Piano di gestione della costruzione: cos'è e come crearne uno

l'87% dei leader nel settore delle costruzioni afferma che i propri progetti sono sottoposti a un controllo più rigoroso che mai.

Mentre alcuni riescono in qualche modo a finire in tempo (forse grazie a dei superpoteri?), il vero segreto sta nell'avere un piano solido.

Un Piano di gestione delle costruzioni (CMP) completo è il tuo progetto per stare al passo con gli intoppi della catena di fornitura, la carenza di manodopera e le curve del mercato prima che mettano fuori strada il tuo progetto.

La buona notizia? Abbiamo creato una guida pratica per aiutarti a elaborare un CMP che copra ogni fase, prima, durante e dopo la costruzione.

Che cos'è un piano di gestione della costruzione?

Un piano di gestione della costruzione (CMP) è una roadmap completa che delinea come verrà gestito un progetto di costruzione dall'inizio alla fine. Descrive in dettaglio le strategie, le sequenze, le risorse e i flussi di lavoro necessari per garantire un'esecuzione e una consegna del progetto senza intoppi.

Oltre alla semplice pianificazione della costruzione, anticipa anche potenziali sfide, delinea misure di emergenza e allinea tutte le parti interessate (appaltatori, ingegneri e project manager) verso obiettivi condivisi e risultati di successo.

L'importanza dei piani di gestione delle costruzioni nella pianificazione dei progetti

Che tu voglia costruire un grattacielo o un negozio all'angolo, un framework di project management per l'edilizia può aiutarti a pianificare l'ambito del lavoro e a stabilire una panoramica del progetto.

Ecco perché dovrebbe essere una priorità assoluta per i professionisti dell'edilizia:

Gestisce i requisiti del progetto: Imposta attività cardine chiare, stima l'allocazione delle risorse e definisce le dipendenze delle attività per evitare costosi ritardi

Evita costi aggiuntivi per il progetto: Previene il superamento del budget grazie al monitoraggio delle spese e dell'utilizzo delle risorse con stime dettagliate dei costi

Garantisce pratiche di lavoro sicure: Delinea i protocolli di sicurezza, le conformità normative e le strategie di mitigazione dei rischi per proteggere i lavoratori e i progetti

Promuove una comunicazione aperta: Crea un ambiente collaborativo per i diversi soggetti coinvolti nel progetto e riduce le incomprensioni

Protegge i team di progetto dai rischi: Anticipa e affronta possibili contrattempi come interruzioni dovute alle condizioni meteorologiche o carenze di materiali prima che si aggravino

⭐ Modello in primo piano Il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp è stato appositamente progettato per i team di costruzione per pianificare, programmare e monitorare ogni fase, dalla pre-costruzione alla chiusura. Include elenchi già pronti per attività, richieste di informazioni e liste di controllo, insieme a grafici di Gantt, viste del carico di lavoro e monitoraggio del budget, rendendolo la base perfetta per un piano di costruzione dettagliato e realistico.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme.

Componenti chiave di un piano di gestione delle costruzioni

Un piano dettagliato di gestione della costruzione copre diverse fasi del progetto per garantire che tutti gli aspetti siano pianificati ed eseguiti meticolosamente.

📌 Ad esempio, il CMP descriverà in dettaglio i programmi di consegna dell'acciaio (gestione delle risorse), implementerà controlli di sicurezza giornalieri (gestione della sicurezza) e delineerà misure di riduzione del rumore nella comunità (controllo ambientale) per un progetto complesso di costruzione di un ponte.

Ecco cosa dovrebbe includere il quadro dettagliato dei tuoi CMP:

Ambito e obiettivi del progetto: definire gli obiettivi del progetto, inclusi i risultati chiave, le sequenze e i criteri di esito positivo

Ruoli e responsabilità: specificare chi è responsabile di cosa per garantire una chiara attribuzione delle responsabilità e ridurre al minimo le incomprensioni

Programma e attività cardine del progetto: includi le fasi principali del progetto e le scadenze, le dipendenze tra le attività e includi le fasi principali del progetto e le scadenze, le dipendenze tra le attività e i metodi per il monitoraggio dello stato di avanzamento

Gestione del budget e dei costi: assegna i costi per materiali, manodopera, attrezzature e permessi, insieme a fondi di emergenza per spese impreviste

Gestione dei rischi e strategia: identifica i rischi potenziali e pianifica le risposte di emergenza per gli scenari peggiori

Piano di approvvigionamento e gestione del cantiere: Pianifica la sicurezza del cantiere, le strutture temporanee, la gestione dell'inventario e altri aspetti logistici come la consegna dei materiali e Pianifica la sicurezza del cantiere, le strutture temporanee, la gestione dell'inventario e altri aspetti logistici come la consegna dei materiali e l'allocazione delle risorse

Misure di controllo della qualità: definisci standard coerenti per i test sui materiali, i processi di ispezione e la qualità della lavorazione

Struttura di comunicazione e reportistica: pianificate la frequenza della reportistica (registri giornalieri, aggiornamenti settimanali, report sulle attività cardine) e le modalità di comunicazione tra le parti interessate

Piano di gestione dei rifiuti: Segui i protocolli di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti per ridurre al minimo l'impatto ambientale e rispettare gli standard di edilizia sostenibile

Sviluppo di un piano di gestione delle costruzioni

il 60% dei progetti di costruzione in tutto il mondo subisce ritardi.

Una delle ragioni chiave è la scarsa comunicazione e la dispersione delle informazioni. L'utilizzo di una piattaforma centralizzata, come un software di project management per l'edilizia, può fare la differenza nell'affrontare questa sfida.

E qui abbiamo quello che fa per te: ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro!

Riunisce i team centralizzando la comunicazione, offrendo aggiornamenti in tempo reale e consentendo un monitoraggio continuo delle attività. Inoltre, grazie agli strumenti di gestione delle risorse integrati, ti aiuta a garantire che i tuoi progetti rispettino le scadenze e il budget.

Il software di project management per l'edilizia di ClickUp organizza i dati dei progetti in un unico spazio, evitando confusione e inefficienze. Le sue funzionalità/funzioni consentono di trasmettere feedback, annotare documenti, connettersi con i client e creare preventivi utilizzando formule personalizzate.

Ma questo è solo l'inizio.

ClickUp è anche il tuo pratico partner IA nel settore edile.

Ecco una recensione di un utente di G2 da leggere prima di mostrarti ESATTAMENTE perché ha senso scegliere ClickUp per il project management dei tuoi progetti di costruzione.

Dalla creazione del layout di base alle proposte volumetriche e ai progetti di costruzione, devo monitorare ogni aspetto della creazione, dalle opzioni di pavimentazione e progettazione del paesaggio alla produzione dell'illuminazione e alla compatibilizzazione strutturale. Non potrei MAI lavorare in modo così veloce e concentrato senza Clickup che mi aiuta a creare elenchi strutturati e ben organizzati. So quali attività sono state eseguite e quali devono ancora essere eseguite; Posso aggiungere commenti, promemoria e documenti a ciascuna attività e monitorare il tempo impiegato per completare singole attività e progetti completi. Potrei continuare all'infinito. ADORO ClickUp. E, onestamente, non sto nemmeno utilizzando il 30% delle funzionalità di questo strumento. Ha una funzionalità GANTT con cui ho giocato un po' e ho adorato le MINDMAPS, che sono semplicemente deliziose, e molto altro ancora...

Ma per ora, ti illustreremo in dettaglio come creare un piano di gestione delle costruzioni di successo con gli strumenti giusti.

Passaggio 1: definisci l'ambito del tuo progetto

Definire chiaramente gli obiettivi prima dell'inizio di un progetto di costruzione aiuta a semplificare i flussi di lavoro complessi, allineare tempestivamente le parti interessate e gettare le basi per un programma realistico e consapevole delle risorse.

Quando tutti, dagli architetti ai subappaltatori, sanno quale sia l'esito positivo, è più facile identificare i percorsi critici, individuare potenziali ritardi e coordinare le dipendenze prima che diventino costosi ordini di modifica

Rispondi a queste domande per definire l'ambito di applicazione di un piano di gestione delle costruzioni efficace: Quali sono gli obiettivi principali del progetto di costruzione?

Quali sono i risultati chiave (ad esempio edifici, infrastrutture, strutture)?

Quali sono i vincoli del progetto (budget, sequenza, risorse, normative)?

Quali sono i codici edilizi, le leggi urbanistiche e le autorizzazioni ambientali necessari?

Chi sono gli stakeholder chiave (client, architetti, ingegneri, subappaltatori, autorità locali) e quali sono le loro esigenze specifiche?

Puoi documentare tutto in un unico posto utilizzando ClickUp.

🗂️ Inizia creando uno spazio o una cartella ClickUp per il tuo progetto (ad esempio, "Costruzione torre in centro"). Questo diventerà l'hub centralizzato per tutti i tuoi piani, documenti, sequenze e attività.

📜 Utilizza i documenti ClickUp per delineare gli obiettivi di alto livello del progetto: obiettivi di budget, aspettative di sequenza, ambito di lavoro, responsabilità delle parti interessate, parametri di riferimento in materia di sicurezza o conformità, ecc.

Collabora al tuo piano di costruzione con i membri del tuo team in ClickUp Docs e apporta modifiche simultanee in tempo reale

Ecco come i documenti aiutano i responsabili della costruzione nella fase di pianificazione:

Utilizza pagine nidificate per strutturare le informazioni in sezioni come "Panoramica del progetto", "Budget", "Risultati finali" e "Sequenza"

Inserisci allegati (ad es. mappe del sito, progetti e documenti normativi) per una rapida consultazione

Assegna gli elementi di azione direttamente all'interno del documento (ad esempio, "@John, conferma i permessi per il sito")

Converti il testo in attività con scadenze e assegnatari (ad esempio, "Ottenere l'autorizzazione ambientale" → assegnato al team di conformità)

Crea modelli per flussi di lavoro ripetibili nei progetti di costruzione. 📌Ad esempio, un manager può creare un modello di offerta di costruzione in ClickUp Docs e riutilizzarlo in modo coerente per progetti futuri

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per aiutarti a redigere rapidamente una bozza basata su progetti passati o note inserite. Le sue capacità generative di IA, abbinate all'accesso a più LLM di ultima generazione di ChatGPT, Claude, Gemini e altri, consentono di sintetizzare dati di costruzione complessi, generare obiettivi di progetto chiari e attuabili e persino adattare il tono e il formato per soddisfare le aspettative dei client o gli standard normativi.

Redigi proposte di progetto e obiettivi in pochi secondi, basta chiedere a ClickUp Brain

Passaggio 2: Sviluppare una struttura dettagliata di suddivisione del lavoro (WBS)

Una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) divide il progetto in attività più piccole e gestibili per semplificarne l'esecuzione.

Per crearne uno, inizia da:

Identificare le fasi principali del progetto di costruzione , ad esempio preparazione del sito, fondazioni, lavori strutturali, installazioni MEP e finiture

Suddividi ogni fase in attività di ClickUp gestibili come scavo, getto di calcestruzzo e rinforzo in acciaio come scavo, getto di calcestruzzo e rinforzo in acciaio

Aggiunta di campi personalizzati per elementi quali allocazione del budget, permessi richiesti, lead time dei materiali, subappaltatori chiave , ecc. Ciò fornisce un contesto alle attività e segnala i rischi nelle fasi iniziali

Assegnare responsabilità ai membri del team di costruzione definendo i ruoli di appaltatori, ingegneri e supervisori. Assicurati che ogni attività abbia un titolare chiaramente assegnato in ClickUp. Utilizza le impostazioni Osservatore in modo che tutte le parti interessate rimangano aggiornate senza bisogno di email o riunioni separate

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi in sospeso, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero andare perse nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo.

Le mappe mentali di ClickUp offrono un modo visivo, interattivo e flessibile per creare, modificare e perfezionare una WBS.

Personalizza le tue mappe mentali ClickUp in base alle esigenze del tuo piano di gestione delle costruzioni

Usa le mappe mentali di ClickUp per:

Brainstorming sulle fasi del progetto in modalità Blank

Creare una struttura gerarchica per suddividere ogni fase in attività più piccole (ad es. "Fondamenta" → "Scavo" → "Getto di calcestruzzo")

Organizza le attività con la modalità Re-Layout

Classificare le attività utilizzando colori (ad esempio, rosso per l'impianto elettrico, blu per le fondamenta, verde per le ispezioni)

📌 Ad esempio, l'attività "Installare il cablaggio elettrico" può essere collegata a "Ottenere i permessi elettrici" per indicare che il cablaggio non può iniziare fino a quando non viene ottenuto il permesso.

💡 Suggerimento professionale: vuoi velocizzare la creazione della tua WBS? Prova il modello di suddivisione del lavoro di ClickUp. Suddividi gli obiettivi più grandi in attività gestibili: utilizza il modello di suddivisione del lavoro di ClickUp per rimanere organizzato dall'inizio alla fine Personalizza le gerarchie delle attività con fasi predefinite (come Progettazione, Approvvigionamento, Esecuzione, Controllo qualità). Quindi, applica campi personalizzati per costi, durata e risorse, in modo da poter analizzare ambito, budget e sequenze affiancati fin dal primo giorno. Abbinalo alla vista Gantt in ClickUp per visualizzare le dipendenze e individuare tempestivamente i colli di bottiglia.

Passaggio 3: Sviluppare un piano di gestione dei rischi

Qui puoi identificare i potenziali pericoli, valutarne l'impatto e creare piani di emergenza.

Valuta le possibili sfide con queste domande: Quali sono i rischi principali (ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche, problemi nella catena di approvvigionamento, rischi per la sicurezza)?

Come è possibile mitigare questi rischi (fornitori di backup, formazione sulla sicurezza, tempi di buffer)?

Qual è il piano di risposta alle emergenze per i rischi critici?

📌 Ad esempio, un progetto edilizio ad alto rischio vicino a un fiume potrebbe richiedere soluzioni di drenaggio aggiuntive e misure di prevenzione delle inondazioni per evitare interruzioni del lavoro.

Passaggio 4: stabilisci un piano di allocazione delle risorse e del budget

Un budget realistico e un'allocazione efficiente delle risorse prevengono le tensioni finanziarie e garantiscono un'esecuzione fluida del progetto.

Passaggi chiave da includere: Stima dei costi diretti e dello spazio di archiviazione per materiali e attrezzature

Pianificazione dei costi indiretti per permessi, ispezioni e altre spese amministrative

Assegnare dal 5 al 10% in più per costi imprevisti

Monitoraggio delle spese in tempo reale per evitare sforamenti di budget

Puoi anche utilizzare le dashboard di ClickUp qui. Forniscono ai project manager del settore edile informazioni finanziarie in tempo reale, aiutandoli a monitorare i costi, controllare l'allocazione delle risorse e prevenire il superamento del budget. Puoi collegare attività, monitoraggio del tempo e dati sui costi in ClickUp alla tua dashboard per una visibilità immediata su come il tuo budget è distribuito tra i pacchetti di lavoro o le fasi.

Personalizza i dashboard ClickUp per monitorare ed evidenziare le metriche chiave per la tua azienda

Con le dashboard puoi:

Crea schede di budget personalizzate per monitorare le spese, i costi pianificati rispetto a quelli effettivi e il tasso di consumo del progetto

Gestisci il carico di lavoro del team e l'utilizzo delle attrezzature per evitare sovraccarichi o sottoutilizzo

Utilizza le barre di stato e i grafici di avanzamento per monitorare le tendenze di spesa e segnalare tempestivamente eventuali eccedenze. Puoi anche creare una scheda personalizzata per monitorare quali team o subappaltatori stanno rispettando i limiti di budget o di tempo

Automatizza gli avvisi per i superamenti di budget e attiva richieste di approvazione quando i costi superano i limiti predefiniti

Monitora la portata e il coinvolgimento del tuo piano di marketing per il settore edile

👀 Lo sapevate? Il 14% delle rilavorazioni nel settore edile è il risultato di dati di progetto inadeguati.

Scopri come creare un solido dashboard per il project management in questo video:

Passaggio 5: Creare una sequenza e un programma

Mantieni il progetto di costruzione in linea con gli obiettivi e rispetta le scadenze con un programma realistico.

Ecco cosa dovrebbe includere il programma che proponi: Attività del percorso critico: Identifica le attività che hanno un impatto diretto sulla data di completamento del progetto (qualsiasi ritardo in queste attività ritarderà l'intera sequenza del progetto)

Attività parallele: Ottimizza le sequenze dei progetti identificando e pianificando le attività simultanee (ad esempio, la sistemazione del paesaggio può iniziare mentre sono in corso le finiture interne finali)

Tempo di buffering: Inserisci nel programma eventuali ispezioni, approvazioni e modifiche impreviste (ad esempio, i tempi di elaborazione dei permessi, come le approvazioni ambientali)

Utilizza i grafici di Gantt di ClickUp per creare una sequenza visiva del programma proposto. Ti aiutano a identificare le attività critiche che hanno un impatto diretto sulle scadenze del progetto, consentendo ai team di concentrare le risorse dove sono più importanti.

È inoltre possibile visualizzare le percentuali di completamento e gli aggiornamenti di stato delle singole attività e attività cardine per identificare i rischi prima che si trasformino in ritardi.

Visualizza le attività cardine del progetto utilizzando i grafici Gantt di ClickUp

Con un'interfaccia drag-and-drop, i manager possono modificare la durata delle attività e riordinare le attività cardine per adattarsi alle priorità in evoluzione. Le dipendenze Finish-to-Start garantiscono una sequenza logica, come ad esempio la necessità che il cemento si asciughi prima di iniziare la struttura.

📌 Ad esempio, se un ritardo del fornitore posticipa di una settimana la consegna dei materiali, ClickUp sposta automaticamente le attività dipendenti e aggiorna la sequenza, tenendo tutti informati.

Passaggio 6: implementare un piano di controllo della qualità

Un controllo di qualità inadeguato può causare difetti, costose rilavorazioni, responsabilità legali e potenziali rischi per la sicurezza. Un piano di controllo della qualità ben definito identifica e mitiga in modo proattivo i problemi prima che si aggravino.

Ecco a cosa prestare attenzione: Prove sui materiali: Garantire la conformità agli standard del settore, alle specifiche del progetto e ai requisiti normativi (la qualità dei materiali influisce sulla durata dell'edificio)

Ispezioni regolari: Prevenite difetti di qualità, rischi per la sicurezza e ritardi nei progetti con ispezioni di routine da parte dei supervisori del sito e degli ingegneri della qualità

Controllo dei documenti: mantieni registri aggiornati per aiutare i team a monitorare le modifiche, gestire le controversie e fornire prove di conformità

📌 Come passaggio finale, i manager dovrebbero creare una lista di controllo per il passaggio di consegne del progetto di costruzione. Questo aiuta a verificare che tutti i risultati finali, la documentazione e le ispezioni finali siano completi prima di consegnare il progetto al client o ai facility manager.

📖 Leggi anche: Metodi comuni di consegna dei progetti di costruzione per architetti

Modi alternativi per sviluppare un piano di gestione della costruzione

Se i passaggi sopra indicati sembrano richiedere troppo tempo e troppo lavoro, il modello di gestione delle costruzioni di ClickUp offre una soluzione più rapida. Semplifica i flussi di lavoro complessi offrendo visualizzazioni predefinite, campi personalizzabili e strumenti di collaborazione in tempo reale.

Grazie alle viste integrate Calendario, Elenco, Bacheca e Sequenza, i team possono facilmente allocare le risorse, monitorare lo stato di avanzamento e modificare le pianificazioni.

Riduci le inefficienze e garantisci il rispetto delle scadenze dei progetti con il modello di gestione delle costruzioni ClickUp

Ecco come puoi utilizzare questo modello di gestione delle costruzioni:

Utilizza le viste Calendario e Sequenza per impostare scadenze realistiche, monitorare le attività cardine e modificare i programmi in tempo reale per evitare ritardi

Grazie ai campi personalizzati e alla vista Elenco integrati, i responsabili possono supervisionare i budget, l'assegnazione della manodopera e l'approvvigionamento dei materiali per la distribuzione delle risorse

La vista Bacheca consente ai team di costruzione di assegnare attività, aggiornare lo stato dei progetti e comunicare lo stato di avanzamento a colpo d'occhio, riducendo le incomprensioni

Utilizza documenti predefiniti e aggiornamenti in tempo reale per documentare i protocolli di sicurezza, le liste di controllo di conformità e i rapporti sugli incidenti

📌 Allo stesso modo, ClickUp offre diversi modelli di budget per l'edilizia per visualizzare la ripartizione dei costi in fogli di calcolo intelligenti. I manager possono utilizzarli per monitorare le stime dei costi per l'intero ciclo di vita dei progetti.

🧠 Curiosità: Gustave Eiffel, l'autore della Torre Eiffel, costruì un appartamento privato per sé sulla sua sommità.

Implementazione dei piani di gestione delle costruzioni

Ora che abbiamo creato un piano di gestione della costruzione, vediamo come applicarlo a un progetto.

1. Strategie per una gestione efficace in cantiere

Senza strategie in loco, i cantieri diventano caotici, inefficienti e potenzialmente pericolosi. Linee guida chiare aiutano a stabilire protocolli di sicurezza, qualità e comunicazione. In sostanza, influenzano direttamente l'esito positivo o negativo di un progetto.

Ecco cosa puoi fare per implementarli:

Definisci aree designate per lo spazio di archiviazione dei materiali, il funzionamento delle attrezzature e il movimento del personale per ridurre al minimo la congestione e migliorare la sicurezza

Traccia le consegne dei materiali e i livelli delle scorte per evitare carenze e ritardi

Effettua una manutenzione regolare delle attrezzature per prevenire guasti

2. Monitoraggio dello stato di avanzamento e adattamento dei piani durante la costruzione

I progetti di costruzione raramente si svolgono come immaginato. Sfide impreviste, come ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche, carenze di materiali o modifiche di progettazione, sono inevitabili.

Adattare i piani in tempo reale consente ai project manager di mitigare questi rischi, garantendo che il progetto rimanga in linea con gli obiettivi. Il monitoraggio regolare fornisce dati preziosi sulle prestazioni, consentendo decisioni informate e adeguamenti proattivi.

Puoi utilizzare la vista Bacheca di ClickUp qui. Si tratta di uno strumento di gestione visiva del flusso di lavoro con un layout in stile Kanban che consente ai team di organizzare e monitorare le attività attraverso varie fasi. Le attività sono presentate come schede all'interno di colonne personalizzabili per le diverse fasi del progetto.

Trascina le schede delle attività nelle colonne che rappresentano le fasi del progetto con la vista Bacheca di ClickUp

Con la vista Bacheca di ClickUp, puoi:

Etichette con codice colore e tag di priorità per identificare rapidamente le attività critiche o i potenziali ritardi

Imposta i limiti del lavoro in corso (WIP) sulle colonne per evitare il sovraccarico dei team e identificare i colli di bottiglia

Osserva dove si accumulano le attività per individuare le aree che richiedono maggiore attenzione

Allega file e documentazione alle schede per accedere facilmente alle informazioni sul progetto

Allo stesso modo, la vista Sequenza di ClickUp fornisce una rappresentazione lineare e visiva delle attività e della loro durata. Le visualizza come barre orizzontali lungo una sequenza cronologica, consentendo una chiara visualizzazione delle dipendenze delle attività, delle sovrapposizioni e dei potenziali conflitti di pianificazione.

Come un software dedicato alla pianificazione delle costruzioni, la visualizzazione Sequenza aiuta a monitorare lo stato di avanzamento rispetto alle scadenze pianificate e ad adattarsi a ritardi o cambiamenti imprevisti.

💡 Suggerimento professionale: le automazioni di ClickUp ti aiutano a gestire in modo proattivo i flussi di lavoro di costruzione: Assegnazione delle attività in cantiere in base alla disponibilità e alle competenze dei lavoratori

Impostazione di trigger per riassegnare il lavoro se un'attività è contrassegnata come "Ritardata" o "Bloccata"

Invio di notifiche automatiche ai project manager al completamento delle attività cardine

Generazione automatica di liste di controllo di sicurezza giornaliere e loro assegnazione ai supervisori del cantiere

Triggerare avvisi di riordino quando i livelli di inventario scendono al di sotto di una soglia prestabilita Automatizza le azioni ripetitive come l'assegnazione delle attività, l'invio di aggiornamenti o la modifica degli stati con le automazioni di ClickUp

3. Coordinamento tra diversi team e appaltatori

I progetti di costruzione coinvolgono numerosi team specializzati, ciascuno con i propri programmi e le proprie attività. Senza un adeguato coordinamento, il lavoro richiesto da ciascuno di essi può entrare in conflitto, causando ritardi, errori e aumento dei costi.

Le considerazioni chiave per risolvere questo problema sono:

Con quale frequenza verranno condivisi gli aggiornamenti sul progetto?

La frequenza delle comunicazioni dipende dalla complessità del progetto, dalle aspettative degli stakeholder e dalla natura degli aggiornamenti.

Chi è responsabile della reportistica sullo stato di avanzamento dei lavori?

Definire chiaramente ruoli e responsabilità previene le lacune informative e garantisce la responsabilità.

Quali canali saranno utilizzati per la comunicazione?

La scelta dei canali di comunicazione adeguati garantisce una condivisione efficiente delle informazioni e l'accessibilità per tutte le parti interessate.

All'interno dell'ecosistema ClickUp, utilizza @menzioni nei commenti delle attività in thread per eliminare lunghe catene di email o telefonate, notificando gli aggiornamenti, richiedendo il loro contributo o assegnando loro attività.

📌 Ad esempio, se il piano di cablaggio cambia, il supervisore del sito può taggare il team elettrico direttamente in un commento all'attività o nel canale di chat ClickUp pertinente, garantendo visibilità immediata e una risposta più rapida.

Quando un commento richiede un'azione specifica, come "Verificare il posizionamento del tondino", un utente può assegnarlo direttamente al membro del team o all'appaltatore pertinente utilizzando i commenti assegnati in ClickUp.

Crea elementi di azione all'istante e assegnali ad altri o a te stesso con ClickUp Assegna commenti

In questo modo si crea un'attività chiara e responsabile che può essere monitorata, risolta e controllata. ClickUp Assign Comments elimina anche l'ambiguità dei semplici commenti e li trasforma in passaggi concreti, assicurando che tutti comprendano le proprie responsabilità.

Sfide e soluzioni nella gestione delle costruzioni

I progetti di costruzione sono complessi e coinvolgono più parti interessate, scadenze strette, vincoli di budget e rischi imprevedibili. Per una gestione ottimale, comprendi queste sfide e preparati con le soluzioni adeguate.

1. Ritardi nella pianificazione e superamento dei costi

Quando i programmi subiscono ritardi, i costi aumentano inevitabilmente a causa dell'estensione dell'orario di lavoro, del noleggio delle attrezzature e delle potenziali penali. Le ripercussioni possono essere gravi, con un intervallo che va dalle relazioni tese con i client alle perdite finanziarie e alle controversie legali.

✅ Per affrontare questo problema, i manager possono:

Implementa un sistema visivo come i grafici Gantt di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e identificare potenziali colli di bottiglia

Adotta un rigoroso processo di gestione del cambiamento che includa documentazione dettagliata, analisi dell'impatto e approvazione delle parti interessate per tutte le modifiche

Utilizza un software di project management che fornisce dati in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto, sul budget e sull'allocazione delle risorse

2. Carenza di manodopera e deficit di competenze

La mancanza di personale qualificato può compromettere seriamente la qualità e la sicurezza dei progetti.

👀 Lo sapevi? Il 45% degli appaltatori ha rifiutato lavori perché non è riuscito a trovare lavoratori qualificati.

✅ Il settore edile può:

Offri formazione in loco e apprendistati per sviluppare artigiani qualificati

Collabora con scuole professionali e sindacati per attirare nuovi talenti

Utilizza l'automazione e la prefabbricazione per ridurre la dipendenza dal lavoro manuale

3. Rischi per la sicurezza e incidenti

Gli incidenti causano infortuni e decessi, con conseguenti ritardi nei progetti, aumento dei costi assicurativi e danni alla reputazione. Una formazione inadeguata in materia di sicurezza, la mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e una cattiva gestione del cantiere contribuiscono ad aumentare questi rischi.

✅ Per un ambiente più sicuro, i manager devono:

Organizza briefing quotidiani sulla sicurezza e riunioni informative per rafforzare le procedure di sicurezza e affrontare rischi specifici

Implementa una politica rigorosa in materia di DPI e assicurati che tutto il personale sia dotato dei dispositivi di sicurezza adeguati e addestrato al loro corretto utilizzo

Effettua ispezioni e controlli di sicurezza regolari per identificare e affrontare in modo proattivo i potenziali pericoli

🧠 Curiosità: Il caratteristico colore "International Orange" del Golden Gate Bridge? È stato un caso fortuito. Non era previsto nel progetto originale, ma a volte le cose migliori non sono pianificate!

Crea i flussi di lavoro dei tuoi progetti di costruzione con ClickUp

La gestione di un progetto di costruzione non è un'attività semplice: richiede una pianificazione precisa, la gestione delle risorse, la collaborazione in tempo reale e la capacità di adattarsi a sfide impreviste.

ClickUp si adatta a queste complessità offrendo una soluzione all-in-one su misura per i team di costruzione.

La piattaforma offre tutto in un unico spazio, dagli strumenti di collaborazione e analisi dei dati in tempo reale agli strumenti di IA per l'edilizia. Consente di risparmiare tempo e ridurre i costi perché non è più necessario passare da un'app all'altra.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis e inizia una gestione consapevole.