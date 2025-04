Zoom sui prezzi: piani e funzionalità/funzioni per scegliere quello giusto

Solo nel mese di giugno 2024, il sito web di Zoom ha ricevuto 11,2 milioni di visite da desktop e dispositivi mobili. Impressionante, vero?

Ma con la popolarità arriva la varietà. Zoom offre molteplici piani tariffari per soddisfare le diverse esigenze. Scegliere il piano Zoom giusto è importante, soprattutto per le aziende. Se una piccola startup inizia a pagare un piano Business premium con funzionalità/funzioni non necessarie, tali costi andranno a intaccare il suo budget.

In questo blog, approfondiremo Zoom come piattaforma leader per le videoconferenze. Esploreremo i suoi piani tariffari, le funzionalità/funzioni chiave, i pro e i contro e se esiste un'alternativa a Zoom per le vostre esigenze.

Cos'è Zoom?

tramite Zoom

Zoom è una piattaforma di videoconferenza che offre funzionalità/funzioni per riunioni video, webinar e chat di gruppo senza interruzioni. Sia che tu stia gestendo team remoti o ospitando eventi virtuali, rende la collaborazione facile.

Se devi organizzare una riunione con video HD e sfondi virtuali, Zoom fa al caso tuo. Il software di gestione delle riunioni offre anche spazio di archiviazione cloud illimitato e condivisione di file per lo svolgimento di webinar.

Zoom semplifica la comunicazione aziendale con funzionalità avanzate come Zoom Rooms, breakout room, ID personalizzati per le riunioni e integrazione perfetta con app essenziali come Google Calendar.

La sua popolarità a livello globale deriva dalla sua interfaccia user-friendly, dalle impostazioni di sicurezza e dai vari piani tariffari, dal piano base gratis di Zoom alle soluzioni aziendali con Success Manager dedicati.

🧠 Curiosità: Ricordi quando Zoom è diventato popolarissimo? 📈 Purtroppo, questo ha portato anche all'aumento degli Zoom bombing, in cui ospiti indesiderati si intromettevano nelle riunioni con contenuti dirompenti.

Zoom sui piani tariffari

Zoom offre una varietà di piani tariffari progettati per soddisfare diverse esigenze. Esaminiamoli:

1. Piano Free

Se sei un imprenditore solitario che ha appena iniziato, il piano base di Zoom è un'ottima scelta. È ottimo anche per le persone che desiderano funzionalità Zoom di base come la condivisione dello schermo, l'integrazione della chat e la condivisione delle note.

Otterrai un aspetto professionale con funzionalità come sfondi virtuali nelle riunioni, il tutto senza preoccupazioni di investimento con la sottoscrizione Zoom.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Durata della riunione: Organizza riunioni Zoom fino a 40 minuti con facilità

Numero di partecipanti: invita fino a 100 partecipanti per videoconferenze senza interruzioni

Chat e collaborazione: Comunicare senza sforzo con la chat integrata per il team

Crea video: Crea fino a 5 brevi video di due minuti con Clips Basic

Pianificazione delle riunioni: Pianifica facilmente le riunioni con Mail e Calendario (Client)

*condivisione di documenti: condivisione di un massimo di 10 documenti con Docs Basic

lavagne online: *Fai brainstorming creativo con 3 lavagne online modificabili

🎯 A chi è rivolto Persone, liberi professionisti e piccoli team che necessitano di un software essenziale per le videoconferenze senza il costo aggiuntivo di un piano a pagamento

2. Piano Pro

Se hai un team piccolo, le funzionalità di base potrebbero non essere sufficienti per le tue esigenze. In tal caso, il piano Pro è un'ottima idea per portare il tuo account Zoom al livello successivo. Offre funzionalità più complete per mantenere la tua attività senza intoppi.

Questo piano include la registrazione su cloud che aiuta l'intero team a rimanere aggiornato su tutte le nuove modifiche apportate a ogni progetto.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Include tutto il piano base, più funzionalità/funzioni aggiuntive:

Estendi la durata delle riunioni: Estendi la durata delle riunioni fino a 30 ore per riunione

Numero di partecipanti: Ospita fino a 100 partecipanti per riunione senza sforzo

Integrazione IA: Migliora le riunioni con l'AI Companion per un'assistenza intelligente

Archiviazione cloud: archivia le registrazioni in sicurezza con 5 GB di spazio di archiviazione cloud

Documenta senza interruzioni: Collabora senza interruzioni con Docs Unlimited

Crea video illimitati: Crea video illimitati con Clips Plus

Assistenza per la pianificazione : pianificazione e gestione con Posta e Calendario (Client & Service)

Supporto aggiuntivo per le app: Accesso gratis per un anno alle app essenziali

🎯 A chi è rivolto Piccole e medie imprese e team remoti che necessitano di funzionalità avanzate, tempi di riunione prolungati e archiviazione cloud affidabile

💸 Prezzi

15,99 $/mese per utente (fatturazione mensile)

13,33 $/mese per utente (fatturazione annuale)

3. Piano Business

Dai un'occhiata al piano Business per potenziare le tue riunioni su Zoom. È la soluzione perfetta per i team di grandi dimensioni che hanno bisogno di funzionalità/funzioni potenti senza spendere una fortuna.

Il piano copre tutte le funzionalità/funzioni di Zoom incluse nel piano Business e offre alcune specialità aggiuntive che possono essere adatte a un'azienda in crescita.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Numero maggiore di partecipanti: Ospita fino a 300 partecipanti per riunioni più grandi

Lavagna online collaborativa: Collabora con un numero illimitato di lavagne online per il brainstorming

Programma in movimento: programma riunioni Zoom senza sforzo con lo Scheduler integrato

Elevata sicurezza: Proteggi la tua piattaforma con SSO, domini gestiti e altro ancora

🎯 A chi è rivolto Piccole e medie imprese alla ricerca di un software di videoconferenza scalabile con maggiori capacità e strumenti per una perfetta integrazione e comunicazione aziendale

💸 Prezzi

21,99 $ (fatturazione mensile)

18,32 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

4. Piano Enterprise

Quando la tua organizzazione ha bisogno della migliore piattaforma di videoconferenza, il piano Enterprise offre potenza, flessibilità e supporto senza pari.

Questo piano è perfetto per le organizzazioni che si concentrano molto sulle videoconferenze e hanno bisogno di una soluzione che copra le diverse esigenze del loro team.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Numero massimo di partecipanti: Ospita fino a 1000 partecipanti per riunioni su larga scala

Collaborazione senza interruzioni: lavagne online, archiviazione cloud e condivisione di documenti illimitati

*zoom Phone: Migliora la comunicazione con un telefono Zoom completo di tutte le funzionalità (sistema PBX)

Assistenza IA: Aumenta la produttività con l'AI Companion per una collaborazione più intelligente

Maggiore produttività: organizzazione ottimale con Scheduler, sale, webinar e prenotazioni delle aree di lavoro

Sicurezza elevata: garantisce la massima sicurezza con impostazioni avanzate, SSO, domini gestiti e altro ancora

🎯 A chi è rivolto Aziende di grandi dimensioni con oltre 250 utenti che necessitano di una piattaforma efficiente per la comunicazione globale, webinar e operazioni aziendali con funzionalità/funzioni premium e supporto dedicato

💸 Prezzi

Prezzi personalizzati

Pro e contro dei prezzi di Zoom

I prezzi di Zoom offrono flessibilità, ma come fai a sapere se ne vale la pena per te? Analizziamo alcuni pro e contro chiave per aiutarti a decidere.

I vantaggi dei prezzi Zoom

Perfetta integrazione con altri strumenti: sincronizzazione con Google Calendar, Zoom Phone e altro per flussi di lavoro fluidi

Archiviazione cloud illimitata: i piani Business ed Enterprise offrono ampio spazio di archiviazione per registrazioni e file

Elevata sicurezza: impostazioni avanzate come SSO e domini gestiti proteggono i dati sensibili

Piani superiori ricchi di funzionalità/funzioni: I piani superiori includono strumenti avanzati come la lavagna online Zoom, AI Companion, Zoom Rooms, Zoom Webinars e riunioni illimitate

Integrazioni VOIP e telefono: Zoom Phone fornisce un servizio VOIP senza interruzioni per le chiamate aziendali

Flessibilità dei componenti aggiuntivi: Scegli funzionalità/funzioni aggiuntive come il Contact Center di Zoom, la registrazione su cloud e altro ancora per esigenze personalizzate

Non scontiamo nemmeno i limiti. Ecco alcuni svantaggi dei prezzi di Zoom da considerare:

Contro dei prezzi Zoom

*limitazioni del piano Free: le riunioni con un limite di 40 minuti possono essere frustranti

I costi per utente aumentano: più utenti significano costi più elevati, soprattutto per i team di grandi dimensioni

Apprendimento delle funzionalità/funzioni avanzate: Alcuni strumenti come la lavagna online di Zoom o AI Companion richiedono tempo per essere padroneggiati

Livelli inferiori limitati: I piani di livello inferiore non includono strumenti avanzati come AI Companion e spazio di archiviazione illimitato

I componenti aggiuntivi comportano costi aggiuntivi: Zoom Phone, Zoom Webinars, riunioni di grandi dimensioni e componenti aggiuntivi per l'archiviazione cloud aumentano il costo complessivo

Configurazione complessa per le aziende: la personalizzazione per le esigenze aziendali può ritardare l'implementazione

Perché prendere in considerazione alternative a Zoom?

Sebbene Zoom offra molte funzionalità/funzioni a ottimi piani tariffari, non è privo di difetti. I costi per utente possono aumentare rapidamente, soprattutto per i team più grandi. Come affermato in precedenza, il piano Free limita le riunioni Zoom a 40 minuti e strumenti essenziali come Zoom Phone e Zoom Webinars sono componenti aggiuntivi.

Le funzionalità avanzate della piattaforma Zoom possono essere eccessive per i principianti, e la condivisione dei file senza interruzioni o l'archiviazione cloud illimitata sono riservate ai livelli più alti

Quindi, se stai cercando una soluzione di videoconferenza con funzionalità/funzioni uguali o migliori e con maggiore flessibilità, prezzi competitivi e servizi su misura, potrebbe valere la pena esplorare le alternative software di Zoom.

ClickUp: un'alternativa completa a Zoom

Se stai cercando uno strumento che non si limiti a ospitare riunioni video, ClickUp è la risposta che fa per te. Essendo l'app che fa tutto per il lavoro, integra perfettamente la collaborazione video con il project management, la chat di team, il brainstorming e altro ancora, tutto sotto lo stesso tetto.

Perché ClickUp è un'alternativa migliore

Zoom si concentra principalmente sulle videochiamate e sulle funzionalità di base come le breakout room e gli sfondi virtuali, ma ClickUp va oltre. Offre chiamate ininterrotte, transizioni fluide tra riunioni e attività e strumenti completi di project management.

Non c'è bisogno di passare da un'app all'altra per riunioni, attività e note: ClickUp tiene il tuo team sulla stessa pagina. Dalla gestione delle riunioni e il monitoraggio degli account utente all'ottimizzazione delle impostazioni di sicurezza e alla registrazione delle sessioni sul cloud, ClickUp supera i punti chiave di Zoom.

Le sue funzionalità/funzioni aggiuntive ti consentono di gestire tutto, dalle informazioni sulle trattative alle sequenze dei progetti, rendendo il piano Business o la sottoscrizione annuale davvero convenienti.

Funzionalità/funzioni chiave di ClickUp

ClickUp non è solo un'alternativa a Zoom, è la piattaforma definitiva per una collaborazione e una produttività più intelligenti. Ecco alcune funzionalità degne di nota di ClickUp da esplorare:

1. ClickUp Chat: il tuo hub per la comunicazione del team

Chatta con i tuoi team con conversazioni in thread, allega file e assegna commenti utilizzando ClickUp Chat

A differenza di Zoom, ClickUp Chat offre conversazioni in thread, messaggistica diretta e commenti nelle attività, tutto in un unico posto. Puoi inviare aggiornamenti rapidi, condividere file e mappare conversazioni specifiche su attività pertinenti, il tutto all'interno dell'area di lavoro del tuo progetto.

Stai pianificando il lancio di un prodotto? Crea un canale di chat dedicato, assegna attività direttamente dai messaggi e non perdere mai più il contesto. Non dovrai più destreggiarti tra il tuo account Zoom e le app di chat separate del team: ClickUp fa tutto.

2. ClickUp Clips: mostrare, non raccontare

Registra e incorpora clip in Chat e Attività senza problemi utilizzando ClickUp Clips

Devi spiegare attività complesse senza programmare riunioni individuali? Usa ClickUp Clips per registrare lo schermo e la voce, guidando il tuo team attraverso i processi passo dopo passo.

Che si tratti di una rapida demo per l'onboarding o di un feedback su un progetto, Clips offre un tocco personale senza la necessità di riunioni di lunga durata con un piano Zoom.

3. Lavagne online ClickUp: il brainstorming diventa semplice

Fai brainstorming di idee con i team e collabora lavorandoci utilizzando le lavagne online di ClickUp

Le lavagne online di ClickUp ti consentono di collaborare visivamente, mappare idee e connettere attività direttamente dalla tua bacheca in tempo reale. Ora puoi mappare visivamente la tua campagna di marketing e poi trasformare ogni nota adesiva in un'attività con un clic.

È lo strumento perfetto per sessioni creative, pianificazione di progetti e brainstorming di team, senza bisogno di servizi Zoom. Inoltre, tutto è collegato ai tuoi flussi di lavoro.

4. ClickUp Brain + ClickUp AI Notetaker: Trascrizione intelligente e automazione delle attività

Semplifica le tue riunioni con il sistema di presa appunti per riunioni con IA di ClickUp. Basta aggiungere il sistema di presa appunti alle chiamate Zoom programmate e si collegherà automaticamente per catturare ogni dettaglio. Il sistema trascrive le discussioni in tempo reale, salvando le note direttamente in un documento ClickUp privato per un facile riferimento.

Ma non finisce qui. Il sistema di IA per prendere appunti fa un ulteriore passaggio, estraendo dalla conversazione elementi chiave e intuizioni.

Questi elementi possono essere poi trasmessi a ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, che li trasforma in attività attuabili con chiari passaggi successivi. Che si tratti di assegnare compiti, impostare scadenze o riassumere gli aggiornamenti del progetto, ClickUp Brain garantisce che nulla vada perso

Dalla trascrizione e traduzione da voce a testo alla creazione automatica di attività, ClickUp Brain e il sistema di IA per prendere appunti durante le riunioni lavorano insieme per farti risparmiare ore di lavoro manuale, aumentare la produttività e mantenere i tuoi progetti in carreggiata.

Trascrizioni ricercabili e attività attuabili con la combinazione ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

5. Perfetta integrazione con Zoom, Slack e Microsoft Teams

ClickUp si integra anche con tutti gli strumenti da aggiungere ai preferiti per le riunioni e aiuta a gestire le attività, monitorare gli aggiornamenti, semplificare la comunicazione video asincrona e condividere le registrazioni dello schermo su tutte le piattaforme senza perdere un colpo.

Utilizza le integrazioni ClickUp Zoom per pianificare riunioni dirette, le integrazioni ClickUp Slack per chattare con il team e le integrazioni ClickUp Microsoft Teams per migliorare la collaborazione.

6. Gestione delle attività e dei progetti per flussi di lavoro più fluidi

Con ClickUp Meetings, semplifica la gestione e l'organizzazione delle discussioni del tuo team. Pianifica le riunioni direttamente dal tuo Calendario e assicurati che tutti siano allineati con programmi chiari. Dopo la riunione, utilizza gli strumenti di ClickUp basati sull'intelligenza artificiale per acquisire note, assegnare elementi di azione e tenere traccia dei follow-up, mantenendo le discussioni legate a risultati concreti.

7. Utenti e attività illimitati, gratis

Hai un budget limitato? Il piano Free di ClickUp offre un numero illimitato di utenti e attività, perfetto per uso personale, liberi professionisti e team in crescita senza la necessità di un piano a pagamento.

Ciò significa che potrai sperimentare le stesse funzionalità/funzioni e i vantaggi che ti aspetteresti da uno strumento di produttività di alto livello senza la necessità di un piano di sottoscrizione.

Panoramica dei prezzi di ClickUp

I piani tariffari ClickUp offrono flessibilità per soddisfare ogni esigenza, sia che si tratti di gestire attività personali o di condurre progetti dinamici di team.

1. Piano Free Forever

Inizia con il piano Free Forever di ClickUp senza spendere un centesimo. Offre funzionalità essenziali per aumentare la produttività personale e gestire piccoli progetti in modo efficiente senza alcun impegno finanziario.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Archivia fino a 100 MB di file per un facile accesso e gestione

Crea attività illimitate per mantenere il tuo lavoro organizzato

Aggiungi un numero illimitato di membri al piano Free per una collaborazione fluida tra i team

Proteggi il tuo account con l'autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza

Collabora con i membri del team attraverso i documenti le lavagne online di ClickUp per semplificare la comunicazione e la pianificazione

Visualizza tutto in un unico posto con la vista Tutto per una migliore panoramica

Visualizza i flussi di lavoro con le bacheche Kanban per organizzarti e dare priorità alle attività

Gestione degli sprint per progetti agili e monitoraggio efficiente dello stato di avanzamento

Pianifica le attività con la visualizzazione Calendario per pianificare e gestire le scadenze

Personalizza i campi in base alle tue esigenze con un gestore di base per un'organizzazione su misura

🎯 A chi è rivolto Persone che gestiscono attività personali, studenti, liberi professionisti o chiunque cerchi uno strumento gratis per organizzarsi

2. Piano Unlimited

Il piano Unlimited è pensato per i piccoli team che cercano funzionalità avanzate per migliorare la produttività e semplificare i flussi di lavoro.

Con spazio di archiviazione illimitato, integrazioni e strumenti potenti, offre tutto il necessario per ottimizzare i processi di lavoro e favorire la collaborazione: un aggiornamento essenziale per i team in crescita.

📍 Funzionalità/funzioni chiave

Tutto incluso in Free Forever, più:

Tutti i tuoi file sono al sicuro e facilmente accessibili senza limiti di spazio di archiviazione

Integrazione con un numero illimitato di strumenti di terze parti per migliorare il flusso di lavoro

Crea dashboard ClickUp illimitati per una visione chiara dei progetti

Invitare ospiti con autorizzazioni personalizzabili

Gestisci i progetti visivamente con i grafici Gantt di ClickUp

Aggiungi un numero illimitato di campi personalizzati per personalizzare la tua area di lavoro

Mantieni il tuo team connesso con la messaggistica istantanea senza restrizioni

Imposta calcoli automatici all'interno delle colonne per risparmiare tempo e ridurre gli errori

Utilizza ClickUp per gestire e rispondere alle email per una comunicazione centralizzata

Organizzare gli utenti in team per una migliore gestione

🎯 A chi è rivolto Piccoli team che necessitano di un solido project management, aziende in crescita e start-up alla ricerca di uno strumento economico con funzionalità premium

💸 Prezzi

7 dollari al mese per utente (fatturazione annuale)

10 $ per utente al mese (fatturazione mensile)

3. Piano Business

Il piano Business offre strumenti avanzati per aumentare l'efficienza e la produttività delle organizzazioni in crescita. È ideale per team di medie dimensioni che cercano di semplificare i flussi di lavoro del project management e migliorare la collaborazione con reportistica avanzata e automazioni.

📍 Funzionalità chiave

Tutto incluso nel piano Unlimited, oltre a:

Accedi facilmente al tuo account con l'integrazione SSO di Google Collaborare in modo efficiente creando team illimitati Esporta i dati del progetto con opzioni di esportazione personalizzate Automazione di attività e flussi di lavoro per risparmiare tempo Crea dashboard approfondite con funzionalità/funzioni avanzate Monitoraggio accurato del tempo tra i progetti Stima granulare del tempo per una pianificazione precisa Gestire le tabelle orarie per un migliore monitoraggio del tempo Supervisionare i carichi di lavoro per evitare il burnout Visualizza i progetti con le sequenze e le mappe mentali di ClickUp

🎯 A chi è rivolto Team di medie dimensioni che gestiscono progetti con automazione, reportistica avanzata, bilanciamento del carico di lavoro e comunicazione semplificata tra i reparti

💸 Prezzi

12 $ per utente al mese (fatturazione annuale)

19 dollari per utente al mese (fatturazione mensile)

4. Piano Enterprise

Il piano Enterprise di ClickUp offre supporto personalizzato e funzionalità avanzate per organizzazioni e team di grandi dimensioni che gestiscono più progetti e flussi di lavoro complessi, con un elevato livello di sicurezza.

La tua azienda può semplificare le operazioni, migliorare la collaborazione e garantire la massima sicurezza dei dati con servizi personalizzati di onboarding e gestione.

📍 Funzionalità chiave

White label per la tua area di lavoro per un'esperienza personalizzata

Imposta autorizzazioni granulari per un controllo degli accessi sicuro

Automazione dei flussi di lavoro dei moduli con logica condizionale

Integrare i sistemi utilizzando l'API dell'azienda

Crea un numero illimitato di ruoli personalizzati per un accesso su misura

Condivisione degli spazi con team specifici in tutta semplicità

Salvare le visualizzazioni personali predefinite per le preferenze individuali

Pubblica aggiornamenti e messaggi illimitati

Garantire la conformità agli standard MSA e HIPAA

Usa Single Sign-On (SSO) per un accesso semplificato

🎯 A chi è rivolto Grandi organizzazioni con più team che necessitano di un alto livello di personalizzazione, sicurezza a livello di azienda, supporto dedicato e scalabilità

💸 Prezzi

Prezzi personalizzati: contatta il commerciale per una demo

Componenti aggiuntivi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membroClickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 dollari al mese

Usa ClickUp e spostati dalle tue riunioni Zoom!

Zoom è senza dubbio uno strumento fantastico per le videochiamate. Tuttavia, quando si tratta di gestire progetti, flussi di lavoro e comunicazioni tra team, ClickUp porta le cose a un livello superiore. È molto più di una semplice riunione: è un hub completo per la produttività.

Preoccupato di cambiare? Nessun problema! ClickUp si integra perfettamente con Zoom. Puoi continuare le tue chiamate mentre gestisci tutto il resto in un unico posto.

ClickUp è tutto ciò di cui hai bisogno e anche di più. Semplifica i processi di lavoro: gestione delle attività, impostazione degli obiettivi, organizzazione dei documenti, comunicazione tra i team, brainstorming e collaborazione, tutto in un unico posto.

Quindi, iscriviti oggi stesso a ClickUp e aumenta la tua produttività!