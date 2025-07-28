Come utilizzare Reddit per il marketing e aumentare il traffico organico

Reddit non è solo un'altra piattaforma: è il focus group più onesto di Internet. 💬È disordinato, anonimo e profondamente coinvolgente. Ma molti marketer lo evitano, perché Reddit non premia la promozione. Premia la presenza, la pertinenza e il valore reale.

Ma c'è un inconveniente: il marketing su Reddit è due cose:

È un gioco LUNGO, quindi la pazienza e la costruzione della fiducia sono fondamentali Si tratta di un equilibrio molto delicato, perché nel tribunale dell'opinione pubblica (dei Redditor) preservare la sacralità della piattaforma viene prima di tutto

Hai pubblicato un link promozionale troppo presto? Verrai bocciato. Hai sbagliato tono? Verrai ignorato o, peggio ancora, bannato!

Reddit ha una sua cultura. E se non la impari, non durerai a lungo. 🤐 A differenza della maggior parte delle piattaforme social, Reddit non premia immagini appariscenti o contenuti virali, ma il contesto, l'utilità e il contributo.

Ma quando lo fai nel modo giusto, Reddit diventa uno dei canali di crescita più affidabili e organici disponibili. Non importa chi sei, Reddit può essere il luogo in cui costruire connessioni reali, raccogliere feedback non filtrati e indirizzare traffico altamente intenzionale che si converte effettivamente.

🧐 Lo sapevi? Gli utenti di Reddit sono il 46% più propensi a fidarsi dei brand che fanno pubblicità sulla piattaforma rispetto ad altri canali.

In questa guida ti spiegheremo esattamente come utilizzare Reddit per il marketing, senza sembrare un marketer. E sì, abbiamo anche un modello gratuito per i social media che ti aiuterà a pianificare ogni post. 🎯

Ma prima, ecco il tuo TL;DR 👇

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Reddit non è la tipica piattaforma social: è costruita attorno a comunità di nicchia che danno valore alla sostanza piuttosto che all'apparenza. Per avere successo qui, non basta essere accattivanti: occorre una buona conoscenza della cultura e contributi costanti e utili. Questo blog ti guida attraverso: Come creare fiducia e karma prima di pubblicare (e cosa significano queste cose)

Strategie fondamentali su Reddit: dal comment marketing e AMA alle menzioni soft e alla validazione del mercato

Una guida passo passo per creare, gestire e misurare i contenuti Reddit senza sembrare un marketer

Errori comuni su Reddit (pubblicare troppo presto, sembrare troppo artificiosi) e come risolverli

ClickUp , l'app per tutto il lavoro, ti aiuta dietro le quinte: organizza i contenuti, monitora il coinvolgimento, utilizza l'IA per redigere bozze dei post e sincronizza tutto con il tuo calendario dei contenuti Come, l'app per tutto il lavoro, ti aiuta dietro le quinte:, monitora il coinvolgimento, utilizzae sincronizza tutto con il tuo calendario dei contenuti Se sei pronto a entrare in una delle community online più attive e a crescere con trasparenza e fiducia, questo è il manuale che fa per te. 💬

Cos'è Reddit e perché è importante per i marketer?

Reddit è una rete di comunità chiamate subreddit, ciascuna dedicata a un argomento, un interesse o una nicchia specifica. Che si tratti di r/Entrepreneur, r/SmallBusiness o r/Marketing, gli utenti pubblicano domande, condividono successi, sfogano e scambiano consigli. E lo fanno con tolleranza zero per l'autopromozione spam.

Reddit è come la piazza principale di una città, con migliaia di vicoli, club segreti e abitanti fedelissimi.

Perché dovrebbe interessare ai marketer?

Perché Reddit offre qualcosa che altre piattaforme non hanno: una visione approfondita e contestualizzata del tuo pubblico di riferimento. È il luogo in cui si trovano opinioni non filtrate, punti deboli e feedback sui prodotti. E quando interagisci nel modo giusto, è anche una miniera d'oro per il traffico.

🎉 Esempi di esiti positivi del marketing su Reddit: Ecco un esempio reale del potere virale di Reddit all'opera. Il fondatore di una startup ha condiviso il proprio prodotto sul subreddit r/InternetIsBeautiful, ma non è facile venderlo. Caso di studio sull'esito positivo del marketing su Reddit tramite Source Il risultato? 24,5K voti positivi, oltre 700 commenti e oltre 150K visite in sole 24 ore. 🔥 Caso di studio sull'esito positivo del marketing su Reddit tramite Source È un caso di studio perfetto di ciò che accade quando si condivide valore, non solo link, e si rispetta l'atmosfera della community. Questo tipo di post autentico, che mette prima la storia e poi la presentazione, è esattamente ciò che Reddit premia. 🧠 Conclusione: discorsi reali, risultati reali.

💡 Suggerimento professionale: Inizia ogni post su Reddit con una storia o un'intuizione, non con una presentazione. Pensa a una "voce di diario", non a una "presentazione commerciale"

Statistiche rapide su Reddit per i marketer O perché i marketer dovrebbero essere su Reddit!

Che tu stia valutando un'idea di prodotto o diffondendo una leadership di pensiero, Reddit ti consente di ascoltare le conversazioni nei subreddit di nicchia prima di intervenire, per poi presentarti in modo efficace.

🎉 Curiosità: il termine "Reddit hug of death" (abbraccio mortale di Reddit) si riferisce al momento in cui un piccolo sito web va in crash a causa di un'impennata di traffico dopo essere diventato virale su Reddit.

📮 Approfondimento ClickUp: Il 55% dei manager spiega il "perché" dei progetti collegando le attività a sfide o obiettivi più ampi. Ciò significa che il 45% che per impostazione predefinita privilegia il processo rispetto allo scopo può portare a una mancanza di motivazione e di slancio tra i membri del team. Anche i dipendenti più performanti hanno bisogno di vedere l'importanza del proprio lavoro e di trovare un significato in ciò che fanno. È ora di colmare il divario. Collega le singole attività a obiettivi e traguardi generali in ClickUp. Utilizza le relazioni e le dipendenze integrate per mostrare come ogni lavoro richiesto contribuisca al quadro generale, rendendo le attività più significative per tutti i membri del tuo team. 💫 Risultati reali: Cartoon Network ha utilizzato le funzionalità di gestione dei social media di ClickUp per completare la pubblicazione dei contenuti con 4 mesi di anticipo e gestire il doppio dei canali social con lo stesso numero di membri del team.

Perché Reddit è complicato, ma potente, per il marketing

Siamo realistici: Reddit non rende facile il lavoro dei marketer. La piattaforma è orgogliosamente scettica nei confronti di tutto ciò che sa di autopromozione. E i suoi utenti? Fieramente protettivi delle loro comunità.

Perché fare marketing su Reddit è complicato tramite Fonte

Hai provato a copiare e incollare un post di un blog in un thread? Potrebbe essere segnalato come spam o rimosso da un mod (ovvero un "moderatore"). Pubblicare una volta e sparire? Sì, non inganni nessuno.

Ma c'è anche il rovescio della medaglia: una volta conquistata la fiducia di Reddit, ci sei dentro fino al collo. E quella fiducia ha un valore enorme.

Reddit non è pieno di utenti passivi che scorrono i post, ma dei suoi utenti più attivi, pensatori, persone concrete e decisori. Le persone sono lì per risolvere problemi, imparare gli uni dagli altri e ottenere risposte concrete. E quando il tuo prodotto, la tua intuizione o la tua storia si inseriscono effettivamente in quel contesto? Non hai bisogno di spingere, è lui che tira.

🎉 Curiosità: l'88% degli utenti dichiara di visitare Reddit per prendere decisioni di acquisto basate sulle prospettive umane uniche che trova sulla piattaforma.

Perché Reddit può essere un campo minato (ma vale la pena esplorarlo):

🧐 Lo sapevi? Il 50% degli utenti statunitensi di Reddit ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, rendendola una delle piattaforme principali per raggiungere la Generazione Z e i Millennial più giovani. Se ti rivolgi ai nativi digitali, sei nel posto giusto.

La fedeltà ai subreddit è intensa : la maggior parte degli utenti non è "su Reddit", ma fa parte di comunità specifiche. E ognuna ha le proprie norme, il proprio tono e la propria tolleranza nei confronti della promozione. Capire come funziona ogni subreddit ti aiuta a personalizzare il tuo approccio di conseguenza

Il karma è la tua prova sociale : gli account con karma basso e link promozionali sono segnali di allarme. Costruisci una storia di contributi prima di tutto

Non esiste un manuale valido per tutti: ciò che funziona in subreddit specifici come r/Entrepreneur non funzionerà in r/GrowMySmallBusiness

Ma se sei paziente e determinato, Reddit diventa uno dei rari luoghi in cui la trasparenza vince sulla forma e la sincerità batte la pubblicità. Puoi costruire un marchio personale, convalidare idee e far crescere organicamente un seguito fedele.

🎥 Ecco un breve video tutorial su come utilizzare l'IA per il marketing su Reddit e altri social media.

Se ti stai chiedendo come rimanere coerente mentre gestisci Reddit, LinkedIn e i contenuti del blog, ClickUp può aiutarti. È l'app che fa tutto per il lavoro, progettata per sostituire flussi di lavoro dispersi con un unico centro di comando organizzato e integrata con i modelli di IA più avanzati al mondo. Dalla pianificazione dei contenuti al monitoraggio della community, fino alla bozza di post pensati appositamente per Reddit, il marketing su Reddit diventa molto meno caotico quando tutto è in un unico posto. Utilizza diversi modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini per creare contenuti e strategie di marketing per Reddit Approfondiremo come configurare tutto questo più avanti nel blog. 🔎

Tipi di marketing che puoi fare su Reddit

Ecco i quattro approcci di marketing più efficaci su Reddit (senza trucchi):

1. Coinvolgimento della community (siate umani)

Esempio di coinvolgimento della community su come utilizzare Reddit per il marketing tramite Source

È qui che tutto ha inizio. Sfoglia i subreddit pertinenti frequentati dal tuo pubblico di riferimento e partecipa alle conversazioni in cui hai qualcosa di significativo da dire. Nessun link, nessun nome altisonante, solo valore.

Che tu condivida come hai risolto un problema difficile di un client, ponga domande di follow-up ponderate o offra risorse gratuite, un coinvolgimento costante crea riconoscimento e aumenta il coinvolgimento dei contenuti su tutte le piattaforme.

💡 Suggerimento professionale: commenta prima di pubblicare. Mostrarsi costantemente crea una presenza utile che le comunità rispettano. Se tutte le tue attività sono di promozione di alto livello, verrai segnalato o ignorato.

2. Thread "Chiedimi qualsiasi cosa" (AMA)

Esempio AMA su come utilizzare Reddit per il marketing tramite Fonte

Anche il nostro CEO, Zeb Evans, si è unito al divertimento e ha interagito con molti appassionati di ClickUp!

Esempio di coinvolgimento su come utilizzare Reddit per il marketing tramite Source

Se hai una storia che vale la pena raccontare, Reddit ha una community pronta ad ascoltarti.

Le AMA sono ottime per fondatori, autori e marketer con un percorso unico o competenze di nicchia. Una buona AMA sembra personale e aperta, a differenza di un momento di PR preparato. Quelle di maggior successo sono sincere, divertenti e persino un po' vulnerabili.

Inoltre, i thread AMA non sono solo domande e risposte, ma strumenti potenti per la creazione di una community, soprattutto quando vengono seguiti da approfondimenti, risorse o contenuti dietro le quinte.

📌 Esempio: "Ho creato un'app per la produttività che NESSUNO ha scaricato, finché non ho cambiato strategia. AMA sul fallimento, il feedback di Reddit e la ricerca dell'adeguatezza del prodotto al mercato"

Bonus: puoi riutilizzare le risposte nei post del blog, condividerle in un subreddit brandizzato o trasformarle in contenuti social. (E sì, ClickUp è perfetto per organizzare tutto questo. )

🎉 Curiosità: i thread AMA vengono spesso riutilizzati come contenuti ad alte prestazioni per blog o LinkedIn. Considerali come semi di contenuti a lungo termine.

3. Menzioni soft + post di valore

Post di alto valore su Reddit tramite Source

A nessuno piace che gli si vendano prodotti, ma a tutti piace scoprire soluzioni interessanti.

Invece di inserire un link e andartene, scrivi del tuo processo. Menziona come organizzi le campagne o raccogli le ricerche con ClickUp come parte della storia, non come titolo. Questo è l'obiettivo delle strategie di branding intelligenti.

📌 Esempio: "Abbiamo creato un sistema in ClickUp per monitorare il coinvolgimento dei post su 10 subreddit: è emerso che i commenti dopo le 17:00 hanno generato il 40% di risposte in più". Questo tipo di informazioni? Da aggiungere ai segnalibri, esattamente il tipo che porta risultati in questi esempi di marketing con IA.

Il Karma Reddit è un punteggio assegnato agli utenti che rappresenta il valore che hai contribuito alla community di Reddit. Come si guadagna il Karma Reddit? Ogni volta che altri utenti Reddit votano positivamente o commentano i tuoi post, guadagni karma. Al contrario, se i tuoi commenti ricevono un voto negativo, il tuo karma diminuisce. Non è poi così diverso dalla vita reale, vero?

🧐 Che cos'è il Karma di Reddit e come si ottiene su Reddit? Il Karma Reddit è un punteggio assegnato agli utenti che rappresenta il valore che hai contribuito alla community di Reddit. Come si guadagna il Karma Reddit? Ogni volta che altri utenti Reddit votano o commentano i tuoi post, guadagni karma. Al contrario, se i tuoi commenti ricevono un voto negativo, il tuo karma diminuisce. Non è poi così diverso dalla vita reale, vero?

4. Ricerca di mercato + convalida

Convalida di mercato su Reddit tramite Source

Stai lanciando qualcosa di nuovo? Usa Reddit per chiedere invece che per vendere.

Esistono interi subreddit dedicati all'IA e forum di feedback dove puoi raccogliere informazioni in tempo reale per perfezionare la tua strategia, che tu abbia bisogno di critiche sul design, feedback sui messaggi o suggerimenti sui prezzi. Fai le domande giuste, dimostra di aver fatto le tue ricerche e inquadrale come parte di un vero processo di validazione del marketing.

È qui che Reddit dà il meglio di sé: risposte brutalmente oneste e spesso sorprendentemente ponderate.

Da r/marketing a thread di nicchia per fondatori indipendenti, queste community tematiche offrono un livello di conoscenza del pubblico che la maggior parte delle piattaforme social non può eguagliare.

Con un targeting accurato dei subreddit e post basati su parole chiave pertinenti, puoi coinvolgere gli utenti in conversazioni significative che fanno emergere domande, convalidano i messaggi e danno forma ai contenuti futuri. Reddit funziona come un focus group in tempo reale, solo con più caffeina e meno filtri.

🧐 Lo sapevi? I thread di Reddit spesso si posizionano nelle SERP di Google, il che significa che un commento utile può generare traffico evergreen. =!

5. Ascolto social e monitoraggio del marchio

Gli utenti di Reddit parlano sempre di prodotti, marchi e punti deboli, rendendolo un canale prezioso per monitorare la reputazione del tuo marchio. E non sempre tramite tag o collegamenti diretti. Se non presti attenzione a queste menzioni, stai perdendo informazioni gratuite (e opportunità di gestione della reputazione).

Social listening su Reddit tramite Source

Non è necessario partecipare a tutte le conversazioni, ma monitorarle ti aiuta a:

Comprendi come viene realmente percepito il tuo marchio

Scopri testimonianze e feedback spontanei

Identifica potenziali sostenitori o ripeti domande che puoi trasformare in contenuti, come questi esempi intelligenti di attivazione del marchio

✅ In ClickUp: imposta un'attività ricorrente per rivedere settimanalmente le menzioni del marchio. Inserisci i link in un documento o in una lavagna online dedicata, tagga i temi (ad esempio, richieste di funzionalità/funzioni, complimenti, confusione) e assegna azioni di follow-up al tuo team. Trasformerai le chiacchiere su Reddit in strategia, soprattutto se abbinate agli strumenti di ascolto social giusti.

Crea un'attività ricorrente in ClickUp per monitorare il tono e il sentiment dei tuoi thread principali. Usa tag semplici come "positivo", "neutro" o "richiede risposta" per anticipare i feedback negativi e proteggere la reputazione del tuo marchio prima che si trasformi in una valanga

📌 Esempio: qualcuno pubblica un post su r/Productivity dicendo: "Qualcun altro è passato da Notion a ClickUp per avere dashboard migliori?" Tu non rispondi, ma il tuo team registra il post, lo condivide in una newsletter interna e lo utilizza per mettere in evidenza una funzionalità sui tuoi canali. Quegli utenti fedeli possono diventare sostenitori del marchio.

🎉 Curiosità: Reddit è una delle poche piattaforme importanti in cui le storie anonime ottengono risultati migliori delle campagne di branding.

Come costruire una strategia di marketing vincente su Reddit

Reddit non è una piattaforma del tipo "pubblica e dimentica". Per fare marketing in modo efficace su questa piattaforma, è necessario creare un contesto, instaurare un rapporto di fiducia e acquisire un po' di esperienza pratica su Reddit. Ecco una guida per navigare su Reddit senza mettere in imbarazzo te stesso (o il tuo marchio).

Passaggio 1: osserva prima di agire

Prima ancora di pensare a pubblicare, dedica del tempo ai subreddit di tuo interesse. La cultura di Reddit è iperconsapevole e ogni comunità ha le proprie regole: se le infrangi, il tuo post scompare.

Il primo passaggio consiste nel capire lo spazio. Trova subreddit pertinenti, capisci come parlano le persone, quali post funzionano bene e quali regole non sono negoziabili.

🧠 Chiediti:

Qual è il tono utilizzato da questo subreddit: informale, formale, sarcastico?

Cosa ottiene più voti positivi? Domande? Storie? Dati?

Le persone condividono link o danno priorità alla discussione?

💡 Suggerimento per professionisti: utilizza ricerche Google come site: reddit.com [il tuo argomento] per trovare thread esistenti ad alte prestazioni, anche prima di aprire l'app, e controlla cosa funziona. Come puoi vedere, puoi cercare praticamente qualsiasi cosa e Reddit ti darà una risposta!

✅ In ClickUp: utilizza ClickUp Docs o ClickUp Lavagna online per ogni subreddit che hai come traguardo. Aggiungi regole, tipi di post popolari e peculiarità della community. In questo modo, non dovrai imparare da capo l'atmosfera ogni volta che pubblichi. Inoltre, puoi mantenere costantemente un documento di ricerca per i subreddit e avere tutte le informazioni in un unico posto. E con ClickUp AI, puoi creare elementi di azione dal documento, riepiloghi/riassunti, resoconti e altro ancora in pochi secondi.

Documenti ClickUp con IA per creare contenuti per Reddit

📌 Esempio: stai guardando r/SmallBusiness. Invece di inserire un link al tuo blog, passi una settimana a imparare come funziona il subreddit, commentando le sfide degli altri, condividendo il tuo percorso e votando le risposte utili. Ti integri prima, così le persone ti riconosceranno quando pubblicherai qualcosa.

💡 Suggerimento professionale: redigi prima i tuoi post su Reddit in ClickUp Docs, così potrai formattarli, perfezionarne il tono utilizzando l'IA e persino ottenere feedback interni senza rischiare di pubblicare un post bomba. Vuoi fare un passaggio in più? Prova ClickUp Brain MAX. Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e TUTTE le tue app connesse + il web

Usa Talk to Text per chiedere, dettare ed eseguire il lavoro con la voce, a mani libere e ovunque ti trovi

Sostituisci decine di strumenti di IA scollegati tra loro come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione contestualizzata e pronta per le aziende, che ti offre informazioni dettagliate sui tuoi concorrenti, i subreddit più popolari su cui il tuo marchio dovrebbe essere presente e molto altro ancora ClickUp Brain MAX è un assistente desktop con IA superpotente che ti capisce davvero, perché conosce il tuo lavoro. Abbandona la proliferazione di strumenti di IA, usa la tua voce per portare a termine il lavoro, creare documentazione, assegnare attività ai membri del team e molto altro ancora. Usa Brain MAX per aumentare l'efficienza del marketing su larga scala

Passaggio 2: monitora i modelli e crea un archivio di contenuti

Una volta terminato il lavoro di osservazione, osserva ripetutamente ciò che chiedono le persone. Questi sono i tuoi spunti per i contenuti. Inizia esplorando i subreddit e le community relative alla tua nicchia, che si tratti di B2B SaaS, imprenditoria individuale o prodotti sostenibili

Non si tratta di creare annunci pubblicitari, ma di identificare realmente opportunità per aggiungere valore. Un ottimo marketing su Reddit inizia rispondendo a domande a cui nessun altro risponde bene. Man mano che costruisci il tuo archivio di contenuti, studia cosa si qualifica come contenuto coinvolgente in ogni subreddit. Raramente è appariscente, di solito è utile.

💡 Suggerimento professionale: cerca i post con molti voti positivi e commenti. Questi sono semi di contenuto. Prendili come ispirazione per generare i tuoi post e la tua strategia di marketing su Reddit.

✅ In ClickUp: imposta una cartella di contenuti con attività etichettate per tema (ad es. prezzi, onboarding dei client, difficoltà di nicchia). Usa i campi personalizzati per taggare i subreddit. Stai costruendo la tua base di conoscenza di Reddit come parte di una strategia di contenuti a lungo termine.

Utilizza le tendenze dei commenti, i thread più votati e i punti deboli ricorrenti come parte della tua ricerca continua su Reddit: scoprirai informazioni che nessun strumento SEO è in grado di fornirti

Creazione di attività su ClickUp per le attività di Reddit

📌 Esempio: dopo aver visto cinque diversi post su come gestire i client difficili, scrivi un post in cui condividi il tuo processo di selezione dei client, con consigli reali e concreti. Non pubblicizzi la tua azienda, ma ti posizioni come esperto. È così che si guadagna la fiducia su Reddit.

📖 Per saperne di più: mentre organizzi le idee per tema e subreddit, questi modelli per social media possono aiutarti a riutilizzare i thread di Reddit nel tuo calendario.

Curate e redigete in modo più intelligente con ClickUp AI

Tra l'ascolto, il monitoraggio delle tendenze e la pianificazione dei post, il passaggio intermedio più trascurato è scrivere qualcosa che risuoni.

Invece di fissare uno schermo vuoto o ripensare al tono da usare, affidati all'IA per dare forma ai tuoi pensieri. Non per sostituire la tua voce, ma per aiutarti a perfezionarla in base alla cultura di ogni subreddit.

✅ In ClickUp: usa ClickUp AI per trovare idee accattivanti, riutilizzare post lunghi in thread di commenti brevi o riscrivere i contenuti in formati adatti a Reddit (basati su storie, informali, approfonditi). Che tu stia rispondendo a feedback negativi o scrivendo un'introduzione per un AMA, l'IA ti aiuta a mantenere un tono naturale e umano.

Usa ClickUp Brain per creare contenuti utili per Reddit

Crea un calendario dei contenuti Reddit + post personalizzati con ClickUp Brain

E con ClickUp Integrations, da Documenti Google e Slack a Zapier e HubSpot, puoi collegare direttamente le bozze dei post di Reddit, le ricerche e i trigger di coinvolgimento ai flussi di lavoro esistenti del tuo team. Non è necessario copiare e incollare tra strumenti diversi.

📌 Esempio: hai raccolto tre temi di post ad alto rendimento da r/Marketing e vuoi testarne uno. Inserisci la tua idea in ClickUp AI e chiedi di riscrivere il post in tre toni: curioso, vulnerabile ed esperto. Scegli quello che si adatta alla cultura del subreddit, perfezionalo e pubblicalo con sicurezza.

💡 Suggerimento per i professionisti: salva ogni idea di post che trovi nei commenti su Reddit: hai a disposizione settimane di contenuti. Usa l'IA di ClickUp per trasformarli in bozze di blog, tweet o newsletter.

Passaggio 3: crea il tuo profilo Reddit come una risorsa del brand

Il tuo profilo Reddit è la pagina del tuo brand o il tuo account aziendale senza banner o pulsanti CTA. Prima di promuovere qualsiasi cosa, assicurati che il tuo profilo mostri che sei un collaboratore, non un promotore.

Inizia da:

Compilare la biografia del proprio profilo (breve, pertinente e onesta)

Partecipare a thread di commenti su alcuni subreddit

Pubblica uno o due contenuti utili senza auto-promozione

✅ In ClickUp: aggiungi un promemoria settimanale ricorrente per commentare i post di tendenza e seguire le persone che ti hanno risposto. Mantieni attivo il tuo karma.

Usa ClickUp Reminder per tenere traccia dei follow-up e delle risposte

📌 Esempio: un fondatore pubblica la sua presentazione chiedendo feedback. Tu rispondi con note costruttive basate sulla tua esperienza e qualcuno ti invia un messaggio chiedendoti di collaborare. Non hai fatto alcuna presentazione, ma hai comunque ottenuto un contatto.

🎉 Curiosità: Reddit ha coniato termini ormai di uso comune su Internet come "ELI5" (Explain Like I'm 5, spiega come se avessi 5 anni), "TL;DR" e "shadowban", che oggi si trovano ovunque, dai tutorial sui prodotti alle presentazioni per gli investitori. Nel caso ti fossi mai chiesto quale fosse il potere di Reddit.

Passaggio 4: Pubblica con uno scopo, non per fare promozione

Questo è il momento in cui la maggior parte dei marketer sbaglia. Non pubblicare per "spingere" il tuo prodotto. Pubblica per condividere, insegnare o risolvere un problema che hai vissuto in prima persona.

Ecco come impostare il tutto:

Racconta una storia : "Ecco come ho fatto..."

Valore aggiunto : "Ecco il modello che ho usato..."

Avvia una conversazione: "Sono curioso di sapere come gli altri affrontano questo argomento..."

✅ In ClickUp: utilizza il modello avanzato per i social media per creare una pipeline per il tuo marketing su Reddit, dal brainstorming e la stesura alla pubblicazione e al coinvolgimento. Ogni post rimane legato a un obiettivo chiaro (formazione, traffico o conversazione), in modo che nulla vada perso durante lo scorrimento.

Scopri il modello avanzato per i social media

Ottieni il modello gratis Crea una strategia completa per i social media utilizzando questo modello ClickUp

Questo modello è il tuo quartier generale per la strategia Reddit dietro le quinte: un'area di lavoro pronta all'uso che ti aiuta a pianificare, pubblicare e gestire i contenuti su tutte le piattaforme. Se hai mai desiderato che i thread di Reddit e i post sui social vivessero in armonia, ecco come farlo.

Ecco cosa ti permette di fare:

Centralizza i flussi di lavoro dei contenuti : monitora le idee dall'ideazione alla pubblicazione utilizzando le viste Elenco, Bacheca e Calendario (ad es. ricerca → bozza → post pubblicato). I campi personalizzati e gli stati delle attività garantiscono la massima chiarezza

Accelera la pianificazione dei post : utilizza un modulo di suggerimenti integrato per trovare idee per i post su Reddit, quindi mappale senza sforzo nella tua sequenza editoriale

Ottimizza la pianificazione e la tempistica : visualizza il tuo calendario di pubblicazione su più piattaforme, ideale per allineare post, commenti e follow-up su Reddit

Collabora e resta allineato : assegna bozze di post o feedback ai colleghi, imposta approvazioni e monitora lo stato di avanzamento utilizzando stati chiari come "In revisione" o "Pubblicato"

Misura le tendenze e tieni sotto controllo le schede: una volta pubblicati i post, sincronizza i commenti, i tassi di coinvolgimento o persino le prestazioni dei thread (come il karma o le risposte) in una dashboard per individuare ciò che funziona meglio : una volta pubblicati i post, sincronizza i commenti, i tassi di coinvolgimento o persino le prestazioni dei thread (come il karma o le risposte) in una dashboard per individuare ciò che funziona meglio su reddit.com

Che tu stia pianificando AMA, serie di contenuti o campagne cross-channel, questo modello offre alla tua strategia Reddit struttura e flessibilità, senza caos.

📌 Esempio: invece di dire "Prova il mio strumento", scrivi:

"Abbiamo organizzato un AMA e utilizzato un dashboard per misurare il coinvolgimento per giorno/ora. Sorprendentemente, il martedì pomeriggio ha superato i fine settimana. Ecco la ripartizione..."

"Abbiamo organizzato un AMA e utilizzato un dashboard per misurare il coinvolgimento per giorno/ora. Sorprendentemente, il martedì pomeriggio ha superato i fine settimana. Ecco la ripartizione..."

Hai suscitato interesse e hai iniziato a costruire la tua micro-community all'interno di un subreddit di nicchia. (anche sul tuo prodotto).

📖 Per saperne di più: Utilizza flussi di lavoro collaudati per il project management sui social media per pianificare e programmare i post su Reddit come su qualsiasi altro canale.

Passaggio 5: misura ciò che Reddit non misura

Reddit non fornisce analisi delle prestazioni, ma ciò non significa che non sia possibile misurare ciò che conta.

Traccia:

Quali post ottengono più voti positivi/commenti

Come cresce il tuo karma su Reddit

Con quale frequenza le persone inviano messaggi diretti o menzionano il tuo brand nei thread

Qual è il sentiment che percepisci (di supporto? scettico?)

✅ In ClickUp: crea una dashboard leggera per monitorare i KPI di Reddit o esegui un rapido audit dei social media per confrontare le prestazioni su diverse piattaforme. Utilizza campi semplici come Titolo del post, Karma, Commenti e Traffico generato oppure collega i modelli di reportistica dei social media per saltare la configurazione. In questo modo potrai individuare le tendenze relative al tipo di contenuto che funziona davvero e ripeterlo.

Usa le dashboard di ClickUp per tenere traccia del marketing su Reddit

📌 Esempio: noti che i tuoi post soft-story (rispetto agli elenchi di consigli) ottengono un engagement tre volte superiore su r/Entrepreneur. Quindi raddoppi i post basati sulla narrativa per coinvolgere maggiormente il pubblico.

🎉 Curiosità: Elon Musk, Obama, Bill Gates e innumerevoli fondatori di startup hanno tutti ospitato AMA su Reddit (come archiviato pubblicamente su Reddit. com).

Passaggio 6: mantieni lo slancio

Reddit premia la costanza. Se pubblichi un post e poi scompari, la tua portata diminuirà. Ma se partecipi regolarmente, sia commentando che pubblicando, la tua presenza aumenterà.

✅ In ClickUp: imposta attività ricorrenti per raggiungere obiettivi di coinvolgimento settimanali, come pubblicare ogni giovedì o commentare tre thread. Quindi, aggiungi le automazioni di ClickUp per attivare promemoria dopo la pubblicazione, contrassegnare le risposte che richiedono un follow-up o assegnare automaticamente i passaggi successivi quando il tuo marchio viene menzionato. È un modo semplice per rimanere coerenti, reattivi e connessi alla conversazione, senza rimanere indietro.

Attiva promemoria e notifiche senza sforzo con Attiva promemoria e notifiche senza sforzo con le automazioni di ClickUp

📌 Esempio: ogni settimana partecipi al thread strategico settimanale di r/MarketingMonday con una nuova idea. Dopo un mese, sei un nome noto nella community e ora, quando qualcuno chiede "Come organizzi il tuo calendario dei contenuti?", vieni taggato automaticamente.

💡 Suggerimento professionale: individua le domande ricorrenti su Reddit e abbinala alle domande frequenti dei tuoi clienti. Quindi utilizza ClickUp per trasformare entrambe in bozze di contenuti, mentre questi suggerimenti per la produttività su Reddit ti aiutano a rimanere coerente dietro le quinte.

Scala il tuo marketing su Reddit: Knowledge Base e collaborazione tra team

Il marketing su Reddit non riguarda solo ciò che pubblichi, ma anche ciò che impari e il modo in cui il tuo team lavora dietro le quinte. Ecco come migliorare:

Crea una Knowledge Base ClickUp

Non reinventare la ruota ogni volta che ti unisci a un nuovo subreddit. Crea un documento o un wiki dinamico utilizzando ClickUp Know Management per monitorare le regole dei subreddit, i post più performanti, le lezioni apprese e persino i casi di studio delle tue campagne. Questa risorsa mantiene il tuo team allineato e la tua strategia efficace.

Collabora e ottieni feedback, in modo intelligente

Crea bozze di post nei documenti ClickUp e invita il tuo team a rivedere, commentare e suggerire modifiche. Usa @menzioni e la chat di ClickUp per coinvolgere esperti in materia e assegnare attività di moderazione o follow-up. Con stati chiari e feedback continui, non perderai mai un colpo, né l'occasione di far brillare il tuo marchio su Reddit.

📁 Archivio modelli: riduci i tempi di preparazione con queste risorse pronte all'uso! Modello per la gestione del marchio per monitorare le menzioni del marchio su Reddit, registrare il coinvolgimento e semplificare i follow-up Modello di calendario dei contenuti per pianificare, programmare e monitorare tutti i tuoi post e le tue campagne su Reddit in un unico posto Modello di knowledge base per organizzare le regole dei subreddit, le best practice e le informazioni sulla community per il tuo team

Errori comuni da evitare nel marketing su Reddit (e come risolverli con ClickUp)

Il marketing su Reddit come autopromozione viene facilmente bandito tramite Fonte

Reddit non è come Instagram o X. Non puoi semplicemente programmare i post e aspettarti risultati. Hai bisogno di pazienza, presenza e di un polso su ciò che interessa al tuo pubblico.

Ad esempio, non puoi pubblicare a orari strani: Reddit favorisce i contenuti freschi che appaiono nei feed degli utenti quando sono più attivi.

Ma non preoccuparti, hai ClickUp dalla tua parte. Analizziamo i classici errori e vediamo come evitarli come un professionista. 🧹

❌ Errore 1: Pubblicare senza leggere la situazione

Gli utenti di Reddit non sono timidi: ti faranno notare se il tuo post sembra forzato o fuori luogo. Inoltre, ogni sottocultura è diversa. Ciò che ottiene voti positivi in r/Startups potrebbe essere criticato in r/Marketing: adattati di conseguenza.

🔧 Risolvi il problema con ClickUp: crea un documento o una lavagna online "Ricerca subreddit". Registra le regole della community, i formati dei post, i flair e le note sul tono da usare per ogni subreddit che desideri raggiungere. Consideralo come il tuo playbook di Reddit, così non andrai mai alla cieca.

📌 Esempio: Stai guardando r/Freelance ma ti rendi conto che vieta i link diretti. Le tue note in ClickUp ti ricordano di riformulare il tuo post come una domanda basata su una storia.

🧐 Lo sapevi? Puoi filtrare qualsiasi subreddit in base a "Top di tutti i tempi" per decodificare ciò che ha funzionato (e il tono utilizzato).

❌ Errore 2: ignorare le regole dei subreddit

I moderatori di Reddit fanno sul serio. Se pubblichi senza seguire le regole, rischi di ricevere feedback negativi, di essere rimosso, di ricevere un avviso o di essere bannato.

🔧 Risolvi il problema con ClickUp: aggiungi campi personalizzati al tuo calendario dei contenuti Reddit (integrato in ClickUp) per ogni post, incluse le regole del subreddit, il giorno/ora di pubblicazione e il flair richiesto. È la lista di controllo di cui non sapevi di aver bisogno.

📌 Esempio: Stai redigendo un AMA sulle attività di ClickUp per r/Entrepreneur. Hai segnalato nell'attività del tuo calendario che il post deve includere "[AMA]" nel titolo ed essere pubblicato il mercoledì.

❌ Errore 3: essere troppo promozionali, troppo presto

Gli utenti di Reddit non sono contro i marchi, sono contro le sciocchezze. Se il tuo post sembra una presentazione commerciale, le persone lo scrolleranno velocemente (o peggio, lo segnaleranno pubblicamente).

🔧 Risolvi il problema con ClickUp: utilizza il modello avanzato per i social media per impostare intenzioni di pubblicazione chiare: formazione, storytelling, feedback, ecc. Concentrati prima sul valore, lascia che ClickUp AI ti aiuti a riformulare il linguaggio eccessivamente promozionale e ad allineare il tono alla tua politica sui social media.

📌 Esempio: Il testo originale recita: "Prova il nostro strumento gratuito!" ClickUp AI suggerisce: "Ecco il modello che ho utilizzato per semplificare il nostro processo: se qualcuno è interessato, sarò felice di condividerlo. "

💡 Suggerimento professionale: Ti senti bloccato? Poni una domanda al tuo pubblico Reddit invece di offrire una soluzione. La curiosità invita alla connessione.

❌ Errore 4: ignorare il proprio thread

Pubblicare è solo metà del lavoro. È il coinvolgimento che genera trazione. Le persone pensano che non sei lì per contribuire quando scompari dopo aver pubblicato qualcosa.

🔧 Risolvi il problema con ClickUp: imposta un promemoria o un'automazione per ricontrollare 24 ore dopo la pubblicazione. Aggiungi un'attività secondaria per rispondere ai commenti e votare le risposte utili: è il follow-up che crea una community.

📌 Esempio: Pubblicate un post il venerdì e poi siete impegnati. Il lunedì mattina, ClickUp vi invia un promemoria: "Rispondi al thread AMA: 14 nuovi commenti". Vi reimpegnate con risposte ponderate e ravvivate il thread.

🧐 Lo sapevi? Alcuni fondatori monitorano il coinvolgimento su Reddit come segnale principale per l'adeguatezza del prodotto al mercato.

Reddit non è progettato per l'automazione programmata come altre piattaforme. I post programmati spesso perdono le sfumature, i tempi o il contesto di una conversazione dal vivo.

🔧 Risolvi il problema con ClickUp: invece di automatizzare i post, automatizza la preparazione. Utilizza le attività ricorrenti per creare bozze settimanali, raccogliere commenti o mettere in coda idee durante i tuoi sprint di ricerca. Oppure esplora modi per automatizzare la creazione di contenuti e mantenere il ritmo. Rimarrai sempre un passo avanti, senza sembrare un robot.

📌 Esempio: Ogni martedì hai un'attività ricorrente in ClickUp: "Preparazione post Reddit". Ti viene richiesto di scegliere un argomento, controllare le tendenze e creare il testo, così quando arriva il giovedì sei pronto per pubblicare manualmente con tutto il contesto.

Reddit non offre molti strumenti di marketing integrati, ma la buona notizia è che esistono alternative che compensano questa mancanza. Una manciata di piattaforme intelligenti può aiutarti a scoprire informazioni utili, gestire le conversazioni e mantenere la tua strategia Reddit attiva in background.

Ecco alcuni strumenti utilizzati dai marketer esperti di Reddit (noi compresi):

📊 ClickUp: ideale per organizzare la tua attività su Reddit

Reddit si muove velocemente, e così dovrebbero fare anche i tuoi flussi di lavoro di marketing. ClickUp ti offre molto più di un calendario dei contenuti. Ti aiuta a centralizzare le conoscenze, monitorare le prestazioni e collaborare in modo più intelligente nell'ambito della tua strategia Reddit.

Perché amerai ClickUp per il marketing su Reddit:

Modelli e flussi di lavoro specifici per Reddit: crea formati di post riutilizzabili, strutture AMA e liste di controllo per la moderazione. Combinali con stati personalizzati e automazioni per un'esecuzione coerente in tutte le campagne

ClickUp Brain per scrivere contenuti pronti per Reddit: usa ClickUp AI per riscrivere i post in modo che abbiano il tono giusto per i subreddit, generare domande AMA o convertire i thread di commenti in nuove idee per post, senza perdere la tua voce

Flussi di approvazione + accesso basato sui ruoli: assegna ai membri del team i compiti giusti per redigere, revisionare o pubblicare i contenuti, in modo che i post siano sempre in linea con il brand e conformi alle norme dei subreddit

Knowledge base Reddit + mappatura delle relazioni: crea un wiki dinamico delle regole dei subreddit e collega le attività Reddit a post di blog, lanci o approfondimenti sui clienti per monitorare l'impatto cross-channel

Dashboard e monitoraggio dei KPI: visualizza karma, commenti, sentiment e traffico nei post o nei subreddit, insieme agli obiettivi più ampi del team

Monitoraggio del tempo e accesso mobile: monitora il tempo trascorso su Reddit e rispondi ovunque ti trovi con l'app mobile di ClickUp

Allineamento degli obiettivi e panoramica delle prestazioni: collega le attività su Reddit agli obiettivi strategici (ad esempio traffico, lead, feedback), imposta collega le attività su Reddit agli obiettivi strategici (ad esempio traffico, lead, feedback), imposta gli obiettivi e valuta i risultati nel tempo

ClickUp funziona bene con il resto del tuo stack e si integra con strumenti di IA per i social media, così Reddit non diventa un altro silo da gestire. Con tutto in un unico posto, dalla preparazione dei post alla pubblicazione, dai feedback loop all'analisi delle tendenze, ClickUp trasforma Reddit da un canale imprevedibile in un motore di crescita ripetibile.

🔍 GummySearch: ottimo per la ricerca del pubblico e per trovare idee per i post

Se ti sei mai chiesto di cosa parla il tuo pubblico di nicchia, GummySearch è una soluzione rivoluzionaria. Esegue la scansione delle community di Reddit per individuare tendenze, domande senza risposta e lacune nei contenuti, consentendoti di pubblicare post più intelligenti, senza fatica.

Utilizzalo per:

Trovare argomenti di grande interesse nei subreddit

Monitoraggio basato su parole chiave (ad es. "deliverability delle email")

Pre-convalida delle idee per i post prima della condivisione

🎉 Curiosità: alcuni subreddit (come r/SideProject) sono responsabili del lancio di più prodotti rispetto a interi acceleratori.

🗓️ Later for Reddit: ottimo per pianificare i post con misure di sicurezza

Se devi programmare i post, Later for Reddit ti aiuta a farlo nel modo giusto. Rispetta le regole dei subreddit (come i limiti di tempo o i tag di rimozione automatica) e ti consente di testare le finestre di pubblicazione.

Utilizzalo per:

Pianificazione leggera (con promemoria per il follow-up)

Verifica delle prestazioni dei post in base all'ora/giorno

Come evitare di pubblicare troppo o di perdere i thread settimanali

📈 Reddit Ads Manager: ottimo per potenziare i contenuti a pagamento (ma solo se utilizzato in modo strategico)

Gli annunci Reddit sono più efficaci dopo aver costruito una credibilità organica, non solo pubblicando post promossi senza contesto. La piattaforma ti consente di scegliere con un buon controllo i subreddit, gli interessi e i tipi di dispositivi, ma non trattarla come Meta Ads.

Tuttavia, è bene notare che, mentre gli annunci con immagini e testo sono comuni su Reddit, gli annunci video stanno guadagnando terreno, specialmente nei subreddit con un alto livello di coinvolgimento e formati di storytelling.

Utilizzalo per:

Retargeting degli utenti che hanno interagito con il tuo brand in modo organico

Promuovere AMA o eventi

Scalare contenuti che hanno già funzionato bene

🧠 Brandwatch: ideale per il social listening e l'analisi del sentiment

Reddit è una miniera d'oro per feedback non filtrati. Brandwatch ti aiuta ad ascoltare su larga scala monitorando le menzioni, le conversazioni e il sentiment su Reddit relativi a parole chiave, marchi o prodotti specifici.

Utilizzalo per:

Monitoraggio dei cambiamenti di sentiment dopo il lancio di prodotti o campagne

Cattura le menzioni del tuo prodotto o marchio in rete

Individuare le tendenze della community prima che diventino mainstream

📣 Hootsuite streams – Monitoraggio in tempo reale

Sebbene Reddit non sia un canale principale in Hootsuite, la funzionalità Streams ti consente di tenere sotto controllo Reddit tramite integrazioni e menzioni di parole chiave. È leggera ma utile se gestisci già altre piattaforme Hootsuite.

Utilizzalo per:

Tutto in un'unica dashboard

Controlla le conversazioni su Reddit insieme a Twitter/X o LinkedIn

Lettura veloce delle menzioni quotidiane

🧵 Thread Reader App: il miglior aiuto per formattare i post (per AMA o post lunghi)

Reddit ama i contenuti lunghi, ma la formattazione può diventare complicata. Strumenti come Thread Reader o gli editor Markdown possono aiutarti a perfezionare la struttura dei tuoi post su Reddit prima della pubblicazione, in particolare per le AMA o i casi di studio.

Utilizzalo per:

Scrivere post lunghi, chiari e scorrevoli

Formattare i post al di fuori di Reddit prima della pubblicazione

Prova la struttura del testo prima di pubblicarlo

💡 Suggerimento professionale: puoi riutilizzare le risposte AMA nei post del blog o nei contenuti social, particolarmente efficaci nell'economia degli autori.

Reddit premia i coraggiosi (e i pazienti)

Il marketing su Reddit non consiste nell'hackerare un algoritmo. Si tratta di mostrarsi curiosi, disponibili e umani.

Se sei un marketer indipendente, il fondatore di una startup o una piccola azienda che sta cercando di ottenere visibilità organica, Reddit offre qualcosa che la maggior parte delle piattaforme non offre: una conversazione reale. Non tutto avrà successo. Alcuni post saranno un fallimento. Altri potrebbero dare vita a thread che non ti saresti mai aspettato. Questo fa parte della magia.

Ma quando ascolti prima di parlare, aggiungi valore invece di rumore e mantieni una presenza coerente? Costruisci fiducia. Ti fai notare. E il lavoro richiesto dal marketing su Reddit inizia a dare i suoi frutti nel tempo. Attiri traffico da persone interessate e un software di marketing B2B può aiutarti a scalare questo slancio oltre Reddit.

ClickUp non pubblicherà per te, ma ti aiuterà a rimanere coerente, a monitorare ciò che funziona e a organizzare la tua strategia Reddit su tutti i canali. 🧠

Iscriviti gratis e porta il tuo marketing su Reddit in un'unica area di lavoro semplificata.

Quindi, cosa aspetti? Unisciti alla conversazione. Ma prima non dimenticare di leggere le regole. 😉