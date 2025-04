Come un'agenzia di marketing SaaS può trasformare la tua strategia di crescita

Le aziende SaaS devono affrontare sfide di crescita uniche. Distinguersi dalla massa, raggiungere il pubblico giusto e dimostrare il proprio valore in un mercato affollato può sembrare una battaglia in salita. È qui che entra in gioco un'agenzia di marketing SaaS specializzata.

Il marketing SaaS richiede una comprensione approfondita del panorama B2B, dei percorsi dei clienti e del mondo della tecnologia in continua evoluzione.

Dalla creazione di narrazioni di marca accattivanti e l'esecuzione di campagne mirate all'ottimizzazione delle conversioni e alla fidelizzazione dei clienti a lungo termine, un'agenzia qualificata può fornire le competenze e le risorse per alimentare la crescita sostenibile della tua azienda SaaS.

In questo post del blog, esploreremo il ruolo fondamentale del marketing SaaS nel moderno mondo aziendale e gli aspetti chiave delle strategie di marketing SaaS B2B dall'esito positivo.

Capire le agenzie di marketing SaaS

Per comprendere le sfumature specifiche di questo campo, esploriamo le complessità delle agenzie di marketing SaaS B2B.

Che cos'è un'agenzia di marketing SaaS?

Un'agenzia di marketing SaaS è specializzata nella creazione e nell'implementazione di strategie di marketing esplicitamente su misura per le aziende Software-as-a-Service (SaaS). Queste agenzie sono esperte nelle esigenze specifiche del SaaS, come le strategie di onboarding, i cicli di rinnovo e l'esito positivo dei clienti, garantendo la crescita delle aziende basate sulla sottoscrizione.

Queste agenzie utilizzano anche strumenti di analisi SaaS per creare strategie basate sui dati per l'analisi di marketing, l'ottimizzazione del tasso di conversione e la SEO tecnica. Tali strategie abbracciano l'intero percorso del cliente, dall'acquisizione alla fidelizzazione.

👀 Lo sapevi? Negli Stati Uniti ci sono più di 9.000 aziende SaaS.

Differenze tra SaaS e strategie di marketing tradizionali

La tabella seguente evidenzia i punti distintivi tra questi due canali e strategie di marketing:

Differenza Strategie di marketing SaaS Strategie di marketing tradizionali Pubblico di riferimento Pubblico di nicchia, esperto di digitale, con problemi e necessità specifici Il pubblico, spesso ampio e basato sulla posizione, è segmentato in base a dati demografici KPI Costo di acquisizione del cliente (CAC), entrate mensili ricorrenti (MRR), tasso di abbandono e valore a vita (LTV) Consapevolezza del marchio, volume delle vendite e quota di mercato Canale di vendita Canale ricorrente: acquisizione → attivazione → fidelizzazione → segnalazione → entrate. I canali SaaS enfatizzano il coinvolgimento a lungo termine, l'upselling e incoraggiano i rinnovi o le sottoscrizioni Canale lineare: consapevolezza → interesse → desiderio → azione. I canali tradizionali si concentrano sul guidare una decisione di acquisto una tantum, che termina con la vendita Focus della campagna Incentrato sul cliente, con enfasi su valore, soluzioni e impegno Campagne incentrate sul prodotto che mettono in evidenza funzionalità/funzioni e appeal emotivo Risultato della campagna Sottoscrizioni, coinvolgimento degli utenti, upselling e fidelizzazione a lungo termine Acquisti una tantum, fedeltà al marchio e richiamo

Perché le aziende hanno bisogno di un'agenzia di marketing SaaS?

Il marketing B2B non riguarda più solo la vendita, ma è un'esperienza completa. Ogni passaggio, dall'onboarding di un nuovo utente alla vendita del prodotto, definisce il modo in cui il cliente percepisce la tua azienda. La crescita del B2B dipende in larga misura dalle relazioni a lungo termine e dalla fidelizzazione dei clienti.

Concentrandosi su strategie collaudate, queste agenzie allineano il loro lavoro agli obiettivi specifici del SaaS, come la crescita delle sottoscrizioni e la riduzione del tasso di abbandono. Dalla creazione di contenuti al social media marketing, garantiscono informazioni utili per le tue campagne.

Le aziende B2B SaaS possono trarre notevoli vantaggi dalle capacità specialistiche delle agenzie di marketing SaaS per raggiungere i propri obiettivi aziendali, garantire la crescita dei ricavi e mantenere un vantaggio competitivo in un mercato sempre più affollato.

👀 Lo sapevi? Mentre l'86% dei professionisti IT dà la priorità all'automazione SaaS, il 64% fatica a implementarla in modo efficace a causa della mancanza di informazioni utili.

Servizi chiave offerti dalle agenzie di marketing SaaS

Le agenzie SaaS forniscono servizi specializzati su misura per affrontare le sfide uniche dei modelli aziendali SaaS, garantendo una crescita sostenibile e risultati misurabili. Diamo un'occhiata ad alcuni dei loro servizi principali:

Lead generation per le aziende SaaS: le agenzie di marketing SaaS utilizzano strumenti come LinkedIn Sales Navigator e Google Ads per connettere le aziende SaaS B2B con i responsabili delle decisioni chiave

Content marketing per SaaS: Il content marketing aiuta le aziende SaaS a incrementare la notorietà del marchio e a mostrare il valore del prodotto attraverso blog, case study, white paper, webinar, guide ed eBook

*strategie SEO: le agenzie di marketing SaaS sono specializzate in SEO tecnica, ottimizzazione dei contenuti e strategie di link building che aiutano a migliorare il posizionamento e a incrementare il traffico

Abilità tecniche: le agenzie SaaS assicurano anche che gli aspetti tecnici come la velocità del sito, la reattività mobile e i dati strutturati siano ottimizzati per migliorare le prestazioni di ricerca

Email marketing: queste agenzie possono aiutarti a progettare campagne email personalizzate con contenuti accattivanti e inviti all'azione che raggiungono tassi di coinvolgimento più elevati

👀Lo sapevi? Uno studio recente ha evidenziato che i risultati di ricerca organici rappresentano il 45,1% di tutti i clic sui risultati di ricerca. Poiché gli utenti tendono a fidarsi maggiormente dei risultati di ricerca organici rispetto agli annunci, l'ottimizzazione del sito web per i motori di ricerca (SEO) è fondamentale per attirare un pubblico più ampio.

Le migliori agenzie di marketing SaaS

Ecco un elenco delle migliori agenzie di marketing SaaS che eccellono nel guidare la crescita e nel fornire risultati alle aziende SaaS. Queste agenzie sono esperte nell'adattare le strategie per affrontare le sfide uniche del settore SaaS, aiutando le aziende a crescere e ad avere successo.

1. Roketto

via Roketto

Roketto è un'agenzia di marketing specializzata in strategie di inbound marketing per aziende B2B SaaS. La sua esperienza spazia dal content marketing, alla SEO, al web design, all'email marketing e all'implementazione di HubSpot, tutti strumenti che mirano a favorire la crescita.

Roketto elabora strategie di marketing SaaS personalizzate per acquisire e fidelizzare i clienti. L'agenzia promuove una crescita sostenibile e un esito positivo a lungo termine attraverso la generazione di lead, l'acquisizione e la fidelizzazione dei clienti.

Servizi offerti

Piano di marketing personalizzato di 12 mesi

Identificazione e raggiungimento del traguardo del buyer persona

Marketing mirato per attirare potenziali clienti senza il tradizionale approccio a freddo

Prezzi

Prezzi personalizzati

👀Lo sapevi? La reportistica suggerisce che per ogni dollaro speso in email marketing, i marketer guadagnano 42 dollari, il che significa un ROI medio del 4.200%, rendendolo uno strumento insostituibile per le aziende SaaS.

2. Un singolo grano

tramite Single Grain

Un'agenzia di marketing digitale specializzata nella promozione della crescita di aziende SaaS, B2B e tecnologiche attraverso strategie personalizzate, Single Grain sfrutta servizi avanzati di marketing digitale come la SEO basata sull'IA, il content marketing e le strategie di pubblicità a pagamento.

Porta a significativi miglioramenti nelle metriche chiave come la crescita delle sottoscrizioni, la generazione di lead e l'ottimizzazione dei ricavi, aumentando in ultima analisi i profitti.

Servizi offerti

Vanta una profonda esperienza nei settori SaaS, B2B e tecnologico, garantendo strategie pertinenti ed efficaci per i settori di nicchia

Dà priorità alla crescita delle sottoscrizioni, all'ottimizzazione dei ricavi e al miglioramento dei tassi di conversione, concentrandosi su metriche tangibili e tracciabili

Crea contenuti interessanti e ospita eventi influenti del settore che forniscono valore alla comunità SaaS

Prezzi

Prezzi personalizzati

3. Ninja Promo

tramite Ninja Promo

Ninja Promo è l'opzione ideale per un'azienda SaaS che cerca di costruire una forte presenza online, aumentare l'acquisizione di clienti e ottimizzare il lavoro richiesto dal marketing con strategie basate sui dati. È particolarmente adatto per aziende tecnologiche, fintech e blockchain.

Tra i suoi progetti più importanti:

Aumento del 263% del volume dei lead trimestre su trimestre in un progetto SaaS Ha aiutato OVHCloud a ottenere un ritorno sulla spesa pubblicitaria (ROAS) del 300% attraverso campagne mirate Aumento del coinvolgimento della community di un client del 250% in cinque settimane

Servizi offerti

Servizi di marketing completi su misura per le esigenze SaaS

Progetto rapido con un team pronto a iniziare entro un giorno dalla consultazione

Enfasi sulle strategie basate sulle metriche per perfezionare le campagne e ottenere la massima efficacia

Prezzi

Piano iniziale (40 ore): 3200 $ al mese

Piano di potenziamento (80 ore): 5600 $ al mese

Piano a pieno carico (160 ore): 9600 $ al mese

4. Inturact

tramite Inturact

Con la generazione della domanda come obiettivo, Interact è la soluzione più adatta per le aziende SaaS in fase iniziale e in espansione che mirano ad accelerare la crescita, ottimizzare l'acquisizione di utenti e migliorare la fidelizzazione.

Il suo notevole lavoro include:

Miglioramento dei tassi di attivazione degli utenti di oltre il 200% per i client SaaS Strategie sviluppate con esito positivo che hanno aumentato il MRR di un'azienda SaaS di medie dimensioni del 150% in un anno

Servizi offerti

Servizi di marketing su misura, tra cui consulenza sulla strategia di crescita, generazione di lead, ottimizzazione del tasso di conversione, marketing dei contenuti

Approccio incentrato sul SaaS con enfasi sulle strategie basate sui dati

Concentrati sulla fidelizzazione dei clienti e sulla generazione di entrate a lungo termine

Prezzi

Prezzi personalizzati

5. CoBloom

tramite Co Blo om

Specializzata nel marketing digitale incentrato sulla crescita per le aziende SaaS, CoBloom è l'ideale per chi cerca una crescita sostenibile attraverso l'inbound marketing e strategie incentrate sul cliente.

Il suo notevole lavoro include:

Ha utilizzato la pubblicità a pagamento per generare 357 lead adatti da sole 1.325 visite per Scale, un tasso di conversione sostenuto del 27% Aumento delle visite mensili da 0 a 10.000 in due anni per un'azienda di software per la sicurezza

Servizi offerti

Competenza nell'inbound marketing su misura per le aziende SaaS

Comprovata esperienza nel miglioramento della generazione di lead e del traffico organico

Focalizzati sul raggiungimento di obiettivi aziendali a lungo termine attraverso strategie sostenibili

Profonda comprensione delle metriche SaaS e dei comportamenti del pubblico, garantendo campagne mirate

Prezzi

Prezzi personalizzati

6. Raffina i laboratori

via Refine Labs

Refine Labs è l'ideale per le aziende B2B SaaS che vogliono aumentare il lavoro richiesto, migliorare il ROI del marketing e innovare le strategie di acquisizione dei clienti. L'agenzia ha sviluppato campagne ad alte prestazioni per la generazione della domanda per diverse aziende SaaS.

Il suo notevole lavoro include:

Forte presenza di leadership di pensiero attraverso contenuti educativi e casi di studio Strategie di paid media che hanno aumentato significativamente l'efficienza del marketing per i suoi client

Servizi offerti

Competenza comprovata nella generazione della domanda e nelle campagne a pagamento sui media

Concentrati su strategie di marketing basate sui dati che producono risultati misurabili

Risorse complete attraverso "The Vault", supporto per l'apprendimento continuo e l'eccellenza nel marketing

Prezzi

Consulenza strategica sulla domanda: 12.000 $/mese

Gestione dei media a pagamento: 15.000 $ al mese

Strategia creativa e produzione di annunci: 12.000 $/mese

Sottoscrizione a Vault: 149 $/mese per individuo o 699 $/mese per team

7. Bay Leaf Digital

tramite Bay Leaf Digital

Specializzata nella creazione di strategie di crescita su misura per le aziende SaaS, Bay Leaf Digital è ideale per le aziende SaaS di medie dimensioni e per le aziende che cercano di semplificare le loro operazioni di marketing e aumentare il MRR.

La conoscenza approfondita del SaaS lo rende una scelta preferita per le aziende con offerte di prodotti complessi.

Il suo notevole lavoro include:

Collaborazione con un client SaaS per aumentare del 27% il traffico organico in quattro mesi Sviluppata una campagna PPC che ha portato a un aumento del 300% dei MQL (lead qualificati per il marketing) per un'azienda tecnologica Miglioramento delle conversioni del sito web di un'azienda SaaS di oltre il 40% attraverso tecniche CRO

Servizi offerti

Attenzione esclusiva alle aziende B2B SaaS, garantendo una profonda competenza nel settore

Comprovata esperienza nella generazione di lead di alta qualità e ROI misurabile

Forte enfasi sull'analisi e sul processo decisionale basato sui dati

Un approccio completo che combina media a pagamento, marketing dei contenuti e SEO tecnica

Prezzi

Prezzi personalizzati

8. Heinz Marketing

tramite Heinz Marketing

In qualità di agenzia di marketing per la crescita, Heinz Marketing fornisce software SaaS per aziende e società SaaS B2B di medie dimensioni che cercano di allineare le loro strategie di marketing e commerciali, migliorare le prestazioni dal lead ai ricavi e implementare sistemi efficaci di generazione della domanda.

Il suo notevole lavoro include:

Abbiamo aiutato un client SaaS a ridurre il ciclo di vendita del 25% aumentando al contempo i tassi di conversione attraverso strategie ottimizzate di sales enablement Lanciata con esito positivo una campagna di generazione della domanda per un'azienda SaaS, con il risultato di un aumento del 300% dei MQL (leads qualificati) in sei mesi Ha fornito una strategia completa di marketing dei contenuti che ha aumentato il traffico organico del 150% per un'azienda di software

Servizi offerti

Vasta esperienza nella combinazione di strumenti di supporto alle vendite con strategie di marketing

Comprovata esperienza nel potenziamento delle prestazioni della pipeline e del ROI per i client SaaS

Concentrati su risultati misurabili a lungo termine attraverso approcci basati sui dati

Prezzi

Prezzi personalizzati

9. Ironpaper

tramite Ironpaper

Ironpaper è un'agenzia di consulenza di marketing per la crescita, che si concentra sulla creazione di strategie personalizzate e basate sui dati per guidare una crescita misurabile e aumentare il MRR.

Ironpaper è ideale per aziende SaaS di medie dimensioni e aziende che cercano un partner strategico che le aiuti a crescere attraverso l'inbound marketing e strategie SEO avanzate.

Il suo notevole lavoro include:

Ha aiutato un client SaaS a ottenere tassi di conversione dei canali in entrata superiori del 50% attraverso l'ottimizzazione dei contenuti e strategie SEO efficaci Ha lavorato con un'azienda SaaS per migliorare il traffico del sito web del 300% in un anno, concentrandosi sulla SEO e sul content marketing Ha condotto una campagna pubblicitaria a pagamento che ha portato a un aumento del 150% dei lead qualificati in sei mesi

Servizi offerti

Forte attenzione all'inbound marketing e alle strategie di crescita a lungo termine per le aziende SaaS

Combinare SEO, marketing dei contenuti e media a pagamento per ottenere risultati

Comprovata capacità di ottimizzare i funnel di conversione e migliorare i tassi di conversione da lead a cliente

Prezzi

Prezzi personalizzati

10. Acquisisci lead

tramite HookLead

Concentrandosi sulla generazione di traffico mirato, sull'ottimizzazione dei lead funnel e sul miglioramento dell'acquisizione e della fidelizzazione dei clienti attraverso strategie di marketing personalizzate, HookLead si rivolge alle aziende B2B SaaS di medie dimensioni e alle aziende che cercano di implementare strategie di marketing basate sugli account, migliorare la qualità dei lead e generare traffico ad alta conversione.

Il suo notevole lavoro include:

Implementazione con esito positivo di strategie ABM che hanno aiutato un client SaaS ad aumentare la qualità dei lead in entrata del 40% Ha fornito una strategia SEO e di marketing dei contenuti per un'azienda SaaS che ha portato a un aumento del 150% del traffico organico e a tassi di conversione superiori del 25% in sei mesi Ha condotto una campagna completa di lead nurturing che ha generato il triplo di lead qualificati in meno di tre mesi

Servizi offerti

Forte esperienza nel marketing basato sugli account (ABM) e nel lead nurturing per le aziende SaaS

Implementare un approccio basato sui dati, garantendo che le strategie di marketing siano ottimizzate per la generazione e la conversione di lead di alta qualità

Prezzi

Prezzi personalizzati

11. Tigre semplice

tramite Simple Tiger

Simple Tiger adatta le strategie per garantire che le aziende SaaS attraggano e convertano efficacemente i loro clienti ideali. È ideale per le aziende SaaS che vogliono migliorare le tecniche di marketing inbound e outbound, concentrandosi principalmente sulla generazione di traffico di alta qualità e sul miglioramento dei processi di lead nurturing.

Il suo notevole lavoro include:

Ha aiutato un'azienda SaaS ad aumentare il traffico del suo sito web del 250% attraverso strategie SEO e campagne a pagamento mirate Implementazione di strategie di lead nurturing e email marketing con esito positivo, con il risultato di un aumento del 30% dei MQL e migliori tassi di conversione in tutto il funnel commerciale

Servizi offerti

Competenza nelle strategie di marketing full-funnel, dalla generazione di lead top-of-funnel alle conversioni bottom-of-funnel

Approccio al marketing basato sui dati e orientato ai risultati, che si concentra su miglioramenti misurabili

Solida esperienza nei media a pagamento e nella crescita organica, offrendo una soluzione di marketing SaaS completa

Prezzi

Prezzi personalizzati

🧠 Curiosità: i tassi di fidelizzazione dei clienti nel SaaS seguono tipicamente una traiettoria ascendente. Le aziende in fase iniziale possono sperimentare un tasso di abbandono più elevato, ma i tassi di fidelizzazione aumentano significativamente man mano che perfezionano il loro prodotto e comprendono meglio il loro mercato di riferimento.

Scegliere la giusta agenzia di marketing SaaS

Con così tante opzioni sul mercato, è difficile scegliere l'agenzia di marketing giusta per la propria attività. La chiave è dare la priorità a una partnership strategica che sia in linea con i propri obiettivi aziendali e che abbia una comprovata esperienza nella crescita delle aziende SaaS.

Criteri da considerare nella selezione di un'agenzia

Ecco cosa ti consigliamo di considerare prima di prendere una decisione:

Le tue esigenze contro la loro esperienza: abbina i tuoi specifici obiettivi di marketing, che si tratti di lead generation, SEO o lancio di prodotti, alle aree di specializzazione dell'agenzia

*esperienza specifica del settore: le agenzie specializzate in SaaS spesso comprendono metriche cruciali come la crescita dell'ARR, la gestione del churn e le canalizzazioni SaaS, garantendo strategie su misura per questo spazio

il tuo budget: *Assicurati che i prezzi dell'agenzia siano in linea con le tue risorse finanziarie. Alcune agenzie si rivolgono a start-up con budget limitati, mentre altre si concentrano su aziende SaaS affermate che richiedono servizi premium

Supporto clienti e flessibilità del servizio: valutate la loro reattività e disponibilità ad adattare le strategie alle vostre esigenze in continua evoluzione, garantendo una collaborazione a lungo termine senza rigidità

Compatibilità dello stack tecnologico: Verificare che l'agenzia abbia familiarità con gli strumenti esistenti che utilizzi. La perfetta integrazione con il CRM e lo stack SaaS esistenti previene le interruzioni del flusso di lavoro

💡Consiglio dell'esperto: Dai la priorità alle agenzie con esperienza nelle strategie di fidelizzazione dei clienti. Nel settore SaaS, mantenere i clienti esistenti è importante tanto quanto attrarne di nuovi. Un'agenzia che comprende l'importanza della gestione del churn e dei programmi di fidelizzazione ti aiuterà a costruire relazioni a lungo termine con i clienti, favorendo una crescita sostenibile.

Come valutare le loro prestazioni passate

Puoi utilizzare i seguenti metodi per valutare le prestazioni passate di un'agenzia di marketing SaaS:

Passaparola e recensioni online

Interagisci con i colleghi della tua rete o dei tuoi gruppi professionali per ottenere un feedback diretto sulle loro esperienze con le agenzie di marketing SaaS. Le recensioni online su piattaforme come Clutch, G2 o Google Reviews possono fornire ulteriori informazioni sulla soddisfazione dei clienti e sulle prestazioni delle agenzie.

Casi di studio e risultati

Cerca report dettagliati su come l'agenzia ha ottenuto esiti positivi misurabili per i clienti SaaS. Metriche quali l'aumento del MRR, il miglioramento dei tassi di conversione o il potenziamento delle campagne di lead generation possono dimostrare la loro capacità di produrre risultati.

Portfolio clienti

Esaminare il portfolio clienti dell'agenzia per valutarne l'esperienza e la rilevanza nel settore. Lavorare con notevoli aziende SaaS o gestire campagne complesse con esito positivo indica la loro capacità di gestire diverse esigenze di marketing.

🧠Curiosità: le agenzie B2B SaaS prosperano grazie alle segnalazioni. Il passaparola e le testimonianze dei clienti sono spesso i loro più grandi motori di crescita aziendale, con clienti soddisfatti che condividono il valore del loro lavoro.

Testimonianze e casi di studio

Ecco due casi di studio che ti aiuteranno a capire cosa cercare. Esplorando esiti positivi reali, acquisirai una comprensione più chiara delle strategie efficaci e dei fattori chiave che determinano i risultati.

1. NP Digital

NP Digital è un nome rinomato nella crescita SaaS, che sfrutta strategie avanzate di marketing e SEO su misura per le esigenze aziendali uniche.

Un notevole esempio di esito positivo è la collaborazione con Tentrr, una piattaforma per il campeggio. Attraverso l'ottimizzazione mirata delle parole chiave, la creazione di contenuti di alta qualità e la creazione strategica di link, NP Digital ha ottenuto un notevole aumento del 458% dei clic organici di Tentrr in 15 mesi.

Questo esito positivo dimostra la capacità di NP Digital di elaborare strategie SEO personalizzate che aumentano la visibilità della ricerca, migliorano il coinvolgimento degli utenti e favoriscono una crescita sostenuta. L'approccio di NP Digital include un'analisi approfondita del mercato, l'identificazione delle opportunità competitive e l'esecuzione di campagne basate sui dati, che contribuiscono alla crescita a lungo termine dei propri clienti.

2. Inturact

Inturact ha una comprovata esperienza nel migliorare il MRR per i suoi client.

Un esempio degno di nota è la sua collaborazione con Whip Around, un'azienda di software per la gestione delle flotte. In sei mesi, Inturact ha raddoppiato il MRR di Whip Around , portandolo da 9.000 a 20.000 dollari, con un aumento del 122 %.

Questo risultato è stato accompagnato da un aumento dell'800% del traffico organico e dalla creazione di soluzioni a pagamento scalabili per ricavi prevedibili.

L'approccio di Inturact prevede l'implementazione di canali a pagamento scalabili, l'ottimizzazione dei processi di onboarding degli utenti e lo sviluppo di strategie di inbound marketing complete.

ClickUp per l'implementazione di strategie di marketing SaaS e gestione delle agenzie

Un'agenzia di marketing B2B SaaS può aiutarti a sviluppare strategie e idee per la crescita, ma gli strumenti giusti ti aiuteranno a implementare queste strategie e a farle lavorare a favore del tuo business.

È qui che entra in gioco ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

La nostra mentalità è: "Se non è in ClickUp, non esiste". Quindi al giorno d'oggi è essenziale che ogni singola attività di marketing venga inserita in ClickUp, dove sarà visibile a tutte le parti interessate.

Centralizzando strumenti, progetti e comunicazioni con ClickUp, i team di marketing possono eliminare le ridondanze, ridurre il cambio di contesto e concentrarsi su un lavoro di impatto.

Rimani organizzato con il software di project management ClickUp Marketing e utilizza strumenti efficaci come il CRM SaaS per pianificare, eseguire e monitorare le campagne.

Sfrutta le attività di ClickUp per suddividere campagne complesse in componenti gestibili, con attività principali per gli obiettivi generali e attività secondarie per risultati specifici, garantendo un monitoraggio completo del progetto.

La piattaforma consente l'assegnazione delle attività in base alla priorità e permette ai team di impostare diversi livelli di priorità, come "Urgente", "Alta" o "Normale"

Imposta le priorità per i tuoi progetti con le attività di ClickUp

Grazie a funzionalità/funzioni come ClickUp Comments e ClickUp Chat, che consentono al team di comunicare rapidamente, ClickUp migliora la collaborazione in tempo reale. Ciò riduce la necessità di lunghe catene di email e migliora l'allineamento e la trasparenza del team.

Comunicare in modo efficiente con il team di marketing senza lasciare l'area di lavoro con ClickUp Chattare

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente alle email e alle chat per comunicare con il team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene sprecata passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat del marketing convergono tutte in un unico posto! È ora di centralizzare e dare energia!

Scegli di lavorare con ClickUp Automations per eliminare le attività ripetitive, come l'assegnazione automatica delle attività e gli aggiornamenti di stato. L'automazione del lavoro aumenta l'efficienza e consente al team di concentrarsi sullo sviluppo di strategie critiche.

Sfruttare l'automazione del marketing con ClickUp Automations

Vuoi una chiara panoramica visiva delle prestazioni della campagna? Usa ClickUp Dashboards. La sua interfaccia personalizzabile aiuta i team a monitorare le metriche chiave e ad adeguare le strategie in tempo reale per ottimizzare i risultati.

Visualizza le metriche di marketing senza interruzioni con le dashboard di ClickUp

Il software ClickUp per agenzie creative può anche aiutare le agenzie di marketing SaaS B2B a ottimizzare le prestazioni del team visualizzando la capacità del team in tempo reale, identificando e prevenendo i colli di bottiglia del flusso di lavoro e assegnando strategicamente le risorse ai vari progetti.

Crea i tuoi piani di marketing in un unico posto con ClickUp Software per agenzie creative

Infine, la capacità di ClickUp di integrarsi con altri strumenti come CRM, piattaforme di email marketing e applicazioni SaaS centralizza il lavoro richiesto dal marketing, rendendo più facile la gestione di dati, comunicazioni e flussi di lavoro da un'unica piattaforma.

Ottieni un modello gratis Pianificazione, esecuzione e monitoraggio rapidi delle campagne grazie al modello per agenzie di marketing di ClickUp

Utilizza il modello di gestione agenzia ClickUp per gestire più client, allineare le persone tra i team, concentrarti su obiettivi che hanno un impatto reale e monitorare lo stato di tutti i tuoi progetti di marketing con una visualizzazione centralizzata.

Gli stati personalizzati consentono di monitorare a colpo d'occhio l'avanzamento del progetto, i campi personalizzati organizzano i dettagli chiave come le informazioni sull'account e le dimensioni del contratto, mentre le viste personalizzate offrono un rapido accesso alle dashboard essenziali. Inoltre, è possibile migliorare la gestione del progetto con il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le e-mail integrate per tenere tutto sotto controllo.

Tuttavia, se desideri un modello che ti consenta di gestire più clienti e campagne, il modello ClickUp Marketing Agency potrebbe essere ciò di cui hai bisogno.

Rimani strategicamente all'avanguardia con la giusta agenzia di marketing B2B

La collaborazione con la giusta agenzia di marketing SaaS è essenziale per la crescita aziendale. Queste agenzie si concentrano sulla generazione di lead, sulla SEO e sulla generazione della domanda su misura per le aziende basate sulla sottoscrizione. Scegliete un'agenzia con esperienza nel settore e un solido track record nelle sfide specifiche del SaaS.

ClickUp aiuta i tuoi team a rimanere organizzati e a collaborare in modo efficiente con flussi di lavoro personalizzabili, gestione delle attività e monitoraggio in tempo reale. Semplifica la gestione delle campagne, aumenta la produttività e ottimizza metriche come ARR e churn.

Una buona agenzia, insieme alle potenti funzionalità/funzioni di ClickUp, può aiutarti a migliorare la visibilità e a ottenere una crescita a lungo termine.

Pronto a potenziare il tuo marketing SaaS? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!