplice (ad esempio "Qual è la nostra lista di controllo di inserimento?") e ottieni risposte immediate e verificate provenienti dalle conoscenze del tuo spazio di lavoro.

Gli agenti ClickUp AI forniscono risposte immediate e citate alla fonte a domande in linguaggio naturale, trasformando il tuo spazio di lavoro in una base di conoscenze vivente.

Queste funzionalità/funzione di IA trasformano ClickUp da un semplice strumento di documentazione a un hub di formazione autonomo, dove le conoscenze non vengono solo archiviate, ma lavorano costantemente per te.

Vuoi saperne di più su come utilizzare l'IA per scrivere documentazione? Clicca sul video qui sotto 👇

Per avviare la tua documentazione, puoi utilizzare il modello ClickUp Knowledge Base. È pre-strutturato con cartelle, pagine e campi personalizzati per aiutarti a organizzare procedure operative standard, politiche interne, documenti di inserimento e domande frequenti in un unico posto.

Ottieni un modello gratis Organizza procedure operative standard, politiche, documenti di inserimento e FAQ in un unico posto con il modello Knowledge Base di ClickUp.

Puoi collegare i documenti alle attività, assegnare i titolari e persino tenere traccia delle pagine che necessitano di aggiornamenti, in modo che la tua knowledge base rimanga sempre aggiornata e fruibile.

⚡ Archivio modelli: hai bisogno di implementare il tuo programma di formazione senza perdere neanche un passaggio? Utilizza il modello ClickUp Training Rollout Plan per mappare le sequenze, assegnare le attività e monitorare ogni fase, dalla fase pilota al lancio completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Attività per una formazione pronta per l'esecuzione: assegna direttamente dai tuoi documenti, aggiungi liste di controllo, dipendenze e date di scadenza per trasformare ogni elemento di conoscenza in un flusso di lavoro con attività di ClickUp

Visualizza per ogni stile di apprendimento: utilizza ClickUp Views per procedure operative standard in stile elenco, flussi di processo Kanban e altro ancora.

Controlla l'accesso con autorizzazioni basate sui ruoli: gestisci la modifica, la condivisione e la visibilità in base al ruolo o al reparto per garantire la sicurezza del contenuto sensibile o critico per la conformità.

Collaborazione integrata: commenta, tagga i colleghi, assegna elementi da intraprendere e mantieni i thread all'interno di ogni documento o attività con commenta, tagga i colleghi, assegna elementi da intraprendere e mantieni i thread all'interno di ogni documento o attività con ClickUp Collaboration Detection

Proteggi i dati con una sicurezza di livello azienda: affidati al SSO, alle autorizzazioni granulari e alla rigorosa privacy dei dati IA: nessun dato dell'area di lavoro viene utilizzato per la formazione AI.

Acquisisci automaticamente le conoscenze con ClickUp AI Notetaker : registra, trascrivi e riepiloga/riassume le sessioni di inserimento o formazione per ottenere informazioni ricercabili e condivisibili.

Limite di ClickUp

Potrebbe richiedere un leggero periodo di apprendimento a causa dell'abbondanza di funzionalità/funzione.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di ClickUp è la sua flessibilità nell'adattarsi alle esigenze del mio team. Lo uso quotidianamente per organizzare i cicli di test QA, documentare le prove, automatizzare le attività ripetitive e monitorare lo stato di avanzamento dei ticket in più squadre. Le automazioni e i modelli personalizzati consentono di risparmiare molto tempo e aiutano a mantenere la coerenza nei nostri processi.

2. Document360 (Ideale per basi di conoscenza strutturate con ricerca IA)

tramite Document360

Document360 è progettato per i team che hanno bisogno di documentare processi ripetibili, contenuto di formazione e conoscenze sui prodotti in un formato ricercabile.

Puoi creare knowledge base private o pubbliche, organizzare i contenuti in categorie gerarchiche e collaborare utilizzando flussi di lavoro di revisione e versioni degli articoli. Per i casi d'uso incentrati sulla formazione, i team possono incorporare articoli pratici, procedura operativa standard e flussi di alberi decisionali direttamente nelle app web o nei portali esistenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Document360

Utilizza un dominio personalizzato con SSL, branding tramite CSS/JS, meta generati automaticamente e analisi del contenuto per il monitoraggio dei termini di ricerca, delle prestazioni degli articoli e del feedback degli utenti.

Ottieni il chatbot basato sull'IA "Ask Eddy" per rispondere alle domande degli utenti con suggerimenti di articoli contestualizzati.

Guida gli utenti attraverso percorsi di assistenza a passaggio all'interno del tuo portale con un widget ad albero decisionale.

Limite di Document360

L'editor di testo avanzato a volte risulta meno intuitivo, causando problemi quando si incolla o quando lo stile è personalizzato.

Prezzi di Document360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Document360?

Una recensione su G2 afferma:

È facile creare e pubblicare articoli. Il sito offre diverse categorie facili da navigare per i nostri client. È stato facile implementare lo strumento. Il nostro team utilizza Doc360 da un anno e abbiamo creato un sito di assistenza completo che è utile per i nostri utenti. È facile per noi pubblicare e aggiornare rapidamente gli articoli quando rilasciamo una nuova funzionalità/funzione o dobbiamo aggiornare un articolo di assistenza esistente.

👀 Lo sapevate? Un rapporto Forrester ha rilevato che il 97% delle organizzazioni opera ancora con processi di documentazione digitale minimi o inesistenti. Ciò significa che quasi tutte le aziende utilizzano flussi di lavoro manuali e obsoleti.

3. Absorb LMS (ideale per la gestione dell'apprendimento di livello azienda basato sull'IA)

tramite Absorb LMS

Absorb LMS è un sistema di gestione dell'apprendimento basato su cloud che offre funzionalità/funzione di IA generativa per la creazione rapida di corsi, percorsi di apprendimento personalizzabili e flussi di lavoro dell'amministratore intelligenti.

L'alternativa a Trainual include anche funzionalità di e-commerce per la vendita di contenuti formativi, nonché valutazioni, certificazioni e monitoraggio della conformità. Il supporto completo per SCORM, xAPI e portali multilingue garantisce una distribuzione versatile, mentre i controlli basati sui ruoli e la conformità SOC 2/GDPR coprono le esigenze di sicurezza dell'azienda.

Assorbite le migliori funzionalità/funzione di LMS

Utilizza l'autore di corsi basato sull'IA "Absorb Create" per generare automaticamente strutture e materiali dei corsi in pochi minuti.

Abilita i comandi in linguaggio naturale e i report con un solo clic per semplificare le attività amministrative con lo strumento di amministratore Intelligent Assist.

Ottieni un dashboard di reportistica completo con analisi programmate per il monitoraggio dei progressi degli studenti, delle certificazioni e delle metriche ROI.

Supera i limiti di LMS

La gestione di una vasta libreria di corsi può richiedere molto tempo, poiché la piattaforma attualmente non dispone di solide opzioni di modifica in blocco.

Prezzi di Absorb LMS

Prezzi personalizzati

Assorbite le valutazioni e le recensioni di LMS

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Absorb LMS?

Una recensione su G2 afferma:

Il prodotto corrisponde fedelmente a quanto descritto durante la fase di vendita. In qualità di autore di contenuto LMS, è facile apprendere le nozioni di base e renderlo utile nella creazione di materiali di formazione per l'ambiente utente. Il personale di supporto è eccezionale e risponde rapidamente alle domande.

4. Scribe (ideale per la documentazione visiva e dettagliata dei passaggi dei processi)

tramite Scribe

Scribe è uno strumento di documentazione automatizzato che cattura le tue azioni sullo schermo, inclusi clic del mouse, battute sulla tastiera e screenshot, e le converte in guide passo passo modificabili.

Puoi personalizzare e annotare ogni passaggio, personalizzare il risultato con il tuo marchio, oscurare le informazioni sensibili ed esportare in diversi formati. Scribe si integra con i team tramite link e ruoli condivisibili, offrendo analisi per il monitoraggio e la guida dell'utilizzo lungo il percorso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Semplifica la condivisione con le opzioni di esportazione e incorporamento con un solo clic, che consentono di condividere le guide tramite PDF, codice incorporato o piattaforme come ITG o Hudu.

Modifica e personalizza il contenuto, inclusi gli interventi sul testo, l'inserimento di link, il riordino e lo stile dopo l'acquisizione.

Assembla più guide in manuali completi , con collaborazione in tempo reale e cronologia delle versioni utilizzando Scribe Pages e Gallery.

Limite di Scribe

La redazione a volte rende sfocati i testi non sensibili e le funzionalità/funzione di configurazione dell'IA potrebbero essere perfezionate secondo alcuni.

Prezzi di Scribe

Gratis forever

Pro Team : 15 $/utente/mese (a partire da cinque postazioni)

Pro Personal : 29 $/utente/mese (a partire da una postazione)

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scribe

G2: 4,8/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scribe?

Una recensione su Capterra afferma:

Scribe è uno strumento semplicissimo da usare per creare manuali per piccoli flussi di lavoro. Grazie alle funzionalità di modifica, puoi migliorare rapidamente il manuale in generale e ottenere una guida di alta qualità del tuo prodotto/flusso di lavoro in pochi minuti. Le opzioni di rebranding e di facile condivisione sono perfette per condividere le conoscenze della tua azienda.

🧠 Curiosità: i primi documenti scritti conosciuti risalgono al periodo compreso tra il 3400 e il 3200 a.C. nell'antica Mesopotamia e utilizzavano la scrittura cuneiforme sumera, evoluzione della proto-scrittura pittografica.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per knowledge base in Word e ClickUp

5. TalentLMS (ideale per la formazione con gamification integrata)

tramite TalentLMS

TalentLMS è un sistema di gestione dell'apprendimento creato per i team che desiderano offrire una formazione strutturata ai propri dipendenti senza una curva di apprendimento ripida e un processo di configurazione complesso.

Supporto a diversi tipi di programmi di formazione, tra cui onboarding, abilitazione dei partner e monitoraggio della conformità. Il tuo team di amministratore può assegnare corsi, raggruppare gli utenti per reparto o regione e monitorare lo stato da una dashboard centrale. La piattaforma si integra anche con strumenti come Zoom e Salesforce per mantenere l'apprendimento integrato nelle operazioni quotidiane.

Le migliori funzionalità/funzioni di TalentLMS

Utilizza il generatore di corsi drag-and-drop con supporto per SCORM, xAPI, cmi5 e contenuto multimediale.

Accedi agli strumenti di IA tramite TalentCraft per generare riepiloghi dei corsi, domande dei quiz e prompt di scrittura.

Aggiungi elementi di gamification come badge, punti e classifiche per aumentare il coinvolgimento degli studenti.

Limiti di TalentLMS

La funzionalità/funzione di e-commerce non supporta gli acquisti all'ingrosso da parte di client esterni, richiedendo la registrazione manuale per ogni partecipante o corso.

Prezzi di TalentLMS

Core : 149 $ al mese

Grow : 299 $ al mese

Pro : 579 $ al mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TalentLMS

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TalentLMS?

Una recensione su Capterra afferma:

Apprezzo la possibilità di creare ambienti di formazione separati attraverso i rami. Ci sono anche diverse opzioni per progettare corsi all'interno di TalentLMS, in particolare con l'aggiunta di servizi integrati con l'IA come TalentCraft.

ClickUp Insight: Più della metà dei dipendenti (57%) perde tempo a cercare documenti interni o nella knowledge base aziendale per trovare informazioni relative al lavoro. E quando non ci riescono? 1 su 6 ricorre a soluzioni personali, cercando tra vecchie email, note o screenshot solo per ricostruire il quadro. ClickUp Brain elimina la ricerca fornendo risposte immediate basate sull'IA estratte dall'intero spazio di lavoro e dalle app di terze parti integrate, in modo da ottenere ciò di cui hai bisogno senza alcuna difficoltà.

6. Lessonly by Seismic (Ideale per i team di sales enablement che necessitano di esercitazioni basate su video)

tramite Seismic Learning

Lessonly, ora denominato Seismic Learning, è un software di formazione basato su cloud che aiuta i team di vendita e del supporto a creare, assegnare e monitorare contenuti didattici interattivi insieme alle loro risorse quotidiane di supporto alle vendite Seismic.

Con l'editor drag-and-drop, gli amministratori possono creare corsi per soddisfare le esigenze di formazione online dei team in crescita. Quindi, organizzarli in percorsi basati sui ruoli e monitorare lo stato dai dashboard dei manager.

D'altra parte, gli studenti si esercitano con presentazioni o scenari di servizio in video e ricevono un feedback strutturato che si collega direttamente ai risultati reali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lessonly by Seismic

Genera simulazioni video con punteggio IA per consentire ai rappresentanti di registrare scenari di email, chatta o chiamate e ricevere feedback con indicazione dell'ora dai manager.

Utilizza l'integrazione del contenuto Seismic per visualizzare la formazione just-in-time accanto ai playbook e al materiale collaterale all'interno del CRM o dei flussi di lavoro email.

Crea lezioni interattive con diversi tipi di file (video, documenti, diapositive) e quiz integrati senza uscire dall'ambiente Seismic.

Lessonly di Seismic limite

Le opzioni relative a quiz e contenuto interattivo hanno un limite maggiore rispetto alle piattaforme LMS complete.

Prezzi di Lessonly by Seismic

Prezzi personalizzati

Lessonly by Seismic: valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Lessonly by Seismic?

Una recensione su G2 afferma:

Lessonly è molto utile, soprattutto per il mio lavoro, perché mi fornisce idee/informazioni sul processo per svolgere il mio lavoro in modo efficace ed efficiente. È come un insegnante per me, che mi guida ogni giorno sulle cose giuste da fare al lavoro: uno strumento ideale per chi ha difficoltà con il processo.

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per piani di formazione dei dipendenti

7. Process Street (ideale per la conformità senza codice e l'automazione dei processi)

tramite Process Street

Process Street è una piattaforma di gestione del flusso di lavoro e dei processi progettata per i team operativi, delle risorse umane e della formazione sulla conformità.

Utilizzando questo strumento, puoi trasformare le procedure ricorrenti in liste di controllo interattive con logica condizionale, approvazioni e automazioni. In risultato, questa alternativa a Trainual ti aiuta ad automatizzare la formazione e a garantire che le attività siano completate in modo coerente.

Sebbene sia spesso utilizzato per l'onboarding e l'esecuzione delle procedure operative standard, molti team lo utilizzano anche come software di formazione leggero per i processi interni passaggio dopo passaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Street

Ottieni un generatore di lista di controllo senza codice con logica condizionale, approvazioni, data di scadenza e sotto-passaggi.

Utilizza l'agente IA integrato "Cora" che monitora l'esecuzione del flusso di lavoro , segnala le attività saltate e aiuta a mantenere la conformità.

Ottieni visibilità su colli di bottiglia, stato di completamento e prestazioni dei processi con dashboard di reportistica in tempo reale.

Limite di Process Street

La personalizzazione del layout è limitata, con rigidi limiti di carattere e opzioni per formattare di base.

Prezzi di Process Street

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Street

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Process Street?

Una recensione su Capterra afferma:

Process Street è molto facile da usare. Se stai cercando procedura operativa standard e sistemi scritti, questa è un'ottima app per te.

🧠 Curiosità: L'idea della macchina da scrivere risale al 1714, quando l'inglese Henry Mill brevettò una misteriosa "macchina artificiale" per la stampa di lettere. Ma la prima macchina da scrivere funzionante fu costruita solo nel 1808 dall'inventore italiano Pellegrino Turri per la sua amica cieca, la contessa Carolina Fantoni, le cui lettere dattiloscritte sono ancora oggi conservate!

⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per la documentazione dei processi in Word e ClickUp

8. 360Learning (Ideale per la formazione aziendale collaborativa)

tramite 360Learning

360Learning è una piattaforma collaborativa di LMS e formazione online progettata per consentire ai team aziendali e agli esperti in materia di co-creare e di promuovere la condivisione di materiali formativi.

Ideale per i team in crescita, consente ai formatori di lanciare corsi utilizzando un moderno strumento di authoring. Allo stesso tempo, gli studenti beneficiano di esperienze di apprendimento interattive, come feedback tra pari, interazioni di apprendimento sociale e funzionalità di test A/B. Con la gamification integrata e il monitoraggio delle certificazioni, la piattaforma supporta l'apprendimento continuo, la conformità e lo sviluppo dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di 360Learning

Ottieni analisi integrate con monitoraggio dei gruppi, tassi di completamento superiori al 90% e integrazioni con strumenti di reportistica.

Consulta i consigli di apprendimento personalizzati basati sull'IA nella pagina iniziale in base al ruolo, alle competenze e alla cronologia dell'utente.

Utilizza la funzionalità/funzione "Accademie personalizzabili" per abilitare portali multimarca, home page personalizzate, amministratori di gruppo e dashboard di coaching.

Limiti di 360Learning

Gli studenti non possono effettuare la selezione di singoli sottomoduli all'interno di un corso, quindi devono completare l'intero modulo così come è strutturato.

Prezzi di 360Learning

Team: 8 $ al mese per ogni utente registrato

Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di 360Learning

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 360Learning?

Una recensione su G2 afferma:

Il design della piattaforma è eccezionalmente user-friendly. La navigazione tra le varie funzionalità/funzione e i moduli è intuitiva, rendendo semplicissimo trovare ciò di cui ho bisogno. L'interfaccia pulita e moderna è un vero vantaggio, poiché riduce al minimo le distrazioni e mi permette di concentrarmi sul materiale didattico. Questa facilità d'uso migliora significativamente l'esperienza di apprendimento complessiva.

💡 Suggerimento: registra le sessioni di formazione dallo schermo del tirocinante, non da quello del formatore. Potrai catturare esattamente ciò che vedono i nuovi dipendenti, comprese le loro esitazioni, gli errori e le domande reali che pongono, rendendo i futuri materiali di formazione infinitamente più efficaci.

9. Guru (ideale per hub di conoscenza basati sull'IA e risposte in linea)

via Guru

Guru è una piattaforma di gestione delle conoscenze che utilizza integrazioni browser e Slack per visualizzare schede di conoscenza sensibili al contesto.

Il tuo team può creare schede collaborative che vengono poi fornite tramite agenti IA come Guru GPT o Knowledge Agents su misura per team specifici. Il sistema include anche il monitoraggio della lettura, promemoria e controlli di accesso basati sui ruoli, rendendolo adatto ai team che necessitano di una trasmissione strutturata delle conoscenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Guru

Richiedi agli esperti di rivedere e approvare periodicamente i contenuti con cicli di verifica delle schede di conoscenza, garantendo l'accuratezza nel tempo.

Visualizza le schede pertinenti in base al contesto, alle ricerche recenti o alle pagine aperte nel browser con trigger intelligenti e risposte suggerite.

Utilizza la sezione "Dettagli risposta" e il dashboard analitico per mostrare agli utenti il motivo per cui è stata fornita una risposta, effettuare il monitoraggio delle conferme di lettura, delle lacune nel contenuto e delle prestazioni degli agenti.

Limite Guru

Le opzioni per formattare e per il layout hanno un limite: tabelle, immagini e elenchi a discesa spesso riducono lo spazio utilizzabile e la modifica del testo non dispone di stili avanzati.

Prezzi Guru

Versione di prova : gratis per 30 giorni con accesso completo alla piattaforma

All-in-one : 18 $/utente/mese

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei guru

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Guru?

Una recensione su G2 afferma:

Apprezzo molto l'agilità e la facilità d'uso di Guru. La creazione e la modifica delle schede è semplice e intuitiva, il che rende molto più veloce la documentazione dei processi e la condivisione delle conoscenze tra i team. L'interfaccia è pulita e intuitiva e la collaborazione è perfetta.

10. Coassemble (Ideale per il microlearning e la creazione di corsi visivi)

tramite Coassemble

Coassemble è un software di formazione progettato per un microapprendimento veloce e coinvolgente. Consente agli utenti di trasformare documenti o idee in corsi interattivi senza bisogno di codice.

Gli studenti accedono al contenuto tramite link o SCORM senza bisogno di effettuare il login. La piattaforma alternativa a Trainual offre analisi in tempo reale del coinvolgimento e integrazioni con strumenti come Zapier e PayPal, semplificando la distribuzione e il monitoraggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coassemble

Ottieni un generatore di corsi drag-and-drop con oltre 40 modelli interattivi: quiz, flashcard, video, lista di controllo.

Ampliate la vostra portata con la modalità Headless e i link di pagamento condivisibili per vendere corsi al di fuori dei normali ambienti LMS.

Visualizza le analisi sui dashboard di coinvolgimento in tempo reale per il monitoraggio degli abbandoni, del tempo trascorso e del sentiment.

Limite di Coassemble

L'autore dei corsi può risultare lento o macchinoso, in particolare quando si tratta di formattare i layout o caricare contenuti multimediali.

Prezzi di Coassemble

Gratis per sempre

Team : 100 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coassemble

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Coassemble?

Una recensione su G2 afferma:

Puoi duplicare o rispecchiare riquadri, lezioni, quiz, ecc. Una funzionalità/funzione che fa risparmiare tempo e rende molto facile la creazione di nuovi corsi. Ottime funzioni di analisi. Adoro l'integrazione con Paperform.

11. Docebo (Ideale per l'automazione della formazione dell'azienda basata sull'IA)

tramite Docebo

Docebo è un LMS pronto per le aziende, progettato per supportare la formazione aziendale su larga scala per dipendenti, partner e clienti. Offre la creazione di contenuto basato sull'IA, iscrizioni automatizzate, supporto multilingue e percorsi di apprendimento adattivi.

Grazie alla sua interfaccia utente intuitiva e al monitoraggio dei progressi integrato, la piattaforma consente agli studenti di sviluppare competenze tecniche in modo efficiente. Docebo funge anche da solida base di conoscenze, integrandosi con CRM, HRIS, strumenti di conferenza e altro ancora per automatizzare la formazione e mantenere la continuità del flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docebo

Genera schemi dei corsi, valutazioni, traduzioni e persino presentatori video basati sull'IA a partire da semplici prompt.

Esamina il testo e il parlato in tutti i contenuti per ottenere risultati contestualmente rilevanti con funzionalità di ricerca approfondita.

Offri esercitazioni basate su scenari con feedback intelligenti integrati nei percorsi di formazione utilizzando il "coaching virtuale con IA".

Limiti di Docebo

Non ottimizzato per il microlearning; il contenuto del corso è strutturato, non adatto a moduli di piccole dimensioni.

Prezzi Docebo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docebo

G2: 4,3/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Docebo?

Una recensione su Capterra afferma:

La flessibilità di gestire diversi cataloghi, piani di apprendimento e tipi di contenuti è stata fondamentale per soddisfare le diverse esigenze del nostro pubblico. Siamo davvero soddisfatti della community, che è anche una grande fonte di ispirazione e di supporto per la risoluzione dei problemi.

Modernizza il modo in cui il tuo team apprende e svolge il lavoro con ClickUp

L'unica cosa peggiore di formare i tuoi dipendenti e vederli andare via è non formarli e vederli restare.

La maggior parte degli strumenti di formazione e inserimento svolgono un lavoro soddisfacente all'inizio.

Ma man mano che la tua attività cresce, i processi si evolvono e i team si specializzano, quegli stessi strumenti spesso diventano dei colli di bottiglia. L'aggiornamento del contenuto risulta macchinoso. Le informazioni vengono sepolte. Le persone smettono del tutto di utilizzare il sistema.

ClickUp cambia questa equazione. Unisce documentazione, attività e conoscenze basate sull'IA in un unico posto, in modo che l'apprendimento si colleghi naturalmente all'azione. Il tuo team non si limita a completare la formazione; la applica in tempo reale.

Sei pronto ad andare oltre i playbook statici e provare un'alternativa a Trainual più interattiva? Iscriviti subito a ClickUp.