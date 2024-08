20 semplici abitudini quotidiane per massimizzare la produttività nel 2024

L'autore britannico Samuel Smiles ha descritto l'abitudine come una fase transitoria tra un atto (azione) e il carattere di un individuo, che ne moduli il destino. Poiché le vostre abitudini quotidiane influenzano profondamente i risultati, potete usarle come strumento essenziale per raggiungere obiettivi personali e professionali!

Quindi, che si tratti di perdere peso, smettere di fumare, ridurre lo stress, ottenere quella promozione, diventare più produttivi o trovare un perfetto equilibrio tra lavoro e vita privata, si può aspirare a raggiungere tutto questo attraverso buone abitudini quotidiane.

Non perdete l'occasione di scoprire come le abitudini quotidiane diano più significato alla vostra vita. Elenchiamo anche 20 abitudini semplici ma efficaci per rendere la vostra vita più facile.

Come si formulano le abitudini quotidiane

il ciclo dell'abitudine, così come proposto da_ Charles Duhigg L'idea di ciò che forma le abitudini quotidiane è stata inizialmente pubblicata nel libro di Charles Duhigg, The Power of Habit. Charles ha proposto il ciclo dell'abitudine, o ciclo cue-trigger-reward, come teoria alla base di ciò che forma (o rompe) le abitudini. Il processo, quasi ciclico, si svolge come segue:

Cue/trigger : Uno specifico trigger che si verifica in un particolare momento della giornata dà inizio al ciclo dell'abitudine. Il trigger può essere associato a uno stato emotivo, a una posizione o a uno stimolo intrinseco o estrinseco

: Uno specifico trigger che si verifica in un particolare momento della giornata dà inizio al ciclo dell'abitudine. Il trigger può essere associato a uno stato emotivo, a una posizione o a uno stimolo intrinseco o estrinseco Routine/comportamento : È l'azione risultante che segue lo spunto. Può essere un'abitudine consolidata o un'abitudine che si vuole inculcare

: È l'azione risultante che segue lo spunto. Può essere un'abitudine consolidata o un'abitudine che si vuole inculcare Rompensa/punizione : La ricompensa è il risultato della routine. Se la ricompensa è positiva, rafforza l'abitudine, mentre le emozioni negative (punizione) scoraggiano il comportamento

: La ricompensa è il risultato della routine. Se la ricompensa è positiva, rafforza l'abitudine, mentre le emozioni negative (punizione) scoraggiano il comportamento Ripetizione: La ripetizione è l'elemento finale che rafforza l'abitudine quotidiana. L'abitudine diventa profondamente radicata quando si verifica la combinazione di spunto, trigger e ricompensa e, nel corso del tempo, il cervello associa lo spunto alla routine e alla ricompensa per rafforzare i percorsi neurali che portano a mettere in atto l'abitudine in modo automatico

Consideriamo questo esempio di ciclo cue-trigger-reward: Quando ci si sente stressati (spunto), si beve un caffè (routine). La caffeina aiuta ad alleviare lo stress, a rimanere concentrati e a completare l'attività (ricompensa). Prima che ve ne rendiate conto, farete il caffè ogni volta che siete stressati (abitudine quotidiana).

Benefici dello sviluppo di abitudini quotidiane

Abbiamo già stabilito che le abitudini sono un precursore dell'esito positivo personale e professionale. Costruire il giusto insieme di abitudini quotidiane comporta i seguenti benefici:

Aumento della stabilità : Le abitudini quotidiane aggiungono struttura alla vita di una persona. Una routine consolidata crea un ambiente coerente e prevedibile che aggiunge stabilità e infonde fiducia

: Le abitudini quotidiane aggiungono struttura alla vita di una persona. Una routine consolidata crea un ambiente coerente e prevedibile che aggiunge stabilità e infonde fiducia **Le abitudini quotidiane sono un eccellente strumento di produttività. Il collegamento automatico di stimoli e azioni snellisce le attività di routine e libera l'energia mentale per attività più complesse

Miglioramento della salute e del benessere : Abitudini come preparare i pasti, dormire bene, scrivere un diario, fare attività fisica, ecc. aprono la strada a uno stile di vita più sano e migliorano il benessere fisico e mentale

: Abitudini come preparare i pasti, dormire bene, scrivere un diario, fare attività fisica, ecc. aprono la strada a uno stile di vita più sano e migliorano il benessere fisico e mentale Concentrazione : Le abitudini quotidiane aiutano ad allenare la mente a concentrarsi su attività specifiche in momenti dedicatimigliorare le prestazioni e produttività

: Le abitudini quotidiane aiutano ad allenare la mente a concentrarsi su attività specifiche in momenti dedicatimigliorare le prestazioni e produttività Sviluppo delle competenze : Incorporare abitudini incentrate sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze può aiutarvi a crescere professionalmente e personalmente, e Da fare continuamente vi rende adattabili e agili

: Incorporare abitudini incentrate sull'apprendimento e sullo sviluppo delle competenze può aiutarvi a crescere professionalmente e personalmente, e Da fare continuamente vi rende adattabili e agili Gestione efficace del tempo : le abitudini regolano il modo di impiegare il tempo. Seguire un programma, dare priorità alle attività essenziali e rivedere il tempo dedicato alle attività riduce al minimo la procrastinazione, aiuta a rispettare le scadenze e a raggiungere gli obiettivi più velocemente

: le abitudini regolano il modo di impiegare il tempo. Seguire un programma, dare priorità alle attività essenziali e rivedere il tempo dedicato alle attività riduce al minimo la procrastinazione, aiuta a rispettare le scadenze e a raggiungere gli obiettivi più velocemente mentalità positiva : Iniziare la giornata con piano giornaliero e affermazioni, e terminarla con riflessioni e gratitudine, per creare una mentalità positiva sostenibile

: Iniziare la giornata con piano giornaliero e affermazioni, e terminarla con riflessioni e gratitudine, per creare una mentalità positiva sostenibile Miglioramento delle relazioni : Utilizzate le abitudini quotidiane per migliorare le relazioni con voi stessi o con chi vi circonda. Bloccare il tempo per dedicare un'attenzione totale ai membri della vostra famiglia o fare dei check-in periodici sulla vostra salute fisica e mentale vi aiuterà a costruire relazioni più forti e più significative, caratterizzate da interazioni positive

: Utilizzate le abitudini quotidiane per migliorare le relazioni con voi stessi o con chi vi circonda. Bloccare il tempo per dedicare un'attenzione totale ai membri della vostra famiglia o fare dei check-in periodici sulla vostra salute fisica e mentale vi aiuterà a costruire relazioni più forti e più significative, caratterizzate da interazioni positive Stabilità finanziaria : Le abitudini quotidiane in materia di bilancio e di risparmio consentono di acquisire disciplina finanziaria. Presto prenderete decisioni più intelligenti per risparmiare e raggiungere una stabilità finanziaria a lungo termine

: Le abitudini quotidiane in materia di bilancio e di risparmio consentono di acquisire disciplina finanziaria. Presto prenderete decisioni più intelligenti per risparmiare e raggiungere una stabilità finanziaria a lungo termine Disciplina personale : La creazione di abitudini quotidiane richiede una buona dose di disciplina, autocontrollo e autoregolazione. Più si allenano queste qualità, più diventano forti nel dare forma alla propria personalità

: La creazione di abitudini quotidiane richiede una buona dose di disciplina, autocontrollo e autoregolazione. Più si allenano queste qualità, più diventano forti nel dare forma alla propria personalità Senso di realizzazione: I risultati positivi, come risparmiare tempo e denaro, condurre uno stile di vita più sano, avere un senso di controllo, migliorare la produttività, ecc. Il raggiungimento di questi obiettivi a breve e a lungo termine renderà più facile il follow-up delle abitudini quotidiane, completando così il ciclo delle abitudini con una nota positiva

20 Abitudini quotidiane da sviluppare per migliorare la vostra vita

Nel suo bestseller Atomic Habits, James Clear sottolinea come le abitudini quotidiane trasformino la vita di una persona. Oltre a riconoscere il modello del ciclo delle abitudini di Duhigg, Clear parla della regola dell'1%, che incoraggia cambiamenti piccoli, incrementali e coerenti nella vita quotidiana. Da fare in questo modo si ottiene un effetto composto e si catalizza la formazione di abitudini.

Con queste premesse, ecco 20 piccole abitudini quotidiane che fanno una grande differenza:

1. Stabilire una routine mattutina

Una routine mattutina strutturata imposta la giornata. Tutto ciò che Da fare al mattino mostra come si svolgerà la giornata. Se passate la mattinata a correre e a stressarvi da fare, questa sensazione persisterà per tutto il giorno. Mantenete la calma e organizzate i vostri pensieri; trascorrerete una giornata all'insegna della chiarezza.

Ecco alcuni modi per creare una routine mattutina positiva:

Pianificate il giorno successivo la sera prima. Impostate la sveglia, andate a letto in orario, tenete una bottiglia d'acqua accanto al letto, stendete i vestiti, ecc.

Alzatevi presto, possibilmente a un orario di sveglia costante, per calibrare l'orologio interno del vostro corpo. Evitate di premere il pulsante "posticipa"

Bevete un bicchiere d'acqua per reidratare il corpo dopo il sonno notturno

Andare a letto per eliminare un elemento dall'elenco delle cose da fare e iniziare la giornata con una sensazione di realizzazione

Personalizzate questa routine in base ai vostri obiettivi e alle vostre preferenze. Inoltre, iniziate con una routine mattutina più completa per evitare di sentirvi sopraffatti fin dall'inizio.

2. Esercitarsi regolarmente

Una volta iniziata la giornata, è il momento di muovere il corpo. L'esercizio quotidiano migliora il benessere fisico e mentale. Anche pochi minuti di attività fisica, come fare le scale o camminare nei luoghi vicini, rafforzano i muscoli, migliorano la salute cardiovascolare e aiutano a mantenere un peso sano.

Oltre a evitare le malattie, l'esercizio fisico (soprattutto all'aria aperta) migliora l'umore, aumenta i livelli di energia e rilascia endorfine, l'ormone del benessere.

Non è necessario essere un topo da palestra per fare esercizio regolarmente. È possibile:

Scegliere attività semplici, gestibili e piacevoli per la propria età e per il proprio livello di forma fisica (ballare, andare in bicicletta, praticare uno sport, fare escursioni, fare calisthenics, ecc.)

Puntare a costruire la resistenza con il tempo e dare priorità alla costanza rispetto all'intensità

Mantenete l'interesse mescolando la vostra routine di esercizi

Trovare un account per essere coerenti, misurare lo stato e celebrare le attività cardine

Riservate un momento dedicato all'esercizio fisico. Trattatelo come un appuntamento imperdibile.

Mantenete il monitoraggio e massimizzate l'efficienza dei vostri allenamenti con il modulo Modello di registro degli esercizi ClickUp

3. Concentrarsi sull'alimentazione

Una dieta equilibrata e nutriente dovrebbe costituire il modulo di tutti i vostri pasti: da una sana colazione a ciò che mangiate per cena e tutto il resto. Mangiare gli alimenti giusti fornisce all'organismo nutrienti essenziali, migliora l'energia e la vitalità, aiuta a gestire il peso e previene le malattie. La dieta influisce anche sulla salute mentale e sulla funzione cognitiva.

Ecco come fare in modo che mangiare bene diventi una priorità:

Utilizzare il piano dei pasti per seguire una dieta sana ed evitare di cadere in preda a spuntini impulsivi e poco salutari

Limitare gli alimenti trasformati e ridurre al minimo l'assunzione di elementi ad alto contenuto di sale e zucchero. Concentratevi invece sul consumo di alimenti integrali e ricchi di sostanze nutritive

Evitare di saltare i pasti e mangiare in modo costante durante la giornata per evitare crolli di energia o abbuffate

Consumare un arcobaleno di frutta e verdura per ottenere una dose di vitamine e minerali che combattono le malattie cardiache e altre condizioni croniche

Praticare un'alimentazione consapevole per apprezzare ogni boccone e trattare il corpo come un tempio.

4. Impostazione di obiettivi chiari

L'impostazione quotidiana degli obiettivi è un modo eccellente per suddividere gli obiettivi più grandi e a lungo termine in parti più piccole e realizzabili. La creazione di un elenco di cose da fare chiaro e fattibile vi permette di costruire una tabella di marcia per l'esito positivo e di concentrare il vostro tempo e le vostre energie su attività ad alto impatto.

Inoltre, aiuta a monitorare lo stato, a mantenere la motivazione e a gestire il tempo. Inoltre, conferisce agilità alle vostre azioni, in quanto potete ricalibrare i vostri obiettivi in base a priorità e circostanze mutevoli.

Migliorate l'impostazione degli obiettivi quotidiani grazie a:

Definendo gli obiettivi secondo i parametri SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporanei)

Creare un elenco di cose da fare che delinei i vostri obiettivi quotidiani. Utilizzare strumenti come barre di stato e liste di controllo per visualizzare l'esito positivo

Limitare il numero di obiettivi per evitare di sentirsi esauriti o sopraffatti. Festeggiare le vittorie e premiarsi per il raggiungimento degli obiettivi per rimanere motivati

Iniziate la giornata impostando gli obiettivi e concludetela misurando come avete fatto.

5. Mantenere un programma

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-calendar-view-1400x971.png Visualizzazione del calendario di ClickUp /$$$img/

Utilizzate la visualizzazione del Calendario di ClickUp per visualizzare i vostri impegni settimanali e mensili

Definire gli obiettivi è inutile se non si segue un piano solido e un calendario fattibile. Seguire un piano e una tabella di marcia programma di lavoro conferisce struttura e organizzazione alla vostra vita. Una gestione efficace degli orari ottimizza il tempo, aumenta la produttività e riduce lo stress.

È possibile mantenere e rispettare il proprio programma

Pianificando la giornata fin dalle prime ore per impostare una giornata mirata e organizzata

Utilizzare strumenti come ClickUp per registrare le attività, gli appuntamenti e le scadenze. Il Visualizzazione del calendario di ClickUp permette di avere una panoramica dell'intero calendario di ClickUp calendarioe delle scadenze

Preparate il vostro programma con spazi ragionevoli e pause per ricaricarvi. Siate realistici nella stima della durata stimata. Una pausa pranzo di 10 minuti è destinata a fare più danni, lasciandovi più esausti che ringiovaniti

Pur seguendo un programma, abituatevi a dire di no alle cose che non vanno bene.

6. Dare priorità alle attività

Dare priorità alle attività aiuta a rispettare il programma, a prendere decisioni più intelligenti e a ottenere risultati. La maggior parte delle persone di esito positivo segue la regola dell'80/20 (Principio di Pareto) nel definire le priorità delle proprie attività. Secondo questo concetto, l'80% dei risultati deriva dal 20% delle attività. Concentrarsi sulle attività critiche vi aiuterà a terminare di più.

In base a questo principio, date priorità al lavoro in base a:

Programmando le attività cruciali, complesse e impegnative al mattino, quando i livelli di energia sono alti

Utilizzando una matrice di Eisenhower per dividere e categorizzare le attività in base all'impatto e alla priorità

Suddividendo le attività più grandi in funzioni per renderle meno facili da classificare

Raggruppare attività simili, strettamente correlate o interdipendenti e affrontarle in un'unica soluzione

Quindi, utilizzate la definizione delle priorità delle attività per indirizzare il vostro tempo e la vostra energia verso attività significative e di impatto.

7. Utilizzare il blocco del tempo

utilizzare la vista Carico di lavoro per praticare e applicare il blocco del tempo su ClickUp_

Il blocco del tempo consiste nel dedicare determinati periodi o blocchi di tempo a specifiche attività. Per esempio, riservate la prima ora della vostra routine di lavoro quotidiana per controllare e rispondere alle email. Il risultato è che si rimane concentrati sull'attività da svolgere, invece di provare a fare tutto in una volta.

Per esercitarvi a bloccare il tempo, potete:

Fare un bilancio del carico di lavoro, delle attività e dei compiti associati, delle priorità e degli obiettivi quotidiani. Quindi, creare un programma praticamente realizzabile con le sequenze designate

Usare un file di planner digitale per essere sempre all'avanguardia. La gestione del tempo di ClickUp è il modo più semplice per costruire programmi e bloccare il tempo per le attività

Front-load di lavoro profondo o sessioni di focus per attività complesse per la massima concentrazione e la risoluzione creativa dei problemi

Mantenere la flessibilità necessaria per adattare il programma in base a priorità mutevoli o a eventi inaspettati

Durante la pratica del blocco del tempo, mantenete dei limiti personali sani per evitare la procrastinazione.

8. Limitare il cambio di contesto

Quante volte vi è capitato di iniziare un'attività per poi essere distratti da un video o da uno scrollone sui social media? Molto spesso!

Sebbene l'attenzione sia una risorsa preziosa, è anche limitata e (in qualche modo) sacrificabile. Quel che è peggio è che alcune distrazioni possono nascondersi sotto le sembianze del lavoro! Ad esempio, potreste dover accantonare la creazione della vostra relazione perché un manager deve discutere di qualcosa. Oppure ci si ferma nel bel mezzo del codice per rispondere a un'email di lavoro. Cambio di contesto ostacola il lavoro, aumenta il carico cognitivo, aggiunge errori e riduce l'efficienza. Ecco come neutralizzarlo:

Concentratevi su una sola attività, progetto o contesto alla volta. Stabilite le priorità delle attività per identificare quelle che richiedono la vostra attenzione immediata

Chiudere tutte le schede, le applicazioni e i programmi non necessari sul computer o sullo smartphone

Seguire la Tecnica del Pomodoro per svolgere le attività in piccoli sprint

Comunicare periodi di lavoro mirati ad amici, familiari o colleghi per ridurre al minimo le interruzioni

Limitare il passaggio da un contesto all'altro vi permette di concentrarvi al massimo e di rispettare le vostre priorità.

9. Cercate di imparare qualcosa di nuovo

L'apprendimento continuo è la strada per un miglioramento costante. Una mente curiosa amplia le prospettive e incoraggia la crescita personale e professionale. Imparare qualcosa di nuovo stimola inoltre il cervello a formattare nuove reti neurali e ad aumentare la funzione cognitiva.

Per fare dell'apprendimento e dell'aggiornamento un'abitudine quotidiana, è possibile:

Sperimentare hobby e attività che suscitano il vostro interesse

Partecipare a comunità e forum online legati ai propri interessi

Sfruttare i tempi morti, come quelli del pendolarismo, per recuperare corsi, audiolibri, podcast, ecc.

Insegnare ad altri ciò che avete imparato o documentare l'esperienza di apprendimento

In breve, rimanete curiosi.

10. Praticare la consapevolezza

La mindfulness ci impone di rimanere presenti nel presente. Da fare, diventiamo sempre più consapevoli di ciò che ci circonda, dei pensieri e delle emozioni, eliminando giudizi e critiche. Da fare miracoli per la salute mentale. Dare deliberatamente priorità alla cura di sé riduce lo stress, migliora la regolazione emotiva e aumenta la resilienza.

Seguite i seguenti consigli per fare della mindfulness un'abitudine quotidiana:

Incorporate la mindfulness nella vostra routine mattutina. Da fare attraverso la meditazione consapevole, la scansione del corpo o la gratitudine

Prendetevi del tempo per concentrarvi sul vostro respiro: inspirate ed espirate con consapevolezza alcune volte durante il giorno

Integrare la consapevolezza in tutto, che si tratti di passeggiate mattutine o di lavare i piatti la sera

Impostare promemoria per praticare la consapevolezza durante la giornata

Partecipare a gruppi o comunità di mindfulness per rimanere coerenti e condividere le proprie esperienze.

11. Incorporare sonnellini energetici

I sonnellini o pisolini energetici sono un ottimo modo per rivitalizzare la mente e il corpo. Se terminati nel modo giusto, possono far sentire ben riposati, contrastare la stanchezza, aumentare i livelli di energia, migliorare l'umore e affinare le funzioni cognitive.

Tuttavia, il power napping è una scienza che va praticata con cautela. Imparate a gestire i pisolini con i seguenti consigli:

Dormire per una breve durata, idealmente in raffiche di 10-20 minuti, ed evitare il pulsante "posticipa"

Programmare un sonnellino energetico nel pomeriggio, in genere tra le 01:00 e le 03:00, in modo da rispettare il proprio ritmo circadiano

Dormire in un ambiente confortevole e tranquillo. Abbassate le luci, usate un cuscino, riproducete rumori ambientali o rumore bianco e tutto il resto

Seguire il sonnellino energetico con attività rilassanti e di autocura, come la respirazione profonda o un leggero stretching

Alcuni esperti di sonnellino per gatti consigliano anche un nappaccino, una tazza di caffè prima del sonnellino che entrerà in azione appena svegli!

12. Dedicate del tempo al networking

Mentre praticate il blocco del tempo, riservate un po' di tempo ai social network. Utilizzate questo tempo per attingere alla vostra rete professionale, scoprire opportunità, scambiare idee, ottenere consigli sulla carriera e ottenere visibilità nel vostro settore.

Sul piano personale, usatelo per entrare in connessione con i vostri amici e membri della famiglia e rafforzare le vostre relazioni interpersonali. Fate del networking un'abitudine:

Iscrivendosi a organizzazioni professionali e contribuendo alla comunità. Cercare di partecipare occasionalmente a eventi di networking virtuali o personali

Iniziando sessioni individuali davanti a un caffè o in videoconferenza

Rimanendo in connessione con le persone che vi circondano con un semplice messaggio o celebrando i risultati ottenuti

Praticare l'ascolto attivo, mostrare un interesse genuino e fare domande ponderate

Da fare quanto sopra crea un solido sistema di supporto per voi stessi e per coloro che vi circondano.

13. Comunicare in modo efficace

La comunicazione efficace è un'abilità. Più ci si esercita, meglio si manifesta come abitudine.

Una comunicazione cancellata, intenzionale e incentrata sui valori aiuta i team e gli individui a crescere in vari modi. Costruisce comprensione, migliora la collaborazione, promuove la fiducia, risolve i conflitti e facilita lo scambio di idee.

Fare della comunicazione efficace un'abitudine quotidiana è possibile se:

Selezionare un mezzo di comunicazione adeguato in dipendenza del contesto: email, telefono, messaggistica istantanea, faccia a faccia, ecc.

Fare domande per coinvolgere l'ascoltatore e capire il suo punto di vista

Prestare attenzione agli indizi non verbali come il tono, le espressioni facciali, il linguaggio del corpo, ecc.

Programmare incontri regolari con amici, familiari e membri del team ed esprimere gratitudine e apprezzamento

Infine, combinate una comunicazione efficace con l'ascolto attivo. Questa combinazione vi farà saltare meno telefonate, scambiare meno email e ottenere più cose da fare!

14. Stabilire confini sani

Vi sentite spesso dei perdigiorno o qualcuno che fatica a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata? Allora è arrivato il momento di stabilire dei limiti sani come abitudine quotidiana.

La costruzione di confini sani implica la definizione di limiti a ciò che si vuole o non si vuole fare, l'espressione delle proprie esigenze e la priorità alla cura di sé. Come risultato, vi sentirete meno stressati, godrete di relazioni cordiali, coltiverete un maggiore rispetto di voi stessi e concentrarsi su ciò che conta veramente .

Ecco alcuni consigli sull'impostazione di limiti sani:

Esercitatevi a dire di no quando è necessario per evitare di sentirvi esauriti, risentiti e sovraccaricati

Comunicare i propri limiti in modo chiaro e assertivo

Delegare attività e responsabilità, ove possibile, per alleggerire il carico di lavoro

Impostare il tempo per i rituali di cura di sé, come l'esercizio fisico, la meditazione mentale o qualsiasi altra cosa che vi rilassi

Quando si parla di limiti, si parla anche di impostazioni per la tecnologia! Trovate il modo di limitare il tempo trascorso sullo schermo, di disattivare le notifiche e di concedervi un'occasionale disintossicazione digitale per fare una pausa dalla tecnologia.

15. Riflessione quotidiana

misurare e rivedere lo stato con riflessioni quotidiane

La riflessione quotidiana genera autoconsapevolezza, migliora il processo decisionale, valuta lo stato e ricalibra l'allineamento degli obiettivi.

In genere, le persone programmano la riflessione quotidiana alla fine della giornata per rivedere come si è svolta e cosa avrebbero potuto fare di meglio. Tuttavia, è possibile distribuire nel corso della giornata sessioni rapide di pochi minuti in cui ci si prende una pausa e si fa il punto della situazione. Questa riflessione è resa più facile da:

Utilizzando una per seguire l'abitudine che registra automaticamente le attività digitali, come il tempo trascorso a lavorare, a navigare, ecc.

Identificare le chiavi della giornata e usarle per impostare le intenzioni per i giorni successivi

Considerare le sfide, le battute d'arresto, le opportunità e le aree di miglioramento che avrebbero potuto cambiare il risultato

Celebrare gli stati di avanzamento e gli sviluppi che hanno aiutato a raggiungere il proprio obiettivo gli oggetti del progetto Indipendentemente dal momento o dalla frequenza dell'autoriflessione, cercate di renderla un rituale praticandola con costanza secondo un programma fisso.

16. Diario della gratitudine

Il diario della gratitudine aiuta a rilassarsi e ad apprezzare le cose più belle della vita. È particolarmente efficace per fissare la mente e tutti i pensieri sugli aspetti positivi, in modo da sentirsi più felici e appagati.

Potete coltivare il diario della gratitudine come un'abitudine:

Dedicando un momento costante di ogni giorno (la mattina presto, durante una pausa, alla fine della giornata) per riflettere e scrivere un diario

Usare dei prompt per guidare le voci del diario della gratitudine

Riconoscere anche i micro-momenti che vi hanno portato gioia e celebrare le piccole vittorie

Adottare mezzi misti e approcci diversi al diario della gratitudine: dalla scrittura di paragrafi dettagliati a elenchi puntati, fino a disegni o fotografie

Il diario della gratitudine vi fa capire che può essere stata una brutta giornata, ma non una brutta carriera o vita!

17. Igiene del sonno

L'igiene del sonno si riferisce a una serie di abitudini e pratiche che si seguono per sviluppare una sana routine del sonno.

Una buona notte di sonno assicura che si sia vigili e ben riposati per affrontare le attività della giornata. Aumenta le prestazioni e migliora la salute generale, il benessere emotivo e la funzione cognitiva.

Ecco alcuni modi per coltivare una migliore igiene del sonno:

Calibrare l'orologio interno del corpo e il ritmo circadiano seguendo un programma di sonno coerente

Limitare la navigazione sui dispositivi digitali un'ora prima di andare a letto. Seguite invece una routine rilassante come una lettura leggera, un bagno di acqua calda o lo stretching

Creare un ambiente rilassante investendo in una buona biancheria da letto, umidificatori, regolatori di luminosità, tende oscuranti, regolatori di temperatura, ecc.

Prestare attenzione a ciò che si mangia o si beve prima di andare a letto. Evitare caffeina, nicotina, liquidi eccessivi o pasti abbondanti prima di andare a letto

Si può affrontare la giornata solo se la notte ne è valsa la pena.

18. Autocontrollo di periodo

Siamo così impegnati a controllare gli amici, la famiglia, i coetanei, i colleghi, ecc. che ci dimentichiamo di controllare noi stessi. Saltando questa fase si perde il contatto con i propri sentimenti. Questa discordanza può indurci a ignorare i segnali discreti di stress e di disagio, portando a una valanga di emozioni, a volte fino a un esaurimento!

Da fare quindi un favore a se stessi e controllarsi con semplici abitudini come:

Sfruttare tecniche come la mindfulness, il journaling della gratitudine, le riflessioni quotidiane, ecc. Seguire attività di cura di sé come mangiare cibi nutrienti, fare esercizio all'aria aperta, dormire bene e altro ancora

Eseguire una scansione del corpo monitorando internamente i segnali di stress o di ansia come la respirazione rapida, la tensione muscolare, l'aumento della frequenza cardiaca, ecc. e affrontarli attraverso la respirazione profonda, la mindfulness e altro ancora

Valutare i propri livelli di energia e reagire di conseguenza, ad esempio facendo delle pause, mangiando un pasto veloce, facendo una pausa o idratandosi

Riconoscere le proprie azioni, emozioni e dubbi senza giudicare e praticare l'accettazione

Essere più gentili e compassionevoli con se stessi può fare miracoli!

19. Esprimere la creatività

L'espressione creativa mantiene la freschezza nella vita personale e professionale. È un canale per esprimere se stessi e sviluppare una sana immagine di sé e un'abilità complementare all'apprendimento di nuove cose. Allo stesso tempo, promuove la risoluzione di problemi creativi, amplia le prospettive e sfida le zone di comfort.

Sono poche le cose che si possono fare per esprimersi in modo più creativo:

Esplorare diversi sbocchi creativi e trovare ciò che più vi piace; iniziare con progetti più piccoli

Inserire la creatività nelle attività quotidiane. Ad esempio, aggiungete pezzi d'arte al vostro spazio di lavoro, provate nuove ricette o ascoltate musica in una nuova lingua

Partecipate a corsi e workshop creativi. Mettetevi in connessione con la comunità creativa e chiedete un feedback sul vostro stato

Impostate delle sfide creative per voi stessi, in modo da razionalizzare e sperimentare ulteriormente

Infine, ricordate di trattare il progetto creativo come il risultato della vostra passione, non come un'estensione di voi stessi.

20. Rivedere regolarmente

Nessuna impostazione, per quanto efficace o potente, deve essere concretizzata all'infinito. Le vostre abitudini quotidiane devono essere flessibili per adattarsi alle condizioni che cambiano. Anche se non riformate o sostituite apertamente un'abitudine con un'altra, c'è sempre spazio per perfezionarla e migliorarla. Pertanto, anche la revisione delle abitudini dovrebbe far parte delle vostre abitudini!

Rivedere le proprie abitudini

Utilizzate uno strumento di monitoraggio delle abitudini digitale o fisico o la funzionalità di monitoraggio del tempo di strumenti come ClickUp per tenere un registro delle vostre abitudini. Verificate il valore che apportano alla vostra vita e il tempo che vi dedicate

Tenere conto dei cambiamenti stagionali. Per istanza, dovrete adattare il vostro regime di esercizi dalla corsa agli esercizi con i pesi corporei quando fuori inizia a nevicare

Eliminare le abitudini inefficaci che non hanno più valore o che Da fare non corrispondono ai vostri obiettivi. Potete anche cercare dei sostituti adeguati per tali abitudini

Riflettere su come l'abitudine vi ha aiutato a raggiungere l'obiettivo o sullo stato di avanzamento dello stesso e celebrare i risultati ottenuti lungo il percorso

Provate a documentare i risultati, gli apprendimenti e le osservazioni che avete fatto durante la revisione delle vostre abitudini, in modo da potervi sempre tornare sopra per convalidare le vostre decisioni e durante le revisioni future.

Fare dell'esito positivo un'abitudine con le abitudini di successo

James Clear ha definito le abitudini quotidiane "l'interesse composto del miglioramento personale" e noi non potremmo essere più d'accordo.

Coltivare abitudini positive fa nascere persone di successo e il ciclo continua.

Naturalmente, le abitudini specifiche possono cambiare in dipendenza della personalità e della crescita personale o professionale dell'individuo. Un maniaco del lavoro può cercare di sviluppare l'abitudine di fare le cose con calma. Una persona disorganizzata può cercare di organizzarsi. Gli obiettivi cambiano.

Tuttavia, ci sono temi specifici comuni che potreste aver notato in questa ricerca di sviluppare abitudini sane e benefiche.

In primo luogo, bisogna essere coerenti. Dovete praticare quell'abitudine con costanza finché non diventa una seconda natura per voi. In secondo luogo, dovete diventare più intelligenti nella gestione del vostro tempo.

Che si tratti di seguire una routine mattutina, di preparare i pasti, di fare rete, di praticare la cura di sé o di stabilire dei limiti sani, tutto si sgretola se non riuscite a gestire il vostro tempo.

Per fortuna, grazie alle meraviglie della tecnologia, avete a disposizione orari e strumenti di gestione del tempo come ClickUp a portata di mano. Usateli con saggezza per costruire e coltivare abitudini sane e rispettare la vostra routine. ClickUp è la vostra destinazione unica per aumentare la produttività e crescere.

Provatelo subito per sentire la differenza!