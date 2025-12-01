Gli 8 migliori strumenti di monitoraggio delle abitudini basati sull'IA nel 2026

🟓️ Giorno 1: Parti con le migliori intenzioni. Bere più acqua, andare in palestra e meditare prima di andare a letto.

Ma in qualche modo, le tue nuove abitudini svaniscono misteriosamente entro il terzo giorno. Succede anche ai migliori.

Non preoccuparti: c'è un modo per uscire da questo ciclo vizioso di procrastinazione e elenchi di cose da fare abbandonate.

Ecco le app per il monitoraggio delle abitudini: la tua arma segreta contro la dimenticanza, la mancanza di motivazione e la classica scusa "Comincerò lunedì". Trasformano il miglioramento personale in un gioco, rendendoti responsabile in modi che la tua sola forza di volontà non riesce a garantire.

Sei pronto a perseguire finalmente i tuoi obiettivi? Ecco i migliori strumenti per il monitoraggio delle abitudini che ti aiuteranno a rimanere in carreggiata e a rendere il tutto divertente!

Ecco una breve panoramica degli 8 migliori strumenti di IA per il monitoraggio delle abitudini:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Gestione di obiettivi e attività basata sull'IA, attività ricorrenti, tracker delle abitudini personalizzati con l'assistente IA di ClickUp Tutti i tipi di liberi professionisti, piccoli team e aziende che desiderano una gestione degli obiettivi e delle attività basata sull'IA Piano Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende HabitNow Pianificazione flessibile, promemoria e sveglie personalizzati, note quotidiane Persone che desiderano un monitoraggio delle abitudini semplice e flessibile Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 9,99 $ (a vita) Stile di vita Monitoraggio delle serie consecutive, feedback settimanali/mensili, tag personalizzati, grafici e tabelle di tendenza, appunti per le voci, modalità per daltonici Freelancer che apprezzano un'interfaccia semplice e approfondimenti sul comportamento Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 4,99 $. Habitica Monitoraggio delle abitudini in chiave ludica (avatar, ricompense, penalità), sfide comunitarie Persone e gruppi che desiderano rendere il monitoraggio delle abitudini un gioco Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 9 $. Habitify Monitoraggio dell'umore, Accumulo di abitudini, Sincronizzazione con Apple Health/Google Fit, Timer di concentrazione, Imprenditori individuali che desiderano un coaching e un monitoraggio delle abitudini basato sulla comunità Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 2,49 $. Streaks Monitoraggio basato sulle serie consecutive (fino a 24 abitudini, temi e icone personalizzabili, sincronizzazione con Apple Health) Creare slancio attraverso le serie consecutive Nessun piano gratuito. I piani a pagamento partono da 5,99 $ (a vita) Coach.me Servizi di coaching personale, domande e risposte della community e supporto, celebrazioni delle attività cardine raggiunte Persone altamente motivate che desiderano un coaching e un monitoraggio delle abitudini basato sulla comunità Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 87 $. Reclaim. IA Pianificazione delle abitudini basata sull'IA, integrazione e sincronizzazione con il Calendario, analisi sull'allocazione del tempo Imprenditori individuali che desiderano una pianificazione e una produttività basate sull'IA Piano Free disponibile. I piani a pagamento partono da 8 $.

Sebbene iniziare a seguire un'abitudine sia facile, mantenerla a lungo termine è difficile. Un'app per il monitoraggio delle abitudini ti aiuta a rimanere responsabile, fornendo un modo semplice per registrare e monitorare le attività quotidiane.

Dalla crescita personale alle routine di cura di sé e tutto ciò che sta in mezzo, questi strumenti ti aiutano a rimanere costante nel tuo percorso di sviluppo delle abitudini grazie a promemoria, approfondimenti e motivazione.

Ecco cosa cercare:

Approfondimenti basati sull'IA : cerca strumenti che analizzino il tuo stato, identifichino modelli ricorrenti e offrano approfondimenti basati sui dati per aiutarti a capire cosa funziona e cosa deve essere migliorato ✅

Monitoraggio degli obiettivi : scegli un'app che ti aiuti a suddividere gli obiettivi più grandi in traguardi più gestibili, rendendo più raggiungibile il successo a lungo termine attraverso il miglioramento continuo ✅

Funzionalità relative alle serie consecutive e alla motivazione : scegli un'app per il monitoraggio delle abitudini che includa il monitoraggio delle serie consecutive, elementi di gamification e spunti motivazionali per mantenerti coinvolto e motivato a seguire una determinata abitudine ✅

Personalizzazione : scegli un tracker per lo sviluppo delle abitudini che ti consenta di creare categorie personalizzate, pianificare in modo flessibile e utilizzare dashboard personalizzate in base alle tue esigenze ✅

Interfaccia intuitiva : investi in un'app intuitiva che utilizza dashboard, grafici, elenchi, timer, ecc. per rendere il monitoraggio delle abitudini divertente e senza sforzo ✅

Sicurezza dei dati: scegli uno strumento per lo sviluppo delle abitudini che conservi i tuoi dati in modo sicuro, con opzioni di backup e crittografia ✅

📚 Per saperne di più: Come utilizzare l'IA per migliorare la produttività (casi d'uso e strumenti)

1. ClickUp (Il migliore per la gestione di obiettivi e attività basata sull'IA)

“Se scegli il comportamento giusto e lo metti in pratica nel modo corretto, non dovrai sforzarti per farlo crescere. Accadrà naturalmente, come un buon seme piantato nel posto giusto. ” – BJ Fogg, sociologo americano

Crea un tracker delle abitudini personalizzato con promemoria utilizzando ClickUp Brain

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina la gestione delle attività e degli obiettivi, la chat, i documenti e molto altro. Ecco come ClickUp ti aiuta a stabilire piccole abitudini nel giusto ordine. Scopriamolo insieme.

💜 Obiettivi ClickUp

Quindi, quando mantenere le abitudini sembra una battaglia in salita, ClickUp Obiettivi ti permette di iniziare suddividendole in attività semplici e realizzabili chiamate "Traguardi".

Questi traguardi possono essere personalizzati in base a diversi tipi di abitudini:

Traguardi numerici : ideali per abitudini quantificabili, come ad esempio “Leggere quattro libri in un mese.”​

Obiettivi finanziari : Perfetto per obiettivi finanziari come «Ridurre la spesa mensile a 100 dollari.»

Obiettivi vero/falso: utili per le attività da svolgere o meno durante la giornata, come ad esempio: «Dedica 5-10 minuti ogni mattina a rivedere le attività e a stabilire le priorità.»

Rimani in carreggiata con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato con ClickUp Obiettivi

💜 ClickUp Brain

Non sai quali abitudini sviluppare? ClickUp Brain può aiutarti a trovare idee in base ai tuoi obiettivi.

Usa il brainstorming basato sull'IA per generare un elenco di potenziali abitudini con ClickUp Brain

ClickUp Brain diventa il tuo coach di produttività e un assistente personale basato sull'IA, aiutandoti a raccogliere e organizzare le informazioni per un numero illimitato di abitudini e a creare attività e promemoria per una maggiore costanza.

Le potenti reti neurali di Brain generano anche riepiloghi/riassunti basati sull'IA dei tuoi progressi e report sulla serie di abitudini, rendendo ClickUp una delle migliori app per il monitoraggio delle abitudini.

Ma non è tutto! Con un agente ClickUp personalizzato Autopilot, puoi personalizzare, automatizzare e semplificare il tuo processo di monitoraggio delle abitudini. Può:

Usa gli agenti personalizzati di ClickUp Autopilot per personalizzare il monitoraggio delle abitudini tramite IA

Può:

Crea automaticamente attività ricorrenti per abitudini giornaliere, settimanali o personalizzate.

Invia promemoria e notifiche per mantenerti responsabile.

Tieni traccia dei tuoi progressi aggiornando gli stati o i campi personalizzati in base alla tua attività.

Genera report o riepiloghi delle tue serie di abitudini e dei tuoi tassi di completamento.

Suggerisci miglioramenti o consigli motivazionali utilizzando le informazioni fornite dall'IA.

Sfruttando un agente in modalità automatica, potrai concentrarti maggiormente sulla creazione delle abitudini e meno sul monitoraggio manuale, rendendo il tuo percorso di sviluppo delle abitudini più agevole ed efficace.

🟒 Attività di ClickUp

Per le abitudini quotidiane come l'esercizio fisico, la lettura o la pratica della mindfulness, le attività ricorrenti di ClickUp eliminano la necessità di creare manualmente la stessa attività più volte, assicurandoti di non perdere mai un colpo.

Pianifica un'attività ricorrente con qualsiasi frequenza, ad esempio giornaliera o bisettimanale, oppure quando il suo stato cambia, grazie alle attività ricorrenti di ClickUp

Questa funzionalità ti aiuta a:

Decidi con quale frequenza l'attività deve essere ripetuta: ogni giorno, ogni settimana o in giorni specifici

Specifica quando deve iniziare la ricorrenza e, se applicabile, quando deve terminare

Scegli se la prossima occorrenza venga creata quando quella corrente è completata o secondo una pianificazione fissa

💜 Modello di tracker delle abitudini personali

Sei pronto a dare una svolta alle tue abitudini? Prova il modello di monitoraggio delle abitudini personali di ClickUp.

Scarica il modello gratis Rimani organizzato e crea routine di produttività con il modello ClickUp per il monitoraggio delle abitudini personali

Con questo modello è facile:

Elenca le tue abitudini e aggiornale quotidianamente con dei check-in per il monitoraggio dei progressi, delle riflessioni o degli aggiustamenti con ClickUp Docs , e condividile con un amico, un coach o il tuo team per ricevere supporto

Segna i punti chiave dei tuoi progressi e i risultati raggiunti nelle attività cardine di ClickUp per mantenere lo slancio verso la crescita personale

Aggiorna automaticamente il tuo registro delle abitudini con regole "se-allora" e trigger utilizzando le automazioni di ClickUp

Le migliori funzionalità di ClickUp

Tag personalizzati : aggiungi : aggiungi campi personalizzati per registrare ulteriori dettagli sul tuo percorso di sviluppo delle abitudini, come la durata o le note relative a ciascuna sessione dedicata alle abitudini

Panoramica dei progressi : crea una : crea una dashboard ClickUp per visualizzare e effettuare il monitoraggio dei progressi nel tempo, fornendo motivazione e approfondimenti sulla tua costanza

Promemoria e notifiche: attiva : attiva i promemoria di ClickUp per le tue attività ricorrenti per ricevere notifiche, assicurandoti di non trascurare le tue abitudini nonostante i numerosi impegni nella tua app di pianificazione

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può risultare opprimente per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è il fatto che sostituisce diversi strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software.

Ciò che apprezzo di più di ClickUp è il fatto che sostituisce diversi strumenti in un unico posto. Non è più necessario passare da un'app all'altra. Offre un numero di funzionalità/funzioni senza pari rispetto ad altri software.

📚 Per saperne di più: Modelli di produttività gratis in Excel e ClickUp

2. HabitNow (Ideale per organizzare abitudini e attività in un unico posto)

tramite HabitNow

HabitNow combina il monitoraggio degli obiettivi e la pianificazione per aiutarti a organizzare in modo efficace le abitudini e le routine quotidiane. Puoi definire e personalizzare le abitudini con obiettivi giornalieri, settimanali o mensili e organizzarle in varie categorie ed elenchi.

Un sistema di pianificazione flessibile, promemoria e allarmi personalizzabili e una funzione timer aiutano a migliorare la concentrazione durante le attività, mentre grafici e statistiche dettagliati rendono il monitoraggio dei progressi rapido e semplice.

Le migliori funzionalità/funzioni di HabitNow

Indicatori di costanza : crea serie di esiti positivi per motivarti e documenta il tuo percorso con note quotidiane per un miglioramento continuo

Personalizzazione : personalizza la tua esperienza con impostazioni timer personalizzate per gli intervalli, temi e icone

Gestione delle attività: aggiungi attività ricorrenti, promemoria e liste di controllo per attività più ampie, come la spesa, le faccende domestiche, il lavoro, ecc.

Limiti di HabitNow

Non consente di convertire traguardi numerici in traguardi sì/no per la stessa abitudine

Non consente agli utenti di ordinare le abitudini in base all'ora del giorno

Prezzi di HabitNow

Free

A vita: 9,99 $

Valutazioni e recensioni di HabitNow

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

📌 Prova questo: la "regola dei due minuti" è un ottimo trucco per aumentare la produttività che rende facile creare e mantenere una routine. Rendi ogni nuova abitudine così semplice che ci vogliano meno di 2 minuti per iniziare. Invece di committerti a meditare 20 minuti al giorno, inizia con 2 minuti di riflessione consapevole.

3. Way of Life (Ideale per il monitoraggio e lo sviluppo di abitudini grazie a un'interfaccia intuitiva)

via Way of Life

Way of Life ti aiuta a creare routine mattutine positive, a rompere le cattive abitudini e a comprendere i tuoi modelli comportamentali nel tempo. Grazie alla sua interfaccia semplice ma efficace, puoi metterti alla prova per mantenere serie ininterrotte e ricevere feedback settimanali e mensili sulle tue abitudini tramite la classifica integrata.

L'app per il monitoraggio degli obiettivi ti aiuta anche a tenere traccia di pensieri, riflessioni o osservazioni, consentendoti di allegare brevi note a ogni voce relativa alle abitudini. La modalità per daltonici garantisce un'esperienza più accessibile e intuitiva per tutti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Way of Life

Tag personalizzati : raggruppa e gestisci tutte le tue abitudini in modo efficiente utilizzando tag personalizzati, rendendo più facile il monitoraggio dei diversi aspetti della tua vita

Approfondimenti sui progressi : analizza le tue abitudini nel tempo con grafici a torta, grafici a barre e linee di tendenza, per visualizzare i progressi e identificare gli schemi ricorrenti

Promemoria e pianificazione: mantieni il controllo grazie a promemoria flessibili che ti consentono di programmare avvisi con messaggi personalizzati

Limiti dello stile di vita

Sottoscrivere il piano premium è l'unico modo per effettuare il monitoraggio di un numero illimitato di abitudini e archiviare quelle che non ti servono più, ma che desideri conservare

Mancano funzionalità avanzate di gestione delle attività e del tempo

Prezzi Way of Life

Free

Premium: A partire da 4,99 $

Valutazioni e recensioni su Way of Life

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Way of Life?

Una recensione sull'Apple Store dice:

Lo uso con grande costanza ormai da un paio d'anni e ha avuto un impatto estremamente positivo sulla mia vita. Avere un modo davvero rapido e semplice per registrare le mie abitudini e i miei comportamenti ogni giorno mi permette di essere più consapevole e responsabile nei confronti di me stesso.

Lo uso con grande costanza ormai da un paio d'anni e ha avuto un impatto estremamente positivo sulla mia vita. Avere un modo davvero rapido e semplice per registrare le mie abitudini e i miei comportamenti ogni giorno mi permette di essere più consapevole e responsabile nei confronti di me stesso.

4. Habitica (Ideale per rendere ludico il monitoraggio delle abitudini)

tramite Habitica

Habitica combina le tradizionali metodologie di monitoraggio delle abitudini con elementi di gioco interattivi per rendere il monitoraggio delle abitudini divertente, coinvolgente e altamente motivante.

Ti permette di effettuare l'impostazione sia di abitudini positive (ad es. "Mangiare un pasto sano") sia di abitudini negative (ad es. "Saltare l'allenamento"). Seguire le abitudini positive ti ricompensa con vantaggi all'interno del gioco, mentre indulgere in quelle negative comporta delle penalità.

I "Dailies" sono attività ricorrenti che desideri completare ogni giorno, alcune volte alla settimana o mensilmente, mentre i "To-Dos" sono attività una tantum con date di scadenza che ti aiutano a guadagnare ricompense una volta completate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Gamification : utilizza giochi di ruolo, avatar, ricompense personalizzate, serie di risultati consecutivi, livelli di difficoltà, ecc. per trasformare il miglioramento personale in un'avventura

Sfide della community : competi con amici e sconosciuti su obiettivi comuni e vinci premi speciali

Bacheca delle attività condivisa: aumenta il senso di responsabilità lavorando sulle attività con i membri del tuo gruppo su una bacheca condivisa

Limiti di Habitica

La sezione "Da fare" non ti permette di creare un elenco e poi aggiungere attività a quell'elenco

Alcuni utenti hanno ritenuto che i numerosi pop-up e gli annunci pubblicitari all'interno del gioco compromettano l'esperienza utente

Prezzi di Habitica

Free

Piano di gruppo: 9 $ al mese + 3 $ al mese per ogni membro aggiuntivo

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitica?

Una recensione sull'Apple Store dice :

Poiché Habitica è un gioco altamente personalizzabile, puoi davvero trasformare le tue abitudini e le tue attività in un gioco, adattandole al tuo livello di creatività, utilitarismo, minimalismo e coinvolgimento nella comunità.

Poiché Habitica è un gioco altamente personalizzabile, puoi davvero trasformare le tue abitudini e le tue attività in un gioco, adattandole al tuo livello di creatività, utilitarismo, minimalismo e coinvolgimento nella comunità.

📌Leggi anche: Modelli gratuiti di tracker delle abitudini per Fogli Google

5. Habitify (Ideale per il monitoraggio delle abitudini su un'interfaccia minimalista)

tramite Habitify

Habitify è un'agenda digitale che ti permette di impostare abitudini in linea con i tuoi obiettivi, come la meditazione quotidiana, bere più acqua o leggere ogni sera, e di organizzarle in routine mattutine, pomeridiane e serali per un approccio chiaro e strutturato al monitoraggio delle abitudini.

I promemoria personalizzati ti aiutano a mantenerti responsabile, mentre le notifiche si adattano ai tuoi impegni e alle tue preferenze, dandoti una spintarella al momento giusto. L'app si integra anche con Apple Health e Google Fit per aiutarti a monitorare i tuoi obiettivi di fitness e benessere su più dispositivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitify

Timer di concentrazione : dedica tutta la tua attenzione alle attività ad alta priorità grazie ai timer integrati che rendono più efficiente la gestione delle attività

Monitoraggio dell'umore : monitora i tuoi sentimenti e le tue emozioni per individuare i trigger e gli schemi che influenzano il tuo stato, aumentando la consapevolezza di te stesso e aiutandoti a prendere decisioni migliori

Accumulazione delle abitudini : integra nuove abitudini nella tua routine quotidiana collegandole a quelle esistenti e creando promemoria personalizzati

Limiti di Habitify

L'app per il monitoraggio delle abitudini non consente il monitoraggio basato su percentuali, che è utile per le abitudini in cui lo stato non è binario o basato sul conteggio

Alcuni utenti segnalano che l'app a volte può essere lenta

Prezzi di Habitify

Free

Premium : 2,49 $ al mese

A vita: 59,99 $

Valutazioni e recensioni su Habitify

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Habitify?

Una recensione su Google Play dice:

L'interfaccia è pulita e intuitiva, rendendo facile aggiungere e monitorare le abitudini senza sforzo. Ciò che distingue Habitify dalle altre app di monitoraggio delle abitudini sono le sue analisi approfondite, che forniscono dati preziosi sui miei progressi e sulle mie abitudini nel tempo.

L'interfaccia è pulita e intuitiva, rendendo facile aggiungere e monitorare le abitudini senza sforzo. Ciò che distingue Habitify dalle altre app di monitoraggio delle abitudini sono le sue analisi approfondite, che forniscono dati preziosi sui miei progressi e sulle mie abitudini nel tempo.

Per saperne di più: Modelli gratuiti per piani di cura di sé

6. Streaks (Ideale per creare slancio con un tracker delle abitudini basato sulle serie consecutive)

tramite Streaks

Con Streaks, puoi effettuare il monitoraggio di fino a 24 abitudini e mantenere alta la motivazione grazie a statistiche dettagliate, come i dati sulle abitudini, la durata delle serie e i tassi di completamento. Per personalizzare il tuo spazio, puoi scegliere tra 78 diversi temi colori e oltre 600 icone per le attività.

Si effettua la sincronizzazione su tutti i tuoi dispositivi Apple e si integra con Apple Health per effettuare il monitoraggio automatico dei passi, del sonno e degli allenamenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Streaks

Note quotidiane : tieni traccia dello stato dei tuoi progressi o rifletti sulle sfide, sui successi, sulla crescita personale e sui miglioramenti

Attività a tempo : utilizza i tempi predefiniti per il monitoraggio delle abitudini che richiedono una durata specifica, come la meditazione, lo stretching o la lettura

Attività condivise: condividi le tue abitudini con altri utenti di Streaks per incoraggiare il lavoro di squadra e la motivazione, l'ideale per aiutarsi a vicenda a mantenere gli impegni

Limiti di Streaks

Disponibile solo su dispositivi Apple, a differenza di altre app per il monitoraggio delle abitudini accessibili su più dispositivi

Ci vuole un po' di tempo per capire come funziona l'app, anche con l'aiuto della sezione "Aiuto"

Prezzi di Streaks

A vita: 5,99 $

Valutazioni e recensioni di Streaks

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

👀 Cerchi ispirazione? Ecco alcuni esempi di buone abitudini che possono aiutarti a costruire routine salutari e spianare la strada a risultati a lungo termine.

📮 ClickUp Insight: Salute e fitness sono gli obiettivi personali principali per i partecipanti al nostro sondaggio, ma il 38% ammette di non effettuare costantemente il monitoraggio dei propri progressi. 🤦C'è un grande divario tra intenzioni e azioni! ClickUp può aiutarti a migliorare la tua forma fisica con i suoi modelli dedicati per il monitoraggio delle abitudini e le attività ricorrenti. Immagina di costruire senza sforzo quelle routine, registrare ogni allenamento e mantenere forte la tua serie di meditazioni. 💫 Risultati concreti: gli utenti di ClickUp segnalano un aumento della produttività pari al doppio, perché rimanere in carreggiata inizia con il vedere effettivamente il percorso.

7. Coach.me (Ideale per il monitoraggio delle abitudini grazie al coaching integrato e al supporto della community)

Combinando un solido strumento di monitoraggio delle abitudini con l'accesso a una comunità di supporto e a un coaching professionale, Coach.me offre diverse opzioni per un aiuto personalizzato in materia di produttività, fitness, leadership e altro ancora.

Puoi seguire i tuoi amici per incoraggiarli e vedere il loro stato, oppure fornire supporto ad altre persone che stanno lavorando sulle tue stesse abitudini attraverso un feed di attività globale. Ogni abitudine ha una sezione Domande e Risposte dove puoi porre domande, rispondere e condividere esperienze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coach.me

Coaching personale : ricevi consigli e supporto personalizzati da coach professionisti che ti aiutano a superare le sfide e a rimanere fedele ai tuoi obiettivi

Rinforzo positivo: ricevi incoraggiamento attraverso funzionalità/funzioni come la celebrazione delle attività cardine raggiunte e i complimenti della community, che servono a motivare e rafforzare i comportamenti positivi guidati dalle abitudini

Supporto della community: entra in contatto con una community di persone che la pensano come te, che fungerà da rete di supporto per la condivisione di esperienze e per aiutarti a mantenerti responsabile

Limiti di Coach.me

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia a volte può essere lenta e difficile da navigare

Prezzi di Coach.me

Free

Coaching personalizzato sulle abitudini: a partire da 25 $ a settimana

Valutazioni e recensioni di Coach.me

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Coach.me?

Una recensione sull'Apple Store dice:

Mi piace questa app: è semplice e mi ha aiutato a sviluppare e a effettuare il monitoraggio delle mie abitudini. È fantastico avere un promemoria quotidiano delle azioni da compiere, che mi dà soddisfazione spuntarle man mano che le porto a termine, per quanto piccole possano essere.

Mi piace questa app: è semplice e mi ha aiutato a sviluppare e a effettuare il monitoraggio delle mie abitudini. È fantastico avere un promemoria quotidiano delle azioni da compiere, che mi dà soddisfazione spuntarle man mano che le porto a termine, per quanto piccole possano essere.

8. Reclaim.ai (Ideale per la pianificazione delle abitudini basata sull'IA)

Reclaim.ai è uno strumento di calendario basato sull'IA progettato per aiutarti a fissare obiettivi e monitorare le abitudini, che integra le tue routine nel tuo calendario esistente. Una volta identificate le abitudini che desideri instaurare, l'assistente IA individua automaticamente gli orari migliori nel tuo calendario per programmare le attività di sviluppo professionale e personale, assicurandosi che si inseriscano perfettamente nei tuoi impegni esistenti.

Puoi anche regolare impostazioni quali frequenza, durata e fasce orarie preferite per una specifica abitudine e automatizzare la pianificazione delle attività e dei promemoria correlati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Reclaim.ai

Pianificazione personalizzata : utilizza le "sospensioni flessibili" e le "finestre temporali intelligenti" per riprogrammare le abitudini in base alle tue esigenze e adattarti ai cambiamenti nel tuo Calendario

Analisi : ottieni informazioni dettagliate sulla distribuzione del tuo tempo e sul rispetto delle abitudini pianificate, sui tassi di completamento delle abitudini e sullo stato complessivo verso gli obiettivi personali

Priorità delle abitudini: assegna livelli di priorità, nell'intervallo da Critico (P1) a Basso (P4), per assicurarti che le abitudini con priorità più alta vengano programmate prima di quelle con priorità più bassa

Limiti di Reclaim.ai

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia del telefono è difficile da usare

A volte pianifica troppe attività e guardare il Calendario sembra opprimente

Prezzi di Reclaim.ai / IA

Lite : Gratis

Starter : 8 $ al mese per postazione

Aziendale : 12 $ al mese per postazione

Enterprise: 18 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni su Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim.ai?

Una recensione su G2 afferma:

Reclaim ti offre il controllo necessario per indicare al suo motore come pianificare le tue attività nel modo giusto. È perfettamente integrato con ClickUp e Google e ti permette di gestire le attività da qualsiasi luogo.

Reclaim ti offre il controllo necessario per indicare al suo motore come pianificare le tue attività nel modo giusto. È perfettamente integrato con ClickUp e Google e ti permette di gestire le attività da qualsiasi luogo.

Crea abitudini durature con ClickUp

Sviluppare abitudini migliori e mantenerle non deve essere una lotta, soprattutto quando disponi degli strumenti giusti per la creazione e il monitoraggio delle abitudini che ti aiutano a mantenerti responsabile.

Grazie alle funzionalità basate sull'IA di ClickUp, il monitoraggio delle abitudini diventa semplice, basato sull'automazione e completamente personalizzabile in base al tuo stile di vita.

Che tu stia cercando di meditare ogni giorno, di aumentare la tua produttività al lavoro o di sviluppare una routine di allenamento costante, ClickUp ti aiuta a creare e mantenere le tue abitudini.

Iscriviti gratis su ClickUp e inizia a creare routine che ti porteranno a un esito positivo a lungo termine.