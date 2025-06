i 10 migliori software per general contractor per il project management nel 2025

I cantieri edili sono ambienti ad alta pressione, con scadenze strette, priorità mutevoli e coordinamento costante. Quando le cose vanno male, la comunicazione errata può portare a costosi ritardi, controversie o persino rischi per la sicurezza.

Come garantire che i progetti procedano senza intoppi? La risposta non è la microgestione, ma una migliore collaborazione. Scegliere il software per general contractor giusto può semplificare la comunicazione, chiarire le aspettative e allineare manager e appaltatori.

In questo blog analizzeremo le 10 migliori soluzioni per aiutare il tuo team a rispettare le scadenze, il budget e a stare un passo avanti alla concorrenza.

I migliori software per appaltatori generali in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori software per appaltatori generali.

Software Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi ClickUp Semplificazione dei flussi di lavoro contrattuali Piattaforma all-in-one: gestione dei contratti, automazione, IA, dashboard e modelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Procore Project management per l'edilizia oltre 400 integrazioni, monitoraggio dei costi, richieste di informazioni, invio di documenti, elenchi di cose da fare Nessun piano Free; prezzi personalizzati Buildertrend Costruttori edili e ristrutturatori Portale client per approvazioni/pagamenti, monitoraggio dei lead, proposte Nessun piano gratuito; prezzi personalizzati Contractor Foreman Appaltatori di piccole e medie dimensioni con un budget limitato oltre 50 funzionalità/funzioni, conformità OSHA, integrazione QuickBooks Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 99 $/mese (fatturazione trimestrale) Jobber Appaltatori di servizi che gestiscono più lavori Follow-up automatizzati, app mobile, gestione dei client Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 39 $/utente/mese Bluebeam Gestione dei documenti di costruzione e delle annotazioni Annotazioni PDF in tempo reale, strumenti di misurazione, controllo delle versioni Nessun piano gratuito; piani a pagamento a partire da 260 $/utente/anno CMiC Grandi imprese di costruzione che necessitano di una gestione di livello ERP ERP completo: finanze, buste paga, contabilità multiprogetto Nessun piano gratuito; prezzi personalizzati PlanGrid Collaborazione in tempo reale sul campo e accesso ai progetti Modalità offline, controllo intelligente delle versioni, report giornalieri Nessun piano Free; prezzi personalizzati Fieldwire Gestione delle attività incentrata sui campi e liste di controllo Mobile-first, sincronizzazione offline, elenchi di controllo, ispezioni Piano Free disponibile (Basic); piani a pagamento a partire da 39 $/utente/mese Jonas Premier Contabilità edile e monitoraggio finanziario ERP cloud, contabilità multi-entità, determinazione dei costi di commessa in tempo reale Nessun piano Free; piani a pagamento a partire da 125 $/utente/mese

Cosa cercare in un software per appaltatori generali?

Il software che scegliete dovrebbe ridurre gli attriti tra i team e supportare l'efficienza a lungo termine per processi di costruzione più fluidi.

Ecco cosa dovrebbe offrire il miglior software per appaltatori generali:

Funzionalità/funzioni di project management: monitoraggio delle attività, pianificazione e gestione dei documenti per tenere tutto organizzato

Comunicazione in tempo reale: messaggistica istantanea, notifiche e aggiornamenti per ridurre ritardi e malintesi

Budgeting e monitoraggio dei costi: monitoraggio delle spese, gestione delle offerte e reportistica finanziaria per evitare il superamento dei costi

Strumenti di gestione dei campi: accesso mobile, registri del sito e report giornalieri per un coordinamento in loco senza intoppi

Funzionalità di integrazione: compatibilità con software di contabilità, strumenti di progettazione e altre piattaforme essenziali

Monitoraggio della conformità e della sicurezza: funzionalità di valutazione dei rischi, reportistica di costruzione e conformità normativa per un cantiere più sicuro

Interfaccia intuitiva: un design pulito e intuitivo che garantisce una rapida adozione sia dai team in ufficio che sul campo

👀 Lo sapevi? Il 70% degli appaltatori afferma che la carenza di manodopera è una delle loro maggiori sfide. L'utilizzo di un software per la gestione e la pianificazione della forza lavoro può aiutare a massimizzare l'efficienza e colmare questa lacuna per i tuoi team.

I 10 migliori software per appaltatori generali

Analizziamo i 10 migliori software per general contractor per gestire con facilità progetti, budget e team:

1. ClickUp (ideale per semplificare i flussi di lavoro dei contratti)

Prova subito ClickUp Gestisci facilmente tutti i tuoi contratti con la soluzione di gestione dei contratti di ClickUp

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica la gestione dei contratti riunendo tutte le fasi (proposta, approvazione e invio) in un unico flusso di lavoro organizzato.

Il cuore di questo sistema è ClickUp Docs, dove tutti i contratti sono conservati in uno spazio organizzato invece di essere sparsi in thread di email. I tuoi team possono creare, modificare e gestire contratti con pagine nidificate, segnalibri e strumenti di formattazione intelligenti.

Ancora più importante, questi documenti si collegano direttamente ai flussi di lavoro, mantenendo sincronizzate le attività e le approvazioni relative ai contratti senza confusione tra le versioni.

Crea, modifica e condividi contratti in tempo reale con ClickUp Docs

Ma redigere e organizzare i contratti è solo l'inizio: ottenere l'approvazione e monitorarli in modo efficiente è altrettanto fondamentale. È qui che le automazioni di ClickUp possono essere l'arma perfetta nel tuo arsenale.

Supponiamo che tu stia gestendo un progetto di costruzione con molte attività e team. Con AI Assign in ClickUp, puoi abbinare automaticamente i lavori, come quelli idraulici o elettrici, alla squadra giusta in base alle loro competenze e disponibilità. IA Prioritize ti aiuta a vedere quali attività sono più urgenti, in modo da affrontare prima quelle importanti. E con Assign, puoi delegare rapidamente le nuove attività non appena si presentano. Insieme, questi strumenti rendono più facile mantenere il tuo progetto in carreggiata e il tuo team organizzato.

Automatizza le approvazioni dei contratti, i promemoria e i flussi di lavoro con le automazioni di ClickUp

*"Ma dov'è l'IA in tutto questo?", ti starai chiedendo. Scopri ClickUp Brain, l'assistente IA nativo che porta la gestione dei contratti a un livello superiore. Può rivedere i contratti, riepilogare/riassumere gli aggiornamenti dei progetti e automatizzare le azioni da intraprendere in base alle modifiche contrattuali.

Hai bisogno di un modello di contratto veloce? Lascia che ClickUp Brain lo faccia per te:

Genera bozze di contratti e riepiloghi/riassunti all'istante con ClickUp Brain basato sull'IA

Poiché ogni contratto prevede una serie di elementi da portare a termine (negoziazioni, approvazioni, rinnovi), è fondamentale tenerli sotto controllo.

Le attività di ClickUp offrono un modo strutturato per monitorare lo stato di avanzamento con stati personalizzati, assegnatari e dipendenze. Che un contratto richieda una revisione legale o una firma da parte dell'ufficio finanziario, tutto viene registrato, assegnato e automatizzato per evitare colli di bottiglia.

Puoi anche monitorare il tempo dedicato alle attività relative ai contratti per migliorare l'efficienza e allocare le risorse in modo efficace.

Con così tante parti in movimento, è essenziale avere una panoramica chiara delle attività contrattuali. I dashboard di ClickUp forniscono visibilità in tempo reale sullo stato dei contratti, sulle scadenze e sui dettagli finanziari chiave.

Visualizza lo stato dei contratti e le scadenze in tempo reale con le dashboard di ClickUp

I widget personalizzabili rendono facile per questo software di gestione per appaltatori generali monitorare le approvazioni in sospeso, i rinnovi imminenti e i valori complessivi dei contratti, tutto in un unico posto.

Oltre al monitoraggio, acquisire i dettagli corretti fin dall'inizio elimina la confusione in seguito. I campi personalizzati di ClickUp consentono ai team di archiviare informazioni essenziali sui contratti, come date di rinnovo, contatti chiave e requisiti di conformità.

Questa personalizzazione consente un notevole risparmio sui costi, fino al 50%, consolidando tre strumenti in un'unica potente piattaforma che offre più funzionalità/funzioni a un prezzo ragionevole.

Invece di cercare nei contratti i dettagli cruciali, questo strumento intelligente per il flusso di lavoro garantisce che tutto sia strutturato, ricercabile e immediatamente accessibile.

Ottieni un modello gratuito Semplifica la gestione dell'invio dei contratti con il modello di modulo di richiesta contratto di ClickUp

Hai bisogno di iniziare subito? Il modello di modulo di richiesta di contratto ClickUp garantisce che i team inviino richieste di contratto complete e standardizzate per semplificare ulteriormente il processo contrattuale.

Raccogliendo in anticipo tutti i dettagli necessari, i team legali ricevono richieste chiare e strutturate, riducendo i ritardi causati da informazioni mancanti.

Utilizza questo modello per:

Archivia, monitora e gestisci senza sforzo i contratti durante tutto il loro ciclo di vita

Tieni tutti gli stakeholder (clienti, fornitori e partner) organizzati in un unico posto

Rispetta le scadenze e i rinnovi per mantenere la massima efficienza

Ottieni un modello gratuito Assicurati che più contratti vengano gestiti con facilità utilizzando il modello di gestione dei contratti ClickUp

Per il monitoraggio end-to-end dei contratti, il modello di gestione dei contratti ClickUp offre un flusso di lavoro pronto all'uso che copre l'intero ciclo di vita, dalla stesura alla approvazione finale.

Grazie all'automazione, al collegamento dei documenti e alle viste personalizzate, i team possono gestire più contratti senza affogare in fogli di calcolo o email.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Personalizza la gestione dei contratti in base al tuo processo di approvazione e revisione con flussi di lavoro flessibili

Collabora sui contratti in tempo reale con i membri del team per ridurre i ritardi

Archivia, monitora e gestisci tutti i contratti in un unico luogo sicuro

Automatizza promemoria, follow-up e richieste di approvazione

Misura il tempo dedicato alle attività contrattuali per migliorare l'efficienza

Tieni traccia delle attività cardine dei contratti utilizzando il Calendario, il grafico Gantt e le viste Attività cardine

Integra ClickUp con strumenti come DocuSign, Slack, Google Drive e altri ancora

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovarlo leggermente complesso a causa delle numerose opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Alistair Wilson, consulente per la trasformazione digitale, Compound, afferma:*

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e tracciare i registri temporali degli appaltatori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

Abbiamo valutato diverse opzioni e abbiamo ritenuto che, nel complesso, ClickUp ci offrisse la giusta combinazione di potenza e flessibilità. Avevamo anche bisogno di risolvere il problema del monitoraggio del tempo per misurare e registrare i tempi dei collaboratori esterni senza bisogno di app e servizi esterni aggiuntivi. Il monitoraggio del tempo nativo di ClickUp funziona perfettamente su dispositivi mobili, tablet e desktop.

2. Procore (Il migliore per la gestione dei progetti di costruzione)

via Procore

Procore è una buona scelta per gli appaltatori generali che si occupano di tutto, dalla definizione del budget e della pianificazione alla gestione dei documenti e al CRM per l'edilizia.

Con strumenti per il monitoraggio dei costi, le richieste di informazioni, le presentazioni e gli elenchi di cose da fare, Procore elimina le congetture dalla gestione dei progetti di costruzione.

Procore si integra con oltre 400 strumenti di terze parti, semplificando i flussi di lavoro su diverse piattaforme. Si connette con software di contabilità come QuickBooks e Sage, strumenti di progettazione come Bluebeam e suite di produttività come Microsoft 365.

Migliori funzionalità/funzioni di Procore

Archivia, condividi e monitora i documenti di costruzione come progetti, richieste di informazioni e documenti di presentazione

Gestisci i programmi, i pagamenti e la conformità dei subappaltatori in un'unica dashboard

Tieni traccia dei costi effettivi, monitora le fatture e controlla i budget con strumenti di contabilità integrati

Limiti di Procore

Il prezzo di Procore può rappresentare un investimento significativo, in particolare per le piccole imprese

Curva di apprendimento ripida per utilizzare appieno tutte le funzionalità

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Una recensione di TrustRadius dice:

Procore è adatto a ogni progetto di costruzione. Semplifica la comunicazione e ti aiuta a portare a termine il lavoro!

Procore è adatto a ogni progetto di costruzione. Semplifica la comunicazione e porta a termine il lavoro!

3. Buildertrend (Ideale per costruttori edili e ristrutturatori)

via Buildertrend

Su misura per le aziende di costruzione e ristrutturazione residenziale, Buildertrend semplifica la pianificazione, la definizione del budget e la comunicazione con i client.

Una funzionalità/funzione distintiva del suo portale client è la possibilità per i proprietari di immobili di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, approvare ordini di modifica ed effettuare pagamenti online, perché a nessuno piacciono le telefonate e le email infinite.

Questo software di gestione per appaltatori generali aiuta anche le aziende a generare e monitorare i lead, inviare proposte professionali e gestire i subappaltatori. Questo lo rende ideale per le imprese di costruzioni residenziali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buildertrend

Pianifica le attività, registra lo stato di avanzamento giornaliero e gestisci gli elenchi delle cose da fare per semplificare i flussi di lavoro dei progetti

Gestisci budget, fatture e supervisiona il project management dei subappaltatori per mantenere le finanze organizzate

Collabora e comunica in tempo reale con i client

Limiti di Buildertrend

Le numerose funzionalità/funzioni potrebbero richiedere tempo per essere padroneggiate completamente

Alcuni utenti segnalano difficoltà con il processo di integrazione di QuickBooks nella versione del software per l'edilizia per Mac

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e numero di recensioni di Buildertrend

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildertrend?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che Buildertrend sia un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda l'edilizia. Offre un ottimo modo per effettuare selezioni, gestire un calendario e visualizzare tutti i documenti. Consente anche di effettuare ordini di acquisto e modificare gli ordini.

Adoro il fatto che Buildertrend sia un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda l'edilizia. Offre un ottimo modo per effettuare selezioni, gestire un calendario e visualizzare tutti i documenti. Consente anche di effettuare ordini di acquisto e modificare gli ordini.

🧠 Curiosità: solo il 30% degli appaltatori porta a termine i progetti nei tempi e nei limiti di budget previsti. Il software giusto può fare davvero la differenza.

4. Contractor Foreman (Ideale per piccoli e medi appaltatori con un budget limitato)

tramite Contractor Foreman

Contractor Foreman è un'alternativa conveniente ai software di alta gamma per l'edilizia, che offre un grande valore senza un tag di prezzo elevato. Progettato per le piccole aziende di gestione delle costruzioni che desiderano passare al digitale, copre la pianificazione, la stima, il calcolo dei costi di lavoro, la fatturazione e il monitoraggio della conformità, senza prosciugare il tuo budget.

Il suo modulo di sicurezza garantisce la conformità OSHA, mentre le tabelle orarie integrate e il monitoraggio del personale semplificano la gestione delle buste paga. Contractor Foreman potrebbe non avere le analisi approfondite dei software premium, ma la sua convenienza lo rende la scelta intelligente per gli appaltatori che hanno bisogno di strumenti reali a un prezzo realistico.

Inoltre, si integra con QuickBooks, così la tua contabilità sarà sempre perfetta.

Contractor Foreman: le migliori funzionalità/funzioni

Ottieni oltre 50 funzionalità/funzioni, inclusi strumenti per la gestione di interi progetti, la pianificazione e la gestione finanziaria

Consenti ai client di visualizzare gli aggiornamenti e i documenti dei progetti ed effettuare pagamenti online

Fornisci applicazioni mobili per i team sul campo e in ufficio

Limiti di Contractor Foreman

La piattaforma rallenta durante il caricamento di set di dati di grandi dimensioni

Alcuni utenti hanno notato difficoltà di integrazione con QuickBooks

Prezzi di Contractor Foreman

Standard: 99 $/mese (pagamento trimestrale)

In più: 155 $/mese (pagamento trimestrale)

Pro: 212 $/mese

Unlimited: 312 $/mese

Valutazioni e numero di recensioni di Contractor Foreman

G2: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 710 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Contractor Foreman?

Una recensione su G2 dice:

Mi piace molto questo software aziendale per appaltatori generali perché è facile da usare, versatile e ha tutto in un unico posto, quindi non dobbiamo destreggiarci tra più programmi. Tutto il nostro team può accedere ai dettagli del progetto in qualsiasi momento, il che garantisce il corretto svolgimento delle attività. L'abbiamo anche integrato con CompanyCam, quindi tutte le nostre foto vengono trasferite direttamente sulla piattaforma, il che è stato di grande aiuto.

Mi piace molto questo software aziendale per appaltatori generali perché è facile da usare, versatile e ha tutto in un unico posto, quindi non dobbiamo destreggiarci tra più programmi. Tutto il nostro team può accedere ai dettagli del progetto in qualsiasi momento, il che garantisce il corretto svolgimento delle attività. Lo abbiamo anche integrato con CompanyCam, quindi tutte le nostre foto vengono trasferite direttamente sulla piattaforma, il che è stato di grande aiuto.

📮Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 piattaforme o meno. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

5. Jobber (ideale per gli appaltatori di servizi che gestiscono più lavori)

via Jobber

A differenza della maggior parte dei software per appaltatori generali realizzati per progetti su larga scala, Jobber si rivolge alle aziende di servizi: idraulici, elettricisti, specialisti HVAC e paesaggisti che gestiscono quotidianamente più lavori di piccole dimensioni.

Aiuta gli appaltatori a pianificare i lavori, inviare preventivi, riscuotere i pagamenti e tenere aggiornati i clienti in un unico posto. Una funzionalità/funzione distintiva è il follow-up automatico, che invia promemoria ai clienti per fatture, appuntamenti o servizi imminenti.

Jobber dispone anche di un'app mobile, che lo rende utile per i team sul campo per accedere ai dettagli del lavoro in movimento. Se la tua azienda opera con tempi di consegna rapidi e clienti abituali, Jobber garantisce che nessun lavoro venga trascurato.

Migliori funzionalità/funzioni di Jobber

Gestisci i programmi del team e assegna i compiti

Migliora il processo di fatturazione e offri opzioni di pagamento online

Tieni traccia delle informazioni sui clienti e della cronologia dei servizi con gli strumenti di gestione dei clienti

Limiti di Jobber

Alcuni utenti desiderano maggiore flessibilità nei moduli e nei modelli di gestione delle costruzioni

L'app richiede una connessione Internet per funzionare correttamente

Prezzi di Jobber

Piani individuali:

Grow: 199 $/mese per utente

Connettiti: 119 $ al mese per utente

Core: 39 $ al mese per utente

Piani per team:

In più: 599 $/mese per utente (fino a 15 utenti)

Grow: 349 $/mese per utente (fino a 10 utenti)

Connect: 169 $/mese per utente (fino a 5 utenti)

Valutazioni e recensioni di Jobber

G2: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jobber?

Una recensione su G2 dice:

Adoro la sua personalizzazione. La possibilità di trovare processi creativi per risolvere problemi reali. La codifica a colori dei lavori per poter monitorare i modelli e migliorare l'efficienza. È la funzione che ha reso gestibile questa attività da un ufficio.

Adoro la sua personalizzazione. La possibilità di trovare processi creativi per risolvere problemi reali. La codifica a colori dei lavori per poter monitorare i modelli e migliorare l'efficienza. È la funzione che ha reso questa attività gestibile da un ufficio.

👀 Lo sapevi? Il settore delle costruzioni rappresenta il 13% del PIL globale , eppure è uno dei meno digitalizzati, con conseguenti enormi inefficienze.

6. Bluebeam (ideale per la gestione dei documenti di costruzione e delle annotazioni)

via Bluebeam

Invece di destreggiarti tra progetti cartacei e infinite email, Bluebeam ti consente di visualizzare, annotare e collaborare su file PDF in tempo reale.

I suoi strumenti di misurazione intelligenti consentono agli appaltatori di calcolare i materiali necessari direttamente dai progetti. Inoltre, il controllo delle versioni garantisce che tutti lavorino sui piani più aggiornati.

È utile per appaltatori generali, architetti e ingegneri che gestiscono quotidianamente richieste di informazioni, presentazioni e disegni di costruzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bluebeam

Modifica i PDF con strumenti avanzati per creare, modificare e annotare documenti

Collabora in tempo reale con i membri del team su documenti condivisi con Studio Sessions

Misura con precisione grazie a strumenti accurati per preventivi e stime

Limiti di Bluebeam

Le funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere tempo per essere apprese

Può essere impegnativo per le risorse di sistema, causando potenziali problemi di prestazioni

Prezzi Bluebeam

Funzionalità di base: 260 $ per utente (fatturato annualmente)

Core: 330 $ per utente (fatturato annualmente)

Completo: 440 $ per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni Bluebeam e numero di recensioni

G2: 4,6/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 970 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bluebeam?

Una recensione di Capterra dice:

Bluebeam è stato ottimo per la collaborazione tra i reparti della nostra azienda e con i client.

Bluebeam è stato ottimo per la collaborazione tra i reparti della nostra azienda e con i client.

🧠 Curiosità: CEMEX, una delle principali società di costruzioni e ingegneria, ha ridotto il time-to-market del 15% con ClickUp.

7. CMiC (Ideale per grandi imprese di costruzioni che necessitano di una gestione di livello ERP)

via CMiC

CMiC è un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) completo per l'edilizia, progettato per grandi imprese di costruzioni che gestiscono operazioni e finanze complesse.

Va oltre la pianificazione e il budgeting dei lavori di costruzione. Il software per general contractor offre un monitoraggio finanziario approfondito, l'elaborazione delle buste paga e analisi basate sull'IA che aiutano le aziende a monitorare la redditività dei progetti, gestire il flusso di cassa e ridurre i rischi.

CMiC supporta anche la contabilità multi-azienda e multi-progetto, rendendolo ideale per le aziende che lavorano contemporaneamente su più progetti su larga scala.

Le migliori funzionalità/funzioni di CMiC

Integra finanze, team di progetto e risorse umane con soluzioni ERP

Gestisci i controlli di progetto con strumenti per il budgeting, le previsioni e la gestione delle modifiche

Ottimizza le operazioni sul campo con soluzioni mobili per l'inserimento e l'accesso ai dati in loco

Limiti di CMiC

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto alla concorrenza

Il software potrebbe richiedere un periodo di implementazione più lungo

Prezzi CMiC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni CMiC

G2: 3,3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,1/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di CMiC?

Una recensione su G2 dice:

CMiC è facile da navigare. Il layout è intuitivo e relativamente personalizzabile. Scaricare e caricare file è facile, con diversi modi per accedere ai file.

CMiC è facile da navigare. Il layout è intuitivo e relativamente personalizzabile. Scaricare e caricare file è facile, con diversi modi per accedere ai file.

8. PlanGrid (ideale per la collaborazione in tempo reale sul campo e l'accesso ai progetti)

tramite PlanGrid

PlanGrid (ora parte di Autodesk Construction Cloud) è progettato per i team in loco che necessitano di accesso immediato a progetti, elenchi di cose da fare e aggiornamenti sui progetti. Il suo controllo intelligente delle versioni garantisce che tutti, sul campo o in ufficio, lavorino sempre con i disegni e i documenti più recenti.

Una delle sue funzionalità/funzioni principali è la modalità offline. Consente ai team di accedere e modificare i documenti di progetto senza una connessione Internet, sincronizzando le modifiche una volta tornati online.

Migliori funzionalità/funzioni di PlanGrid

Accedi e gestisci progetti e documenti da qualsiasi dispositivo

Registra e monitora i problemi con foto e note

Crea e condividi report giornalieri, liste di controllo e moduli

Limiti di PlanGrid

Alcuni utenti trovano i prezzi più alti rispetto a strumenti simili

Funzionalità limitate quando si è offline o con una connessione Internet scadente

Prezzi di PlanGrid

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PlanGrid

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

9. Fieldwire

via Fieldwire

Fieldwire è una piattaforma di gestione delle costruzioni incentrata sul campo, progettata per semplificare la comunicazione e la gestione delle attività in cantiere. È particolarmente efficace nel collegare capisquadra e squadre sul campo con i project manager, consentendo aggiornamenti in tempo reale e una risoluzione efficiente dei problemi.

A differenza di alcuni sistemi ERP completi, Fieldwire eccelle nelle operazioni sul campo in mobilità, concentrandosi sul monitoraggio quotidiano dello stato di avanzamento, sugli elenchi delle attività da completare e sulle ispezioni, rendendolo ideale per la collaborazione e l'efficienza in loco.

Migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Assegna, monitora e aggiorna le attività con foto e note direttamente dal campo

Utilizza strumenti per elenchi di cose da fare e ispezioni per semplificare i processi di controllo qualità e chiusura.

Consente agli utenti di continuare a lavorare in aree con connessione Internet scarsa o assente, sincronizzando i dati quando si riconnettono.

Limiti di Fieldwire

Meno robusto per contabilità complessa, offerte o gestione finanziaria dettagliata rispetto alle soluzioni ERP complete

Potrebbe essere necessaria l'integrazione con altri software per operazioni complete in ufficio

Prezzi di Fieldwire

Base

Pro: 39 $ al mese

Business: 59 $ al mese

Business Plus: 89 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: Nessuna recensione disponibile

Capterra: Nessuna recensione disponibile

👀 Lo sapevi? I droni, l'IA e l'AR stanno trasformando l'appalto generale, aiutando i team a ridurre i tempi dei sondaggi fino al 98%.

10. Jonas Premier (Il migliore per la contabilità edile e il monitoraggio finanziario)

via Jonas Premier

Jonas Premier è uno strumento di gestione delle costruzioni incentrato sulla contabilità, pensato per gli appaltatori che necessitano di reportistica finanziaria dettagliata, calcolo dei costi di commessa e gestione delle buste paga.

A differenza dei software incentrati sulla pianificazione, dà la priorità al monitoraggio finanziario in tempo reale per gestire il flusso di cassa, i conti attivi e passivi e la redditività dei lavori. La sua contabilità multi-entità supporta le aziende che gestiscono più progetti o divisioni aziendali.

Jonas Premier migliori funzionalità/funzioni

Utilizza un ERP basato su cloud per la contabilità, il calcolo dei costi di commessa e il project management

Centralizza i documenti con uno spazio di archiviazione sicuro e una gestione semplificata

Accedi ai dati di progetto e completa le attività da qualsiasi dispositivo mobile

Limiti di Jonas Premier

Alcuni utenti segnalano opzioni di personalizzazione limitate

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto alla concorrenza

Prezzi Jonas Premier

Starter: 249 $/mese per utente

Premium: 149 $ al mese per utente

Enterprise: 125 $/mese per utente

Jonas Premier valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 270 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jonas Premier?

Una recensione di Capterra dice:

La funzionalità di ricerca è ottima, quindi non è necessario sapere esattamente dove si trova un report o una funzionalità: basta digitare alcune parole e il software lo trova per te. Aggiunta di documenti aggiuntivi nel software per le voci di giornale o i permessi per un lavoro.

La funzionalità di ricerca è ottima, quindi non è necessario sapere esattamente dove si trova un report o una funzionalità: basta digitare alcune parole e il software lo trova per te. Aggiunta di documenti aggiuntivi nel software per le voci di giornale o i permessi per un lavoro.

🧠 Curiosità: Il progetto di costruzione più grande al mondo, la Grande Muraglia cinese, ha richiesto oltre 2.000 anni per essere completato: quando si parla di ritardi..

Riduci i costi e il caos nella comunicazione con ClickUp

I progetti di costruzione richiedono un equilibrio tra scadenze, budget e controllo del personale. La soluzione software giusta non è solo utile, ma è la colonna portante di un'operazione efficiente.

Tra tutte le opzioni disponibili, ClickUp si adatta davvero al tuo stile di costruzione. Hai bisogno di un semplice elenco di attività, di un grafico Gantt completamente mappato o di un modo per monitorare le richieste di informazioni, gli ordini di modifica o gli elenchi di cose da fare? ClickUp fa tutto questo senza vincolarti a flussi di lavoro rigidi o interfacce gonfiate.

Perché perdere tempo a destreggiarsi tra più strumenti? Registrati per un account ClickUp gratuito e migliora con facilità il project management, la comunicazione e il controllo dei costi.