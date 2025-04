Modelli gratis di tabella oraria bisettimanale per il monitoraggio delle ore di lavoro e delle buste paga

Che tu sia un libero professionista, il titolare di una piccola impresa o che gestisca un team più grande, il monitoraggio delle ore lavorate in un periodo di paga garantisce che tutti siano compensati in modo equo e puntuale.

I modelli di tabella oraria bisettimanale sono strumenti pratici per semplificare questo processo, rendendo più facile monitorare le ore di lavoro, calcolare le buste paga e mantenere la produttività. ⌛️

Questo blog esplorerà diversi modelli di tabella oraria bisettimanale e come rendere più facile la vita lavorativa, trasformando i giorni di paga in semplici attività.

Cosa sono i modelli di tabella oraria bisettimanale?

Un modello di tabella oraria bisettimanale monitora i programmi di lavoro, inclusi gli orari di ingresso e uscita, le pause, le ore lavorate, gli straordinari, le assenze per malattia o le ore di ferie in un periodo di due settimane.

Le app o i modelli per le tabelle orarie bisettimanali aiutano a semplificare il monitoraggio del tempo, a elaborare il libro paga senza intoppi e a monitorare la produttività di tutti.

A seconda delle esigenze specifiche, questi modelli possono includere campi come:

Informazioni sul dipendente : campi per dettagli quali nome, ID dipendente, reparto e supervisore

Dettagli periodo di pagamento : date di inizio e fine delle due settimane

Voci giornaliere : date, giorni della settimana, orari di ingresso e uscita e pause

Ore totali : ore regolari, straordinarie e totali cumulativi per il periodo di paga

Firme: spazi per le approvazioni di dipendenti e supervisori

Questi modelli di tabella oraria aiutano i datori di lavoro e i dipendenti a calcolare automaticamente le ore di lavoro, garantendo trasparenza e precisione nella retribuzione.

Quali sono le caratteristiche di un buon modello di tabella oraria bisettimanale?

Un modello di tabella oraria bisettimanale ben progettato soddisfa tutti i requisiti, semplificando il processo, riducendo gli errori e prevenendo i problemi relativi alle buste paga.

Ecco gli aspetti chiave che devi cercare nei modelli di tabella oraria bisettimanale:

*personalizzazione e flessibilità: scegli un modello che si adatti a diversi ruoli e settori, consentendoti di modificare i campi per l'orario di ingresso/uscita, le pause e i dettagli del progetto

Layout chiaro e organizzato: Selezionare un design che presenti le informazioni in un formato pulito e di facile lettura, riducendo gli errori e semplificando l'elaborazione delle buste paga

Campi di approvazione e firma: Scegliete soluzioni con spazi designati per le firme dei dipendenti e dei supervisori per garantire accuratezza e responsabilità

Compatibilità e accessibilità: Scegli un modello bisettimanale che funzioni perfettamente con Excel, Fogli Google e strumenti di monitoraggio del tempo per semplificare la condivisione e la collaborazione

Calcoli e monitoraggio automatizzati: Utilizza modelli di tabella oraria con formule integrate per impostare automaticamente promemoria per le tabelle orarie e calcolare le ore totali, compresi gli straordinari, riducendo al minimo gli errori manuali

10 modelli di tabella oraria bisettimanale

Il monitoraggio delle analisi della forza lavoro su base bisettimanale non deve essere complicato. Questi 10 modelli di tabella oraria bisettimanale rendono facile monitorare le ore di lavoro dei dipendenti, gestire le buste paga e rimanere organizzati.

1. Modello per tabella oraria dei servizi ClickUp

Ottieni il modello gratis Aumenta la tua produttività e monitora le ore di servizio con il modello di tabella oraria ClickUp Services

Il monitoraggio delle ore di servizio e la gestione delle ore fatturabili è ora facile con il modello di tabella oraria ClickUp Services. Questo modello combina ore di lavoro, tariffe di pagamento e straordinari in un'unica posizione per semplificare il monitoraggio del tempo per i team basati sui servizi.

Inoltre, con le colonne di dati integrate per le ore di servizio, la retribuzione totale e il calcolo degli straordinari, è possibile monitorare facilmente le ore di lavoro dei dipendenti e massimizzare i costi fatturabili. È perfetto per i team di assistenza che vogliono ottimizzare il libro paga e aumentare l'efficienza.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Misura l'utilizzo delle risorse in più progetti

Assegnare le risorse tra progetti e servizi in modo efficiente

Organizza le attività con stati come Approvato, Richiede attenzione, In revisione e Da rivedere

Integrazione con app come Stripe e PayPal per fatturazione e pagamenti

📌 Ideale per: team di assistenza, agenzie e liberi professionisti che necessitano di un monitoraggio accurato del tempo e di una gestione della fatturazione.

💡 Suggerimento: utilizza le schede di monitoraggio del tempo di ClickUp per monitorare facilmente la produttività del team, distinguere tra ore fatturabili e non fatturabili ed esportare facilmente i dati relativi al tempo per una fatturazione accurata. Queste schede personalizzabili si integrano perfettamente con le dashboard di ClickUp, semplificando il monitoraggio del tempo e la reportistica.

2. Modello per tabella oraria ClickUp per avvocati

Ottieni il modello gratis Gestisci le ore fatturabili e semplifica il monitoraggio dei casi con il modello di tabella oraria ClickUp per avvocati

Il modello ClickUp per tabella oraria degli avvocati semplifica il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la gestione dei casi per i professionisti legali. Consente agli avvocati di inserire rapidamente le ore fatturabili, monitorare lo stato dei casi e classificare le mansioni per client, numero di caso e tipo di servizio.

Questo modello aiuta i team legali a mantenere l'organizzazione, gestire i carichi di lavoro e garantire una fatturazione accurata. Le funzionalità di reportistica integrate offrono una visione chiara del tempo impiegato per ciascun caso, aiutando le aziende a ottimizzare le risorse e aumentare la redditività.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Memorizza le informazioni essenziali del caso come il nome del cliente, il numero del caso e la firma dell'avvocato utilizzando campi personalizzati

Utilizza stati personalizzati come Da fare, In blocco, In corso, Completato e In attesa per monitorare lo stato delle attività

Imposta date di scadenza e promemoria per rispettare le scadenze

Creare reportistica per analizzare il tempo impiegato e migliorare l'accuratezza della fatturazione

📌 Ideale per: Studi legali e avvocati che necessitano di un monitoraggio accurato del tempo e della gestione dei casi.

3. Modello compilabile di sequenza ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza le sequenze temporali dei progetti e mantieni le attività in pista con il modello di sequenza compilabile di ClickUp

Il modello compilabile Sequenza temporale di ClickUp consente di creare e gestire facilmente le tempistiche dei progetti. Permette di rappresentare visivamente sequenze temporali complesse, gestire lo stato di avanzamento e mantenere il team aggiornato.

Questo modello consente di organizzare progetti, impostare attività cardine e allocare risorse in modo efficiente. Semplifica inoltre la condivisione e la collaborazione, mantenendo tutti sulla stessa pagina con sequenze e scadenze.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Utilizza diverse visualizzazioni come Elenco, Gantt e Calendario per personalizzare la presentazione della sequenza

Aggiungere o rimuovere attività man mano che il progetto va avanti

Condivisione delle sequenze con i membri del team per la collaborazione e il feedback

Monitoraggio delle attività e delle attività cardine con chiari indicatori di stato

📌 Ideale per: Project manager, organizzatori di eventi e team che necessitano di un monitoraggio chiaro e organizzato delle sequenze.

Trucco amichevole: Vuoi il controllo completo sulle ore di lavoro fatturabili e non fatturabili dei dipendenti? Prova il monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp e integralo perfettamente con i più diffusi strumenti di monitoraggio del tempo come Toggl e Harvest. Puoi anche usarlo per: Monitorare la produttività del team

Imposta durata stimata

Genera reportistica dettagliata

4. Modello ClickUp per il monitoraggio orario del tempo

Ottieni il modello gratis Organizza la tua giornata in modo efficiente con il modello di monitoraggio del tempo orario ClickUp

Il modello ClickUp per il monitoraggio orario del tempo ti aiuta a organizzare e gestire con precisione le attività quotidiane. Ti consente di definire obiettivi specifici, dare priorità alle attività e monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi giornalieri.

Questo modello consente anche di visualizzare un calendario settimanale tramite l'app per aiutarti a rispettare le scadenze e aumentare la produttività. È perfetto per bilanciare più priorità durante la giornata.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Imposta promemoria e automatizza gli aggiornamenti delle attività per rimanere in carreggiata

Utilizza visualizzazioni personalizzate per gestire i pagamenti, lo stato degli assegnatari e i programmi settimanali

Assegnare attività ai membri del team e monitorarne lo stato

Regolare i programmi secondo necessità per raggiungere gli obiettivi quotidiani

📌 Ideale per: professionisti impegnati, team e singoli individui che cercano di massimizzare la produttività attraverso una pianificazione oraria efficiente.

🔍 Lo sapevi? A partire da febbraio 2023, i periodi di paga bisettimanali erano i più comuni negli Stati Uniti, con il 43% delle aziende private che pagavano i dipendenti ogni due settimane.

5. Modello di programma per la gestione del tempo ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottimizza la tua produttività e rispetta le scadenze con il modello di programma di gestione del tempo ClickUp

Con il modello di pianificazione della gestione del tempo di ClickUp, puoi gestire le attività, creare obiettivi realistici e ottimizzare la tua routine quotidiana senza sforzo. La parte migliore? Ti aiuta a organizzare i progetti, a dare priorità alle attività e a tenere traccia delle scadenze, aumentando la gestione del tempo e la produttività con stati, campi e visualizzazioni personalizzati.

Il modello fornisce anche una chiara panoramica delle attività, aiutandoti a rimanere concentrato e organizzato, bilanciando al contempo lavoro, impegni personali e cura di sé per sfruttare al meglio ogni giornata.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Monitoraggio dello stato con stati personalizzati, tra cui Completato, In corso, Da fare

Monitoraggio dell'utilizzo del tempo e della produttività con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo

Collaborare con i membri del team e mantenere tutti allineati su Sequenze e Obiettivi

Utilizza campi personalizzati come Giorno e Tipo di attività per una migliore organizzazione

📌 Ideale per: professionisti, team e singoli individui che cercano di migliorare la produttività attraverso un'efficace gestione del tempo.

6. Modello per il monitoraggio del tempo ClickUp Consultant

Ottieni il modello gratis Monitorare le ore fatturabili e gestire i progetti dei clienti con il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant

Il modello di monitoraggio del tempo di ClickUp Consultant semplifica il monitoraggio delle ore fatturabili, il project management e la registrazione della produttività dei consulenti. Assicura una fatturazione accurata e una gestione efficace del tempo con sezioni personalizzabili per il monitoraggio dei dati dei clienti, delle tariffe orarie e dei programmi dei progetti.

Questo modello dispone di strumenti di reportistica integrati per aiutare i consulenti a massimizzare le ore fatturabili e ottimizzare i flussi di lavoro. Fornisce inoltre preziose informazioni sulla registrazione del tempo e sulla redditività dei progetti, aiutando i consulenti a migliorare la produttività e a far crescere il loro business.

📮ClickUp Insight: Circa il 43% dei lavoratori invia 0-10 messaggi al giorno. Anche se questo suggerisce conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione senza soluzione di continuità, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili salti di piattaforma e cambi di contesto, è necessaria un'app tutto in uno per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Monitorare le date di scadenza dei pagamenti e lo stato dei pagamenti

Utilizza campi personalizzati per il livello di lavoro richiesto, la tariffa oraria e i dettagli di pagamento

Collaborare in tempo reale con clienti e membri del team

Genera reportistica per la fatturazione e la fatturazione ai clienti

📌 Ideale per: liberi professionisti e team di consulenza che desiderano monitorare le ore fatturabili e gestire in modo efficiente i progetti dei clienti.

💡 Consiglio dell'esperto: Stai lottando per finire un progetto o per completare un elenco infinito di cose da fare senza perdere la calma? Trasforma il tuo lavoro e la tua vita con queste 10 efficaci strategie di gestione del tempo per rispettare le scadenze e avere ancora tempo per respirare.

7. Modello per l'elenco del personale ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la programmazione dei turni e gestisci la disponibilità del personale con il modello ClickUp per l'elenco del personale

Hai bisogno di un modo più semplice per gestire i dipendenti? Prova gratis il modello di elenco del personale ClickUp. Ti aiuta a monitorare le ore di lavoro, programmare i turni e organizzare le informazioni dei dipendenti. Con stati, campi e visualizzazioni personalizzati, puoi gestire la disponibilità, le richieste di ferie e bilanciare i carichi di lavoro, tutto in un unico posto.

Non c'è bisogno di un software di gestione turni sofisticato: questo modello consente di visualizzare il calendario per pianificare e modificare facilmente i turni del personale. Dite addio ai conflitti di programmazione e date il benvenuto a rotazioni dei turni fluide, mantenendo il vostro team in linea e pronto a dare il massimo.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Utilizza campi personalizzati per dettagli quali retribuzione, straordinari e reparto

Monitoraggio della disponibilità, richieste di ferie, congedi e ore di lavoro

Ottimizza la produttività con una chiara assegnazione dei ruoli e il monitoraggio delle attività

Visualizza i dati del personale in più layout di calendario, tra cui Calendario settimanale, Elenco del personale, Lavoro in corso (WIP)

📌 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team leader e aziende che cercano una pianificazione efficiente del personale e una gestione dei turni.

8. Modello ClickUp per la gestione del tempo personale

Ottieni il modello gratis Dai priorità alle attività e mantieni l'organizzazione con il modello di foglio di gestione del tempo personale ClickUp

Che si tratti di obiettivi di lavoro o personali, il modello ClickUp per la gestione del tempo personale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo, aiutandoti a costruire routine che portano a un equilibrio e a un esito positivo a lungo termine.

Consente di stabilire le priorità e organizzare i progetti, nonché di monitorare lo stato di avanzamento verso gli obiettivi. Inoltre, con stati, campi e visualizzazioni personalizzati, è possibile gestire la pianificazione, impostare scadenze realistiche e monitorare i risultati senza soluzione di continuità.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Dare priorità alle attività e organizzare i progetti in base all'importanza

Sfrutta gli stati, i campi e le visualizzazioni personalizzati per tenere sotto controllo le attività

Visualizza le attività in diversi formati, ad esempio Elenco attività, Stato, Scadenze, Per iniziare

Monitorare la produzione e adeguare i programmi secondo necessità per raggiungere gli obiettivi

📌 Ideale per: chi desidera migliorare la produttività e gestire il proprio tempo in modo efficiente.

🔍 Lo sapevi? Secondo la Harvard Business Review, l'economia statunitense perde circa 50 milioni di ore all'anno a causa di errori nelle tabelle orarie dei dipendenti, con il risultato di una perdita di produttività di circa 7,4 miliardi di dollari al giorno.

9. Modello di tabella oraria bisettimanale di TimeDoctor

tramite TimeDoctor

Il modello di tabella oraria bisettimanale di TimeDoctor semplifica il monitoraggio delle ore dei dipendenti, delle presenze e delle buste paga su un ciclo di due settimane. Consente di registrare gli orari di ingresso e uscita, le pause pranzo e gli straordinari, mantenendo una panoramica organizzata delle ore totali lavorate.

Disponibile nei formati Fogli Google, Excel, Word e PDF, questo modello gratis è facilmente personalizzabile per adattarsi alle diverse esigenze. Fornisce una soluzione semplice per un accurato monitoraggio del tempo e aiuta ad eliminare gli errori di gestione delle paghe.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Monitoraggio di ore di lavoro, presenze e straordinari in un unico posto

Scarica e personalizza in Fogli Google, Excel, PDF o Word

Calcola automaticamente il totale delle ore con le formule integrate

Semplifica l'elaborazione delle buste paga e assicurati pagamenti accurati

📌 Ideale per: piccole aziende, liberi professionisti e team alla ricerca di un modo semplice ma efficace per monitorare le ore di lavoro e gestire un reparto paghe.

10. Modello di tabella oraria bisettimanale di Quickbooks

tramite Quickbooks

Il modello di tabella oraria bisettimanale di Quickbooks rende il monitoraggio delle ore dei dipendenti, degli straordinari e dei giorni di ferie facile ed efficiente. Assicura calcoli accurati delle buste paga grazie ai dati della tabella oraria, come gli orari di ingresso/uscita, i codici di lavoro e le ore totali.

Questo modello gratis per la tabella oraria dei dipendenti è disponibile in diversi formati: Excel, Microsoft Word, PDF e Fogli Google, offrendo flessibilità e facilità d'uso per aziende di qualsiasi dimensione. Inoltre, migliora la precisione delle buste paga risparmiando tempo nelle attività amministrative.

🌟 Ecco perché ti piacerà

Registra orari di inizio/fine, pause pranzo, straordinari e giorni di ferie

Garantisci una busta paga accurata firmando le tabelle orarie completate

Gestisci la conformità seguendo le linee guida governative per l'elaborazione delle buste paga

Calcola automaticamente il tempo totale lavorato con le formule integrate

Semplifica l'approvazione con le firme dei dipendenti e dei manager

📌 Ideale per: aziende, commercialisti e amministratori del personale alla ricerca di un monitoraggio accurato del tempo e di una gestione semplificata delle buste paga.

🔍 Lo sapevi che: Storicamente, la prassi standard era quella di pagare i dipendenti su base giornaliera; tuttavia, con il Fair Labor Standards Act del 1938 e l'introduzione del salario minimo e delle pratiche standardizzate di gestione delle buste paga, i cicli di pagamento hanno iniziato ad allungarsi.

Semplifica il monitoraggio del tempo con ClickUp

L'uso di tabelle orarie bisettimanali automatizzate semplifica il processo di registrazione delle ore e la gestione delle buste paga. Rendono più facile il monitoraggio, riducono gli errori e aumentano la produttività.

Scegliere i modelli di tabella oraria giusti ti aiuta a organizzare i progetti, a garantire che il libro paga sia preciso e a migliorare l'efficienza del team.

È qui che ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, brilla. Con oltre 1.000 modelli disponibili, fa un salto di qualità con le sue automazioni, la reportistica in tempo reale e le visualizzazioni personalizzabili.

Iscriviti gratis oggi stesso per scoprire come ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo e aumenta la produttività del tuo team!