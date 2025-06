le 25+ migliori agenzie di growth marketing per il 2025

I marketer devono affrontare una pressione costante per adattarsi ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sfruttare le tecnologie emergenti come l'IA.

✅ Verifica dei fatti: il settore del marketing è cambiato più nei primi anni del 2020 che negli ultimi cinquant'anni, rendendo fondamentale per i marchi adattarsi, rimanere rilevanti e ottenere un vantaggio competitivo.

Le aziende devono attrarre lead qualificati, convertire efficacemente i potenziali clienti e fidelizzare i clienti esistenti, il tutto massimizzando il ritorno sull'investimento.

Questo è il dominio del growth marketing, un approccio sperimentale basato sui dati e incentrato sull'intero ciclo di vita del cliente. La collaborazione con un'agenzia specializzata in growth marketing può fornire le competenze, gli strumenti e le strategie necessari per navigare in questo ambiente complesso e ottenere risultati scalabili. Sebbene molte agenzie dichiarino di avere esperienza nella crescita, scegliere il partner giusto è fondamentale.

In questa guida esploreremo le oltre 25 migliori agenzie di growth marketing per aiutarti a potenziare il tuo team di marketing e trasformare la tua azienda. 🌱

Senza ulteriori indugi, cominciamo!

Cos'è il growth marketing?

Il growth marketing va oltre il branding e il traffico: si tratta di costruire un sistema ripetibile per acquisire, attivare e fidelizzare i clienti lungo tutto il funnel.

Consideralo come marketing scientifico: testa, impara, scala. Invece di affidarsi a campagne statiche, i growth marketer conducono esperimenti costanti su landing page, canali, messaggistica e altro ancora per trovare ciò che porta risultati e raddoppiare rapidamente.

👀 Lo sapevi? Il termine "growth hacking" è stato coniato nel 2010 da Sean Ellis, che era alla ricerca di esperti di marketing in grado di concentrarsi su un unico obiettivo: la crescita rapida, senza i vincoli delle pratiche di marketing tradizionali.

Le agenzie di growth marketing aiutano le aziende elaborando strategie di acquisizione su misura e ottimizzando il percorso del cliente. Abbattono i silos di dati, testano nuove idee e trasformano le intuizioni in azioni concrete, occupandosi sia della strategia che dell'esecuzione.

Il risultato? Team interni liberi, crescita accelerata del pubblico, aumento dei ricavi e maggiore agilità nell'adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Ecco una tabella concisa che mostra le differenze tra le agenzie di marketing tradizionali e le agenzie di growth marketing.

Aspetto Agenzie di marketing tradizionali Agenzie di growth marketing Focus Generazione di traffico, visibilità del marchio e generazione di lead Approccio full-funnel (consapevolezza, acquisizione, attivazione, entrate, fidelizzazione, referral) Metriche Risultati delle campagne, copertura, impressioni, clic AAARRR Pirate Metrics per il monitoraggio continuo (consapevolezza, acquisizione, attivazione, entrate, fidelizzazione, referral) Strategia Campagne statiche e una tantum Sperimentazione, perfezionamento e ottimizzazione continui Strumenti e metodi Strumenti di marketing tradizionali, pubblicità e PR Strumenti di growth hacking, analisi dei dati, test A/B e feedback loop Percorso del cliente Concentrati sull'acquisizione di nuovi clienti Concentrati sull'intero ciclo di vita del cliente, dalla consapevolezza alla fidelizzazione Risultato Brand awareness e generazione di lead Crescita scalabile e a lungo termine e fidelizzazione dei clienti Approccio alla crescita Crescita lineare attraverso campagne e pubblicità Crescita continua e basata sui dati con iterazioni e test rapidi Flessibilità Aggiustamenti limitati, strategie definite Altamente flessibile con frequenti modifiche e adeguamenti

🧠 Curiosità: Il nome "Pirate Metrics" deriva dal suono prodotto dal framework "*AARRR!", che è anche l'esclamazione preferita dei pirati! 🏴‍☠️

Come le agenzie di growth marketing aiutano le aziende

Le agenzie di growth marketing offrono vantaggi unici che possono trasformare la traiettoria della tua azienda. Ecco come si distinguono:

Ottieni una crescita rapida e sostenibile con strategie di marketing orientate al prodotto e progettate per ottenere risultati significativi

Risparmia risorse con processi e strumenti efficienti incentrati esclusivamente sull'accelerazione della crescita

Accedi a tecnologie avanzate e analisi dei dati per ottenere informazioni che consentono alla tua strategia di stare al passo con il mercato

Approfitta di soluzioni su misura in linea con i tuoi obiettivi aziendali, le dinamiche di mercato e le esigenze dei clienti

Adattati rapidamente alle condizioni in evoluzione con approcci flessibili che si adattano al tuo ritmo di crescita

Espandi le opportunità grazie alle vaste connessioni che queste agenzie offrono attraverso la leadership delle agenzie di marketing

Evita i rischi e i ritardi associati alla creazione di team interni

Incorporando tecniche come i growth loop e altri framework collaudati negli investimenti di marketing, queste agenzie costruiscono una strategia di growth marketing completa per garantire che il lavoro richiesto porti a un esito positivo sostenibile.

📮ClickUp Insight: Il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi la scrittura, la modifica e le email.

🧠 Curiosità: i growth hacker credono nel motto "fallisci velocemente, impara più velocemente". Più velocemente provi diverse tattiche, più rapidamente puoi ottimizzare e scalare ciò che funziona, risparmiando tempo e risorse preziose.

Le migliori agenzie di growth marketing

Prima di esaminare l'elenco delle migliori agenzie di growth marketing, è essenziale sapere cosa considerare nella scelta del partner giusto.

Criteri per la selezione di una delle migliori agenzie di growth marketing

L'agenzia giusta può determinare il successo o il fallimento del tuo percorso di crescita, quindi è fondamentale comprendere i criteri chiave. Approfondiamo i fattori più importanti nella selezione dell'agenzia di growth marketing perfetta.

Servizi completi: dalla creazione di modelli di roadmap di marketing all'esecuzione, dovrebbero coprire tutti gli aspetti del growth marketing

Competenza negli strumenti di growth hacking: I growth hacker si affidano a strumenti specializzati per testare, ottimizzare e scalare le campagne di marketing. Verifica se l'agenzia è esperta nell'uso di strumenti come Unbounce, Hotjar, Mixpanel e Google Analytics, tra gli altri

Focalizzata sul ROI: la tua agenzia ideale dovrebbe concentrarsi sulla generazione di entrate e sulla promozione di una crescita che abbia un impatto diretto sui tuoi profitti, non solo su metriche vanitose come il traffico sul sito web o i "mi piace" sui social media

Modelli: L'agenzia dovrebbe sapere come creare piani di marketing attuabili e utilizzare le risorse più recenti

Personalizzazione: Ogni azienda è unica, quindi un approccio unico non funzionerà. Un'agenzia di growth marketing eccellente elaborerà strategie su misura per gli obiettivi, il pubblico di riferimento e le sfide della tua azienda

Comunicazione efficace: l'agenzia deve mantenere una comunicazione chiara e costante, fornire report regolari ed essere trasparente sulle proprie strategie e sui risultati ottenuti

Prezzi: assicurati che l'agenzia offra un modello di prezzi chiaro e trasparente, in linea con il tuo budget e i tuoi obiettivi di crescita. Comprendi come vengono addebitati i costi (a ore, a progetto o con un canone fisso) in modo da evitare sorprese in futuro

Tenendo conto di questi fattori, sarai pronto a scegliere un'agenzia in grado di garantire risultati concreti e una crescita a lungo termine.

L'elenco delle migliori agenzie di growth marketing

Il growth marketing è molto efficace perché si concentra su ciò che conta: trovare ciò che funziona e raddoppiare gli sforzi in tal senso. Si tratta di sperimentare, imparare velocemente e scalare in modo intelligente per ottenere risultati concreti. I marchi sono all'avanguardia in un mondo in cui il comportamento dei consumatori cambia da un giorno all'altro.

Ecco un elenco delle migliori agenzie di growth marketing attualmente all'avanguardia, con cui dovresti prendere in considerazione una partnership per il tuo percorso di crescita.

1. NoGood

via NoGood

📍 Posizione: New York City📅 Fondata: 2017

Perché scegliere NoGood:NoGood è un'agenzia di crescita orientata alle prestazioni e pensata per la scalabilità. È il partner ideale per i marchi B2B SaaS, sanitari e di consumo che desiderano aumentare i ricavi, non solo il traffico. Il suo team unisce creativi, data scientist e growth marketer per eseguire strategie full-funnel supportate da una rapida sperimentazione e un ROI chiaro.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un prodotto SaaS in un mercato competitivo come quello statunitense? NoGood ha aiutato ByteDance a lanciare Lark Suite negli Stati Uniti e a espandersi a livello internazionale, dimostrando la sua capacità di realizzare campagne globali ad alto rischio.

🎯 Risultati di rilievo:

Riconosciuta da TechCrunch come una delle migliori agenzie di crescita degli Stati Uniti

Aumento del fatturato digitale su base annua di SteelSeries del 35%

Ha aiutato MongoDB e TikTok a scalare il lavoro richiesto per raggiungere i propri traguardi di acquisizione

💡 Suggerimento: se gestisci un'azienda orientata al prodotto o un'azienda SaaS, un'agenzia di growth marketing può aiutarti a ridurre il tasso di abbandono, aumentare le conversioni da versione di prova a versione a pagamento e abbreviare il ciclo commerciale, il tutto nello stesso sprint di crescita.

2. Velocity Growth

via Velocity Growth

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2020

Velocity Growth è un'agenzia di marketing digitale boutique specializzata in performance marketing, lifecycle marketing e SEO. Il suo approccio mirato l'ha resa leader nei servizi di marketing digitale.

Il team dell'agenzia opera come un'estensione della tua azienda, offrendo competenze senza pari e completa trasparenza. Non si limitano a eseguire strategie, ma diventano parte integrante della tua storia di crescita.

Esempio di caso d'uso:Startup in fase iniziale con una larghezza di banda di marketing limitata? Velocity funge da team plug-and-play. Con il fondatore Craig Zingerline (imprenditore 6 volte) e l'esperta di acquisizioni a pagamento Jen Bryan al timone, il loro approccio è snello, trasparente e focalizzato sulla crescita misurabile.

🎯 Cosa le contraddistingue:

Strategie incentrate sulle startup con supporto all'esecuzione

Reportistica chiara e cicli di iterazione rapidi

Competenza nel marketing del ciclo di vita per aumentare il LTV



3. Skale

via Skale

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2019

Skale è un'agenzia di crescita specializzata in SEO, link building, SEO tecnico, creazione di contenuti SaaS e CRO, perfetta per i marchi SaaS B2B che vogliono andare oltre le metriche vanitose. Il loro team distribuito costruisce motori di crescita SEO che generano pipeline e aumentano i ricavi mensili ricorrenti (MRR) con un impatto misurabile e a lungo termine.

Esempio di caso d'uso:Vuoi superare i concorrenti affermati nella ricerca? Skale ha aiutato Piktochart a superare Canva in soli tre mesi. Ha anche generato un aumento del 120% delle registrazioni e del 190% dei clic per Slite attraverso il traffico organico non brandizzato, dimostrando che le sue strategie SEO incentrate sul SaaS offrono risultati aziendali reali.

🎯 Risultati degni di nota:

Competenza nel B2B SaaS con strategie di crescita full-funnel

SEO incentrato sui ricavi, non solo sull'aumento del traffico

Casi di studio convincenti che dimostrano l'impatto a lungo termine della SEO

👀 Lo sapevi? Molte agenzie di crescita gestiscono iterazioni di campagne su diverse piattaforme.

4. Rilevanza

via Relevance

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2006

Relevance è un'agenzia di growth marketing di riferimento per i marchi che desiderano aumentare la visibilità e costruire un'autorità nel settore. Con una profonda esperienza in PR digitali, SEO e content marketing, Relevance ti aiuta a distinguerti in mercati saturi e a connetterti con il pubblico giusto al momento giusto.

Esempio di caso d'uso:Hai già definito la tua strategia di marketing ma hai bisogno di amplificare i contenuti? Relevance personalizza le campagne promozionali per estendere la portata e aumentare la visibilità mirata. Dalla leadership di pensiero personalizzata alla strategia editoriale ricca di SEO, hanno tutto ciò che serve al tuo marchio.

🎯 Risultati degni di nota:



5. Ladder. io

via Ladder

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2014

Ladder è un'agenzia di growth marketing basata sui dati che combina l'apprendimento automatico con strategie di test snelle per ottenere risultati scalabili. Con un background in campagne ad alta crescita per aziende Fortune 500 e startup Y Combinator, Ladder si distingue per il suo approccio scientifico alla crescita.

Esempio di caso d'uso:Hai bisogno di convalidare la messaggistica o ottimizzare il tuo funnel con una spesa minima? Ladder utilizza test minimi per generare il massimo ROI, proprio come ha fatto per Money Dashboard, aiutando il brand a mostrare le funzionalità/funzioni principali e a ottenere una crescita misurabile dei ricavi.

🎯 Risultati degni di nota:

Iniziative di crescita supportate per Booking.com e Facebook

Fornisce strategie snelle e basate sui test, fondate sui dati

Scelta da startup in forte crescita e team aziendali

🎯 ClickUp Insight: che la tua agenzia sia remota o ibrida, una struttura flessibile aiuta a scalare i processi, monitorare le risorse e gestire più client.

6. EmberTribe

via EmberTribe

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2015

EmberTribe è un'agenzia di growth marketing senza fronzoli che dà priorità ai dati, alla velocità e ai risultati. Operando interamente da remoto, questo team è concentrato sulle metriche, non sulle riunioni, e questo si riflette nei risultati. Il loro approccio snello è ideale per le aziende che desiderano una crescita rapida e basata sui test senza i costi generali delle agenzie tradizionali.

Esempio di caso d'uso:Hai bisogno di risultati rapidi e misurabili dagli annunci a pagamento? EmberTribe ha aiutato il marchio di gioielli Baltic Essentials a raddoppiare il fatturato mensile in soli 60 giorni grazie a un'ottimizzazione accurata e a una strategia basata sui dati.

🎯 Risultati degni di nota:

Raddoppiato il fatturato di Baltic Essentials in due mesi

Note per la loro efficienza operativa e la rapidità di esecuzione

Gestisce TribeTalk, un canale YouTube dedicato alla condivisione di approfondimenti sulla crescita tramite email, annunci pubblicitari e funnel

7. Fantom

via Fantom

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2017

Fantom è un'agenzia di growth marketing specializzata che si concentra esclusivamente sui media a pagamento. Non credono in strategie standardizzate, ma adattano ogni strategia alla fase e al pubblico del prodotto. Sia che tu voglia collaborare strettamente o affidare loro le redini, Fantom si adatta al tuo flusso di lavoro preferito e diventa un'estensione del tuo team interno.

Esempio di caso d'uso: stai lanciando un prodotto SaaS di nicchia e hai bisogno di una crescita aggressiva a pagamento? Fantom ha gestito oltre 10 milioni di dollari in spese pubblicitarie e sa come ottenere risultati, che si tratti di aumentare il ROAS o di ridurre drasticamente i CPL in tutti i settori. 🎯 Risultati di rilievo:

💡 Suggerimento: quando scegli un'agenzia, chiedi se offre impegni flessibili, come sprint di crescita, contratti mensili o prezzi basati sul progetto, in modo da poter testare il terreno prima di impegnarti a lungo termine.

8. Scaliamo le startup

via We Scale Startups

📍 Posizione: Taipei e Londra📅 Fondata: 2016

We Scale Startups è un'agenzia di lean growth marketing dedicata ad aiutare le startup in fase iniziale nei settori SaaS, e-commerce, criptovalute e app a raggiungere una crescita scalabile e prevedibile. Con un team di strateghi esperti di tecnologia, scompongono idee complesse in strategie semplici e attuabili, rendendo le tattiche di crescita avanzate semplici e umane.

Esempio di caso d'uso:Stai sviluppando un prodotto ma hai difficoltà a ottenere trazione? We Scale Startups crea "Growth Machines" end-to-end che ti aiutano a scalare l'acquisizione e la conversione degli utenti nei mercati globali senza esaurire il tuo budget.

🎯 Risultati degni di nota:

Raggiunto un CTR medio dell'8,6% , con un aumento del 761% rispetto alle campagne precedenti

Raggiunti oltre 25.000 potenziali clienti con un tasso di conversione del 2,6%

Scelto da acceleratori come Google Launchpad e l'Università di Cambridge

9. Tuffgrowth

via Tuffgrowth

📍 Posizione: Stati Uniti (remoto)📅 Fondata: 2016

Tuffgrowth è l'agenzia per i marchi che vogliono sostanza piuttosto che apparenza. Evitando strategie basate su modelli, si concentrano sulla ricerca di tre strategie di crescita uniche che facciano davvero la differenza, per poi ottimizzarle incessantemente sulla base di dati in tempo reale. Lavorano con e-commerce, B2B e startup di tutte le dimensioni per usufruire di una crescita sostenibile.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un nuovo prodotto ma non sai dove concentrare la spesa di marketing? Tuffgrowth ti aiuta a fare chiarezza identificando e testando rapidamente strategie ad alto impatto, supportate da chiari benchmark di performance.

🎯 Risultati di rilievo:

Raggiunto un CPI di $1,53 rispetto alla media del settore di $2,07

CPI sceso a 1,07 $ rispetto a 1,51 $ per un'altra app ad alto volume

Descritte dai client come "aggressive, strategiche e creative" per un motivo ben preciso



10. Growth Shop

via Growth Shop

📍 Posizione: Globale (remota)📅 Fondata: 2019

Growth Shop è il partner ideale per le aziende che desiderano crescere rapidamente e a livello globale. Noti per il loro motore di crescita sistematico in quattro fasi (analisi del funnel, growth sprints, ottimizzazione e scalabilità), hanno già generato oltre 1 miliardo di dollari di ricavi per i propri client.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un prodotto in nuovi mercati? Growth Shop ti aiuta a identificare i colli di bottiglia, testare rapidamente le soluzioni e scalare ciò che funziona. Il loro processo strutturato ti garantisce una crescita efficiente riducendo al minimo i rischi.

🎯 Risultati di rilievo:

Ha aiutato Trouva a diventare una delle cinque aziende in più rapida crescita nel Regno Unito

Abbiamo generato oltre 1 miliardo di dollari di crescita per i nostri client attraverso una sperimentazione sistematica e ripetibile

Scelte da marchi DTC e SaaS globali che cercano una rapida espansione



11. Orange Pegs

via Orange Pegs

📍 Posizione: Orange County, California📅 Fondata: 2013

Orange Pegs porta una mentalità sperimentale e iterativa nel marketing di crescita moderno. Servono un insieme diversificato di settori, dalle startup B2B ai servizi professionali, attraverso un modello ibrido di strategie di inbound e growth hacking.

Esempio di caso d'uso:Hai bisogno di un partner per la crescita che sia strategico e flessibile? Orange Pegs offre soluzioni su misura supportate da una solida esperienza con HubSpot e da un framework basato sui dati che evolve con la tua azienda.

🎯 Risultati di rilievo:

HubSpot Gold Partner con una solida esperienza nella strategia inbound + outbound

Scelte da marchi B2B e B2C per la sperimentazione full-funnel

Apprezzata per il suo approccio strategico e sistematico da client di lunga data come Mark Arrow



12. Deviate Labs

via Deviate Labs

📍 Posizione: Los Angeles, CA📅 Fondata: 2014

Deviate Labs è una potenza del growth hacking dedicata ad accelerare la crescita aziendale con tattiche creative. L'agenzia eccelle nell'applicazione di strategie di successo adatte sia ai grandi marchi che alle piccole startup. Dalle aziende Fortune 500 alle startup più agguerrite, sono specializzati nella sperimentazione rapida e nel ridimensionamento di ciò che funziona, in tempi rapidissimi.

Esempio di caso d'uso:Se il tuo marchio ha bisogno di qualcosa di più di tattiche di marketing standardizzate, Deviate Labs offre idee eccezionali e framework collaudati come il proprio ASP™ Sales Flywheel per accelerare la trazione.

🎯 Risultati di rilievo:

Marchio registrato di un framework unico di growth hacking (ASP™ Sales Flywheel)

Diverse aziende presenti su Shark Tank

Scelte da marchi globali e startup indipendenti



13. Growfusely

via Growfusely

📍 Posizione: Ahmedabad, India📅 Fondata: 2018

Growfusely, precedentemente nota come 20 Media, è un'agenzia di growth marketing incentrata sui contenuti con una profonda esperienza in SEO, link building e strategia dei contenuti tecnici. Guidata da Pratik Dholakiya, un esperto di marketing digitale con oltre un decennio di esperienza, l'agenzia adotta un approccio sostenibile e basato sui dati per una crescita organica a lungo termine.

Esempio di caso d'uso:Se sei un'azienda SaaS che desidera aumentare il traffico organico e l'autorità, Growfusely crea strategie di contenuto full-funnel che generano traffico qualificato e backlink, con risultati supportati da casi di studio comprovati.

🎯 Risultati di rilievo:

Abbiamo aiutato a scalare la crescita basata sui contenuti per marchi come Wrike e Social JukeBox

Combina SEO e approfondimenti editoriali per ottenere risultati sempre migliori

Offre supporto end-to-end per strategia, scrittura, promozione e analisi

👀 Lo sapevi? I team di marketing, prodotto e commerciale spesso operano in silos, causando colli di bottiglia nel motore della tua crescita.

14. BAMF

via BAMF

📍 Posizione: Los Angeles, California📅 Fondata: 2017

BAMF (Badass Marketing Founders) è un'agenzia di crescita audace nota per essere stata pioniera nel marketing degli influencer su LinkedIn e nel brand storytelling virale. Il co-fondatore Josh Fetcher ha dato il via alla tendenza dei contenuti virali su LinkedIn e ha creato un team potente che unisce il dinamismo delle startup con l'esperienza nella creazione di comunità.

Esempio di caso d'uso:Vuoi far crescere il tuo marchio personale su LinkedIn o creare un pubblico virale partendo da zero? Il playbook di crescita di BAMF ha aiutato startup emergenti come Bear Squeeze e marchi eccentrici come Unicorn Snot a esplodere in termini di visibilità e trazione.

🎯 Risultati di rilievo:

Ha dato il via al movimento virale dello storytelling su LinkedIn

Crea una community Facebook di oltre 18.000 membri dedicata al marketing

Abbiamo aiutato i marchi a diventare virali con strategie guidate dagli influencer

15. Galactic Fed

via Galactic Fed

📍 Posizione: Remota (globale)📅 Fondata: 2017

Galactic Fed è un'agenzia di crescita ossessionata dai dati fondata da matematici e ingegneri software. Applica strategie basate sull'IA, test A/B e sistemi scalabili per aiutare oltre 600 marchi ad accelerare l'acquisizione e la crescita dei ricavi, in particolare in settori in rapida evoluzione come SaaS, beni di consumo e tecnologia.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un nuovo prodotto di consumo e hai bisogno di una trazione omnicanale? L'approccio full-funnel di Galactic Fed che abbraccia SEO, media a pagamento e marketing del ciclo di vita ti offre la portata e le conversioni necessarie per scalare in modo conveniente.

🎯 Risultati di rilievo:

Abbiamo aiutato oltre 600 startup e marchi a crescere con un ROI misurabile

Specializzata nella combinazione di data science e strategie di crescita creative

Copre tutto, dalla SEO e dai contenuti alle email e ai media a pagamento



16. Growth Hackers

via Growth Hackers

📍 Posizione: Asia (Remote-first)📅 Fondata: 2016

Growth Hackers è un'agenzia focalizzata sulla strategia che aiuta le startup e le scale-up ad accelerare la crescita attraverso la sperimentazione basata sui dati. Nota per la sua capacità di mettere a punto il marketing in base al comportamento degli utenti e al posizionamento dei prodotti, l'agenzia combina test agili con una creatività audace.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un'app mobile o un nuovo prodotto SaaS? Growth Hackers supporta il lavoro richiesto per il lancio sul mercato con tutto ciò che serve, dall'ottimizzazione dell'App Store ai contenuti per l'intero funnel e alle strategie di PR, progettati per scalare in modo rapido ed efficiente.

🎯 Risultati di rilievo:

Framework di test A/B personalizzati per un marketing snello e agile

Consulenza esperta per acceleratori e raccolta fondi per startup

Contenuti scalabili e strategie SEO per l'acquisizione di utenti

17. MAD Kings

via MAD Kings

📍 Posizione: Bruxelles, Belgio📅 Fondata: 2016

MAD Kings è un'agenzia di growth hacking fondata sulla convinzione che un marketing agile e a funnel completo porti a risultati migliori rispetto alle tradizionali campagne di brand awareness. Il loro team di strateghi, sviluppatori, designer e data scientist conduce esperimenti rapidi per scoprire cosa funziona e scalare velocemente.

Esempio di caso d'uso:Se sei una startup o un brand di medie dimensioni che desidera creare un team interno dedicato alla crescita, MAD Kings non si limita a realizzare campagne, ma ti insegna come diventare il motore della tua crescita attraverso workshop pratici e sperimentazioni in tempo reale.

🎯 Risultati di rilievo:

Processo di crescita collaudato in 4 passaggi: analisi, ideazione, definizione delle priorità, esecuzione

Scelte da oltre 300 startup e aziende in tutta Europa

Offre workshop personalizzati di growth hacking per sviluppare le capacità interne



18. Inbound Labs

via Inbound Labs

📍 Posizione: San Francisco, California📅 Fondata: 2014

Inbound Labs è un'agenzia globale di growth marketing e inbound marketing che vanta la fiducia di oltre 200 aziende in 20 paesi. Con un team di oltre 50 strateghi, ingegneri e creativi, l'agenzia offre soluzioni basate sui dati incentrate sull'ottimizzazione del tasso di conversione (CRO), l'inbound marketing e la crescita full-funnel.

Esempio di caso d'uso:Hai bisogno di un'agenzia esperta in HubSpot che comprenda sia la crescita tecnica che quella strategica? Inbound Labs è un partner certificato HubSpot Diamond supportato da investitori della Silicon Valley, che lo rendono la scelta migliore sia per le startup che per i team aziendali.

🎯 Risultati di rilievo:

HubSpot Diamond Partner con portata globale

Team di oltre 50 esperti di crescita in 10 paesi

Scelte da oltre 200 client per campagne scalabili e incentrate sul ROI



19. Cro Metriche

via Cro Metrics

📍 Posizione: San Francisco, California📅 Fondata: 2011

Cro Metrics è uno dei nomi più affermati nel growth marketing, noto per il suo approccio scientifico e basato sui test. Con un'esperienza legacy di lavoro con giganti della tecnologia come Facebook, questa agenzia è specializzata nella sperimentazione basata su ipotesi per usufruire della crescita dei ricavi e migliorare l'esperienza dei clienti.

Esempio di caso d'uso:Se sei un'azienda SaaS o eCommerce in fase di espansione che desidera ottimizzare i tassi di conversione, Cro Metrics ti aiuterà a scoprire informazioni approfondite attraverso test A/B continui e analisi in tempo reale.

🎯 Risultati di rilievo:

Scelte da Facebook e altre importanti aziende tecnologiche

Una delle prime agenzie di growth marketing ad adottare un modello basato sulla sottoscrizione

Forte attenzione alla sperimentazione e all'iterazione per una crescita a lungo termine

20. Curva della domanda

via Demand Curve

📍 Posizione: San Francisco, California📅 Fondata: 2018

Demand Curve è un'agenzia di crescita sostenuta da Y Combinator, scelta da centinaia di startup per trasformare la trazione iniziale in entrate misurabili e scalabili. La loro specialità? Rendere la crescita semplice e realizzabile, soprattutto per i fondatori tecnici.

Esempio di caso d'uso:Se sei un fondatore tecnico sopraffatto dalla complessità del marketing, Demand Curve fornisce playbook dettagliati e supporto all'esecuzione per aiutarti a scalare in modo efficiente, senza sprecare tempo o budget.

🎯 Risultati di rilievo:

Scelte da centinaia di startup in fase iniziale e in fase di crescita

Offre programmi di formazione di marketing su misura per chi non è esperto di marketing

Competenza in SEO, CRO, acquisizione a pagamento e automazione della crescita



21. GrowthMasters

via GrowthMasters

📍 Posizione: Stati Uniti📅 Fondata: 2019

GrowthMasters è un'agenzia di growth hacking di nicchia focalizzata interamente su LinkedIn, ideale per i professionisti che mirano a costruire marchi personali e leadership di pensiero. Sono noti per il loro Content Machine Method™, che aiuta i client a produrre contenuti di grande impatto che aumentano la portata e l'autorevolezza.

Esempio di caso d'uso:Sei un CEO finanziato da venture capital o un consulente in forte crescita che desidera distinguersi su LinkedIn? GrowthMasters può aiutarti a diventare uno dei migliori autori di contenuti del 5% della piattaforma, con una strategia, un'esecuzione e un'ottimizzazione su misura per il tuo pubblico.

🎯 Risultati di rilievo:

Oltre 60 milioni di visualizzazioni generate con il loro Content Machine Method™

Lavora con amministratori delegati, dirigenti e consulenti con esperienza in aziende finanziate da venture capital o che sono uscite dal mercato

Competenza mirata nello sviluppo del marchio personale su LinkedIn



22. Wallaroo Media

via Wallaroo Media

📍 Posizione: Stati Uniti📅 Fondata: 2012

Wallaroo Media ha iniziato la sua attività nel 2009 come agenzia di SEO e contenuti, per poi evolversi nel 2012 in un'agenzia di growth marketing a servizio completo. Oggi è nota per aiutare i marchi ad amplificare la loro presenza attraverso la pubblicità sui social media, il branding e gli investimenti strategici, perfetti per le aziende in forte crescita che mirano ad aumentare sia la portata che i ricavi.

Esempio di caso d'uso:Desideri elevare il tuo marchio con una strategia digitale multicanale supportata dall'esperienza di grandi marchi? Wallaroo ha lavorato con nomi famosi come NBA, Disney e IKEA, diventando un partner intelligente per le aziende pronte a diventare mainstream.

🎯 Risultati di rilievo:

Abbiamo aiutato marchi come Casper e IKEA a potenziare le loro campagne digitali

Mette in contatto le startup con società di venture capital rilevanti attraverso la sua rete di investitori

Offre investimenti in fase di crescita insieme a strategie di marketing

23. Spike

via Spike

📍 Posizione: Stati Uniti📅 Fondata: 2017

Spike è un'agenzia di growth marketing di riferimento per le startup che lanciano campagne di crowdfunding. Che tu ti stia preparando per Kickstarter, Indiegogo o desideri semplicemente che il tuo prodotto diventi virale, Spike offre una strategia completa: PR virali, amplificazione tramite influencer, contenuti e un'esecuzione incentrata sulla conversione.

Esempio di caso d'uso:Stai lanciando un prodotto hardware e hai bisogno sia di visibilità che di sostenitori? Il processo in quattro fasi di Spike, dalla ricerca del pubblico all'ottimizzazione della campagna, aiuta le startup a trasformare l'interesse in investimento. Il loro approccio incentrato sulla comunità ti assicura inoltre che non sarai mai solo in questo viaggio.

🎯 Risultati di rilievo:

Crea una fiorente community su Facebook e Slack per supportare la crescita continua

Offre una strategia di crowdfunding end-to-end, dalla sensibilizzazione alla trazione post-campagna

Noti per la viralità guidata dagli influencer e la progettazione di campagne con ROI positivo



24. GrowthHit

via GrowthHit

📍 Posizione: Seattle, Stati Uniti📅 Fondata: 2016

GrowthHit è un'agenzia di lean growth marketing creata per startup e scaleup pronte ad accelerare rapidamente. Il loro approccio full-funnel combina test rapidi, una strategia incentrata sulla conversione e una profonda comprensione sia del prodotto che del pubblico, rendendoli ideali per i team in fase iniziale che cercano trazione senza ingombro.

Esempio di caso d'uso:Il fondatore di una startup desidera lanciare e convalidare il lavoro richiesto per l'immissione sul mercato senza assumere un team interno completo? GrowthHit diventa il tuo partner di crescita dinamico, eseguendo test A/B, ottimizzando i funnel e allineando il prodotto alla distribuzione sin dal primo giorno.

🎯 Risultati di rilievo:

Ha lavorato con fondatori finanziati da Techstars e marchi Fortune 500

Presentato sul Wall Street Journal e partner di Google

Specializzata in strategie di crescita basate sui prodotti e personalizzate per un esito positivo nelle fasi iniziali

25. Dapper

via Dapper

Fondata: 2019

📍 Posizione: Rotterdam e Lisbona

Dapper è un'agenzia di growth marketing ad alto impatto creata per i marchi B2B che desiderano crescere rapidamente. Dalla generazione della domanda e dall'ottimizzazione del funnel agli audit completi, combinano creatività e analisi per creare campagne che convertono.

Esempio di caso d'uso:Se sei un'azienda SaaS o B2B in fase di espansione che fatica ad allineare la strategia con un ROI misurabile, Dapper interviene con piani di crescita su misura, stack tecnologici avanzati e test iterativi per usufruire di una crescita sostenibile.

🎯 Risultati di rilievo:

In collaborazione con startup, PMI e aziende Fortune 500®

Note per combinare storytelling creativo e performance marketing

Esperti in audit full-funnel e ottimizzazione delle campagne basata sui dati

Scegliere l'agenzia di growth marketing giusta

Trovare l'agenzia di growth marketing giusta inizia con la comprensione delle esigenze aziendali. Valuta l'esperienza dell'agenzia nel tuo settore e la sua capacità di elaborare strategie personalizzate. Inoltre, cerca agenzie con una comprovata esperienza nel fornire risultati misurabili in linea con i tuoi obiettivi.

Per garantire una partnership di esito positivo, puoi anche prendere in considerazione le seguenti domande:

Qual è il tuo processo per sviluppare e attuare strategie di crescita?

Puoi condividere casi di studio o esempi di esiti positivi ottenuti in passato?

Come misurate l'esito positivo e il ROI?

Come rimanere al passo con l'evoluzione delle tendenze e degli strumenti di marketing?

Qual è la vostra struttura dei prezzi e cosa include?

Una volta scelta un'agenzia, è fondamentale effettuare una valutazione continua per garantire che la partnership rimanga efficace. Fin dall'inizio, stabilisci degli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare lo stato di avanzamento e garantire che entrambe le parti siano allineate sulle aspettative.

Puoi monitorare metriche quali:

Crescita del fatturato : la tua azienda sta generando più vendite o aumentando il proprio fatturato mensile ricorrente (MRR)?

Costo di acquisizione del cliente (CAC) : quanto costa acquisire un cliente attraverso le loro strategie?

Valore del ciclo di vita del cliente (CLTV) : il lavoro richiesto porta a clienti fedeli e a lungo termine?

Ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS): il tuo budget pubblicitario sta generando risultati redditizi?

La comunicazione regolare è fondamentale: pianifica controlli periodici per discutere le prestazioni delle campagne, esaminare le analisi e adeguare le strategie secondo necessità. Sii aperto ai feedback e assicurati che l'agenzia sia trasparente sui risultati.

Oppure, se desideri un modo semplice per iniziare, considera l'uso di strumenti di project management per monitorare le prestazioni.

Impostare obiettivi, assegnare attività e monitorare lo stato in tempo reale può semplificare il monitoraggio delle prestazioni e il processo decisionale basato sui dati.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti.

Scopri come uno strumento di project management per il marketing può aiutarti a monitorare e valutare le strategie di marketing!

ClickUp per il growth marketing e la gestione delle agenzie

Immagina di avere un'unica piattaforma in cui il tuo team può passare agevolmente dal brainstorming di idee innovative all'esecuzione di campagne multicanale o eventi globali. Questo è ClickUp Marketing!

ClickUp per agenzie creative offre strumenti di marketing progettati specificamente per una collaborazione e un project management senza soluzione di continuità. Le aree di lavoro scalabili consentono di organizzare e supervisionare ogni aspetto del lavoro richiesto dal marketing in un'unica posizione centralizzata.

ClickUp ti aiuta anche a portare il tuo growth marketing al livello successivo grazie alle sue ricche funzionalità/funzioni, come:

ClickUp AI per i professionisti del marketing: Che tu stia redigendo una bozza di campagna, riutilizzando contenuti su diversi canali o riepilogando/riassumendo i punti salienti di una riunione, ClickUp AI aiuta i team di marketing a lavorare più velocemente con meno lavoro manuale. Automatizza le attività ripetitive come la ricerca, la scrittura e la formattazione, così il tuo team potrà concentrarsi sulla strategia creativa e sui risultati.

Usa ClickUp AI per generare contenuti di marketing

: semplifica i flussi di lavoro e riduci le attività ripetitive, dando al tuo team più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più. L'automazione migliora l'esperienza del cliente riducendo il lavoro manuale e consentendo al personale di concentrarsi su attività di alto valore Automazioni ClickUp: semplifica i flussi di lavoro e riduci le attività ripetitive, dando al tuo team più tempo per concentrarsi su ciò che conta di più. L'automazione migliora l'esperienza del cliente riducendo il lavoro manuale e consentendo al personale di concentrarsi su attività di alto valore

Sfrutta le ricette di automazione predefinite di ClickUp o personalizzale in base alle tue esigenze, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta davvero

: pianifica, organizza e collabora a qualsiasi progetto con attività che si adattano a qualsiasi flusso di lavoro o tipo di lavoro. Questa flessibilità favorisce una collaborazione fluida, aiutando il tuo team a supportare in modo più efficace la tua strategia di crescita basata sul prodotto Attività di ClickUp: pianifica, organizza e collabora a qualsiasi progetto con attività che si adattano a qualsiasi flusso di lavoro o tipo di lavoro. Questa flessibilità favorisce una collaborazione fluida, aiutando il tuo team a supportare in modo più efficace la tua strategia di crescita basata sul prodotto

Aumenta l'efficienza con le attività di ClickUp: organizza i progetti, monitora lo stato di avanzamento e migliora la collaborazione del team per ottenere risultati più rapidi

: accedi agli strumenti di IA per velocizzare attività come la scrittura, il riepilogo/riassunto e il perfezionamento del processo di sviluppo dei prodotti. Questa funzionalità semplifica la creazione di documenti sui requisiti dei prodotti (PRD), contenuti accattivanti e piani di test, il tutto aumentando l'efficienza ClickUp Brain: accedi agli strumenti di IA per velocizzare attività come la scrittura, il riepilogo/riassunto e il perfezionamento del processo di sviluppo dei prodotti. Questa funzionalità semplifica la creazione di documenti sui requisiti dei prodotti (PRD), contenuti accattivanti e piani di test, il tutto aumentando l'efficienza

Usa ClickUp Brain per semplificare le attività e ottimizzare il flusso di lavoro di sviluppo dei prodotti

: allineati a una strategia di crescita basata sul prodotto utilizzando diverse opzioni di visualizzazione: Elenco, Bacheca, Calendario e altro ancora. Queste viste personalizzabili aumentano il coinvolgimento degli utenti e forniscono una chiara visualizzazione dei progetti, rendendo la gestione delle attività più semplice ed efficace Viste ClickUp: allineati a una strategia di crescita basata sul prodotto utilizzando diverse opzioni di visualizzazione: Elenco, Bacheca, Calendario e altro ancora. Queste viste personalizzabili aumentano il coinvolgimento degli utenti e forniscono una chiara visualizzazione dei progetti, rendendo la gestione delle attività più semplice ed efficace

Rimani al passo con i tuoi progetti organizzando le attività con le viste di ClickUp: scegli tra Elenco, Tabella o Bacheca per visualizzare tutto in modo chiaro

Moduli ClickUp: raccogli brief creativi, requisiti delle campagne o feedback dei client direttamente in ClickUp e converti automaticamente gli invii in attività concrete.

Gestisci le richieste interne per raccogliere le informazioni esatte necessarie nei tuoi moduli ClickUp

Ma non è tutto!

ClickUp ha più di un asso nella manica, come i modelli predefiniti progettati per aiutarti a iniziare con nuove strategie di growth marketing.

Gestire un'agenzia di marketing di successo richiede una pianificazione, un'esecuzione e un monitoraggio accurati delle campagne. Ecco perché è fondamentale disporre degli strumenti e dei modelli giusti: ed è qui che entra in gioco il modello per agenzie di marketing ClickUp.

Ottieni il modello gratis Stabilisci aspettative chiare, pianifica le tue campagne e condividi le informazioni chiave con questo modello

Allo stesso modo, il modello di gestione dell'agenzia ClickUp è la soluzione perfetta per le agenzie, in particolare quelle creative o di marketing.

Copre tutto ciò di cui hai bisogno, dalla gestione della pipeline commerciale e della definizione dell'ambito del progetto alla gestione delle risorse, all'onboarding dei clienti, alla consegna del progetto, alle richieste di modifica, al feedback dei clienti e molto altro ancora.

Ottieni un modello gratuito Gestisci ogni aspetto delle operazioni dell'agenzia, dal commerciale alla consegna del progetto e al feedback dei client

💡Suggerimento per professionisti: con il modello di lavagna online "Esperimenti di crescita" di ClickUp, puoi creare un piano dettagliato per i tuoi esperimenti di crescita, visualizzarli per una migliore collaborazione in team e assegnare priorità alle attività allocando le risorse in modo più efficace.

Ottieni una crescita maggiore con una piattaforma all-in-one come ClickUp

Sappiamo che vuoi che la tua azienda cresca. Ecco perché sei qui, e la crescita è la nostra specialità.

ClickUp non è solo un altro strumento di marketing per progetti, ma è il tuo centro di comando definitivo per ottenere risultati. Dal brainstorming all'esecuzione delle campagne, ClickUp ha tutto ciò che ti serve.

Organizza documenti strategici, roadmap e attività quotidiane in un'unica piattaforma. Mentre altri strumenti faticano a coordinare i team, le funzionalità Attività e Lavagna online di ClickUp mantengono tutti sulla stessa pagina, dagli stagisti ai CMO.

I risultati parlano da soli. V4 Company, ad esempio, ha registrato un aumento della crescita del 30% con ClickUp.

Allora, cosa aspetti? Inizia oggi stesso con ClickUp! 🚀