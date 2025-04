20 idee efficaci di marketing per il settore edile per promuovere il tuo business e conquistare i clienti

Il settore delle costruzioni è in evoluzione e per rimanere competitivi non bastano i passaparola.

Con oltre 3,9 milioni di imprese edili negli Stati Uniti, è più importante che mai investire in strategie di marketing che aiutino a distinguersi dalla concorrenza.

Una solida strategia di marketing può aiutarti ad attirare più client, a far conoscere il tuo marchio e a mantenere piena la tua pipeline di progetti.

Per aiutarti a distinguerti e attirare più clienti, abbiamo raccolto 20 strategie di marketing collaudate, progettate specificamente per le aziende edili. Esploriamole! 🚀

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Il marketing è essenziale per la crescita : in un settore delle costruzioni competitivo, un marketing efficace aiuta a generare contatti, a costruire la fiducia nel marchio e ad assicurarsi più progetti 🚀

diversificare oltre il passaparola*: anche se le raccomandazioni sono preziose, una solida strategia di marketing digitale garantisce un flusso costante di nuovi client 🔄

Implementa 20 strategie collaudate: Le tattiche chiave includono l'ottimizzazione SEO, le campagne PPC, il social media marketing, la creazione di contenuti e l'utilizzo dell'automazione per l'efficienza 🎯

*strumenti per implementare una strategia di marketing per l'edilizia end-to-end: ClickUp , Google Analytics, SemRush e MailChimp

Monitoraggio e ottimizzazione delle campagne : l'utilizzo delle integrazioni di ClickUp, dei grafici Gantt, delle lavagne online e delle automazioni garantisce che le iniziative di marketing rimangano in pista e producano risultati 📊

Sfruttare le storie di successo del mondo reale: i casi di studio di Contour Heating e General Electric evidenziano come le imprese edili utilizzano con successo il marketing digitale per attrarre e fidelizzare i clienti 🏆

Perché il marketing è essenziale per le aziende edili?

Sono finiti i giorni in cui i passaparola potevano sostenere da soli un'azienda. Se la tua attività non compare nei risultati di ricerca, stai consegnando i potenziali clienti ai tuoi concorrenti.

Oggi, il 96% delle persone cerca recensioni online per servizi locali, comprese le imprese di costruzioni. Ciò evidenzia l'importanza di avere una forte presenza online. ✅

Una strategia di marketing ben eseguita non solo aumenta la visibilità, ma genera anche contatti e crea fiducia a lungo termine.

Ecco perché investire nel marketing è un aspetto non negoziabile per le imprese edili:

Generazione di lead costante: le aziende che utilizzano il content marketing generano le aziende che utilizzano il content marketing generano il 54% di lead in più rispetto a quelle che si affidano a metodi tradizionali ✅

Migliore ROI: Le tattiche di marketing digitale come la pubblicità PPC restituiscono Le tattiche di marketing digitale come la pubblicità PPC restituiscono 2 $ per ogni 1 $ speso, rendendola un modo conveniente per attirare nuovi client ✅

Maggiore fiducia nel marchio: le aziende con una presenza online attiva e recensioni positive hanno maggiori probabilità di fidelizzare i clienti: le aziende con una presenza online attiva e recensioni positive hanno maggiori probabilità di fidelizzare i clienti: 4 progetti su 5 delle aziende edili che godono di grande fiducia provengono da clienti abituali ✅

Vantaggio competitivo: Un sito web ben ottimizzato, una forte presenza sui social media e annunci digitali strategici ti assicurano di stare al passo con la concorrenza ✅

Attrarre talenti qualificati: il 63% delle imprese edili utilizza i social media e la pubblicità digitale per raggiungere i lavoratori più giovani e combattere la carenza di manodopera. In questo modo è più facile attrarre talenti qualificati e costruire una forza lavoro affidabile ✅

Maggiore visibilità dei progetti : mostrare i progetti completati attraverso portfolio online, social media e case study aiuta ad attrarre potenziali clienti e a differenziare il proprio business ✅

Processo decisionale basato sui dati : gli strumenti di analisi di marketing forniscono informazioni sul comportamento dei clienti, aiutando le imprese di costruzioni a perfezionare le strategie e massimizzare i risultati ✅

Crescita e stabilità del business: una strategia di marketing coerente garantisce una pipeline costante di progetti, riducendo la dipendenza dal lavoro stagionale e dalle fluttuazioni economiche ✅

Le 20 migliori idee di marketing per ogni azienda edile

Una strategia solida combina strumenti digitali, networking e coinvolgimento del cliente per generare lead consistenti.

Ecco alcune idee di marketing avanzate per le imprese edili che possono aiutarti ad attirare più clienti e a costruire una forte presenza del marchio:

1. Costruisci un sito web di grande impatto che converta

Il tuo sito web spesso dà ai potenziali client la prima impressione della tua azienda. Nel settore delle costruzioni, la credibilità è la chiave: un sito ben strutturato può essere il fattore decisivo tra la conquista di un progetto o la perdita di un vantaggio a favore di un concorrente.

via Turner Construction Company

Gli studi dimostrano che un incredibile 79% di coloro che sono insoddisfatti delle prestazioni del tuo sito non tornerà. Più velocemente il tuo sito si carica, più tempo i visitatori trascorreranno esplorando i tuoi contenuti e interagendo con ciò che hai da offrire.

🚀 Ecco alcuni suggerimenti che puoi seguire per creare un sito web di grande impatto: Utilizza le storie di esiti positivi dei clienti per dimostrare la tua competenza

Evita i design disordinati e concentrati su gallerie di progetti professionali, testimonianze dei clienti, ecc.

Assicurati di avere una chiara call-to-action (CTA) su ogni pagina

Include studi di casi dettagliati di progetti passati, con foto prima e dopo

2. Ottimizza il tuo profilo Google Business e la SEO locale

La maggior parte delle aziende edili si affida a client locali, rendendo il profilo aziendale di Google (GBP) e la SEO locale fondamentali. Un GBP ben ottimizzato assicura che la tua azienda appaia nelle ricerche "appaltatore vicino a me" e in Google Maps, generando più contatti locali senza investimenti pubblicitari.

tramite Google

🚀 Suggerimenti per ottimizzare la ricerca locale Elenca la tua attività su elenchi locali come Houzz, Angi e HomeAdvisor

Completa e verifica il tuo profilo aziendale su Google con dettagli aggiornati

Pubblica regolarmente aggiornamenti sui progetti, recensioni dei clienti e punti salienti del servizio

Usa parole chiave locali (ad esempio, "impresa di ristrutturazioni a Roma") nei contenuti del tuo sito web

ClickUp, l'app per tutto, per il lavoro, offre una libreria di oltre 1000 modelli tra cui scegliere.

ClickUp Modello SEO per il project management

Ottieni il modello gratis Semplifica e monitora il lavoro richiesto per la SEO con il modello di project management SEO di ClickUp

Ad esempio, puoi semplificare e monitorare il lavoro richiesto per la SEO con il modello di project management di ClickUp. Questo modello aiuta le imprese edili a organizzare le strategie per le parole chiave, a monitorare lo stato della SEO e a garantire che le attività di ottimizzazione rimangano nei tempi previsti.

Che si tratti di aggiornare gli elenchi di Google, monitorare le classifiche locali o gestire più posizioni, un flusso di lavoro SEO centralizzato mantiene il lavoro richiesto allineato, efficiente e misurabile. ⭐ Perché lo amerai:

Assegnazione delle attività e monitoraggio dello stato dell'intero flusso di lavoro SEO

Organizzare ricerche, parole chiave e dati

Aiutano a monitorare con precisione il budget e l'allocazione delle risorse

Semplificare la comunicazione con gli stakeholder e i membri del team

3. Pubblicare annunci PPC mirati senza sprecare budget

La pubblicità pay-per-click (PPC) può fornire contatti immediatamente, ma una campagna mal pianificata può prosciugare rapidamente il tuo budget.

Una strategia PPC geo-mirata assicura che i tuoi annunci raggiungano solo i potenziali clienti nella tua area di servizio, invece di sprecare denaro in clic irrilevanti.

🚀 Suggerimenti per massimizzare le prestazioni PPC Ottimizzare le pagine di destinazione per adattarle al contenuto dell'annuncio e migliorare i tassi di conversione

Realizza campagne pubblicitarie separate per servizi residenziali, commerciali e speciali

Utilizza il geo-targeting per concentrarti sui clienti all'interno del tuo raggio di servizio ideale

Reindirizza i visitatori che non hanno convertito alla prima visita

➡️ Leggi anche: Modelli gratis per il budget delle costruzioni da utilizzare

4. Personalizza il tuo marketing con la segmentazione del pubblico

Non tutti i clienti del settore edile sono uguali. La segmentazione del pubblico consente un marketing personalizzato che si rivolge direttamente a diversi tipi di clienti: proprietari di case, sviluppatori immobiliari e appaltatori commerciali. Inviare il messaggio giusto alle persone giuste aumenta i tassi di conversione e crea fiducia.

via Ridgemont Construction

🔎 Da fare? Il più antico progetto di costruzione conosciuto risale a oltre 4.000 anni fa, nell'antica Mesopotamia, dove i Sumeri utilizzavano tavolette di argilla per disegnare i piani delle città. Questi primi progetti hanno gettato le basi per la moderna pianificazione architettonica e il project management!

ClickUp Campi personalizzati

Segmenta i lead, organizza i dati dei clienti e personalizza la comunicazione con i campi personalizzati di ClickUp

Con ClickUp Campi personalizzati, le aziende possono classificare i lead per tipo di progetto, budget, posizione e necessità di servizio. Questo aiuta a personalizzare l'email marketing, gli annunci sui social media e i contenuti per ogni gruppo. Inoltre, consente alle aziende di monitorare le interazioni dei lead, dare priorità ai potenziali clienti di alto valore e perfezionare le strategie di marketing per migliori tassi di conversione.

🚀 Suggerimenti per una segmentazione mirata del marketing Utilizzare i campi personalizzati negli strumenti CRM per filtrare e monitorare i lead segmentati

Creare pagine di destinazione e annunci separati per i servizi residenziali e quelli commerciali

Personalizza il contenuto delle email in base alla dimensione del progetto, al budget di marketing o alla posizione

Monitoraggio delle fonti di lead per investire maggiormente in canali di marketing ad alte prestazioni

5. Avviare un programma strategico di revisione e segnalazione

Molti potenziali clienti leggono le recensioni online prima di assumere un appaltatore, rendendo la gestione della reputazione una priorità.

Una solida strategia di referenze e recensioni assicura che i tuoi clienti soddisfatti contribuiscano a generare nuovi affari. Invece di aspettare passivamente le recensioni, automatizza le richieste e offri incentivi per incoraggiare più referenze.

🚀 Suggerimenti per aumentare recensioni e segnalazioni Rispondere in modo professionale sia alle recensioni positive che a quelle negative per creare fiducia

Imposta richieste automatiche di email/testo per le recensioni dopo il completamento del progetto

Indirizza i clienti a Google Reviews, Yelp e Houzz per aumentare la credibilità

Offri incentivi come sconti o schede regalo per i clienti segnalati

6. Investire nel marketing dei contenuti per generare più contatti

Il content marketing aiuta a creare fiducia, a informare i potenziali clienti e a generare contatti di alta qualità, mostrando competenze e soluzioni alle esigenze dei clienti. Le imprese di costruzioni che pubblicano costantemente contenuti di valore attirano più potenziali clienti e si affermano come leader del settore.

Per istanza, un imprenditore edile specializzato in ristrutturazioni di case potrebbe pubblicare una guida su "Come risparmiare denaro sulle ristrutturazioni di cucine senza compromettere la qualità". Questo tipo di contenuto crea fiducia, posiziona la tua azienda come un esperto di riferimento e mantiene i visitatori coinvolti abbastanza a lungo da convertirli in potenziali clienti.

via American Dream Homeworks

🚀 Suggerimenti per un efficace marketing dei contenuti Ottimizzare i contenuti per la SEO per attirare traffico organico

Scrivi post sul blog per rispondere alle domande più comuni dei clienti

Pubblica casi di studio che mostrino progetti passati con immagini prima e dopo

Creare liste di controllo scaricabili per proprietari di case o sviluppatori immobiliari

➡️ Leggi anche: Modelli gratis per la gestione delle costruzioni

7. Costruisci una presenza attiva su LinkedIn e sulle reti del settore

Con migliaia di imprese di costruzioni su LinkedIn, si tratta di una potente piattaforma per il networking B2B, per attrarre i migliori talenti e assicurarsi contratti commerciali di alto valore. A differenza di Facebook o Instagram, LinkedIn è il luogo in cui i decisori, gli investitori e i project manager cercano attivamente appaltatori affidabili.

🚀 Suggerimenti per il marketing su LinkedIn Pubblica articoli di leadership di pensiero su tendenze come l'edilizia verde o l'automazione

Ottimizza il profilo della tua azienda con una descrizione professionale e i servizi offerti

Condivisione di aggiornamenti dietro le quinte e progetti completati

Unisciti a gruppi di settore e partecipa a discussioni per aumentare la visibilità

🌎 Curiosità: si prevede che l'IA nel mercato delle costruzioni raggiungerà i 4,51 miliardi di dollari entro il 2026.

8. Usa l'email marketing per rimanere in primo piano

L'email marketing rimane una delle idee di marketing più convenienti nel settore delle costruzioni per coltivare i lead e mantenere i clienti passati. Poiché i progetti di costruzione non sono acquisti frequenti, è essenziale rimanere sul radar di un potenziale cliente fino a quando non è pronto a impegnarsi.

Ad esempio, come appaltatore di coperture, puoi inviare promemoria stagionali per la manutenzione con offerte esclusive per i clienti abituali.

Se invece sei più concentrato sull'edilizia commerciale, puoi condividere casi di studio, approfondimenti sul settore o aggiornamenti sulle modifiche normative per affermarti e mantenere il coinvolgimento dei clienti.

🚀 Suggerimenti per un efficace marketing via email Includi inviti all'azione cliccabili (ad esempio, "Fissa una consulenza gratis")

Invia aggiornamenti mensili sui progetti, promozioni speciali o consigli degli esperti

Personalizza le email in base al tipo di client (proprietari di case, sviluppatori, ecc. )

Automazione dei follow-up per richieste, preventivi o clienti precedenti

💡Suggerimento dell'esperto: Ti stai chiedendo come utilizzare in modo efficace il software di project management per l'edilizia? Ecco alcuni suggerimenti da seguire: ✅ Adatta le fasi, le attività e le scadenze dei progetti in base ai tuoi processi di costruzione 📊 Utilizza dashboard e grafici di Gantt per monitorare le sequenze e l'allocazione delle risorse 🔄 Semplificare le approvazioni, la programmazione e la reportistica per aumentare l'efficienza 📂 Conserva progetti, permessi e comunicazioni in un'unica area di lavoro organizzata

9. Pubblicizza la tua attività su Google con gli annunci di servizi locali*

Gli annunci di servizio locale (LSA) di Google danno priorità alle aziende di fiducia nella parte superiore della pagina di ricerca, visualizzando un badge "Google Guaranteed" che crea credibilità immediata.

A differenza del PPC, paghi solo per i contatti validi, il che lo rende un'opzione di marketing conveniente.

Inoltre, assicurati di completare il tuo profilo aziendale, con dettagli di contatto accurati, aree di servizio e recensioni positive per aumentare la visibilità e la fiducia. Ottimizzare il tuo profilo LSA garantisce un posizionamento più alto e contatti di qualità migliore dalle ricerche locali.

🚀 Suggerimenti per gestire efficacemente le LSA Monitoraggio delle conversioni di chiamate e messaggi per perfezionare la strategia

Verifica il tuo profilo aziendale su Google e mantieni un buon punteggio nelle recensioni

Utilizza categorie di servizi chiare (ad esempio, coperture, ristrutturazioni, HVAC) per raggiungere meglio il traguardo

Stabilisci un budget ragionevole basato sulla concorrenza e sulla domanda locali

10. Lanciare una campagna di marketing video per mostrare la propria esperienza

Gli annunci video e le presentazioni di progetti attraggono più interesse dei post statici, rendendoli un potente strumento per il marketing nel settore delle costruzioni.

Il video porta a un aumento del 157% del traffico organico SERP per le aziende. Quindi, combinare i contenuti video con i post del blog può massimizzare l'impatto evidenziando le competenze e i progetti completati. Le testimonianze dei clienti, le costruzioni time-lapse e le riprese dietro le quinte aiutano i potenziali clienti a visualizzare il lavoro con te e a creare fiducia nel tuo marchio.

tramite YouTube

🚀 Suggerimenti per il video marketing Utilizza gli annunci di YouTube rivolti ai proprietari di case o agli sviluppatori immobiliari

Crea filmati che mostrino il processo di costruzione e i risultati finali del progetto

Filmare le testimonianze dei clienti per creare fiducia e credibilità

Pubblica consigli rapidi o domande frequenti sui social media per coinvolgere

11. Concentrarsi sulla fidelizzazione dei clienti e sulla tecnologia CRM

Acquisire nuovi clienti è importante, ma avere clienti soddisfatti che tornano è ancora più prezioso.

📈 Gli studi dimostrano che i clienti abituali spendono il 67% in più rispetto ai nuovi clienti, il che li rende un fattore cruciale per la crescita aziendale.

Un sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) garantisce un impegno costante con i clienti passati, trasformandoli in contratti futuri.

🚀 Suggerimenti per migliorare la fidelizzazione dei clienti Mantenere una comunicazione costante attraverso newsletter o promozioni speciali

Utilizzare un sistema CRM per il monitoraggio delle interazioni con i clienti, delle preferenze e della cronologia dei progetti

Invia follow-up personalizzati per la manutenzione, nuovi progetti o segnalazioni

Offri sconti fedeltà esclusivi per i clienti abituali

ClickUp CRM

A questo proposito, ClickUp CRM consente alle imprese edili di visualizzare i canali di vendita, monitorare le interazioni con i clienti e automatizzare i flussi di lavoro per migliorare la soddisfazione dei clienti e aumentare la fidelizzazione.

Centralizzando tutti i dati dei clienti, le aziende possono aumentare l'efficienza, automatizzare i follow-up e migliorare la collaborazione tra i team.

Gestisci le relazioni con i clienti, le pipeline commerciali e il lavoro richiesto con ClickUp CRM

Utilizzando il sistema CRM di ClickUp, le imprese edili possono semplificare le interazioni con i clienti, monitorare ogni fase del ciclo di vita del progetto e migliorare i tempi di risposta, ottenendo una maggiore soddisfazione del cliente e una fidelizzazione.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, whatsapp in un unico posto. Così sai dove andare per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat, WhatsApp in un unico posto. Così sai dove andare per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

12. Unisciti alle associazioni di settore per aumentare la credibilità e creare una rete di contatti

Far parte di associazioni di settore riconosciute aiuta a stabilire credibilità e apre le porte a contratti e partnership di alto valore.

Molti progetti governativi e contratti commerciali su larga scala richiedono che gli appaltatori siano membri di associazioni di settore. L'adesione offre anche opportunità di networking, risorse di formazione e accesso a opportunità di offerta esclusive.

🚀 Suggerimenti per sfruttare le associazioni di settore Elenca la tua iscrizione sul tuo sito web e sui materiali di marketing per una maggiore credibilità

Unisciti a gruppi industriali rinomati come AGC, NAHB o associazioni locali di costruttori

Partecipare a eventi di networking riservati ai membri per costruire relazioni

Approfitta delle sessioni di formazione e delle certificazioni per rimanere competitivo

Lo sapevi che: Associated General Contractors of America (AGC) è la principale associazione per il settore edile e rappresenta oltre 27.000 aziende, tra cui general contractor, contractor specializzati e service provider.

Gli eventi di settore offrono accesso diretto a potenziali clienti, influencer del settore e opportunità commerciali.

Partecipare a fiere ed esposizioni edili, incontri di networking e fiere di settore aumenta il riconoscimento del marchio e consente di entrare in contatto con sviluppatori, architetti e appaltatori alla ricerca di partnership. Sponsorizzare eventi locali inoltre stabilisce credibilità e mantiene il tuo business in primo piano.

🚀 Suggerimenti per sfruttare al meglio gli eventi del settore Raccogli lead e fai follow-up con email personalizzate

Partecipa a fiere ed esposizioni del settore edile e a summit immobiliari

Sponsorizza eventi locali di ristrutturazione o incontri di imprenditori edili

Allestisci uno stand o una presentazione per mostrare i tuoi servizi

Bonus: Considera la possibilità di partecipare a fiere come la NAHB International Builders' Show (IBS), World of Concrete e la AIA Conference on Architecture. Anche ConExpo-CON/AGG e la convention Associated Builders and Contractors sono eventi importanti.

14. Creare profili di pubblico per migliorare il marketing mirato

Comprendere il proprio cliente ideale aiuta a personalizzare il lavoro richiesto dal marketing per ottenere tassi di conversione più elevati.

Le aziende edili servono un intervallo di clienti, dai proprietari di case agli sviluppatori commerciali, e un approccio unico non funziona. È possibile creare campagne di marketing più efficaci segmentando il pubblico in personaggi basati su dati demografici, budget e tipo di progetto.

🚀 Suggerimenti per la creazione di profili di pubblico Utilizzare strumenti CRM per il monitoraggio delle interazioni e delle preferenze dei clienti

Identificare i tipi di clienti chiave (proprietari di case, sviluppatori, agenti immobiliari, ecc. )

Definire il loro budget, le loro esigenze e il loro processo decisionale

Personalizza annunci, contenuti del sito web ed email per ogni persona

💡Consiglio dell'esperto: Ti stai chiedendo come avviare un'impresa di costruzioni? Ecco alcuni suggerimenti per iniziare: 💰 Assicurati di avere le licenze e i permessi adeguati per operare legalmente 🏗️ Investire in strumenti e attrezzature di qualità e in manodopera qualificata 📢 Costruisci una forte presenza online con un sito web professionale e i social media 🤝 Creare una rete di contatti con fornitori, appaltatori e professionisti del settore per creare partnership

15. Sviluppare un sistema di lead nurturing per convertire i potenziali clienti in clienti effettivi

Non tutti i lead sono pronti a un commit immediato. Un sistema di lead nurturing ben strutturato assicura che i potenziali clienti rimangano coinvolti fino a quando non sono pronti ad assumerti. Ciò include follow-up via email, annunci di retargeting e check-in programmati per mantenere il tuo business in primo piano.

Un'impresa edile può automatizzare i follow-up via email per i lead che hanno richiesto un preventivo ma non sono andati avanti. Questo li aiuta a rimanere coinvolti con contenuti personalizzati, aggiornamenti sui progetti e offerte speciali, aumentando le possibilità di conversione.

ClickUp Automazioni personalizzate

Automatizza i follow-up, il monitoraggio dei lead e le attività di marketing ripetitive con Automazioni ClickUp

Con ClickUp Automazioni, è possibile attivare promemoria via email o assegnare attività di follow-up quando i lead non rispondono entro un determinato periodo di tempo, assicurandosi che non venga persa alcuna opportunità.

In questo modo, aiuta a:

Mantenere il coinvolgimento dei potenziali clienti con follow-up tempestivi

Automazioni nella gestione dei lead per risparmiare tempo e lavoro richiesto

Assicurati che nessuna opportunità commerciale ti sfugga

Personalizzare la comunicazione per migliori tassi di conversione

🚀 Suggerimenti per un efficace lead nurturing Offri sconti a tempo limitato o promozioni esclusive ai clienti indecisi

Imposta sequenze email automatizzate con aggiornamenti sui progetti e casi di studio

Utilizza i promemoria CRM per seguire i lead freddi ogni pochi mesi

Reindirizza i visitatori del sito web precedenti con annunci su Google e sui social media

➡️ Leggi anche: Modelli di piani di marketing gratis per costruire una strategia di marketing

16. Sfruttare le partnership strategiche per ottenere segnalazioni

Costruire relazioni con fornitori, subappaltatori e sviluppatori immobiliari può portare a referenze costanti senza ulteriori spese pubblicitarie.

I fornitori e i professionisti del settore interagiscono con i potenziali clienti prima che scelgano un appaltatore, il che li rende preziose fonti di riferimento. Stabilire partnership reciprocamente vantaggiose amplia la tua portata e aumenta la fiducia.

🚀 Suggerimenti per creare partnership solide Collaborare con aziende di materiali da costruzione, agenti immobiliari e architetti per la condivisione dei lead

Materiali di marketing congiunti con il logo di un fornitore per una maggiore visibilità

Offri sconti esclusivi o servizi in bundle con i partner

Promuovete reciprocamente i vostri servizi sui siti web e sui social media

17. Monitoraggio del ROI del marketing e adeguamento delle strategie in base ai dati sulle prestazioni

Una delle idee di marketing più efficaci nel settore delle costruzioni è capire quali campagne generano contatti e quali invece sprecano il budget, il che è essenziale per un esito positivo a lungo termine.

Le aziende dovrebbero monitorare il traffico del sito web, i tassi di conversione PPC, i tassi di apertura delle email e il costo per lead per perfezionare la propria strategia.

ClickUp Dashboards

Monitora la spesa pubblicitaria, le fonti di lead e i tassi di conversione in tempo reale con le dashboard di ClickUp

Utilizzando le dashboard di ClickUp, le imprese edili possono monitorare le metriche di marketing chiave in un unico posto, dalla spesa pubblicitaria ai costi di acquisizione dei clienti, garantendo decisioni basate sui dati. Non solo aiuta a identificare le campagne ad alte prestazioni ed eliminare quelle con prestazioni insufficienti, ma consente anche una migliore allocazione del budget per massimizzare il ROI.

🚀 Suggerimenti per il monitoraggio dell'esito positivo del marketing Esamina regolarmente SEO, PPC e analisi delle email per individuare le aree di miglioramento

Imposta dashboard per il monitoraggio delle fonti di lead, delle prestazioni degli annunci e dei tassi di conversione

Controlla quali servizi generano più richieste e maggiori entrate

Regolare la spesa di marketing in base ai dati di performance della campagna

18. Creare un programma coerente di pubblicazione sui social media

Mentre le aziende edili fanno molto affidamento sulle segnalazioni, i social media rimangono un potente strumento per la consapevolezza del marchio, l'educazione del cliente e la generazione di lead.

Pubblicare progetti prima e dopo, video time-lapse e testimonianze dei clienti crea fiducia e attira potenziali clienti.

Fare clic su Visualizza calendario

Programma i post sui social media e lancia le campagne senza intoppi con ClickUp Visualizza il calendario

ClickUp Calendar View può aiutare le aziende a pianificare e programmare in anticipo i post sui social media, garantendo coerenza su piattaforme come Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok senza dover correre ai ripari all'ultimo minuto.

A lungo termine, questo aiuta a:

Mantenere un flusso costante di contenuti coinvolgenti

Migliorare la visibilità del marchio e la fiducia del pubblico

Ottimizzare i tempi di pubblicazione per ottenere la massima visibilità

Ridurre lo stress con un piano dei contenuti ben organizzato

🚀 Suggerimenti per creare coerenza sui social media Interagisci con i potenziali clienti rispondendo rapidamente ai commenti e ai messaggi

Pubblica aggiornamenti sul project management, contenuti dietro le quinte e consigli degli esperti

Utilizza hashtag e geotag per migliorare la copertura locale e il coinvolgimento

Programma i post in anticipo utilizzando la visualizzazione Calendario per mantenere la coerenza

➡️ Leggi anche: Modelli ed esempi di roadmap di marketing gratis

19. Organizza webinar educativi gratis o sessioni di domande e risposte

I clienti del settore edile, in particolare i proprietari di case, spesso esitano a causa della mancanza di conoscenze sul processo di pianificazione del marketing. Per garantire che si sentano sicuri delle loro decisioni, le aziende devono affrontare le preoccupazioni in modo proattivo per creare fiducia e credibilità.

tramite Perkins Builder Brothers

A questo proposito, ospitare webinar educativi gratis o sessioni live di domande e risposte crea fiducia e posiziona la tua azienda come esperta del settore. Argomenti come "Cosa sapere prima di ristrutturare la cucina" o "Come scegliere l'appaltatore giusto" possono attirare potenziali clienti e contatti interessati.

🚀 Suggerimenti per webinar di esito positivo Monitoraggio del coinvolgimento dei partecipanti e follow-up con offerte personalizzate

Scegli argomenti che affrontano le preoccupazioni comuni dei clienti (ad esempio, budget, permessi)

Promuovi i webinar attraverso l'email marketing e gli annunci sui social media

Registra sessioni e riutilizza le clip per i contenuti del sito web

20. Utilizza video testimonianze per rafforzare la fiducia nel marchio

Le testimonianze dei clienti sono uno degli strumenti di marketing più potenti nel settore delle costruzioni, ma le testimonianze video fanno un ulteriore passo avanti. Vedere e sentire un cliente soddisfatto parlare della sua esperienza positiva aggiunge credibilità e influenza i potenziali clienti.

Un appaltatore può registrare una breve testimonianza professionale di un cliente soddisfatto e utilizzarla sul proprio sito web, sui social media e negli annunci PPC per creare immediatamente fiducia.

ClickUp Clips

Cattura e archivia le testimonianze dei clienti, i punti salienti dei progetti e gli aggiornamenti del team con ClickUp Clips

Con ClickUp Clips, i tuoi team possono acquisire rapidamente feedback in loco e archiviarli in una cartella di marketing per un uso successivo. In questo modo, è utile per:

Semplificare la comunicazione acquisendo informazioni in tempo reale sui progetti

Ridurre le incomprensioni con un feedback visivo chiaro

Organizzare in modo efficiente le testimonianze dei clienti e gli aggiornamenti sui progetti

Migliorare la collaborazione tra i team di marketing e di costruzione

🚀 Suggerimenti per sfruttare al meglio le testimonianze video Funzionalità/funzione video sul tuo sito web, social media e email marketing

Chiedere ai clienti di condividere la loro esperienza in video dopo aver completato il progetto

Mantieni brevi le testimonianze (30-60 secondi) evidenziando la trasformazione

🧠 Ricorda: l'uso dell'IA nel marketing edile deve essere strategico, basato sui dati e incentrato sul cliente. Per raggiungere questo obiettivo, assicurati di utilizzare l'analisi predittiva, personalizzare le campagne di marketing, ottimizzare la generazione di lead e migliorare le presentazioni visive per favorire il coinvolgimento e le conversioni.

L'esecuzione di una strategia di marketing per l'edilizia ad alto impatto richiede gli strumenti giusti per pianificare, monitorare e ottimizzare ogni campagna.

Dal project management e automazioni all'analisi e creazione di contenuti, questi strumenti di pianificazione del marketing semplificano il lavoro richiesto, migliorano la collaborazione e massimizzano il ROI.

1. ClickUp: lo strumento definitivo per il marketing e il project management

ClickUp è una potente piattaforma per la gestione delle campagne di marketing nel settore delle costruzioni, che aiuta i team a pianificare, eseguire e monitorare ogni aspetto del lavoro richiesto.

Le soluzioni di marketing di ClickUp sono su misura per i team di marketing e includono il monitoraggio delle campagne, la pianificazione dei contenuti, l'automazione e gli strumenti di collaborazione. Le imprese edili possono utilizzarle per centralizzare le attività di marketing, semplificare i flussi di lavoro dei progetti e garantire l'allineamento tra i team.

ClickUp Integrations

ClickUp aiuta le imprese edili a mantenere l'organizzazione e l'efficienza nel lavoro richiesto dal marketing, integrandosi con oltre 1000 strumenti, tra cui HubSpot, Miro, Figma, Zilflow e altri ancora.

Integrale con i tuoi strumenti di marketing e migliora la tua produttività con ClickUp Integrations

ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain accelera la creazione di contenuti generando bozze di blog, idee per campagne e proposte per i clienti in pochi secondi, aiutando le imprese edili a semplificare il flusso di lavoro del marketing e a stare al passo con la concorrenza. Ad esempio, puoi chiedere a Brain di generare una sceneggiatura video per un'impresa edile negli Stati Uniti su "Come rendere una stanza a misura di bambino?" Ecco cosa dice:

Dai un prompt adatto a Brain e vedrai che creerà script e contenuti per il tuo blog come per magia

Grafici Gantt ClickUp

Monitoraggio delle sequenze dei progetti, delle attività cardine del marketing e dello stato delle campagne con i grafici Gantt di ClickUp

Inoltre, le imprese di costruzioni possono monitorare i KPI di marketing con i grafici Gantt di ClickUp, assicurandosi che scadenze e campagne siano in linea con gli obiettivi aziendali.

Questo aiuta a

Visualizzare le sequenze e le dipendenze del marketing per una migliore pianificazione

Mantenere le campagne in pista identificando precocemente potenziali colli di bottiglia

Monitoraggio dello stato di avanzamento e adeguamento delle strategie in base ai dati in tempo reale

Migliorare la collaborazione del team assegnando attività e impostando scadenze chiare

Aree di lavoro per i team di costruzione

Semplifica i tuoi progetti di costruzione, dalla pianificazione all'esecuzione, con ClickUp Construction Management

Per le imprese edili che gestiscono sia il marketing che l'esecuzione dei progetti, l'area di lavoro dei team di costruzione di ClickUp fornisce una visione unificata di tutte le operazioni. Consente ai team di marketing di collaborare con i project manager, monitorare la spesa pubblicitaria e automatizzare il follow-up dei lead per garantire che il lavoro richiesto generi entrate reali.

Modello di piano d'azione di marketing di ClickUp

Inoltre, puoi utilizzare il modello di piano d'azione di marketing di ClickUp per organizzare ogni fase della tua strategia, migliorare l'efficienza e, in ultima analisi, assicurarti contratti di maggior valore.

Ottieni il modello gratis Pianifica ed esegui efficaci campagne di marketing per l'edilizia con il modello dettagliato di piano d'azione di marketing di ClickUp

Questo modello aiuta le imprese edili a pianificare le campagne, a fissare obiettivi chiari e a monitorare i progressi su un'unica piattaforma centralizzata. Grazie a stati, campi e visualizzazioni personalizzati, i team possono semplificare il lavoro richiesto dal marketing e adattare le strategie per ottenere il massimo ROI.

💡Suggerimento bonus: Utilizza il modello di gestione dei progetti di costruzione di ClickUp per mantenere i team allineati, monitorare lo stato di avanzamento, programmare i contenuti promozionali in base alle attività cardine e pianificare il lavoro richiesto per la generazione di lead in base alla disponibilità del progetto. A lungo termine, ti aiuterà a semplificare le operazioni, massimizzare l'allocazione delle risorse e garantire che il lavoro richiesto per il marketing sia in linea con le tempistiche del progetto per una crescita aziendale sostenuta.

2. Google Analytics: monitoraggio delle prestazioni del sito web e delle campagne

Google Analytics aiuta le aziende edili a monitorare il traffico del sito web, a monitorare il comportamento degli utenti e a misurare l'efficacia del marketing. Consente ai team di vedere quali canali (SEO, PPC, social media) generano i lead più elevati e dove sono necessari miglioramenti.

via themeisle

Con Google Analytics puoi:

Monitoraggio delle conversioni del sito web e dei moduli per i lead

Analizza quali contenuti attraggono più traffico

Monitorare le frequenze di rimbalzo e le metriche di coinvolgimento

3. SEMrush: SEO e analisi della concorrenza

SEMrush è essenziale per ottimizzare i siti web delle imprese edili e per eseguire ricerche SEO competitive. Aiuta le aziende a identificare parole chiave di alto valore, a monitorare le classifiche di ricerca e ad analizzare il lavoro richiesto dal marketing della concorrenza.

tramite ProfitBooks

SEMRush può aiutarti a:

Trova opportunità SEO locali per migliorare il posizionamento

Analizza le strategie dei concorrenti in materia di parole chiave

Ottimizzare il targeting e le prestazioni degli annunci PPC

4. Mailchimp: Email marketing e automazione

L'email rimane uno dei modi più efficaci per coltivare i contatti nel marketing delle costruzioni. Mailchimp aiuta le aziende ad automatizzare i follow-up, inviare newsletter e creare campagne mirate.

tramite IFTTT

Con Mailchimp puoi:

Automazione delle email di lead nurturing

Invia aggiornamenti sui progetti e offerte promozionali

Monitoraggio dei tassi di apertura e del coinvolgimento dei clienti

📮 ClickUp Insight: l'83% dei lavoratori della conoscenza si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team, disperdendo informazioni vitali su canali scollegati e limitando l'efficacia della collaborazione. Inoltre, il 92% di questi lavoratori rischia di perdere decisioni a causa della documentazione dispersa, con solo l'8% che utilizza strumenti di project management per il monitoraggio degli elementi di azione. Con ClickUp, l'app che fa tutto, per il lavoro, questo non è più un problema. ClickUp combina la gestione dei progetti con IA, la gestione delle conoscenze e la chat, il tutto basato sull'IA, aiutandoti a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Casi di studio nel settore delle costruzioni

Vedere esempi reali di strategie di marketing per l'edilizia che hanno avuto esito positivo può offrire preziose informazioni su cosa funziona e perché.

Ecco due casi di studio che devi conoscere:

Caso di studio n. 1: Contour Heating: SEO e marketing dei contenuti per la generazione di lead

Contour Heating, un produttore di soluzioni di riscaldamento a temperatura superficiale sicure, voleva distinguersi in un mercato affollato e generare più contatti per i suoi prodotti specializzati. Mentre i suoi concorrenti facevano affidamento su metodi di marketing tradizionali, Contour ha visto un'opportunità per dominare il settore attraverso il content marketing e la SEO.

🔎 La strategia

Contour Heating ha creato e ottimizzato contenuti altamente tecnici per il blog, raggiungendo parole chiave relative a linee di prodotti poco performanti.

Si sono impegnati a pubblicare due post approfonditi al settimana sul blog, fornendo approfondimenti di esperti, guide ai prodotti e tendenze del settore per posizionarsi come la fonte di riferimento per le soluzioni di riscaldamento. Il loro sito web è stato anche integrato con HubSpot per monitorare i lead e automatizzare i follow-up in base all'attività dei visitatori.

📊 I risultati

📈 Aumento del 2.000% del traffico di ricerca organico

💰 2.000.000 di sterline di affari attribuiti all'inbound marketing

📝 Singoli post sul blog che generano oltre 500.000 sterline di entrate

🏆 Perché ha funzionato

Si sono concentrati su parole chiave ad alta intenzione che hanno portato a conversioni reali

La loro strategia di contenuti ha fornito un valore reale, aiutando i potenziali clienti a prendere decisioni di acquisto informate

Hanno sfruttato le best practice SEO, assicurandosi che il loro sito web fosse ben posizionato su Google, il che ha dato loro un vantaggio competitivo rispetto alle aziende che si affidano ancora a tattiche commerciali tradizionali

Caso di studio n. 2: General Electric (GE): storytelling sui social media per umanizzare un marchio

General Electric (GE) è una grande multinazionale, ma nel 2015 ha dovuto riposizionarsi come azienda industriale moderna e digitale. I settori dell'edilizia e della produzione erano tradizionalmente considerati noiosi e tecnici, quindi GE ha cercato di cambiare la percezione del pubblico e attrarre una forza lavoro più giovane e tecnologicamente avanzata.

🔎 La strategia

GE ha lanciato interessanti campagne narrative sui social media, passando dai messaggi aziendali a contenuti incentrati sulle persone. Ha condotto una campagna social chiamata #GEInstaWalk, in cui ha invitato gli influencer a fare un tour delle sue strutture e a pubblicare post sull'esperienza. Questo ha aggiunto un nuovo livello di trasparenza ed entusiasmo al lavoro industriale.

📊 I risultati

👀 3. 8 milioni di video visualizzati

📈 3.000 nuovi follower con una sola campagna

💼 Aumento dell'800% del traffico nella sezione carriere

🏆 Perché ha funzionato

Si sono concentrati sulla narrazione umana, rendendo il marchio più riconoscibile

Hanno sfruttato gli influencer per raggiungere il loro pubblico di riferimento

Hanno allineato i loro contenuti agli obiettivi di marketing, attirando nuovi talenti ingegneristici attraverso contenuti coinvolgenti e realistici

Ricorda che con ClickUp puoi fare tutto questo e molto altro ancora, tutto sotto lo stesso tetto.

Costruisci, commercializza e scala il tuo business edile con ClickUp

Il settore delle costruzioni è più competitivo che mai e il marketing strategico è la chiave per assicurarsi progetti di alto valore. Dalla SEO e PPC alle partnership e al content marketing, le aziende hanno bisogno di un approccio strutturato all'esecuzione, al monitoraggio e all'ottimizzazione.

È qui che ClickUp trasforma le tue operazioni di marketing, centralizzando la pianificazione delle campagne, automatizzando i flussi di lavoro e fornendo informazioni in tempo reale sulle prestazioni di marketing.

Che tu stia gestendo campagne multicanale o allineando il marketing alle sequenze dei progetti, ClickUp ti aiuta a lavorare in modo più intelligente, non più duro.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e prendi il controllo della tua strategia di marketing nel settore delle costruzioni con una pianificazione più intelligente, automazione e informazioni in tempo reale. 📈