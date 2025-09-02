le 11 migliori alternative a TimeHero nel 2025

Sono le 9 del mattino e il tuo elenco da fare sembra già insormontabile. Hai riunioni che si sovrappongono, scadenze che si avvicinano e quell'attività che viene sempre rimandata al giorno dopo.

Se hai provato TimeHero, con probabilità ti è piaciuto il suo approccio alla pianificazione. Tuttavia, hai bisogno di qualcosa di un po' più innovativo, flessibile e personalizzabile?

In questo post del blog abbiamo raccolto le migliori alternative a TimeHero, ognuna delle quali offre automazioni intelligenti delle attività, pianificazione intelligente e gestione del tempo. 🕰️

Perché scegliere le alternative a TimeHero

Quando uno strumento inizia a essere più d'intralcio che d'aiuto, è chiaro che è il momento di prendere in considerazione altre opzioni. Ecco cosa hanno condiviso gli utenti reali sui punti deboli di TimeHero. 📈

troppo rigido con l'automazione: *Il motore di pianificazione spesso riorganizza le attività in modi che non corrispondono a come le persone vogliono effettivamente lavorare il loro lavoro

personalizzazione insufficiente: *gli utenti non possono modificare facilmente elementi come visualizzare il calendario o i layout dei progetti per adattarli al proprio flusso di lavoro

mancano alcune integrazioni chiave:* Diversi utenti hanno fatto menzione della mancanza di una sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar e iCalendar

Notifiche incoerenti: i promemoria non sono sempre tempestivi, il che può compromettere le priorità quotidiane

Curva di apprendimento ripida: Sebbene sembri intuitivo, approfondire i suoi strumenti avanzati può risultare complicato o confuso

🧠 Curiosità: prima che i calendari fossero qualcosa che si toccava sul telefono, le persone nella Scozia preistorica già effettuavano il monitoraggio del tempo utilizzando la luna. Intorno all'8000 a.C., scavarono 12 buche nel terreno a Warren Field, allineate con le fasi lunari, creando il calendario più antico conosciuto al mondo.

*panoramica delle alternative a TimeHero ($$$a)

Ecco una tabella che ti aiuterà a scegliere tra le migliori alternative a TimeHero. 📊

Strumento Funzionalità/funzione chiave Ideale per Prezzi* ClickUp • Calendario e visualizzazione calendario basati sull'intelligenza artificiale • Agenti Brain + Autopilot per una pianificazione intelligente • Vista Carico di lavoro per la pianificazione della capacità • Automazioni, attività ricorrente e AI Notetaker Ideale per tutti i team (individui → aziende) che necessitano di piano intelligente delle attività, programmazione e collaborazione Piano Free disponibile; azienda: prezzi personalizzati Motion • Pianificazione automatica con IA e riorganizzazione in tempo reale • Blocco dei tempi di lavoro intenso • Email di piano giornaliero • Sincronizzazione con Google/Outlook Ideale per gli utenti che desiderano una pianificazione dinamica basata sull'IA che si adatti istantaneamente ai cambiamenti Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 49 $/utente/mese; Enterprise: prezzi personalizzati Todoist • Creazione di attività in linguaggio naturale • Sistema Karma per la gamification della produttività • Livelli di priorità e monitoraggio dei progressi • Sincronizzazione multipiattaforma Ideale per privati e liberi professionisti che desiderano un monitoraggio semplice delle attività personali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5 $/utente/mese Recupera • Riunioni intelligenti con tempi di margine • Pianificazione delle abitudini per le routine • Riprogrammazione automatica • Integrazione con Google e Outlook Ideale per i professionisti che necessitano di una gestione intelligente del calendario e della protezione del tempo dedicato al lavoro Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese; azienda: prezzi personalizzati TickTick • Monitoraggio delle abitudini + attività • Timer Pomodoro integrato • Visualizzazioni multiple (elenco, Kanban, calendario) • Conversione dei memo vocali in attività Ideale per chi desidera bilanciare attività e creazione di abitudini in un unico strumento Piano Free disponibile; piano annuale a pagamento a 35,99 $/anno Taskade • Flussi di lavoro visivi con mappe mentali e Kanban • Chattare video e commenti integrati • Generatore di flussi di lavoro IA e agenti IA • Attività secondaria Unlimited ed elenchi nidificati Ideale per team remoti che necessitano di mappare visivamente le attività/idee con collaborazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese; Enterprise: prezzi personalizzati Trello • Bacheche Kanban e flussi di lavoro basati su schede • Automazioni Butler • Power-Up per estensioni • Integrazioni (Slack, Drive, Jira) Ideale per teams che gestiscono flussi di lavoro semplici e basati sulla visualizzazione Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese; azienda: prezzi personalizzati Things3 • Pianificazione in linguaggio naturale • Pulsante Magic Plus per un'acquisizione rapida • Strumenti di registrazione e strutturazione • Sincronizzazione perfetta con l'ecosistema Apple Ideale per gli utenti Apple (privati, liberi professionisti, professionisti) che necessitano di una gestione delle attività senza distrazioni Nessun piano Free; acquisto una tantum per dispositivo Wrike • Autorizzazioni granulari e flussi di lavoro conformi • Allocazione delle risorse e gestione del carico di lavoro • Dashboard personalizzabili • Monitoraggio del tempo assistito dall'IA Ideale per aziende e organizzazioni complesse che necessitano di controllo dei progetti e conformità Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $/utente/mese; Enterprise: prezzi personalizzati Sunsama • Rituale quotidiano di piano guidato • Importazione delle attività da più strumenti • Integrazione tra calendario e attività • Monitoraggio del tempo per approfondimenti Ideale per i lavoratori della conoscenza che cercano un piano quotidiano consapevole e concentrazione Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 16 $ al mese Akiflow • Centro di comando con priorità alla tastiera • Blocco del tempo dalle attività • Posta in arrivo universale e notifiche intelligenti • Integrazioni profonde tra gli strumenti Ideale per gli utenti esperti che prediligono il time blocking e la gestione unificata delle attività Versione di prova disponibile; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato delle app di calendario raggiungerà i 16,37 miliardi di dollari entro il 2030, con una valutazione di crescita annuale composta del 10,4% durante il periodo di previsione.

Le 11 migliori alternative a Timehero da utilizzare

TimeHero è lo strumento ideale per automatizzare la pianificazione delle attività e il blocco del tempo nei calendari. Aiuta le persone a pianificare le loro giornate in base al lavoro reale. Tuttavia, spesso non è sufficiente per i Teams che necessitano di un controllo più approfondito sulle attività, di automazioni più avanzate e di un supporto IA integrato.

Che tu abbia bisogno di uno strumento più visivo, che sia più efficace nella gestione delle attività ricorrenti o che sia semplicemente... meno autoritario riguardo al tuo programma, questo elenco ha qualcosa che fa al caso tuo. 🎯

clickUp (ideale per il piano delle attività con gestione integrata del tempo e automazione)*

Ottieni il Calendario basato sull'IA di ClickUp gratis Crea e modifica il tuo programma giornaliero in base alle tue priorità, ai tuoi commit e alle tue preferenze utilizzando ClickUp Calendario

ClickUp è l'app tutto per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chattare, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Include funzionalità/funzione che aggiungono ulteriori livelli di visibilità, collaborazione in team e processi decisionali supportati dall'IA ai tuoi flussi di lavoro quotidiani.

Pianifica con ClickUp Calendario

Quando pianifichi la tua giornata per ottenere la massima efficienza, inizia con il Calendario ClickUp. Crea il tuo programma giornaliero sulla base di input in tempo reale, tra cui scadenze delle attività, riunioni, carico di lavoro e disponibilità del team.

Supponiamo che tu stia pianificando un piano di marketing di prodotto in tre regioni. Hai bisogno di tempo per rivedere il design della campagna, effettuare controlli quotidiani con i responsabili regionali e coordinare i feedback. Il blocco automatico del calendario IA avviene in base alle priorità preimpostate e regola le tue attività in caso di cambiamenti.

Ogni riunione ha una sincronizzazione diretta con il tuo Google Calendar e hai a disposizione il supporto per tutti i principali strumenti di riunione online come Google Meet, Zoom o Teams. Perché è importante? Ti consente di partecipare a queste riunioni direttamente dal tuo area di lavoro di ClickUp, invece di dover passare da una scheda all'altra.

💡 Suggerimento professionale: vuoi acquisire automaticamente le note durante una riunione iniziale con un client? Attiva/disattiva ClickUp AI Notetaker nel tuo Calendario. Si unisce automaticamente alle riunioni autorizzate, trascrive e registra la discussione, estrae gli elementi da intraprendere e crea automaticamente le attività collegate, eliminando la necessità di digitare nuovamente o monitorare manualmente qualsiasi cosa.

ottimizza con ClickUp Brain e ClickUp Autopilot Agents*

Struttura i modelli di lavoro settimanali utilizzando il piano intelligente basato sull'IA di ClickUp Brain

Ora integra ClickUp Brain per ottimizzare la tua pianificazione. Questo assistente IA non indovina cosa è importante, ma studia il tuo modo di lavorare per assicurarsi che i suoi consigli siano utili e non controproducenti.

Supponiamo che le tue giornate includano lavoro di progettazione concentrato al mattino, telefonate nel pomeriggio e sessioni di revisione approfondita due volte alla settimana. ClickUp Brain utilizza questi modelli, la durata delle attività e le scadenze attuali per strutturare la tua settimana.

Poi, ClickUp Autopilot Agents fa un ulteriore passo avanti. Invece di riorganizzare costantemente le attività quando i progetti cambiano, crea personalizzati Autopilot Agents per regolare automaticamente le priorità, riassegnare i titolari e persino riprogrammare le scadenze per le tue attività chiave.

Ad esempio, se una riunione con un client viene spostata, il tuo agente applicherà la modifica a tutte le attività dipendenti, liberando blocchi di concentrazione e riprogrammando i risultati finali, senza che tu debba muovere un dito.

*esegui con attività di ClickUp

Suddividi i progetti in parti realizzabili utilizzando attività di ClickUp

Hai mappato la tua giornata ed è ora di iniziare a portare a termine i tuoi compiti. Affidati a ClickUp attività di ClickUp, dove ogni attività assegnata prende vita. Ogni attività supporta durata stimata e monitoraggio del tempo, campi personalizzati, attività secondarie, dipendenza e commenti in thread per un contesto aggiuntivo.

Ad esempio, se stai coordinando il lancio di un nuovo sito web, puoi creare attività per la progettazione dell'esperienza utente, le bozze dei testi, il passaggio di consegne allo sviluppo, il controllo qualità e il lancio finale, e tag ciascuna di esse con i titolari, le scadenze e le priorità.

*visualizza le sequenze con la visualizzazione calendario di ClickUp

Modifica le sequenze delle attività e bilancia i carichi di lavoro con la visualizzazione calendario di ClickUp

Tutto ha una sincronizzazione visiva nella vista calendario di ClickUp, dove puoi modificare le sequenze delle attività e dei progetti e individuare gli ostacoli a colpo d'occhio. Puoi visualizzare le tue attività per giorno, blocco di 4 giorni, settimana o mese. Riprogrammare e aggiornare la data di scadenza istantaneamente è semplice come trascinare e rilasciare le sequenze delle attività.

Puoi assegnare un codice colore alle attività in base all'assegnatario o alla priorità, visualizzare campi personalizzati, filtrare le attività in base allo stato e persino includere attività ricorrente o festività nazionali per pianificare meglio i progetti.

💡 Suggerimento: mentre la vista Calendario ti aiuta a visualizzare e pianificare le sequenze delle attività, la vista Carico di lavoro in ClickUp è ideale per pianificare la capacità del tuo team. Supponiamo che il tuo designer abbia tre scadenze da rispettare nella stessa settimana. La vista Carico di lavoro evidenzia immediatamente questo sovraccarico, consentendoti di riassegnare o ridistribuire il lavoro prima che le cose prendano una brutta piega.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automatizza gli aggiornamenti delle attività: trigger azioni come l'assegnazione dei titolari, la modifica degli stati e lo spostamento delle scadenze senza alcuno lavoro richiesto manuale con trigger azioni come l'assegnazione dei titolari, la modifica degli stati e lo spostamento delle scadenze senza alcuno lavoro richiesto manuale con ClickUp Automazioni

Ottieni suggerimenti intelligenti sulle attività: lascia che ClickUp Brain ti consigli i momenti migliori per lavorare su attività specifiche in base al lavoro richiesto, alla priorità e alla disponibilità

Imposta attività ricorrenti: mantieni sotto controllo il tuo lavoro regolare, come sincronizzazioni settimanali, report mensili o revisioni trimestrali, senza doverle reimpostare ogni volta

visualizza il carico di lavoro del team: *individua chi ha raggiunto la capacità e chi può assumersi ulteriori incarichi visualizzando la distribuzione delle attività con la vista Carico di lavoro di ClickUp

scrivi più velocemente utilizzando l'IA: *Chiedi a ClickUp Brain di redigere bozze di descrizioni delle attività, risposte alle email, sintesi dei progetti o note di follow-up direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro

pianifica la tua giornata con i comandi vocali*: usa Talk to Testo in ClickUp Brain MAX , la tua super app AI desktop, per dettare il tuo piano per la giornata, pianificare riunioni e persino eseguire il tuo lavoro utilizzando i comandi vocali

*limiti di ClickUp

Ritardi occasionali o prestazioni più lente in aree di lavoro di grandi dimensioni

prezzi ClickUp*

valutazioni e recensioni di ClickUp*

G2: 4,7/5 (oltre 10.450 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco come un utente di Reddit ha descritto la propria esperienza:

ClickUp vale sicuramente la pena! Voglio dire, oltre ad essere uno strumento di gestione dei progetti, ha tantissimi altri usi. La mia funzione preferita in assoluto è la visualizzazione Calendario. Non c'è niente di meglio che poter vedere tutti i miei impegni di lavoro in un unico posto. I miei incarichi di lavoro? Controllati. L'appuntamento per un caffè? Controllato. Il compleanno di mia madre? Anche quello fatto! C'è però una cosa che lo batte. ClickUp Brain. Ragazzi, posso semplicemente chiedergli quando sono Free per fissare una riunione o se i membri del mio team possono assumersi più lavoro, e lui mi risponde subito! Da non credere.

ClickUp vale sicuramente la pena! Voglio dire, oltre ad essere uno strumento di gestione dei progetti, ha tantissimi altri usi. La mia funzione preferita in assoluto è la visualizzazione Calendario. Non c'è niente di meglio che poter vedere tutti i miei impegni di lavoro in un unico posto. I miei incarichi di lavoro? Controllati. L'appuntamento per un caffè? Controllato. Il compleanno di mia madre? Anche quello fatto! C'è però una cosa che lo batte. ClickUp Brain. Ragazzi, posso semplicemente chiedergli quando sono gratis per fissare una riunione o se i membri del mio team possono assumersi più lavoro, e lui mi risponde subito! Da non credere.

📮 ClickUp Insight: Il nostro sondaggio sull'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata ha rilevato che il 46% dei lavoratori lavora 40-60 ore alla settimana, mentre un incredibile 17% supera le 80 ore! Ma il lavoro non finisce qui: il 31% fatica a ritagliarsi del tempo per sé in modo costante. È la ricetta perfetta per il burnout. 😰 Ma sai una cosa? L'equilibrio sul lavoro inizia con la visibilità! Le funzionalità integrate di ClickUp, come la vista Carico di lavoro e il monitoraggio del tempo, rendono facile visualizzare il carico di lavoro, effettuare la distribuzione delle attività in modo equo e monitorare le ore effettivamente impiegate, così saprai sempre come ottimizzare il lavoro e quando farlo. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

2. Motion (ideale per la pianificazione basata su /IA e l'automazione delle attività)

tramite Motion

Ti senti sopraffatto dal tentativo di pianificare la tua giornata lavorativa? Motion affronta questo problema a titolo diretto. Questa piattaforma basata sull'IA elimina le congetture dalla definizione delle priorità delle attività, pianificandole automaticamente in base alle scadenze, alle stime di durata e alle tue ore di lavoro.

Quando si presentano riunioni impreviste o cambiano le scadenze, lo strumento di pianificazione delle attività si adatta al volo, eliminando la noiosa riprogrammazione manuale. Impara dai tuoi modelli di lavoro per suggerire i momenti ottimali per concentrarsi al massimo e semplifica il lavoro collaborativo attraverso la semplice assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Crea progetti Unlimited e organizza le attività in aree di lavoro personalizzate per diversi client o iniziative

Blocco automatico del tempo per il lavoro approfondito in base alla priorità delle attività e alla vicinanza delle scadenze

Integrazione perfetta con Google Calendar, Outlook e vari strumenti per un sistema centralizzato

Ricevi email di piano quotidiano con consigli personalizzati sulle attività da svolgere in base ai tuoi progetti in corso e alle scadenze imminenti

Limite di movimento

Opzioni di personalizzazione con limite rispetto a strumenti più consolidati

Le funzioni dell'app mobile sono inferiori rispetto alla versione web

Prezzi dinamici

Pro IA: 49 $ al mese per utente

business IA: *69 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4. 1/5 (oltre 115 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 75 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Da una recensione su G2:

Adoro i riempimenti temporali basati sull'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere terminati... Gli unici due aspetti negativi sono la necessità di impostare tutto in modo appropriato nei progetti e nei modelli per un uso ragionato. L'automazione delle attività e dei passaggi è semplice, ma non è così complessa come vorrei in termini di scrittura di variabili per i nomi o avvio automatico di progetti al di fuori dell'azienda piuttosto che a livello privato.

Adoro i riempimenti temporali basati sull'IA. Se devo cancellare una riunione o ho del tempo libero, riempie il mio spazio con i progetti/attività che devono essere terminati... Gli unici due aspetti negativi sono la necessità di impostare tutto in modo appropriato nei progetti e nei modelli per un uso ragionato. L'automazione delle attività e dei passaggi è semplice, ma non è così complessa come vorrei in termini di scrittura di variabili per i nomi o avvio automatico di progetti al di fuori dell'azienda piuttosto che a livello privato.

3. Todoist (ideale per organizzare in modo efficiente le attività personali)

tramite Todoist

Todoist raggiunge un equilibrio ideale tra semplicità e robustezza. L'interfaccia pulita rende la registrazione delle attività un gioco da ragazzi, mentre le sue capacità di IA trasformano frasi in linguaggio naturale come "Invia il rapporto ogni Monday alle 9 del mattino" in attività pianificate.

Il "sistema karma" aggiunge una competizione amichevole all'area di lavoro, assegnando punti per le attività completate e rendendo la produttività un gioco. Molti utenti iniziano a utilizzare questa app di pianificazione giornaliera per le attività personali, ma ben presto si ritrovano a utilizzarla anche per progetti di lavoro complessi.

le migliori funzionalità/funzioni di Todoist*

Organizza i progetti con sezioni, attività secondarie e livelli di priorità codificati con colore diverso per una maggiore chiarezza gerarchica visiva

Monitora l'andamento della produttività attraverso report visivi sullo stato, inclusi i risultati giornalieri e settimanali

Accedi alle attività senza interruzioni su tutti i dispositivi e le piattaforme grazie alla sincronizzazione in tempo reale

Limite di Todoist

Funzionalità di reportistica e analisi con limite rispetto ad altri strumenti di project management

Non dispone di funzionalità di monitoraggio del tempo senza integrazioni di terze parti e di una funzione nativa del grafico Gantt

*prezzi di Todoist

Principianti: Free

Pro: 5 $ al mese per utente

*aziendale: 8 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di Todoist*

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.600 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Uso Todoist dal 2016. Finora ho completato 57.500 attività. Negli ultimi anni ho visto molti progressi nella vita di questo programma. Penso che sia un programma facile da usare con molti strumenti e opzioni utili. Non riesco a immaginare la mia vita senza uno strumento come Todoist. Sia nella mia vita professionale che in quella privata. Se qualcuno vuole organizzare le centinaia di attività quotidiane, Todoist è la scelta migliore! Lo uso tutti i giorni.

Uso Todoist dal 2016. Finora ho completato 57.500 attività. Negli ultimi anni ho visto molti stati nella vita di questo programma. Penso che sia un programma facile da usare con molti strumenti e opzioni utili. Non riesco a immaginare la mia vita senza uno strumento come Todoist. Sia nella mia vita professionale che in quella privata. Se qualcuno vuole organizzare le centinaia di attività quotidiane, Todoist è la scelta migliore! Lo uso tutti i giorni.

💡 Suggerimento professionale: Quando tutto sembra urgente, è utile avere un sistema di prioritizzazione su cui poter contare. Utilizza la matrice di Eisenhower per distinguere ciò che è veramente urgente e importante da ciò che può aspettare, essere delegato o eliminato del tutto.

4. Reclaim (ideale per la gestione intelligente del calendario)

tramite Reclaim

Reclaim IA è un assistente di calendario intelligente che svolge attivamente il lavoro pesante al posto tuo, inclusi la pianificazione delle attività, delle abitudini e delle pause tra una riunione e l'altra. Si adatta ai cambiamenti di programma imprevisti, mantenendo intatte le tue priorità anche quando i piani cambiano.

Il software di gestione delle riunioni si collega agli strumenti che, con probabilità, già utilizzi, come Google Calendar e Outlook, e lavora dietro le quinte per adattare tutto senza sovraccaricare la tua giornata. Hai una riunione dell'ultimo minuto? Lo strumento regola immediatamente il tuo programma. Sei in ritardo con un'attività? Lo riprogrammerà per te. E sì, include anche tempi di attesa e pause.

ritrova le migliori funzionalità/funzioni*

Lascia che pianifichi le riunioni con tempi di buffer in base alla disponibilità, alle preferenze, ai potenziali conflitti e persino ai fusi orari con Smart Meetings

Assegna il tempo alle attività ripetitive e alle routine con Habit Scheduler

Tieni traccia dell'allocazione del tempo tra diversi progetti e priorità personali, ottenendo informazioni dettagliate su come impieghi il tuo tempo

recupera le limitazioni*

Funzionalità/funzione di gestione delle attività con limite rispetto ai task manager dedicati

Mancanza di funzionalità complete per la collaborazione in team

Recupera il prezzo

Free

Starter: 10 $ al mese per utente

aziendale: *15 $ al mese per utente

enterprise: *Prezzo personalizzato (fatturato annualmente)

recupera valutazioni e recensioni*

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

*cosa dicono gli utenti reali di Reclaim?

Un recensore di G2 ha condiviso la condivisione di questo feedback:

Mi piace che le riunioni interne del mio team possano diventare flessibili, così da poter offrire maggiore disponibilità quando ho incontri importanti con client o potenziali clienti. È stato davvero facile implementarlo con il team e mi è piaciuto molto integrarlo nella mia giornata di lavoro.

Mi piace che le riunioni interne del mio team possano diventare flessibili, così da poter offrire maggiore disponibilità quando ho incontri importanti con client o potenziali clienti. È stato davvero facile implementarlo con il team e mi è piaciuto molto integrarlo nella mia giornata di lavoro.

📖 Leggi anche: Le migliori integrazioni di Calendly

5. TickTick (ideale per il monitoraggio delle abitudini con gestione delle attività)

tramite TickTick

Vuoi affrontare le cose da fare e sviluppare abitudini migliori mentre ci sei? TickTick combina brillantemente queste due cose. A differenza dei task manager specializzati, ti aiuta a sviluppare routine coerenti, monitorando le abitudini quotidiane insieme alle attività regolari.

Il timer Pomodoro integrato favorisce sessioni di lavoro concentrate seguite da pause rigeneranti. Le attività prendono vita grazie a ricche opzioni per formattare, allegati di file e memo vocali. Molti utenti abbandonano altre app proprio per l'elaborazione del linguaggio naturale di TickTick, che trasforma semplici frasi in attività pianificate con promemoria e data di scadenza.

le migliori funzionalità/funzioni di TickTick*

Monitora le abitudini insieme alle attività con statistiche e serie integrate che visualizzano la tua costanza

Visualizza le attività in diversi formattare, tra cui lista, Kanban e calendario, in base al tuo stile di lavoro

Crea memo vocali che si convertono automaticamente in attività basate sul testo, perfetti per catturare idee mentre sei in movimento

Limite di TickTick

Le funzionalità/funzioni premium sono disponibili solo con una sottoscrizione a pagamento

Visualizzare il calendario è meno robusto rispetto alle app dedicate al calendario

prezzi di TickTick*

Piano annuale: 35,99 $/anno

valutazioni e recensioni di TickTick*

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Secondo un recensore di Capterra:

Copiare gli elenchi di attività dalle email è semplicissimo. Tutte le righe vengono separate automaticamente in attività distinte. Anche il timer Pomodoro è molto utile. Naturalmente è disponibile anche la visualizzazione calendario. Alcune scorciatoie sono un po' difficili da usare con la posizione della tastiera, come il simbolo ~. L'elaborazione del linguaggio naturale non è così buona come quella di Todoist, ma è comunque più che sufficiente.

Copiare gli elenchi di attività dall'email è semplicissimo. Tutte le righe vengono separate automaticamente in attività distinte. Anche il timer Pomodoro è molto utile. Naturalmente è disponibile anche la visualizzazione calendario. Alcune scorciatoie sono un po' difficili da usare con la tastiera, come il simbolo ~. L'elaborazione del linguaggio naturale non è così buona come quella di Todoist, ma è comunque più che sufficiente.

🤝 Promemoria amichevole: Vuoi terminare di più senza sentirti esausto? Inizia programmando le attività più importanti quando sei al massimo delle tue energie, che sia la mattina presto, il tardo pomeriggio o nella quiete della notte. È come sfruttare al meglio il momento di massima efficienza del tuo cervello.

6. Taskade (ideale per la collaborazione visiva in team)

tramite Taska de

Taskade combina la gestione delle attività con la comunicazione in tempo reale tra i membri del team in un pacchetto visivamente accattivante. Pone l'accento sull'organizzazione visiva attraverso mappe mentali, grafici e bacheche Kanban. Inoltre, le funzionalità integrate di chat video e commenti eliminano la necessità di passare da un'app all'altra per le discussioni di gruppo.

Lo strumento offre anche la generazione di attività e la definizione di progetti basate sull'intelligenza artificiale, il che significa che puoi descrivere un obiettivo e lasciare che Taskade crei la struttura necessaria per raggiungerlo. Aggiungi a ciò la modifica collaborativa in tempo reale, la sincronizzazione automatica tra i dispositivi e il monitoraggio intelligente delle data di scadenza, e avrai uno spazio di lavoro unificato per pianificare, comunicare ed eseguire il lavoro.

le migliori funzionalità/funzioni di Taskade*

Crea modelli di pianificazione riutilizzabili per progetti o processi ricorrenti, risparmiando tempo prezioso nella configurazione

Organizza il lavoro in modo gerarchico con attività secondarie unlimited ed elenchi nidificati per chiarire le dipendenze delle attività

Genera automaticamente elenchi da fare e flussi di lavoro strutturati a partire da descrizioni di alto livello dei progetti utilizzando AI Workflow Generator e modelli di prompt IA

Utilizza agenti IA che comprendono il contesto, apprendono dai tuoi documenti e progetti e gestiscono le attività in modo autonomo

Limite di Taskade

Problemi occasionali di prestazioni con progetti di estensione

Funzionalità di reportistica meno robuste rispetto agli strumenti dell'azienda

Prezzi di Taskade

Free

Pro: 20 $ al mese

team: *100 $ al mese

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Taskade?

Un utente soddisfatto di G2 ha dichiarato:

Taskade si è trasformato da uno strumento di project management di base a un potente strumento di automazione AI che consente di creare più agenti AI in grado di operare in team in modo autonomo. È anche possibile creare flussi di lavoro che includono opzioni come la trascrizione di contenuto senza utilizzare strumenti esterni. Poiché Taskade è basato su cloud, l'implementazione è facile. Il supporto clienti è disponibile direttamente o tramite i regolari live streaming. L'integrazione con altri strumenti è relativamente facile, anche se nella nostra situazione non viene utilizzata molto.

Taskade si è trasformato da uno strumento di project management di base a un potente strumento di automazione AI che consente di creare più agenti AI in grado di operare in team in modo autonomo. È anche possibile creare flussi di lavoro che includono opzioni come la trascrizione di contenuto senza utilizzare strumenti esterni. Poiché Taskade è basato su cloud, l'implementazione è facile. Il supporto clienti è disponibile direttamente o tramite i regolari live streaming. L'integrazione con altri strumenti è relativamente facile, anche se nella nostra situazione non viene utilizzata molto.

🤝 Promemoria amichevole: Non lasciare che il lavoro invada le tue serate o i tuoi fine settimana. Stabilisci dei confini chiari tra quando sei "in servizio" e quando sei fuori servizio. Il tuo calendario dovrebbe riflettere anche il tuo tempo personale, non solo le riunioni e le scadenze. Il 26% dei lavoratori intervistati in un sondaggio di ClickUp afferma che il modo migliore per staccare dal lavoro è dedicarsi agli hobby!

7. Trello (ideale per un project management intuitivo dei progetti Kanban)

tramite Atlassian

Trello rende la gestione visiva delle attività accessibile a tutti. Questo strumento basato su bacheche rappresenta il lavoro come schede che si spostano attraverso colonne personalizzabili che rappresentano le diverse fasi di completamento. La sua semplicità nasconde potenti funzionalità come regole di automazione, campi personalizzati e visualizzazioni del calendario.

Puoi anche integrare la piattaforma con strumenti come Slack, Google Drive e Jira per mantenere la connessione dei tuoi flussi di lavoro. Per i team, Trello offre bacheche condivise, monitoraggio della data di scadenza e @menzioni per una collaborazione senza interruzioni. Inoltre, si adatta a diversi casi d'uso, come il monitoraggio dei calendari dei contenuti, gli sprint di sviluppo software, l'organizzazione di matrimoni e molto altro ancora.

le migliori funzionalità/funzioni di Trello*

Personalizza le bacheche con etichette colorate, data di scadenza, lista di controllo e allegati per informazioni scansionabili

Automatizza le azioni ripetitive personalizzate con Butler, lo strumento di automazione integrato in Trello

Estendi le funzionalità tramite i Power-Up per aggiungere il monitoraggio del tempo, le visualizzazioni del calendario e i campi personalizzati al tuo flusso di lavoro

limiti di Trello*

Il piano base gratuito limita i Power-Up a uno per bacheca

Manca di funzionalità native di monitoraggio del tempo

prezzi Trello*

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

valutazioni e recensioni di Trello*

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.430 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Trello?*

Un recensore di Capterra ha condiviso la condivisione di questo feedback:

Trello è, con probabilità, il software di project management più facile da imparare e utilizzare tra quelli comunemente utilizzati nelle aziende... Non mi piace il fatto che tutti debbano avere lo stesso piano. Utilizzo Trello in diverse organizzazioni e mi piace avere un abbonamento premium, tuttavia alcuni dei team con cui lavoro non hanno sottoscrizioni a pagamento...

Trello è, con probabilità, il software di project management più facile da imparare e utilizzare tra quelli comunemente utilizzati nelle aziende... Non mi piace il fatto che tutti debbano avere lo stesso piano. Utilizzo Trello in diverse organizzazioni e mi piace avere un abbonamento premium, tuttavia alcuni dei teams con cui lavoro non hanno sottoscrizioni a pagamento...

🤝 Promemoria amichevole: Le riunioni consecutive non sono un badge di orgoglio. Aggiungi 10-15 minuti di pausa tra una riunione e l'altra in modo da poterti sgranchire, riflettere o semplicemente respirare. Il tuo io futuro ti ringrazierà.

8. Things3 (Ideale per la gestione delle attività sui dispositivi Apple)

tramite Things3

Things 3 mantiene la gestione delle attività pulita, semplice e piacevolmente focalizzata. Con funzionalità/funzioni come la pianificazione in linguaggio naturale, le scadenze dei progetti e un registro per il monitoraggio delle attività completate, è progettato per aiutarti a rimanere organizzato senza sovraccaricarti.

Se sei immerso nell'ecosistema Apple, apprezzerai la fluidità con cui avviene la sincronizzazione tra i tuoi dispositivi. La funzione Quick Find ti consente di passare rapidamente a qualsiasi elemento, mentre il pulsante Magic Plus ti permette di aggiungere attività esattamente dove ti servono. Avrai a disposizione strumenti di strutturazione intelligenti come le intestazioni di sezione e un planner "This Evening" per un leggero time-blocking, il tutto racchiuso in un'interfaccia minimale.

le migliori funzionalità/funzioni di Things3*

Cattura le attività all'istante con le scorciatoie da tastiera o il pulsante Magic Plus per un inserimento senza intoppi

Tag le attività con etichette personalizzabili per filtrarle in base al contesto, alla priorità o alla fase del flusso di lavoro

Pianifica scadenze e promemoria utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale per un piano intuitivo

Cerca globalmente per parole chiave per visualizzare immediatamente attività, progetti o note

Limiti di Things3

Gli utenti devono pagare per ogni dispositivo su cui desiderano eseguirlo

Non puoi condividere i tuoi elenchi e le tue attività con altre persone, né allegare file alle attività

Prezzi di Things3

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Things3

G2: 4,4/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 140 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Things3?

Secondo un recensore di G2:

Ha un aspetto minimalista ed è chiaramente integrato con molti strumenti utili. Questo mi rende più produttivo che mai... Non ha supporto da una piattaforma come Make. Sarebbe fantastico poter creare un flusso di lavoro incredibilmente produttivo.

Ha un aspetto minimalista ed è chiaramente integrato con molti strumenti utili. Questo mi rende più produttivo che mai... Non ha supporto da una piattaforma come Make. Sarebbe fantastico poter creare un flusso di lavoro incredibilmente produttivo.

🔍 Lo sapevi? Gli antichi egizi stavano costruendo un calendario intelligente. Crearono un calendario solare di 365 giorni con 12 mesi di 30 giorni e aggiunsero cinque giorni extra "epagomenali" alla fine dell'anno. Questa innovazione aiutò ad allineare il loro calendario con l'inondazione annuale del Nilo, fondamentale per l'agricoltura.

9. Wrike (ideale per il piano di progetto di livello Enterprise)

tramite Wrike

Wrike offre solide funzionalità di project management progettate per soddisfare le esigenze dell'Enterprise. Gestisce in modo sofisticato l'allocazione delle risorse, le dipendenze e la collaborazione tra i team.

I dashboard personalizzabili della piattaforma trasformano dati complessi in informazioni utili per i responsabili delle operazioni. Molti team dell'azienda scelgono Wrike proprio per i suoi controlli granulari delle autorizzazioni e i flussi di lavoro di approvazione. Wrike eccelle nella gestione di progetti con requisiti di conformità normativa o interdipendenze complesse tra i team.

le migliori funzionalità/funzioni di Wrike*

Genera report dettagliati sullo stato dei progetti, sull'utilizzo delle risorse e sulle prestazioni del team per identificare eventuali colli di bottiglia

Gestisci visivamente i carichi di lavoro con strumenti di allocazione delle risorse che prevengono il burnout del team e garantiscono una distribuzione equilibrata delle attività

Automazione il monitoraggio del tempo e consenti agli utenti di registrare le ore dedicate alle attività senza inserimenti manuali grazie ai suggerimenti dell'IA

Limite di Wrike

Il monitoraggio del tempo è disponibile solo per i piani a pagamento

Non dispone di funzionalità complete di definizione delle priorità

prezzi di Wrike*

Free

Team: 10 $ al mese per utente

*aziendale: 25 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

valutazioni e recensioni di Wrike*

G2: 4,2/5 (oltre 3.760 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.785 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Da una recensione su Capterra:

Mi piace il modo in cui Wrike contribuisce ad aumentare la trasparenza e la collaborazione all'interno della nostra organizzazione. In un progetto, i dati all'interno dei campi vengono solo "copiati/duplicati" all'interno dello stesso livello di attività/progetto. L'unico modo per copiare i dati dell'attività di livello superiore nelle attività secondarie è pagare per abilitare le integrazioni e pagare i loro ingegneri per scrivere il codice necessario a creare una "integrazione da Wrike a Wrike" oppure trasferire manualmente i dati nelle attività secondarie.

Mi piace il modo in cui Wrike contribuisce ad aumentare la trasparenza e la collaborazione all'interno della nostra organizzazione. In un progetto, i dati all'interno dei campi vengono solo "copiati/duplicati" all'interno dello stesso livello di attività/progetto. L'unico modo per copiare i dati dell'attività di livello superiore nelle attività secondarie è pagare per abilitare le integrazioni e pagare i loro ingegneri per scrivere il codice necessario a creare una "integrazione da Wrike a Wrike" oppure trasferire manualmente i dati nelle attività secondarie.

10. Sunsama (Ideale per un piano quotidiano consapevole)

tramite Sunsama

Sogni una giornata di lavoro più tranquilla e consapevole? Sunsama ti aiuta a raggiungere proprio questo obiettivo. Questo strumento di produttività ben congegnato combina la gestione delle attività con rituali di piano quotidiano che incoraggiano la consapevolezza sul lavoro. Ti chiede di scegliere le attività per la tua giornata, rispettando deliberatamente i limiti cognitivi.

Ti invia prompt di riflessione quotidiana per aiutarti a sviluppare migliori abitudini di piano nel tempo. Inoltre, la sua integrazione con il Calendario mostra come il tuo elenco di attività si traduce in impegni di tempo, prevenendo sovraccarichi e stress.

le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama*

Piano ogni giornata con un rituale guidato che ti aiuta a dare priorità alle attività in base alla loro importanza

Raccogli le attività da più fonti, tra cui email, Asana, Trello e GitHub, in un unico piano giornaliero unificato

Monitora il tempo dedicato ai diversi progetti e categorie per identificare modelli ricorrenti e migliorare le durate stimate future

Limite di Sunsama

Prezzo più elevato rispetto ai manager di attività

È progettato principalmente per l'uso individuale piuttosto che per team o piccole aziende

Prezzi Sunsama

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese

Sottoscrizione annuale: 16 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Un recensore di Capterra ha condiviso la condivisione di questo feedback:

Sunsama deve migliorare i propri ambienti di collaborazione in tempo reale. Il nostro team utilizza Sunsama per gestire le riunioni, in particolare le nostre riunioni scrum bisettimanali che in genere hanno programmi lunghi... La pagina della riunione si ricarica regolarmente; a volte i contenuti vanno persi; altre volte i collaboratori non riescono a vedere le informazioni appena aggiunte o non riescono ad aggiungere informazioni essi stessi. La situazione è sicuramente migliorata e le nostre difficoltà sono diventate meno frequenti, ma c'è ancora margine di miglioramento.

Sunsama deve migliorare i propri ambienti di collaborazione in tempo reale. Il nostro team utilizza Sunsama per gestire le riunioni, in particolare le nostre riunioni scrum bisettimanali che in genere hanno programmi lunghi... La pagina della riunione si ricarica regolarmente; a volte i contenuti vanno persi; altre volte i collaboratori non riescono a vedere le informazioni appena aggiunte o non riescono ad aggiungere informazioni essi stessi. La situazione è sicuramente migliorata e le nostre difficoltà sono diventate meno frequenti, ma c'è ancora margine di miglioramento.

11. Akiflow (ideale per la gestione unificata delle attività)

tramite Akiflow

Akiflow collega email, eventi del calendario di project management e attività delle app più diffuse in un unico centro di comando. L'approccio basato sull'uso della tastiera è ideale per i professionisti attenti all'efficienza che preferiscono digitare i comandi piuttosto che cliccare sulle icone.

La funzionalità di blocco temporale trasforma gli elenchi di attività in blocchi di calendario concreti. Akiflow include anche notifiche intelligenti che impediscono la sovrapposizione delle attività, una finestra In arrivo universale per raccogliere le cose da fare da diverse piattaforme e scorciatoie di acquisizione rapida per aggiungere attività istantaneamente da qualsiasi luogo.

le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow*

Crea blocchi di tempo direttamente dalle attività con una semplice scorciatoia da tastiera

Elabora le email direttamente all'interno di Akiflow trasformando i messaggi in attività o programmandoli per una revisione successiva

Personalizza le visualizzazioni per visualizzare esattamente ciò di cui hai bisogno senza elementi di distrazione, per un centro di comando personalizzato

Limite di Akiflow

Richiede un tempo di configurazione iniziale per la connessione e la verifica di vari account

Occasionali ritardi di sincronizzazione con le piattaforme connesse

Prezzi Akiflow

Pro Monthly: 34 $ al mese

Pro annuale: 19 $/mese (fatturato annualmente)

valutazioni e recensioni di Akiflow*

G2: 5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Una recensione su Reddit lo descrive così:

Gli slot temporali sono fantastici, per esempio. Adoro poter avere intervalli di tempo in cui inserire più attività previste, e questi intervalli possono essere ricorrenti. […] Troverei anche piuttosto difficile fare a meno dell'intervallo "Prossimi", che consente di pianificare attività e progetti nelle settimane o nei mesi futuri, invece di averli tutti accumulati in cartelle in attesa di essere pianificati. [...] Anche i rituali e il monitoraggio delle statistiche sono ottimi, e mi piace molto poter evidenziare un obiettivo del giorno o della settimana.

Gli slot temporali sono fantastici, per esempio. Adoro poter avere intervalli di tempo in cui inserire più attività previste, e questi intervalli possono essere ricorrenti. […] Troverei anche piuttosto difficile fare a meno dell'intervallo "Prossimi", che consente di pianificare attività e progetti nelle settimane o nei mesi futuri, invece di averli tutti accumulati in cartelle in attesa di essere pianificati. [...] Anche i rituali e il monitoraggio delle statistiche sono ottimi, e mi piace molto poter evidenziare un obiettivo del giorno o della settimana.

è ora di passare a ClickUp*

Ogni team ha un proprio ritmo e lo strumento giusto si adatta ad esso. Questo elenco mette in evidenza le alternative a TimeHero create per i team moderni. Dalla definizione delle priorità supportata dall'IA al coordinamento del calendario e alla visibilità approfondita delle attività, ogni strumento offre qualcosa di unico.

Ma solo una riunisce tutto questo in un sistema scalabile senza attriti.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, unisce struttura e flessibilità. Offre project management a più livelli, pianificazione intelligente e collaborazione in tempo reale sotto lo stesso tetto. Se gestisci i flussi di lavoro dei client o le priorità personali, questo strumento ti offre il controllo senza complessità.

