13 alternative e concorrenti di Seamless IA per potenziare la generazione di lead

Trovare i potenziali clienti giusti e mantenere il flusso di lead può essere una battaglia in salita. Ma con strumenti basati sull'IA come Seamless. AI, puoi facilmente invertire la tendenza e generare lead. 🌟

Seamless. IA automatizza la generazione di lead, aiutando i professionisti delle vendite e del marketing a scoprire potenziali clienti, raccogliere i dettagli di contatto e velocizzare il lavoro richiesto.

Tuttavia, ogni team ha esigenze specifiche e Seamless. IA potrebbe non soddisfare tutte le tue esigenze. Cerca potenti concorrenti di Seamless. IA che si adattino meglio alla tua strategia commerciale.

In questa guida, ti illustrerò alcune delle migliori alternative a Seamless. IA, evidenziando gli strumenti che apportano una ventata di novità alla generazione di lead.

🔍 Da fare? Si prevede che il mercato globale della lead generation raggiungerà i 15.524,35 milioni di dollari entro il 2031.

*zoomInfo: Ideale per le grandi aziende che necessitano di dati B2B estesi

Apollo. io: Ideale per i team commerciali per un targeting preciso dei lead

UpLead: Il migliore per i dati SaaS B2B

Lusha: Ideale per creare elenchi di potenziali clienti mirati

Clearbit: Il migliore per l'arricchimento avanzato dei dati

Lead411: Ideale per i team che cercano di automatizzare i flussi di lavoro

Cognism: Il migliore per la prospezione intelligente

Agile: Ideale per la gestione delle relazioni

*linkedIn Sales Navigator: Ideale per sfruttare la rete professionale di LinkedIn

Hunter. io: La migliore per le soluzioni di prospezione tramite email

Snov. io: Il migliore per la generazione di lead tramite email

LeadIQ: Il migliore per ottimizzare la generazione e la raccolta di lead

Che cos'è Seamless. IA?

Seamless. IA è una piattaforma di generazione di lead e di vendita basata sull'IA, progettata per aiutare i professionisti delle vendite a trovare e connettersi con potenziali clienti.

Utilizza algoritmi avanzati per cercare sul web dati in tempo reale su potenziali lead, incluse informazioni di contatto, ruoli lavorativi e dettagli aziendali, con sincronizzazione diretta con CRM come Salesforce e HubSpot.

Il suo vantaggio principale? L'automazione delle parti più dispendiose in termini di tempo della prospezione per fornire un'assistenza più rapida e accurata.

Perché scegliere Seamless. Alternative IA?

Ecco perché esplorare i concorrenti di Seamless IA potrebbe essere una mossa intelligente:

Considerazioni sui costi: Ottieni funzionalità/funzioni simili a un prezzo più conveniente

Funzionalità avanzate: Accedi ad analisi più approfondite, approfondimenti sull'IA o valutazione avanzata dei lead

Precisione dei dati: Trova gli strumenti adatti al tuo settore e al tuo pubblico

Facilità d'uso: interfacce più pulite e flussi di lavoro e integrazioni CRM più fluidi

➡️ Per saperne di più: Come utilizzare l'IA nelle vendite (casi d'uso e strumenti)

Le 13 migliori alternative e concorrenti di Seamless. IA

Prima di entrare nei dettagli, ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Seamless. AI, che evidenzia ciò che ogni strumento fa meglio, le sue funzionalità/funzioni chiave e quanto costerà iniziare.

Strumento Miglior caso d'uso Funzionalità chiave Prezzo di partenza ClickUp Sales project management e CRM Assistente IA (ClickUp Brain), CRM, Moduli, Dashboard, Automazioni, Modelli Piani gratis e a pagamento a partire da 7 $/utente/mese ZoomInfo Ampio database B2B per grandi aziende più di 70 milioni di chiamate, più di 170 milioni di email, SalesOS, script email IA Prezzi personalizzati Apollo. io Targeting preciso dei lead per i team commerciali Punteggio IA dei lead, contatto multicanale, accuratezza email del 97,5% Piani Free e a pagamento a partire da 59 $/utente/mese UpLead Dati B2B SaaS con elevata precisione precisione del 95%, oltre 50 filtri, filtri per stack tecnologici, verifica in tempo reale Versione di prova gratis, a pagamento a partire da 99 $ al mese Lusha Elenchi di potenziali clienti negli Stati Uniti/Unione europea Conformità al GDPR/CCPA, raccomandazioni IA basate su ICP, estensione Chrome Gratis, a pagamento a partire da 49 $ al mese Clearbit Arricchimento avanzato dei dati e segmentazione dei lead Aggiornamenti in tempo reale, moduli dinamici, dashboard per i visitatori NA Lead411 Automazione dei flussi di lavoro con i dati sulle intenzioni dell'acquirente Lead scoring, trigger commerciali, dati di crescita Versione di prova gratis, a pagamento a partire da 99 $/utente/mese Cognism Prospezione intelligente conforme al GDPR Diamond Data®, segnali di intento, filtri firmografici/tecnografici Prezzi personalizzati Agile CRM incentrato sulla gestione delle relazioni Sincronizzazione dei dati social ed email, modelli di flusso di lavoro, dossier dettagliati sui potenziali clienti 29,90 $/utente/mese LinkedIn Sales Navigator Sfruttare la rete professionale di LinkedIn InMail, raccomandazioni sui lead, Esploratore relazioni 99,99 $/mese (Core) Hunter. io Prospezione tramite email e monitoraggio delle campagne Email finder, TechLookup, analisi delle campagne Gratis, a pagamento a partire da 34 $ al mese Snov. io Generazione di lead basata sulle email con automazione Email IA, automazione LinkedIn, campagne drip, integrazione CRM Versione di prova, a pagamento a partire da 39 $ al mese LeadIQ Ottimizzazione della generazione e dell'arricchimento dei lead Estensione per Chrome, generatore di email IA, analisi dell'utilizzo Gratis, a pagamento a partire da 45 $/utente/mese

Ora, esploriamo più in dettaglio ogni alternativa a Seamless. IA per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alla tua strategia commerciale e di marketing.

1. ClickUp (il migliore per il project management commerciale e le relazioni con i clienti)

ClickUp è una delle migliori alternative Seamless. AI. È l'app che fa tutto per il lavoro, una vera e propria centrale elettrica per i team commerciali e di marketing.

Qualifica i lead con ClickUp Moduli

ClickUp Forms consente di acquisire e qualificare i lead in un formato strutturato e personalizzato. È possibile creare moduli di acquisizione per segmenti di clienti e assegnare automaticamente le risposte ai rappresentanti di vendita pertinenti. Incorporare i moduli di qualificazione dei lead direttamente nei documenti per un passaggio di consegne senza soluzione di continuità tra marketing e vendite.

Qualifica i lead creando moduli personalizzati con ClickUp Forms

Crea campagne più intelligenti con ClickUp Brain

Anche se ClickUp non è uno strumento tradizionale per la generazione di lead, le sue funzionalità basate sull'IA, ClickUp Brain, lo rendono un punto di svolta per i team di marketing e commerciali. Aiuta a generare idee per le campagne, a scrivere email di vendita e a riassumere le interazioni passate con i clienti.

Utilizza l'IA per attingere ai dati di CRM e progetti, aiutandoti a creare messaggi di sensibilizzazione iper-personalizzati e ad automatizzare attività ripetitive.

Genera in pochi secondi testi per campagne, presentazioni commerciali o documenti di abilitazione

Riepilogare/riassumere automaticamente accordi, riunioni o attività chiave

Ottieni nuove idee per la tua prossima strategia, tutto da un unico assistente IA

Fai un brainstorming per la tua prossima strategia di esito positivo con ClickUp Brain

registra, trascrivi e riepiloga/riassumi le riunioni commerciali con ClickUp AI Notetaker*

Il sistema di registrazione ClickUp AI aiuta i team commerciali a rimanere concentrati durante le riunioni registrando, trascrivendo e riepilogando/riassumendo automaticamente le conversazioni.

È particolarmente utile durante le chiamate di scoperta, gli aggiornamenti dei clienti o i passaggi interni, per essere sicuri di non perdere mai dettagli importanti. I riepiloghi/riassunti includono decisioni chiave, elementi di azione e follow-up, che possono essere collegati direttamente alle attività o ai record CRM.

Sincronizzazione automatica delle note con attività e offerte correlate

Crea riepiloghi/riassunti strutturati su cui il tuo team può agire

Assistenza per una comunicazione più accurata e coerente lungo tutta la pipeline

Usa ClickUp Brain per prendere note dettagliate e collegarle al resto del tuo lavoro

ClickUp for Sales Teams automatizza i processi di vendita, li visualizza e li gestisce, e tiene traccia dello stato delle trattative. Funzionalità come la chat, l'assegnazione di commenti, attività e liste di controllo assicurano che tutti siano sulla stessa pagina.

Ecco come ClickUp ti aiuta nel project management commerciale:

ClickUp Brain per la strategia di generazione di lead

Crea comunicazioni personalizzate con ClickUp Brain

ClickUp Brain per i team di marketing e commerciali garantisce che tutti i processi di vendita siano semplificati ed efficienti. Dalla creazione di messaggi di sensibilizzazione alla progettazione di flussi di lavoro, aiuta ad automatizzare le attività ripetitive che altrimenti farebbero perdere tempo al team.

Sfrutta anche i dati CRM per creare comunicazioni personalizzate per i potenziali clienti. Attingendo a informazioni provenienti da interazioni passate, attività commerciali e altri dati, ClickUp Brain crea email e campagne che stabiliscono una vera connessione con i lead.

E la parte migliore? Genera riepiloghi/riassunti istantaneamente, scrive contenuti per l'abilitazione alle vendite e suggerisce nuove idee per la prossima campagna.

Centralizza la gestione dei lead con ClickUp CRM

Crea un database clienti centralizzato con ClickUp CRM

ClickUp CRM semplifica la gestione dei lead offrendo una chiara visione della pipeline di vendita. È possibile tenere traccia dello stato dei lead, personalizzare i campi dati e ricevere promemoria automatici di follow-up, il tutto da un'unica posizione.

Organizzare i database dei clienti

Analizzare i dati commerciali per ottenere informazioni

Centralizzare il lavoro richiesto per raggiungere i clienti

Personalizza il monitoraggio della pipeline con i campi personalizzati e monitora lo stato con le dashboard commerciali in tempo reale

Semplifica i processi con ClickUp Automazioni

Costruisci un'automazione personalizzata con ClickUp Automations

ClickUp Automazioni consente di risparmiare tempo automatizzando le attività di routine, come l'invio di email di follow-up o l'aggiornamento dello stato delle attività. È possibile impostare flussi di lavoro personalizzati utilizzando l'IA che attivano azioni specifiche, rendendo più efficiente e meno manuale la gestione dei lead e delle attività.

Risparmia tempo con i modelli di ClickUp

ClickUp dispone di un vasto repository di modelli, inclusi reportistica e modelli di piani commerciali. Eccone tre che consigliamo:

Modello per il monitoraggio delle vendite : Monitoraggio delle prestazioni del team e dei singoli in tempo reale ClickUpModello per il monitoraggio delle vendite: Monitoraggio delle prestazioni del team e dei singoli in tempo reale

Modello di piano commerciale : Imposta obiettivi, sviluppa strategie e organizza campagne ClickUpModello di piano commerciale: Imposta obiettivi, sviluppa strategie e organizza campagne

Modello ClickUp CRM: monitoraggio di lead, informazioni di contatto e interazioni con i clienti monitoraggio di lead, informazioni di contatto e interazioni con i clienti

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

Non fornisce database di contatti di potenziali clienti (da utilizzare con strumenti di generazione di potenziali clienti)

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/utente al mese

Business: 12 $/utente al mese

Enterprise: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

ClickUp AI Notetaker: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha da dire Max Segal, responsabile dei sistemi informatici e informatici di XYZ, su ClickUp:

La creazione automatica di attività da indirizzi email di cartelle e l'integrazione con l'azienda Slack ha fatto un'enorme differenza nell'efficienza del flusso di lavoro!

La creazione automatica di attività da indirizzi email di cartelle e l'integrazione con l'azienda Slack ha fatto un'enorme differenza nell'efficienza del flusso di lavoro!

Per saperne di più: Modelli di report commerciali gratis (giornalieri, settimanali, mensili)

2. ZoomInfo (la migliore per le grandi aziende che necessitano di dati B2B estesi)

via ZoomInfo

ZoomInfo è una delle alternative più complete a Seamless. IA. Il suo database include oltre 70 milioni di numeri di telefono con linea diretta e 170 milioni di indirizzi email verificati.

Il software supporta le campagne di marketing e ottimizza le pipeline di vendita. La sua funzionalità SalesOS, ricca di dati firmografici, tecnografici e di intenti, rende più intelligente la connessione con i potenziali clienti.

ZoomInfo Copilot ti offre anche il vantaggio dell'IA con riepiloghi/riassunti interattivi delle chat ed email con script IA per ottenere migliori raccomandazioni sui lead.

ZoomInfo migliori funzionalità/funzioni

Valuta le interazioni su vari canali per convertire meglio i clienti con Chorus

Accedi a un database di intelligence completo

Monitoraggio dei visitatori del sito web per la connessione con i responsabili delle decisioni

Si integra con i più diffusi strumenti commerciali e di marketing

Limiti di ZoomInfo

Molti utenti si sono lamentati di dati imprecisi e non aggiornati

Prezzi ZoomInfo

Commerciale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ZoomInfo

G2: 4. 5/5 (più di 8.000 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (più di 200 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Come scrivere OKR commerciali (esempi + modelli)

3. Apollo. io (ideale per i team commerciali per un targeting preciso dei lead)

Apollo. io è una piattaforma versatile di intelligence commerciale che combina la generazione di lead, la divulgazione multicanale e la gestione delle trattative in un unico potente strumento. Il suo database include oltre 210 milioni di contatti professionali e più di 35 milioni di profili aziendali.

Inoltre, la sua funzionalità personalizzabile di IA per la valutazione dei lead individua i potenziali clienti ad alto tasso di conversione utilizzando la cronologia degli esiti positivi e parametri quali criteri, ponderazioni e variabili.

Apollo. io offre anche gli strumenti per personalizzare la divulgazione, automatizzare la comunicazione e monitorare i risultati.

Apollo. io migliori funzionalità/funzioni

Ottieni il 97,5% di accuratezza nelle email

Ricerca migliori prospettive e personalizza le email utilizzando l'IA di Apollo

Personalizza l'outreach in base al tipo di lead con la logica condizionale

Limiti di Apollo.io

Alcuni utenti hanno riportato indirizzi email verificati non aggiornati

Molti utenti hanno anche trovato difficile contattare il supporto clienti

Prezzi di Apollo. io

Free

Base: 59 $/mese per utente

Professionale: 99 $/mese per utente

*organizzazione: 149 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Apollo. io

G2: 4. 7/5 (più di 8.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (più di 300 recensioni)

Ecco cosa ha da dire un utente di G2 su Apollo. io:

Apollo. io fornisce informazioni di contatto estremamente accurate e aggiornate, inclusi indirizzi email e numeri di telefono, che sono incredibilmente utili per raggiungere persone che non conoscevo prima. L'interfaccia utente è molto semplice e consente di accedere a ogni opzione.

Apollo. io fornisce informazioni di contatto estremamente accurate e aggiornate, inclusi indirizzi email e numeri di telefono, che sono incredibilmente utili per raggiungere persone che non conoscevo prima. L'interfaccia utente è molto semplice e in grado di accedere a ogni opzione.

4. UpLead (il migliore per i dati SaaS B2B)

via UpLead

UpLead adotta un approccio mirato alla prospezione B2B, offrendo un database curato di oltre 160 milioni di contatti professionali e oltre 16 milioni di profili aziendali con un impressionante tasso di accuratezza dei dati del 95%.

Sebbene il suo database sia più piccolo di quello di alcuni concorrenti di Seamless. IA, dà priorità alla qualità rispetto alla quantità.

Una funzionalità che spicca è l'attenzione per le informazioni tecnologiche. Questo ti permette di cercare aziende in base al loro stack tecnologico, ideale per chi è specializzato in strumenti o servizi specifici.

Le migliori funzionalità di UpLead

Ottieni supporto clienti 24/7 da agenti umani

Verifica i tuoi dati in tempo reale con la verifica via email

Utilizza oltre 50 filtri di ricerca per ottenere contatti che corrispondono alla tua buyer persona

Integrazione con CRM e strumenti di automazione delle vendite come HubSpot, Salesforce, ecc.

Limiti di UpLead

Funzionalità/funzioni come i dati di intenti e l'intelligence della concorrenza sono disponibili solo su piani costosi

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi UpLead

Versione di prova gratis (per 7 giorni)

Essentials: 99 $ al mese (per 170 crediti)

In più: 199 $ al mese (per 400 crediti)

Professionale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UpLead

G2: 4. 7/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (70+ recensioni)

💡 Consiglio dell'esperto: Vuoi creare un percorso cliente di esito positivo per la crescita aziendale? Dai un'occhiata a questi modelli gratis di mappe del percorso cliente per garantire esperienze clienti ottimali durante l'intero ciclo di vita.

5. Lusha (la migliore per creare elenchi di potenziali clienti mirati)

via Lusha

Lusha è una scelta solida per i team B2B che si concentrano sui mercati statunitense ed europeo. Una delle sue notevoli funzionalità è l'attenzione alla conformità: Lusha garantisce che tutti i suoi dati siano conformi al GDPR, al CCPA e alla norma ISO 27701.

Un'altra grande funzionalità è il suo lead finder basato sull'IA. Fornisce consigli personalizzati in base al tuo profilo cliente ideale (ICP), rendendo la ricerca di potenziali clienti più intelligente ed efficiente.

Le migliori funzionalità di Lusha

Ricevi avvisi sulle attività dei potenziali clienti ogni volta che apportano una modifica rilevante

Utilizza filtri di ricerca avanzati, come finanziamenti e tecnologia, e punteggi di intenzione per trovare aziende interessate

Estrai i dati di contatto convalidati direttamente da varie piattaforme utilizzando le estensioni di Chrome e Firefox

Limiti di Lusha

I dati B2B si concentrano solo sui mercati europei e americani

L'accuratezza dei dati è inferiore rispetto ad altri strumenti

Prezzi Lusha

Gratis per una postazione

Pro : 49 $/mese (per tre postazioni)

Premium : 99 $/mese (per cinque postazioni)

Scala: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lusha

G2 : 4. 3/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4. 0/5 (300+ recensioni)

Scopriamo perché gli utenti di G2 considerano Lusha il miglior strumento per la ricerca di lead:

Uno strumento straordinario per trovare lead e contattare potenziali clienti diretti per farli partecipare alla dimostrazione.

Uno strumento straordinario per trovare lead e contattare potenziali clienti diretti per farli partecipare alla dimostrazione.

6. Clearbit (la migliore per l'arricchimento avanzato dei dati)

tramite Clearbit

Clearbit è più di uno strumento per l'arricchimento dei dati. In combinazione con HubSpot, è una scelta solida per semplificare la gestione dei lead e i processi commerciali.

Questa alternativa a Seamless. IA aiuta le aziende a migliorare i propri record in tempo reale per ottenere informazioni accurate e utilizzabili per prendere decisioni basate sui dati.

I suoi elenchi intelligenti e i consigli basati sull'IA consentono ai team di stabilire con precisione le priorità e segmentare i lead qualificati, semplificando la ricerca di potenziali clienti e migliorando i tassi di conversione.

Le migliori funzionalità di Clearbit

Si integra perfettamente con piattaforme come Marketo e Salesforce

Seleziona solo i campi necessari ed elimina i valori non disponibili utilizzando la funzione di abbreviazione dinamica del modulo

Evidenzia le aziende che corrispondono al tuo ICP sulla dashboard dei visitatori

Limiti di Clearbit

Curva di apprendimento ripida

Alcuni utenti si sono lamentati del supporto clienti

Prezzi esclusivi

NA

Valutazioni e recensioni di Clearbit

G2: 4. 4/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (30+ recensioni)

📮ClickUp Insight: Solo il 7% dei professionisti dipende principalmente dall'IA per la gestione e l'organizzazione delle attività. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli strumenti sono limitati ad app specifiche come calendari, elenchi di cose da fare o app di posta elettronica. Con ClickUp, la stessa IA alimenta la posta elettronica o altri flussi di lavoro di comunicazione, il calendario, le attività e la documentazione. Basta chiedere: "Quali sono le mie priorità oggi?". ClickUp Brain cercherà nel tuo spazio di lavoro e ti dirà esattamente cosa c'è nel tuo piatto in base all'urgenza e all'importanza. Proprio così, ClickUp consolida per te più di 5 app in un'unica super app!

7. Lead411 (Ideale per i team che cercano di automatizzare i flussi di lavoro)

via Lead411

Lead411 aiuta le aziende a trovare, connettersi e coinvolgere i loro potenziali clienti B2B ideali. Il provider di dati offre una funzionalità Cadence che il tuo team potrebbe trovare utile.

La funzionalità semplifica l'automazione commerciale consentendo di creare flussi di lavoro "se questo, allora quello", come il trigger di un'email basata sull'attività di mercato. È un modo intelligente per stare al passo senza monitorare costantemente ogni movimento.

Le migliori funzionalità di Lead411

Individua i responsabili delle decisioni all'interno delle organizzazioni di tuo interesse utilizzando i dati sulle intenzioni di acquisto

Utilizza i dati di Growth Intent per ottenere informazioni sulle aziende che stanno crescendo attivamente e aggiungendo servizi

Accedi alle aziende in più rapida crescita con punteggio lead

Limiti di Lead411

Alcuni utenti si sono lamentati dei problemi di filtraggio

I dati di intenti sono disponibili solo con sottoscrizioni annuali

Prezzi Lead411

Free Versione di prova per 7 giorni

Basic Plus Unlimited : 99 $ al mese per utente

Enterprise Limited: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lead411

G2: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recensioni)

Vediamo perché questo utente G2 considera Lead411 il migliore per i contatti B2B:

Ho iniziato a utilizzare Lead 411 per i contatti B2B e in qualche modo vedo i risultati. È ancora troppo presto per decidere, ma sì, ho ricevuto un'offerta migliore che altrove con Lead411.

Ho iniziato a utilizzare Lead 411 per i contatti B2B e in qualche modo vedo i risultati. È ancora troppo presto per decidere, ma sì, ho ricevuto un'offerta migliore che altrove con Lead411.

8. Cognism (il migliore per la prospezione intelligente)

tramite Cognism

Cognism è una piattaforma di intelligence commerciale B2B che fornisce dati di contatto accurati e conformi al GDPR. Con accesso a oltre 400 milioni di contatti professionali e 10 milioni di profili aziendali in EMEA, NAM e APAC, è un'ottima opzione per il lavoro richiesto di prospezione globale.

Ciò che distingue Cognism dagli altri concorrenti di Seamless. AI è la sua funzionalità Diamond Data®, che offre composizioni dirette verificate con IA e controlli manuali per una maggiore precisione.

Un altro punto di forza è l'uso di dati contestuali, come segnali di intenzione e trigger commerciali, per identificare i lead che mostrano già interesse per le tue offerte.

Le migliori funzionalità di Cognism

Dai la priorità ai contatti più propensi a convertirsi con segnali di intenzione e trigger commerciali

Creare rapidamente elenchi di potenziali clienti mirati con dati di contatto accurati

Accedi a informazioni commerciali avanzate, ad esempio quando sono disponibili grandi account e cosa dire

Combina firmografie, tecnografie e segnali di intenzione dell'acquirente

Utilizza la ricerca IA per risultati più rapidi e flussi di lavoro più efficienti

Limiti di Cognism

I prezzi sono alti per le piccole imprese

Alcune persone hanno segnalato continui tentativi di upselling

Prezzi Cognism

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Cognism

G2: 4. 6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (160+ recensioni)

9. Nimble (il migliore per la gestione delle relazioni)

via Nimble

Nimble è un CRM incentrato sulle relazioni che semplifica la gestione delle connessioni con potenziali clienti e clienti effettivi. Raccoglie e aggiorna i dati aziendali e di contatto da email, social media e siti web, garantendo dati accurati e aggiornati.

Ti piacerà il modo in cui Nimble si integra perfettamente con gli strumenti di Microsoft e Google. Che tu stia gestendo la finestra In arrivo o organizzando le attività, Nimble si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità di Nimble

Personalizza i flussi di lavoro con modelli e automazioni per aumentare l'efficienza

Acquisisci lead con moduli web personalizzati

Ottieni dossier dettagliati e informazioni commerciali sui tuoi potenziali clienti

Limiti di Nimble

Offre funzionalità/funzioni limitate rispetto ad alcuni CRM più grandi

Potrebbe non essere adatto a grandi organizzazioni con processi commerciali complessi

Prezzi flessibili

29,90 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni Nimble

G2: 4. 5/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 1.800 recensioni)

Ecco perché un utente G2 trova Nimble inestimabile per il suo business:

Nimble mi offre un quadro completo dei miei clienti, potenziali clienti, contatti e affari, tutto in un unico posto. Niente più fogli di calcolo disordinati, tutto ciò che mi serve è qui ed è assolutamente prezioso per il mio business.

Nimble mi offre un quadro completo dei miei clienti, potenziali clienti, lead e offerte, tutto in un unico posto. Niente più fogli di calcolo disordinati, tutto ciò che mi serve è qui ed è assolutamente prezioso per il mio business.

10. LinkedIn Sales Navigator (il migliore per sfruttare la rete professionale di LinkedIn)

tramite LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator è perfetto per trovare e connettersi con lead di alto valore, attingendo al tesoro di professionisti e aziende di LinkedIn.

Le sue funzionalità di ricerca avanzate sono perfette per i professionisti delle vendite. È possibile filtrare per titolo di lavoro, dimensione dell'azienda, settore, posizione e storia professionale. Questo approccio granulare garantisce che i tuoi elenchi di lead siano sia pertinenti che precisi.

LinkedIn ha anche in programma di aggiungere funzionalità di IA per una migliore generazione di lead. Queste includono Lead Finder, Message Assist e Lead IQ per automatizzare la ricerca di lead, creare bozze personalizzate e riepilogare/riassumere le informazioni chiave sui lead.

Le migliori funzionalità di LinkedIn Sales Navigator

Abilita le comunicazioni InMail

Visualizza i tuoi stakeholder chiave utilizzando le mappe delle relazioni

Identifica i percorsi migliori per raggiungere i tuoi traguardi con i suggerimenti dei lead

Utilizza Relationship Explorer per trovare connessioni nascoste con gli account di destinazione

LinkedIn Sales Navigator limiti

Alcuni utenti si sono lamentati della qualità dei risultati di ricerca

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia un po' goffa

Prezzi di LinkedIn Sales Navigator

Core: 99,99 $ al mese

Avanzato: 179,99 $ al mese

Advanced Plus: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LinkedIn Sales Navigator

G2: 4. 3/5 (più di 1.900 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 150 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Secondo LinkedIn, aziende come Hyland Software hanno ridotto i tempi del processo di vendita dal 30% a un enorme 60%, grazie alla potenza di Sales Navigator!

11. Hunter. io (la migliore per le soluzioni di ricerca di potenziali clienti tramite email)

Hunter. io è uno strumento semplificato per la ricerca e il contatto tramite email, progettato per essere preciso e semplice. È conforme agli standard GDPR e CCPA, garantendo il rispetto delle normative sulla privacy.

Una funzionalità che spicca è il suo approccio alla ricerca di email. È possibile effettuare ricerche per dominio e per nome o verificare direttamente gli indirizzi email. In questo modo è facile adattare il lavoro richiesto per la ricerca di potenziali clienti al proprio profilo cliente ideale (ICP).

Hunter. io va anche oltre la ricerca di email con funzionalità come la gestione delle campagne e il monitoraggio delle email.

Hunter. io migliori funzionalità/funzioni

Usa la Ricerca per dominio per trovare la persona migliore con cui entrare in contatto con i tuoi potenziali clienti

Ottieni reportistica precisa e accurata sulle prestazioni della tua campagna

Accedi ai potenziali clienti più interessanti con filtri integrati per i dati sull'intenzione di acquisto

Cerca aziende in base agli stack tecnologici che utilizzano con TechLookup

Hunter. io limiti

Strumenti di ricerca commerciale con limiti

Prezzi di Hunter. io

Free

Starter: $34/mese

Crescita: 104 $/mese

Scala: 209 $/mese

Valutazioni e recensioni di Hunter. io

G2: 4. 4/5 (più di 500 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 600 recensioni)

Un utente G2 ama usare Hunter. io per la sua interfaccia affidabile e facile da usare:

Adoro la facilità di navigazione dello strumento. L'interfaccia utente è pulita e rende facile trovare gli indirizzi email per le connessioni LinkedIn... Mi piace anche la possibilità di salvare tutti i tuoi contatti in un unico elenco. In questo modo è facile consultare i dati raccolti.

Adoro la facilità di navigazione dello strumento. L'interfaccia utente è pulita e rende facile trovare gli indirizzi email per le connessioni LinkedIn... Mi piace anche la possibilità di salvare tutti i tuoi contatti in un unico elenco. In questo modo è facile consultare i dati raccolti.

12. Snov. io (il migliore per la generazione di lead tramite email)

Snov. io è una piattaforma dinamica di email prospecting e project management commerciale, pensata per le aziende che fanno molto affidamento sulle email per la lead generation. Il suo solido database di indirizzi email conformi al GDPR ha un tasso di precisione impressionante del 98%.

Snov. io ti consente di perfezionare le ricerche per settore, dimensione dell'azienda e posizione. È come avere un radar che ti aiuta a trovare rapidamente i potenziali clienti perfetti! Oltre alla ricerca di potenziali clienti tramite email, Snov. io offre funzionalità come campagne di drip marketing, monitoraggio delle email e integrazione CRM.

Snov. io migliori funzionalità/funzioni

Utilizza il generatore di conversazioni IA e il riscaldamento specifico per modello per migliorare la consegna delle email

Combina i punti di contatto email e LinkedIn per aumentare il coinvolgimento dei lead

Usa Email Finder per trovare email per dominio e azienda

Aumenta il punteggio SSI di LinkedIn e gestisci l'attività quotidiana con LinkedIn Automazioni

Snov. io limiti

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la precisione delle email

Alcuni utenti hanno trovato l'interfaccia troppo complessa

Prezzi su Snov. io

Versione di prova

Starter: 39 $/mese

Pro: A partire da 99 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Snov. io

G2: 4. 6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (più di 200 recensioni)

13. LeadIQ (il migliore per ottimizzare la generazione e la raccolta di lead)

via LeadIQ

A completare l'elenco dei concorrenti di Seamless. IA c'è LeadIQ. È progettato per aiutare i team commerciali a incrementare il loro raggio d'azione scoprendo e arricchendo i profili dei potenziali clienti.

La sua capacità di identificare rapidamente e monitorare facilmente i contatti giusti è molto utile. Inoltre, LeadIQ si integra perfettamente con i CRM più diffusi, semplificando il trasferimento di profili arricchiti nella pipeline commerciale.

Le migliori funzionalità di LeadIQ

Combina l'acquisizione di dati in tempo reale e il monitoraggio dei segnali utilizzabili

Usa Scribe, il generatore di email con IA di LeadIQ, per creare messaggi personalizzati

Ottieni analisi di utilizzo per gestire e monitorare il tuo team

Limiti di LeadIQ

Alcuni utenti hanno richiesto funzionalità/funzioni più avanzate

Curva di apprendimento ripida

Prezzi LeadIQ

Free

Essenziale: 45 $/mese per utente

Pro: 89 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LeadIQ

G2: 4. 2/5 (più di 1.000 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (20+ recensioni)

Scopriamo perché questo utente G2 preferisce LeadIQ per le vendite:

È molto facile recuperare contatti, email e numeri di cellulare verificati da LinkedIn e l'estensione pop-up di Chrome è facile da usare.

È molto facile recuperare contatti, email e numeri di cellulare verificati da LinkedIn e l'estensione pop-up di Chrome è facile da usare.

ClickUp per un lavoro più efficiente in ambito commerciale e marketing

Le alternative a Seamless. AI che abbiamo esplorato qui offrono molto più della generazione di lead: potenziano i ruoli e il lavoro richiesto al marketing grazie all'automazione, alle informazioni basate sull'IA e alle integrazioni senza soluzione di continuità.

Che si tratti di ottimizzare i flussi di lavoro, coltivare i lead o migliorare il coinvolgimento, ogni strumento ha i suoi punti di forza.

Ma quando si tratta di una piattaforma completa in grado di aumentare la produttività e semplificare l'intero processo, ClickUp è il chiaro vincitore.

Con potenti funzionalità CRM, flussi di lavoro basati sull'IA e strumenti per i team commerciali e di marketing, ClickUp ha tutto ciò che serve per migliorare le strategie e ottenere risultati. 🙌

