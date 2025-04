Brownfield vs. Greenfield: scegliere il giusto percorso di sviluppo

L'azienda di Laura era pronta per crescere, ma si trovava di fronte a un dilemma.

Dovrebbe rivedere la sua piattaforma esistente, una decisione che richiederebbe la rielaborazione di anni di codice legacy (un progetto brownfield)? O forse potrebbe partire da zero con un design nuovo e innovativo (un progetto greenfield)?

Entrambi i percorsi presentano vantaggi e sfide uniche per lo sviluppo del software. Ma scegliere tra un approccio brownfield e greenfield non riguarda solo il codice. La decisione ha un impatto sull'architettura del prodotto e sulla direzione dell'intera azienda.

In questo post, illustreremo i pro e i contro di ciascun approccio per determinare quale percorso si allinea alla visione del tuo progetto.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi I termini investimenti "greenfield" e "brownfield" sono mutuati dalla pianificazione urbana

Nello sviluppo di software, un progetto greenfield si riferisce alla costruzione di un sistema da zero senza alcun vincolo imposto da un lavoro precedente, simile alla costruzione su un terreno non edificato

Un progetto di software brownfield comporta la modifica o l'aggiornamento di sistemi esistenti, in modo simile alla riqualificazione di un terreno con strutture esistenti

Lo sviluppo greenfield è ideale per software personalizzati o quando i sistemi attuali sono obsoleti

Lo sviluppo brownfield funziona meglio per l'aggiornamento di sistemi funzionali con codice pulito

La scelta tra sviluppo brownfield e greenfield dipende dalle condizioni del sistema, dalle esigenze aziendali e dagli obiettivi del progetto. Il greenfield offre flessibilità e innovazione, mentre il brownfield consente di risparmiare sui costi e di accelerare l'implementazione

ClickUp for Agile teams supporta entrambi i percorsi di sviluppo semplificando i flussi di lavoro, monitorando lo stato di avanzamento e migliorando la collaborazione. Offre strumenti per la gestione delle attività, l'allocazione delle risorse, le automazioni e ampie integrazioni

Che si tratti di costruire da zero o di aggiornare sistemi esistenti, ClickUp fornisce la flessibilità e gli strumenti necessari per l'esecuzione di progetti di esito positivo

Che cos'è lo sviluppo di software greenfield?

Lo sviluppo di software greenfield si riferisce agli sviluppatori che iniziano un progetto da zero senza fare affidamento su sistemi, framework o vincoli esistenti. Consente ai team di creare soluzioni su misura per le esigenze specifiche del progetto, senza dipendenze legacy. È ideale per progetti che danno priorità a innovazione, scalabilità e personalizzazione, soprattutto se abbinato a strumenti come piattaforme low-code per accelerare la consegna.

Storicamente, i progetti greenfield hanno permesso progressi rivoluzionari. Esempi di sviluppi greenfield includono le prime piattaforme di e-commerce come Amazon e i sistemi operativi mobili come Android. Queste iniziative sono partite senza restrizioni precedenti, creando nuovi standard nei rispettivi settori.

Alcuni settori traggono naturalmente maggiori benefici da un nuovo inizio. Le aziende di app mobili spesso scelgono questa strada poiché devono rimanere al passo con le ultime tecnologie. Anche le aziende fintech new age amano lo sviluppo greenfield. Quando si gestiscono i soldi delle persone, sono necessari sistemi moderni e sicuri, costruiti appositamente per le esigenze bancarie odierne.

La tecnologia sanitaria è un altro ottimo esempio. Con normative severe e la necessità di strumenti all'avanguardia per la cura dei pazienti, partire da zero spesso ha più senso che aggiornare i vecchi sistemi.

👀 Da fare? Il termine greenfield (letteralmente "nuovo campo") ha origine nel settore delle costruzioni, dove un "greenfield site" (letteralmente "sito greenfield") si riferisce a un terreno non edificato per nuovi progetti. Allo stesso modo, nel settore del software, indica un punto di partenza per l'innovazione.

I vantaggi di un progetto greenfield

Ricominciare da capo comporta solidi vantaggi che fanno sì che molti team scelgano questa strada. Ecco cosa rende attraente lo sviluppo Greenfield:

*libertà creativa: i team possono progettare e sviluppare soluzioni innovative senza vincoli di legacy. Questo approccio incoraggia idee nuove e architetture moderne

tecnologie a prova di futuro: *Partire da zero consente di utilizzare framework, strumenti e metodologie moderni, il che riduce il debito tecnico e supporta la scalabilità a lungo termine

*soluzioni personalizzate: lo sviluppo ex novo garantisce che il prodotto finale sia in linea con gli obiettivi del progetto. Riduce al minimo i compromessi, creando un'esperienza ottimale per l'utente

*manutenzione semplificata: la manutenzione diventa più semplice senza codici obsoleti o sistemi incompatibili. I bug sono spesso meno complessi da identificare e risolvere

Nessuna difficoltà di migrazione: Poiché non esistono sistemi legacy, non è necessario perdere tempo con la migrazione dei dati o i controlli di compatibilità. I team possono concentrarsi esclusivamente sulla creazione del nuovo sistema

Gli svantaggi dello sviluppo di software greenfield

Anche se partire da zero sembra un'ottima idea, non è tutto rose e fiori. Ecco a cosa devi prestare attenzione:

Costi iniziali più elevati: Costruire da zero richiede notevoli risorse per la pianificazione, lo sviluppo e il collaudo. Può superare il budget delle organizzazioni più piccole

Tempi di sviluppo più lunghi: Partire da zero significa progettare tutto da zero, il che può allungare la sequenza del progetto rispetto all'aggiornamento dei sistemi esistenti

Rischi imprevedibili: Senza i sistemi legacy come guida, possono sorgere sfide impreviste. I team possono incontrare ostacoli tecnici o aspettative disallineate

*gestione ad alta intensità di risorse: i progetti greenfield richiedono un coinvolgimento attivo nel project management del software per monitorare lo stato di avanzamento, mitigare i rischi e raggiungere gli obiettivi

Mancanza di struttura iniziale: A differenza degli aggiornamenti legacy, i progetti greenfield mancano di una base su cui costruire. Ciò aumenta la dipendenza da un'accurata pianificazione dello sviluppo del progetto per evitare passi falsi

Che cos'è lo sviluppo di software brownfield?

Lo sviluppo di software brownfield si riferisce alla modifica, al miglioramento o all'integrazione di sistemi software esistenti invece di costruirli da zero. Si concentra sulla modernizzazione dei sistemi legacy mantenendo la loro funzionalità di base. Questo approccio garantisce la continuità adattandosi al contempo all'evoluzione dei requisiti o delle tecnologie.

Charles Bartsch del Northeast-Midwest Institute, un'organizzazione no-profit con sede negli Stati Uniti, ha reso popolare il termine "brownfield" durante una conferenza degli anni '90 sulla gestione di vecchie proprietà industriali.

Il termine ha rapidamente preso piede e da allora è stato ampiamente utilizzato in pubblicazioni, seminari e discussioni sia nel settore pubblico che in quello privato.

Allo stesso modo, i progetti software brownfield trasformano i sistemi obsoleti in soluzioni moderne e scalabili senza scartare l'infrastruttura e le risorse esistenti.

👀 Lo sapevi? Oltre il 70% dei CXO (Chief Executive Officer) delle aziende globali considera la modernizzazione dei mainframe o dei sistemi legacy una priorità strategica aziendale.

In passato, lo sviluppo brownfield è stato essenziale per le industrie che dipendono da sistemi legacy su larga scala. Un esempio degno di nota è la transizione dei sistemi bancari alle piattaforme online. Invece di sostituire l'infrastruttura bancaria di base, le banche hanno integrato strumenti digitali nelle strutture esistenti, mantenendo al contempo componenti legacy vitali.

Settori come quello finanziario, delle telecomunicazioni e manifatturiero traggono notevoli vantaggi dai progetti di riqualificazione di siti industriali dismessi. Questi settori si affidano a sistemi legacy per operazioni critiche e richiedono aggiornamenti per rimanere competitivi. Le aziende di telecomunicazioni, ad esempio, spesso aggiornano i loro sistemi per un'elaborazione più rapida dei dati senza revisionare intere reti.

I vantaggi di un progetto brownfield

Quando si decide se modificare i sistemi esistenti o ripartire da zero, lo sviluppo brownfield offre diversi vantaggi interessanti:

*modernizzazione a costi contenuti: i progetti brownfield ottimizzano i sistemi esistenti, evitando i costi di partire da zero. In questo modo, le aziende risparmiano denaro migliorando al contempo la funzionalità

*implementazione più rapida: il riutilizzo di componenti legacy riduce i tempi di sviluppo rispetto alla creazione di sistemi completamente nuovi. Il business può adattarsi rapidamente alle richieste del mercato

Integrità dei dati preservata: I sistemi esistenti spesso contengono dati preziosi. I progetti brownfield conservano questi dati, evitando errori di migrazione o perdite

Familiarità per gli utenti: Mantenere le funzionalità/funzioni familiari facilita le transizioni del team e riduce al minimo i requisiti di formazione. Aiuta a mantenere la produttività durante l'implementazione

Conformità alle normative vigenti: I sistemi legacy spesso seguono specifici standard di conformità. Lo sviluppo brownfield vi aderisce, riducendo i rischi di non conformità

Gli svantaggi dello sviluppo di software brownfield

Sebbene lo sviluppo brownfield abbia i suoi punti di forza, presenta anche notevoli sfide che i team dovrebbero considerare:

Limitazioni tecniche: I progetti brownfield possono presentare dei limiti dovuti ad architetture o tecnologie obsolete. Questi possono limitare il lavoro richiesto per la modernizzazione

Integrazione complessa: l'integrazione di nuove tecnologie con sistemi legacy può essere impegnativa. Richiede competenze specialistiche e strumenti Agile per gestire il processo

Elevati requisiti di manutenzione: La manutenzione simultanea di componenti aggiornati e legacy aumenta la complessità operativa e l'allocazione delle risorse

Dipendenza dall'infrastruttura legacy: I sistemi esistenti spesso creano dipendenze difficili da eliminare. Queste possono ostacolare la scalabilità e l'innovazione

Rischio di variazione dell'ambito: I progetti brownfield spesso comportano miglioramenti iterativi. Senza un processo definito di fase, i team potrebbero trovarsi di fronte ad ampliamenti dell'ambito del progetto e ritardi

👀 Lo sapevi? Le metodologie Agile sono particolarmente efficaci per i progetti Brownfield in quanto consentono un miglioramento continuo senza interrompere le operazioni esistenti.

Una panoramica comparativa tra sviluppo greenfield e sviluppo brownfield

Dovresti costruire da zero o trasformare un sito o un'app esistente? Questa scelta ha un impatto diretto sul budget, sulla sequenza e sull'approccio generale al progetto. Quando si sceglie tra progetti brownfield e greenfield, è necessario valutare questi fattori chiave:

Aspetto Sviluppo software greenfield Sviluppo di software brownfield Definizione Sviluppare un nuovo progetto software da zero senza alcuna base di codice precedente. Migliorare o aggiungere nuove funzionalità/funzioni a un sistema software esistente con codice predefinito. Approccio Costruire un nuovo prodotto o una nuova soluzione senza vincoli di legacy. Lavorare all'interno di una base di codice consolidata con sistemi legacy per migliorare o estendere le funzionalità. È ora di lanciarsi In genere, è più lungo a causa della necessità di costruire tutto da zero. Spesso più breve, poiché alcune infrastrutture e alcuni sistemi sono già in funzione. Flessibilità Maggiore flessibilità nelle decisioni riguardanti il design, lo stack tecnologico e l'architettura generale. Meno flessibilità a causa dei vincoli dei codici e dei sistemi esistenti. Debito tecnico Minima o nulla all'inizio, ma può aumentare nel tempo man mano che il progetto cresce. Elevato potenziale di debito tecnico, poiché i sistemi legacy potrebbero richiedere una significativa ristrutturazione. Complessità Può essere complesso a causa della necessità di una progettazione, un'architettura e una pianificazione complete del sistema. La complessità deriva dalla necessità di integrare e modificare i sistemi esistenti. Processo di sviluppo Enfasi su piano, architettura e sviluppo iterativo. Più focalizzato sul refactoring, sulla correzione di bug e sullo sviluppo incrementale di funzionalità/funzioni. Rischio Rischio di fallimento più elevato a causa di incognite e concetti non testati. Rischio di fallimento inferiore, ma si possono ereditare problemi legacy o tecnologie obsolete. Test Richiede test completi a causa della mancanza di una convalida preesistente. Il collaudo si concentra sull'integrazione con il sistema legacy, garantendo stabilità e compatibilità.

Idoneità specifica al contesto e fattori decisivi

Ecco una semplice lista di controllo per aiutarti a decidere quale approccio è il migliore per te.

Progetti greenfield

Lo sviluppo greenfield è adatto a progetti che creano un nuovo prodotto, una nuova piattaforma o un nuovo sistema. È ideale per le startup, le nuove iniziative imprenditoriali o le organizzazioni che cercano di innovare con una nuova idea, tecnologia o mercato.

I fattori decisivi includono:

Requisito di innovazione : quando il progetto richiede un approccio nuovo e unico senza essere vincolato da sistemi o codici esistenti

libertà tecnologica*: quando è necessario selezionare lo stack tecnologico più moderno o personalizzato

Nessun sistema esistente: quando non ci sono sistemi legacy con cui integrarsi e l'obiettivo è creare qualcosa da zero

Ecco alcuni esempi di casi d'uso per lo sviluppo greenfield: Una startup di tecnologia legale che sta creando una piattaforma di ricerca legale di nuova generazione basata sull'IA per aiutare gli avvocati a trovare più velocemente la giurisprudenza e redigere contratti

Un marchio di vendita al dettaglio decide di creare un mercato e-commerce personalizzato invece di utilizzare piattaforme esistenti come Shopify o Magento

Un'azienda che entra nel mercato della domotica intelligente con un innovativo ecosistema IoT per il controllo di luci, sicurezza ed elettrodomestici

Progetti brownfield

Lo sviluppo brownfield è la soluzione migliore quando è necessario migliorare, aggiornare o espandere un sistema esistente. È adatto alle aziende con un sistema legacy e deve aggiungere nuove funzionalità/funzioni, migliorare le prestazioni o garantire la compatibilità con le nuove tecnologie.

I fattori decisivi includono:

*sistemi legacy: quando esiste un codice base che deve essere mantenuto o migliorato

Tempi di commercializzazione più rapidi : quando è necessario implementare rapidamente nuove funzionalità/funzioni senza partire da zero

Esigenze di integrazione: quando il software deve lavorare con sistemi o database esistenti

Ecco alcuni esempi di casi d'uso per lo sviluppo di brownfield: Rifattorizzazione o aggiunta di nuove funzionalità/funzioni a un CRM a livello di azienda

Aggiornamento di un sistema ERP legacy per soddisfare i requisiti moderni in cui gli sviluppatori devono riprogettare moduli obsoleti, integrare il monitoraggio dell'inventario basato sull'IoT e modernizzare l'interfaccia utente/esperienza utente

Un provider sanitario che utilizza un sistema di gestione dei pazienti (PMS) su desktop desidera un'app mobile per la pianificazione degli appuntamenti e la telemedicina. Il team deve creare un front-end mobile sicuro che si connetta al database legacy tramite API, garantendo la conformità HIPAA e un'esperienza utente senza interruzioni

🧠 Curiosità: Thomas Dohmke, CEO di GitHub, ritiene che l'IA non sostituirà gli sviluppatori, ma li aiuterà a imparare in ambienti aumentati e a codificare più velocemente con meno bug.

Gestione dello sviluppo software con ClickUp

Un processo semplice e gli strumenti giusti possono fare la differenza quando si affrontano progetti di sviluppo software. Anche se la complessità di questi progetti può essere travolgente, ClickUp, l'app per tutto il lavoro, può rendere le cose più facili.

ClickUp for Software Development è progettato per aiutare i team di sviluppo a gestire in modo efficiente i loro progetti e le loro risorse sia per lo sviluppo greenfield che brownfield.

Utilizzalo per assegnare attività, programmare azioni automatizzate e supervisionare facilmente l'intero ciclo di vita del progetto software in un unico posto.

Ecco come ClickUp supporta lo sviluppo di software greenfield e brownfield:

1. Project management agile

Le bacheche Sprints e Agile di ClickUp consentono ai team di pianificare ed eseguire il lavoro in modo iterativo, rendendolo ideale sia per i progetti Greenfield (costruire da zero) che per quelli Brownfield (modificare i sistemi esistenti).

ClickUp per team di sviluppo software Agile offre flussi di lavoro personalizzabili per Scrum, Kanban e altri approcci Agile, consentendo ai team di generare roadmap di prodotto, creare piani di test, scrivere specifiche tecniche e altro ancora con la potenza avanzata dell'IA integrata.

Ottieni visibilità totale sui tuoi progetti in tutta la pipeline con ClickUp

Funzionalità come dashboard Agile, reportistica sprint e integrazioni native Git consentono inoltre ai team di rimanere allineati su roadmap di prodotto, backlog e stato.

Utilizza gli stati personalizzati delle attività in ClickUp per riflettere ogni fase dello sviluppo, dall'ideazione alla distribuzione. Tieni traccia della velocità dello sprint e dello stato del team con grafici burndown e reportistica della velocità per mantenere i progetti nei tempi previsti.

2. Priorità delle attività e gestione delle risorse

Con le attività di ClickUp, puoi personalizzare lo stato delle tue attività, ad esempio Da fare, In corso e Completata, in base alle fasi del tuo ciclo di sviluppo. Suddividi i grandi progetti greenfield in gerarchie di attività strutturate (Epiche → Funzionalità/Funzioni → Attività → Sottoattività).

Assegna le attività con quattro diverse priorità in ClickUp (urgente, alta, normale e bassa) per assicurarti che i componenti più critici vengano costruiti per primi.

È anche possibile collegare attività correlate e dipendenti per vedere come le diverse parti del progetto sono interconnesse.

Per i progetti brownfield, le dipendenze delle attività di ClickUp (ad esempio, "Bloccato da", "In attesa di") assicurano che i team possano visualizzare chiaramente le dipendenze tra i componenti del vecchio e del nuovo sistema. Allo stesso tempo, i diagrammi di Gantt in ClickUp forniscono una vista sequenziale per monitorare i progressi e identificare i colli di bottiglia durante la ristrutturazione dei sistemi legacy.

Aggiungere relazioni tra le attività per avere una visione chiara di come i progetti si influenzano a vicenda utilizzando le attività di ClickUp

Essendo l'app per il lavoro per eccellenza, ClickUp collega le tue attività, i tuoi documenti e gli strumenti esterni in modo trasparente, aiutando il tuo team ad accedere a tutto ciò di cui ha bisogno in un hub di lavoro centrale. Per i team Agile che cercano un equilibrio tra innovazione e manutenzione, ClickUp elimina i silos, riduce il cambio di contesto e collega tutto in un unico posto, in modo che possano costruire, iterare e spedire più velocemente.

📮 ClickUp Insight: I team con basse prestazioni sono 4 volte più propensi a destreggiarsi con più di 15 strumenti, mentre i team con alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a 9 o meno piattaforme.

3. Flusso di lavoro semplificato

Automatizzare le attività ripetitive con ClickUp Automazioni

L'automazione delle attività ripetitive (standardizzazione delle revisioni del codice, approvazioni dei test e pipeline di distribuzione) con le Automazioni di ClickUp offre al tuo team più tempo per il lavoro critico.

Ad esempio, se devi spesso inviare promemoria ai membri del team per ricordare loro le scadenze imminenti, puoi creare avvisi automatici.

Quando una attività si avvicina alla data di scadenza, ClickUp ti prompt di modificare le priorità, cambiare gli elenchi o creare una nuova attività per il manager. In questo modo, puoi rispettare le scadenze e concentrarti su ciò che conta davvero: creare un ottimo software.

Anche le attività banali ma che richiedono molto tempo, come lo spostamento delle schede nelle bacheche Agile quando si verificano aggiornamenti di stato, possono essere automatizzate. È anche possibile impostare notifiche per quando gli aggiornamenti del sistema legacy (progetti brownfield) influiscono sugli Sprints di sviluppo per le iniziative greenfield. In questo modo si garantisce che gli aggiornamenti brownfield non interrompano le funzionalità esistenti prima che vengano implementate nuove funzionalità/funzioni.

L'aspetto di Jira è molto antiquato, il che crea un senso negativo di motivazione al lavoro. Inoltre, è estremamente difficile creare automazioni, soprattutto quando sono coinvolte più bacheche. ClickUp eccelle in tutti questi settori.

4. Miglioramento della comunicazione e della collaborazione

ClickUp migliora la collaborazione in tempo reale senza distrarre il team.

Utilizza le lavagne online di ClickUp per visualizzare l'architettura di sistema sia per la pianificazione di nuovi impianti che per la modernizzazione di impianti esistenti.

I commenti e le @menzioni sulle attività garantiscono una comunicazione fluida tra sviluppatori, responsabili di prodotto e parti interessate, mentre le dashboard personalizzate di ClickUp forniscono una vista dettagliata dello stato di avanzamento dello sviluppo, degli ostacoli e dell'allocazione delle risorse.

Puoi fare qualsiasi domanda nella chat di ClickUp e l'IA fornirà immediatamente una risposta, attingendo all'intera cronologia di quella conversazione o alle informazioni presenti nella tua area di lavoro e nelle app collegate come Google Drive, GitHub, Figma e Salesforce.

Comunicare con il team senza sforzo con ClickUp Chat

I team agili lavorano spesso in sprint in rapido movimento, dove le decisioni rapide sono cruciali. Invece di rimbalzare tra Slack, Jira e email, ClickUp Chat mantiene tutto all'interno della stessa piattaforma. Sviluppatori, PM e tester QA possono creare e taggare attività direttamente in chat, rendendo più facile e veloce il monitoraggio degli elementi di azione.

Ogni Elenco, Cartella e Spazio ha la propria Chat in ClickUp. Accedi a tutte le visualizzazioni esistenti e gestisci i progetti direttamente attraverso l'interfaccia della Chat.

📮ClickUp Insight: il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei entro 10 minuti, ma ogni interruzione costa fino a 23 minuti di tempo di concentrazione, creando un paradosso di produttività.

Nei progetti greenfield, i team definiscono da zero l'architettura, le API e i requisiti delle funzionalità. Nei progetti brownfield, i team hanno bisogno di una documentazione chiara sui sistemi esistenti e su come gli aggiornamenti influiscono sulle dipendenze. Con ClickUp Docs, è possibile incorporare le attività direttamente nella documentazione, in modo che gli sviluppatori possano fare riferimento alle specifiche senza dover cambiare scheda. Grazie a funzionalità come la cronologia delle versioni e la modifica collaborativa, il team può aggiornare la documentazione delle API man mano che si evolve.

Crea fantastici documenti, wiki e altro in ClickUp, quindi collegali ai flussi di lavoro per dare vita alle idee con il tuo team

5. Integrazioni

ClickUp si integra con gli oltre 1.000 strumenti che già utilizzi, gratis.

Connettiti con GitHub, GitLab, Bitbucket e altri strumenti di controllo delle versioni per il monitoraggio dei commit e delle richieste pull direttamente in ClickUp. È inoltre possibile integrare Jira o Azure DevOps in caso di transizione da strumenti legacy.

Connetti GitHub (e oltre 1000 altre app) con ClickUp gratis

Cosa è meglio per te: un progetto greenfield o uno brownfield di sviluppo software?

Ora che hai compreso la differenza tra sviluppo software greenfield e brownfield, puoi scegliere l'approccio migliore per il tuo progetto. La risposta non è sempre chiara, ma dipende dalle tue esigenze. La decisione dovrebbe essere presa nelle prime fasi del ciclo di vita del progetto, con il contributo di tutte le parti interessate, compresi il client e il team di sviluppo software.

Se il sistema esistente funziona bene, ha un codice pulito e offre soluzioni a prova di futuro, lo sviluppo brownfield è probabilmente la scelta giusta. Permette di costruire un nuovo sistema software su basi solide e di aggiornarlo con nuove funzionalità/funzioni.

Tuttavia, lo sviluppo greenfield è la strada da percorrere se avete bisogno di una soluzione personalizzata su misura per le vostre specifiche esigenze aziendali o se il vostro sistema attuale è obsoleto e disorganizzato.

💡 Sia che tu stia costruendo un software da zero o modernizzando sistemi legacy, ClickUp fornisce la flessibilità, la visibilità e l'automazione per semplificare la pianificazione e l'esecuzione del progetto.

Prova subito ClickUp!