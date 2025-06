Modelli gratuiti di tabelle orarie Excel per monitorare le ore di lavoro e le buste paga

Con un modello di tabella oraria Excel ben strutturato, puoi registrare facilmente le presenze dei dipendenti, monitorare le ore fatturabili e garantire pagamenti accurati senza investire in costosi software. Che tu gestisca una piccola impresa, un team remoto o un programma di lavoro personale, il modello Excel giusto può semplificare il processo di monitoraggio del tempo.

Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, la domanda importante è: quali modelli di tabella oraria Excel sono ideali per le tue esigenze specifiche? In questo blog, risponderemo a questa domanda ed esploreremo anche alternative migliori alle tabelle orarie dei dipendenti Excel per aiutarti a migliorare l'efficienza e automatizzare ulteriormente il processo.

🔎 Lo sapevi? Le tabelle orarie hanno origini sorprendentemente antiche! Uno dei primi sistemi di monitoraggio del lavoro risale al 1772 a.C. nel Codice di Hammurabi, un testo babilonese che delineava le regole sui salari e sul lavoro! 📜

9 modelli di tabella oraria Excel

Con così tanti modelli di monitoraggio del tempo basati su Excel disponibili, scegliere quello giusto può essere difficile. Ecco perché abbiamo creato un elenco delle migliori opzioni, ognuna delle quali offre funzionalità/funzioni uniche per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti.

Che tu abbia bisogno di un modello di tabella oraria settimanale, bisettimanale o mensile, abbiamo un'opzione adatta alle tue esigenze.

1. Modello di tabella oraria Excel di Microsoft365

tramite Microsoft 365

Microsoft 365 offre un modello di tabella oraria Excel semplice ma efficace e adatto a singoli utenti e piccoli team.

Utilizzabile anche come modello di tabella oraria per i dipendenti, offre un layout semplice per le voci relative alle ore lavorative giornaliere. Gli utenti possono registrare l'orario di inizio e di fine lavoro, nonché le pause. Possono inserire rapidamente le ore lavorative giornaliere e calcolare il totale delle ore lavorate su base settimanale o mensile.

Ecco cosa ti piacerà:

Personalizza i campi per aggiungere note, modificare le formule o adattare il modello alle tue esigenze specifiche

Esporta e condividi facilmente le tabelle orarie salvandole in formato PDF o Excel per manager o client

Utilizzabili offline senza interruzioni, puoi accedere e aggiornare la tua tabella oraria in qualsiasi momento e ovunque ti trovi

Ideale per: Singoli utenti e piccoli team che necessitano di una tabella oraria di base e facile da usare per il monitoraggio giornaliero delle ore lavorative.

➡️ Per saperne di più: Come creare una tabella oraria in Excel (guida con modelli)

2. Modello di tabella oraria settimanale Excel di Microsoft365

tramite Microsoft 365

Se hai bisogno di un modo semplice per monitorare le ore di lavoro, il modello di tabella oraria settimanale Excel di Microsoft 365 è la soluzione ideale. Questo foglio di calcolo strutturato semplifica l'inserimento degli orari di inizio e fine e delle pause, calcolando le ore totali lavorate alla fine della settimana.

Con campi dedicati per gli orari di entrata e uscita, le pause pranzo, i giorni di malattia e le ore di straordinario, questo modello garantisce la precisione nel monitoraggio delle ore regolari. Dispone inoltre di formule integrate per calcolare automaticamente le ore totali lavorate alla fine di ogni settimana, eliminando i calcoli manuali e riducendo gli errori nelle buste paga.

Ecco cosa ti piacerà:

Mantieni la tua tabella oraria organizzata con un layout pulito e di facile lettura

Risparmia tempo stampando o esportando le tabelle orarie completate per una rapida revisione

Personalizza i campi in base al tuo orario di lavoro, alle regole sugli straordinari o a dettagli aggiuntivi come i periodi di paga

Ideale per: Singoli utenti e team che hanno bisogno di monitorare il tempo dedicato a diversi progetti o attività durante la settimana, comprese le ore di straordinario.

💡 Suggerimento: se hai difficoltà a monitorare il tempo manualmente, prova a utilizzare un'app per tabelle orarie che ti aiuti a registrare il tempo effettivo dedicato a ciascuna attività e ad ottenere informazioni più approfondite per migliorare la tua produttività complessiva.

3. Modello di cartellino orario dei dipendenti Excel di Microsoft365

tramite Microsoft365

Progettato per le aziende che necessitano di un approccio strutturato al monitoraggio del tempo, il modello di cartellino orario dei dipendenti di Microsoft 365 offre un formato chiaro per registrare le ore di lavoro, le pause e gli straordinari.

Il layout dettagliato del modello consente un monitoraggio accurato delle ore di lavoro dei dipendenti e include campi per le informazioni sulle attività. Come risultato, ottieni dati dettagliati sul tempo dedicato a ciascuna attività. I dipendenti inseriscono facilmente i propri turni, garantendo calcoli accurati delle buste paga.

Ecco cosa ti piacerà:

Registra gli orari di entrata e uscita giornalieri in un formato strutturato

Esporta i cartellini orari per semplificare l'elaborazione delle buste paga e le approvazioni

Modifica il modello per includere straordinari, ferie o turni differenziati

Ideale per: Aziende che devono mantenere registrazioni dettagliate e accurate delle ore di lavoro dei dipendenti per la gestione delle buste paga e la conformità normativa.

📚 Leggi anche: Come calcolare le ore lavorate

4. Modello di tabella oraria Excel con pause di Microsoft365

tramite Microsoft365

Il monitoraggio delle pause è importante quanto quello delle ore di lavoro e il modello di tabella oraria settimanale Excel di Microsoft 36 assicura che entrambi siano registrati con precisione. Questo modello è perfetto per le aziende che necessitano di registrazioni dettagliate del tempo, consentendo ai dipendenti di inserire gli orari di inizio e fine, tenendo conto delle pause.

Questo modello si concentra anche sulla registrazione accurata dei tempi di pausa, essenziale per rispettare le leggi sul lavoro e garantire una retribuzione equa.

Ecco cosa ti piacerà:

Registra le pause retribuite e non retribuite per mantenere registri accurati

Regola la durata delle pause in base alle politiche aziendali o alle leggi sul lavoro

Visualizza le ore totali lavorate a colpo d'occhio con i calcoli automatici

Ideale per: aziende in settori con rigide normative sulle pause che necessitano di una documentazione accurata dei tempi di pausa per la conformità e la gestione delle buste paga.

5. Modello Excel per la registrazione settimanale delle ore lavorative per piccole imprese di Microsoft365

tramite Microsoft365

I titolari di piccole imprese alla ricerca di uno strumento di monitoraggio del tempo facile da usare troveranno valore nel modello Excel Small Business Weekly Time Record Template di Microsoft 365. Progettato per team che non si affidano a sistemi di gestione delle buste paga complessi, questo modello offre un equilibrio tra semplicità e funzionalità per monitorare le ore lavorate ogni settimana.

Ecco cosa ti piacerà:

Tieni sotto controllo le ore di lavoro settimanali senza bisogno di costosi software

Mantieni registrazioni chiare con un formato di tabella oraria ben strutturato

Modifica il modello per includere dettagli aggiuntivi come gli straordinari o il monitoraggio basato sui progetti

Ideale per: Piccole aziende che necessitano di un modo semplice ed efficace per monitorare ogni settimana le ore lavorative dei dipendenti.

6. Modello di tabella oraria bisettimanale Excel di TimeDoctor

tramite TimeDoctor

Per le aziende e i liberi professionisti che elaborano le buste paga ogni due settimane, il modello di tabella oraria bisettimanale Excel di TimeDoctor offre un modo strutturato per registrare le ore di lavoro su un periodo di 14 giorni.

Questo modello di tabella oraria bisettimanale include formule predefinite che calcolano automaticamente le ore di lavoro per entrambe le settimane. Il layout pulito consente di inserire e rivedere facilmente i dati, rendendolo la scelta ideale per le aziende che desiderano un modo semplice ma efficace per monitorare l'orario di lavoro.

Ecco cosa ti piacerà:

Registra le ore giornaliere e le pause mentre controlli le ore totali alla fine di ogni ciclo di pagamento

Riduci gli errori garantendo un monitoraggio accurato delle ore regolari e degli straordinari

Esporta facilmente le tabelle orarie per l'approvazione o l'archiviazione

Ideale per: Le aziende che operano con un ciclo di pagamento bisettimanale necessitano di un modello specificamente progettato per questa frequenza.

➡️ Per saperne di più: Suggerimenti per migliorare le capacità di gestione del tempo sul lavoro

7. Modello di tabella oraria settimanale Excel di Vertex42

via Vertex42

Il modello di tabella oraria settimanale di Vertex42 offre un design pulito e professionale incentrato sulla facilità d'uso. Consente di inserire voci dettagliate relative alle ore lavorative, inclusi i codici dei progetti, le descrizioni delle attività e le note.

Inoltre, offre ampio spazio per voci dettagliate relative al tempo, consentendo agli utenti di monitorare con precisione il proprio tempo. Perfetto per privati e aziende, questo modello offre un modo pratico per tenere traccia dei programmi di lavoro settimanali in un formato strutturato e stampabile.

Ecco cosa ti piacerà:

Classifica il tempo dei tuoi dipendenti e ottieni informazioni dettagliate sui loro modelli di lavoro in base ai codici dei progetti e alle descrizioni delle attività

Calcola rapidamente le ore di lavoro totali, comprese le ore di straordinario

Salva, stampa o invia via email le tabelle orarie completate con facilità

Ideale per: Privati e aziende che preferiscono una tabella oraria visivamente accattivante e ben organizzata per un monitoraggio dettagliato del tempo settimanale.

8. Modello di calcolatore di cartellini Excel di Vertex42

via Vertex42

Il modello di calcolatore di cartellini Excel di Vertex42 è uno strumento eccellente per le aziende e i privati che hanno bisogno di calcolare automaticamente le ore di lavoro totali, gli straordinari e la retribuzione. A differenza delle tabelle orarie di base, questo modello dispone di formule integrate che eseguono i calcoli al posto tuo, riducendo gli errori e risparmiando tempo.

Gli utenti inseriscono gli orari di inizio e fine lavoro e il modello di tabella oraria settimanale calcola istantaneamente le ore totali lavorate, gli straordinari e persino la retribuzione lorda se è inclusa una tariffa oraria.

Ecco cosa ti piacerà:

Automatizza il calcolo delle ore per risparmiare tempo ed evitare errori

Personalizza il modello in base alle politiche di monitoraggio del tempo della tua azienda

Tieni traccia degli straordinari e delle detrazioni per le pause con le formule integrate

Ideale per: aziende che devono garantire calcoli accurati delle buste paga e ridurre al minimo il rischio di errori.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di pianificazione del lavoro in Excel e ClickUp

9. Modello di tabella oraria Excel di Myhours

tramite Myhours

I modelli di tabella oraria Excel di Myhours sono disponibili in diversi formati, consentendoti di scaricare l'opzione che ti serve. Che si tratti di un modello di tabella oraria mensile, settimanale, bisettimanale o persino giornaliera, avrai a disposizione l'opzione progettata per semplificare il monitoraggio del tempo e fornire registrazioni accurate delle ore dei dipendenti.

Progettati con semplicità ed efficienza, questi modelli consentono agli utenti di inserire senza problemi le ore di lavoro, le pause e gli straordinari.

Ecco cosa ti piacerà:

Scegli tra diversi formati, tra cui monitoraggio settimanale, bisettimanale e basato su progetto

Personalizza i modelli in base ai diversi ruoli, settori o strutture di fatturazione

Esporta facilmente le tabelle orarie per la fatturazione o l'elaborazione delle buste paga

Ideale per: Freelance e aziende che necessitano di una varietà di modelli di tabelle orarie tra cui scegliere e desiderano semplificare il monitoraggio del tempo.

Lavora in modo più intelligente con i modelli ClickUp ClickUp ha un modello per tutto: pianificazione di progetti, note di riunioni, monitoraggio di campagne, pipeline commerciali e molto altro ancora. Questi modelli pronti all'uso ti consentono di saltare la configurazione e passare direttamente all'azione. Personalizzali in base al flusso di lavoro del tuo team e risparmia ore ogni settimana.

Limiti dell'utilizzo di Excel per i modelli di tabella oraria

Sebbene le tabelle orarie Excel gratuite offrano una soluzione comoda e accessibile per monitorare le ore di lavoro dei dipendenti, presentano anche alcune limitazioni. Queste limitazioni possono ostacolare l'efficienza, l'accuratezza e la scalabilità, soprattutto per i team di grandi dimensioni o le aziende con esigenze complesse di monitoraggio del tempo.

Alcune di queste limitazioni includono:

Mancanza di collaborazione in tempo reale : poiché i file Excel sono archiviati localmente o nel cloud, è difficile per più utenti accedere e aggiornare contemporaneamente il foglio di calcolo Excel. Ciò comporta problemi di controllo delle versioni e ritardi nella raccolta dei dati

Mancanza di promemoria automatici : a differenza di un'app calendario o di uno strumento di produttività, Excel non fornisce promemoria automatici. Ciò può rendere difficile garantire aggiornamenti tempestivi da parte di tutti i dipendenti

Errori manuali : poiché la maggior parte dei modelli di tabella oraria Excel per dipendenti si basa sull'inserimento manuale delle ore di lavoro, possono verificarsi alcune discrepanze, soprattutto se si monitorano più progetti o la fatturazione di più client

Mancanza di analisi : sebbene la maggior parte dei fogli di calcolo Excel ti aiuti con il calcolo automatico delle ore di lavoro, dei giorni di malattia e delle pause, non dispongono di solide funzionalità di reportistica e analisi simili a quelle di uno strumento di analisi della forza lavoro

Sicurezza dei dati: un foglio di calcolo Excel potrebbe essere accidentalmente cancellato, perso o consultato da utenti non autorizzati se non gestito correttamente. Si tratta di una grave lacuna, soprattutto perché questi dati vengono utilizzati per la fatturazione, le buste paga e altre esigenze relative alle risorse umane

💡 Suggerimento: utilizza un software di analisi della forza lavoro per identificare rapidamente le tendenze di cambiamento, scoprire le cause alla radice e adottare misure proattive per trattenere i migliori talenti prima che i problemi si aggravino.

10 alternative ai modelli di tabella oraria Excel

Se stai cercando un approccio più efficiente, automatizzato e collaborativo al monitoraggio del tempo, passare ai modelli di monitoraggio del tempo di ClickUp è una svolta. A differenza di Microsoft Excel, i modelli e le schede di monitoraggio del tempo di ClickUp offrono monitoraggio in tempo reale, calcoli automatici e integrazioni perfette con strumenti di gestione delle buste paga e di project management per il lavoro quotidiano.

Tieni facilmente traccia delle ore dedicate a ogni attività e a più attività utilizzando gli strumenti di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Se dedichi troppo tempo all'inserimento manuale dei dati, al passaggio da un foglio di calcolo all'altro o alla risoluzione di problemi relativi al controllo delle versioni, potresti prendere in considerazione la funzionalità di monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp.

Utilizzando questa funzione automatizzata, elimini la necessità di fogli di calcolo manuali e ottieni funzionalità/funzioni avanzate come:

Avvia e interrompi i timer per monitorare senza sforzo il tempo dedicato a ciascuna attività, eliminando la necessità di stime manuali o voci

Genera report in tempo reale per capire dove vengono impiegate le ore di lavoro del tuo team e semplificare la fatturazione ai clienti

Sincronizza il tempo monitorato con le buste paga, le fatture e gli strumenti di produttività senza ulteriori complicazioni

Imposta tariffe orarie, monitora le ore fatturabili e non fatturabili e automatizza persino i promemoria delle tabelle orarie per registrare il tempo e semplificare il monitoraggio del tempo e la gestione della produttività

Cosa ne pensano gli utenti di ClickUp? Ecco cosa ha detto Gemma Kuenzi, Art Director presso Kredo Inc:

ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono Art Director presso Kredo Inc, la principale società di 3 filiali. Gestisco un team di designer, quindi ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, il tempo, delegare il lavoro e molto altro ancora!

ClickUp è la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono Art Director presso Kredo Inc, la principale società di 3 filiali. Gestisco un team di designer, quindi ClickUp mi aiuta a gestire i progetti, il tempo, delegare il lavoro e molto altro ancora!

Di seguito abbiamo elencato alcuni dei migliori modelli ClickUp per sostituire i tradizionali modelli di foglio di calcolo e portare le funzionalità/funzioni di ClickUp Project Management a un livello superiore. Ogni modello di tabella oraria è stato creato per uno scopo specifico, aiutandoti a monitorare le ore senza sforzo, migliorare la produttività e semplificare i processi di gestione delle buste paga.

1. Modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Ottieni il modello gratis Gestisci e monitora facilmente le ore di consulenza con il modello di monitoraggio del tempo per consulenti di ClickUp

I consulenti si destreggiano tra più client, progetti e ore fatturabili, rendendo il monitoraggio del tempo una parte cruciale del loro flusso di lavoro. Il modello di monitoraggio del tempo ClickUp Consultant ti aiuta a registrare le ore senza problemi, a monitorare il tempo fatturabile e non fatturabile e a generare report precisi senza il fastidio dei fogli di calcolo.

A differenza dei modelli Excel statici, questo strumento dinamico fornisce informazioni in tempo reale, aiutando i consulenti a ottimizzare i loro programmi e massimizzare i ricavi. Con campi di monitoraggio facili da usare e calcoli automatizzati, puoi concentrarti sulla fornitura di valore invece di preoccuparti dei registri temporali.

Cosa ti piacerà di più:

Automatizza il monitoraggio del tempo con le funzionalità/funzioni integrate di ClickUp per ridurre le voci manuali

Ottieni immediatamente un resoconto dettagliato delle ore fatturabili e non fatturabili per una fatturazione accurata

Visualizza il tuo lavoro in diversi formati (elenco, bacheca o calendario) in base al tuo flusso di lavoro

Sincronizzazione con integrazioni come Google Calendar per monitorare il tempo senza soluzione di continuità tra i vari strumenti

Ideale per: consulenti indipendenti, coach aziendali e liberi professionisti che gestiscono progetti per più client.

📚 Leggi anche: Come utilizzare le tabelle orarie automatizzate (best practice e vantaggi)

2. Modello di tabella oraria ClickUp Services

Ottieni il modello gratis Monitora le ore di lavoro e le attività di servizio senza interruzioni con il modello di tabella oraria dei servizi di ClickUp

Gestire le ore di lavoro per un'azienda di servizi è complicato. Il modello di tabella oraria ClickUp Services ti aiuta a registrare con precisione le ore dei dipendenti, le pause e gli straordinari in un unico posto centralizzato.

La funzionalità/funzione migliore di questo modello è che semplifica il processo di monitoraggio del tempo dei dipendenti per le aziende che offrono servizi. Inoltre, l'integrazione del modello con le funzionalità di ClickUp, come la gestione delle attività e la comunicazione, migliora la collaborazione del team e la visibilità dei progetti.

Cosa ti piacerà di più:

Assegna le attività direttamente nella tabella oraria per tenere traccia del lavoro in tempo reale

Imposta il monitoraggio automatico del tempo per le attività ricorrenti, senza bisogno di aggiornamenti manuali

Genera report pronti per i client in pochi secondi per semplificare la fatturazione

Accedi alla tua tabella oraria ovunque ti trovi grazie al monitoraggio ottimizzato per dispositivi mobili

Ideale per: aziende di servizi, responsabili delle risorse umane e team operativi che monitorano le ore di lavoro dei dipendenti.

3. Modello ClickUp per il monitoraggio del tempo degli avvocati

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo le ore fatturabili con il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp

I professionisti legali sanno che ogni minuto fatturabile è importante. Il modello di monitoraggio del tempo per avvocati di ClickUp aiuta gli studi legali, gli avvocati indipendenti e i team legali a registrare ogni ora di lavoro, garantendo una fatturazione accurata e una gestione del tempo senza fogli di calcolo che rallentano il lavoro.

Questo modello di ClickUp consente agli avvocati di monitorare il tempo dedicato a casi specifici, creare una tabella oraria per collegare le ore fatturabili alle attività e generare report per i client con pochi clic.

Cosa ti piacerà di più:

Registra il tempo direttamente nei file dei casi per un monitoraggio preciso

Imposta tariffe orarie per client e calcola automaticamente i totali di fatturazione

Genera tabelle orarie istantanee con filtri per caso, client o intervallo di date

Recupera i registri delle ore lavorative da qualsiasi dispositivo, assicurandoti di non perdere mai un minuto fatturabile

Ideale per: avvocati, studi legali e professionisti del settore legale che gestiscono più client

4. Modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Prendi il controllo della tua giornata, aumenta la produttività e monitora ogni minuto con il modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp

Hai bisogno di aiuto per gestire il tuo tempo per obiettivi personali e professionali? Il modello di foglio di gestione del tempo personale di ClickUp ti aiuta a suddividere la giornata in blocchi gestibili, dare priorità alle attività importanti e identificare le perdite di tempo. Che tu sia un libero professionista, un imprenditore o semplicemente qualcuno che desidera ottimizzare il proprio programma, questo modello fa al caso tuo!

Consente di pianificare facilmente le attività, registrare il tempo e analizzare l'utilizzo del tempo, aiutandoti a identificare le aree di miglioramento. La parte migliore di questo modello è che è facile da adottare e configurare per calcolare tabelle orarie settimanali o mensili e fornire automaticamente input utilizzabili.

Cosa ti piacerà di più:

Pianifica la tua giornata con un sistema intuitivo di blocchi di tempo

Tieni traccia del tempo dedicato alla vita privata e a quella professionale per mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Ottieni informazioni automatizzate su come impieghi il tuo tempo ogni settimana

Personalizza le categorie in base al tuo stile di vita: lavoro, fitness, studio o tempo libero

Ideale per: liberi professionisti, lavoratori remoti, studenti e professionisti che desiderano migliorare la gestione del tempo.

🧠 Curiosità: un recente sondaggio ha rivelato che quasi la metà delle persone intervistate utilizza un elenco di cose da fare per gestire il proprio tempo!

5. Modello di allocazione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottimizza il tuo programma e distribuisci il tuo tempo in modo efficace con il modello di allocazione del tempo ClickUp

Supponiamo che ti chieda dove finisce tutto il tuo tempo. In tal caso, il modello di allocazione del tempo di ClickUp aiuta i team e i singoli individui a suddividere il tempo dedicato a diversi progetti, client o attività, offrendoti un approccio alla produttività basato sui dati.

Liberati dalla seccatura dei fogli di calcolo Excel con righe infinite: questo modello offre una panoramica chiara e visiva della distribuzione del tuo tempo, aiutandoti ad allocare le risorse in modo più efficace.

Cosa ti piacerà di più:

Categorizza il tempo per progetto, client o priorità per un monitoraggio facile

Visualizza l'allocazione del tempo con grafici e tabelle per ottenere informazioni rapide

Identifica le inefficienze e ottimizza i flussi di lavoro sulla base di dati reali

Imposta avvisi se determinate attività o progetti richiedono troppo tempo

Ideale per: Titolari di aziende, project manager, liberi professionisti e chiunque desideri ottimizzare l'utilizzo del tempo.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di fogli presenze

6. Modello di pianificazione della gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni sotto controllo le tue attività giornaliere, settimanali e mensili con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp

Il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp è progettato per aiutare gli utenti a creare e gestire i propri programmi giornalieri o settimanali. Fornisce un quadro strutturato per pianificare le attività, impostare le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento, promuovendo una migliore gestione del tempo e una maggiore produttività.

Questo modello consente agli utenti di creare programmi dettagliati, assegnare attività a fasce orarie specifiche e monitorarne lo stato di avanzamento. Contribuisce inoltre a garantire che le attività siano completate in tempo e che il tempo sia utilizzato in modo efficace.

Cosa ti piacerà di più:

Usa le viste Calendario, Bacheca o Elenco per strutturare il tuo programma come preferisci

Assegna priorità e scadenze per concentrarti sul lavoro più importante

Automatizza le attività ricorrenti per eliminare i processi noiosi e migliorare l'efficienza.

Sincronizza con le tue app di calendario e il software di monitoraggio del tempo per una pianificazione senza sforzo

Ideale per: professionisti impegnati, team leader, studenti e chiunque desideri strutturare la propria giornata in modo efficace.

Scopri come monitorare il tempo con ClickUp 👇

7. Modello ClickUp Time Box

Ottieni il modello gratis Aumenta la produttività con blocchi di tempo mirati utilizzando il modello ClickUp Time Box

Il time-boxing è una tecnica collaudata per aumentare la produttività e il modello Time Box di ClickUp ne semplifica l'implementazione. Pianifica sessioni di lavoro mirate, imposta limiti di tempo per le attività e monitora lo stato di avanzamento, il tutto all'interno di un flusso di lavoro ClickUp strutturato.

A differenza di Excel, che richiede l'inserimento manuale dei dati, questo modello si integra con l'automazione di ClickUp per aiutarti a rispettare i limiti di tempo e ottimizzare l'efficienza.

Cosa ti piacerà di più:

Imposta blocchi di tempo per le attività per evitare distrazioni e aumentare la concentrazione

Ricevi notifiche automatiche quando il tempo è scaduto per mantenere le sessioni strutturate

Tieni traccia delle attività completate rispetto a quelle pianificate per ottenere informazioni più dettagliate sulla produttività

Modifica dinamicamente l'assegnazione del tempo senza riformattare i fogli di calcolo

Ideale per: lavoratori remoti, liberi professionisti, appassionati di produttività e professionisti che gestiscono scadenze strette.

📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che il tuo elenco delle cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori dà la priorità alle attività facili rispetto a quelle di alto valore senza un'efficace prioritizzazione. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA di ClickUp e i flag di priorità personalizzati, saprai sempre cosa affrontare per primo.

8. Modello di analisi del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottieni informazioni preziose su come impieghi il tuo tempo con il modello di analisi del tempo ClickUp

Il modello di analisi del tempo di ClickUp ti aiuta a monitorare, classificare e analizzare le tue attività quotidiane per ottimizzare la produttività. Comprendendo i modelli di utilizzo del tempo, elimini le inefficienze e apporti miglioramenti basati sui dati al tuo flusso di lavoro.

Fornisce inoltre report dettagliati e visualizzazioni del tempo dedicato alle attività e ai progetti. Ciò consente di comprendere come vengono impiegate le ore mensili o settimanali e di apportare le modifiche necessarie.

Cosa ti piacerà di più:

Analizza le tendenze temporali con report visivi e analisi in tempo reale

Tieni traccia delle sequenze dei progetti per individuare eventuali ritardi

Monitora la capacità del team per prevenire il burnout e il sovraccarico di lavoro

Esporta report dettagliati per condividere informazioni con le parti interessate

Ideale per: consulenti, titolari di aziende, appassionati di produttività e chiunque desideri migliorare l'efficienza in termini di tempo.

➡️ Per saperne di più: Come ottimizzare il sistema di gestione delle ferie del tuo team

9. Modello di sequenza compilabile ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea sequenze chiare e strutturate senza sforzo con il modello di sequenza compilabile ClickUp

Le sequenze temporali sono essenziali per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti e le scadenze, ma crearle manualmente è quasi sempre una seccatura. Il modello di sequenza temporale compilabile di ClickUp semplifica la progettazione di sequenze temporali strutturate per progetti, eventi e obiettivi, il tutto all'interno di una vista interattiva di ClickUp.

Questo modello consente di modificare dinamicamente le scadenze, monitorare le dipendenze e gestire facilmente le sequenze temporali in evoluzione.

Cosa ti piacerà di più:

Crea sequenze di progetti modificabili senza riformattare i fogli di lavoro

Collega le attività alle attività cardine per tenere traccia dello stato di avanzamento

Usa i grafici Gantt per una chiara rappresentazione visiva delle scadenze

Collabora con i team in tempo reale senza versioni di file obsolete

Ideale per: Project manager, organizzatori di eventi, strateghi aziendali e team che gestiscono progetti con scadenze precise.

10. Modello ClickUp per il monitoraggio orario

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle ore di lavoro con precisione utilizzando il modello di monitoraggio orario ClickUp

Quando si gestisce il lavoro a ore, la precisione è tutto. Che tu sia un libero professionista che fattura i propri client o un manager che monitora le ore dei dipendenti, il modello di monitoraggio orario ClickUp semplifica il processo.

Registra le ore, classifica le attività e genera report senza sforzo, tutto in un unico posto. Grazie a un layout chiaro e intuitivo, i team e i singoli individui comprendono meglio i flussi di lavoro, evitano conflitti di pianificazione e mantengono tutti allineati sulle sequenze temporali dei progetti.

Cosa ti piacerà di più:

Avvia e interrompi i timer direttamente dalle attività per una registrazione accurata

Ottieni riepiloghi in tempo reale delle ore totali lavorate per attività o progetto

Calcola automaticamente le ore fatturabili per una fatturazione più semplice

Genera report istantanei per esaminare le tendenze della produttività

Ideale per: liberi professionisti, consulenti, team remoti e aziende che necessitano di un monitoraggio orario preciso.

Cosa rende un modello di tabella oraria Excel un buon modello?

Un buon modello di tabella oraria Excel è fondamentale, sia che tu sia un libero professionista che tiene traccia delle ore fatturabili o un responsabile delle risorse umane che gestisce le ore regolari e gli straordinari. Ecco alcuni fattori che ti aiuteranno a scegliere il modello migliore:

Cancella i campi delle voci relative al tempo : seleziona un modello di tabella oraria Excel che ti consenta di inserire facilmente le ore di lavoro, le pause e le richieste di straordinari, in modo simile a un software di monitoraggio del tempo

Calcoli automatici : scegli un modello di tabella oraria che includa formule integrate per calcolare automaticamente le ore totali lavorate, gli straordinari e le retribuzioni, semplificando l'elaborazione delle buste paga

Personalizzazione : scegli un modello di tabella oraria Excel con opzioni di personalizzazione per modificare facilmente le voci e formattare in base alle tue esigenze specifiche, come il monitoraggio delle ore lavorate giornaliere, settimanali, bisettimanali o mensili

Conformità delle tabelle orarie : dai priorità alla conformità alle leggi sul lavoro in modo che, se lavori in un settore specifico o in un'area geografica specifica, la tua tabella oraria sia conforme a tali leggi e supporti la conformità legale per il tuo dominio

Integrazione con altri strumenti: scegli modelli di tabella oraria gratuiti che funzionano non solo all'interno del sistema Excel, ma si integrano anche con altri strumenti e app come software di turnistica e strumenti di project management

🧠 Curiosità: in media, una persona trascorre circa 650 ore all'anno a gestire la propria finestra In arrivo, il che equivale a circa 13 ore alla settimana dedicate esclusivamente alle email.

Monitora il tuo tempo in modo efficiente con ClickUp

I modelli di tabella oraria Excel sono un ottimo punto di partenza per il monitoraggio delle ore di lavoro, ma hanno dei limiti. Alcuni svantaggi che rallentano il lavoro e riducono l'efficienza sono l'inserimento manuale dei dati, la gestione degli errori nelle formule e le difficoltà legate all'automazione limitata.

Se stai cercando un modo più intelligente, veloce e collaborativo per monitorare il tempo, è ora di passare a ClickUp, l'app per il lavoro quotidiano! Gli strumenti di monitoraggio del tempo, i report automatici e le informazioni in tempo reale di ClickUp rendono la gestione delle ore di lavoro semplicissima. Che tu sia un libero professionista, un responsabile delle risorse umane o un titolare d'azienda, ClickUp garantisce un monitoraggio del tempo senza interruzioni, una gestione accurata delle buste paga e una maggiore produttività!

Prova ClickUp gratis oggi stesso e dì addio ai fogli di calcolo manuali e dai il benvenuto a un modo più intelligente di monitorare il tempo! 🚀