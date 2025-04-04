10 modelli gratuiti di tracciatori di abitudini in Google Sheets e ClickUp

La maggior parte di noi sa cosa fare per costruirsi una vita equilibrata. La frase recita più o meno così:

Fare esercizio fisico regolare. Sostituire il cibo spazzatura con pasti sani cucinati in casa. Bere acqua. Dormire a sufficienza. Limitare il tempo trascorso sui social media. Trascorrere più tempo con i propri cari. Continuare a imparare e crescere. 🌻

Ma facciamo sempre queste cose?

Ummm... non molto. Nonostante le migliori intenzioni, mantenere le buone abitudini può essere più difficile di quanto sembri e le cattive abitudini si insinuano rapidamente.

È qui che si rivelano utili i modelli di tracker delle abitudini. Quando si tiene traccia delle abitudini, è più facile gestirle. Prima che ve ne rendiate conto, le vostre nuove abitudini sono diventate, come dire, abituali e non dovete più pensarci. 🤩

Vediamo come un modello di tracker delle abitudini può aiutarvi a sviluppare e mantenere queste abitudini sane abitudini . Condivideremo poi alcune idee di monitoraggio delle abitudini per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, un passo alla volta.

Che cos'è un modello di tracciatore di abitudini?

Un modello di tracker delle abitudini vi aiuta a stabilire degli obiettivi e a suddividerli in piccole azioni da compiere regolarmente per ottenere un cambiamento positivo.

I tracker delle abitudini vi aiutano a prendere slancio ricordandovi quali azioni intraprendere ogni giorno. Un po' come applicazioni per il monitoraggio degli obiettivi le app di tracciamento degli obiettivi forniscono un'istantanea visiva dei progressi compiuti, tengono traccia di come si sta procedendo e aiutano a riaggiustare rapidamente il tiro se si esce dal seminato.

Vi motivano ad andare avanti fino a quando le nuove abitudini positive non si saranno radicate nella vostra routine quotidiana, il che potrebbe richiedere un po' più di tempo di quanto non sia stato fatto dei 21 giorni generalmente accettati .

È possibile utilizzare un modello di tracciatore di abitudini settimanale per fissare gli obiettivi per una settimana, un tracciatore di abitudini di 30 giorni per supportare la definizione degli obiettivi per un mese intero o un tracciatore di abitudini annuale per un anno intero o oltre.

Applicate i modelli di tracker delle abitudini a progetti di cura di sé come aumentare l'assunzione di acqua, prendere gli integratori quotidiani o fare pause regolari durante la giornata lavorativa. Oppure usateli per aiutarvi a a stabilire le priorità del vostro lavoro risparmiare per una vacanza da sogno o mettere da parte il tempo per scrivere finalmente quel libro, poche pagine alla volta. 📚

Indipendentemente dal modo in cui lo si applica, l'uso di un tracker di abitudini per gestire le attività è uno dei metodi più efficaci per gestire i propri impegni produttive che possiate fare .

Cosa rende un buon modello di tracciamento delle abitudini?

Il migliore applicazioni per il monitoraggio delle abitudini e modelli hanno alcuni elementi in comune:

Sono semplici e facili da usare

Il loro formato è adatto a voi, sia che si tratti di una tabella ben disegnata con le date, di un mini tracker delle abitudini da tenere in borsa o nel portafoglio, di un tracker delle abitudini in un bullet journal con colori diversi per obiettivi diversi o di un tracker circolare delle abitudini che scorre da un giorno all'altro

Consentono di spuntare le voci man mano che si compiono, sia elettronicamente che su un'agenda stampabile, in modo da avere un senso di realizzazione quotidiana ✅

Aiutano ala gestione delle priorità in modo da concentrarsi sempre su ciò che è più importante

Lavorano insieme a qualsiasi altropianificatori digitali che state utilizzando pergestire il vostro carico di lavoro ## 10 modelli di Habit Tracker da usare nel 2024

Non importa quale sia il vostro obiettivo, c'è un modello di tracker delle abitudini che fa per voi. Forse avete stabilito una sfida di 30 giorni per chiamare un nuovo potenziale cliente ogni giorno per un mese. O forse state lavorando per un obiettivo a lungo termine, come prepararvi a correre una maratona. (Per questo potreste usare un tracciatore di abitudini da 100 giorni) 🏃

Molti modelli di tracker delle abitudini sono ora disponibili in formato digitale. Ma se preferite lavorare con una copia cartacea, cercate uno dei modelli stampabili gratuiti di tracker delle abitudini disponibili online e sentitevi liberi di aggiungere adesivi motivazionali man mano che procedete.

Vediamo alcune delle migliori opzioni disponibili online oggi.

1. Modello di tracciatore personale delle abitudini ClickUp

Mettete in atto nuove abitudini salutari un passo alla volta con il modello ClickUp Personal Habit Tracker

Il ClickUp Traccia abitudini personali è un modello gratuito di tracker delle abitudini che vi aiuta a controllare le vostre attività quotidiane, sostenendo le abitudini sane mentre lavorate per raggiungere i vostri obiettivi.

Iniziate utilizzando un ClickUp Doc o Note appiccicose su una Lavagna ClickUp per identificare i vostri obiettivi. Poi fate un brainstorming delle abitudini da mettere in atto per raggiungerli. Se non siete sicuri di quali siano le vostre vere priorità, un modello di prioritizzazione può aiutarvi a fare chiarezza su questo punto.

Create un compito per ogni abitudine che volete monitorare, che può essere qualsiasi cosa, da "meditare per 10 minuti ogni giorno" a "studiare tre volte alla settimana" Stabilite un calendario per ciascuna di esse utilizzando Pietre miliari in modo da avere dei mini-obiettivi da raggiungere e utilizzare i campi personalizzati per compiti più piccoli e regolari, come leggere 15 pagine o fare 10.000 passi al giorno 🚶

Utilizzate i campi Stato aperto e Stato completato e la barra di avanzamento per tenere d'occhio come state procedendo con le singole attività. Decidete poi come volete monitorare i vostri progressi complessivi: scegliete tra un Tabella o una vista Elenco. Scarica questo modello

2. Modello di lavoro da fare ClickUp

Affrontate con successo tutti gli impegni imminenti con il modello di lavoro da fare di ClickUp

Il Modello di lavoro da fare ClickUp vi aiuta a svolgere i vostri compiti in modo rapido, efficiente e nel giusto ordine, creando buone abitudini per raggiungere i vostri obiettivi. 🌈

Questo modello di planner suddivide ogni grande compito in sottocompiti più piccoli e gestibili, ciascuno con la sua data di scadenza. Vi aiuta a stabilire le priorità dei vostri compiti, in modo da lavorare sempre per primi su quelli più importanti, e vi permette di organizzare il tutto utilizzando un sistema flessibile Lavagna Kanban . E se c'è qualcun altro coinvolto, è possibile assegnare i compiti ad altri usando Automazioni ClickUp .

Categorizzate le attività con campi personalizzati come Tipo di attività, Frequenza e Note importanti e seguite l'avanzamento con stati personalizzati come Da fare, In corso, Completato o Annullato.

Tutte le attività sono visibili nella vista Elenco attività. Utilizzare il modello come agenda settimanale in Weekly Vista Calendario oppure utilizzarlo come modello di tracciatura mensile delle abitudini nella vista Calendario mensile. Scarica questo modello

3. Modello ClickUp per le cose da fare ogni giorno

Questo classico modello di ClickUp per le cose da fare ogni giorno consente di tenere traccia delle attività e dei loro progressi

Il Modello di ClickUp per le cose da fare ogni giorno è un tracciatore di abitudini quotidiane, perché le abitudini quotidiane aiutano a raggiungere obiettivi a lungo termine.

Utilizzate liste di controllo e campi personalizzati come Categorie, Carico di lavoro e Progressi per assicurarvi che nulla venga tralasciato ogni giorno. Ordinate le voci dell'elenco delle cose da fare in base alla data di scadenza e classificatele in base alla priorità, in modo da sapere su cosa concentrarsi prima.

Questo semplice modello di tracker delle abitudini vi permette anche di spuntare le voci man mano che le fate. Poi potete nasconderle o lasciarle aperte e visibili, se preferite. Vedere i compiti completati dà spesso un senso di realizzazione. ✅

La visualizzazione a tabellone mostra rapidamente ciò che resta da fare e ciò che è stato completato, in modo da sapere sempre dove ci si trova nel quadro generale. Scarica questo modello

4. Calendario ClickUp Modello di elenco delle cose da fare

Visualizzate tutti i vostri compiti per ogni giorno sul modello di elenco delle cose da fare del calendario ClickUp

Il Calendario ClickUp Modello di elenco delle cose da fare funziona particolarmente bene quando si è alle prese con più compiti e non si sa bene da dove cominciare. Questo modello gratuito di tracker delle abitudini mostra tutti i vostri compiti in un formato temporale, in modo da poter visualizzare facilmente ciò che dovete fare.

Poi, quando siete pronti a partire, potete approfondire i dettagli di ogni attività≈. Attributi personalizzati come Categoria, Ruolo, Risorse e Livello di produttività mostrano esattamente con chi si sta lavorando e cosa si deve realizzare.

È anche possibile organizzare le attività in base ad alcuni di questi attributi, tra cui Categoria e Ruolo, in modo da poter lavorare insieme su attività simili, se lo si desidera. Poi basta cambiare lo stato da Aperto a Completato quando si è finito.

Questo modello può essere utilizzato come tracciamento delle abitudini giornaliere, settimanali o mensili, a seconda dell'anticipo con cui si preferisce pianificare. 🗓️ Scarica questo modello

5. Modello di piano di sviluppo personale ClickUp

Utilizzate questo modello per elencare e visualizzare il vostro piano di crescita

Lo sviluppo personale continuo è una parte importante della crescita della persona e della carriera. Realizzate il vostro potenziale comprendendo i vostri punti di forza e le vostre aree di miglioramento, quindi pianificate la vostra evoluzione verso la versione migliore di voi stessi.

Il Modello di piano di sviluppo personale ClickUp vi aiuta a fare proprio questo. È un tracciatore di obiettivi personali e professionali e un pianificatore di progetti che aiuta a a fissare gli obiettivi e organizzare i compiti, tenendo conto dei potenziali ostacoli. Poi potete misurare i vostri progressi verso questi obiettivi.

Gli stati di avanzamento delle attività, come Non in regola, In regola e Obiettivo raggiunto, vi mantengono concentrati e motivati. Inoltre, attributi personalizzati come la possibilità di scegliere un Accountability Partner, di impostare obiettivi minimi giornalieri e di celebrare vittorie e risultati vi fanno andare avanti. 🏆

La vista della lavagna PD per trimestre mostra i vostri piano di sviluppo personale per ogni tre mesi. Potete anche misurare il vostro livello di soddisfazione per ogni compito, selezionando un numero di cuori su cinque per il campo personalizzato "Quanto siete soddisfatti dei vostri progressi? Scarica questo modello

6. Modello di agenda personale giornaliera per bambini ClickUp

Creare routine e struttura fin dall'inizio con il modello di calendario personale giornaliero ClickUp per bambini

"Ti sei lavato i denti/fatto il letto/fatto i compiti?" Ogni genitore riconosce questo tipo di compiti quotidiani e quanto possa essere difficile farli svolgere ai bambini. Stabilite fin da subito delle buone abitudini e rendete le cose più semplici a voi stessi (e ai vostri figli) con il modello Programma personale giornaliero per bambini ClickUp .

Originariamente progettato per i bambini che studiano a casa, questo modello di tracciamento delle abitudini può essere facilmente adattato per sviluppare buone abitudini anche per i bambini che frequentano la scuola. È uno strumento visivo e facile da usare per i bambini, che fornisce una struttura e mostra loro esattamente cosa devono fare ogni giorno e quando, fornendo utili promemoria se necessario.

Con blocchi di tempo per i compiti, il tempo da dedicare alla famiglia e le attività divertenti che creano un buon equilibrio, mantiene i bambini produttivi e felici, e si possono aggiungere eventuali compiti extra da svolgere, come lavarsi i denti o rifare il letto. 🛏️

Funge anche da rilevatore dell'umore e incoraggia un'interazione più personale con campi personalizzati come "Com'è andata la giornata?", "Cosa ti ha fatto sorridere oggi?" e "C'è qualcosa di cui vuoi parlare in privato?" Scarica questo modello

7. Modello di produttività personale ClickUp

Utilizzate ClickUp per la produttività personale con questo modello

Dite addio al sovraccarico di lavoro e organizzate la vostra vita con Il modello di produttività personale di ClickUp .

Stabilite gli obiettivi a lungo termine e poi programmate piccoli compiti per aiutarvi a raggiungerli. Stabilite le priorità della giornata, dalla meditazione mattutina alle riunioni e alla pianificazione dei pasti, in base a ciò che è più importante per voi, in modo da rimanere concentrati e motivati.

Cambiate le attività da Da fare a Completate man mano che le portate a termine, oppure usate stati personalizzati più specifici come Pasti pianificati, Comprati al mercato della carne e Fatti! per tenere traccia di ogni passo. Usate l'app Tracciamento del tempo per vedere esattamente quanto tempo impiegate in un'attività e un'indicazione del tempo trascorso Grafico di Gantt per vedere quanto manca al completamento. In questo modo si può decidere dove è necessario modificare il piano.

Questo modello gratuito di tracciatore di abitudini vi aiuta anche a impostare compiti ricorrenti. Per esempio, impostate un compito che vi ricordi di fare pause regolari durante la giornata, in modo da rimanere produttivi. 💪 Scarica questo modello

8. Modello di obiettivi SMART di ClickUp

Utilizzate il modello di obiettivi SMART di ClickUp per organizzarli in un sistema gestibile che supporti il vostro approccio quotidiano alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi

I migliori obiettivi sono quelli SMART, ossia specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.

Gli Modello di obiettivi SMART di ClickUp vi aiuta a fare chiarezza su tutti gli elementi dei vostri obiettivi, suddividendoli in parti molto più gestibili. Con obiettivi più piccoli da raggiungere, è più facile rimanere motivati e concentrati.

Il modello incoraggia inoltre a riflettere più a fondo sui propri obiettivi e a identificare i potenziali ostacoli che potrebbero presentarsi. Ad esempio, campi personalizzati come "Perché sto fissando questo obiettivo in questo momento?", "Hai le competenze necessarie per raggiungerlo?" e "Quantità di impegno richiesto" fanno riflettere e assicurano che si stiano fissando gli obiettivi giusti al momento giusto. 🚦

Stati utili come Off Track, On Track e Crushing vi permettono di sapere come state procedendo e vi avvisano se dovete intraprendere azioni correttive per arrivare dove volete. Scarica questo modello

9. Foglio di calcolo per il monitoraggio delle abitudini in Google Sheets Modello di Hellometrics

via

Ellometria

Il modello di tracciatore di abitudini di Google Sheets è stato progettato per aiutare gli imprenditori o i blogger a tenere traccia delle attività ricorrenti, ma chiunque può usarlo per mettere in atto buone abitudini.

Gestite la vostra routine lavorativa impostando le attività da svolgere in momenti specifici, ad esempio ogni giorno, una o due volte alla settimana o una volta al mese. È possibile personalizzare il modello per soddisfare le proprie esigenze specifiche.

Quindi spuntate i compiti svolti. Man mano che li spuntate, otterrete una bella immagine che vi darà un senso di realizzazione. E se volete vedere un riepilogo, la scheda Progressi vi dice quante volte avete svolto ogni compito, per mantenere la realtà nel caso in cui vi siate sottratti. 👀

Scaricate questo modello

10. Foglio di calcolo per il monitoraggio delle abitudini in Google Sheets Modello di Template.net

via

Template.net

Questo modello di tracciatore di abitudini di Google Sheets è un documento semplice e facile da usare che vi permette di elencare i vostri compiti - o le abitudini su cui volete lavorare - insieme a una data e a un orario di scadenza. È possibile specificare il tracker delle abitudini settimanali o mensili come se si trattasse di un'attività ricorrente e quindi cambiare lo stato da Incompleto a Completo una volta terminato.

È necessario pagare un abbonamento a Template.net per poter scaricare questo modello di tracciatore di abitudini in formato Google Sheets o Excel. Ma una volta scaricato, è modificabile e stampabile e vi aiuterà a rendere conto a voi stessi. 📝

Scarica questo modello

Raggiungi i tuoi obiettivi con i modelli di Habit Tracker che funzionano per te

Tutti hanno bisogno di qualcosa a cui aspirare, che sia il successo professionale, la salute, la sostenibilità finanziaria o una combinazione di questi fattori. Il raggiungimento di questo tipo di obiettivi, però, non avviene da un giorno all'altro. È il risultato di buone abitudini eseguite più e più volte, anche quando la vita si mette di traverso.

Strumenti come i modelli di tracker delle abitudini ci aiutano a chiarire cosa stiamo cercando di raggiungere e ci ricordano ogni giorno cosa dobbiamo fare per arrivarci. Ci mantengono concentrati nonostante le distrazioni. Quando possiamo vedere chiaramente i nostri progressi, ci motivano a continuare. 🙌

I modelli gratuiti di tracker delle abitudini di ClickUp sono tra i migliori disponibili online. Come tutti i modelli ClickUp, sono facili da usare, personalizzabili in base alle vostre esigenze e aiutano a semplificare il flusso di lavoro come mai prima d'ora. Iscriviti gratuitamente a ClickUp e avrete accesso a un'ampia gamma di modelli di tracker delle abitudini e a molto altro ancora. Gestire la vostra attività e la vostra vita non è mai stato così facile.