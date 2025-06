Modelli gratuiti di grafici di avanzamento per monitorare e visualizzare i tuoi obiettivi

Non riesci a monitorare lo stato di avanzamento a causa di aggiornamenti sparsi, fogli di calcolo e dashboard delle attività isolate? Non sei il solo. E sicuramente non sei tu il problema. Il vero problema è la mancanza di visibilità e chiarezza.

Un buon grafico di avanzamento elimina ogni confusione. Mostra ciò che è stato fatto, ciò che è in corso e ciò che è in ritardo. Ottieni una visione consolidata dei progressi senza lo stress delle riunioni di aggiornamento o delle ricerche su Slack.

Ma come si fa a crearne uno efficace senza dedicarci ore e ore? In questo post condivideremo i migliori modelli di grafici di stato di avanzamento per aiutarti a rimanere organizzato, efficiente e sempre aggiornato.

Cosa sono i modelli di grafici di stato?

I modelli di grafici di stato sono strutture che consentono di rappresentare visivamente l'avanzamento delle attività o dei progetti nel tempo. Offrono a singoli utenti e team un approccio standardizzato per monitorare, gestire e comunicare lo stato di avanzamento.

Tipi di grafici di stato

I principali tipi di grafici di stato includono:

Grafici Gantt: si tratta di grafici a barre orizzontali che mostrano il calendario di un progetto. Le attività sono presentate verticalmente, mentre gli intervalli di tempo sono visualizzati orizzontalmente. Ogni attività cardine del grafico Gantt è rappresentata da una barra, la cui posizione e lunghezza indicano la data di inizio, la durata e la data di fine pianificata

La vista Grafico di Gantt di ClickUp ti aiuta a mantenere i progetti in carreggiata identificando i percorsi critici, i margini di flessibilità e le dipendenze

Grafici burndown: sono comunemente utilizzati nei grafici di project management Agile per mostrare la quantità di lavoro rimanente rispetto al tempo disponibile per la consegna del progetto. L'asse verticale riflette il lavoro rimanente (di solito in punti narrativi o ore), mentre l'asse orizzontale rappresenta il tempo

Utilizza la scheda Burndown nelle dashboard di ClickUp per visualizzare il lavoro richiesto stimato e rimanente per il completamento di un'attività o di un progetto

Grafici delle attività cardine: i grafici delle attività cardine evidenziano i punti di controllo o gli eventi critici nel calendario di un progetto. Si concentrano sui risultati o sulle fasi importanti, offrendo un quadro delle attività cardine critiche senza delineare ogni singola attività

Cosa rende un modello di grafico di stato un buon modello?

Un modello di grafico di stato ben progettato è fondamentale per monitorare e gestire correttamente i progetti. Le funzionalità/funzioni chiave includono:

Chiarezza e semplicità: Il modello deve visualizzare le informazioni in modo chiaro, semplice e di facile comprensione. Ciò garantisce che tutti i membri del team comprendano lo stato del progetto senza confusione

Personalizzazione: La possibilità di personalizzare il modello per soddisfare i requisiti specifici del progetto è fondamentale. Ciò include la modifica di campi, etichette e punti dati per soddisfare le esigenze specifiche di diversi progetti o team

Indicatori visivi: l'uso di elementi visivi come stati contrassegnati da colori, barre di avanzamento o icone aiuta a comprendere a colpo d'occhio i livelli di avanzamento e a identificare le aree che richiedono attenzione

Evidenziazione delle attività cardine e delle scadenze: Identificare le attività cardine e le scadenze significative aiuta a monitorare le fasi critiche del progetto e garantisce che le attività essenziali siano completate in tempo

*dipendenze delle attività: la visualizzazione dei collegamenti tra attività connesse consente una migliore pianificazione e permette ai project manager di prevedere facilmente i colli di bottiglia futuri

Indicatori di stato: funzionalità/funzioni quali barre di avanzamento o percentuali di completamento forniscono una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento delle attività o del progetto complessivo, aiutando a misurare le prestazioni effettive rispetto agli obiettivi prefissati

Assegnazione delle risorse: Un buon modello di grafico di stato dovrebbe includere sezioni per l'assegnazione delle risorse, come i membri del team e gli strumenti, a specifiche attività, garantendo la responsabilità e l'efficienza della pianificazione

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare le azioni da intraprendere, con il risultato di decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

11 modelli di grafici di stato

Trovare il modello di grafico di stato corretto non deve essere complicato. Questi modelli ti aiuteranno a visualizzare le attività del progetto, gestire le attività cardine e organizzare meglio il flusso di lavoro. Usali online o stampane una copia cartacea per iniziare!

1. Modello di grafico Gantt semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, monitora e gestisci le sequenze temporali dei progetti con il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp

Il modello di grafico Gantt semplice di ClickUp è uno strumento semplificato di project management che mostra le sequenze dei progetti, le dipendenze delle attività e le attività cardine utilizzando un grafico Gantt di ClickUp.

Questo modello consente una pianificazione efficiente delle attività, la gestione delle priorità e adeguamenti in tempo reale per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi. Grazie a un'interfaccia intuitiva di trascinamento della selezione, è possibile modificare facilmente pianificazioni, dipendenze e scadenze.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle attività, delle scadenze e delle dipendenze in una visualizzazione strutturata basata su sequenze temporali

Trascina e rilascia le attività per adattarle alle modifiche delle sequenze e delle priorità dei progetti

Definisci lo stato di avanzamento delle attività con stati personalizzati, campi e oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per allinearti ai requisiti del progetto

Assegna attività, aggiorna i report sullo stato di avanzamento e comunica le modifiche direttamente all'interno del grafico Gantt

🎯 Ideale per: Project manager, team Agile e gruppi interfunzionali che desiderano pianificare e monitorare meglio le sequenze dei progetti

2. Modello Sequenza Gantt di ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le sequenze e le dipendenze dei progetti con il modello Sequenza Gantt di ClickUp

Il modello Sequenza Gantt di ClickUp aiuta i team a rimanere in linea con la consegna dei progetti fornendo una vista strutturata e basata su una sequenza temporale delle attività, delle scadenze e delle dipendenze. Con il monitoraggio dei progressi in tempo reale e le funzionalità di trascinamento della selezione, puoi facilmente modificare i calendari delle attività, riassegnare i lavori e rispettare gli impegni.

L'interfaccia interattiva consente di individuare facilmente i colli di bottiglia, monitorare le attività cardine e garantire che i rischi non compromettano i progetti, il tutto da un'unica visualizzazione centralizzata.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza e gestisci le scadenze dei progetti in un formato strutturato

Collega le attività per visualizzare il loro impatto reciproco e prevenire i colli di bottiglia

Assegna un codice colore allo stato delle attività per vedere a colpo d'occhio cosa è stato completato, cosa è in corso o cosa è in ritardo

Personalizza i campi delle attività con un semplice clic su un pulsante per riprogrammare il lavoro e adattarti alle priorità in evoluzione

🎯 Ideale per: Project manager, team che gestiscono flussi di lavoro complessi e organizzazioni alla ricerca di un modo chiaro e interattivo per gestire le sequenze temporali dei progetti

🔎 Lo sapevi? Secondo una ricerca condotta dal PMI, le organizzazioni che trascurano il project management nella pianificazione strategica devono affrontare un tasso di fallimento dei progetti superiore al 60%.

3. Modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza e monitora le attività cardine dei progetti con il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp

Il modello di grafico delle attività cardine di ClickUp è uno strumento versatile che aiuta i team a suddividere i progetti di grandi dimensioni in passaggi gestibili. Utilizzalo per contrassegnare le attività cardine che offrono a tutti un quadro chiaro dello stato di avanzamento e incoraggiano il team a dare il meglio di sé.

Per completare questo modello di attività cardine, utilizza Obiettivi di ClickUp per impostare traguardi misurabili, monitorare i risultati chiave e garantire che tutte le attività cardine contribuiscano agli obiettivi aziendali più ampi.

Ecco perché ti piacerà:

Semplifica i progetti di grandi dimensioni dividendoli in attività cardine realizzabili per migliorare la motivazione del team

Monitora lo stato di ogni attività cardine e apporta le modifiche necessarie per mantenere il progetto in linea con gli obiettivi

Fornisci una chiara rappresentazione visiva delle attività cardine del progetto, in modo che il tuo team e gli altri stakeholder siano sincronizzati

Personalizza il modello con stati e campi personalizzati per allinearlo ai processi, ai requisiti e alle modalità di project management specifici del tuo team

🎯 Ideale per: Project manager, team leader e organizzazioni che necessitano di un modo chiaro e interattivo per gestire e comunicare le attività cardine dei progetti e rafforzare il morale del team

4. Modello di grafico Gantt per l'edilizia ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e gestisci i tuoi progetti di costruzione con il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp

I ritardi nei progetti di costruzione possono portare a costi alle stelle, mancato rispetto delle scadenze e relazioni tese con gli stakeholder. Possono anche triggerare controversie legali e interrompere le operazioni pianificate o l'occupazione.

Il modello di grafico Gantt per l'edilizia di ClickUp è uno strumento progettato per assistere i gestori di progetti di costruzione e i team nella pianificazione, programmazione e monitoraggio di tutti gli aspetti dei loro progetti ed evitare tali complicazioni.

Questo modello consente di creare calendari visivi, assegnare risorse e monitorare gli obiettivi in tempo reale, garantendo che l'intero progetto di costruzione rimanga organizzato e rispetti le scadenze pianificate.

Ecco perché ti piacerà:

Crea sequenze chiare e visive per monitorare lo stato in tempo reale, assicurando che tutti i membri del team siano allineati

Adattati ai piani in evoluzione modificando le attività cardine e le sequenze durante tutto il ciclo di vita della costruzione

Collega le attività alle risorse per una migliore collaborazione e gestione del flusso di lavoro

Monitora i costi di manodopera, l'efficienza e le spese complessive del progetto per mantenere il tuo progetto di costruzione entro il budget

🎯 Ideale per: Project manager nel settore edile, appaltatori e team alla ricerca di un modo efficace per pianificare, eseguire e monitorare i progetti di costruzione dall'inizio alla fine

5. Modello di grafico PERT di ClickUp

Ottieni il modello gratis Scomponi progetti complessi e visualizza le sequenze di attività con il modello di grafico PERT di ClickUp

Un grafico PERT (Program Evaluation Review Technique) è uno strumento visivo di project management utilizzato per mappare attività, sequenze e dipendenze in un progetto. Aiuta i team a identificare il percorso critico, stimare la durata di ciascuna attività e individuare potenziali ritardi prima che si verifichino.

In questo modo, il modello di grafico PERT di ClickUp consente ai team di pianificare, programmare e coordinare con successo le singole attività per completare progetti più grandi.

Questo modello fornisce una lavagna online per mappare i flussi di lavoro, valutare le dipendenze dei lavori e prevedere la durata dei progetti.

Con un piano di progetto chiaramente definito, i team riconoscono i possibili colli di bottiglia, ottimizzano le decisioni e gestiscono le risorse in modo più efficiente, mantenendo i progetti nei tempi previsti.

Ecco perché ti piacerà:

Ottieni una chiara rappresentazione visiva del percorso critico del tuo progetto

Comprendi come le attività si connettono e si influenzano a vicenda per garantire un flusso di lavoro regolare e il completamento tempestivo dei progetti

Pianifica e distribuisci le risorse in modo efficace per ottimizzare la produttività ed evitare l'allocazione eccessiva o il sottoutilizzo

🎯 Ideale per: Project manager, team leader e organizzazioni che desiderano semplificare progetti complessi e migliorare la gestione delle attività

6. Modello di lavagna online con grafico a barre ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza e analizza i tuoi dati con il modello di lavagna online con grafico a barre di ClickUp

Il modello di lavagna online con grafico a barre di ClickUp è uno strumento versatile che aiuta i team a convertire i dati grezzi dei progetti in grafici a barre chiari e visivi. Migliora la collaborazione in tempo reale consentendo ai membri del team di scambiarsi idee, elaborare strategie e organizzare le idee per una maggiore chiarezza e concentrazione.

Che tu stia presentando un business case o esaminando le metriche di un progetto, questo modello garantisce che i tuoi dati siano chiari e utilizzabili.

Ecco perché ti piacerà:

Crea e personalizza grafici a barre per rappresentare chiaramente i dati del tuo progetto

Annota il grafico con elementi integrati quali testo, evidenziatori, forme personalizzate e altro ancora per aggiungere punti dati più dettagliati o attirare l'attenzione sulle metriche essenziali

Collabora con il tuo team in tempo reale sulla stessa lavagna online e converti le idee in elementi di azione tracciabili all'interno di ClickUp

🎯 Ideale per: analisti di dati, project manager e team che desiderano migliorare le proprie capacità di visualizzazione dei dati e analisi collaborativa

Ecco cosa ha detto Jayson Ermac, Responsabile dei processi presso AI Bees, riguardo all'utilizzo delle lavagne online ClickUp :

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare i processi, gli obiettivi, ecc. È il massimo in termini di lavoro collaborativo e continua a migliorare in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare i processi, gli obiettivi, ecc. È il massimo del lavoro collaborativo e continua a migliorare in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione lavagna online.

7. Modello di grafico a barre sovrapposte ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza set di dati complessi con il modello di grafico a barre sovrapposte di ClickUp

Il modello di grafico a barre sovrapposte di ClickUp è un ottimo strumento che consente ai team di tradurre dati complessi in informazioni chiare e utilizzabili. Consente di costruire grafici a barre sovrapposte che forniscono una prospettiva completa della distribuzione dei dati, facilitando il confronto di più serie all'interno dello stesso grafico.

Inoltre, con la possibilità di etichettare e colorare i punti dati, questo modello garantisce che le metriche chiave di cui hai bisogno siano visualizzate in modo chiaro e comprensibile. La legenda integrata rende anche più facile l'interpretazione dei dati da parte degli stakeholder esterni.

Ecco perché ti piacerà:

Evidenzia facilmente le relazioni tra più set di dati, consentendo un processo decisionale più informato

Approfitta dell'accesso in tempo reale ai dati, assicurandoti che le tue analisi e decisioni siano basate sulle informazioni più aggiornate disponibili

Identifica i modelli nei dati a colpo d'occhio, senza eseguire calcoli meticolosi

🎯 Ideale per: analisti di dati, project manager e team che necessitano di un modo efficace per visualizzare dati complessi e migliorare i processi decisionali

8. Modello di report analitico ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza e presenta i tuoi dati in modo efficace con il modello di report analitico ClickUp

Il modello di report analitico ClickUp consente ai team di monitorare, analizzare e creare report sugli indicatori critici. Visualizza set di dati complessi utilizzando grafici e tabelle semplici ma esteticamente gradevoli. Tieni traccia delle metriche di performance essenziali e valuta tendenze, correlazioni e modelli per trarre conclusioni significative sulle varie attività funzionali all'interno della tua organizzazione. Questo modello può essere adattato per campagne di marketing, accordi commerciali, lanci di prodotti e altro ancora.

Per un'esperienza di reportistica più dinamica e interattiva, puoi anche creare dashboard ClickUp personalizzati. Scegli tra oltre 50 schede per visualizzare le metriche che contano, in tempo reale.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le metriche essenziali nelle funzioni e nei reparti aziendali per prendere decisioni informate e promuovere la crescita aziendale

Identifica correlazioni e tendenze all'interno dei tuoi dati per trarre conclusioni significative sulla traiettoria aziendale

Utilizza stati, campi e visualizzazioni personalizzati per adattare il modello alle tue specifiche esigenze di reportistica

🎯 Ideale per: analisti di dati, manager aziendali e team che desiderano migliorare i propri processi di reportistica dei dati e di processo decisionale

🧠 Curiosità: da quando sono passati a ClickUp, il 60,2% dei clienti ha risparmiato più di 3 ore alla settimana, mentre il 40,9% ha sostituito tre o più strumenti!

9. Modello di roadmap trimestrale ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e allinea gli obiettivi trimestrali del tuo team con il modello di roadmap trimestrale di ClickUp

Il modello di roadmap trimestrale di ClickUp è uno strumento di pianificazione strategica che consente ai team di visualizzare e dare priorità alle iniziative critiche per il trimestre successivo. Offre ai team un modo strutturato per delineare gli obiettivi, monitorare le iniziative e allineare il lavoro richiesto tra i vari reparti in un'unica area di lavoro dinamica.

Con priorità chiare e una visione d'insieme, i team possono rimanere concentrati sugli obiettivi chiave senza perdere di vista la strategia generale. Inoltre, integra gli OKR per definire obiettivi chiari e risultati chiave misurabili, mantenendo il tuo team orientato ai risultati.

Ecco perché ti piacerà:

Documenta gli obiettivi trimestrali con elenchi interattivi, sequenze e dashboard

Assegna attività e scadenze direttamente nella roadmap per mantenere i team allineati

Tieni traccia dello stato di avanzamento in modo visivo con i grafici Gantt e le viste Carico di lavoro di ClickUp

Rispetta le attività cardine e le scadenze per mantenere lo slancio verso un esito positivo

🎯 Ideale per: Project manager, team leader e organizzazioni che desiderano semplificare il processo di pianificazione trimestrale e raggiungere gli obiettivi strategici

💡 Suggerimento per gli utenti Pro: utilizza i modelli di report sullo stato di avanzamento in ClickUp per standardizzare il formato degli aggiornamenti in tutta l'organizzazione e renderli più facili da seguire. Utilizza i campi personalizzati integrati per tenere traccia di scadenze, responsabili e stato a colpo d'occhio e imposta le automazioni per avvisare le parti interessate quando vengono raggiunti i traguardi. Con le dashboard in tempo reale, il tuo team ottiene visibilità immediata, senza inseguimenti né ripensamenti.

10. Modello di tracciamento progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Rimani organizzato e gestisci i tuoi progetti in modo efficiente con il modello ClickUp Project Tracker

Il modello di monitoraggio dei progetti ClickUp consente ai team di monitorare lo stato dei progetti, gestire le attività e rispettare le scadenze senza dover ricorrere a più strumenti.

Questo modello si adatta alle tue esigenze con automazioni, monitoraggio dello stato in tempo reale e strumenti di collaborazione perfettamente integrati. Che tu stia supervisionando una campagna di marketing, l'implementazione di un progetto IT o un progetto per un client, questo modello ti consente di organizzare tutto e andare avanti.

Ecco perché ti piacerà:

Esamina attentamente ogni fase del tuo progetto con stati personalizzabili e priorità delle attività

Automatizza l'assegnazione delle attività e le date di scadenza per ridurre i follow-up manuali

Visualizza lo stato in diversi formati: elenco, Kanban, sequenza o grafico Gantt

Aggiungi attributi quali Fase del progetto, Durata in giorni, Stato RAG (rosso, giallo, verde) e Data di completamento per gestire i tuoi progetti in modo completo

🎯 Ideale per: Project manager, team leader e organizzazioni che desiderano organizzare le attività, monitorare lo stato di avanzamento e collaborare

11. Modello di grafico dello stato di avanzamento commerciale di Excel di Microsoft

Il modello di grafico dello stato di avanzamento delle vendite in Excel è uno strumento semplice che consente alle aziende di monitorare e analizzare le prestazioni commerciali in più aree geografiche.

Inserendo i dati in base alla posizione e al mese, questo modello di tracker delle attività Excel facilmente accessibile fornisce rappresentazioni grafiche che consentono di scoprire le tendenze commerciali e di fatturato e di prendere decisioni informate.

Ecco perché ti piacerà:

Genera automaticamente grafici che forniscono informazioni chiare sulle tendenze commerciali

Modifica testo, immagini e altri elementi per adattare il modello alle tue esigenze specifiche

Utilizza i dati grafici per creare report e presentazioni accattivanti per gli stakeholder

🎯 Ideale per: Responsabili commerciali, analisti aziendali e team che desiderano monitorare e presentare in modo efficace i dati di vendita regionali

Migliora il monitoraggio dei progetti e la visualizzazione dello stato di avanzamento con ClickUp

Il modello di grafico di stato appropriato è determinato dalle esigenze del progetto, dal flusso di lavoro del team e dai requisiti di monitoraggio. Questi modelli forniscono un approccio disciplinato e trasparente per monitorare in modo efficiente lo stato di avanzamento.

Per i team che richiedono la sincronizzazione in tempo reale delle modifiche, delle dipendenze delle attività e una collaborazione senza interruzioni, i modelli di ClickUp sono la soluzione perfetta. Grazie agli stati configurabili, alla funzionalità drag-and-drop e alle diverse viste, mantenere i progetti in carreggiata diventa più facile.

ClickUp semplifica anche il monitoraggio dello stato di avanzamento, dalla pianificazione all'esecuzione, con automazioni native, integrazioni e flussi di lavoro personalizzabili. Qualunque sia la portata o la complessità del tuo progetto, ClickUp ha gli strumenti necessari per mantenerti organizzato e in controllo.

