Prezzi di Microsoft Teams: piani, funzionalità/funzioni e alternative

I professionisti di quasi tutti i settori conoscono il valore di Microsoft Teams. Rende facile la comunicazione sul posto di lavoro. E poiché si rivolge sia alle piccole imprese che alle grandi aziende, offre varie strutture di prezzo.

Ma come si confrontano questi piani? Il prezzo è adeguato alle funzionalità/funzioni che ottieni? Esistono alternative migliori a Microsoft Teams? Analizziamoli nel dettaglio.

Microsoft Teams vs ClickUp: un confronto rapido Funzionalità/funzione Microsoft Teams ClickUp Scopo Focalizzato sulla comunicazione Gestione del lavoro all-in-one Gestione delle attività Richiede componenti aggiuntivi (Planner, MS Project) Integrato con Elenchi, Bacheche, Gantt, ecc. Documenti Limitato tramite OneNote/Word Documenti nativi con IA, modifica in tempo reale, collegamento delle attività Riunioni Chat e video; Copilot extra Strumenti per riunioni integrati, IA Notetaker, Clip asincroni Collaborazione visiva App Lavagna online separata Lavagne online integrate connesse alle attività Automazioni Tramite Power Automate (complesso) Automazioni integrate e facili da usare Integrazioni Potente con le app Microsoft oltre 1000 integrazioni, tra cui Teams, Zoom, Slack Prezzi Componenti aggiuntivi necessari per la funzionalità completa Piani flessibili progettati per adattarsi alle esigenze del tuo team

Che cos'è Microsoft Teams?

tramite Microsoft Teams

Pensa a Microsoft Teams come al tuo spazio di lavoro digitale. Combina in un unico strumento gli strumenti di comunicazione del team: chat, riunioni video, condivisione di file e integrazione delle app.

Puoi evidenziare gli aggiornamenti importanti, condividere file nella conversazione e suddividere le discussioni in canali di team mirati. Questo software di condivisione file archivia automaticamente i documenti dalla chat su SharePoint e OneDrive, mantenendo tutto organizzato.

Microsoft Teams dispone anche di un sistema di videochiamate e chiamate audio integrato per rendere le riunioni remote più umane. Puoi utilizzare la cancellazione del rumore basata sull'IA per bloccare i rumori di fondo e goderti conversazioni cristalline.

Dopo aver pianificato le riunioni, puoi monitorarle nel calendario di Teams e sincronizzarle con Outlook. Microsoft Copilot, basato sull'intelligenza artificiale, ti aiuta a riepilogare/riassumere le riunioni, generare elementi di azione e redigere bozze di risposte all'interno della chat.

Se utilizzi più strumenti, Microsoft Teams si integra con altre app Microsoft, come Word ed Excel, e con strumenti di terze parti.

Piani tariffari di Microsoft Teams

La struttura dei prezzi di Microsoft Teams può essere un po' complicata. Ma non preoccuparti. Ti spiegheremo esattamente cosa offre ogni livello e ti aiuteremo a prendere decisioni di budget intelligenti. Ecco una panoramica di ogni piano di prezzo MS per scegliere quello con le funzionalità/funzioni più adatte alle tue esigenze.

Piano Free

Il piano Free di Microsoft Teams è adatto a piccoli team e progetti personali con requisiti di base.

Funzionalità/funzioni chiave

Organizza riunioni con un massimo di 100 partecipanti

Effettua chiamate individuali illimitate per un massimo di 30 ore

Partecipa a riunioni di gruppo della durata massima di 60 minuti

Condividi file e utilizza gli strumenti di ricerca integrati

Limiti

Solo 5 GB di spazio di archiviazione cloud per utente

Le riunioni di gruppo terminano dopo 60 minuti

Nessun indirizzo email aziendale

Integrazione limitata dell'app Microsoft 365

A chi è rivolto? Questo piano è adatto alle esigenze di collaborazione di base senza requisiti complessi.

Piano Microsoft Teams Essentials

Questo piano combina Teams con le versioni web delle app Microsoft Office più diffuse.

Funzionalità/funzioni chiave

Organizza riunioni di gruppo della durata massima di 30 ore con un massimo di 300 partecipanti

Archivia 10 GB di file per persona

Accedi alle trascrizioni e registra le riunioni

Attiva i sottotitoli in inglese

Limiti

Nessun controllo avanzato per gli utenti

App desktop di Office mancanti

Opzioni di reportistica limitate

Microsoft 365 Copilot è disponibile come componente aggiuntivo

Prezzi

4 $ al mese per utente

A chi è rivolto? Questo piano è utile per le piccole imprese e le startup che necessitano di uno strumento per riunioni online ma non desiderano il pacchetto completo Microsoft 365.

Piano Microsoft 365 Business Basic

Questo piano combina Teams con le versioni web delle app Office più diffuse.

Funzionalità/funzioni chiave

Configura email aziendali personalizzate

Ottieni 1 TB di spazio di archiviazione per persona

Gestisci fino a 300 utenti

Utilizza tutte le funzionalità/funzioni delle riunioni di Microsoft Teams

Versione di prova gratuita disponibile per un mese

Limiti

Strumenti di modifica video mancanti

Nessuna area di lavoro condivisa

App Office disponibili online e sui telefoni con limitazioni

Microsoft 365 Copilot è disponibile come componente aggiuntivo

Prezzi

6 $ al mese per utente

A chi è rivolto? Questo piano è ideale per le piccole e medie imprese che necessitano di strumenti per riunioni online e app Office di base.

Piano Microsoft 365 Business Standard

I team che necessitano di tutte le funzionalità e gli strumenti avanzati dovrebbero prendere in considerazione questo piano.

Funzionalità/funzioni chiave

Organizza webinar con registrazione e reportistica

Usa Microsoft Loop per il lavoro di squadra in aree di lavoro collaborative

Modifica i video con Clipchamp

Ottieni strumenti di sicurezza avanzati

Versione di prova gratuita disponibile per un mese

Limiti

Costi mensili più elevati rispetto agli altri piani

Include una curva di apprendimento

Alcuni strumenti potrebbero non essere utilizzati

Microsoft 365 Copilot è disponibile come componente aggiuntivo

Prezzi

12,50 $ al mese per utente

A chi è rivolto: le aziende di medie e grandi dimensioni che utilizzano intensamente le app di Office e necessitano di sicurezza avanzata trarranno vantaggio da questa soluzione.

Pro e contro dei prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams offre diversi piani tariffari, ma il costo è adeguato alle tue esigenze? Esaminiamo i pro e i contro della sua strategia di prezzo.

👍 Vantaggi dei prezzi di Microsoft Teams

I piani Microsoft Teams offrono vantaggi convincenti che li rendono una scelta interessante. Puoi:

Inizia con un piano gratuito per valutare il suo potenziale

Ottieni le app Microsoft 365 come OneDrive, Outlook e Office scegliendo i piani Microsoft 365 Business Basic o Microsoft 365 Business Standard

Ottieni 1 TB di spazio di archiviazione cloud con i piani Business Basic e Standard: spazio più che sufficiente per documenti e file multimediali

Ospita riunioni di gruppo illimitate e organizza workshop o sessioni di formazione della durata di un'intera giornata

Approfitta delle funzionalità/funzioni di Business Premium, come la sicurezza avanzata e i controlli di accesso per proteggere le comunicazioni sensibili

👎 Svantaggi dei prezzi di Microsoft Teams

Purtroppo, MS Teams presenta alcuni svantaggi per quanto riguarda la struttura dei costi.

Esiste una differenza di prezzo significativa tra i piani Microsoft 365 Business Basic e Microsoft 365 Business Standard

Nella versione gratuita di Microsoft Teams, le chiamate di gruppo hanno una durata massima di 60 minuti e possono partecipare fino a 100 persone. Ciò impedisce agli utenti occasionali di provare le funzionalità/funzioni di chiamata principali di Microsoft Teams

Funzionalità come l'hosting di webinar e la modifica di video richiedono sottoscrizioni più costose a Business Standard o Microsoft Teams Premium

Microsoft 365 Copilot richiede una spesa aggiuntiva oltre ai prezzi del piano base

Con così tante opzioni e strumenti disponibili, più alti sono i costi, più tempo dovrai dedicare alla loro apprendimento

🤓 Lo sapevi? Microsoft Teams è stato originariamente creato in risposta a Slack e sviluppato in pochi mesi dopo che l'offerta di Microsoft per l'acquisto di Slack è fallita nel 2016.

Perché considerare alternative a Microsoft Teams?

Sebbene Teams si integri perfettamente con i prodotti Microsoft, collegarlo con strumenti non Microsoft può essere complicato. Ciò potrebbe limitare la tua crescita.

Ecco quattro motivi chiave per prendere in considerazione le alternative a Microsoft Teams:

1. Struttura dei prezzi a più livelli

I piani tariffari di Microsoft Teams variano da piani gratuiti a piani a pagamento premium come Microsoft 365 Business Standard. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero scoprire che le funzionalità/funzioni richieste sono disponibili solo nei piani di livello superiore, il che può essere proibitivo.

Se la tua organizzazione non necessita di tutti i servizi inclusi nel pacchetto, dovrai comunque pagare più di quanto utilizzi.

2. Sfide dell'interfaccia utente

L'interfaccia di Microsoft Teams offre numerose funzionalità/funzioni che possono confondere gli utenti, in particolare quelli che non hanno familiarità con l'ecosistema. La configurazione può richiedere molto tempo, poiché non esiste una struttura preesistente.

È necessario creare canali, determinarne i nomi e allinearli con i team pertinenti partendo da zero. Anche la creazione di una copia di questi canali è un'attività manuale.

3. Limiti della gestione delle attività

MS Project (un prodotto software di project management di Microsoft Teams ) è un sistema di integrazione per la gestione delle attività. Tuttavia, per utilizzare MS Teams per il project management è necessario acquistare una licenza separata.

Questo può rappresentare una sfida per i team più piccoli o per chi lavora con un budget limitato. La curva di apprendimento è inoltre ripida e richiede l'apprendimento di più applicazioni per soddisfare i requisiti delle attività.

4. Ostacoli alla scalabilità e alla crescita

MS Teams limita i canali privati a 30. Per la gestione degli utenti, è consentito un massimo di 250 membri, con un limite standard di 200 canali per team.

All'inizio potrebbe sembrare molto, ma immagina un'azienda di consulenza in cui ogni progetto di un client richiede un canale autonomo: potrebbero raggiungere questo limite più rapidamente del previsto.

👀 Lo sapevi? Il 67% delle aziende ha implementato nuovi strumenti di collaborazione dopo la pandemia di COVID-19.

ClickUp: un'alternativa completa a Microsoft Teams

I lavoratori attivano/disattivano le app 1.200 volte al giorno —quasi 4 ore alla settimana per ripristinare la concentrazione.

Progetti, conoscenze e comunicazioni sparsi su strumenti non collegati tra loro possono rallentare il tuo lavoro. Infatti, i team che utilizzano più strumenti devono affrontare sfide di collaborazione più impegnative, come mancanza di allineamento, comunicazioni errate e problemi di fiducia, oltre a sentirsi sopraffatti.

ClickUp può risolvere rapidamente e facilmente questo problema. ClickUp combina gestione delle attività, project management, chat, documenti, lavagne online, riunioni e automazioni in un'unica piattaforma. Ciò significa che non è necessario passare da uno strumento all'altro per comunicare, documentare e monitorare le attività: tutto è centralizzato.

Automazioni e integrazioni: automatizza il lavoro ripetitivo e integra strumenti come Microsoft Teams, se necessario

Gestione delle attività e dei progetti: assegna attività, imposta priorità, monitora lo stato di avanzamento e gestisci i flussi di lavoro

Chat e comunicazione: chat integrata per la comunicazione in tempo reale del team, simile ai canali di Teams.

Documenti e gestione delle conoscenze: crea, condividi e collabora su documenti all'interno della tua area di lavoro.

Lavagne online: collaborazione visiva per brainstorming e pianificazione.

Riunioni e Clip: pianifica riunioni, registra messaggi video asincroni e utilizza l'IA per le note e la trascrizione delle riunioni.

Perché scegliere ClickUp invece di Microsoft Teams?

Immagina che la tua scadenza sia tra un'ora. Le tue attività sono in un'app, le chat in un'altra e l'ultima sequenza del progetto è sepolta in un thread di email. Con ClickUp, puoi collegare attività, documenti e sequenze in un'unica vista, trovare gli aggiornamenti e inviare il tuo progetto in tempo.

Mentre Microsoft Teams si concentra principalmente sulla comunicazione, ClickUp riunisce tutte le tue operazioni sotto lo stesso tetto. Offre una gestione più approfondita dei progetti e delle attività, documenti integrati e un'automazione del flusso di lavoro più robusta. E, se non sei ancora pronto a rinunciare a Teams, puoi anche utilizzare l'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams senza dover cambiare.

Per i team che utilizzano MS Teams come app di messaggistica aziendale, ClickUp gestisce gli aggiornamenti dei progetti, le attività e le discussioni in un unico posto: niente più informazioni sparse, solo un lavoro di squadra organizzato.

Ecco come può essere utile l'integrazione di Microsoft Teams in ClickUp:

Condividi i link delle attività di ClickUp nelle chat di Teams in modo che i membri del team possano vedere immediatamente lo stato, la priorità e le date di scadenza delle attività senza dover cambiare app

Trasforma le discussioni rapide in attività concrete utilizzando il comando Crea attività

Ricevi notifiche automatiche in Teams per nuovi commenti, modifiche di stato e caricamenti di file

Funzionalità/funzioni chiave

1. Chat in tempo reale per mantenere la comunicazione sempre attiva

Usa ClickUp Chat per la collaborazione in team e per rimanere nel contesto

La chat di ClickUp collega le conversazioni ad attività, progetti e documenti per facilitare il brainstorming.

A differenza di MS Teams, che si concentra principalmente sulle discussioni, ClickUp allega il contesto a ogni chat, rendendo più facile trasformare le conversazioni in elementi di azione e sviluppare strategie di comunicazione efficaci.

Perché ClickUp Chat si distingue:

Converti i messaggi in attività con un solo clic , assicurandoti che le discussioni importanti portino a risultati concreti

Collega automaticamente ogni chat alle attività, ai documenti e agli aggiornamenti correlati per evitare di perdere informazioni

Usa la chat di ClickUp per assegnare messaggi ai membri del team interessati

Usa ClickUp AI per suggerire risposte, riepilogare/riassumere thread di chat e creare e assegnare attività per mantenere organizzati i team

Allega messaggi ad attività e progetti specifici in modo che le discussioni rimangano pertinenti e strutturate

Crea spazi dedicati per strutturare le conversazioni per team, progetti o argomenti e ottenere la massima chiarezza

2. Collaborazione visiva con lavagne online

Converti le idee in attività sulle lavagne online di ClickUp

Mentre MS Teams offre Microsoft Whiteboard come strumento esterno, ClickUp ha una soluzione nativa. Gli utenti possono fare brainstorming e pianificare con le lavagne online di ClickUp. Aiuta i team a mappare idee, flussi di lavoro e strategie in tempo reale.

Puoi collegare le attività direttamente dalla lavagna online e convertire le idee in attività concrete all'interno della stessa interfaccia.

Inoltre, la lavagna online è integrata con ClickUp Chat e ClickUp Project Management. La natura dinamica di questo strumento migliora la comunicazione collegando visivamente le attività nell'area di lavoro, offrendo al tuo team la possibilità di scambiarsi idee e collaborare nello stesso posto.

3. Gestisci le riunioni con ClickUp

ClickUp Meetings offre un punto centrale in cui archiviare note, elementi da fare e follow-up, aiutandoti a rimanere organizzato e responsabile. ClickUp AI Notetaker trascrive automaticamente le riunioni, riepiloga/riassume i punti chiave e genera note di riunione utilizzabili, consentendo al tuo team di risparmiare tempo e assicurando che nulla venga tralasciato.

Ecco come puoi ospitare riunioni efficaci:

Utilizza le opzioni di formattazione avanzate per evidenziare i punti chiave, strutturare le idee e organizzare le informazioni delle riunioni in un editor intuitivo

Converti i commenti delle riunioni in attività assegnabili per mantenere un registro e avere tutti sulla stessa pagina riguardo alle scadenze

Crea programmi delle riunioni sotto forma di liste di controllo e spunta gli argomenti man mano che vengono discussi, in modo che nulla venga trascurato

Risparmia tempo impostando attività ricorrenti per riunioni settimanali, mensili o basate su progetti e pianificando in anticipo i programmi

Agisci immediatamente utilizzando i comandi slash per formattare note, assegnare attività o aggiornare documenti delle riunioni

📮ClickUp Insight: Il 37% dei lavoratori invia note di follow-up o verbali delle riunioni per monitorare gli elementi su cui intervenire, ma il 36% continua ad affidarsi ad altri metodi frammentati. Senza un sistema unificato per registrare le decisioni, le informazioni chiave di cui hai bisogno potrebbero finire sepolte in chat, email o fogli di calcolo. Con ClickUp, puoi trasformare istantaneamente le conversazioni in attività concrete in tutte le tue attività, chat e documenti, assicurandoti che nulla vada perso.

4. Gestisci i documenti e visualizza le attività in un unico posto

Concediti la modifica collaborativa in tempo reale con ClickUp Docs

I membri del team non devono mai passare da uno strumento all'altro per gestire il proprio lavoro in ClickUp. Puoi creare e assegnare attività dalla chat, collegarle alle discussioni pertinenti e collaborare con i membri del tuo team in ClickUp Docs.

I membri del team possono lavorare insieme sui documenti in tempo reale utilizzando funzionalità quali indicatori di digitazione, commenti e monitoraggio delle revisioni. ClickUp Docs include anche ClickUp AI, che può aiutare nella scrittura, nel riepilogo/riassunto e nella traduzione dei contenuti.

Ottieni una panoramica degli aggiornamenti più importanti nella tua area di lavoro con ClickUp Brain

Per visualizzare il tuo lavoro e gestire le tue attività, puoi utilizzare il Calendario di ClickUp.

Il Calendario di ClickUp individua i conflitti di pianificazione, tiene traccia dello stato dei progetti e regola le sequenze all'interno del proprio ecosistema. A differenza dell'integrazione di base del calendario di Microsoft Teams, il calendario di ClickUp è più intuitivo e offre una pianificazione incentrata sulle attività.

Puoi sovrapporre calendari personali, di team ed esterni (Google, Outlook, Apple) in un'unica vista per visualizzare tutti gli impegni in un unico posto. Ciò ti consente di identificare immediatamente quali attività sono in corso, scadute o completate utilizzando viste personalizzate con codici colore.

5. Messaggistica video asincrona con ClickUp Clips

Usa ClickUp Clips per comunicare in modo asincrono con il tuo team

Per i team che fanno affidamento sulla comunicazione video, ClickUp Clips rappresenta una vacanza dalle riunioni quotidiane.

Con questi, non dovrai più preoccuparti di mantenere il galateo delle riunioni virtuali. Registra tutorial o istruzioni utilizzando ClickUp Clips e crea una libreria di discussioni importanti da consultare in futuro.

6. Collaborazione per un feedback contestualizzato

Usa Assegna commenti di ClickUp per convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team

In caso di problemi, invece di inviare un'email separata o contattare un collega in una chat diversa, puoi utilizzare ClickUp Assign Comments per indirizzare la query direttamente a lui.

Inoltre, le integrazioni ClickUp centralizzano tutte le conversazioni e le discussioni relative ai progetti, aiutandoti a rimanere organizzato.

Ad esempio, l'integrazione Zoom di ClickUp ti consente di avviare una chiamata Zoom direttamente da un'attività di ClickUp. Puoi anche collegare le registrazioni e i riepiloghi/riassunti delle riunioni ai progetti.

Nel frattempo, l'integrazione di ClickUp con Slack ti consente di creare attività dai messaggi di Slack con un solo clic e di sincronizzare le discussioni tra le due piattaforme.

Panoramica dei prezzi

ClickUp offre piani tariffari flessibili che soddisfano team di tutte le dimensioni, fornendo un'alternativa conveniente a Microsoft Teams. Ecco la ripartizione dettagliata dei piani:

Piano Free Forever

Il piano Free Forever include gli strumenti di project management di base necessari a molti team.

Funzionalità/funzioni chiave

Crea attività e progetti illimitati

Configura modelli di progetto personalizzati

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività

Usa i grafici Gantt (limite di 100 utilizzi)

Assistenza live 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Archivia fino a 100 MB di file

Esegui 100 azioni di automazione al mese

A chi è rivolto? Perfetto per piccoli team, liberi professionisti o singoli utenti che iniziano a utilizzare strumenti di project management e desiderano funzionalità/funzioni essenziali senza costi aggiuntivi

Piano Unlimited

Questo piano non ha i limiti del livello gratuito, offrendo ai team maggiore flessibilità.

Funzionalità/funzioni chiave

Rimuovi tutti i limiti sui grafici Gantt e sulla gestione delle risorse

Crea moduli personalizzati e aggiungi campi personalizzati

Esegui 1.000 azioni di automazione al mese

Accedi a uno spazio di archiviazione illimitato

Crea modelli di progetto personalizzati

Ottieni assistenza prioritaria

Configura dashboard illimitate

A chi è rivolto? Team di piccole e medie dimensioni che necessitano di una soluzione completa per il project management senza spendere una fortuna

Piano Business

Il piano Business aggiunge funzionalità avanzate che Microsoft Teams non offre, come i grafici burndown per i team Scrum e la reportistica personalizzata.

Funzionalità/funzioni chiave

Crea grafici e widget personalizzati

Crea automazioni avanzate del flusso di lavoro

Esegui 10.000 azioni di automazione al mese

Accedi al monitoraggio avanzato del tempo e alle autorizzazioni personalizzate

Crea grafici del carico di lavoro e visualizza sequenze temporali

A chi è rivolto? Team di medie dimensioni che utilizzano Scrum o che necessitano di analisi e reportistica dettagliate sui progetti

Piano Enterprise

Il piano Enterprise aggiunge sicurezza e personalizzazione a livello aziendale con funzionalità/funzioni adatte alle grandi organizzazioni.

Funzionalità/funzioni chiave

Ottieni assistenza dedicata per l'onboarding e accedi all'API Enterprise

Imposta ruoli personalizzati illimitati

Usa Single Sign-On (SSO)

Esegui automazioni illimitate

Accedi a funzionalità/funzioni di sicurezza personalizzate e alla conformità HIPAA

A chi è rivolto? Grandi organizzazioni con requisiti avanzati in materia di sicurezza, personalizzazione e supporto dedicato

Dai un'occhiata a tutti gli aspetti dei prezzi di ClickUp qui

Lewis Norwood, responsabile delle relazioni con i client presso Pharmacy Mentor, afferma:

ClickUp ha aiutato la nostra azienda a diventare molto più produttiva, risparmiando tempo, riducendo la necessità di riunioni inutili e aumentando notevolmente la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti.

Collabora meglio con ClickUp

MS Teams è adatto a chi è già integrato nell'ecosistema Microsoft. È possibile comunicare con gli altri utilizzando le opzioni di chat e video e creare canali mirati per dividere il flusso di lavoro. Tuttavia, la mancanza di funzionalità/funzioni di gestione delle attività può rappresentare un ostacolo per molti.

La gestione delle assegnazioni delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento richiedono strumenti aggiuntivi come Planner o Project, mentre ClickUp include elenchi di attività, bacheche Kanban, grafici Gantt e viste Carico di lavoro.

Investire in più attività e strumenti di gestione del team può aumentare le spese generali e creare confusione. Optare per un'unica piattaforma che integra tutto elimina questi ostacoli.

